Przegląd prasy 2.12.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Prasówka 2.12: top 3 artykuły z wczoraj

Prasówka 2.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wyłączenia prądu w zachodniopomorskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 2.12 Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w zachodniopomorskim 2.12? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w zachodniopomorskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa w dostawie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy.

📢 Pikantne zdjęcia Kasi Moś – piękna i utalentowana. Prywatne zdjęcia. Piosenkarka zachwyca nie tylko śpiewem, ale też urodą... Kasia Moś była jednym z gości podczas polskich preselekcji do Eurowizji. Śliczna wokalistka zachwyciła widzów, niestety ostatecznie zajęła w finale odległe miejsce. Eliminacje do Eurowizji 2022 wygrał Krystian Ochman.

📢 Wystartował Jarmark Bożonarodzeniowy. Mieszkańcy chętnie go odwiedzają [ZDJĘCIA] Przez trzy tygodnie będzie można odwiedzać Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy, który w tym roku odbywa się na trzech placach i na al. Wojska Polskiego.

Prasówka 2.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te psy są najbardziej leniwe. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 01.12.2023 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź koniecznie listę najbardziej leniwych psów!

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 01.12.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce! 📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 01.12.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznieczy masz je w domu!

📢 Najdroższe psy na świecie. Oto szczeniaki, które mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! 01.12.2023 Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie!

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! 01.12.2023 Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź koniecznie naszą listę!

📢 Maryla Rodowicz - tyle ma lat. Tak zmieniała się przez ostatnie 50 lat na polskiej scenie [2.12.2023 r.] Maryla Rodowicz skończyła 77 lat. Piosenkarka swoje urodziny świętowała 7 grudnia 2022 roku. To jedna z najpopularniejszych piosenkarek w historii polskiej muzyki rozrywkowej, uważana także za ikonę polskiej muzyki rozrywkowej i największą gwiazdę rodzimego show-biznesu. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia z lat jej młodości. Zobaczcie, jak zmieniła się Maryla Rodowicz od lat 70. ub. wieku. 📢 „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach”. Serdeczne uśmiechy i pełne ręce podarunków W sali gimnastycznej koszar przy ulicy Metalowej w Szczecinie odbył się finał akcji „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach” Boże Narodzenie 2023. Pomoc trafi do naszych rodaków na Litwie, Łotwie i Białorusi. Akcja odbyła się pod naszym patronatem.

📢 Uniwersytet Szczeciński będzie współpracował z Fabryką Wody Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego zawarł porozumienie z Fabryką Wody, którego celem jest współpraca w zakresie działań ukierunkowanych na promowanie zdrowego tryby życia. 📢 Weekend w Szczecinie. Przegląd najciekawszych wydarzeń kulturalnych weekendu Koncerty, spektakle i wystawy czekają nas w ten weekend. Część wydarzeń ma już elementy świąteczne.

📢 Konrad Jarosz pozostanie dyrektorem szpitala przy ul. Unii Lubelskiej. Konrad Jarosz, dyrektor szpitala klinicznego nr 1 PUM przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie, wygrał konkurs na dyrektora placówki. Będzie więc kierował szpitalem przez następną sześcioletnia kadencję. 📢 Żubrzątko z Międzyzdrojów ma już swoje imię. Internauci zdecydowali Wiadomo już, jak będzie miał na imię urodzony w tym roku żubr z zagrody w Wolińskim Parku Narodowym. Internauci głosowali na najlepsze imię spośród dziesięciu propozycji.

📢 Zobacz dom Szymona Hołowni. Tu żyje marszałek sejmu i pilotka myśliwca MiG-29. Tak mieszka Szymon Hołownia z żoną, córeczkami i psiakiem Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu. 📢 Pogoda na weekend. W woj. zachodniopomorskim zima zostanie z nami co najmniej przez tydzień O pogodzie na nadchodzący weekend rozmawiamy z Krzysztofem Ściborem z Biura Prognoz Pogody Calvus. 📢 Coraz bliżej święta! Już dzisiaj rozpoczyna się Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy Co jest znakiem, że Jarmark Bożonarodzeniowy w Szczecinie wkrótce ruszy? To charakterystyczne drewniane domki, a w nich pyszne domowe przetwory, pieczywo, wyselekcjonowane wędliny, miody i bakalie w sam raz do świątecznych wypieków, albo gotowe słodkości. Pierogi, dania na wynos, łazanki czy pieczone ziemniaczki – te zapachy będą unosić się nad jarmarkiem i kusić niejednego łasucha.

