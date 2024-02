Przegląd prasy 2.02.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Fryderyk X na Pomorzu Zachodnim. Powitanie króla Danii w Filharmonii Szczecińskiej [ZDJĘCIA] ”?

Prasówka 2.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Fryderyk X na Pomorzu Zachodnim. Powitanie króla Danii w Filharmonii Szczecińskiej [ZDJĘCIA] Dokładnie dwie minuty po godzinie dwudziestej w drzwiach Filharmonii Szczecińskiej pojawił się Król Danii Fryderyk X. Tu już od godziny 19 (zgodnie z protokołem dyplomatycznym) czekał na niego Piotr Krzystek jako gospodarz oraz wojewoda Adam Rudawski i marszałek zachodniopomorski Olgierd Geblewicz. Króla witał także wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

📢 Słynna 73-letnia "Tekatka" odzyskuje blask. W tym roku zobaczymy parowóz po remoncie Parowóz Tkt48-29 odzyskuje dawny blask. Właściciel, czyli spółka PKP Cargo, obiecuje, że po remoncie lokomotywa pozostanie w Szczecinie, chociaż nie będzie już prezentowana na dworcu Szczecin Główny.

📢 Gotowi do misji. To XIV zmiana PKW Rumunia. Wracają za pół roku [ZDJĘCIA] Pożegnanie żołnierzy odbyło się 1 lutego na placu apelowym w "Białych Koszarach" w Stargardzie.

Prasówka 2.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te psy są najbardziej leniwe. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź koniecznie listę najbardziej leniwych psów!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu! 📢 Oto urządzenia, które pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę!

📢 Najdroższe psy na świecie. Oto szczeniaki, które mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź, najdroższe psy na świecie!

📢 Minister szkół wyższych o wyzwaniach i problemach. Dariusz Wieczorek w Szczecinie Minister Nauki spotkał się w czwartek w Szczecinie z przedstawicielami zachodniopomorskich wyższych uczelni oraz studentami. 📢 Free Blues Club zniknął z mapy Szczecina. "Zgasiłem światło, zamknąłem drzwi i... koniec" W środę, 31 stycznia, zniknął z kulturalnej mapy Szczecina jeden z najstarszych w mieście, kultowy Free Blues Club. Przestał działać po 32 latach istnienia. Ostatni koncert odbył się w nim 20 stycznia. Zagrał wtedy Free Blues Band.

📢 Co zrobić, aby wywołać kał? Poznaj 10 sposobów na szybkie zrobienie kupy. Dzięki nim ułatwisz sobie wypróżnianie Powiedzmy to głośno – kupa jest ważna. Choć może wydawać się to błahe, kał (lub jego brak) może determinować nasz cały dzień (a nawet tydzień). Problemy z oddaniem stolca czy zaparcia to nic przyjemnego. Jak sobie z tym radzić? Poznaj 10 prostych sposobów, które ułatwią ci wypróżnianie. Wypróbuj je i poczuj tę lekkość! 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 01.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 01.02.2024 Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie.

📢 Sposób na młodość, lek na stres i źródło endorfin. To wszystko seks! Daje też inne nieoczekiwane korzyści i wzmacnia związek Seks to szereg korzyści dla zdrowia, a wiele z nich jest całkiem nieoczekiwanych. Uprawianie seksu to sposób na bliskość i wspólną aktywność, co ma dobitny wpływ na ciało i umysł. Zobacz, dlaczego warto się kochać. 📢 Król Danii Fryderyk X jest już w Szczecinie. Znamy szczegółowy plan wizyty Dziś wieczorem w szczecińskiej filharmonii JKM Fryderyk X rozpocznie oficjalną wizytę w naszym mieście. Tam już, na długo przed jego przyjazdem, czekać będą na niego Adam Rudawski Wojewoda Zachodniopomorski, Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa i Piotr Krzystek, prezydent Szczecina oraz cała rzesza zachodniopomorskich przedstawicieli biznesu i sztuki wraz z kilkudziesięcioma przedstawicielami duńskich firm, które "osiedliły" się w naszym regionie.

