Przegląd prasy (16.01.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kolejki NFZ w woj. zachodniopomorskim na rezonans magnetyczny. Dane aktualne na 16.01.2024”?

Prasówka 16.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kolejki NFZ w woj. zachodniopomorskim na rezonans magnetyczny. Dane aktualne na 16.01.2024 Jak długo trzeba czekać na rezonans magnetyczny na NFZ w województwie zachodniopomorskim? Czasami zdarza się, że terminy są dosyć odległe. Dlatego warto sprawdzać, gdzie na NFZ uda się dostać szybciej. Przedstawiamy listę miejsc, dzięki której dowiesz się, gdzie kolejka na rezonans magnetyczny w województwie zachodniopomorskim może być krótsza (stan na 16.01.2024).

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 16.01.24

📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 15.01.2024 Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 15.01.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

Prasówka 16.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najlepsze MEMY o szkole. Nauka i szkoła w krzywym zwierciadle. Te MEMY rozbawią Cię do łez! Szkolny humor oczami internautów Co kojarzy nam się ze szkołą? Z pewnością wiele osób zna masę historii i anegdot nie tylko z opowieści innych ludzi, ale również z własnego doświadczenia. Oczywiście szkoła to nauka, ale także życie towarzyskie, znajomości, łatwiejsze i trudniejsze chwile. Doskonale wiedzą o tym internauci, którzy tworzą na temat szkoły śmieszne obrazki i memy. Jak wygląda szkoła z przymrużeniem oka? Zobaczcie najlepsze memy o szkole!

📢 Najśmieszniejsze memy o zimie. Oto jak internauci żartują z zimy. Sprawdź najlepsze memy o tej porze roku Zima to bardzo ciekawy temat dla twórców internetowych memów. Postanowiliśmy więc przekopać internet i wyłowić najciekawsze memy na temat tej pory roku. Co na nich jest? Na pewno bardzo dużo śniegu, lodu i... humoru. Sprawdź z czego najczęściej śmieją się internauci. Oto kolekcja najśmieszniejszych memów, w których rolę główną odgrywa zima! 📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez! 📢 Ogródki w centrum Szczecina do likwidacji, bo utrudniają ruch? Gorąca dyskusja Czy ogródki gastronomiczne przy alei fontann generują zatory? Tak się dzieje, gdy śmieciarki odbierają odpady z pobliskich kamienic. Mieszkańcy zastanawiają się, czy to wystarczający powód do likwidacji ogródków.

📢 Wielkie zmiany w komunikacji miejskiej w Policach. Sprawdź szczegóły Zmiany zostaną wprowadzone od 20 stycznia. Ma to związek z udostępnieniem nowego układu drogowego na ulicy Piłsudskiego i Siedleckiej w Policach. Zmiany w kursowaniu dotkną linii 102, 103, 106, 107, 109 oraz nocnych 524 i 526.

📢 Padł rekord! Ponad milion ton wyprodukowanego cukru przez Krajową Grupę Spożywczą [ZDJĘCIA] To była rekordowa kampania cukrownicza 2023/2024 w Krajowej Grupie Spożywczej S.A. Właśnie zaczęto przetwarzanie ostatnich skupionych ton buraka cukrowego. Średnia zawartość cukru w burakach cukrowych KGS S.A. wynosiła w 2023 roku 16,4 proc. Uprawa buraka cukrowego to w tej chwili najbardziej opłacalna produkcja rolna w Polsce - zaznaczył Marek Zagórski prezes KGS S.A.

📢 Utrudnienia na Bramie Portowej w Szczecinie. Tworzą się korki W okolicach przejścia dla pieszych doszło do kolizji dwóch aut. Nie dział też sygnalizacja. 📢 Samorządowa batalia o fotel prezydenta w Świnoujściu. Wiemy, kogo poprze Janusz Żmurkiewicz Świnoujście ma już dwie kandydatki na urząd prezydenta miasta. Janusz Żmurkiewicz, który od dawna zapowiada, że startował nie będzie, powiedział w rozmowie z "Głosem", którą kandydatkę poprze. On sam na samorządową emeryturę także odchodzić nie zamierza.

