Przegląd prasy (18.08.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Większość piłkarzy Pogoni Szczecin zasługiwała na mocne wyróżnienie [OCENY POGONI]”?

Prasówka 18.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Większość piłkarzy Pogoni Szczecin zasługiwała na mocne wyróżnienie [OCENY POGONI] Oceny piłkarzy Pogoni Szczecin za mecz z KAA Gent (2:1). Skala not 1-10.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 18.08.23

📢 Dworzec w Dąbiu do modernizacji. Czekamy na wykonawcę [WIZUALIZACJE] Do 24 sierpnia PKP S.A. czeka na oferty od firm, które zmodernizują dworzec Szczecin Dąbie. Inwestycja potrwa półtora roku, w tym czasie podróżni będą korzystać z dworca tymczasowego. 📢 Oto rzadkie monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 18.08.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie czy masz je w domu!

Prasówka 18.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! 18.08.2023 Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie!

📢 W Szczecinie powstanie spalarnia na odpady medyczne i weterynaryjne. Podpisano list intencyjny Za pięć lat w Szczecinie zacznie działać instalacja do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych. Koszt inwestycji to ok. 160 mln złotych. 17 sierpnia doszło do podpisania listu intencyjnego dotyczącego planowanej inwestycji. 📢 Liga Konferencji: Pogoń Szczecin – KAA Gent 2:1. Godne pożegnanie z Europą [ZDJĘCIA] Piłkarze Pogoni Szczecin zagrali koncertowe spotkanie z KAA Gent. Wygrali 2:1 i zmazali plamę po wysokiej porażce w Belgii. Ale to rywale mogą cieszyć się z awansu do IV rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. 📢 Pili alkohol i jechali autem. Poszukuje ich zachodniopomorska policja. Sprawdź nową listę Oto listy gończe za osobami, które prowadziły samochód pod wpływem alkoholu, bądź innych środkach odurzających. Zachodniopomorska policja - na wniosek sądu, bądź prokuratury - poszukuje obecnie co najmniej kilkudziesięciu takich kierowców. Sprawdź listę osób poszukiwanych z art. 178a § 1 - prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym przez osobę będącą w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

📢 Duża kasa za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile dziś można za nie dostać? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy. 📢 Nowy skatepark powstał w Dąbiu na polanie przy ul. Bośniackej. Miłośnicy deskorolek będą zadowoleni Nowy szczeciński skatepark jest już gotowy. Miłośnicy deskorolkowych akrobacji mogą korzystać z placu przy ul. Bośniackiej w Dąbiu.

📢 Znany adwokat ze Szczecina z zarzutem za ukrycie grypsu w bieliźnie Zarzut usiłowania bezprawnego utrudniania śledztwa, poprzez przyjęcie w trakcie widzenia z klientem w areszcie śledczym tzw. grypsu, a następnie ukrycie przemycanego listu w bieliźnie został przedstawiony znanemu szczecińskiemu adwokatowi Mikołajowi Mareckiemu. Może mu grozić do 5 lat więzienia.

📢 Uzbierał pieniądze na muzykoterapię w szpitalu "Zdroje". Szedł z Warszawy do Czaplinka [ZDJĘCIA] Marek Mikulski, szczeciński dziennikarz, autor bloga "Piechotą się chodzi", w ciągu dziesięciu dni przeszedł 400 km - z Warszawy do Czaplinka. W ten sposób uzbierał pieniądze na zajęcia z muzykoterapii na oddziale psychiatrycznym szpitala "Zdroje". Zebrał tyle, że wystarczy na prowadzenie terapii przez prawie 2 lata! 📢 Carlos Alcaraz – numer jeden światowego tenisa spotyka się z obiecującą tenisistką Francuzką Lolą Marandel [ZDJĘCIA, WIDEO] Numer jeden na świecie Carlos Alcaraz w drugiej rundzie ATP 1000 Western & Southern Open w Cincinnati (USA) pokonał Australijczyka Jordana Thompsona 7:5, 4:6, 6:3. 20-letni hiszpański tenisista jako pierwszy w tym sezonie odniósł 50 zwycięstw. Na swoim koncie ma zaledwie 5 porażek. Jedną ze „zdobyczy” Carlosa jest Pretty Woman kobiecego tenisa – Lola Marandel, nowa dziewczyna hiszpańskiego Adonisa, pardon – Alcaraza.

