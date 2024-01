Przegląd prasy 18.01.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 18.01.2024”?

Prasówka 18.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 18.01.2024 Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 18.01.24

📢 Nowe przepisy dotyczące wypisywania aktów zgonów budzą kontrowersje Lekarz wystawiający akt zgonu musi zapytać rodzinę o... wykształcenie denata. Od nowego roku obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące aktów zgonów. Niektóre jej zapisy budzą wśród lekarzy kontrowersje. 📢 Oto dom Maryli Rodowicz ZDJĘCIA. Dzisiaj życie ją cieszy. Oto zabytkowe wnętrza! Takich zdjęć nie widzieliście 17.01.2024 Maryla Rodowicz ma 78 lat. Gwiazda polskiej muzyki mieszka w Konstancinie Jeziornej pod Warszawą. Zobacz jak wygląda jej willa. Takich zdjęć jeszcze nie widziałeś...

Prasówka 18.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wypadek na ul. Krygiera. Problemy z przejazdem Zakorkowana jest ul. Krygiera w obie strony. Doszło tam do wypadku z udziałem pieszego.

📢 Rusza proces w aferze polickiej. W czwartek ostatnie przymiarki Na 4 marca zaplanowano pierwszą rozprawę w zapomnianej już nieco tzw. aferze polickiej. W czwartek sąd ustali ostatnie szczegóły, by jak najsprawniej przeprowadzić postępowanie, które może potrwać nawet latami.

📢 20.Wielka Gala Ślubna. Największe targi ślubne na Pomorzu W niedzielę 28 stycznia 2024r po raz dwudziesty spotkamy się ze wszystkimi, którym tematyka ślubno-weselna jest bliska sercu. Przez siedem godzin – od 10 do 17 - szczecińska hala Netto Arena przy ul. Szafera 3/5/7 będzie stała otworem przed wszystkimi, którzy planują swoje uroczystości w najbliższych latach, szczególnie w sezonach 2024 i 2025. 📢 Czteroletni Wiktor robi furorę. Takiego błysku w oku nie można było zignorować [ZDJĘCIA] Ma dopiero 4 lata, a na koncie masę sukcesów i status najmłodszego motocyklisty w Polsce. Wiktor Banasiak ma przed sobą świetlaną przyszłość.

📢 Nowi wicewojewodowie zaprezentowani. Wojewoda Adam Rudawski ma dwóch zastępców Bartosz Brożyński i Dawid Krystek zostali nowymi wicewojewodami województwa zachodniopomorskiego. Dzisiaj wojewoda Adam Rudawski po raz pierwszy przedstawił ich oficjalnie. 📢 Nowy prom na linii Świnoujście-Trelleborg. Od poniedziałku kursować będzie jednostka "Epsilon" [ZDJĘCIA] Nowy prom Euroafriki już wyszedł z doku nr 5 i stoi przy Nabrzeżu Kaszubskim. Trwają już tylko kosmetyczne prace, jest praktycznie gotowy do eksploatacji. - W najbliższy poniedziałek wprowadzamy jednostkę na naszą linię Świnoujście-Trelleborg - informuje Jarosław Kotarski, dyrektor Unity Line, która w ramach współpracy korzysta z floty Euroafriki już od 30 lat. 📢 Tak mieszka Maciej Zakościelny. Zajrzyj do domu aktorka. Zobacz, jak żyje na co dzień w najmodniejszej dzielnicy stolicy Maciej Zakościelny uwielbia mieszkania w kamienicznym stylu, dlatego kilka lat temu zamieszkał z rodziną w domu z duszą w modnej dzielnicy. Wnętrza są urządzone z pomysłem i stanowią idealne gniazdko dla czteroosobowej rodziny. Niestety media donoszą, że Maciej Zakościelny rozstał się ze swoją żoną – Pauliną Wyką, z którą ma dwóch synów. Zobaczmy, jak mieszka popularny aktor i muzyk, który prawdopodobnie znowu jest do wzięcia.

