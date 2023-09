Przegląd prasy (17.09.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gwara czasów PRL. Znasz znaczenie tych słów? Zobacz, jak się kiedyś mówiło”?

Prasówka 17.09: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Gwara czasów PRL. Znasz znaczenie tych słów? Zobacz, jak się kiedyś mówiło O gwarze czasów PRL-u możemy mówić w kontekście charakterystycznych słów, które używane były po w okresie od zakończenia wojny w 1945 roku do wczesnych lat 90. ubiegłego wieku. Słownictwo PRL-u powoli zanika wraz z odchodzącym pokoleniem, coraz więcej wtedy używanych słów staje się niezrozumiałe obecnie żyjącym. W naszym artykule przypominamy 30 słów, które powstały, używane były w czasach PRL-u. Pamiętacie je? A może żyliście w tych czasach i używaliście takich słów, zwrotów i sformułowań?

📢 Liderzy Konfederacji w Szczecine. Polityczny stand-up Bosaka i Mentzena przyciągnął tłumy Tłumy zebrały się na spotkaniu, które odbyło się w Event Arenie w Szczecinie. To jeden z wielu wieców w ramach wspólnej trasy polityków Konfederacji po Polsce. To był polityczny stand-up przy dźwiękach rockowej muzyki z memami i fajerwerkami.

📢 Te znane osoby urodziły się w Szczecinie. Nie tylko Bartosz Zmarlik, ale też Young Leosia czy Kamil Grosicki. Znasz ich wszystkich? Są sławni i utalentowani. Piłkarze, wokaliści, dyrygenci, a nawet modelki. Łączy ich miejsce urodzenia, Szczecin!

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych" w Polsce!

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 17.09.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu! 📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! 17.09.2023 Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie!

📢 Znamy wysokość i termin wypłaty 14. emerytury w 2023 roku. Jakie przelewy 14. emerytury dostaną seniorzy? Kto ją otrzyma? emerytura to w ostatnim czasie temat numer jeden. Nie tylko wśród seniorów. Wszyscy czekali na informację, kiedy 14. emerytura będzie wypłacana, oraz jaka będzie wysokość świadczenia. W niedzielę, 20 sierpnia 2023 roku, wszystko stało się jasne. Prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier Jarosław Kaczyński ogłosił wysokość 14. emerytury w 2023 roku, a krótko po nim Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej zdradziła, w jakim miesiącu będzie wypłacane świadczenie.

📢 Prawdziwe tłumy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Trwa kiermasz ogrodniczy Kiermasz ogrodniczy „Pamiętajcie o ogrodach” na Wałach Chrobrego w Szczecinie przyciągnął prawdziwe tłumy w sobotę. Osoby, które nie zdążyły odwiedzić wydarzenia mają jeszcze szansę w niedzielę.

📢 Kłęby dymu i ogień w Puszczy Goleniowskiej pod Szczecinem? Spokojnie to tylko ćwiczenia W ćwiczeniach wzięły udział jednostki PSP i OSP z terenu powiatu goleniowskiego i szczecińskiego. Scenariusz zakładał, że pożar rozpoczął się od kombajnu zrębowego i przeniósł się na las. 📢 Wystawny bankiet Lucasa Lucaprio w Pałacu Manowce pod Szczecinem. Artysta znów zaskoczył [ZDJĘCIA] Oczekiwania były duże, ale - jak przyznali goście - szczecińskiemu malarzowi Lucasowi Lucaprio udało się im sprostać. Za nami druga odsłona wernisażu w stylu Royal Ascot. Tym razem wydarzenie odbyło się w Pałacu Manowce pod Szczecinem.

📢 ALIMENCIARZE ze Szczecina i regionu. Policja ściga alimenciarzy, którzy nie płacą na swoje dzieci! [ZDJĘCIA] 16.09.23. To oni nie płacą alimentów na swoje dzieci! Zobacz, kogo poszukuje zachodniopomorska policja. Brak spełnienia obowiązku alimentacyjnego grozi karą pozbawienia wolności. Tylko na Pomorzu Zachodnim policja poszukuje kilkudziesięciu osób, które uchylają się od obowiązku nałożonego na nich przez sąd.