📢 Jaka będzie trzynasta emerytura w 2024 roku? Będzie zaskoczenie? Wyliczenia brutto i netto! Tyle pieniędzy dostaną emeryci 1.02.2024 Emeryci w 2024 roku mogą liczyć na podwyżki. Ile dodatkowych pieniędzy dostaną emeryci? Sprawdź, ile pieniędzy wpłynie na konta uprawnionych do świadczenia seniorów. Ile obecnie wynosi trzynasta emerytura w Polsce? Dodatkowe pieniądze seniorzy otrzymają w kwietniu lub maju. Sprawdź szczegóły! 📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 1.02.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 1.02.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez! 📢 Najśmieszniejsze MEMY o Szczecinie. Zobacz z czego najczęściej śmieją się internauci! [GALERIA] 01.02.2024 Czasami nie zostaje nam nic innego jak śmiać się z zastałych przez nas sytuacji. Szczególnie, gdy mieszka się w Szczecinie, ponoć "nieistniejącym mieście". Zobacz najśmieszniejsze memy dotyczące naszego miasta! 📢 Niebezpieczne produkty w sklepach: luty 2024! Ostrzeżenia GIS i GIF. Wycofano znany syrop dla dzieci, chałwę, preparat mlekozastępczy Niebezpieczne produkty spożywcze w lutym 2024 r., które Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofały ze sklepów i aptek. Wśród części towarów, niebezpiecznych dla zdrowia znalazły się m.in. chałwa, popularna zawiesina doustna dla dzieci oraz preparat mlekozastępczy. Zobacz też w domu, czy nie masz artykułów wycofanych przez GIS. Przedmioty z czarnej listy GIS musisz zwrócić do sklepu, albo je wyrzucić.

📢 Ruszyła kwalifikacja wojskowa. Wiemy, kto zostanie wezwany przed komisję wojskową Od 1 lutego rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Potrwa do 30 kwietnia. W tym czasie powołania i wezwania do stawienia się przed wojskową komisją lekarską dostaną osoby urodzone w 2005 roku. 📢 Te długi przedawniają się od lutego 2024 roku! Tych zobowiązań nie będziesz musiał spłacać 01.02.2024 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już w lutym 2024 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Jednoznaczne stanowisko minister Kotuli 01.02.2024 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Które rasy psów żyją najdłużej, a które najkrócej? Są najnowsze wyniki badań naukowców LISTA RAS 1.02.2024 Każdy właściciel chce, aby jego zwierzę, przyjaciel, było z nim jak najdłużej. Niektóre rasy psów dożywają nawet 20 lat. Niestety są to nieliczne przypadki. Przeciętna długość życia czworonogów wynosi kilkanaście lat. Niektóre nie dożywają dziesięciu... Z naszego materiału dowiecie się, które rasy psów żyją najkrócej, a której najdłużej. Dane pochodzą z raportu opublikowanego przez naukowców na łamach czasopisma Nature. 📢 Stan techniczny drogi na północ Szczecina: "powoduje zagrożenie dla zdrowia i życia" Wyrwy w jezdni, wystające elementy torowiska to realia osób korzystających z dróg od ul. Firlika po ul. Wiszesława. Osiedlowiec z Żelechowej złożył wniosek do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o pilną kontrolę dróg.

📢 Szczecin i Świnoujście wiatrowymi potęgami. Wre praca przy terminalu, a w Szczecinie ruszają specjalne szkolenia Świnoujście i Szczecin zaczynają wyrastać na morską potęgę na Bałtyku. W świnoujskim porcie pełną parą trwają prace przy terminalu instalacyjnym dla morskich farm wiatrowych, a w Szczecinie z kolei rusza program kształcenia najwyższej klasy fachowców dla sektora offshore wind. 📢 Kultowe gadżety z PRL-u warte są dzisiaj fortunę! Niektórym zakręci się łezka w oku. Sprawdź czy masz je w domu 01.02.2024 Wiele osób wspomina lata 70., 80., i 90. z wielkim sentymentem i znowu sięga po przedmioty, które królowały w Polskich domach. Niektóre z nich możemy zdobyć jeszcze na aukcjach internetowych, a część kultowych przedmiotów z PRL-u osiąga zawrotne ceny. Przypomnij sobie lub poznaj te niepowtarzalne gadżety z czasów słusznie minionych.

📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 01.02.2024 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw. 📢 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim. Oto aktualne miejsca ustawienia kontroli prędkości [LISTA] 01.02.2024 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku. Stawki mandatów za przekroczenie prędkości stają się coraz wyższe. Kiedy przyjdzie nam dostać zdjęcie z udokumentowanym wykroczeniem od razu mamy nietęgą minę. Zawsze trzeba się mieć na baczności i stosować się do ograniczeń prędkości oraz obowiązujących przepisów drogowych. Oto aktualna lista miejsc gdzie znajdują się fotoradary. Informacje pochodzą z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Sprawdź listę i dowiedz się na których drogach i miejscowościach się znajdują kontrole prędkości.

📢 Te kobiety są najlepszymi żonami. Osoby o tych imionach to świetne partnerki, żony. Znaczenie imion 01.02.2024 Oto lista imion kobiet, które są kandydatkami na idealną żonę. Kochającą, czułą, wrażliwą, a jednocześnie świetną organizatorkę życia domowego, gospodynię. Czy dziś wierzymy, że imiona mają funkcje magiczne i mogą determinować charakter człowieka? Zobacz listę kobiet, które są świetnymi żonami. 📢 Od tych kobiet uciekaj sprzed ołtarza! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Sprawdź listę 01.02.2024 Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie imię może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Sprawdzicie to w naszej galerii. 📢 Natychmiast wyrzuć te rzeczy! Sprawdź jakie przedmioty przynoszą nam pecha 01.02.2024 Wszyscy na co dzień marzymy o życiu w szczęściu, dostatku i zdrowiu, bez problemów. Według przesądów, często na własne życzenie sprowadzamy do swoich "czterech ścian" straszliwego pecha. Sprawdź jakich rzeczy nie trzymać w mieszkaniu, bo grożą nam straszliwym pechem i pasmem niekończących się niepowodzeń.

📢 Rzeczy z PRL-u dziś warte fortunę! Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Sprawdź co można sprzedać 01.02.2024 Trwa prawdziwy szał na meble i przedmioty z czasów PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Macie te rzeczy w swoich domach? Mogą być sporo warte, a fortuna czeka. Sprawdźcie w naszej galerii! 📢 Osoby o tych imionach odnoszą sukcesy finansowe. Sprawdź, kto może być wkrótce bogaty [LISTA] 01.02.2024 Niektóre imiona odpowiadają szczególnym cechom charakteru, które gwarantują m.in. pewność siebie, silną osobowość, sukces zawodowy, również na tle finansów. Postanowiliśmy sprawdzić znaczenie żeńskich i męskich imion i wybrać te, które odnoszą sukcesy finansowe.

📢 Stoczniowa świetlica bez dotacji. Ministerstwo Kultury twierdzi, że nie ma pieniędzy na odnowienie zabytku Jest szansa, że prezydent Andrzej Duda zaangażuje się w sprawę odbudowy stoczniowej świetlicy - poprosił o to Mieczysław Jurek, przewodniczący zachodniopomorskiej "Solidarności". - Rozmawialiśmy o tym we wtorek. Powiedział mi, że jest zainteresowany - zapewnił związkowiec.

📢 Benzyna E10. Kto nie może jej tankować? Oto pełna lista samochodów. Sprawdź dokładnie, czy twoje auto pojedzie na nowym paliwie Nowa benzyna już jest sprzedawana na polskich stacjach benzynowych. Nie każdy może ją jednak stosować. Paliwo to może nawet uszkodzić samochód, jeżeli ten nie jest przystosowany do jej spalania. Jak sprawdzić, kto nie może jej tankować? Są na to proste sposoby. Podajemy, jak to zweryfikować. Powstała specjalna wyszukiwarka modeli i marek samochodów oraz lista pojazdów. Jeśli masz taki samochód – lepiej nie tankuj benzyny E10. 📢 Żony i dziewczyny piłkarzy reprezentacji Polski. Międzynarodowe grono WAGs: Włoszki, Francuzka, Marokanka i Ukrainka Wśród WAGs reprezentacji Polski, czyli żon i dziewczyn piłkarzy są nie tylko Polki. Grono jest wyjątkowo międzynarodowe. Podczas meczów na trybunach odnajdziemy Francuzki, Włoszki czy Ukrainkę.

