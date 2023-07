Przegląd prasy 20.07.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu 20.07.2023 w woj. zachodniopomorskim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe?”?

Prasówka 20.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu 20.07.2023 w woj. zachodniopomorskim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe? Na których drogach w województwie zachodniopomorskim prowadzone są dzisiaj (20.07.2023) roboty drogowe? Roboty drogowe: droga 23, Wierzbnica - Ostrowiec (4. km na odc. 0,4 km) None.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 20.07.23

📢 Tak żyją i pracują Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. Zobacz prywatne zdjęcia pary Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski to obecnie jedna z najgorętszych par polskiego show biznesu. Od kiedy oficjalnie potwierdzili, że są ze sobą chętnie dzielą się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jak spędzają wolny czas, gdzie podróżują, no i jak wspólnie pracują? To wszystko można zobaczyć na tych zdjęciach. Sprawdź!

📢 Kobiety poszukiwane przez policję z woj. zachodniopomorskiego. Mogą być niebezpieczne! Sprawdź nową listę Policja zachodniopomorska poszukuje obecnie ponad 1.500 osób. Wydano za nimi listy gończe za przeróżne przestępstwa. Wśród poszukiwanych jest też ponad 100 kobiet. Mogą być niebezpieczne. Sprawdź najnowszą listę poszukiwanych kobiet w woj. zachodniopomorskim.

Prasówka 20.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Fortuna za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile są warte dzisiaj? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Wyszedł z domu i nie wrócił. Szczęśliwe zakończenie poszukiwań w Gryfinie 80-letni mieszkaniec Gryfina wyszedł z domu przed godziną 15 i już nie wrócił. Szukała go miejscowa policja oraz wolontariusze z Gryfińskiego Stowarzyszenia Ratowniczego. 📢 Niemcy mówią: Achtung! Polskie kurorty zabierają im turystów. Są tańsze i lepsze To już nie są pojedyncze głosy, to prawdziwy alarm. Niemieckie media coraz wyraźniej piszą o tym, że Polska zaczęła turystyczne żniwa. Eksperci szukają rozwiązań, a turyści zza Odry zachwycają się naszym krajem. 📢 7 najgorszych fryzur dla dojrzałych kobiet. One dodają lat i podkreślają mankamenty. Lepiej z nich zrezygnuj Fryzura potrafi pięknie podkreślić urodę, kształt twarzy, a nawet sylwetkę, niestety może też mieć zupełnie odwrotne działanie, przez co uwydatni to, co na co dzień staramy się ukryć. Co więcej, fryzury również podlegają modzie i mogą odzwierciedlić, na ile orientujemy się w bieżących trendach. Zobacz, czego lepiej unikać w dojrzałym wieku.

📢 Coraz niższe ceny na wyprzedażach w szczecińskich sklepach. To drugi czy trzeci etap wyprzedaży? Pewnie buszujecie po sklepach w poszukiwaniu najatrakcyjniejszych towarów po obniżonych cenach. Z liczby wieszaków z ciuchami można wysnuć wniosek, że letnie wyprzedaże mają się ku końcowi. Półki i wieszaki w sklepach z rzeczami po obniżonych cenach nie zajmują już całej powierzchni. Często są gdzieś w kącie. A przykrywa je nowa, także letnia kolekcja. 📢 W województwie zachodniopomorskim powstaną kolejne linie autobusowe. Podpisano umowę z ośmioma samorządami [ZDJĘCIA] Osiem zachodniopomorskich samorządów otrzymało dotacje na tworzenie połączeń autobusowych. - Utworzymy pięć linii, którymi będziemy dowozić dzieci do szkół - zapewnia Monika Kuźmińska, burmistrz gminy Węgorzyno.

📢 Oto najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Są brutalni i niebezpieczni. Tak wyglądają poszukiwani za zabójstwa! Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 13 czerwca 2023 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni!