📢 Coraz bliżej święta! MEMY o Bożym Narodzeniu rozbawią Was do łez i wprowadzą w świąteczny klimat [MEMY] 1.12.2023 Święta Bożego Narodzenia to czas, w którym wszyscy zmagamy się z podobnymi doświadczeniami i wyzwaniami. Buziak od nielubianej cioci? A może skarpetki pod choinkę lub wścibskie pytania "kiedy kawalerze znajdziesz w końcu sympatię"? Bywa śmiesznie, bywa strasznie. Specjalnie dla Was zebraliśmy najśmieszniejsze memy o Bożym Narodzeniu. 📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Włącz kalkulator zużycia prądu i NATYCHMIAST wyciągnij wtyczkę z gniazdka jeśli masz te urządzenia Te urządzenia zużywają najwięcej prądu, nawet jeśli z nich nie korzystasz. Chcesz się obronić przed wysokimi rachunkami i nie przekroczyć 2000 kWh? Sprawdź listę urządzeń, które są pożeraczami prądu i kradną go bez twojej wiedzy. Te sprzęty i urządzenia kosztują cię kilkaset złotych rocznie! Tak obliczysz roczne zużycie prądu. Metoda jest prosta.

📢 Tak przytulnie mieszkają Sławomir Zapała i "Kajra". To ich urocze gniazdko w Małopolsce. "Tu są moje korzenie" Magdalena "Kajra" Kajrowicz i urodzony w Krakowie Sławomir Zapała od 12 lat są szczęśliwym małżeństwem i wychowują syna, który nie tak dawno skończył 7 lat. Swoim codziennym życiem chętnie dzielą się z fanami w mediach społecznościowych. Pokazują jak się urządzili. Kilka lat temu Sławomir wspominał o budowie domu na Limanowszczyźnie, skąd pochodzi jego tata. Zobacz jak mieszkają Kajra i Sławomir. 📢 Kot kontra pies. Najśmieszniejsze memy o czworonogach. Który z nich rozbawi nas do łez? Sprawdźcie! Kot kontra pies. Najśmieszniejsze memy o czworonogach. Który z nich rozbawi nas do łez? Przypominamy o najśmieszniejsze MEMY O PSACH I... KOTACH. Wszyscy kochamy nasze czworonogi, które codziennie zapewniają nam wiele powodów do śmiechu. Które z nich jest zabawniejsze? Zobaczcie nasze memy w galerii. My uważamy ten konkurs za nierozstrzygnięty, a Wy co o tym myślicie?

📢 Świat pokochał polskiego Wiedźmina – wielu podobał się bardziej niż serial na Netflix, a powodem bunt na popularnym serwisie Wciąż głośno o serialu Wiedźmin od Netflix, a tymczasem w ostatnim czasie na świecie popularność zyskała polska produkcja na bazie książek Andrzeja Sapkowskiego. Dlaczego? Wszystko zaczął bunt na serwisie Reddit. Czy polski Wiedźmin broni się po tylu latach? Sprawdź szczegóły i nasze porównanie obu produkcji (nieco z przymrużeniem oka). 📢 Wielkie firmy jeszcze nie odkryły Szczecina. Jeśli to się stanie, nasze zarobki poszybują Według danych GUS we wrześniu przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw w Szczecinie wyniosła 7718,53 zł brutto. Natomiast w zachodniopomorskim średnie przeciętne wynagrodzenie to 6912,49 zł brutto. Te kwoty dają nam siódmą i szóstą pozycję w ogólnopolskich rankingach.

📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 1.12.2023 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw. 📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 1.12.2023 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu. 📢 Osoby o tych imionach to najwięksi kłamcy! Oni będą ci kłamać prosto w oczy. Sprawdź, czy jesteś na liście 1.12.2023 Ponoć kłamstwo ma bardzo krótkie nogi. Mimo to, wiele osób i tak nas świadomie okłamuje z różnych powodów. Zaskakujący może być dla Was fakt, że ta cecha charakteru jest przypisana do naszego imienia! Zdaniem ezoteryków każde imię ma szereg cech charakteru, którym odznaczają się jego posiadacze. My sprawdziliśmy te imiona, które często okłamują innych. Zobaczcie, jakie imiona znalazły się na liście!

📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Sprawdź, jak korzystanie zaplanować swój urlop 1.12.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu. 📢 Te urządzenia pożerają najwięcej prądu w Twoim domu! Zaskakujące wyliczenia 1.12.2023 Mamy lipiec, a to oznacza, że już niedługo okaże się, ile w przeciągu roku zużyliśmy prądu. Kluczowe jest zużycie, które powinniśmy ograniczyć. Warto w tym celu odłączyć od prądu urządzenia, które zżerają go najwięcej. Jednak jakie sprzęty utrudniają nam oszczędzanie prądu? Ta lista was zaskoczy!

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 1.12.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 1.12.2023 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę! 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 1.12.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 2760 zł ekstra dodatku dla emerytów! Zobacz jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla seniorów 1.12.2023 Pieniądze to kwestia ważna nie tylko dla emerytów. Dodatkowe świadczenie w dobie szalejącej inflacji jest niczym spełnienie marzeń osób planujących miesięczny budżet. Seniorzy mogą otrzymać 230 zł miesięcznie do końca życia. Rocznie daje to aż 2760 zł! Sprawdź jak uzyskać dodatkowe świadczenie.

📢 Ostatni dzwonek na złożenie wniosku. Prawie 2500 zł dostaną rodzice na ucznia 1.12.2023 Nowy rok szkolny, to również nowe wydatki dla rodziców i opiekunów. Część z nich może zostać pokryta z programów takich jak 500 i 300 plus, ale to niejedyne pieniądze, jakie mogą otrzymać rodzice. Warto się spieszyć ze złożeniem wniosku, bo czasu jest coraz mniej.

📢 Ta moneta z PRL może być warta nawet 30 tys. złotych! Koniecznie zobacz swoje szuflady [ZDJĘCIA] 1.12.2023 Bądź szczególnie uważny sprzątając swoje szuflady. Cenne okazy mogą kurzyć się w zapomnieniu, a monety z PRL mogą być czasami warte fortunę. Sprawdź sam, czego szukać! 📢 Tak mieszkają milionerzy ze Szczecina. Oto najdroższe domy na sprzedaż w okolicy [ZDJĘCIA] 1.12.2023 Najdroższe domy na sprzedaż w Szczecinie i regionie kosztują nawet kilkadziesiąt milionów. To luksusowe rezydencje, wytworne pałace i eleganckie wille, które spełniają nawet najbardziej wygórowane wymagania. Położone w atrakcyjnych lokalizacjach, świetnie wyposażone, z basenami i prywatnymi strefami SPA ociekają luksusem i wygodą. Czy są warte swojej ceny? Zobaczcie, jak wyglądają i ile kosztują.

📢 Memy o latach 90-tych, które rozbawią Cię do łez! Zrozumieją je tylko dzieciaki z szalonych lat 90-tych [MEMY] 1.12.2023 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych! 📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży.