📢 Pogoda nad Bałtykiem iście spacerowa. W Sarbinowie tłumy turystów [ZDJĘCIA] W ostatnich dniach w miejscowościach nadmorskich zrobiło się tłoczno. Deszcze nieco ustąpiły miejsca słońcu i to od razu widać. Tak jest m.in. w Sarbinowie. 📢 Oto Krzysztof Rutkowski i jego niesamowite fryzury. W jaki sposób słynny były detektyw „wyhodował” sobie tak oryginalną fryzurę? Fryzura Krzysztofa Rutkowskiego, właściciela biura detektywistycznego, budzi od miesięcy olbrzymie emocje.

"Co on za lotnisko ma na głowie?", "To nie lotnisko, to szczotka", "Kto go strzyże? To musi być jakiś odlotowy fryzjer". Takie komentarze padają wszędzie tam, gdzie pojawi się znany łodzianin.

📢 „Skoczek”, „Grzybek”, „Muszelka”. Krzesła z PRL-u są modne i kosztują krocie. Lepiej sprawdź strych i piwnicę! Krzesła z PRL-u są teraz na topie, dlatego miłośnicy designu są gotowi za nie sporo zapłacić. Niektóre kultowe wzory z lat 60., 70. i 80. kosztują na internetowych aukcjach krocie. Jeśli chcemy stworzyć modną aranżację w salonie czy jadalni, nie powinno we wnętrzu zabraknąć topowych mebli w stylu vintage. Może masz te perełki designu w piwnicy, na strychu czy garażu u rodziców? Zobacz, jakie modele krzeseł z PRL-u są najcenniejsze i najbardziej pożądane wśród kolekcjonerów.

📢 Gwiazda „Klanu” nie do poznania. Aldona Orman nie jest już długowłosą blondynką. Zobacz metamorfozę aktorki Aldona Orman to polska aktorka znana wszystkim fanom rodzimych seriali. Gwiazda od 26 lat gra w „Klanie”. Przyzwyczaiła swoich fanów do swojego zawsze dopracowanego idealnego wyglądu i długich blond włosów. Obserwatorzy profilu w mediach społecznościowych byli zaskoczeni jej ostatnio dodanymi postami. Aldona Orman przeszła radykalną metamorfozę.

📢 Wygrał w lotto aż 14 razy i zarobił fortunę. Oto jego sposób. Zobacz jak wygrać w lotto O wygraniu głównej nagrody w lotto marzy wiele osób, a temu mężczyźnie udało się to aż 14 razy! Matematyk wykorzystał swoje wykształcenie i wymyślił system, dzięki któremu zgarnął grube miliony. Jak tego dokonał? 📢 Targi Rolne Agro Pomerania w Barzkowicach pod naszym patronatem. Impreza odbędzie się we wrześniu Tegoroczne targi to już 35 impreza rolnicza, której organizatorem jest Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. To największa tego typu impreza w naszym regionie. Średnio odwiedza ją aż 120 tysięcy osób.

📢 Tak znikał stary świat pod wodami Jeziora Czorsztyńskiego. Tych miejsc już nie ma. 25 lat temu zalana została Dolina Dunajca W 1997 roku, czyli 25 lat temu zakończono budowę zapory niedzickiej. Zalana została Dolina Dunajca i tym samym pod wodą zniknęły m.in. stare Maniowy i stary Czorsztyn. Zaporowy zbiornik wodny na Dunajcu (Jezioro Czorsztyńskie) budowany był w latach 1970–1997, ale wysiedlenia zaczęły się już w latach 60. 25 lat temu zniknął stary świat, który już nie wróci, i który możemy podziwiać tylko na zdjęciach. Zobacz na archiwalnych fotografiach, jak kiedyś wyglądał stary Czorsztyn oraz jak postępowała budowa zapory. 📢 Tak będzie wyglądał najnowszy szczeciński mural. Powstanie na bramie dawnej zajezdni tramwajowej Przy ulicy Piotra Skargi znajduje się najstarsza zachowana zajezdnia tramwajowa w Szczecinie i jednocześnie jedyna zachowana zajezdnia tramwajów konnych w mieście. Dziś to magazyn BikeS. To na bramie budynku powstanie najnowszy mural w Szczecinie.