📢 Dzieci o tych imionach są najmądrzejsze. Oni wyrosną na przyszłych geniuszy. Sprawdź listę 01.02.2024 Wybierając imię dla dziecka, rodzice myślą o tym, aby było ładne, brzmiało i pasowało do nazwiska. Czy mają świadomość, że przy takim wyborze decydują również o mądrości malucha? Sprawdź, które dzieci wyrosną na prawdziwych geniuszy. 📢 Najbardziej wredne osoby! Osoby o tych imionach potrafią być złośliwe. Sprawdź kto znalazł się na liście 01.02.2024 Od dawna ezoterycy interesują się związkiem między imionami a naszymi predyspozycjami. Imię wpływa na naszą osobowość. Według niektórych teorii istnieją imiona, które są kojarzone z nerwowością. Sprawdziliśmy to i przygotowaliśmy listę imion, które są najbardziej nerwowe.

📢 Oni mają trudny charakter. Osoby o tych imionach są uparte i wredne. Z nimi ciężko się dogadać 01.02.2024 Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. Te osoby bywają uparte i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Badacze zajmują się rozszyfrowaniem psychologicznych aspektów ludzkich imion i ich zależnościami. Zobacz, jakie jest znaczenie tych imion.

📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 01.02.2024 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha! 📢 Najłagodniejsze rasy psów dla dziecka. Psy tych ras nadają się idealnie [LISTA] 01.02.2024 Psychologowie nie mają wątpliwości, towarzystwo psa w dzieciństwie ma wiele bardzo dobroczynnych wpływów na rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny dzieci. Aby jednak maluch mógł w pełni czerpać z korzyści, jakie daje obecność psa w domu, musimy wiedzieć, jaka rasa będzie najlepsza. Jakiego psa wybrać dla dziecka? Przedstawiamy najlepsze rasy psów dla najmłodszych

📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 01.02.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Te meble z PRL wracają do łask. Można je sprzedać i zarobić fortunę. Zobacz czego szukają kolekcjonerzy (ZDJĘCIA) 01.02.2024 Meble rodem z PRL choć wydają się dziś toporne i mało funkcjonalne to jednak wracają do łask. Okazuje się, że dla kolekcjonerów i miłośników antyków stanowią nie lada gratkę. Oni za stare fotele, sekretarzyki czy meblościanki są w stanie zapłacić nawet po kilka tysięcy złotych. Które z przedmiotów sprzed ponad trzydziestu lat cieszą się największym wzięciem wśród zbieraczy staroci i które są najwięcej warte? Sprawdziliśmy.

📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 01.02.2024 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość. 📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 01.02.2024 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Urbex na Pomorzu Zachodnim. Opuszczone miejsca, które przyciągają poszukiwaczy przygód [LISTA] 01.02.2024 Na dworze coraz cieplej, a to sprzyja nie tylko spacerom, ale również rozpoczęciom eksplorowania opuszczonych miejsc. Urbex staje się coraz popularniejszy w Polsce. Gdzie można się na niego udać na Pomorzu Zachodnim?

📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 01.02.2024 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS. 📢 Te urządzenia pożerają najwięcej prądu w Twoim domu! Zaskakujące wyliczenia 01.02.2024 Mamy lipiec, a to oznacza, że już niedługo okaże się, ile w przeciągu roku zużyliśmy prądu. Kluczowe jest zużycie, które powinniśmy ograniczyć. Warto w tym celu odłączyć od prądu urządzenia, które zżerają go najwięcej. Jednak jakie sprzęty utrudniają nam oszczędzanie prądu? Ta lista was zaskoczy!

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 01.02.2024 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 01.02.2024 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę! 📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Sprawdź, jak korzystnie zaplanować swój urlop 01.02.2024 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu.