📢 Komunikat ZUS w sprawie 14. emerytury. Ważne informację dla seniorów 16.09.23. emerytura jest rozwiązaniem, którego celem jest finansowe zabezpieczenie seniorów. W ostatnim czasie w programie zostało wprowadzonych kilka istotnych zmian. Sprawdź szczegóły. 📢 2760 zł ekstra dodatku dla emerytów! Zobacz jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla seniorów 16.09.23. Pieniądze to kwestia ważna nie tylko dla emerytów. Dodatkowe świadczenie w dobie szalejącej inflacji jest niczym spełnienie marzeń osób planujących miesięczny budżet. Seniorzy mogą otrzymać 230 zł miesięcznie do końca życia. Rocznie daje to aż 2760 zł! Sprawdź jak uzyskać dodatkowe świadczenie.

📢 14. emerytura po zmianach! Znamy oficjalne wyliczenia. Tyle otrzymają seniorzy 16.09.23. Wiemy jakie będą stawki 14. emerytur po zmianach. Prezes PiS, Jarosław Kaczyński zapowiedział wyższą stawkę świadczenia, niż pierwotnie zakładano. Sprawdź, jaka 14. emerytura ci przysługuje i kiedy otrzymasz pieniądze!

📢 ZUS wydał specjalny komunikat! Pieniądze z 800 plus dopiero po złożeniu dodatkowego wniosku? 16.09.23. Pieniądze na dzieci będą większe i cieszy to wszystkich rodziców. Już od 1 stycznia 2024 roku 500 plus zastąpi 800 plus. ZUS wydał specjalny komunikat w sprawie zmian w świadczeniu. Chodzi o dodatkowe wnioski dotyczące wypłaty pieniędzy na dzieci. Sprawdźcie szczegóły! 📢 Mały szczegół, a wielka strata! Ci seniorzy nie dostaną 14. emerytury 16.09.23. Złe informacje dla pewnej grupy seniorów czekającej na wypłatę 14. emerytury. Część emerytów nie dostanie tego świadczenia. Kto powinien się martwić i dlaczego? Co warto wiedzieć o wypłacie "czternastki"? Na wszystkie te pytania odpowiadamy w naszym artykule! 📢 Te domy kupisz od komornika w okazyjnej cenie. Nowe licytacje komornicze nieruchomości z kraju. Sprawdź domy na licytacjach 16.09.23. Te domy możesz kupisz od komornika w okazyjnej cenie. Planujesz kupno nieruchomości? Jednym z pomysłów może być licytacja komornicza. Ceny wywoławcze zdecydowanie odbiegają od cen rynkowych. Sprawdź licytacje domów, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach naszego kraju. W jakiej cenie można nabyć nieruchomości od komornika?

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 16.09.23. Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Twoja emerytura od lipca zwiększy się nawet o 500 zł! "Aż grzech nie skorzystać" 16.09.23. Kluczowe zmiany dla seniorów! Od lipca 2023 roku emerytura może wzrosnąć nawet o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek ZUS, a także kapitału początkowego podlega regularnej waloryzacji. To oznacza, że seniorzy mogę liczyć na większe pieniądze. Sprawdź ile podwyżki emerytury dostaną seniorzy już od lipca! 📢 Te długi przedawniają się od września 2023 roku! Zobacz jakich długów nie musisz już spłacać 16.09.23. Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już we wrześniu 2023 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Tak wyglądają dilerzy i handlarze narkotyków ze Szczecina i regionu. Pomóż policji ich złapać! [ZDJĘCIA] 16.09.23. Kilkudziesięciu dilerów i handlarzy narkotyków jest poszukiwanych przez policję w Szczecinie i regionie. Te osoby są ścigane za wprowadzanie do obrotu narkotyków i czerpanie z handlu środkami odurzającymi korzyści majątkowych. W tym gronie są zarówno osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Kojarzysz twarz któregoś z nich? 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 16.09.23. Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 Te urządzenia pożerają najwięcej prądu w Twoim domu! Zaskakujące wyliczenia 16.09.23. Mamy lipiec, a to oznacza, że już niedługo okaże się, ile w przeciągu roku zużyliśmy prądu. Kluczowe jest zużycie, które powinniśmy ograniczyć. Warto w tym celu odłączyć od prądu urządzenia, które zżerają go najwięcej. Jednak jakie sprzęty utrudniają nam oszczędzanie prądu? Ta lista was zaskoczy!