📢 Dom Krzysztofa Mirucia zachwyca. Zobacz w galerii, jak się urządził w lesie znany architekt. Od kogo kupił dom Krzysztof Miruć? Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy, jak przystało na specjalistę od aranżacji wnętrz. Zaglądamy do zacisza ulubionego projektanta wielu Polaków. Tak mieszka Krzysztof Miruć w przepięknej okolicy za miastem. Zobacz, jaki znany artysta był poprzednim właścicielem domu Krzysztofa Mirucia. 📢 Emerycie sprawdź te dane. ZUS ostrzega! „Jeśli ktoś zrobi to zbyt późno lub w ogóle, nie otrzyma emerytury" Niepoprawny numer rachunku bankowego lub nieaktualny adres zamieszkania oznacza brak wypłat z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Każdą zmianę adresu i numeru konta należy zgłosić najpóźniej na 12 dni roboczych przed terminem wypłaty pieniędzy przez Zakład. – Jeśli ktoś zrobi to zbyt późno lub w ogóle o tym zapomni, wypłacona przez nas emerytura lub renta wróci do nas – ostrzega Iwona Kowalska-Matis z ZUS.

📢 Nowe odkrycie w szczecińskim Zamku. Kontrowersje wokół interpretacji nowych dowodów Dr Marcin Dziewanowski z Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej "Jastrzębiec" podważa rangę niedawnego odkrycia na Wzgórzu Zamkowym w Szczecinie. Jego zdaniem, pozyskane dowody na istnienie w tym miejscu osady słowiańskiej między rokiem 784 a 886 tak naprawdę niczego nie dowodzą. - Oprócz tego, że w tym przedziale czasowym ubito zwierzę - twierdzi archeolog.

📢 Ferie nad morzem - obłożenie hoteli w zachodniopomorskim nawet 80 procentowe Choć na ulicach leży śnieg, a termometry często pokazują ujemne temperatury, miejscowości nadmorskie pękają w szwach. Właśnie zaczęły się ferie dla naszego regionu. Zimowy szczyt zainteresowania Morzem Bałtyckim przypadnie na przełom stycznia i lutego. 📢 Dom Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tak żyje z rodziną wiceminister – galeria zdjęć. Tu szykuje pokój dziecięcy Paulina Kosiniak-Kamysz Władysław Kosiniak-Kamysz z rodziną mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to idealna przestrzeń do rodzinnego życia. Może dlatego jeszcze w tym roku Paulina Kosiniak-Kamysz urodzi politykowi trzecie dziecko. Zobacz, jak urządził dom minister obrony, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i gdzie powita z żoną kolejnego maluszka.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 W poniedziałek w zachodniopomorskim może spaść aż 6 centymetrów śniegu O zimowej aurze w naszym regionie rozmawiamy z Krzysztofem Ściborem z Biura Prognoz Pogody Calvus. 📢 Trudne warunki na drogach w woj. zachodniopomorskim. Dochodzi do wypadków IMGW zapowiada silne opady śnieg w kilku powiatach regionu. Na trasy wyjechały solarki. Od rana doszło już do kilku kolizji.

📢 Memy o zimie robią prawdziwą furorę. Internautów nie zaskoczył śnieg [MEMY] 15.01.2024 Memy o zimie co roku robią furorę w internecie! Internauci lubią żartować z niskich temperatur, odśnieżania oraz sytuacji na drogach. Co roku Internauci tworzą tysiące nowych memów o zimie. Ich pomysły nie mają końca. Przedstawiamy, według naszej opinii, te najśmieszniejsze.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90-tych. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 15.01.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych! 📢 Od nowego roku szykuje się nowy dodatek. Dostaniesz 3500 zł. Wystarczy złożyć wniosek 15.01.2024 W 2023 roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło kolejny program socjalny. O świadczenie będzie można występować już od 2024 roku. Zyskać można nawet 3,5 tys. złotych. Wyjaśniamy szczegóły programu.

📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 15.01.2024 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę! 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 15.01.2024 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 Polacy dostaną od rządu prawie 8000 złotych! Nie musisz składać żadnego wniosku. Sprawdź szczegóły 15.01.2024 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie nawet 8000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Urbex na Pomorzu Zachodnim. Opuszczone miejsca, które przyciągają poszukiwaczy przygód [LISTA] 15.01.2024 Na dworze coraz cieplej, a to sprzyja nie tylko spacerom, ale również rozpoczęciom eksplorowania opuszczonych miejsc. Urbex staje się coraz popularniejszy w Polsce. Gdzie można się na niego udać na Pomorzu Zachodnim?

📢 Oni mają trudny charakter. Osoby o tych imionach są uparte i wredne. Z nimi ciężko się dogadać 15.01.2024 Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. Te osoby bywają uparte i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Badacze zajmują się rozszyfrowaniem psychologicznych aspektów ludzkich imion i ich zależnościami. Zobacz, jakie jest znaczenie tych imion.

📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 15.01.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony. 📢 Najłagodniejsze rasy psów dla dziecka. Psy tych ras nadają się idealnie [LISTA] 15.01.2024 Psychologowie nie mają wątpliwości, towarzystwo psa w dzieciństwie ma wiele bardzo dobroczynnych wpływów na rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny dzieci. Aby jednak maluch mógł w pełni czerpać z korzyści, jakie daje obecność psa w domu, musimy wiedzieć, jaka rasa będzie najlepsza. Jakiego psa wybrać dla dziecka? Przedstawiamy najlepsze rasy psów dla najmłodszych

📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 15.01.2024 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha! 📢 Miejsca na weekend blisko Szczecina. Oto ciekawe miejsca dwie godziny drogi od Szczecina [ZDJĘCIA] 15.01.2024 Szczecin i jego okolica obfitują w miejsca idealne na szybki wypad w weekend. Lokalizacje oferują nie tylko przyrodnicze, ale także architektoniczne atrakcje i perełki. Na miłośników spacerów i krótkich podróży czekają zarówno małe wsie, jak i większe miasteczka, do tego mnóstwo jezior, plaż i lasów. Postanowiliśmy je zebrać i zaprezentować.

📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 15.01.2024 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy? 📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 15.01.2024 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość.

📢 Osoby o tych imionach odnoszą sukcesy finansowe. Sprawdź, kto może być wkrótce bogaty [LISTA] 15.01.2024 Niektóre imiona odpowiadają szczególnym cechom charakteru, które gwarantują m.in. pewność siebie, silną osobowość, sukces zawodowy, również na tle finansów. Postanowiliśmy sprawdzić znaczenie żeńskich i męskich imion i wybrać te, które odnoszą sukcesy finansowe. 📢 Emerytury stażowe w Polsce coraz bliżej! Wyjaśniamy zasady projektu. Sprawdź, kiedy "stażówki" wejdą w życie 15.01.2024 Po rozmowach z NSZZ "Solidarność" droga do emerytur stażowych jest otwarta — powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Przewodniczący Piotr Duda ocenił, że podpisane w środę porozumienie z rządem jest historyczne. Wyjaśniamy, zasady emerytur stażowych i kiedy projekt wejdzie w życie.

📢 Teściowe z piekła rodem! Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe. Sprawdź listę 15.01.2024 Teściowa, druga matka przez jednych uwielbiana, a przez innych nienawidzona. Żarty o teściowych wciąż są jednymi z najpopularniejszych. Sprawdźcie w naszej galerii imiona najgorszych teściowych.

📢 Te kobiety są najlepszymi żonami. Osoby o tych imionach to świetne partnerki, żony. Znaczenie imion 15.01.2024 Oto lista imion kobiet, które są kandydatkami na idealną żonę. Kochającą, czułą, wrażliwą, a jednocześnie świetną organizatorkę życia domowego, gospodynię. Czy dziś wierzymy, że imiona mają funkcje magiczne i mogą determinować charakter człowieka? Zobacz listę kobiet, które są świetnymi żonami. 📢 Natychmiast wyrzuć te rzeczy! Sprawdź jakie przedmioty przynoszą nam pecha 15.01.2024 Wszyscy na co dzień marzymy o życiu w szczęściu, dostatku i zdrowiu, bez problemów. Według przesądów, często na własne życzenie sprowadzamy do swoich "czterech ścian" straszliwego pecha. Sprawdź jakich rzeczy nie trzymać w mieszkaniu, bo grożą nam straszliwym pechem i pasmem niekończących się niepowodzeń. 📢 Od tych kobiet uciekaj sprzed ołtarza! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Sprawdź listę 15.01.2024 Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie imię może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Sprawdzicie to w naszej galerii.

📢 Oto najpopularniejsze hasła w Polsce. Używacie ich? To natychmiast je zmieńcie [LISTA] 15.01.2024 Praktycznie każdy z nas musi używać różnych haseł dostępu. Zaczynając od blokady telefonu, po aplikacje i zabezpieczeniu konta bankowego kończąc. Większość spraw można obecnie załatwić przez Internet, a to wymaga generowania kolejnych haseł. Duża liczba osób używa haseł, których złamanie zajmuje hakerom zaledwie kilka sekund. Sprawdź, jakich haseł pod żadnym pozorem nie wybierać!