📢 Uwaga! Z nimi lepiej się nie spotykaj! Mężczyźni o tych imionach zdradzają najczęściej 01.02.2024 Imię może mówić wiele o naszym zachowaniu, charakterze i upodobaniach. Imię, jakie nosimy mówi nawet o tym czy i na ile skłonni jesteśmy do zdrady. Sprawdziliśmy, jakie imiona mężczyzn nie wróżą wierności w związku. 📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 01.02.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 Od nowego roku szykuje się nowy dodatek. Dostaniesz 3500 zł. Wystarczy złożyć wniosek 01.02.2024 W 2023 roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło kolejny program socjalny. O świadczenie będzie można występować już od 2024 roku. Zyskać można nawet 3,5 tys. złotych. Wyjaśniamy szczegóły programu.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 01.02.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90! 📢 Memy o zimie robią prawdziwą furorę. Internautów nie zaskoczył śnieg [MEMY] 01.02.2024 Memy o zimie co roku robią furorę w internecie! Internauci lubią żartować z niskich temperatur, odśnieżania oraz sytuacji na drogach. Co roku Internauci tworzą tysiące nowych memów o zimie. Ich pomysły nie mają końca. Przedstawiamy, według naszej opinii, te najśmieszniejsze. 📢 To świadczenie wzrośnie o 2700 złotych! Skorzystają miliony Polaków. Projektem zajmuje się Sejm 01.02.2024 Do Sejmu trafił obywatelski projekt, który o ponad 2700 zł zwiększa jeden z dodatków, z którego korzystają miliony Polaków. Projekt zakłada podwyższenie świadczenia do poziomu nawet 4300 zł – ma to związek z powiązaniem go z minimalnym wynagrodzeniem.

📢 Najśmieszniejsze MEMY o kotach. Leniwe, słodkie i prześmieszne. Te memy rozbawią was do łez! 01.02.2024 Memy o kotach niejednego potrafią rozśmieszyć do łez. Właściciele kotów doskonale zdają sobie sprawę, że koty to nieprzewidywalne stworzenia. Potrafią przewrócić dom do góry nogami. Memy o kotach idealnie ukazują ich prawdziwą naturę.

📢 Emeryci dostaną nawet 400 zł zwrotu podatku z 13. i 14. emerytury! Kiedy wypłaty na konta seniorów? 01.02.2024 Kiedy ruszy okres rozliczeń PIT za 2023 rok, ZUS automatycznie wypłaci emerytom zwrot zaliczki pobranej na poczet podatku dochodowego od 13. i 14. emerytury! Kto może się spodziewać zwrotu nawet do 400 złotych? Szczegóły w naszym artykule. 📢 Horoskop na luty 2024. Ten miesiąc namiesza w Twoim życiu. Zobacz co przyniesie los 01.02.2024 Luty może przynieść intensywne doświadczenia uczuciowe dla osób przeżywających samotność. Horoskop na luty wskazuje, że dla niektórych singli ten miesiąc może być czasem wyjątkowych wyzwań i trudności w sferze miłosnej. Z kolei osoby w związkach doświadczą odrzucenia ze strony swojego ukochanego. Sprawdź, jakie zmiany czekają cię w lutym.

📢 Tak mieszka i żyje Joanna Opozda. Dom i ogród pięknej aktorki robią wrażenie! Taka jest na co dzień Joanna Opozda 1.02.2024 Joanna Opozda z pewnością należy do najpiękniejszych polskich aktorek. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Jowity w serialu "Pierwsza miłość" emitowanym na antenie Polsatu. Poza rolami w filmach oraz serialach, Joannę Opozdę mogliśmy również oglądać w kampaniach reklamowych znanych marek. Aktorka ma liczną grupę fanów, z którymi pozostaje w stałym kontakcie w mediach społecznościowych. Jak mieszka i żyje Joanna Opozda? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje na instagramie. 📢 Witamy Waszą Wysokość Fryderyka X na Pomorzu Zachodnim Zaledwie od dwóch tygodni Duńczycy mają nowego króla. Wbrew obyczajowi z pierwszą wizytą Fryderyk X przybył nie do krajów nordyckich, a do Polski. Monarcha aż dwa dni spędzi w Szczecinie, bo stolica Pomorza Zachodniego to być może najważniejsza gospodarcza destynacja biznesu duńskiego w Polsce.