📢 Oto kiedy możesz wyrzucić stare dokumenty i rachunki. Jak długo należy przechowywać dokumenty? PIT, faktury, deklaracje, rachunki. Sprawdź! Przechowywanie starych dokumentów może być problematyczne dla osób zorganizowanych i lubiących porządek. Niepotrzebne papiery mogą zajmować zbyt wiele przestrzeni i "zagracać" domowe szuflady. Warto przejrzeć zebraną papierologię i pozbyć się tego, co już straciło swoją aktualność. Sprawdź, po jakim czasie można wyrzucić rachunki, PIT-y, faktury i inne dokumenty. 📢 Ta porcelana z okresu PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, czy masz je w domu! Porcelana z okresu PRL-u jest często warta krocie. Z pozoru zwykłe wyroby mogą okazać się prawdziwym skarbem w naszym domu. Niektóre porcelanowe przedmioty były produkowane w czasach PRL w bardzo niewielkich ilościach. To tylko jeden z argumentów, dla których obecnie porcelana może być warta fortunę. Sprawdź, czy posiadasz te przedmioty w domu. Mogą być warte naprawdę dużo!

📢 To imię teściowej przynosi szczęście. Kobiety o tych imionach to prawdziwe skarby. Takie imiona noszą dobre teściowe Jak mówi słynne porzekadło, dobra teściowa to skarb. Każda druga mama potrafi być opoką i nieocenioną pomocą, bo chętnie pomoże przy chorym dziecku, załatwi papierkowe sprawy w urzędzie, podleje kwiatki, gdy wyjedziecie na urlop. A w niedzielę zawsze zaprosi swój na pyszny obiad. Jaki imiona noszą kobiety, które są dobrymi teściowymi? Sprawdźmy! 📢 Te imiona noszą naprawdę złe teściowe. Jakie teściowe znalazły się na liście? Te panie uwielbiają wtrącać się w życie Kochane mamy mężów lub żon nie cieszą się dobrą sławą, bo znacznie łatwiej znaleźć historie i dowcipy o złych teściowych niż opowieści, w których drugie mamy są chwalone. Dobra teściowa, tylko imię ma złe. Prawda? Są złe imiona dla teściowych z piekła rodem? Sprawdź listę imion, na które powinno się lub trzeba uważać.

📢 To najgorsze imiona dla mężów. Jakie imiona znalazły się na liście? Ezoterycy wskazują dokładne cechy charakteru! Decyzja o ślubie podejmowana jest najczęściej raz w życiu. Warto więc, aby dobrze dobrać się w parze. Czy po imieniu można stwierdzić, że ktoś jest złym lub dobrym kandydatem na męża? Są cechy charakteru, jak wskazują eksperci, które bardziej lub mniej predysponują nas do bycia dobrym współmałżonkiem. Sprawdź listę imion. Zobacz, kto znalazł się w zestawieniu! 📢 Zakazane parówki. Tych gatunków nie powinieneś jeść, kupować, ani dawać dzieciom. Co szkodzi? Oto, czego MUSISZ unikać Parówki na dobre rozgościły się w naszej kuchni. Chętnie jemy na śniadanie, są łakomym kąskiem podczas ciepłych kolacji. Kochają je dzieci, smakują dorosłym. Jednak nie wszyscy powinniśmy je jeść, bo to nie zawsze dobry wybór na posiłek, zwłaszcza dla dzieci. Dlaczego nie powinieneś często jeść parówek? To mówią o tym dietetycy i specjaliści od żywienia.