📢 Niebezpieczne kobiety ze Szczecina. Poszukuje ich policja. Prezentujemy ich wizerunek. Rozpoznajesz je? [ZDJĘCIA] 16.09.23. Policja poszukuje tych kobiet ze Szczecina. W bazie policji są poszukiwane za kradzieże, podrabianie dokumentów, niepłacenie alimentów i nie tylko. Może rozpoznajecie którąś z tych kobiet? Prezentujemy opublikowane przez policję dane - twarze i nazwiska. 📢 Polacy dostaną od rządu prawie 8000 złotych! Nie musisz składać żadnego wniosku. Sprawdź szczegóły 16.09.23. Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie nawet 8000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 16.09.23. Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS. 📢 Już za miesiąc miliony Polaków będzie zarabiało więcej. To nowy dodatek do pensji 16.09.23. Wynagrodzenie minimalne w 2023 roku wzrosło już raz, w styczniu. Tymczasem od lipca resort pracy szykuje kolejną podwyżkę płacy minimalnej. W górę pójdzie minimalna krajowa, co sprawi, że wiele osób będzie otrzymywało wyższe wynagrodzenia. Ile będzie wynosiło? 📢 Miejsca na weekend blisko Szczecina. Oto ciekawe miejsca dwie godziny drogi od Szczecina [ZDJĘCIA] 16.09.23. Szczecin i jego okolica obfitują w miejsca idealne na szybki wypad w weekend. Lokalizacje oferują nie tylko przyrodnicze, ale także architektoniczne atrakcje i perełki. Na miłośników spacerów i krótkich podróży czekają zarówno małe wsie, jak i większe miasteczka, do tego mnóstwo jezior, plaż i lasów. Postanowiliśmy je zebrać i zaprezentować.

📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 16.09.23. Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy? 📢 Uczniowie będą mieli dłuższe wakacje! Sprawdź kalendarz roku szkolnego 2023/2024 16.09.23. Uczniowie nie myślą teraz o nowym roku szkolnym, a swoimi myślami sięgają zbliżających się wielkimi krokami wakacji. My jednak postanowiliśmy wybiec w przyszłość i sprawdzić jak wygląda kalendarz roku szkolnego 2023/2024. Jak się okazuje, uczniowie do szkolnych ławek nie wrócą 1 września! Jak to możliwe? Wyjaśniamy w materiale poniżej.

📢 Złodzieje ze Szczecina poszukiwani przez policję. Publikujemy ich wizerunek [ZDJĘCIA] 16.09.23. Zachodniopomorska policja poszukuje mężczyzn, na których ciąży zarzut dokonania kradzieży. Niektórzy mają dodatkowo też inne zarzuty, między innymi dokonanie włamania czy oszustwo. Może rozpoznajecie którąś z tych osób? Prezentujemy twarze, miejscowości, imiona i nazwiska.

📢 50 dni wolnych od pracy dla honorowych dawców krwi! Sprawdź szczegóły i zobacz kto będzie mógł liczyć na dodatkowe dni wolne 16.09.23. Osoby, które regularnie oddają krew, będą miały prawo nawet do 48 dni wolnych w ciągu roku - informuje serwis prawo.pl. Sprawdź szczegóły, kto będzie mógł liczyć na dodatkowe dni wolne od pracy.

