Przegląd prasy 17.08.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Prasówka 17.08: top 3 artykuły z wczoraj

Prasówka 17.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kąpieliska w woj. zachodniopomorskim dziś (17.08.2023) czynne. Sprawdź, gdzie możesz korzystać z kąpielisk Sprawdź, które kąpieliska w województwie zachodniopomorskim 17.08.2023 są czynne. W całym kraju sezon kąpieliskowy trwa od 1 czerwca do 30 września. Mimo to terminy funkcjonowania poszczególnych kąpielisk się różnią. W tym artykule sprawdzisz stan wody i jej temperaturę. Przekonasz się również, co jeszcze można robić na wybranym kąpielisku.

📢 Coraz bardziej luksusowo jest w apartamentowcach Wave w Międzyzdrojach [ZDJĘCIA] Już nie tylko najbardziej luksusowa plaża, jaka powstała przy słynnych wieżach Wave w Międzyzdrojach, już nie tylko zewnętrzny basen z podgrzewaną wodą, który działa przez okrągły rok, już nie tylko restauracja i bary na plaży. Parę dni temu w jednym z wieżowców otwarta została restauracja Red Salt, z ofertą przede wszystkim dla miłośników wołowiny.

📢 Pili alkohol i jechali autem. Poszukuje ich zachodniopomorska policja. Sprawdź nową listę Oto listy gończe za osobami, które prowadziły samochód pod wpływem alkoholu, bądź innych środkach odurzających. Zachodniopomorska policja - na wniosek sądu, bądź prokuratury - poszukuje obecnie co najmniej kilkudziesięciu takich kierowców. Sprawdź listę osób poszukiwanych z art. 178a § 1 - prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym przez osobę będącą w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

Prasówka 17.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter.

📢 Tak mieszka Iza Krzan w stolicy. Zobacz, jak żyje na co dzień gwiazda „Pytania na śniadanie”. Sprawdź, jakie wnętrza pokochała Miss Polonia Izabella Krzan to ulubienica widzów i gwiazda telewizji śniadaniowej w TVP. Miss Polonia regularnie pojawia się rano w wielu polskich domach w „Pytaniu na śniadanie”. Zaglądamy do przytulnego apartamentu modelki w centrum stolicy. Zobacz, gdzie gwiazda śniadaniówki uwiła swoje rodzinne gniazdko. Nowoczesne wnętrza robią na fanach Miss Polonii spore wrażenie! 📢 Kontrowersyjne nazwiska na listach KO. To ich poparł Donald Tusk. Gawłowski, Wołoszański, Kołodziejczak. Mamy listy kandydatów KO Wiadomo już, jakie nazwiska pojawią się na listach Koalicji Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych 2023. Znaleźli się tam m.in. Bogusław Wołoszański, Tomasz Grodzki, a także, największe zaskoczenie, Michał Kołodziejczak z Agrounii. Na łono Platformy wraca też Stanisław Gawłowski, który po oskarżeniach o korupcję wciąż jest senatorem niezależnym. Kim są kandydaci popierani przez Donalda Tuska?

📢 Coraz bliżej zakończenie budowy obwodnicy Warzymic i Przecławia. Kiedy otwarcie? [ZDJĘCIA] Wielkimi krokami zbliża się otwarcie fragmentu nowego przebiegu drogi krajowej nr 13, która ominie Warzymice i Przecław. Inwestycja będzie otwarta kilka miesięcy przed kontraktowym terminem. 📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? 16.08.2023 Nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Pamiętajcie, że alkohol szkodzi zdrowiu i jest tylko dla osób pełnoletnich! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 16.08.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 „Skoczek”, „Grzybek”, „Muszelka”. Krzesła z PRL-u są modne i kosztują krocie. Lepiej sprawdź strych i piwnicę! Krzesła z PRL-u są teraz na topie, dlatego miłośnicy designu są gotowi za nie sporo zapłacić. Niektóre kultowe wzory z lat 60., 70. i 80. kosztują na internetowych aukcjach krocie. Jeśli chcemy stworzyć modną aranżację w salonie czy jadalni, nie powinno we wnętrzu zabraknąć topowych mebli w stylu vintage. Może masz te perełki designu w piwnicy, na strychu czy garażu u rodziców? Zobacz, jakie modele krzeseł z PRL-u są najcenniejsze i najbardziej pożądane wśród kolekcjonerów.