📢 Podologia to nowe studia podyplomowe na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym Pomorski Uniwersytet Medyczny zaprasza absolwentów dowolnego kierunku jednolitych studiów magisterskich lub I i II stopnia, którzy pracują lub planują pracę w sektorze ochrony zdrowia na dwusemestralne studia podyplomowe o kierunku podologia. 📢 Afera melioracyjna wraca na wokandę. Kiedy koniec procesu? W czwartek dowiemy się, jakie są perspektywy zakończenia procesu w tzw. aferze melioracyjnej. Trwa już ponad trzy lata. 📢 Tak mieszka Filip Chajzer – jacuzzi, plaża i panoramiczne okna z widokiem. Zajrzyj do mazurskiego raju dziennikarza w pięknej okolicy Filip Chajzer może się pochwalić wyjątkowa posiadłością w malowniczej okolicy. Dziennikarz jest właścicielem dwóch komfortowym domów z jacuzzi i prywatną plażą w sercu Mazur. Wyjątkowe siedlisko Filipa Chajzera można wynająć w sieci na wakacje. Zobacz, jak wyglądają rustykalne wnętrza domów celebryty z wyjątkowym widokiem.

📢 Krzysztof Rutkowski i jego fryzury. W jaki sposób słynny były detektyw „wyhodował” sobie tak oryginalną fryzurę? ZDJĘCIA Fryzura Krzysztofa Rutkowskiego, właściciela biura detektywistycznego, budzi od miesięcy olbrzymie emocje.

"Co on za lotnisko ma na głowie?", "To nie lotnisko, to szczotka", "Kto go strzyże? To musi być jakiś odlotowy fryzjer". Takie komentarze padają wszędzie tam, gdzie pojawi się znany łodzianin.

📢 Koncerty i kabarety podczas wakacji w Teatrze Letnim w Szczecinie Lady Pank, Paweł Domagała, Młodzi i Moralni, piosenki - to wszystko będzie można zobaczyć i posłuchać podczas wakacji w Teatrze Letnim w Szczecinie. 📢 Teściowe z piekła rodem! Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe. Sprawdź listę 19.07.2023 Teściowa, druga matka przez jednych uwielbiana, a przez innych nienawidzona. Żarty o teściowych wciąż są jednymi z najpopularniejszych. Sprawdźcie w naszej galerii imiona najgorszych teściowych.

📢 Od tych kobiet uciekaj sprzed ołtarza! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Sprawdź listę 19.07.2023 Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie imię może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Sprawdzicie to w naszej galerii. 📢 Rzeczy z PRL-u dziś warte fortunę! Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Sprawdź co można sprzedać 19.07.2023 Trwa prawdziwy szał na meble i przedmioty z czasów PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Macie te rzeczy w swoich domach? Mogą być sporo warte, a fortuna czeka. Sprawdźcie w naszej galerii! 📢 Natychmiast wyrzuć te rzeczy! Sprawdź jakie przedmioty przynoszą nam pecha 19.07.2023 Wszyscy na co dzień marzymy o życiu w szczęściu, dostatku i zdrowiu, bez problemów. Według przesądów, często na własne życzenie sprowadzamy do swoich "czterech ścian" straszliwego pecha. Sprawdź jakich rzeczy nie trzymać w mieszkaniu, bo grożą nam straszliwym pechem i pasmem niekończących się niepowodzeń.

📢 500 plus na dziecko to nie wszystko. Dodatkowe świadczenie dla osób pracujących. Sprawdź szczegóły jak je otrzymać 19.07.2023 Oprócz plotek dotyczących waloryzacji świadczenia 500 plus na każde dziecko, pojawiły się postulaty utworzenia dodatkowego świadczenia dla osób pracujących. Mowa tu konkretnie o dodatku 500 złotych dla osób będących na etacie. Sprawdź szczegóły projektu. 📢 Najbardziej wredne osoby! Osoby o tych imionach potrafią być złośliwe. Sprawdź kto znalazł się na liście 19.07.2023 Od dawna ezoterycy interesują się związkiem między imionami a naszymi predyspozycjami. Imię wpływa na naszą osobowość. Według niektórych teorii istnieją imiona, które są kojarzone z nerwowością. Sprawdziliśmy to i przygotowaliśmy listę imion, które są najbardziej nerwowe.