📢 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim. Oto aktualne miejsca ustawienia kontroli prędkości [LISTA] 15.01.2024 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku. Stawki mandatów za przekroczenie prędkości stają się coraz wyższe. Kiedy przyjdzie nam dostać zdjęcie z udokumentowanym wykroczeniem od razu mamy nietęgą minę. Zawsze trzeba się mieć na baczności i stosować się do ograniczeń prędkości oraz obowiązujących przepisów drogowych. Oto aktualna lista miejsc gdzie znajdują się fotoradary. Informacje pochodzą z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Sprawdź listę i dowiedz się na których drogach i miejscowościach się znajdują kontrole prędkości.

📢 Osoby o tych imionach to najwięksi kłamcy! Oni będą ci kłamać prosto w oczy. Sprawdź, czy jesteś na liście 15.01.2024 Ponoć kłamstwo ma bardzo krótkie nogi. Mimo to, wiele osób i tak nas świadomie okłamuje z różnych powodów. Zaskakujący może być dla Was fakt, że ta cecha charakteru jest przypisana do naszego imienia! Zdaniem ezoteryków każde imię ma szereg cech charakteru, którym odznaczają się jego posiadacze. My sprawdziliśmy te imiona, które często okłamują innych. Zobaczcie, jakie imiona znalazły się na liście!

📢 Kultowe słodycze z lat 90. Niezapomniane słodkości z dzieciństwa. Każdy się nimi zajadał! 15.01.2024 Czy pamiętacie czasy, kiedy prosiliście swoją mamę o dwa złote i biegliście do osiedlowego sklepu po słodycze? Za tak niewielką sumę można było kupić całkiem sporo słodyczy! Na pewno niektórym zaszklą się za chwilę oczy. Zapraszamy na podróż w czasie.

📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 15.01.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL! 📢 Tak mieszka i żyje Dorota Gardias. Prywatne zdjęcia pięknej prezenterki. Praca, sport, podróże. Dorota Gardias na co dzień 15.01.2024 Dorota Gardias należy do najpiękniejszych i najpopularniejszych polskich prezenterek pogody. Na co dzień możemy ją oglądać w telewizji TVN. Jak lubi spędzać wolny czas? Jakie sporty uprawia? To pytanie z pewnością zdaje sobie wielu fanów pięknej prezenterki. Jaka na co dzień jest Dorota Gardias? Jak mieszka i żyje? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Oto nowe odliczenia i ulgi podatkowe 2023/2024. Sprawdź co można odliczyć od podatku w 2024 roku [LISTA] 15.01.2024 Nowe odliczenia i ulgi podatkowe 2023/2024. Co będzie można odliczyć? Jakie ulgi zostały wprowadzone ostatnio w związku z Polskim Ładem? To możesz odliczyć od podatku za 2023 roku. Należy pamiętać, że nie wszystkie zmiany podatkowe w PIT za rok 2023, które będą obowiązywały w rozliczeniach PIT 2024, są już znane. Sprawdź jakie są ulgi, które będą obowiązywać w 2024. Sprawdź szczegóły!

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 15.01.2024 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 15.01.2024 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia. 📢 Tak żyje Marta Manowska. Taka jest na co dzień śliczna prowadząca program Rolnik szuka żony. Sport, podróże, piękne widoki 15.01.2024 Jaka na co dzień jest Marta Manowska? Z pewnością to pytanie zadaje sobie wielu fanów popularnej prezenterki TVP. Szczególną rozpoznawalność i sympatię widzów przyniosło jej prowadzenie popularnego wśród widzów programu "Rolnik szuka żony". Jak żyje Marta Manowska? Jak spędza wolny czas, jakie sporty uprawia? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje Marta Manowska na instagramie.

📢 Prawo stoi po stronie dewelopera. Protesty mieszkańców ulic Szymanowskiego i Herbowej na nic się nie zdały Trawnik przy ul. Szymanowskiego w Szczecinie można zabudować - zdecydował wojewoda. - To oburzające - mówią mieszkańcy pobliskich domów i dodają: Nawet jeśli wszystko jest zgodne z przepisami, to znaczy, że prawo jest złe. 📢 Omijanie zakazu handlu daje się ludziom we znaki. Hałas, bałagan i nierzadko awantury od rana Hałas, bałagan i nierzadko awantury od rana do wieczora towarzyszą mieszkańcom niektórych koszalińskich osiedli. Powód? Uciążliwe sąsiedztwo sklepów, które są czynne we wszystkie niedziele i święta. Oburzeni mieszkańcy mają dość i pytają, jak to możliwe, że niektóre sieci handlowe nie przestrzegają prawa i pozostają bezkarne. 📢 W województwie zachodniopomorskim zarabia się 9 proc. mniej niż w reszcie kraju W województwie zachodniopomorskim mniej zarabia się w sektorze przedsiębiorstw, ale więcej w sektorze offshoru, transportu, spedycji i logistyki. Tak wynika z raportu płacowego, jaki przygotowała szczecińska firma LSJ HR Grup. To pierwsze takie badanie skierowane do przedsiębiorców z zachodniopomorskiego.