📢 Żołnierze wrócili z misji. To uczestnicy XII zmiany PKW Rumunia Cali i zdrowi. Do Polski wrócili żołnierze 12 Brygady Zmechanizowanej, którzy służyli w PKW Rumunia. 📢 Weekendowe szaleństwo na parkiecie w szczecińskim Pinokio [ZDJĘCIA] Kolejny imprezowy weekend w szczecińskim klubie Pinokio za nami. Zobacz, jak bawili się mieszkańcy Szczecina.

📢 Rzeczy z PRL-u dziś warte fortunę! Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Sprawdź co można sprzedać 16.08.2023 Trwa prawdziwy szał na meble i przedmioty z czasów PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Macie te rzeczy w swoich domach? Mogą być sporo warte, a fortuna czeka. Sprawdźcie w naszej galerii! 📢 Emerytury stażowe w Polsce coraz bliżej! Wyjaśniamy zasady projektu. Sprawdź, kiedy "stażówki" wejdą w życie 16.08.2023 Po rozmowach z NSZZ "Solidarność" droga do emerytur stażowych jest otwarta — powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Przewodniczący Piotr Duda ocenił, że podpisane w środę porozumienie z rządem jest historyczne. Wyjaśniamy, zasady emerytur stażowych i kiedy projekt wejdzie w życie.

📢 Dzieci o tych imionach są najmądrzejsze. Oni wyrosną na przyszłych geniuszy. Sprawdź listę 16.08.2023 Wybierając imię dla dziecka, rodzice myślą o tym, aby było ładne, brzmiało i pasowało do nazwiska. Czy mają świadomość, że przy takim wyborze decydują również o mądrości malucha? Sprawdź, które dzieci wyrosną na prawdziwych geniuszy. 📢 500 plus na dziecko to nie wszystko. Dodatkowe świadczenie dla osób pracujących. Sprawdź szczegóły jak je otrzymać 16.08.2023 Oprócz plotek dotyczących waloryzacji świadczenia 500 plus na każde dziecko, pojawiły się postulaty utworzenia dodatkowego świadczenia dla osób pracujących. Mowa tu konkretnie o dodatku 500 złotych dla osób będących na etacie. Sprawdź szczegóły projektu.

📢 PKP sprzedaje mieszkania w Szczecinie i regionie. Opłaca się je kupić? Sprawdź ogłoszenia! [ZDJĘCIA] 16.08.2023 PKP systematycznie wystawiają na sprzedaż niektóre ze swoich nieruchomości. Teraz w ich ofercie można znaleźć kilka niezwykłych perełek. Sprawdźcie nowe oferty sprzedaży nieruchomości od PKP na Pomorzu Zachodnim.

📢 Najłagodniejsze rasy psów dla dziecka. Psy tych ras nadają się idealnie [LISTA] 16.08.2023 Psychologowie nie mają wątpliwości, towarzystwo psa w dzieciństwie ma wiele bardzo dobroczynnych wpływów na rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny dzieci. Aby jednak maluch mógł w pełni czerpać z korzyści, jakie daje obecność psa w domu, musimy wiedzieć, jaka rasa będzie najlepsza. Jakiego psa wybrać dla dziecka? Przedstawiamy najlepsze rasy psów dla najmłodszych

📢 Zaginieni na Pomorzu Zachodnim. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Osoby zaginione w województwie zachodniopomorskim 16.08.2023 Większość historii zaginięć ma szczęśliwy finał, ale niestety nie wszystkie. Z kilkoma zaginionymi nadal nie ma kontaktu i do dziś ich nie odnaleziono. Przypominamy osoby, które związane są z Pomorzem Zachodnim i są uznane za zaginione. 📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 16.08.2023 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość.

📢 Alimenciarze ze Szczecina i regionu. Zdjęcia i wizerunki poszukiwanych przez policję [ZDJĘCIA] 16.08.2023 Ci alimenciarze nie płacą na własne dzieci! Zachodniopomorska policja poszukuje osób, które uchylają się od płacenia alimentów na dzieci. To głównie mężczyźni, ale trafiają się również kobiety. Może rozpoznajecie którąś z tych osób? Prezentujemy twarze, miejscowości, imiona oraz nazwiska. 📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 16.08.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Samochód uderzył w drzewo. Jedna osoba w szpitalu Około godz. 5 rano samochód osobowy marki audi uderzył w drzewo. 📢 Urbex na Pomorzu Zachodnim. Opuszczone miejsca, które przyciągają poszukiwaczy przygód [LISTA] 16.08.2023 Na dworze coraz cieplej, a to sprzyja nie tylko spacerom, ale również rozpoczęciom eksplorowania opuszczonych miejsc. Urbex staje się coraz popularniejszy w Polsce. Gdzie można się na niego udać na Pomorzu Zachodnim? 📢 Kawa z cytryną wspomaga odchudzanie i leczy kaca? Uważaj na to! 16.08.2023 Wielu z nas nie wyobraża sobie dnia bez filiżanki kawy. Niewiele osób jednak wie, że można ją pić nie tylko z cukrem czy mlekiem, ale też z... cytryną. Co więcej, kawa z cytryną wspomaga odchudzanie i poprawia metabolizm. Ale czy jest to do końca zdrowe? Poznaj skutki picia kawy z cytryną.