📢 Złodzieje ze Szczecina poszukiwani przez policję. Publikujemy ich wizerunek [ZDJĘCIA] 19.07.2023 Zachodniopomorska policja poszukuje mężczyzn, na których ciąży zarzut dokonania kradzieży. Niektórzy mają dodatkowo też inne zarzuty, między innymi dokonanie włamania czy oszustwo. Może rozpoznajecie którąś z tych osób? Prezentujemy twarze, miejscowości, imiona i nazwiska.

📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 19.07.2023 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha! 📢 Najłagodniejsze rasy psów dla dziecka. Psy tych ras nadają się idealnie [LISTA] 19.07.2023 Psychologowie nie mają wątpliwości, towarzystwo psa w dzieciństwie ma wiele bardzo dobroczynnych wpływów na rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny dzieci. Aby jednak maluch mógł w pełni czerpać z korzyści, jakie daje obecność psa w domu, musimy wiedzieć, jaka rasa będzie najlepsza. Jakiego psa wybrać dla dziecka? Przedstawiamy najlepsze rasy psów dla najmłodszych

📢 Teściowe o tych imionach są najgorsze. One uwielbiają wtrącać się w życie i wszystko wiedzą najlepiej 19.07.23 Nie ma nic gorszego dla młodych małżeństw niż wścibska teściowa. Nie od dziś krążą na ten temat opowieści wściekłych na swoje teściowe, nie tylko zięciów, ale i synowych. Kto z nas nie zna tego z własnego życia? Trzeba posprzątać w domu bo przyjeżdża mamusia, jak wychowywać dzieci - niezbędnych rad udzieli ci teściowa. Czasem, choć rzadko, teściowa okazuje się być prawdziwym skarbem, jednak najczęściej jest utrapieniem. Teściowe o tych imionach są najgorsze. Sprawdź

📢 To najgorsze imiona dla żon. Jakie imiona znalazły się na liście? Astrolodzy wskazują konkretne przykłady. Kto jest liście? 19.07.2023 Czy po imieniu można stwierdzić, że dana osoba będzie dobrą lub złą żoną? Ezoterycy uważają, że każde z imion niesie za sobą pewne cechy, które predysponują do bycia dobrym współmałżonkiem. Z tą opinią zgadzają się astrolodzy, także potwierdzając znaczenie imienia potencjalnej kandydatki do zawarcia związku małżeńskiego. Sprawdź listę imion, na które powinno się lub trzeba uważać.

📢 Kobiety o tych imionach to najlepsze żony. Sprawdź, czy czeka was świetlana przyszłość! 19.07.2023 Czym charakteryzuje się dobra żona? Według ezoteryków już po imieniu można stwierdzić, czy dana osoba będzie właściwym małżonkiem. Jakie cechy imienia wpływają na to, że dana kobieta będzie idealną żoną? Astrologowie odsyłają do znaczenia imion, a te nadawane już dzieciom zazwyczaj nie są przypadkowo. Sprawdź listę imion kobiet, które mogą okazać się dobrym materiałem na kobietę na całe życie. 📢 Kobiety o tych imionach są złymi teściowymi. Jakie teściowe znalazły się na liście? Te panie uwielbiają się wtrącać w życie 19.07.2023 Dobra teściowa, tylko imię ma złe. Prawda? Kochane mamy mężów lub żon nie cieszą się dobrą sławą, bo znacznie łatwiej znaleźć historie i dowcipy o złych teściowych niż opowieści, w których drugie mamy są chwalone. Są złe imiona dla teściowych z piekła rodem? Sprawdź listę imion, na które powinno się lub trzeba uważać.

📢 Oto rzadkie monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 19.07.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie czy masz je w domu!

📢 Oto nowe produkty wycofane ze sprzedaży. UWAGA! Patrz na ostrzeżenia GIS! Tego nie jedz, nie kupuj w Biedronce, Lidlu i innych sklepach Żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent.

📢 Zaginieni na Pomorzu Zachodnim. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Osoby zaginione w województwie zachodniopomorskim 19.07.2023 Większość historii zaginięć ma szczęśliwy finał, ale niestety nie wszystkie. Z kilkoma zaginionymi nadal nie ma kontaktu i do dziś ich nie odnaleziono. Przypominamy osoby, które związane są z Pomorzem Zachodnim i są uznane za zaginione. 📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 19.07.2023 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość.