📢 Osoby o tych imionach to najwięksi kłamcy! Oni będą ci kłamać prosto w oczy. Sprawdź, czy jesteś na liście 17.01.2024 Ponoć kłamstwo ma bardzo krótkie nogi. Mimo to, wiele osób i tak nas świadomie okłamuje z różnych powodów. Zaskakujący może być dla Was fakt, że ta cecha charakteru jest przypisana do naszego imienia! Zdaniem ezoteryków każde imię ma szereg cech charakteru, którym odznaczają się jego posiadacze. My sprawdziliśmy te imiona, które często okłamują innych. Zobaczcie, jakie imiona znalazły się na liście!

📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 17.01.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 17.01.2024 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu. 📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 17.01.2024 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw. 📢 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim. Oto aktualne miejsca ustawienia kontroli prędkości [LISTA] 17.01.2024 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku. Stawki mandatów za przekroczenie prędkości stają się coraz wyższe. Kiedy przyjdzie nam dostać zdjęcie z udokumentowanym wykroczeniem od razu mamy nietęgą minę. Zawsze trzeba się mieć na baczności i stosować się do ograniczeń prędkości oraz obowiązujących przepisów drogowych. Oto aktualna lista miejsc gdzie znajdują się fotoradary. Informacje pochodzą z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Sprawdź listę i dowiedz się na których drogach i miejscowościach się znajdują kontrole prędkości.

📢 Te gwiazdy są dumnymi babciami. Zobacz, jak się prezentują m.in. Szapołowska, Młynarska i Jeżowska ze swoimi wnukami i wnuczkami Dzień Babci zbliża się wielkimi krokami. W tym dniu wiele kobiet otrzyma od swoich wnuków drobne upominki, laurki i wybiorą się na specjalnie przygotowane przedstawienia z tej okazji. Niektóre gwiazdy show-biznesu są również babciami i są z tego powodu bardzo dumne, a w ich mediach społecznościowych nie brakuje zdjęć z ich ukochanymi wnukami i wnuczkami. Zobacz nasze zestawienie najsławniejszych babć. 📢 Zachodniopomorska kurator oświaty została odwołana ze stanowiska Katarzyna Koszewska została odwołana z funkcji zachodniopomorskiej kurator oświaty na wniosek wojewody zachodniopomorskiego Adama Rudawskiego. 📢 Te ptaki najczęściej odwiedzają karmniki. Zobacz, jak wyglądają i jak się nazywają. Przedstawiamy 15 popularnych zimowych gości Zimą często dokarmiamy ptaki, ale choć wiele z nich znamy „z widzenia”, nie zawsze wiemy, jak się nazywają. Spieszymy z krótkim przewodnikiem, w którym pokazujemy gatunki ptaków, jakie najczęściej odwiedzają karmniki. Zobacz, kto jest twoim gościem.

📢 Gigantyczny maszt flagowy w centrum Szczecina? Pomysł zgłosił radny PiS Krzysztof Romianowski Czy przy wjeździe do Szczecina od strony Trasy Zamkowej stanie sześćdziesięciometrowy maszt z biało-czerwoną flagą? Pomysł zgłosił jeden z radnych. 📢 Te kobiety są najlepszymi żonami. Osoby o tych imionach to świetne partnerki, żony. Znaczenie imion 17.01.2024 Oto lista imion kobiet, które są kandydatkami na idealną żonę. Kochającą, czułą, wrażliwą, a jednocześnie świetną organizatorkę życia domowego, gospodynię. Czy dziś wierzymy, że imiona mają funkcje magiczne i mogą determinować charakter człowieka? Zobacz listę kobiet, które są świetnymi żonami.

📢 Teściowe z piekła rodem! Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe. Sprawdź listę 17.01.2024 Teściowa, druga matka przez jednych uwielbiana, a przez innych nienawidzona. Żarty o teściowych wciąż są jednymi z najpopularniejszych. Sprawdźcie w naszej galerii imiona najgorszych teściowych.