📢 Pożegnanie z Afryką. Powitanie nowej Galerii Malarstwa Europejskiego [ZDJĘCIA] Muzeum Narodowe w Szczecinie żegna się z wystawą „W Afrykańskiej wiosce”. Rozpoczyna tworzenie nowej Galerii Nowoczesnej z europejskim malarstwem. 📢 Gdzie mieszka Martyna Wojciechowska? Modna kuchnia i salon znanej podróżniczki. Zobacz zdjęcia nowoczesnego domu Martyny Wojciechowskiej Martyna Wojciechowska mnóstwo czasu spędza poza domem, ale uwielbia wracać po podróżach do swojego mieszkania w stolicy. Tutaj uwiła swoje przytulne gniazdko. Apartament dziennikarki pełen jest pamiątek z różnych części świata. Zobacz, jak stylowo urządziła mieszkanie Martyna Wojciechowska. Koniecznie zajrzyj do przytulnego domu podróżniczki w modnej warszawskiej dzielnicy. 📢 Uwaga kierowcy! Na placu Zwycięstwa włączą sygnalizację Od piątku 2 lutego br. zmieni się organizacja ruchu na Placu Zwycięstwa. Uruchomione zostaną kolejne sygnalizatory.

📢 Szczecińska szkoła będzie kształcić pracowników terminala instalacyjnego morskich farm wiatrowych Zespół Szkół nr 4 w Szczecinie oraz ORLEN Neptun wspólnie zadbają o kształcenie kadr dla sektora offshore wind.

📢 Polimery Police produkują propylen i polipropylen. Czas na ważny test Produkty wytwarzane w nowym kombinacie w Policach przeszły pozytywne testy i są dostępne w sprzedaży. Maksymalna wydajność nowej instalacji ma być osiągnięta do końca trzeciego kwartału tego roku. 📢 Recydywista grasował w pociągu relacji Świnoujście-Poznań. Pasażer sporo stracił Karty kredytowe, telefon, pieniądze stracił pasażer pociągu relacji Świnoujście-Poznań. Złodzieja udało się namierzyć i stanie przed sądem. Okazuje się, że to recydywista. Zanim go zatrzymano, zaczął wypłacać gotówkę przy użyciu skradzionych kart. 📢 Król Danii Fryderyk X już w Polsce. Powitał go prezydent Andrzej Duda Prezydent Andrzej Duda powitał na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego króla Danii. Fryderyk X przyjechał do Polski z trzydniową wizytą. To pierwsza zagraniczna podróż niedawno koronowanego monarchy.

📢 Wszyscy prezesi Zarządu Morskich Portów Szczecin Świnoujście zostali odwołani Nowa Rada Nadzorcza Zarządu Morskich Portów Szczecin Świnoujście, powołana w piątek 26 stycznia, podjęła dziś (31 stycznia) decyzję o odwołaniu wszystkich trzech prezesów Zarządu Morskich Portów Szczecin Świnoujście, a minister Arkadiusz Marchewka zapowiedział audyt i kontrole w spółce. 📢 Zioła na trzustkę. Sięgnij po te naturalne napary, aby zregenerować trzustkę i usprawnić jej pracę. Herbatki, które pomogą uniknąć cukrzycy Trzustka to niezwykle ważny organ w naszym ciele. Jej nieprawidłowe funkcjonowanie może prowadzić do rozwoju cukrzycę i insulinooporności, ostrego i przewlekłego zapalenie oraz nowotworu trzustki. Zobacz, jakie zioła pomogą naturalnie zregenerować trzustkę i ochronić ją przed uszkodzeniem.

📢 Tak luksusowo mieszka Justyna Steczkowska. Piękny projekt stworzył mąż gwiazdy. Zobacz w galerii zdjęcia domu Justyny Steczkowskiej Justyna Steczkowska mieszka w luksusowej rezydencji z ogrodem, boiskiem i stawem pod Warszawą. Autorem projektu imponującej willi jest mąż wokalistki – Maciej Myszkowski, który od lat zajmuje się zawodowo aranżacją wnętrz i architekturą. Elegancki dom Justyny Steczkowskiej otoczony jest przepięknym ogrodem. Tu gwiazda uwielbia spędzać wolne chwile, gdy za oknem świeci słońce. Zobacz, jak się urządziła Justyna Steczkowska.