📢 Teściowe z piekła rodem! Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe. Sprawdź listę 16.09.23. Teściowa, druga matka przez jednych uwielbiana, a przez innych nienawidzona. Żarty o teściowych wciąż są jednymi z najpopularniejszych. Sprawdźcie w naszej galerii imiona najgorszych teściowych. 📢 To odliczysz od podatku w 2023 roku. Sprawdź co odliczysz po raz pierwszy i ile zyskasz! 16.09.23. Te rzeczy można odliczyć od podatku w 2023 roku. Wielkimi krokami przychodzi czas, kiedy musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Każdy płatnik będzie musiał dokonać rozliczenia od 15 lutego. Warto zapoznać się z najnowszymi ulgami podatkowymi, aby nie być zmuszony do dopłaty. Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku po raz pierwszy w 2023 roku!

📢 Te kobiety są najlepszymi żonami. Osoby o tych imionach to świetne partnerki, żony. Znaczenie imion 16.09.23. Oto lista imion kobiet, które są kandydatkami na idealną żonę. Kochającą, czułą, wrażliwą, a jednocześnie świetną organizatorkę życia domowego, gospodynię. Czy dziś wierzymy, że imiona mają funkcje magiczne i mogą determinować charakter człowieka? Zobacz listę kobiet, które są świetnymi żonami. 📢 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim. Oto aktualne miejsca ustawienia kontroli prędkości [LISTA] 16.09.23. Fotoradary w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku. Stawki mandatów za przekroczenie prędkości stają się coraz wyższe. Kiedy przyjdzie nam dostać zdjęcie z udokumentowanym wykroczeniem od razu mamy nietęgą minę. Zawsze trzeba się mieć na baczności i stosować się do ograniczeń prędkości oraz obowiązujących przepisów drogowych. Oto aktualna lista miejsc gdzie znajdują się fotoradary. Informacje pochodzą z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Sprawdź listę i dowiedz się na których drogach i miejscowościach się znajdują kontrole prędkości.

📢 Osoby o tych imionach to najwięksi kłamcy! Oni będą ci kłamać prosto w oczy. Sprawdź, czy jesteś na liście 16.09.23. Ponoć kłamstwo ma bardzo krótkie nogi. Mimo to, wiele osób i tak nas świadomie okłamuje z różnych powodów. Zaskakujący może być dla Was fakt, że ta cecha charakteru jest przypisana do naszego imienia! Zdaniem ezoteryków każde imię ma szereg cech charakteru, którym odznaczają się jego posiadacze. My sprawdziliśmy te imiona, które często okłamują innych. Zobaczcie, jakie imiona znalazły się na liście!

📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 16.09.23. Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw.

📢 Wyprzedaż w sklepie AMW. Wojsko sprzedaje płaszcze, spodnie, buty, bluzy, noże i inne militarne gadżety na działkę i do warsztatu Wyprzedaż wojskowych ubrań i nie tylko. Agencja Mienia Wojskowego przygotowała akcję promocyjną w swoim sklepie internetowym. Zyski ze sprzedaży powojskowego mienia zostaną przeznaczone na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, wiec zakup wycofanego z wojska asortymentu to możliwość dołożenia swojej cegiełki na modernizację polskiej armii. Od początku swojej działalności AMW odprowadziła na ten cel już blisko 2 mld zł.

📢 Ciężarówka przewróciła się i zablokowała rondo na trasie S6 pod Nowogardem Ciężarówka przewróciła się na bok i zablokowała rondo na trasie S6. Nikomu nic się nie stało, ale na trasie mogą być utrudnienia. 📢 Koszmar nauczycieli. Znów nie mogą spać po nocach. Najlepsze hity ze sprawdzianów, kartkówek i klasówek 2023 Koszmar nauczycieli. Znów nie mogą spać po nocach. Rok szkolny 2023/2024 niesie belfrom ze sobą wiele nieprzespanych nocy. Dlaczego? Cóż, będą musieli sprawdzać prace swoich uczniów, którzy nie zawsze grzeszą bystrością. Hity ze sprawdzianów, kartkówek i klasówek to zdjęcia prac, które doprowadziły wielu nauczycieli do łez. Poprawianie ich to prawdziwa udręka. Jak sobie z tym radzą? Publikują w Internecie prace swoich podopiecznych jako hity z klasówek. Jest to jednak śmiech przez łzy. Zobaczcie jakie kwiatki występują w pracach domowych, wypracowaniach oraz kartkówkach.