📢 Osoby o tych imionach odnoszą sukcesy finansowe. Sprawdź, kto może być wkrótce bogaty [LISTA] 17.01.2024 Niektóre imiona odpowiadają szczególnym cechom charakteru, które gwarantują m.in. pewność siebie, silną osobowość, sukces zawodowy, również na tle finansów. Postanowiliśmy sprawdzić znaczenie żeńskich i męskich imion i wybrać te, które odnoszą sukcesy finansowe.

📢 Dzieci o tych imionach są najmądrzejsze. Oni wyrosną na przyszłych geniuszy. Sprawdź listę 17.01.2024 Wybierając imię dla dziecka, rodzice myślą o tym, aby było ładne, brzmiało i pasowało do nazwiska. Czy mają świadomość, że przy takim wyborze decydują również o mądrości malucha? Sprawdź, które dzieci wyrosną na prawdziwych geniuszy. 📢 500 plus na dziecko to nie wszystko. Dodatkowe świadczenie dla osób pracujących. Sprawdź szczegóły jak je otrzymać 17.01.2024 Oprócz plotek dotyczących waloryzacji świadczenia 500 plus na każde dziecko, pojawiły się postulaty utworzenia dodatkowego świadczenia dla osób pracujących. Mowa tu konkretnie o dodatku 500 złotych dla osób będących na etacie. Sprawdź szczegóły projektu.

📢 Najbardziej wredne osoby! Osoby o tych imionach potrafią być złośliwe. Sprawdź kto znalazł się na liście 17.01.2024 Od dawna ezoterycy interesują się związkiem między imionami a naszymi predyspozycjami. Imię wpływa na naszą osobowość. Według niektórych teorii istnieją imiona, które są kojarzone z nerwowością. Sprawdziliśmy to i przygotowaliśmy listę imion, które są najbardziej nerwowe. 📢 Oni mają trudny charakter. Osoby o tych imionach są uparte i wredne. Z nimi ciężko się dogadać 17.01.2024 Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. Te osoby bywają uparte i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Badacze zajmują się rozszyfrowaniem psychologicznych aspektów ludzkich imion i ich zależnościami. Zobacz, jakie jest znaczenie tych imion.

📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 17.01.2024 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha!

📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 17.01.2024 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość.

📢 Oto mamy które dostaną specjalny dodatek 1500 zł! Warunek na dostanie pieniędzy jest banalnie prosty 17.01.2024 Te mamy w Polsce mogą otrzymać specjalny dodatek w wysokości lekko ponad 1500 złotych! Program „Mama 4+” to świadczenie uzupełniające, które ma zagwarantować niezbędne środki do życia osobom spełniającym określone warunki. Wyjaśniamy jak otrzymać świadczenie. 📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 17.01.2024 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Polacy nie wiedzą o tym dodatku! 600 zł bez żadnych kryteriów. Sprawdź szczegóły 17.01.2024 O tym dodatku finansowych mało kto wie! Tymczasem nie jest go trudno dostać, bo wystarczy odrobina chęci, aby zyskać dodatkowe pieniądze. Wyjaśniamy jak zdobyć 600 zł co miesiąc. 📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 17.01.2024 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS.

📢 Trwają prace na estakadzie. Obwodnicą Koszalina pojedziemy jednak dopiero w marcu [ZOBACZ ZDJĘCIA] Nie na przełomie stycznia i lutego, ale dopiero na przełomie marca i kwietnia mamy pojechać północną nitką 800-metrowej estakady na obwodnicy Koszalina. Na razie więc wciąż ciężarówki jeżdżą przez koszalińskie śródmieście.

📢 Te urządzenia pożerają najwięcej prądu w Twoim domu! Zaskakujące wyliczenia 17.01.2024 Mamy lipiec, a to oznacza, że już niedługo okaże się, ile w przeciągu roku zużyliśmy prądu. Kluczowe jest zużycie, które powinniśmy ograniczyć. Warto w tym celu odłączyć od prądu urządzenia, które zżerają go najwięcej. Jednak jakie sprzęty utrudniają nam oszczędzanie prądu? Ta lista was zaskoczy! 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 17.01.2024 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 17.01.2024 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę!