📢 Żagle 2023 – Zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej W dniach 18-20 sierpnia w szczecinie będą się odbywać Żagle 2023. W związku z tym na terenie Szczecina wprowadzono zmiany w organizacji ruchu oraz kursowaniu komunikacji miejskiej. 📢 Janusze tatuażu znów w akcji. Tworzą nowe arcydzieła... Wstyd się tak pokazać! Na stronach społeczności m.in. "Janusze Tatuażu" czy "Tatuażysta płakał jak tatuował" na Facebooku możecie oglądać zdjęcia najdziwniejszych, najbrzydszych, a czasem kompletnie niezrozumiałych dzieł "mistrzów" tatuażu. Wybraliśmy dla Was prawdziwe perełki - zobaczcie, przechodząc do galerii zdjęć. 📢 Ta porcelana z okresu PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, czy masz je w domu! Porcelana z okresu PRL-u jest często warta krocie. Z pozoru zwykłe wyroby mogą okazać się prawdziwym skarbem w naszym domu. Niektóre porcelanowe przedmioty były produkowane w czasach PRL w bardzo niewielkich ilościach. To tylko jeden z argumentów, dla których obecnie porcelana może być warta fortunę. Sprawdź, czy posiadasz te przedmioty w domu. Mogą być warte naprawdę dużo!

📢 Rzeczy z PRL-u dziś warte fortunę! Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Sprawdź co można sprzedać 17.08.2023 Trwa prawdziwy szał na meble i przedmioty z czasów PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Macie te rzeczy w swoich domach? Mogą być sporo warte, a fortuna czeka. Sprawdźcie w naszej galerii! 📢 Emerytury stażowe w Polsce coraz bliżej! Wyjaśniamy zasady projektu. Sprawdź, kiedy "stażówki" wejdą w życie 17.08.2023 Po rozmowach z NSZZ "Solidarność" droga do emerytur stażowych jest otwarta — powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Przewodniczący Piotr Duda ocenił, że podpisane w środę porozumienie z rządem jest historyczne. Wyjaśniamy, zasady emerytur stażowych i kiedy projekt wejdzie w życie.

📢 Najbardziej wredne osoby! Osoby o tych imionach potrafią być złośliwe. Sprawdź kto znalazł się na liście 17.08.2023 Od dawna ezoterycy interesują się związkiem między imionami a naszymi predyspozycjami. Imię wpływa na naszą osobowość. Według niektórych teorii istnieją imiona, które są kojarzone z nerwowością. Sprawdziliśmy to i przygotowaliśmy listę imion, które są najbardziej nerwowe. 📢 Złodzieje ze Szczecina poszukiwani przez policję. Publikujemy ich wizerunek [ZDJĘCIA] 17.08.2023 Zachodniopomorska policja poszukuje mężczyzn, na których ciąży zarzut dokonania kradzieży. Niektórzy mają dodatkowo też inne zarzuty, między innymi dokonanie włamania czy oszustwo. Może rozpoznajecie którąś z tych osób? Prezentujemy twarze, miejscowości, imiona i nazwiska.

📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 17.08.2023 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha!