📢 Oto hity ze szkolnych sprawdzianów, klasówek i kartkówek! Wyobraźnia uczniów nie zna granic! Nauczyciel płakał, jak sprawdzał Najlepsze hity ze szkolnych sprawdzianów. Zastanawialiście się kiedyś, z jakimi wyzwaniami podczas sprawdzania szkolnych klasówek i kartkówek muszą mierzyć się nauczyciele? Możecie być zaskoczeni! Wyobraźnia uczniów naprawdę nie zna granic! Prośby o pozytywną ocenę to nic w porównaniu do śmiesznych rysunków, odpowiedzi rodem z bajek i filmów, po których niekiedy nie wiadomo, czy śmiać się, czy płakać. Ale... sami zobaczcie... Nauczyciel płakał, jak sprawdzał! 📢 Wały Chrobrego: Jedno z najładniejszych miejsc w Szczecinie. Zobaczcie, jak wyglądały kiedyś [ZDJĘCIA] Trudno znaleźć bardziej reprezentacyjne miejsce w Szczecinie niż Wały Chrobrego. Racja, bo które z miast ma zachwycający półkilometrowy taras na skarpie wzdłuż rzeki?

📢 Tak mieszka i żyje Paulina Krupińska-Karpiel wraz z rodziną. Góralska chata z widokiem na Giewont [ZDJĘCIA] 16.09.2023 Paulina Krupińska-Karpiel razem z mężem zamieszkują w pięknym góralskim domku. Sebastian Karpiel-Bułecka kojarzony jest przede wszystkim z muzyką. Razem mogą się chwalić szczęśliwą rodziną i pięknymi widokami z ich domku. Zobacz jak wyglądają wnętrza ich drewnianej chatki. Tak mieszka jedna z najbardziej popularnych par polskiego show-biznesu. Jakie widoki! Zobacz galerię!

📢 Joanna Krupa z córeczką. Zobacz, jak żyje, mieszka i pracuje supermodelka Joanna Krupa [ZDJĘCIA] 16.09.2023 Joanna Krupa, supermodelka rozdarta między Polskę i Stany Zjednoczone, jest bardzo dumną mamą. Bardzo chętnie dzieli się zdjęciami ze swoją córeczką w mediach społecznościowych. Zobacz Joannę Krupę, jurorkę telewizyjnego show Top Model - w roli kochającej mamy. 📢 Tak mieszka i żyje Małgorzata Rozenek-Majdan z rodziną. Zobacz zdjęcia 16.09.2023 Małgorzata Rozenek-Majdan to wciąż jedna z najbardziej popularnych osobowości telewizyjnych. Znana wcześniej przede wszystkim z programu "Perfekcyjna Pani Domu", dziś jest jedną ze współprowadzących program śniadaniowy "Dzień Dobry TVN". Jak żyje i mieszka gwiazda telewizyjna? Sprawdź! 📢 Emerytury w 2024 roku będą wyższe. Tyle emeryci dostaną na swoje konta. Sprawdź najnowsze wyliczenia! 16.09.2023 To, że emerytury w 2024 roku będą wyższe, niż są obecnie jest pewne od dawna. To zakładają bowiem przepisy dotyczące waloryzacji emerytur. Ciągle jednak trwają dywagacje, ile wynosić będzie waloryzacja w 2024 roku. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur w 2024 roku. Zawierają one przykładową obecną emeryturę brutto, obecną emeryturę netto i wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji. Sprawdźcie!