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 17.01.2024 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Sprawdź, jak korzystnie zaplanować swój urlop 17.01.2024 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu. 📢 2760 zł ekstra dodatku dla emerytów! Zobacz jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla seniorów 17.01.2024 Pieniądze to kwestia ważna nie tylko dla emerytów. Dodatkowe świadczenie w dobie szalejącej inflacji jest niczym spełnienie marzeń osób planujących miesięczny budżet. Seniorzy mogą otrzymać 230 zł miesięcznie do końca życia. Rocznie daje to aż 2760 zł! Sprawdź jak uzyskać dodatkowe świadczenie.

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 17.01.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek. 📢 O tym dodatku zapominają Polacy! 400 zł dla każdego, ale jest jeden warunek 17.01.2024 400 zł to obok 500 plus kolejne świadczenie przeznaczone dla rodzin z dziećmi. Te mogą otrzymać do 400 zł na opłacenie żłobka dla dziecka lub pobytu pociechy w innej placówce tego typu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przyjmuje wnioski w ramach tego programu wyłącznie drogą elektroniczną. 📢 Kontrolerzy w domach Polaków! Mija termin opłacenia abonamentu RTV. Kto nie musi go płacić? 17.01.2024 Abonament RTV jest obowiązkowy, a za kilka dni misja termin jego opłacenia. Kontrolerzy mogą zapukać do Twoich drzwi. Kary za nieopłacanie abonamentu są dotkliwe, a Poczta Polska chce uregulować tę kwestię. Wysłała już wiele listów z wezwaniem wpłaty. Jest też grupa osób, która jest zwolniony z płacenia abonamentu RTV!

📢 Memy o zimie robią prawdziwą furorę. Internautów nie zaskoczył śnieg [MEMY] 17.01.2024 Memy o zimie co roku robią furorę w internecie! Internauci lubią żartować z niskich temperatur, odśnieżania oraz sytuacji na drogach. Co roku Internauci tworzą tysiące nowych memów o zimie. Ich pomysły nie mają końca. Przedstawiamy, według naszej opinii, te najśmieszniejsze. 📢 To świadczenie wzrośnie o 2700 złotych! Skorzystają miliony Polaków. Projekt jest już w Sejmie 17.01.2024 Do Sejmu trafił obywatelski projekt, który o ponad 2700 zł zwiększa jeden z dodatków, z którego korzystają miliony Polaków. Projekt zakłada podwyższenie świadczenia do poziomu nawet 4300 zł – ma to związek z powiązaniem go z minimalnym wynagrodzeniem.

📢 Te długi przedawniają się od stycznia 2024 roku! Tych zobowiązań nie będziesz musiał spłacać 17.01.2024 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już we stycznia 2024 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Dziś obchodzimy Światowy Dzień Pizzy. Oto TOP 15 najlepiej ocenianych szczecińskich pizzerii w Google Na cienkim czy grubym cieście? Na wynos czy na miejscu? Która pizza w Szczecinie jest najlepsza i dlaczego? Na te pytania odpowiedzieli użytkownicy serwisu Google oceniając i wskazując lokale, gdzie ich zdaniem, czeka najlepsza pizza w Szczecinie. 📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 17.01.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku. 📢 Wojsko sprzedaje terenówki, ciężarówki, łodzie i samoloty. Jak kupić czołg albo transporter opancerzony? Zainteresowanie zakupem pojazdów wojskowych, takich jak czołgi, transportery czy ciężarówki, stało się możliwe dzięki Agencji Mienia Wojskowego, która przeprowadza wyprzedaż pojazdów opancerzonych, łodzi, a nawet samolotów. Oto, jakie militarne wyposażenie można nabyć od polskiej armii, oraz jakie warunki trzeba spełnić przed finalizacją zakupu.

