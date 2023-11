Przegląd prasy 2.11.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Spodek w Katowicach i epickie zdjęcia z budowy najbardziej charakterystycznego budynku Śląska. Można się zachwycić! Zobaczcie”?

Prasówka 2.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Spodek w Katowicach i epickie zdjęcia z budowy najbardziej charakterystycznego budynku Śląska. Można się zachwycić! Zobaczcie Nietypowy kształt Spodka nie był kaprysem projektantów, a wynikał z założeń konstrukcyjnych. Miały się tu odbywać imprezy sportowe i muzyczne, konieczny był więc owalny kształt i określony układ widowni. Dodatkowo konstrukcja w kształcie ściętego stożka, jak wyliczyli architekci, może wytrzymać wstrząsy górnicze, które na Śląsku były i są normą.

📢 Te niebezpieczne dla zdrowia produkty wycofano ze sprzedaży! Nie jedz tego i nie kupuj w sieciach: Kaufland, Biedronka, Lidl, Rossmann Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży.

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 01.11.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

Prasówka 2.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 01.11.2023 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów!

📢 Oto najniższa krajowa w 2024 roku w Polsce. Oto prognozowane wyliczenia płacy minimalnej. Będzie podwyżka? Sprawdź! Najniższa krajowa w Polsce. Wynagrodzenie minimalne w 2024 roku ma wzrosnąć nawet o kilkaset złotych! Eksperci twierdzą, że podwyżka może wynieść nawet 20 procent. Od lipca 2023 roku, płaca minimalna wzrosła i wynosi obecnie 3600 zł złotych brutto. Zastanawiasz się jak to będzie wyglądało w przyszłym roku? Czy najniższa krajowa pójdzie w górę? Jakie zmiany będą w 2024?Sprawdź szczegóły! 📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 01.11.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznieczy masz je w domu!

📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie!

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! 01.11.2023 Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź koniecznie naszą listę!

📢 Spójne trasy rowerowe dla Szczecina i gruntowna przebudowa ulicy Sczanieckiej. Sprawdzamy stan prac [ZDJĘCIA] Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Sczanieckiej wchodzi w decydującą fazę. Kierowcy muszą się liczyć z pewnymi utrudnieniami, ale na większe poczekają do zakończenia przyszłorocznego zlotu żaglowców The Tall Ship Races w Szczecinie. 📢 Wszystkich Świętych w Szczecinie. Chwila zadumy nad grobami bliskich zmarłych [ZDJĘCIA] Jest spokojnie i w miarę bezpiecznie. W autobusach i tramwajach dowożących ludzi na cmentarz jest sporo pasażerów, ale tłoku nie ma. Podobnie na ulicach w pobliżu nekropolii - chodzi oczywiście o największy cmentarz w Szczecinie, Cmentarz Centralny przy ul. Ku Słońcu. 📢 Cztery policyjne konie pilnują porządku na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie Ales, Kontusz, Karmel i Cynober - cztery policyjne konie pilnują porządku na Cmentarzu Centralnym. Na co dzień służą w Sekcji Konnej Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie.

📢 Szczecińska policja zatrzymała mężczyznę, który w bagażniku przewoził swoje dzieci Funkcjonariusze szczecińskiej drogówki zatrzymali mężczyznę, który przewoził w bagażniku troje dzieci. Kierowca tłumaczył się tym, że dzieci były zmęczone i chciał udostępnić im miejsce do spania.