📢 Pili alkohol i jechali autem. Poszukuje ich zachodniopomorska policja. Sprawdź nową listę 16.09.2023 Oto listy gończe za osobami, które prowadziły samochód pod wpływem alkoholu, bądź innych środkach odurzających. Zachodniopomorska policja - na wniosek sądu, bądź prokuratury - poszukuje obecnie co najmniej kilkudziesięciu takich kierowców. Sprawdź listę osób poszukiwanych z art. 178a § 1 - prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym przez osobę będącą w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. 📢 Tak żyją i pracują Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. Zobacz prywatne zdjęcia pary 16.09.2023 Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski to obecnie jedna z najgorętszych par polskiego show biznesu. Od kiedy oficjalnie potwierdzili, że są ze sobą chętnie dzielą się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jak spędzają wolny czas, gdzie podróżują, no i jak wspólnie pracują? To wszystko można zobaczyć na tych zdjęciach. Sprawdź!

📢 Ekspert rynku pracy: motorniczych nie ma i nie będzie To problem nie tylko Szczecina. Sytuacja jest trudna, bo zgłasza się zbyt mało chętnych na kursy, a jednocześnie ci, którzy się zgłaszają, nie wytrzymują do końca. Problemem jest tryb pracy i niskie wynagrodzenia. 📢 Po katastrofie w Załomiu. Firma przeniosła się do nowej hali Centrum logistyczne AUTODOC w Szczecinie rozpoczęło działalność w nowym magazynie. Dotychczasowa hala w Załomiu jest nieczynna po tym jak w sierpniu zerwał się dach i część ścian. 📢 Znamy półfinalistów turnieju Invest in Szczecin Open [ZDJECIA] Sypnęło niespodziankami w ćwierćfinale tenisowego challengera na szczecińskich kortach (pula nagród 145 tys. dolarów). Odpadł m.in. Pedro Cachin.

📢 Strażacy w Szczecinie oddali hołd zmarłym druhom Dziś o godz. 18.00 we wszystkich jednostkach Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej włączone zostały sygnały świetlno-dźwiękowe. W ten sposób strażacy oddali hołd śp. druhnie Karolinie i druhowi Łukaszowi z OSP Żukowo, którzy zginęli w nieszczęśliwym wypadku, jadąc z zastępem OSP do zdarzenia.

📢 Jens Gustafsson: Nie wracam do Szwecji. Zostaję w Pogoni. Trener o słabym starcie nowego sezonu Trener Pogoni Szczecin udzielił bardzo długiego wywiadu przed pierwszym meczem po reprezentacyjnej przerwie. Odpowiadał na pytania Maćka Chudzika i Michała Elmerych w ramach podcastu "My Portowcy". Rozmowa trwała ponad 45 minut, a dotyczyła nie tylko aspektów sportowych. Portowcy zagrają z Koroną Kielce w sobotę o 15 na Twardowskiego. 📢 Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 59 w Szczecinie sprzątały świat [WIDEO] Prawie 200 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 59 oraz ich nauczyciele sprzątali tereny w pobliżu szkoły. Otrzymali rękawice, worki i chwytaki. Zebrane śmieci przekazali EcoGeneratorowi. 📢 Tragiczny wypadek pod Drawskiem Pomorskim. Kierowca ciężarówki z zarzutami Spowodowanie katastrofy w komunikacji to zarzut, który postawiono kierowcy ciężarówki za zderzenie się z autobusem. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniosła jedna osoba, a kilkunastu licealistów zostało rannych.

