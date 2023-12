Przegląd prasy 15.12.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Terminy NFZ w woj. zachodniopomorskim na rezonans magnetyczny. Dane aktualne na 15.12.2023”?

Prasówka 15.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Terminy NFZ w woj. zachodniopomorskim na rezonans magnetyczny. Dane aktualne na 15.12.2023 Jak sprawdzić, jak długie są kolejki NFZ na rezonans magnetyczny w województwie zachodniopomorskim? Przedstawiamy zestawienie miejsc, dzięki któremu dowiesz się, gdzie dostaniesz się na rezonans magnetyczny na NFZ w swojej okolicy w najbliższym możliwym terminie (stan na 15.12.2023). W ten sposób będziesz wiedzieć, gdzie kolejka jest krótsza.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 15.12.23

📢 Akcja "Choinka za zakupy". Szczecinianie zrobili zakupy i dostali choinki Około 200 choinek odebrali mieszkańcy Szczecina, którzy zrobili zakupy w Galerii Kaskada i przedstawili paragon w specjalnym punkcie. 📢 Najśmieszniejsze memy o zimie. Oto jak internauci żartują z zimy. Sprawdź najlepsze memy o tej porze roku Zima to bardzo ciekawy temat dla twórców internetowych memów. Postanowiliśmy więc przekopać internet i wyłowić najciekawsze memy na temat tej pory roku. Co na nich jest? Na pewno bardzo dużo śniegu, lodu i... humoru. Sprawdź z czego najczęściej śmieją się internauci. Oto kolekcja najśmieszniejszych memów, w których rolę główną odgrywa zima!

Prasówka 15.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 Jaka będzie trzynasta emerytura w 2024 roku? Będzie zaskoczenie? Wyliczenia brutto i netto! Tyle pieniędzy dostaną emeryci Emeryci w 2024 roku mogą liczyć na podwyżki. Ile dodatkowych pieniędzy dostaną emeryci? Sprawdź, ile pieniędzy wpłynie na konta uprawnionych do świadczenia seniorów. Ile obecnie wynosi trzynasta emerytura w Polsce? Dodatkowe pieniądze seniorzy otrzymają w kwietniu lub maju. Sprawdź szczegóły! 📢 Piękne życzenia na Boże Narodzenie 2023. Wesołe, wzruszające i krótkie życzenia świąteczne. Wierszyki od serca dla najbliższych Życzenia na Boże Narodzenie 2023. Oto najlepsze mądre życzenia, wierszyki i rymowanki dla rodziny i znajomych! Życzenia świąteczne 2023. To są najlepsze, krótkie i od serca wierszyki z życzeniami dla najbliższych. Chcesz wysłać bliskim piękne życzenia, ale nie masz na to pomysłu? Sprawdź w galerii piękne życzenia. Oprócz kupna prezentów warto pomyśleć o przesłaniu pięknych życzeń bożonarodzeniowych, które dodatkowo umilą świąteczną atmosferę.

📢 Wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego został wiceszefem MON Stanisław Wziątek, członek zarządu województwa zachodniopomorskiego został wiceszefem MON. - To dla mnie nowe wyzwanie - przyznaje nowy minister. 📢 Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Szczecinie ma nową siedzibę [ZDJĘCIA] Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Szczecinie ma nową siedzibę - od środy mieści się na ostatniej kondygnacji gmachu Urzędu Wojewódzkiego. W nowym CPR dyżuruje bez przerwy osiemnastu operatorów. "Bez przerwy" - to dlatego przeprowadzka do nowych pomieszczeń trwać będzie kilka dni, do najbliższej niedzieli. - Bo Centrum nie może przestać działać ani na minutę - podkreśla Paweł Rodzoś, dyrektor wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. - Musimy się przenosić sukcesywnie. 📢 Do zachodniopomorskiego idzie wiosna, ale jest szansa na białe święta O pogodzie na zbliżający się weekend, ale także o tym jaka aura czeka nas w święta rozmawiamy z Krzysztofem Ściborem z Biura prognoz Pogody Calvus.

📢 Podpalacz samochodów nie będzie odpowiadał przed sądem. Sprawa umorzona. Podejrzany trafi do szpitala Krystian B., 27-letni podpalacz aut, nie będzie sądzony za swoje czyny, bo w chwili ich popełniania był niepoczytalny. Sąd Rejonowy w Słupsku na wniosek prokuratury umorzył postępowanie i zdecydował o umieszczeniu mężczyzny w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym. 📢 To są prawdziwe HITY ze szkolnych kartkówek. Takie rzeczy piszą uczniowie na sprawdzianach i w pracach domowych Wojna uczniowie - nauczyciele wznowiona. A jest o co! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Młodzi ludzie uciekali się do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz!