📢 Najłagodniejsze rasy psów dla dziecka. Psy tych ras nadają się idealnie [LISTA] 17.08.2023 Psychologowie nie mają wątpliwości, towarzystwo psa w dzieciństwie ma wiele bardzo dobroczynnych wpływów na rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny dzieci. Aby jednak maluch mógł w pełni czerpać z korzyści, jakie daje obecność psa w domu, musimy wiedzieć, jaka rasa będzie najlepsza. Jakiego psa wybrać dla dziecka? Przedstawiamy najlepsze rasy psów dla najmłodszych 📢 Zaginieni na Pomorzu Zachodnim. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Osoby zaginione w województwie zachodniopomorskim 17.08.2023 Większość historii zaginięć ma szczęśliwy finał, ale niestety nie wszystkie. Z kilkoma zaginionymi nadal nie ma kontaktu i do dziś ich nie odnaleziono. Przypominamy osoby, które związane są z Pomorzem Zachodnim i są uznane za zaginione. 📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 17.08.2023 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość.

📢 Alimenciarze ze Szczecina i regionu. Zdjęcia i wizerunki poszukiwanych przez policję [ZDJĘCIA] 17.08.2023 Ci alimenciarze nie płacą na własne dzieci! Zachodniopomorska policja poszukuje osób, które uchylają się od płacenia alimentów na dzieci. To głównie mężczyźni, ale trafiają się również kobiety. Może rozpoznajecie którąś z tych osób? Prezentujemy twarze, miejscowości, imiona oraz nazwiska. 📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 17.08.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Oni nie płacą na własne dzieci! Alimenciarze ze Szczecina i regionu poszukiwani przez policję. Publikujemy ich wizerunek [ZDJĘCIA] 17.08.23 To oni nie płacą alimentów na swoje dzieci! Zobacz, kogo poszukuje zachodniopomorska policja. Brak spełnienia obowiązku alimentacyjnego grozi karą pozbawienia wolności. Tylko na Pomorzu Zachodnim policja poszukuje kilkudziesięciu osób, które uchylają się od obowiązku nałożonego na nich przez sąd. 📢 Chcesz otrzymywać 800 plus? Masz czas do końca sierpnia żeby złożyć ten wniosek! Zobacz więcej szczegółów 17.08.2023 800 plus umożliwia rodzinom skorzystanie z dodatkowego wsparcia finansowego na każde dziecko. Wnioski o ten dodatek muszą być złożone do końca sierpnia, aby uzyskać pełną kwotę wsparcia. W naszej galerii wyjaśniamy wszystkie szczegóły dotyczące programu "Rodzina 800 plus".

📢 Niebezpieczne kobiety ze Szczecina. Poszukuje ich policja. Prezentujemy ich wizerunek. Rozpoznajesz je? [ZDJĘCIA] 17.08.2023 Policja poszukuje tych kobiet ze Szczecina. W bazie policji są poszukiwane za kradzieże, podrabianie dokumentów, niepłacenie alimentów i nie tylko. Może rozpoznajecie którąś z tych kobiet? Prezentujemy opublikowane przez policję dane - twarze i nazwiska.

📢 Te długi przedawniają się od sierpnia 2023 roku! Zobacz jakich długów nie musisz już spłacać 17.08.2023 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już w sierpniu 2023 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie. 📢 Te banknoty tracą ważność do końca sierpnia! Masz je? Koniecznie je wymień 17.08.2023 Jakie banknoty trzeba wymienić w sierpniu 2023 roku? Banknoty, które posiadamy w swoich portfelach nie zawsze zachowują swoją ważność, a także wartość. To na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek jego wymiany. Podpowiadamy jak to zrobić! 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 17.08.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 17.08.2023 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę!