📢 Przyjdź na Jasne Błonia i poszybuj do góry! „Lisek i przyjaciele" - to zawody zorganizowane z myślą o najmłodszych tyczkarzach i tyczkarkach. Juniorzy będę mieli możliwość zmierzyć się z kolejnymi wysokościami i powalczyć o nagrody już w sobotę 16 września o godz. 10 na Jasnych Błoniach w Szczecinie. 📢 Maryla Rodowicz - wiek. Tak zmieniała się przez ostatnie 50 lat na polskiej scenie Maryla Rodowicz skończyła 77 lat. Piosenkarka swoje urodziny świętowała 7 grudnia 2022 roku. To jedna z najpopularniejszych piosenkarek w historii polskiej muzyki rozrywkowej, uważana także za ikonę polskiej muzyki rozrywkowej i największą gwiazdę rodzimego show-biznesu. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia z lat jej młodości. Zobaczcie, jak zmieniła się Maryla Rodowicz od lat 70. ub. wieku.

📢 19-latek napadł na dwie osoby i jeździł pod wpływem alkoholu. Teraz odpowie przed sądem Agresywny 19-latek stanie przed sądem za pobicie dwóch mężczyzn, groźby karalne i jazdę pod wpływem alkoholu. Nie był do tej pory karany.

📢 Przyłapani na Google Street View w Szczecinie! Zobacz czy się znajdziesz! [ZDJĘCIA] Raz na jakiś czas samochody z logo Google i charakterystyczną "kopułką" na górze można spotkać na ulicach polskich miast. To wtedy powstają zdjęcia do funkcji Google Street View. Kamery mogą nas przyłapać podczas spaceru, zakupów czy spotkań z przyjaciółmi. Zobaczcie zdjęcia szczecinian wykonane przez kamery Google na terenie całego miasta. 📢 Tragedia na Pomorzu! W dwóch wypadkach zginęły trzy osoby - kierowca oraz strażacy, którzy jechali na pomoc Policjanci pracują na miejscu śmiertelnego wypadku, do którego doszło w piątek nad ranem w Żukowie na drodze krajowej numer 20. Zginęli dwaj strażacy, którzy jechali do śmiertelnego wypadku w miejscowości Małkowo. Tam zginęła jedna osoba. 📢 Fabryka Wody nadal szuka ratowników do powstającego aquaparku Park wodny przy ulicy Sczanieckiej ma być otwarty za kilka miesięcy. Inwestorem jest miejska spółka Fabryka Wody. Prace znajdzie tam co najmniej kilkunastu ratowników, który mają czuwać nad bezpieczeństwem gości.

📢 Wypadek w Konotopie w pow. drawskim. Kierowca, który prowadził autobus, zmarł w szpitalu w Szczecinie Nie żyje kierowca autobusu PKS, który zderzył się z tirem w Konotopie w powiecie drawskim. Mężczyzna zmarł w szpitalu klinicznym w Szczecinie. Przypomnijmy, do wypadku doszło w środę popołudniu. Autobusem jechało w sumie 19 osób, w tym 17 uczniów w wieku 14-17 lat.

📢 Zamknięta ulica Wielkopolska. Na miejscu są saperzy [ZDJĘCIA] Przy ul. Wielkopolskiej znaleziono przedmiot przypominający minę. Na razie nie wiadomo, czy konieczna będzie ewakuacja mieszkańców okolicznych domów. Na ten moment nieprzejezdny jest fragment ulicy Wielkopolskiej. 📢 Rozerwany przegub autobusu przy al. Wojska Polskiego. Utrudnienia dla kierowców [ZDJĘCIA] Do niecodziennego zdarzenia doszło dziś przed południem na skrzyżowaniu z al. Wojska Polskiego i Królowej Korony Polskiej. Autobus holowany na złom w pewnym momencie rozerwał się na przegubie. Nikomu nic się nie stało, ale są utrudnienia w ruchu. Na miejscu jest policji. Autobus należał do SPPK Police.

📢 Imprezowy weekend w Pinokio w Szczecinie! Tak bawili się mieszkańcy [ZDJĘCIA] Gorący imprezowy weekend w Pinokio za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawili się szczecinianie!