📢 Alimenciarze ze Szczecina i regionu. Zdjęcia i wizerunki poszukiwanych przez policję [ZDJĘCIA] 19.07.2023 Ci alimenciarze nie płacą na własne dzieci! Zachodniopomorska policja poszukuje osób, które uchylają się od płacenia alimentów na dzieci. To głównie mężczyźni, ale trafiają się również kobiety. Może rozpoznajecie którąś z tych osób? Prezentujemy twarze, miejscowości, imiona oraz nazwiska. 📢 Oto mamy które dostaną specjalny dodatek 1500 zł! Warunek na dostanie pieniędzy jest banalnie prosty 19.07.2023 Te mamy w Polsce mogą otrzymać specjalny dodatek w wysokości lekko ponad 1500 złotych! Program „Mama 4+” to świadczenie uzupełniające, które ma zagwarantować niezbędne środki do życia osobom spełniającym określone warunki. Wyjaśniamy jak otrzymać świadczenie.

📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 19.07.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 19.07.2023 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS.

📢 Oni nie płacą na własne dzieci! Alimenciarze ze Szczecina i regionu poszukiwani przez policję. Publikujemy ich wizerunek [ZDJĘCIA] 19.07.202 To oni nie płacą alimentów na swoje dzieci! Zobacz, kogo poszukuje zachodniopomorska policja. Brak spełnienia obowiązku alimentacyjnego grozi karą pozbawienia wolności. Tylko na Pomorzu Zachodnim policja poszukuje kilkudziesięciu osób, które uchylają się od obowiązku nałożonego na nich przez sąd. 📢 Chcesz otrzymywać 800 plus? Masz czas do końca lipca żeby złożyć ten wniosek! Zobacz więcej szczegółów 19.07.2023 800 plus umożliwia rodzinom skorzystanie z dodatkowego wsparcia finansowego na każde dziecko. Wnioski o ten dodatek muszą być złożone do końca czerwca, aby uzyskać pełną kwotę wsparcia. W naszej galerii wyjaśniamy wszystkie szczegóły dotyczące programu "Rodzina 800 plus".

📢 Te urządzenia pożerają najwięcej prądu w Twoim domu! Zaskakujące wyliczenia 19.07.2023 Mamy lipiec, a to oznacza, że już niedługo okaże się, ile w przeciągu roku zużyliśmy prądu. Kluczowe jest zużycie, które powinniśmy ograniczyć. Warto w tym celu odłączyć od prądu urządzenia, które zżerają go najwięcej. Jednak jakie sprzęty utrudniają nam oszczędzanie prądu? Ta lista was zaskoczy! 📢 Tak wyglądają dilerzy i handlarze narkotyków ze Szczecina i regionu. Pomóż policji ich złapać! [ZDJĘCIA] 19.07.2023 Kilkudziesięciu dilerów i handlarzy narkotyków jest poszukiwanych przez policję w Szczecinie i regionie. Te osoby są ścigane za wprowadzanie do obrotu narkotyków i czerpanie z handlu środkami odurzającymi korzyści majątkowych. W tym gronie są zarówno osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Kojarzysz twarz któregoś z nich?

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 19.07.2023 Płatność bezgotówkowa a tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 Twoja emerytura od lipca zwiększy się nawet o 500 zł! "Aż grzech nie skorzystać" 19.07.2023 Kluczowe zmiany dla seniorów! Od lipca 2023 roku emerytura może wzrosnąć nawet o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek ZUS, a także kapitału początkowego podlega regularnej waloryzacji. To oznacza, że seniorzy mogę liczyć na większe pieniądze. Sprawdź ile podwyżki emerytury dostaną seniorzy już od lipca!