📢 Ta droga pozwoli ominąć zakorkowane rondo przy Głębokim Na tę drogę czeka wielu mieszkańców Bezrzecza, Dobrej, czy Wołczkowa. Chodzi o nowe połączenie ze Szczecinem przez tereny wojskowe. Sprawdziliśmy aktualny stan prac nad arterią. 📢 Wszystkich Świętych w Międzyzdrojach. Mieszkańcy odwiedzają groby swoich bliskich [ZDJĘCIA] Mieszkańcy Międzyzdrojów na groby swoich najbliższych przyszli przede wszystkim rano i wczesnym przedpołudniem. To wtedy do wjazdu na parking przy cmentarzu ustawiały się długie kolejki samochodów. Każdy chciał jak najbliżej cmentarza postawić swoje auto. 📢 Modne czapki dla starszych pań. Sprawdzą się i na spacer, i na święta. Zobacz, jakie nakrycia głowy będą królować jesienią oraz zimą Modne czapki dla starszych pań to nie abstrakcyjny wymysł! Seniorki również mogą ubierać się zgodnie z obowiązującymi trendami i nosić rzeczy, które dodadzą im uroku, pewności siebie, a przede wszystkim spełnią swoją podstawową rolę, w tym przypadku ochrony przed zimnem, wiatrem, deszczem bądź śniegiem. Zobacz, jakie modele królują w obecnym sezonie.

📢 W Szczecinie znajduje się blisko 90 zapomnianych cmentarzy Blisko 90 zapomnianych cmentarzy znajduje się w obecnych granicach Szczecina, w całym regionie są setki takich nekropolii . "Te ostatnie są zwykle w katastrofalnym stanie” – powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową policjant i historyk nadkom. dr Marek Łuczak. 📢 Takie emerytury będą wypłacane w listopadzie. Mamy najnowsze wyliczenia! Co ulegnie zmianie? Oto wyliczenia brutto/netto 1.11.2023 Zbliżają się listopadowe wypłaty emerytur. Na co muszą zwrócić uwagę emeryci? W sierpniu i wrześniu emeryci dostali na swoje konta czternastą emeryturę. Dodatkowe pieniądze miały wspomóc tę grupę społeczną. W listopadzie emerytury będą bez dodatkowych świadczeń. Czy 13. i 14. emerytura zostanie zlikwidowana? Sprawdź wyliczenia brutto i netto.

📢 Najlepsze riposty nauczycieli dla bezczelnych uczniów. Karcą z gracją i humorem. Oto najciekawsze hity sprawdzianów Do dziwnych odpowiedzi czy po prostu głupot wypisywanych przez uczniów na sprawdzianach zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Coraz częściej jednak bywa, że nauczyciel po sprawdzeniu pracy zostawia nie tylko ocenę, ale też komentarz. Bywa, że bardzo dowcipny! Zobaczcie najciekawsze odpowiedzi nauczycieli na zaczepki uczniów.

📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Zobacz, jak możesz zaplanować swój urlop w Nowym Roku 1.11.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu.

📢 ZUS wydał specjalny komunikat! Pieniądze z 800 plus dopiero po złożeniu dodatkowego wniosku? 1.11.2023 Pieniądze na dzieci będą większe i cieszy to wszystkich rodziców. Już od 1 stycznia 2024 roku 500 plus zastąpi 800 plus. ZUS wydał specjalny komunikat w sprawie zmian w świadczeniu. Chodzi o dodatkowe wnioski dotyczące wypłaty pieniędzy na dzieci. Sprawdźcie szczegóły! 📢 2760 zł ekstra dodatku dla emerytów! Zobacz jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla seniorów 1.11.2023 Pieniądze to kwestia ważna nie tylko dla emerytów. Dodatkowe świadczenie w dobie szalejącej inflacji jest niczym spełnienie marzeń osób planujących miesięczny budżet. Seniorzy mogą otrzymać 230 zł miesięcznie do końca życia. Rocznie daje to aż 2760 zł! Sprawdź jak uzyskać dodatkowe świadczenie.