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 17.01.2024 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 17.01.2024 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Oto nowe odliczenia i ulgi podatkowe 2023/2024. Sprawdź co można odliczyć od podatku w 2024 roku [LISTA] 17.01.2024 Nowe odliczenia i ulgi podatkowe 2023/2024. Co będzie można odliczyć? Jakie ulgi zostały wprowadzone ostatnio w związku z Polskim Ładem? To możesz odliczyć od podatku za 2023 roku. Należy pamiętać, że nie wszystkie zmiany podatkowe w PIT za rok 2023, które będą obowiązywały w rozliczeniach PIT 2024, są już znane. Sprawdź jakie są ulgi, które będą obowiązywać w 2024. Sprawdź szczegóły! 📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 17.01.2024 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły!

📢 Tak mieszka i żyje Dorota Gardias. Prywatne zdjęcia pięknej prezenterki. Praca, sport, podróże. Dorota Gardias na co dzień 17.01.2024 Dorota Gardias należy do najpiękniejszych i najpopularniejszych polskich prezenterek pogody. Na co dzień możemy ją oglądać w telewizji TVN. Jak lubi spędzać wolny czas? Jakie sporty uprawia? To pytanie z pewnością zdaje sobie wielu fanów pięknej prezenterki. Jaka na co dzień jest Dorota Gardias? Jak mieszka i żyje? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Tak żyje Marta Manowska. Taka jest na co dzień śliczna prowadząca program Rolnik szuka żony. Sport, podróże, piękne widoki 17.01.2024 Jaka na co dzień jest Marta Manowska? Z pewnością to pytanie zadaje sobie wielu fanów popularnej prezenterki TVP. Szczególną rozpoznawalność i sympatię widzów przyniosło jej prowadzenie popularnego wśród widzów programu "Rolnik szuka żony". Jak żyje Marta Manowska? Jak spędza wolny czas, jakie sporty uprawia? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje Marta Manowska na instagramie.

📢 Najśmieszniejsze memy o zimie. Oto jak internauci żartują z zimy. Sprawdź najlepsze memy o tej porze roku 17.01.2024 Zima to bardzo ciekawy temat dla twórców internetowych memów. Postanowiliśmy więc przekopać internet i wyłowić najciekawsze memy na temat tej pory roku. Co na nich jest? Na pewno bardzo dużo śniegu, lodu i... humoru. Sprawdź z czego najczęściej śmieją się internauci. Oto kolekcja najśmieszniejszych memów, w których rolę główną odgrywa zima! 📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 17.01.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 Szczecin zrezygnuje z worków do sprzątania zielonych odpadów? Nie chodzi jednak o wszystkie worki, a o te, które są wykorzystywane do usuwania zielonych odpadów z terenów miejskich.

📢 Zrealizował seksualną fantazję. Partnerka nie żyje. Pora na psychiatrów. Proces w sprawie zabójstwa w Międzyzdrojach Po trzech miesiącach analizy akt, psychiatrzy wciąż „nie rozgryźli” oskarżonego o zabójstwo kobiety. Dlatego chcą go teraz poddać obserwacji. Obrońca oskarżonego nie ukrywa irytacji. 📢 Benzyna 98 czy ekologiczna E10? Jakie paliwo jest lepsze? Zawodowy kierowca już wie Od nowego, 2024 roku, kierowcy aut benzynowych nie powinni mieć zbyt dużego problemu z wyborem odpowiedniego paliwa do swojego samochodu – przekonuje zawodowy tester aut Mirosław Wdzięczkowski. Ekspert porównał dla nas koszty oraz jazdę na nowej, ekologicznej mieszance E10, która kilka dni temu zastąpiła 95 (E5) z droższą benzyną 98. I już wie, co warto lać do baku auta. 📢 Polskie samochody są niezdatne do jazdy na benzynie E10. Jest komunikat FSO oraz dokładna lista Polskie samochody, które powstały w Warszawie w legendarnej FSO niekoniecznie mogą jeździć na benzynie E10. Fabryka podała specjalny komunikat, z którego jasno wynika – te maszyny nie mogą tankować nowego, ekologicznego paliwa. Są z nim niekompatybilne.