📢 Już za miesiąc miliony Polaków będzie zarabiało więcej. To nowy dodatek do pensji 16.08.2023 Wynagrodzenie minimalne w 2023 roku wzrosło już raz, w styczniu. Tymczasem od lipca resort pracy szykuje kolejną podwyżkę płacy minimalnej. W górę pójdzie minimalna krajowa, co sprawi, że wiele osób będzie otrzymywało wyższe wynagrodzenia. Ile będzie wynosiło? 📢 Dodatek 1100 zł na dziecko co miesiąc. Otrzymają je również studenci! Sprawdź jakie warunki trzeba spełnić 16.08.2023 Od tego roku jest wypłacany nowy dodatek na dziecko. Wielu Polaków może uzyskać go, nawet wtedy gdy osiągnie pełnoletność. To rzadki przypadek, kiedy rodzice po ukończeniu przez dziecko 18. roku życia mogą uzyskać jeszcze pieniądze. Aby otrzymać dodatek, wystarczy jedynie złożyć wniosek i spełnić kryteria. Sprawdź szczegóły.

📢 Poszukiwani przez policję ze Szczecina za udział w bójkach i ciężkich pobiciach. Rozpoznajesz ich? [ZDJĘCIA] 16.08.2023 Brali udział w bójkach i pobiciach, narażając innych na utratę życia lub zdrowia, a nieraz doprowadzając do ludzkich dramatów. Oto lista poszukiwanych przez szczecińską policję. Wizerunki oraz nazwiska tych osób znajdziecie w galerii zdjęć.

📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 16.08.2023 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS. 📢 Chcesz otrzymywać 800 plus? Masz czas do końca sierpnia żeby złożyć ten wniosek! Zobacz więcej szczegółów 16.08.2023 800 plus umożliwia rodzinom skorzystanie z dodatkowego wsparcia finansowego na każde dziecko. Wnioski o ten dodatek muszą być złożone do końca sierpnia, aby uzyskać pełną kwotę wsparcia. W naszej galerii wyjaśniamy wszystkie szczegóły dotyczące programu "Rodzina 800 plus". 📢 Polacy dostaną od rządu prawie 8000 złotych! Nie musisz składać żadnego wniosku. Sprawdź szczegóły 16.08.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie nawet 8000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Niebezpieczne kobiety ze Szczecina. Poszukuje ich policja. Prezentujemy ich wizerunek. Rozpoznajesz je? [ZDJĘCIA] 16.08.2023 Policja poszukuje tych kobiet ze Szczecina. W bazie policji są poszukiwane za kradzieże, podrabianie dokumentów, niepłacenie alimentów i nie tylko. Może rozpoznajecie którąś z tych kobiet? Prezentujemy opublikowane przez policję dane - twarze i nazwiska.

📢 Te długi przedawniają się od sierpnia 2023 roku! Zobacz jakich długów nie musisz już spłacać 16.08.2023 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już w sierpniu 2023 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie. 📢 Te banknoty tracą ważność do końca sierpnia! Masz je? Koniecznie je wymień 16.08.2023 Jakie banknoty trzeba wymienić w sierpniu 2023 roku? Banknoty, które posiadamy w swoich portfelach nie zawsze zachowują swoją ważność, a także wartość. To na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek jego wymiany. Podpowiadamy jak to zrobić!

📢 Tak wyglądają dilerzy i handlarze narkotyków ze Szczecina i regionu. Pomóż policji ich złapać! [ZDJĘCIA] 16.08.2023 Kilkudziesięciu dilerów i handlarzy narkotyków jest poszukiwanych przez policję w Szczecinie i regionie. Te osoby są ścigane za wprowadzanie do obrotu narkotyków i czerpanie z handlu środkami odurzającymi korzyści majątkowych. W tym gronie są zarówno osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Kojarzysz twarz któregoś z nich? 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 16.08.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 16.08.2023 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę!