📢 Zapłać o ponad 120 zł mniej za prąd! Zobacz jak skorzystać ze zniżki 1.11.2023 Nowy sposób rozliczeń z klientami zaowocuje oszczędnością ponad 120 zł na rachunku za prąd, a to wszystko jeszcze w tym roku. Wyjaśniamy, o co chodzi w zniżce i jak ją uzyskać. 📢 Tak mieszkają milionerzy ze Szczecina. Oto najdroższe domy na sprzedaż w okolicy [ZDJĘCIA] 1.11.2023 Najdroższe domy na sprzedaż w Szczecinie i regionie kosztują nawet kilkadziesiąt milionów. To luksusowe rezydencje, wytworne pałace i eleganckie wille, które spełniają nawet najbardziej wygórowane wymagania. Położone w atrakcyjnych lokalizacjach, świetnie wyposażone, z basenami i prywatnymi strefami SPA ociekają luksusem i wygodą. Czy są warte swojej ceny? Zobaczcie, jak wyglądają i ile kosztują. 📢 Masz te banknoty? To prawdziwe skarby! Za jeden możesz otrzymać kilka tysięcy złotych! [ZDJĘCIA] 1.11.2023 O tym, że monety potrafią być warte fortunę, wiemy wszyscy. A banknoty? Mało z nas zdaje sobie sprawę, że mogą kosztować krocie. Zobacz galerię i sprawdź, czy w twoim domu nie kryją się banknoty, które znacząco powiększą objętość portfela!

📢 Uwaga! Z nimi lepiej się nie spotykaj! Mężczyźni o tych imionach zdradzają najczęściej 1.11.2023 Imię może mówić wiele o naszym zachowaniu, charakterze i upodobaniach. Imię, jakie nosimy mówi nawet o tym czy i na ile skłonni jesteśmy do zdrady. Sprawdziliśmy, jakie imiona mężczyzn nie wróżą wierności w związku. 📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 1.11.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 Duże podwyżki wynagrodzeń na początku 2024 roku! Ile pieniędzy już niedługo trafi do Polaków? 1.11.2023 Gwarancja minimalnej wysokości wynagrodzenia przy umowach cywilnoprawnych, podobnie jak wynagrodzenie za pracę, podlega szczególnej ochronie. Wielu Polaków może mieć powody do zadowolenia – rok 2024 także będzie obfitował w znaczne podwyżki płacy minimalnej. Co ważne nastąpi to aż dwa razy w roku!

📢 Kontrolerzy w domach Polaków! Mija termin opłacenia abonamentu RTV. Kto nie musi go płacić? 1.11.2023 Abonament RTV jest obowiązkowy, a za kilka dni misja termin jego opłacenia. Kontrolerzy mogą zapukać do Twoich drzwi. Kary za nieopłacanie abonamentu są dotkliwe, a Poczta Polska chce uregulować tę kwestię. Wysłała już wiele listów z wezwaniem wpłaty. Jest też grupa osób, która jest zwolniony z płacenia abonamentu RTV! 📢 Policyjna akcja "Znicz". Przerażające statystyki. Co roku na polskich drogach ginie kilkadziesiąt osób, jadąc na groby bliskich Wszystkich Świętych to czas wzmożonego ruchu na polskich drogach i okres częstszych policyjnych kontroli. Tylko w czasie ubiegłorocznej akcji "Znicz" w całej Polsce na drogach doszło do ponad 330 wypadków, zginęło 31 osób, a ponad 370 zostało rannych. 📢 Wyjątkowe nagrobki i pomniki na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Tu warto się na chwilę zatrzymać [ZDJĘCIA] Szczeciński Cmentarz Centralny to największa nekropolia w Polsce, a w Europie trzecia. To także jeden z najpiękniejszych zielonych zakątków miasta. Przy okazji Wszystkich Świętych pokazujemy w galerii kilka wyjątkowych miejsc zadumy i pamięci, czyli zabytkowe i niezwykłe nagrobki oraz pomniki z Cmentarza Centralnego w Szczecinie.