📢 Będzie bal charytatywny na leczenie nastoletniej Olgi 2 lutego odbędzie się bal charytatywny dla Olgi, uczennicy Publicznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie. Dziewczynka zmaga się ze straszliwą chorobą. 📢 Szczecin offshore’ową stolicą Polski. Hiszpański Windar Renovables zainwestuje 70 mln euro w szczecińskim porcie W pierwszej połowie 2026 roku w szczecińskim porcie ruszy produkcja fundamentów, wież i łączników morskich turbin wiatrowych. Fabrykę za 70 mln euro wybuduje lider w branży offshore, hiszpańska firma Windar Renovables. 📢 Janusz Żmurkiewicz: Czas powiedzieć pas, pójdę na długi urlop Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz oficjalnie potwierdził, że kończy swoją pracę w świnoujskim samorządzie, a po 7 kwietnia idzie na długi urlop. Jednocześnie marszałek Olgierd Geblewicz ogłosił, że Żmurkiewicz będzie kandydował w najbliższych wyborach samorządowych do sejmiku województwa jako lider listy KO.

📢 Zachodniopomorska "skarbówka" ostatnio zajęła samochody, kontenery i naczepę W ostatnich dniach funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej dokonali kilku tymczasowych zajęć ruchomości na rzecz urzędów skarbowych w całej Polsce. 📢 Nowe uprawnienia strażników miejskich w Szczecinie. Strażnicy skontrolowali już 30 miejsc z nowymi wytycznymi Od 1 stycznia 2024 roku szczecińscy strażnicy miejscy mogą sprawdzać podczas kontroli palenia w piecach, co jest w nich spalane ale i jakiej są one klasy. Rozpoczęły się już pierwsze kontrole z wykorzystaniem nowych uprawnień, na razie wykonane ich około 30. 📢 Tak wygląda depozyt z czasów II wojny światowej znaleziony koło Wrzosowa. Robi wrażenie [ZDJĘCIA] W trakcie prac ziemnych we Wrzosowie (gmina Kamień Pomorski) pracownicy odkopali dwie skrzynie zawierające m.in. zastawę stołową. W Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej naczynia wymyto, a te uszkodzone, zostały posklejane.

📢 Program informacyjny "19.30" w TVP w oczach Polaków. Przeprowadzono sondaż Nowy program informacyjny, który pojawił się w Telewizji Polskiej, wzbudza duże kontrowersje. Postanowiono zapytać Polaków, co sądzą o "19:30". Wynik sondażu mówi wiele. 📢 Ogródki w centrum Szczecina do likwidacji, bo utrudniają ruch? Gorąca dyskusja Czy ogródki gastronomiczne przy alei fontann generują zatory? Tak się dzieje, gdy śmieciarki odbierają odpady z pobliskich kamienic. Mieszkańcy zastanawiają się, czy to wystarczający powód do likwidacji ogródków. 📢 Wielkie zmiany w komunikacji miejskiej w Policach. Sprawdź szczegóły Zmiany zostaną wprowadzone od 20 stycznia. Ma to związek z udostępnieniem nowego układu drogowego na ulicy Piłsudskiego i Siedleckiej w Policach. Zmiany w kursowaniu dotkną linii 102, 103, 106, 107, 109 oraz nocnych 524 i 526.

📢 Szczątki żołnierzy Armii Czerwonej na budowie obwodnicy Gryfina To kilkunastu żołnierzy, którzy zostali pochowani na obecnym terenie budowy obwodnicy Gryfina. Odkrycie świadczy o tym, że powojenne ekshumacje nie zostały przeprowadzone dokładnie. 📢 Padł rekord! Ponad milion ton wyprodukowanego cukru przez Krajową Grupę Spożywczą [ZDJĘCIA] To była rekordowa kampania cukrownicza 2023/2024 w Krajowej Grupie Spożywczej S.A. Właśnie zaczęto przetwarzanie ostatnich skupionych ton buraka cukrowego. Średnia zawartość cukru w burakach cukrowych KGS S.A. wynosiła w 2023 roku 16,4 proc. Uprawa buraka cukrowego to w tej chwili najbardziej opłacalna produkcja rolna w Polsce - zaznaczył Marek Zagórski prezes KGS S.A. 📢 Samorządowa batalia o fotel prezydenta w Świnoujściu. Wiemy, kogo poprze Janusz Żmurkiewicz Świnoujście ma już dwie kandydatki na urząd prezydenta miasta. Janusz Żmurkiewicz, który od dawna zapowiada, że startował nie będzie, powiedział w rozmowie z "Głosem", którą kandydatkę poprze. On sam na samorządową emeryturę także odchodzić nie zamierza.