📢 Torowisko przed zajezdnią Golęcin. Potrzebny remont, a pieniędzy nie ma Po tym jak ponownie doszło do kłopotów z manewrującym tramwajem, który wykoczył z szyn przy zajezdni Golęcin, wraca pytanie, czy dojdzie do generalnego remontu rozjazdów? 📢 Nocny pożar mieszkania na szczecińskim Pogodnie Dziś w nocy strażacy gasili pożar w jednym z mieszkań na szczecińskim Pogodnie. 📢 Owsianka nie dla każdego. Komu szkodzą płatki owsiane? Zobacz, czy jesteś w grupie, która nie powinna ich jeść Płatki owsiane to bardzo dobre źródło błonnika pokarmowego, bogate w przeciwutleniacze i składniki o działaniu prebiotycznym. Na ich jedzeniu skorzysta nasze serce, figura i odporność. Niestety do miski z owsianką często trafiają dodatki, które mogą sprawić, że spożywanie płatków może przynieść więcej szkody niż korzyści. Także same płatki mogą działać antyodżywczo. Zobacz, jak wyeliminować skutki uboczne jedzenia owsianki. Czy jesteś w grupie, która nie powinna ich jeść?

📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 14.12.2023 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu. 📢 Osoby o tych imionach to najwięksi kłamcy! Oni będą ci kłamać prosto w oczy. Sprawdź, czy jesteś na liście 14.12.2023 Ponoć kłamstwo ma bardzo krótkie nogi. Mimo to, wiele osób i tak nas świadomie okłamuje z różnych powodów. Zaskakujący może być dla Was fakt, że ta cecha charakteru jest przypisana do naszego imienia! Zdaniem ezoteryków każde imię ma szereg cech charakteru, którym odznaczają się jego posiadacze. My sprawdziliśmy te imiona, które często okłamują innych. Zobaczcie, jakie imiona znalazły się na liście!

📢 Kultowe gadżety z PRL-u warte są dzisiaj fortunę! Niektórym zakręci się łezka w oku. Sprawdź czy masz je w domu 14.12.2023 Wiele osób wspomina lata 70., 80., i 90. z wielkim sentymentem i znowu sięga po przedmioty, które królowały w Polskich domach. Niektóre z nich możemy zdobyć jeszcze na aukcjach internetowych, a część kultowych przedmiotów z PRL-u osiąga zawrotne ceny. Przypomnij sobie lub poznaj te niepowtarzalne gadżety z czasów słusznie minionych. 📢 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim. Oto aktualne miejsca ustawienia kontroli prędkości [LISTA] 14.12.2023 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku. Stawki mandatów za przekroczenie prędkości stają się coraz wyższe. Kiedy przyjdzie nam dostać zdjęcie z udokumentowanym wykroczeniem od razu mamy nietęgą minę. Zawsze trzeba się mieć na baczności i stosować się do ograniczeń prędkości oraz obowiązujących przepisów drogowych. Oto aktualna lista miejsc gdzie znajdują się fotoradary. Informacje pochodzą z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Sprawdź listę i dowiedz się na których drogach i miejscowościach się znajdują kontrole prędkości.

📢 Teściowe z piekła rodem! Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe. Sprawdź listę 14.12.2023 Teściowa, druga matka przez jednych uwielbiana, a przez innych nienawidzona. Żarty o teściowych wciąż są jednymi z najpopularniejszych. Sprawdźcie w naszej galerii imiona najgorszych teściowych. 📢 Oto najpopularniejsze hasła w Polsce. Używacie ich? To natychmiast je zmieńcie [LISTA] 14.12.2023 Praktycznie każdy z nas musi używać różnych haseł dostępu. Zaczynając od blokady telefonu, po aplikacje i zabezpieczeniu konta bankowego kończąc. Większość spraw można obecnie załatwić przez Internet, a to wymaga generowania kolejnych haseł. Duża liczba osób używa haseł, których złamanie zajmuje hakerom zaledwie kilka sekund. Sprawdź, jakich haseł pod żadnym pozorem nie wybierać!

📢 Od tych kobiet uciekaj sprzed ołtarza! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Sprawdź listę 14.12.2023 Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie imię może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Sprawdzicie to w naszej galerii.