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 1.11.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 Procesja ze świętymi po raz ósmy przeszła ulicami Szczecina [ZDJĘCIA] Procesja ze świętymi przeszła we wtorkowy wieczór ulicami Szczecina. To tradycja, która poprzedza uroczystość Wszystkich Świętych w Kościele Katolickim. 📢 Krzysztof Rutkowski i jego niesamowite fryzury. W jaki sposób słynny detektyw „wyhodował” sobie tak oryginalną fryzurę? 1.11.23 Fryzura Krzysztofa Rutkowskiego, właściciela biura detektywistycznego, budzi od miesięcy olbrzymie emocje.

"Co on za lotnisko ma na głowie?", "To nie lotnisko, to szczotka", "Kto go strzyże? To musi być jakiś odlotowy fryzjer". Takie komentarze padają wszędzie tam, gdzie pojawi się znany łodzianin.

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 1.11.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii! 📢 Emerytury w 2024 roku będą wyższe. Tyle emeryci dostaną na swoje konta. Sprawdź najnowsze wyliczenia! 1.11.2023 To, że emerytury w 2024 roku będą wyższe, niż są obecnie jest pewne od dawna. To zakładają bowiem przepisy dotyczące waloryzacji emerytur. Ciągle jednak trwają dywagacje, ile wynosić będzie waloryzacja w 2024 roku. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur w 2024 roku. Zawierają one przykładową obecną emeryturę brutto, obecną emeryturę netto i wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji. Sprawdźcie!

📢 Tak mieszka i żyje Dorota Gardias. Prywatne zdjęcia pięknej prezenterki. Praca, sport, podróże. Dorota Gardias na co dzień 1.11.2023 Dorota Gardias należy do najpiękniejszych i najpopularniejszych polskich prezenterek pogody. Na co dzień możemy ją oglądać w telewizji TVN. Jak lubi spędzać wolny czas? Jakie sporty uprawia? To pytanie z pewnością zdaje sobie wielu fanów pięknej prezenterki. Jaka na co dzień jest Dorota Gardias? Jak mieszka i żyje? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje w mediach społecznościowych. 📢 Ta porcelana z czasów PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów szukają kolekcjonerzy. Sprawdź, ile kosztują filiżanki i serwisy z PRL 1.11 Przedmioty z PRL wracają do łask i cieszą się rosnącą popularnością. Należy do nich chociażby porcelana i ceramika, a niektóre z nich osiągają na portalach aukcyjnych naprawdę zawrotne ceny. Wiele osób traktuje porcelanę i ceramikę z czasów PRL jako dzieło sztuki. Ile kosztują obecnie? Sprawdźcie, jakie ceny w 2023 roku osiąga porcelana i ceramika z PRL na portalach aukcyjnych.

📢 Tak żyje Marta Manowska. Taka jest na co dzień śliczna prowadząca program Rolnik szuka żony. Sport, podróże, piękne widoki 1.11.2023 Jaka na co dzień jest Marta Manowska? Z pewnością to pytanie zadaje sobie wielu fanów popularnej prezenterki TVP. Szczególną rozpoznawalność i sympatię widzów przyniosło jej prowadzenie popularnego wśród widzów programu "Rolnik szuka żony". Jak żyje Marta Manowska? Jak spędza wolny czas, jakie sporty uprawia? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje Marta Manowska na instagramie. 📢 Tak mieszka i żyje Joanna Opozda. Dom i ogród pięknej aktorki robią wrażenie! Taka jest na co dzień Joanna Opozda. Prywatne zdjęcia 1.11 Joanna Opozda z pewnością należy do najpiękniejszych polskich aktorek. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Jowity w serialu "Pierwsza miłość" emitowanym na antenie Polsatu. Poza rolami w filmach oraz serialach, Joannę Opozdę mogliśmy również oglądać w kampaniach reklamowych znanych marek. Aktorka ma liczną grupę fanów, z którymi pozostaje w stałym kontakcie w mediach społecznościowych. Jak mieszka i żyje Joanna Opozda? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje na instagramie.