📢 Piękna Dorota Szelągowska pokazała własne ciało w celu atencyjnym! Zdjęcia z plaży powaliły Internautów. Mamy ZDJĘCIA 19.07.2023 Dorota Szelągowska na prywatnych zdjęciach. Gwiazda telewizyjna zdaje sobie sprawę, że nic tak nie przykuwa uwagi Internautów jak roznegliżowane zdjęcia. 📢 Tak mieszka i żyje Paulina Krupińska-Karpiel wraz z rodziną. Góralska chata z widokiem na Giewont [ZDJĘCIA] 19.07.2023 Paulina Krupińska-Karpiel razem z mężem zamieszkują w pięknym góralskim domku. Sebastian Karpiel-Bułecka kojarzony jest przede wszystkim z muzyką. Razem mogą się chwalić szczęśliwą rodziną i pięknymi widokami z ich domku. Zobacz jak wyglądają wnętrza ich drewnianej chatki. Tak mieszka jedna z najbardziej popularnych par polskiego show-biznesu. Jakie widoki! Zobacz galerię! 📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 19.07.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Joanna Krupa z córeczką. Zobacz, jak żyje, mieszka i pracuje supermodelka Joanna Krupa [ZDJĘCIA] 19.07.2023 Joanna Krupa, supermodelka rozdarta między Polskę i Stany Zjednoczone, jest bardzo dumną mamą. Bardzo chętnie dzieli się zdjęciami ze swoją córeczką w mediach społecznościowych. Zobacz Joannę Krupę, jurorkę telewizyjnego show Top Model - w roli kochającej mamy.

📢 Emerytury w 2024 roku będą wyższe. Tyle emeryci dostaną na swoje konta. Sprawdź najnowsze wyliczenia! 19.07.2023 To, że emerytury w 2024 roku będą wyższe, niż są obecnie jest pewne od dawna. To zakładają bowiem przepisy dotyczące waloryzacji emerytur. Ciągle jednak trwają dywagacje, ile wynosić będzie waloryzacja w 2024 roku. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur w 2024 roku. Zawierają one przykładową obecną emeryturę brutto, obecną emeryturę netto i wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji. Sprawdźcie!

📢 Oto twój horoskop na wakacje 2023 r. To będzie wyjątkowy czas dla pięciu znaków zodiaku. Trzy przeżyją rozczarowanie. Oto, co mówi Samanta Horoskop wakacyjny na 2023 r. dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Samanta. Dla kogo lipiec i sierpień 2023 r. okażą się szczęśliwe? Kto będzie musiał zmierzyć się z problemami? Oto wakacyjna wróżba dla znaków zodiaku: Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby. 📢 Są pieniądze na renowację czterech szczecińskich zabytków. Trzy kościoły i willa Cztery szczecińskie zabytki otrzymały dofinasowanie - ponad 9 mln zł! - z Rządowego Programu "Odbudowa Zabytków". Wkrótce rozpocznie się więc renowacja kościoła pw. Niepokalanego Serca NMP w Stołczynie, kościoła ewangelicko-augsburskiego pw. Św. Trójcy, kościoła pw. Najświętszej Rodziny w Płoni oraz budynku przy ul. Królowej Korony Polskiej.

📢 Katastrofa lotnicza pod Warszawą. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z momentu wypadku W poniedziałek doszło do wypadku lotniczego w Chrcynnie w pow. nowodworskim (Mazowieckie). Samolot Cessna podczas lądowania w złych warunkach atmosferycznych uderzył w hangar, w którym schroniły się osoby. W mediach społecznościowych ukazało się nagranie z momentu katastrofy.

📢 Akcja na plaży w Sianożętach. Mężczyzna ruszył na ratunek, sam omal nie utonął We wtorek na plaży w Sianożętach (gm. Ustronie Morskie, pow. kołobrzeski) miało miejsce niebezpieczne zdarzenie. 70-letni mężczyzna, który ruszył na ratunek dwóm osobom, sam potrzebował pomocy. Resuscytacja trwała około 20 minut. 📢 Przedsezonowe sukcesy Pogoni Szczecin: murawa top, rekord sprzedaży karnetów Już w piątek pierwszy mecz Pogoni Szczecin w sezonie 2023/24. Trwają przygotowania zespołu oraz praca działaczy, by w lidze wszystko grało. Klub ma też dobre wiadomości.

📢 W szczecińskim i świnoujskim porcie pada rekord za rekordem Tylko w pierwszym półroczu tego roku w portach w Szczecinie i Świnoujściu przeładowanych zostało o prawie trzy i pół procent więcej towarów niż przed rokiem.