📢 Idą śnieżyce. Ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem, śniegiem i zamieciami dla woj. zachodniopomorskiego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w niedzielę ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu, zawiejami i zamieciami dla niemal całego woj. zachodniopomorskiego. Alerty, głównie w powiatach nadmorskich, dotyczą też silnego wiatru. 📢 Pamiętacie te autobusy? Pięć lat temu odbył się ostatni kurs volvo w Szczecinie [ZDJĘCIA] Wyprodukowane w 1994 roku autobusy volvo przypłynęły do Polski promem. Do SPAK takich pojazdów trafiło 40. 11 stycznia 2019 roku odbyła się ostatnia liniowa podróż dla autobusu volvo B10M o numerze 1571.

📢 Zwiedziliśmy prom Karsibór II. Tak wyglądają kajuty, nieczynny bar i mostek [ZDJĘCIA] Ma 46 lat i jak mówią specjaliści, jest w stanie pływać jeszcze co najmniej 50. Karsibór II to jeden ze świnoujskich promów, które być może zostaną wystawione na sprzedaż. Jak wygląda taki prom od środka? Sprawdziliśmy.

📢 Tego Szczecina już nie ma. Rzut oka na plac Żołnierza Polskiego. Zobacz galerię starych zdjęć Jak wyglądał plac Żołnierza Polskiego w Szczecinie przed wybuchem II wojny światowej? Zobaczcie naszą galerię. 📢 2 miliony złotych dopłaty do przewozów na trasie Gryfino-Szczecin. Skąd taka kwota? Czy linia kolejowa Gryfino - Szczecin jest rentowna? Dlaczego samorząd Gryfina ma dopłacić do przewozów pasażerskich aż 2 miliony złotych? Urząd Marszałkowski wyjaśnia.

📢 Gdańsk uczcił pamięć zamordowanego 5 lat temu prezydenta miasta Pawła Adamowicza Kilka tysięcy gdańszczan oddały hołd zamordowanemu 5 lat temu Pawłowi Adamowiczowi. Po uroczystości o 19:00 na Targu Węglowym rodzina, władze miasta, przybyli z kraju goście i tłum uczestników przeszedł do Bazyliki Mariackiej, gdzie odbyła się międzywyznaniowa modlitwa przy miejscu pochówku prezydenta Gdańska.

📢 Prezydent Szczecina rozstał się z żoną. Poinformował o tym w mediach społecznościowych Nietypowe oświadczenie Prezydenta Szczecina. Piotr Krzystek postanowił poinformować o rozstaniu z żoną Małgorzatą i tym samym położyć kres plotkom. Zrobił to umieszczając post na jednym z portali społecznościowych. Na Facebooku Krzystka bardzo szybko rośnie liczba komentarzy i reakcji.

📢 Trwa naprawa wału nad Łarpią w Policach. Przybywa wody w rzece [ZDJĘCIA] Od kilku dni trwa naprawa przerwanego wału przeciwpowodziowego na Łarpi w Policach. Wody Polskie RZGW w Szczecinie prowadzą prace w miejscu wyrwy. 📢 Modnie, ale z klasą. Tak się ubiera Dominika Kulczyk! Zobacz stylizacje najbogatszej Polki Zgrabna, piękna, inteligentna, wykształcona, a na dodatek bardzo zamożna. Dominika Kulczyk jest najbogatszą kobietą w Polsce, ale też przedsiębiorczynią, filantropką oraz reporterką. Tam, gdzie się pojawia zwraca na siebie uwagę nie tylko pozycją społeczną, ale też wyglądem, w tym eleganckimi, dobranymi do sylwetki i urody stylizacjami. Zobacz, jak się ubiera!

ZOBACZ KONIECZNIE Stan alarmowy: naukowcy ostrzegają przed kataklizmem