📢 Męskie Granie 2024 ponownie w Szczecinie. Za moment rusza sprzedaż biletów Poznaliśmy pierwsze szczegóły związane z trasą Męskie Granie 2024. Wydarzenie po raz trzeci z rzędu zawita do Szczecina.

📢 Tory na Gocław i zajezdnia Golęcin w kolejce do remontu. Potrzebne grube miliony [ZDJĘCIA] Znamy szczegóły dotyczące zapowiadanej przebudowy trasy nadodrzańskiej w Szczecinie. Nie byłaby to wyłącznie przebudowa torowiska, ale również infrastruktury podziemnej. Kłopot w tym, że Szczecin potrzebuje na inwestycję finansowego wsparcia z zewnątrz. 📢 Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak wyglądało lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie.

📢 Awantura o szpital w Świnoujściu. Medycy proszą o refleksję, prezes grozi sądem Medycy ze szpitala w Świnoujściu napisali list otwarty po tym, jak wylała się na nich fala hejtu. Niewykluczone, że sprawa będzie miała swój finał w sądzie, bo szpital wystąpił na drogę prawną żądając od kilkunastu osób przeprosin. 📢 Co się stanie, jeśli przestaniesz uprawiać seks? 9 najczęstszych skutków braku seksu Seks wciąż bywa tematem tabu, choć przyznacie (nawet po cichutku), że niemal wszyscy lubimy o nim słuchać i czytać, a czasem nawet go oglądać. Wiele się mówi o tym, jak TO robić, co nam seks daje i jakie zagrożenia są z nim związane. A co się dzieje z ciałem i umysłem, kiedy nie uprawiamy seksu? Poznaj 9 najczęstszych skutków braku seksu.

📢 Które afrodyzjaki naprawdę działają? Te naturalne produkty skutecznie i bezpiecznie pobudzą libido. Zobacz, jak zwiększyć popęd seksualny Produkty podnoszące libido i jakość życia seksualnego to afrodyzjaki. Do tych najbardziej polecanych należą bezpieczne i zdrowe produkty naturalne, które jadamy jako żywność, stosujemy jako superfoods albo suplementy diety. Najlepsze afrodyzjaki dla kobiet i mężczyzn to składniki o potwierdzonych naukowo właściwościach, które zwiększają popęd seksualny i podniecenie, a także przyjemność ze zbliżenia. Zobacz, co jeść i pić, by podnieść temperaturę w sypialni nie tylko w Walentynki. 📢 Po czym poznać, że trzustka choruje? Te objawy mogą oznaczać cukrzycę, ostre zapalenie lub raka trzustki. Co powinno zaniepokoić? Schorzenia trzustki w wielu przypadkach przebiegają bezobjawowo, a pierwsze wyraźne symptomy pojawiają się dopiero w momencie zaawansowania choroby. Do najczęstszych schorzeń tego narządu zalicza się: cukrzycę typu 1 i 2, stan przedcukrzycowy, insulinooporność, ostre i przewlekłe zapalenie trzustki oraz raka trzustki. Chory narząd daje wiele sygnałów, a wśród nich najczęstszy jest wzrost stężenia glukozy we krwi. Podpowiadamy, po czym poznać, że trzustka choruje.

📢 Jakie są pierwsze objawy raka trzustki? Nie bagatelizuj braku apetytu i bólu brzucha. Jakie dolegliwości mogą oznaczać rozwój nowotworu? Rak trzustki to podstępna choroba, na którą co roku w Polsce umiera ponad 5 tys. osób. Jakie objawy mogą oznaczać rozwój raka trzustki? Niestety, ten nowotwór często przebiega bezobjawowo, a szansa na 5-letnie przeżycie w momencie postawienia diagnozy wynosi tylko 10,8 proc. Obecnie nie ma odpowiednich testów przesiewowych, które pozwoliłyby oszacować ryzyko rozwoju tego nowotworu. Podpowiadamy, jakie dolegliwości mogą świadczyć o początkowym stadium raka trzustki.