📢 Twoja emerytura od lipca zwiększy się nawet o 500 zł! "Aż grzech nie skorzystać" 16.08.2023 Kluczowe zmiany dla seniorów! Od lipca 2023 roku emerytura może wzrosnąć nawet o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek ZUS, a także kapitału początkowego podlega regularnej waloryzacji. To oznacza, że seniorzy mogę liczyć na większe pieniądze. Sprawdź ile podwyżki emerytury dostaną seniorzy już od lipca! 📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Zobacz, jak możesz zaplanować swój urlop w Nowym Roku 16.08.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu.

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 16.08.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 Mały szczegół, a wielka strata! Ci seniorzy nie dostaną 14. emerytury 16.08.2023 Złe informacje dla pewnej grupy seniorów czekającej na wypłatę 14. emerytury. Część emerytów nie dostanie tego świadczenia. Kto powinien się martwić i dlaczego? Co warto wiedzieć o wypłacie "czternastki"? Na wszystkie te pytania odpowiadamy w naszym artykule! 📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 16.08.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Tak mieszka i żyje Paulina Krupińska-Karpiel wraz z rodziną. Góralska chata z widokiem na Giewont [ZDJĘCIA] 16.08.2023 Paulina Krupińska-Karpiel razem z mężem zamieszkują w pięknym góralskim domku. Sebastian Karpiel-Bułecka kojarzony jest przede wszystkim z muzyką. Razem mogą się chwalić szczęśliwą rodziną i pięknymi widokami z ich domku. Zobacz jak wyglądają wnętrza ich drewnianej chatki. Tak mieszka jedna z najbardziej popularnych par polskiego show-biznesu. Jakie widoki! Zobacz galerię! 📢 Joanna Krupa z córeczką. Zobacz, jak żyje, mieszka i pracuje supermodelka Joanna Krupa [ZDJĘCIA] 16.08.2023 Joanna Krupa, supermodelka rozdarta między Polskę i Stany Zjednoczone, jest bardzo dumną mamą. Bardzo chętnie dzieli się zdjęciami ze swoją córeczką w mediach społecznościowych. Zobacz Joannę Krupę, jurorkę telewizyjnego show Top Model - w roli kochającej mamy.

📢 Tak Marcin Prokop wyglądał w młodości. Miał długie włosy!Tak 30 lat temu wyglądał prowadzący Dzień Dobry TVN 16.08.2023 Marcin Prokop to znana osobowość telewizyjna. Dziennikarz, prezenter, felietonista i pisarz w jednej osobie, znany przede wszystkim z programu śniadaniowego Dzień Dobry TVN chętnie dzieli się swoimi zdjęciami. Nie tylko tymi bieżącymi, ale również archiwalnymi. Stąd możemy się dowiedzieć, jak Marcin Prokop wyglądał 20, a nawet 30 lat temu, kiedy był jeszcze nastolatkiem, bądź studentem. Zobacz te zdjęcia! 📢 Tak mieszka i żyje Małgorzata Rozenek-Majdan z rodziną. Zobacz zdjęcia 16.08.2023 Małgorzata Rozenek-Majdan to wciąż jedna z najbardziej popularnych osobowości telewizyjnych. Znana wcześniej przede wszystkim z programu "Perfekcyjna Pani Domu", dziś jest jedną ze współprowadzących program śniadaniowy "Dzień Dobry TVN". Jak żyje i mieszka gwiazda telewizyjna? Sprawdź!

📢 Emerytury w 2024 roku będą wyższe. Tyle emeryci dostaną na swoje konta. Sprawdź najnowsze wyliczenia! 16.08.2023 To, że emerytury w 2024 roku będą wyższe, niż są obecnie jest pewne od dawna. To zakładają bowiem przepisy dotyczące waloryzacji emerytur. Ciągle jednak trwają dywagacje, ile wynosić będzie waloryzacja w 2024 roku. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur w 2024 roku. Zawierają one przykładową obecną emeryturę brutto, obecną emeryturę netto i wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji. Sprawdźcie! 📢 Poszukiwani za kradzieże z włamaniem. Uważaj, mogą okraść twój dom. Szuka ich zachodniopomorska policja LISTA, ZDJĘCIA 16.08.2023 Oto osoby poszukiwane za kradzieże z włamaniem - lepiej na nich uważaj! Uważaj, bo te osoby mogą okraść Twoje mieszkanie. Sprawdź najnowszą lista poszukiwanych przez policję zachodniopomorską z art. 279 § 1 - kradzież z włamaniem. Sądy bądź prokuratury wydały listy gończe za kilkudziesięcioma osobami z woj. zachodniopomorskiego. Sprawdź listę!