📢 Twoja emerytura od lipca zwiększy się nawet o 500 zł! "Aż grzech nie skorzystać" 17.08.2023 Kluczowe zmiany dla seniorów! Od lipca 2023 roku emerytura może wzrosnąć nawet o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek ZUS, a także kapitału początkowego podlega regularnej waloryzacji. To oznacza, że seniorzy mogę liczyć na większe pieniądze. Sprawdź ile podwyżki emerytury dostaną seniorzy już od lipca! 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 17.08.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Tak mieszka i żyje Paulina Krupińska-Karpiel wraz z rodziną. Góralska chata z widokiem na Giewont [ZDJĘCIA] 17.08.2023 Paulina Krupińska-Karpiel razem z mężem zamieszkują w pięknym góralskim domku. Sebastian Karpiel-Bułecka kojarzony jest przede wszystkim z muzyką. Razem mogą się chwalić szczęśliwą rodziną i pięknymi widokami z ich domku. Zobacz jak wyglądają wnętrza ich drewnianej chatki. Tak mieszka jedna z najbardziej popularnych par polskiego show-biznesu. Jakie widoki! Zobacz galerię! 📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 17.08.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Tak Marcin Prokop wyglądał w młodości. Miał długie włosy!Tak 30 lat temu wyglądał prowadzący Dzień Dobry TVN 17.08.2023 Marcin Prokop to znana osobowość telewizyjna. Dziennikarz, prezenter, felietonista i pisarz w jednej osobie, znany przede wszystkim z programu śniadaniowego Dzień Dobry TVN chętnie dzieli się swoimi zdjęciami. Nie tylko tymi bieżącymi, ale również archiwalnymi. Stąd możemy się dowiedzieć, jak Marcin Prokop wyglądał 20, a nawet 30 lat temu, kiedy był jeszcze nastolatkiem, bądź studentem. Zobacz te zdjęcia! 📢 Joanna Krupa z córeczką. Zobacz, jak żyje, mieszka i pracuje supermodelka Joanna Krupa [ZDJĘCIA] 17.08.2023 Joanna Krupa, supermodelka rozdarta między Polskę i Stany Zjednoczone, jest bardzo dumną mamą. Bardzo chętnie dzieli się zdjęciami ze swoją córeczką w mediach społecznościowych. Zobacz Joannę Krupę, jurorkę telewizyjnego show Top Model - w roli kochającej mamy.

📢 Tak mieszka i żyje Małgorzata Rozenek-Majdan z rodziną. Zobacz zdjęcia 17.08.2023 Małgorzata Rozenek-Majdan to wciąż jedna z najbardziej popularnych osobowości telewizyjnych. Znana wcześniej przede wszystkim z programu "Perfekcyjna Pani Domu", dziś jest jedną ze współprowadzących program śniadaniowy "Dzień Dobry TVN". Jak żyje i mieszka gwiazda telewizyjna? Sprawdź! 📢 Poszukiwani za kradzieże z włamaniem. Uważaj, mogą okraść twój dom. Szuka ich zachodniopomorska policja LISTA, ZDJĘCIA 17.08.2023 Oto osoby poszukiwane za kradzieże z włamaniem - lepiej na nich uważaj! Uważaj, bo te osoby mogą okraść Twoje mieszkanie. Sprawdź najnowszą lista poszukiwanych przez policję zachodniopomorską z art. 279 § 1 - kradzież z włamaniem. Sądy bądź prokuratury wydały listy gończe za kilkudziesięcioma osobami z woj. zachodniopomorskiego. Sprawdź listę! 📢 Tak żyją i pracują Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. Zobacz prywatne zdjęcia pary 17.08.2023 Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski to obecnie jedna z najgorętszych par polskiego show biznesu. Od kiedy oficjalnie potwierdzili, że są ze sobą chętnie dzielą się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jak spędzają wolny czas, gdzie podróżują, no i jak wspólnie pracują? To wszystko można zobaczyć na tych zdjęciach. Sprawdź!

📢 Koniec przygody w Europie? Zostaje Ekstraklasa. Qui pro quo Pogoni, czyli ratujmy, co się da Miłe złego początki - można śmiało napisać, patrząc na to, co się dzieje wokół zespołu szczecińskiej Pogoni. Albo zaśpiewać z wokalistą Budki Suflera „To nie tak miało być” i zaraz potem: „Ratujmy, co się da”. 📢 Utrudnienia w centrum Szczecina i na osiedlu Kaliny Zmiany wymusił kolejny etap przebudowy al. Wojska Polskiego oraz asfaltowanie ulicy Derdowskiego w Szczecinie.