📢 Kim jest dziewczyna, która pokazała piersi po swoim pierwszym zwycięstwie w boksie? Trenerka fitness od odchudzania i gwiazda OnlyFans! Hitem sportowego wideo minionego tygodnia był bez wątpienia film z zakończenia walki Brytyjki Danielli Hamsley z Polką Aleksandrą Danielką w turnieju bokserskim Kingpyn High Stakes w Dublinie i obnażenie piersi z radości przez zwyciężczynię. Kto to w ogóle jest? I dlaczego poświęca się jej tyle uwagi? Teraz wyjaśnimy. Tak więc poznaj Daniellę Hemsley! 📢 Policjant na urlopie uratował tonącą 12-latkę Komendant Główny Policji nagrodzi policjanta z Gryfina, który wspólnie z innym mężczyzną uratował dziewczynkę. Policjant z narażeniem wlanego życia, „obijając się o falochron” wyniósł dziewczynkę na brzeg, gdzie udzielono jej dalszej pomocy.

📢 Wiemy, które szkoły średnie w Szczecinie cieszyły się największym zainteresowaniem Absolwenci szczecińskich podstawówek poznali wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Okazuje się, że największym zainteresowaniem cieszyły dwa technika i IX Liceum Ogólnokształcące. 📢 Lniana sukienka Małgorzaty Kożuchowskiej to hit! Piękna, zwiewna i romantyczna propozycja na upalne, letnie dni Małgorzata Kożuchowska pokazała się w długiej, białej, lnianej sukience i oczarowała wszystkich! Jej wybór nie bez powodu stał się hitem. Len to wprost idealny wybór na upały, a w tej formule to strzał w dziesiątkę. Kreacja jest lekka, modna, a co więcej ukrywa mankamenty figury. Zobacz, jak aktorka w niej wygląda i jakie dodatki dobrała. 📢 Międzyzdroje mają nową strefę koncertów i relaksu [ZDJĘCIA] Od maja do września na plaży dostępnej dla wszystkich działa Wave Beach Concept, czyli specjalna strefa relaksu, ale też różnych wydarzeń w tym koncertów. Zaplanowane są imprezy cykliczne, np. degustacje, muzyka na żywo, spotkania z kulturą i wiele innych atrakcji.

📢 Rekordowa waloryzacja emerytur 2023. Takie pieniądze otrzymają emeryci od marca. Sprawdź tabelę wypłat! 16.07.2023 Waloryzacja emerytur. Oto wyliczenia emerytur brutto i netto 2023. Tyle pieniędzy mają dostać seniorzy od pierwszego marca. Stawki emerytur będą rosły w tym roku na innych zasadach niż zazwyczaj. Niektórzy emeryci będą mogli liczyć na waloryzację procentową a inni na kwotową. Waloryzacja od 1 marca będzie rekordowa i wyniesie 14,8 procent. O ile wzrośnie emerytura? Zobacz obowiązkowo! 📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 16.07.2023 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Kultowe gadżety z PRL-u warte są dzisiaj fortunę! Niektórym zakręci się łezka w oku. Sprawdź czy masz je w domu 16.07.2023 Wiele osób wspomina lata 70., 80., i 90. z wielkim sentymentem i znowu sięga po przedmioty, które królowały w Polskich domach. Niektóre z nich możemy zdobyć jeszcze na aukcjach internetowych, a część kultowych przedmiotów z PRL-u osiąga zawrotne ceny. Przypomnij sobie lub poznaj te niepowtarzalne gadżety z czasów słusznie minionych.

📢 TOP 9 wodnych zakątków niedaleko Szczecina. Raj dla miłośników dzikiej przyrody i kajakarzy W tych szczecińskich klimatycznych wodnych zakątkach można przeżyć przygody - na kajaku, na łódce, na SUPie czy na wodnym rowerze. A także zobaczyć... pływającego łosia! 📢 Popularne blogerki gośćmi “Koktajlu w Ogrodach” w Sczecinie i prawdziwe tłumy w Ogrodach Śródmieście Obydwie są ze Szczecina i obydwie porwały tysiące osób swoją osobowością, pomysłowością i zdjęciami. Do tego wszystkiego są świetnymi mamami, które odczarowują macierzyństwo. Cornelliaas, czyli Cornelia Wiśniewska i Mamowymi, czyli Agnieszka Kowalewska były gośćmi piątkowego spotkania “Koktajl w Ogrodach” w Ogrodach Śródmieście.