📢 Oto piękna Paulina Nowicka na odważnych zdjęciach. Żona Jakuba Rzeźniczaka wygląda obłędnie! Oto piękna Paulina Nowicka na zdjęciach. Żona Jakuba Rzeźniczaka wygląda obłędnie! Jej prywatne fotografie udostępniane w sieci zachwycają! Zobacz zdjęcia! 📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 1.12.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 1.12.2023 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły! 📢 Tak mieszka i żyje Dorota Gardias. Prywatne zdjęcia pięknej prezenterki. Praca, sport, podróże. Dorota Gardias na co dzień 1.12.2023 Dorota Gardias należy do najpiękniejszych i najpopularniejszych polskich prezenterek pogody. Na co dzień możemy ją oglądać w telewizji TVN. Jak lubi spędzać wolny czas? Jakie sporty uprawia? To pytanie z pewnością zdaje sobie wielu fanów pięknej prezenterki. Jaka na co dzień jest Dorota Gardias? Jak mieszka i żyje? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Ta porcelana z czasów PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów szukają kolekcjonerzy. Sprawdź, ile kosztują filiżanki i serwisy z PRL 1.12 Przedmioty z PRL wracają do łask i cieszą się rosnącą popularnością. Należy do nich chociażby porcelana i ceramika, a niektóre z nich osiągają na portalach aukcyjnych naprawdę zawrotne ceny. Wiele osób traktuje porcelanę i ceramikę z czasów PRL jako dzieło sztuki. Ile kosztują obecnie? Sprawdźcie, jakie ceny w 2023 roku osiąga porcelana i ceramika z PRL na portalach aukcyjnych. 📢 Tak żyje Marta Manowska. Taka jest na co dzień śliczna prowadząca program Rolnik szuka żony. Sport, podróże, piękne widoki 1.12.2023 Jaka na co dzień jest Marta Manowska? Z pewnością to pytanie zadaje sobie wielu fanów popularnej prezenterki TVP. Szczególną rozpoznawalność i sympatię widzów przyniosło jej prowadzenie popularnego wśród widzów programu "Rolnik szuka żony". Jak żyje Marta Manowska? Jak spędza wolny czas, jakie sporty uprawia? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje Marta Manowska na instagramie.

📢 Coraz więcej gapowiczów w szczecińskiej komunikacji miejskiej. Rekordzistka mogłaby kupić auto... za nałożone kary Rośnie liczba kontroli w szczecińskich autobusach i tramwajach. Kontrolerzy wykrywają coraz więcej amatorów jazdy na gapę. 📢 Jak długo szczecinianin musi oszczędzać na własne mieszkanie? Wyniki raportu Mieszkanie o powierzchni ok. 50 m kw. to wymarzone lokum dla przeciętnego Polaka. Taki metraż to dla wielu osób „złoty środek”. Lokum dobre na start, ale równocześnie na tyle duże, że może pełnić swoją funkcję, gdy powiększy się rodzina 📢 Za dużo firm do odśnieżania Polic. Mieszkańcy mają obawy Odśnieżymy na drogach gminnych, ale bez dróg powiatowych i wojewódzkich - poinformowała firma, która do tej pory odpowiadała za zimowe utrzymanie wszystkich dróg w Policach.

📢 Odkrycie na północy Szczecina. Odkopali wiadukt kolejowy Szczecin cały czas zaskakuje. Do ciekawego odkrycia z przeszłości miasta doszło na Stołczynie. Są to pozostałości związane z największą cegielnią, która działała na terenie nieczynnej obecnie huty.

📢 Najgłupsze odpowiedzi uczniów 2023. To prawdziwa jazda bez trzymanki! Do dziwnych odpowiedzi czy po prostu głupot wypisywanych przez uczniów na sprawdzianach zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Coraz częściej jednak bywa, że nauczyciel po sprawdzeniu pracy zostawia nie tylko ocenę, ale też komentarz. Bywa, że bardzo dowcipny! Zobaczcie najciekawsze odpowiedzi nauczycieli na zaczepki uczniów. 📢 Miasto przygotowuje się do budowy wielkiego centrum przesiadkowego Nowoczesne centrum przesiadkowe miałoby postać w okolicach pl. Zawiszy i ulicy Owocowej. Są już wizualizacje ja miałoby to wyglądać. 📢 Pałac Manowce z prestiżowym tytułem European Best Wedding Venue [ZDJĘCIA] Pałac Manowce, który leży tuż przy Zalewie Szczecińskim zdobył właśnie tytuł European Best Wedding Venue, nadany przez European Best Destinations, największą europejską organizację turystyczną. Pozostawił w tyle obiekty położone w tak modnych miejscach jak grecka wyspa Santorini, portugalskie wybrzeże Algarve czy sama Wenecja.

📢 Dramat w Kowanowie koło Świdwina. Syn zabił ojca. Policja zatrzymała podejrzewanego W Kowanowie w powiecie świdwińskim w nocy ze środy na czwartek doszło do zabójstwa. To syn - jak potwierdziła nieoficjalne informacje PAP świdwińska policja - miał zabić ojca. Mężczyzna został zatrzymany.