📢 Tych osób nie ma już wśród nas. Zobacz, kogo pożegnaliśmy w ostatnim czasie. Kogo wspominać będziemy w uroczystość Wszystkich Świętych? Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to wyjątkowe dni zadumy. Wtedy właśnie wspominamy naszych najbliższych, którzy odeszli. Przeglądamy zdjęcia, rozmawiamy o tych osobach, odwiedzamy groby. W ciągu minionych dwunastu miesięcy pożegnaliśmy wiele znakomitych postaci kina, teatru, świata nauki, polityki czy życia społecznego. Przypominamy sylwetki ważnych osób zarówno dla Pomorza, jak i Polski i całego świata. 📢 Wszystkich Świętych. O czym warto pamiętać 1 listopada Smutne są te dni przełomu października i listopada. Smutne, bo w tej otaczającej nas szarówce (chociaż gdy piszę te słowa, za oknem budzi się słoneczny dzień) jakoś bardziej rozumiemy, że wszystko, co najlepsze w tym roku, już przeminęło. Zapach wiosennej łąki, ciepłe letnie dni, poranki z rosą, która chłodzi bose stopy. Spotkania z przyjaciółmi trwające godzinami przy płonącym ogniu ogniska lub już tylko dymie rozpalonego grilla. Smutne są te dni przełomu listopada i października, kiedy zamiast ogrodowych kwiatów w wazonie, czekają na nas cmentarne chryzantemy. Kiedy w szybko zapadającym zmroku nagle pojawiają się wspomnienia i tłuką się po głowie, nie dając zapomnieć. Smutne są te dni przełomu października i listopada, kiedy wysyłane z odległych krajów pocztówki zastępują kartki z napisem: „wypominki”.

📢 Największe cmentarze w Polsce. Który cmentarz jest największy w Europie i na świecie? 6 gigantycznych nekropolii na nastrojowy spacer Największe cmentarze w Polsce przypominają rozległe parki. To idealne miejsca na nastrojowy jesienny spacer: są pełne fascynujących zabytków, miejsc pamięci i pochówków znanych osób. Do tego szumiące drzewa, a nawet potoki, pozwalają się zrelaksować bez opuszczania miasta. Które polskie cmentarze są największe? Sprawdziliśmy i przedstawiamy wam w galerii 6 najrozleglejszych nekropoli w Polsce. Przekonajcie się, jakie niespodzianki skrywają. Do tego w galerii znajdziecie też największy cmentarz w Europie i absolutnego rekordzistę – największy cmentarz na świecie.

📢 Kino Pionier w Szczecinie będzie istnieć. Miasto kupi najstarsze kino świata Wszystko jest na dobrej drodze. Najstarsze kino świata może być własnością miasta. Wystarczy, by radni zgodzili się na wydanie 2 mln zł na kupno lokalu, w którym mieszczą się sale kinowe i ich wyposażenie. Ostateczne decyzje w tej sprawie zostaną podjęte już w najbliższy wtorek.

📢 Duże zmiany w prawie od listopada. Wchodzą nowe zasady refundacji leków bez recepty, przyznawania spadków, a także opieki nad seniorami Nowe zasady dziedziczenia, refundacji leków czy usługi sąsiedzkie to zmiany, które wchodzą w życie od 1 listopada. Oprócz tego na specjalne wsparcie będą mogli liczyć seniorzy, osoby niepełnosprawne, a także pracownicy fizyczni. Przedstawiamy najważniejsze zmiany w przepisach, które będą obowiązywały od listopada. 📢 Zachodniopomorska KAS zamknęła kolejny nielegalny punkt hazardowy w Szczecinie Funkcjonariusze zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej zamknęli nielegalny punkt hazardowy w centrum Szczecina. 📢 Uczniowie uczą się pierwszej pomocy. Umowa między PUM a Zespołem Szkół Samochodowych w Szczecinie [ZDJĘCIA] Wydział Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie objął patronatem klasy o profilu ratowniczym w Zespole Szkół Samochodowych w Szczecinie. Dzięki temu uczniowie będą mieli zajęcia z nauczycielami akademickimi oraz ze studentami i co warto podkreślić, często w nowocześnie wyposażonym Centrum Symulacji Medycznej PUM. Porozumienie między szkołą a uczelnią podpisano w jednej z sal CSM - "Karetka".