📢 Nowa siedziba Teatru Polskiego w Szczecinie zachwyca. Zobaczcie jak wyglądają wnętrza 6 sierpnia odbędzie się uroczyste otwarcie Teatru Polskiego po modernizacji. Teraz będzie miał 5 scen, na których w najbliższym czasie zaprezentuje 12 premier.

📢 Najlepsze lodziarnie w Szczecinie według internautów. Sprawdź czy znasz te miejsca Pierwsze ciepłe dni oznaczają, że czas wybrać się na na lody. No bo kiedy, jak nie w pełnym słońcu smakują najlepiej? Lodziarnie w Szczecinie prześcigają się w coraz wymyślniejszych połączeniach smakowych i nieoczywistych propozycjach w lodowym menu. A które lodziarnie najczęściej odwiedzają mieszkańcy Szczecina? My już wiemy! Teraz Wy sprawdźcie, gdzie szczecinianie najchętniej chodzą na lody. 📢 Huczne 98. urodziny Jeziora Szmaragdowego w Szczecinie z wieloma atrakcjami urodziny Jeziora Szmaragdowego i 10-lecie działalności Centrum Edukacji Leśnej Szmaragd w Szczecinie to okazja, żeby się wybrać w te wyjątkowe okolice i wziąć udział w specjalnie przygotowanych wydarzeniach. 📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 15.07.2023 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Groźny wypadek z udziałem radiowozu pod Goleniowem. Dwóch policjantów poszkodowanych Do groźnego wypadku z udziałem radiowozu doszło w Podańsku w powiecie goleniowskim. Policyjny radiowóz zjechał z drogi i uderzył w słup energetyczny. Są poszkodowani.

📢 Plaże niedaleko Szczecina. Gdzie ich szukać i jak do nich dojechać? Kąpielisko w Zieleniewie nad Jeziorem Miedwie czy kąpielisko w Lubczynie nad Jeziorem Dąbie, lub po prostu plaża nad Jeziorem Głębokim - to miejsca znane, lubiane i dość... zatłoczone. Wybraliśmy dla Was 10 plaż w pobliżu Szczecina, o których mogliście nie wiedzieć, a które zachęcają ciszą i spokojem. 📢 Zobacz jak wyglądają pokoje hotelowe w hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA] Hotel w Pobierowie ma być największym hotelem w Polsce. To ma być hotel pięciogwiazdkowy, z m.in. czterema parkingami, aquaparkiem, basenami wewnętrznymi i zewnętrznymi, SPA, restauracjami oraz salami konferencyjnymi, strefami rozrywki, boiskami, kortami tenisowymi i ścianką wspinaczkową. W obiekcie będzie też m.in. kręgielnia, dyskoteka, sala bilardowa oraz sale teatralne. Ma mieć 1200 pokoi, w których jednorazowo będzie mogło przebywać ponad 3 tys. gości.

📢 Tak wygląda największy hotel w Polsce. Byliśmy na budowie hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA] A tam praca wre. Hydraulicy dokręcają krany, elektrycy instalują lampy i żyrandole. Kafelkarze układają płytki, ale w drugim końcu hotelu sprzątaczki już szykują pokoje na powitanie pierwszych gości. 📢 Wesołe miasteczko Holiday Park Szczecin: CENNIK i atrakcje. Zobacz ZDJĘCIA, WIDEO - 28.08.2020 Wesołe miasteczko Holiday Park Szczecin miało działać całe wakacje. Park rozrywki nie zamyka jednak swych bram w ten weekend, a będzie działać do 13 września! Sprawdziliśmy jak wyglądało otwarcie miasteczka oraz ceny biletów.

iPolitycznie - dwugłos w sprawie Wołynia polskiego i ukraińskiego IPN