📢 Koszmar z ul. Kolumba. Jak długo jeszcze i o ile drożej? „Niespodzianki”, na które budowlańcy co rusz natykają się w ziemi, to główny powód opóźnienia modernizacji ulic na Pomorzanach. Władze miasta zastanawiają się, czy zgodzić się na przedłużenie prac o dwa lata i spodziewają się wyższego rachunku za nie. 📢 W Trzebiatowie szkolą się nowi terytorialsi. Aż połowa z nich to kobiety Do 2 grudnia w Trzebiatowie potrwa szesnastodniowe, ostatnie w tym roku szkolenie podstawowe "terytorialsów". To żołnierze 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

📢 Zrewitalizowana kamienica w Szczecinie z tytułem "Fasada Roku 2023" [ZDJĘCIA] Prawie 72 000 ocen przyznali internauci w tegorocznej edycji plebiscytu zorganizowanego przez firmę Baumit w ramach konkursu Fasada Roku 2023. W kategorii zabytkowych budynków po renowacji najwyżej ocenili szczecińską realizację.

📢 Skłamała, żeby dostać dodatek węglowy. Jest akt oskarżenia Przed sądem stanie 58-latka oskarżona o podanie fałszywych danych przy staraniach o dodatek węglowy. Będzie musiała też oddać pieniądze. 📢 Będą zmiany w organizacji ruchu na ulicy Jagiellońskiej w Szczecinie Zmiany będą dotyczyć ulicy Jagiellońskiej u zbiegu z aleją Piastów, obok SP nr 1. Zostaną wprowadzone do końca roku.

📢 To odliczysz od podatku w 2023 roku. Sprawdź co odliczysz po raz pierwszy i ile zyskasz! 28.11.2023 Te rzeczy można odliczyć od podatku w 2023 roku. Wielkimi krokami przychodzi czas, kiedy musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Każdy płatnik będzie musiał dokonać rozliczenia od 15 lutego. Warto zapoznać się z najnowszymi ulgami podatkowymi, aby nie być zmuszony do dopłaty. Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku po raz pierwszy w 2023 roku!

📢 Te meble z PRL wracają do łask. Można je sprzedać i zarobić fortunę. Zobacz czego szukają kolekcjonerzy (ZDJĘCIA) 28.11.2023 Meble rodem z PRL choć wydają się dziś toporne i mało funkcjonalne to jednak wracają do łask. Okazuje się, że dla kolekcjonerów i miłośników antyków stanowią nie lada gratkę. Oni za stare fotele, sekretarzyki czy meblościanki są w stanie zapłacić nawet po kilka tysięcy złotych. Które z przedmiotów sprzed ponad trzydziestu lat cieszą się największym wzięciem wśród zbieraczy staroci i które są najwięcej warte? Sprawdziliśmy. 📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 28.11.2023 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość.

📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 28.11.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Rowerem z Kołobrzegu przez Szczecin do Berlina. To ma być turystyczny hit Chodzi o uzupełnienie rowerowej trasy turystycznej w naszym regionie o brakujące fragmenty, tak żeby rowerzyści mogli przejechać szlakiem o długości ponad 262 kilometrów i dalej za zachodnią granicą do stolicy Niemiec. Pierwszy przejazd zaplanowano w 2030 roku.

📢 Świąteczne dekoracje z szyszek DIY. Najmodniejsze ozdoby na Boże Narodzenie. Wykorzystaj szyszki do pięknych bożonarodzeniowych dekoracji Własnoręcznie zrobione świąteczne ozdoby z szyszek są teraz na topie. To świetny pomysł na tanie dekoracje zero waste. Bożonarodzeniowe wianki, lampiony czy ozdoby na choinkę z szyszek to świetny pomysł na ekologiczne i klimatyczne udekorowanie mieszkania albo domu. Wystarczy niewiele, żeby stworzyć piękne świąteczne ozdoby za grosze. Podpowiadamy, jak pomysłowo wykorzystać szyszki do bożonarodzeniowych dekoracji DIY. 📢 Hotel Gołębiewski w Pobierowie coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy i sprawdziliśmy [ZDJĘCIA] Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter.