📢 Co jezioro Dąbie ma wspólnego z wysokością podatku od nieruchomości? W Szczecinie wyjątkowo dużo i ma konkretną wartość Radni pozytywnie zaopiniowali uchwałę podwyższającą podatek od nieruchomości. W trakcie dyskusji sporo mówili o jeziorze Dąbie.

📢 Opuszczone miasto-widmo nadal straszy. Stacjonowała tam armia radziecka. Co wydarzyło się w tym miejscu? Miasto-widmo na granicy województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego przyciąga żądnych wrażeń. Do 1992 roku mogło tam żyć nawet 5 tys. osób, teraz opustoszałe Kłomino popada w ruinę. Co wydarzyło się w tym tajemniczym miejscu? Odwiedzili je dziennikarze Głosu Wielkopolskiego. Zobaczcie, jak wygląda i poznajcie jego historię. 📢 Szczecin znowu nieprzyjazny rodzinie. Bez zniżek na ślizgawce Na łyżwach nie pojeździmy na lodowisku na Arkonce. To drugi rok z rzędu, bo w kasie miejskiej brakuje pieniędzy.

📢 Znaleziono plecak należący do Grzegorza Borysa? Były w nim pieniądze! Jak poinformowała Wirtualna Polska, służby w poniedziałek, 30 października, odnalazły plecak należący do Grzegorza Borysa. Według informatora wp.pl, w plecaku poszukiwanego były m.in. pieniądze. 📢 Tragiczny wypadek i pożar w Przęsławicach koło Grójca. Byliśmy na miejscu tragedii. Widok jest szokujący Dwaj kierowcy ponieśli śmierć w wypadku, do którego doszło we wtorek, 31 października po godzinie 5 rano w Przęsławicach, gmina Pniewy, niedaleko Grójca na drodze krajowej numer 50. Byliśmy na miejscu wypadku. Widok jest szokujący. Zobaczcie film z miejsca tragedii. 📢 Przyłapani na Google Street View w Szczecinie! Złapaliśmy Cię na zdjęciach! [GALERIA] Raz na jakiś czas samochody z logo Google i charakterystyczną "kopułką" na górze można spotkać na ulicach polskich miast. To wtedy powstają zdjęcia do funkcji Google Street View. Kamery mogą nas przyłapać podczas spaceru, zakupów czy spotkań z przyjaciółmi. Zobaczcie zdjęcia szczecinian wykonane przez kamery Google na terenie całego miasta.

📢 Ostatnie pożegnanie Wandy Półtawskiej w Krakowie. Spoczęła na cmentarzu Salwatorskim Mszą żałobną w bazylice Mariackiej, we wtorek 31 października, Kraków pożegnał Wandę Półtawską. O godz. 12.30 rozpoczęła się modlitwa różańcowa w intencji Zmarłej. Homilię podczas mszy św. wygłosił kard. Stanisław Dziwisz. Po mszy pogrzebowej ciało Wandy Półtawskiej spoczęło na cmentarzu Salwatorskim. Uroczystości miały charakter państwowy i odbywały się z ceremoniałem wojskowym. W uroczystościach pogrzebowych wziął udział Prezydent RP Andrzej Duda wraz z Pierwszą Damą Agatą Kornhauser-Duda, marszałek województwa Małopolskiego Witold Kozłowski oraz wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Tłumy zebrane w bazylice Mariackiej żegnały Wandę Półtawską gromkimi brawami. 📢 W Gdańskiej Stoczni Remontowa odbyło się wodowanie pierwszego promu ro-pax dla spółki Polskie Promy W Gdańskiej Stoczni "Remontowa" im. J. Piłsudskiego S.A. odbyło się wodowanie promu Ro-Pax o numerze budowy 101, jednego z trzech budowanych dla spółki Polskie Promy.