📢 22. rocznica zamachów na World Trade Center. Relacje mediów z całego świata sprzed 22 lat Dziś mijają 22 lata od wydarzeń, które wstrząsnęły całym światem. To właśnie równo przed 22 laty, doszło do ataków na wieże World Trade Center i Pentagon, w których zginęło blisko 3 tysiące osób, w tym 6 Polaków. 📢 Nowa Inwestycja Deweloperska na Gumieńcach: Ekologiczne bliźniaki z garażami Szczeciński rynek nieruchomości wzbogaca się o nową, atrakcyjną inwestycję od dewelopera Trzaskoma Development. Zielone Gumieńce, ulokowane przy ul. Harnasiów to osiedle dla osób, które cenią sobie ciszę i spokój, a jednocześnie chcą być w zasięgu pełnej infrastruktury miejskiej i centrum miasta. Projekt rozwija się etapami, a pierwszy z nich oferuje 8 segmentów.

📢 Tak wyglądał Szczecin ponad 20 lat temu. Tak zmieniła się stolica Pomorza Zachodniego [GALERIA] Jak wyglądał Szczecin w 2000 roku? Zobaczcie archiwalne zdjęcia w naszej galerii i oceńcie sami, co się zmieniło przez ostatnie 23 lata! 📢 Sprzątanie miejsc zbrodni i mieszkań zbieraczy to dla niego normalny dzień pracy. Działa na terenie całego Dolnego Śląska Mieszkania zbieraczy to coraz częstszy problem. Do tego dochodzą miejsca zbrodni i miejsca w których ludzie po prostu umierają. Ktoś musi je sprzątać. Tym właśnie zajmuje się Robert Krzywicki z Legnicy na Dolnym Śląsku, który prowadzi firmę Crime Service. Mieszkaniec Dolnego Śląska na co dzień sprząta miejsca zbrodni, zajmuje się również opróżnianiem mieszkań tzw. zbieraczy. Często musi się mierzyć także ze strychami, które zostały opanowane przez gołębie. Zobaczcie, jak wygląda jego praca.

📢 HIPOKRATES 2023 Wybierz pracowników roku ochrony zdrowia - głosowanie rozpoczęte. Możesz jeszcze zgłosić swoich kandydatów do nagród. We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia.

📢 Jak Fabryka Wody będzie wyglądała nocą? Zobaczcie zdjęcia z testów iluminacji Prezydent Szczecina opublikował zdjęcia z testów iluminacji szczecińskiego aquaparku, którego budowa kończy się w tym miesiącu. 📢 Tak wygląda największy hotel w Polsce. Byliśmy na budowie hotelu Gołębiewski w Pobierowie, praca wre [ZDJĘCIA] A tam praca wre. Hydraulicy dokręcają krany, elektrycy instalują lampy i żyrandole. Kafelkarze układają płytki, ale w drugim końcu hotelu sprzątaczki już szykują pokoje na powitanie pierwszych gości.

📢 Ile wynosi przeciętne wynagrodzenie w Polsce? GUS podał aktualne dane Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2023 r. osiągnęło 6883,96 zł brutto. To o 13,5 proc. więcej niż w styczniu 2022 r. Z kolei w ujęciu średniorocznym za 2022 r. w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6346,15 zł brutto – taką informację podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Nominalnie jest to wzrost o 11,7 proc. W ostatnim kwartale minionego roku „średnia krajowa” osiągnęła poziom aż 6733,49 zł brutto. 📢 Bankiet w brytyjskim stylu w kamienicy na Starym Mieście w Szczecinie [GALERIA ZDJĘC] Wieczór w królewskim klimacie, tak można podsumować pierwszy wernisaż Lucasa Lucaprio, szczecińskiego artysty, na dziedzińcu nowej kamienicy na Starym Mieście w Szczecinie. W wydarzeniu wzięli udział znani przedstawicie świata biznesu i sztuki Pomorza Zachodniego.

📢 Przestępcy poszukiwani w Zachodniopomorskiem Znasz ich? Skontaktuj się z policją! Co jakiś czas zachodniopomorska policja aktualizuje zbiór osób poszukiwanych w województwie. Prezentujemy nazwiska i listy gończe