📢 Tak żyją i pracują Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. Zobacz prywatne zdjęcia pary 16.08.2023 Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski to obecnie jedna z najgorętszych par polskiego show biznesu. Od kiedy oficjalnie potwierdzili, że są ze sobą chętnie dzielą się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jak spędzają wolny czas, gdzie podróżują, no i jak wspólnie pracują? To wszystko można zobaczyć na tych zdjęciach. Sprawdź! 📢 Gdzie kręcono kultowe polskie seriale? 17 lokacji, które zaskoczą fanów m.in. „M jak Miłość”, „Rancza”, „Kiepskich", hitów Netflixa i HBO Wycieczka śladami lokacji znanych z ulubionych seriali to świetny pomysł na weekend o każdej porze roku. Przygotowaliśmy dla was zestawienie aż 17 serialowych lokacji, które można odwiedzić w całej Polsce. Znajdziecie wśród nich miejsca, w których kręcono ukochane klasyki, jak „Ranczo”, „M jak Miłość” czy „Rodzina Zastępcza”, ale również nowe przebojowe produkcje, jak „Wataha”, „Ślepnąc od świateł” czy „Król”. Uprzedzamy – magia kina sprawia, że filmowcy mogą kręcić sceny w zupełnie innych miejscach niż wynika z fabuły serialu. Przekonajcie się, gdzie naprawdę powstały Wasze ulubione seriale.

📢 Szczecińska Arkonka tłumnie oblegana przez mieszkańców. Korzystali z upalnej pogody [ZDJĘCIA] Po ostatnim ochłodzeniu, w końcu nadeszła do nas piękna pogoda. Na niebie świeci słońce, a to sprzyja wakacyjnemu odpoczynkowi. Mieszkańcy tłumnie postanowili wybrać się na kąpielisko.

📢 Bramki byłych napastników Pogoni Szczecin. Najbardziej wartościowa Pontusa Almqvista Pontus Almqvist nie chciał został na sezon 2023/24 w Pogoni Szczecin i związał się z włoskim zespołem Lecce. Właśnie zapewnił mu awans do kolejnej rundy Pucharu Włoch. 📢 HIPOKRATES 2023 Zgłoś kandydatów do nagród dla pracowników roku ochrony zdrowia w wielkim plebiscycie medycznym Znasz dobrego lekarza rodzinnego, pediatrę albo stomatologa, który ma wyjątkowe podejście do pacjentów? Albo fachową i miłą pielęgniarkę lub położną, której chcesz podziękować za świetną opiekę? Korzystasz z porad ginekologa, chirurga, neurologa albo innego lekarza specjalisty, którego warto polecić innym? A może znasz dobrego fizjoterapeutę albo sympatycznego pracownika apteki? Doceń pracę medyka lub placówki ochrony zdrowia zgłoszeniem do nagrody w Plebiscycie Medycznym HIPOKRATES! 📢 Dowódca "Dwunastki" i dowódca 8 FOW awansowani. Uroczystość na dziedzińcu pałacu prezydenckiego W związku z obchodami Święta Wojska Polskiego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda wręczył nominacje generalskie i admiralskie oraz odznaczenie państwowe.

📢 Powroty znad morza. Kierowcy stoją w korkach Kończy się długi weekend sierpniowy. Na trasie S3 pojawiły się korki. 📢 Kolorowe iluminacje rozświetliły w poniedziałkowy wieczór Szczecin [ZDJĘCIA] Plac Solidarności, plac Adamowicza, plac Lotników, szczecińskie nadodrzańskie bulwary i Park Żeromskiego - to tam w poniedziałkowy wieczór zaświeciły się kolorowe instalacje w ramach festiwalu Iluminacje Szczecin 2023. To była już piąta edycja tego wydarzenia.

📢 Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami w województwie zachodniopomorskim Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla 19 powiatów województwa zachodniopomorskiego wydał we wtorek IMGW. Możliwe są opady gradu. 📢 Nauczyciele różnych specjalizacji poszukiwani w województwie zachodniopomorskim Ponad 650 nauczycieli brakuje w zachodniopomorskich szkołach. Najwięcej poszukiwanych jest specjalistów od języka angielskiego oraz wychowania przedszkolnego. 📢 King Szczecin rozpoczął przygotowania do sezonu 2023/24 Pierwsze dni w ekipie mistrza Polski to różnego rodzaju testy medyczne, ale już wkrótce koszykarze Kinga Szczecin rozpoczną normalne treningi. Pierwszy ważny mecz dla Wilków – za ponad miesiąc.