📢 Najlepsi piłkarze świata i ich partnerki na gali Złotej Piłki w Paryżu GALERIA Argentyńczyk Lionel Messi triumfował w plebiscycie magazynu "France Football" na najlepszego zawodnika świata w sezonie 2022/23 Otrzymał Złotą Piłkę po raz ósmy w karierze. Robert Lewandowski zajął 12. miejsce, a w gronie pań Ewa Pajor była osiemnasta. Na gali w Paryżu pojawili się najlepsi piłkarze świata wraz ze swoimi partnerkami, a nawet, tak jak w przypadku Leo Messiego, z synami. Oczywiście nie zabrakło też nagrodzonych piłkarek. Obejrzyj zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Zapłacili za mieszkania, w których mieszkać nie mogą. Zarzuty dla kierownika budowy bloku przy ul. Armii Krajowej w Stargardzie Osiem lat więzienia grozi kierownikowi budowy, odpowiedzialnemu za nadzór nad realizacją budynku przy ulicy Armii Krajowej w Stargardzie.

📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 29.10.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy? 📢 Horoskop miłosny na listopad 2023. Szczęście i miłość dla pięciu znaków zodiaku. Jesteś wśród nich? Strzelce i Lwy mogą się uśmiechnąć Horoskop miłosny na listopad 2023 r. dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Samanta. Oni będą mieli czas na szukanie nowej miłości. Osoby spod dwóch znaków zodiaku muszą zadbać, by w związku musiały rozkwitnąć uczucia Sprawdź przepowiednie naszej wróżki, dla której gwiazdy nie mają tajemnic. Oto wróżba miłosna dla znaków zodiaku: Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby.

📢 Komunikacja miejska z okazji Wszystkich Świętych. Podajemy szczegóły zmian W czasie listopadowego święta komunikacja miejska będzie maksymalnie wzmocniona, pojawią się dodatkowe pojazdy komunikacji miejskiej na trasach, nowe linie i około stu osób zabezpieczenia i obsługi. Wszystko po to, aby wszyscy chętni mogli sprawnie i bezpiecznie dotrzeć na cmentarze. 📢 Osiedla Szczecina na niesamowitych archiwalnych zdjęciach z lat 60., 70. i 80. [GALERIA] Mamy dla Was wyjątkowe zdjęcia Szczecina sprzed ponad pół wieku. Ponad pół tysiąca zdjęć z archiwum Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Sprawdź, czy poznajesz te szczecińskie osiedla.

📢 Wszystkich Świętych. Ważne zmiany w organizacji ruchu w Szczecinie. Wiemy, co z parkowaniem [MAPY] Z powodu święta zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Pierwszych zmian należy spodziewać się już w sobotę, 28 października.

📢 Otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie nad morzem coraz bliżej. Kiedy przyjadą pierwsi goście? [GALERIA ZDJĘĆ] Pięciogwiazdkowy Hotel Gołębiewski powstaje w Pobierowie (gmina Rewal) właściwie od początku 2018 roku. Zakończenie inwestycji planowano wtedy na sezon 2020, ale pandemia i kłopoty z pracownikami spowodowały, że inwestycja jest opóźniona. 📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Głosowanie rozpoczęte! Możesz jeszcze zgłosić do nagrody nauczyciela, dyrektora, przedszkole, szkołę lub uczelnię Od kilku tygodni nasi Czytelnicy zgłaszali nauczycieli oraz placówki edukacyjne i ich dyrektorów do nagród w wielkim plebiscycie edukacyjnym. We wtorek, 24 października rozpoczęło się głosowanie, w którym laureaci zostaną wybrani najpierw osobno w miastach i powiatach, później w skali województwa, a następnie w ogólnopolskim finale. Zagłosuj na pracowników edukacji! Wciąż możesz też zgłosić swoich kandydatów do nagród.