📢 Coraz bardziej luksusowo jest w apartamentowcach Wave w Międzyzdrojach [ZDJĘCIA] Już nie tylko najbardziej luksusowa plaża, jaka powstała przy słynnych wieżach Wave w Międzyzdrojach, już nie tylko zewnętrzny basen z podgrzewaną wodą, który działa przez okrągły rok, już nie tylko restauracja i bary na plaży. Parę dni temu w jednym z wieżowców otwarta została restauracja Red Salt, z ofertą przede wszystkim dla miłośników wołowiny.

📢 Dwa wypadki koło Koszalina. Pijani Ukraińcy w BMW rozbili się niemal w tym samym miejscu [ZDJĘCIA] Dwa BMW należące do cudzoziemców rozbiły się w krótkim czasie na tej samej posesji w miejscowości Łopienica w powiecie koszalińskim. Kierowcy byli pijani. 📢 Policja zatrzymała agresywnego mężczyznę w sklepie w Stargardzie W środę po południu policja zatrzymała w jednym ze sklepów w Stargardzie mężczyznę, który zachowywał się agresywnie. 📢 Chipsy wycofywane ze sklepów. Oto najnowsze ostrzeżenia GIS. Sprawdź także pozostałe szkodliwe produkty! Chipsy, płatki popularnej firmy, herbata z Biedronki, chipsy z Rossmanna, chipsy z Lidla oraz jajka z Kauflandu zostały wycofane ze sprzedaży. Co jeszcze znika ze sklepowych półek? Oto najnowsze ostrzeżenia GIS z 16.08.2023. W tym artykule znajdziesz informacje o takich szkodliwych produktach jak: hamburgery z bakteriami, zanieczyszczony pyłek kwiatowy, popcorn, czy mięso z bakteriami Salmonella. Całkiem możliwe, że masz niektóre z tych produktów w swojej kuchni. Nie jedz ich! Możesz je oddać do sklepu lub zwyczajnie wyrzucić. Sprawdź terminy ważności wycofywanych produktów oraz numery ich partii. Ten artykuł aktualizujemy na bieżąco, więc znajdziesz w nim najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

📢 "Silna biało- czerwona". Piknik wojskowy w Nowogardzie [ZDJĘCIA] W Nowogardzie odbył się, jeden z 70 organizowanych w całej Polsce, piknik z okazji święta Wojska Polskiego.

📢 Szczecińska Arkonka tłumnie oblegana przez mieszkańców. Korzystali z upalnej pogody [ZDJĘCIA] Po ostatnim ochłodzeniu, w końcu nadeszła do nas piękna pogoda. Na niebie świeci słońce, a to sprzyja wakacyjnemu odpoczynkowi. Mieszkańcy tłumnie postanowili wybrać się na kąpielisko. 📢 Bramki byłych napastników Pogoni Szczecin. Najbardziej wartościowa Pontusa Almqvista Pontus Almqvist nie chciał został na sezon 2023/24 w Pogoni Szczecin i związał się z włoskim zespołem Lecce. Właśnie zapewnił mu awans do kolejnej rundy Pucharu Włoch. 📢 HIPOKRATES 2023 Zgłoś kandydatów do nagród dla pracowników roku ochrony zdrowia w wielkim plebiscycie medycznym Znasz dobrego lekarza rodzinnego, pediatrę albo stomatologa, który ma wyjątkowe podejście do pacjentów? Albo fachową i miłą pielęgniarkę lub położną, której chcesz podziękować za świetną opiekę? Korzystasz z porad ginekologa, chirurga, neurologa albo innego lekarza specjalisty, którego warto polecić innym? A może znasz dobrego fizjoterapeutę albo sympatycznego pracownika apteki? Doceń pracę medyka lub placówki ochrony zdrowia zgłoszeniem do nagrody w Plebiscycie Medycznym HIPOKRATES!