📢 Są grzyby w Zachodniopomorskiem. Las borowików niedaleko Stargardu. Nasi czytelnicy tam byli i oto co zebrali! [ZDJĘCIA] Sezon grzybowy coraz bliżej, ale nasz Czytelnik pierwsze okazy spotkał podczas dzisiejszego grzybobrania.

📢 Międzyzdroje dosłownie pękają w szwach. Turyści tłumnie przyjechali nad morze na długi weekend Nareszcie - mówią turyści i miejscowi. - w końcu jest słońce i ciepło. I właśnie z tej pięknej plażowej pogody korzystają goście, którzy właśnie w Międzyzdrojach postanowili spędzić długi sierpniowy weekend. Cieszą się, że mogą wylegiwać się na plaży i kąpać w morzu, choć woda w Bałtyku wcale nie jest „gorąca”, bo ma tylko 20 stopni Celsjusza. 📢 Tłumy w Dziwnowie na długi weekend. Przyjezdni chętnie spędzają czas nad morzem Pogoda przyciągnęła wczasowiczów nad morze do Dziwnowa. Plaża w kameralnym kurorcie wypełniła się po brzegi parawanami. Chętnych na opalanie i morskie kąpiele nie zabrakło.

📢 Te słowa znają tylko prawdziwi szczecinianie. Sprawdź czy potrafisz tak mówić [QUIZ] Frytburger, grzędy, Dachy Paryża... Czy znasz te określenia? Nasz test to prawdziwe wyzwanie. Niektóre ze słów wciąż są w obiegu i każdy sięga do nich w mowie potocznej, ale inne pamiętają tylko ci, co mieszkają w Szczecinie z pokolenia na pokolenie. Warto przyłączyć się do zabawy i odkryć - jak mówią prawdziwi szczecinianie. 📢 Takie były projekty tunelu pod Świną pół wieku temu [ZDJĘCIA] Jak miał wyglądać tunel pod Świną prawie 50 lat temu? Można to zobaczyć na wizualizacjach z 1975 roku, które opublikowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. 📢 Znane osoby ze Szczecina. Ich talent sprawia, że zna ich cała Polska, a nawet świat [12.08.2023] Szczecin to miejsce, z którego wywodzi się wiele utalentowanych osób. Wśród nich są aktorzy, muzycy, artyści czy sportowcy. Te osoby naprawdę ciężko pracowały na swoją rozpoznawalność. Jedni się tu jedynie urodzili, inni regularnie wracają, a nawet mieszkają na stałe. Warto znać ich nazwiska mieszkając w Szczecinie.

📢 Fryzura bob to uczesanie z klasą i zawsze na czasie. Zobacz różne warianty boba i dopasuj tego idealnego dla siebie Fryzura bob należy do ponadczasowych uczesań, które nigdy nie wyjdą z mody. Przede wszystkim dlatego, bo to cięcie pasuje wszystkim kobietom niezależnie od wieku, typu urody i kształtu głowy. Potrafi wydobyć piękno, podkreślić to co w każdej z was jest najładniejsze. 📢 Tak wyglądają pokoje hotelowe w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. To ma być największy hotel w Polsce [ZDJĘCIA] Hotel w Pobierowie ma być największym hotelem w Polsce. To ma być hotel pięciogwiazdkowy, z m.in. czterema parkingami, aquaparkiem, basenami wewnętrznymi i zewnętrznymi, SPA, restauracjami oraz salami konferencyjnymi, strefami rozrywki, boiskami, kortami tenisowymi i ścianką wspinaczkową. W obiekcie będzie też m.in. kręgielnia, dyskoteka, sala bilardowa oraz sale teatralne. Ma mieć 1200 pokoi, w których jednorazowo będzie mogło przebywać ponad 3 tys. gości.

📢 Burza w Szczecinie i regionie. Zdjęcia i wideo internautów Nad całym regionem wisi groźba gwałtownych burz, grzmi już, pada deszcz i wieje wiatr. Przesłaliście do nas zdjęcia i wideo z przebiegu burzy w waszej okolicy na adres alarm@gs24.pl. Pogoda pogorszyła warunki na drodze. Kierowcy muszą uważać. Do stłuczki doszło na placu Rodła i na ulicy 26 Kwietnia.