📢 HIPOKRATES 2023 Głosowanie zakończone! Sprawdź kto zwyciężył w naszym województwie We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Teraz czas na finał wojewódzki kategorii powiatowych. Głosowanie w pozostałych kategoriach trwa nieprzerwanie do wtorku, 31 października. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali został Minister Zdrowia.

📢 Cmentarz Centralny w Szczecinie z lotu ptaka zachwyca w jesiennej aurze. Zobacz niesamowite ZDJĘCIA szczecińskiej nekropolii Szczecińska nekropolia to miejsce wyjątkowe. A jesienią staje się wręcz magiczne. Nie każdej jednak jesieni aura pozwala na takie zdjęcia jak w tym roku. 📢 Cmentarz Centralny w Szczecinie na archiwalnych zdjęciach. Historyczny spacer po największym cmentarzu w Polsce Te zdjęcia umożliwią podróż w czasie nawet 100 lat. Tak wyglądał ówczesny Hauptfriedhof, czyli Cmentarz Centralny w Szczecinie.

📢 Jak szybko znaleźć grób bliskich osób na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie? Pomoże w tym wirtualna wyszukiwarka grobów Pomocą w odnalezieniu grobów naszych bliskich, krewnych czy znajomych może być intuicyjna i prosta w obsłudze internetowa wyszukiwarka oraz aplikacja dostępna na telefony z systemem Android.

📢 Najbardziej oryginalne nagrobki na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie Niektóre nagrobki, które znajdują się na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie, są bardzo oryginalne. 📢 MEMY na Wszystkich Świętych. Jak nie zachowywać się na cmentarzu 1 listopada? [30.10.2020] Memy na Wszystkich Świętych? Internauci nie mają litości i wypunktowali nieodpowiednie zachowywanie się Polaków na cmentarzach. Zobaczcie w galerii takie MEMY, które oddają jak wygląda Wszystkich Świętych 1 listopada. 📢 Szwedzkie fabryki Klippan Safety Polska i Andrenplast otwarto w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii w Stargardzie [ZDJĘCIA, WIDEO] Wielka ceremonia otwarcia - taką nazwę nosiło wydarzenie, które miało miejsce w środę 31 października, przy ul. Metalowej. W działającym tam Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii w Stargardzie otwarte zostały oficjalnie tego dnia dwie nowe hale. W jednej produkuje Klippan Safety Polska przeniesiony z ul. Nasiennej, w drugiej nowy w Stargardzie Andrenplast. Inwestycja warta ok. 13 mln zł powstała w niespełna rok.

📢 Powiat stargardzki. Piękni i Młodzi gwiazdami na Dniu Pola 2017 Krajowej Spółki Cukrowej Na terenie gospodarstwa rolnego ROLPOL w Łęczynie (gm. Stara Dąbrowa, powiat stargardzki) odbyła się wielka impreza. Ponad 2000 osób wzięło udział w Dniu Pola, zorganizowanym w czwartek przez Krajową Spółkę Cukrową S.A. 📢 Zobacz, jak wygląda Cmentarz Centralny w Szczecinie nocą [zdjęcia] Wszystkich Świętych to szczególny czas pamięci o naszych bliskich, którzy odeszli. Nasz fotoreporter wieczorową porą odwiedził Cmentarz Centralny w Szczecinie - zapraszamy do obejrzenia fotogalerii.

📢 Niemcy: Śmiertelny wypadek na autostradzie. Zginął Polak Niemieckie media donoszą o tragicznym wypadku, do którego doszło po naszej zachodniej granicy, na autostradzie prowadzącej do Kołbaskowa.

Gazeta Lubuska. Zielona Góra. Policyjna Akcja Znicz