📢 Nauczyciele różnych specjalizacji poszukiwani w województwie zachodniopomorskim Ponad 650 nauczycieli brakuje w zachodniopomorskich szkołach. Najwięcej poszukiwanych jest specjalistów od języka angielskiego oraz wychowania przedszkolnego. 📢 Mimo że dziś jest nieświąteczny poniedziałek, w Międzyzdrojach pełno jest turystów [ZDJĘCIA] Wychodzi na to, że większość gości, którzy ostatnio przyjechali do Międzyzdrojów, są teraz albo na długim urlopie, albo wzięli sobie z pracy jeden dzień wolnego i korzystają z pięknej pogody nad morzem.

📢 Są grzyby w Zachodniopomorskiem. Las borowików niedaleko Stargardu. Nasi czytelnicy tam byli i oto co zebrali! [ZDJĘCIA] Sezon grzybowy coraz bliżej, ale nasz Czytelnik pierwsze okazy spotkał podczas dzisiejszego grzybobrania. 📢 Międzyzdroje dosłownie pękają w szwach. Turyści tłumnie przyjechali nad morze na długi weekend Nareszcie - mówią turyści i miejscowi. - w końcu jest słońce i ciepło. I właśnie z tej pięknej plażowej pogody korzystają goście, którzy właśnie w Międzyzdrojach postanowili spędzić długi sierpniowy weekend. Cieszą się, że mogą wylegiwać się na plaży i kąpać w morzu, choć woda w Bałtyku wcale nie jest „gorąca”, bo ma tylko 20 stopni Celsjusza.

📢 Tłumy w Dziwnowie na długi weekend. Przyjezdni chętnie spędzają czas nad morzem Pogoda przyciągnęła wczasowiczów nad morze do Dziwnowa. Plaża w kameralnym kurorcie wypełniła się po brzegi parawanami. Chętnych na opalanie i morskie kąpiele nie zabrakło. 📢 Kryształy rodem z PRL są warte fortunę. Tych wazonów i szkieł szukają kolekcjonerzy! Masz je w domu? Możesz się bardzo wzbogacić 13.08.2023 Powróciła moda na kryształy i szkła rodem z PRL-u. Kolekcjonerzy poszukują również innych przedmiotów z tego okresu. Są oni w stanie zapłacić za niektóre naprawdę duże pieniądze. Na aukcjach niektóre z nich osiągają zawrotne ceny. Zastanawiasz się które przedmioty z czasów PRL są najbardziej unikatowe? Sprawdź koniecznie czy masz je w domu. Zebraliśmy w naszej galerii niektóre z najcenniejszych przedmiotów. 📢 Te słowa znają tylko prawdziwi szczecinianie. Sprawdź czy potrafisz tak mówić [QUIZ] Frytburger, grzędy, Dachy Paryża... Czy znasz te określenia? Nasz test to prawdziwe wyzwanie. Niektóre ze słów wciąż są w obiegu i każdy sięga do nich w mowie potocznej, ale inne pamiętają tylko ci, co mieszkają w Szczecinie z pokolenia na pokolenie. Warto przyłączyć się do zabawy i odkryć - jak mówią prawdziwi szczecinianie.

📢 Tak wyglądają pokoje hotelowe w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. To ma być największy hotel w Polsce [ZDJĘCIA] Hotel w Pobierowie ma być największym hotelem w Polsce. To ma być hotel pięciogwiazdkowy, z m.in. czterema parkingami, aquaparkiem, basenami wewnętrznymi i zewnętrznymi, SPA, restauracjami oraz salami konferencyjnymi, strefami rozrywki, boiskami, kortami tenisowymi i ścianką wspinaczkową. W obiekcie będzie też m.in. kręgielnia, dyskoteka, sala bilardowa oraz sale teatralne. Ma mieć 1200 pokoi, w których jednorazowo będzie mogło przebywać ponad 3 tys. gości. 📢 Tak wygląda największy hotel w Polsce. Byliśmy na budowie hotelu Gołębiewski w Pobierowie, praca wre [ZDJĘCIA] A tam praca wre. Hydraulicy dokręcają krany, elektrycy instalują lampy i żyrandole. Kafelkarze układają płytki, ale w drugim końcu hotelu sprzątaczki już szykują pokoje na powitanie pierwszych gości.

Świat w ogniu, głównie przez upały