📢 Tego Szczecina już nie ma. Rzut oka na plac Żołnierza Polskiego. Zobacz galerię starych zdjęć Jak wyglądał plac Żołnierza Polskiego w Szczecinie przed wybuchem II wojny światowej? Zobaczcie naszą galerię. 📢 Wernisaż malarstwa Cypriana Noconia w szczecińskiej filharmonii zachwycił publiczność [ZDJĘCIA] W miniony czwartek, w salach wystawowych na ostatnim piętrze szczecińskiej filharmonii, odbył się wernisaż malarstwa Cypriana Noconia. Artysta ze swoimi obrazami w Szczecinie pojawił się po raz drugi. 📢 Zły to czas, gdy bezprawie na swoim sztandarze niesie naprawę Ojczyzny [KOMENTARZ] Nie ma w słowniku ludzi kulturalnych słów, które mogłoby dostatecznie obelżywie określić Pańskie postępowanie. Pan się nie kwalifikuje nawet do sądu dla ludożerców. Buszmenie. W moich oczach jest Pan nędznym gadem - powiedział kapitan Wagner do Oberleutnanta Ernsta von Nogaya. Przyznać trzeba, że i Zbigniew Zapasiewicz i Wojciech Pokora w tej scenie z „CK Dezerterów” wypadają brawurowo. Szczególnie ten pierwszy bawi się frazami z wielką gracją.

📢 2024 rok w horoskopie chińskim to czas Drewnianego Smoka! Sprawdź, co to oznacza i poznaj swoją przyszłość Horoskop chiński na 2024 zdradza, że to będzie burzliwy czas dla niektórych osób. Najbliższy rok będzie rokiem Drewnianego Smoka. Zobacz, komu według horoskopu chińskiego smok będzie sprzyjał, komu przyniesie złe wieści i jaka przyszłość czeka na poszczególne znaki zodiaku. Niektórzy powinni spodziewać się poważnych, życiowych rewolucji. 📢 To odliczysz od podatku w 2023 roku. Sprawdź co odliczysz po raz pierwszy i ile zyskasz! 10.01.2024 Te rzeczy można odliczyć od podatku w 2023 roku. Wielkimi krokami przychodzi czas, kiedy musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Każdy płatnik będzie musiał dokonać rozliczenia od 15 lutego. Warto zapoznać się z najnowszymi ulgami podatkowymi, aby nie być zmuszony do dopłaty. Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku po raz pierwszy w 2023 roku!

📢 Odlotowy Szczecin, czyli wyjątkowe zdjęcia miasta z drona. Te kadry Szczecina musisz zobaczyć! [ZDJĘCIA] Mateusz Sielicki, znany bardziej jako Odlotowy Szczecin, jest wielkim miłośnikiem miasta. Na Facebooku i Instagramie zamieszcza zdjęcia przede wszystkim z drona. To one sprawiają mu największą radość, ale i cieszą się największym zainteresowaniem wśród odbiorców.

📢 Studniówka XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie. Cóż to był za bal! [ZDJĘCIA] W sobotę w Hotelu Radisson maturzyści z XIII Liceum Ogólnokształcącego bawili się na studniówce. 📢 Wypadek na ul. Krygiera w Szczecinie. Trzy osoby ranne. Ogromne korki Około godz. 11.45 doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów marki Renault i Škoda w okolicach ronda na ul. Krygiera.