📢 Hipokrates 2023. Najlepsi specjaliści ochrony zdrowia w województwie zachodniopomorskim nagrodzeni [WIDEO, ZDJĘCIA] Za nami 11. edycja największego plebiscytu medycznego w Polsce - Hipokrates. Zwycięzców - w osiemnastu kategoriach - wyłonili nasi Czytelnicy. Jedynie Lekarza wybrały dwie niezależne kapituły (szczecińska i koszalińska). W Szczecinie głosami kapituły Lekarzem Roku 2023 został wybrany dr hab. Daniel Kotrych. W Koszalinie - dr Andrzej Melka.

📢 Mistrzowie Smaku 2023. Poznaliśmy zwycięzców! Za nami uroczysta gala wręczenia nagród w Warszawie Tomasz Morys, kucharz z krakowskiej restauracji Wypiekane został Mistrzem Smaku 2023. Podczas gali, która w poniedziałek odbyła się w Warszawie, poznaliśmy także zwycięzców plebiscytu w kilkunastu kategoriach. O tym, do kogo trafiły nagrody i wyróżnienia, zdecydowali czytelnicy i internauci gazet i portali należących do Grupy Polska Press.

📢 Ogródki działkowe na sprzedaż w Szczecinie. Wiemy ile trzeba zapłacić [LOKALIZACJA, CENY] Zobacz zdjęcia! 20.11.2023 Działki ogrodnicze na wiosnę cieszą się bardzo dużym wzięciem. W Internecie nie brakuje ogłoszeń o sprzedaży takich działek. Co wpływa na cenę? Najczęściej jest to lokalizacja i stan ogólny ogródka działowego. Ważne jest także czy do działki podciągnięte są media - woda do podlewania rośli oraz prąd. Cenę podniesie także murowana altanka, w której można nocować. Ile kosztują działki ogrodnicze w Szczecinie? Sprawdziliśmy. 📢 Piękne życzenia świąteczne na Boże Narodzenie 2022. Gotowe kartki do wysłania, wierszyki. Życzenia bożonarodzeniowe od serca 20.11.2023 Piękne życzenia na Boże Narodzenie 2022 nie muszą być nudne! Szukasz pomysłu na świąteczne życzenia? Nie jesteś pewny, jakie życzenia mogą spodobać się Twoim znajomym i bliskim? A może szukasz gotowych kartek bożonarodzeniowych, które wyślesz za pomocą MMS, Messengera, Whatsappa czy mailem? Mamy coś dla Ciebie! Znajdziesz u nas zarówno piękne wierszyki na Boże Narodzenie, ale także gotowe obrazki do wysłania z najpiękniejszymi świątecznymi życzeniami.

📢 PLEBISCYT SPORTOWY 2023. Głosowanie rozpoczęte! Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do nagród Rozpoczęliśmy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane najpierw w każdym mieście i powiecie, później w skali województwa, a następnie w wielkim ogólnopolskim finale. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego.

📢 Otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie nad morzem coraz bliżej. Kiedy przyjadą pierwsi goście? [GALERIA ZDJĘĆ] Pięciogwiazdkowy Hotel Gołębiewski powstaje w Pobierowie (gmina Rewal) właściwie od początku 2018 roku. Zakończenie inwestycji planowano wtedy na sezon 2020, ale pandemia i kłopoty z pracownikami spowodowały, że inwestycja jest opóźniona. 📢 Szczecin: Antyterroryści w Galaxy. Strzelanina? Spokojnie, to tylko ćwiczenia [WIDEO, ZDJĘCIA] Dwóch zamaskowanych i uzbrojonych mężczyzn wtargnęło do centrum handlowego Galaxy i zaczęło strzelać do osób znajdujących się w środku... - na szczęście to tylko scenariusz ćwiczeń, które przeprowadzili szczecińscy policjanci w ramach przygotowań do Finału Regat The Tall Ships Races.