📢 To odliczysz od podatku w 2023 roku. Sprawdź co odliczysz po raz pierwszy i ile zyskasz! 14.12.2023 Te rzeczy można odliczyć od podatku w 2023 roku. Wielkimi krokami przychodzi czas, kiedy musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Każdy płatnik będzie musiał dokonać rozliczenia od 15 lutego. Warto zapoznać się z najnowszymi ulgami podatkowymi, aby nie być zmuszony do dopłaty. Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku po raz pierwszy w 2023 roku! 📢 Te kobiety są najlepszymi żonami. Osoby o tych imionach to świetne partnerki, żony. Znaczenie imion 14.12.2023 Oto lista imion kobiet, które są kandydatkami na idealną żonę. Kochającą, czułą, wrażliwą, a jednocześnie świetną organizatorkę życia domowego, gospodynię. Czy dziś wierzymy, że imiona mają funkcje magiczne i mogą determinować charakter człowieka? Zobacz listę kobiet, które są świetnymi żonami.

📢 Dzieci o tych imionach są najmądrzejsze. Oni wyrosną na przyszłych geniuszy. Sprawdź listę 14.12.2023 Wybierając imię dla dziecka, rodzice myślą o tym, aby było ładne, brzmiało i pasowało do nazwiska. Czy mają świadomość, że przy takim wyborze decydują również o mądrości malucha? Sprawdź, które dzieci wyrosną na prawdziwych geniuszy. 📢 Rzeczy z PRL-u dziś warte fortunę! Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Sprawdź co można sprzedać 14.12.2023 Trwa prawdziwy szał na meble i przedmioty z czasów PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Macie te rzeczy w swoich domach? Mogą być sporo warte, a fortuna czeka. Sprawdźcie w naszej galerii!

📢 Emerytury stażowe w Polsce coraz bliżej! Wyjaśniamy zasady projektu. Sprawdź, kiedy "stażówki" wejdą w życie 14.12.2023 Po rozmowach z NSZZ "Solidarność" droga do emerytur stażowych jest otwarta — powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Przewodniczący Piotr Duda ocenił, że podpisane w środę porozumienie z rządem jest historyczne. Wyjaśniamy, zasady emerytur stażowych i kiedy projekt wejdzie w życie.

📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 14.12.2023 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony. 📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 14.12.2023 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha!

📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 14.12.2023 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość.

📢 Urbex na Pomorzu Zachodnim. Opuszczone miejsca, które przyciągają poszukiwaczy przygód [LISTA] 14.12.2023 Na dworze coraz cieplej, a to sprzyja nie tylko spacerom, ale również rozpoczęciom eksplorowania opuszczonych miejsc. Urbex staje się coraz popularniejszy w Polsce. Gdzie można się na niego udać na Pomorzu Zachodnim? 📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Sprawdź, jak korzystnie zaplanować swój urlop 14.12.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu.

📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 14.12.2023 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę! 📢 2760 zł ekstra dodatku dla emerytów! Zobacz jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla seniorów 14.12.2023 Pieniądze to kwestia ważna nie tylko dla emerytów. Dodatkowe świadczenie w dobie szalejącej inflacji jest niczym spełnienie marzeń osób planujących miesięczny budżet. Seniorzy mogą otrzymać 230 zł miesięcznie do końca życia. Rocznie daje to aż 2760 zł! Sprawdź jak uzyskać dodatkowe świadczenie. 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 14.12.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Duże podwyżki wynagrodzeń na początku 2024 roku! Ile pieniędzy już niedługo trafi do Polaków? 14.12.2023 Gwarancja minimalnej wysokości wynagrodzenia przy umowach cywilnoprawnych, podobnie jak wynagrodzenie za pracę, podlega szczególnej ochronie. Wielu Polaków może mieć powody do zadowolenia – rok 2024 także będzie obfitował w znaczne podwyżki płacy minimalnej. Co ważne nastąpi to aż dwa razy w roku! 📢 Masz te banknoty? To prawdziwe skarby! Za jeden możesz otrzymać kilka tysięcy złotych! [ZDJĘCIA] 14.12.2023 O tym, że monety potrafią być warte fortunę, wiemy wszyscy. A banknoty? Mało z nas zdaje sobie sprawę, że mogą kosztować krocie. Zobacz galerię i sprawdź, czy w twoim domu nie kryją się banknoty, które znacząco powiększą objętość portfela! 📢 Memy o zimie robią prawdziwą furorę. Internautów nie zaskoczył śnieg [MEMY] 14.12.2023 Memy o zimie co roku robią furorę w internecie! Internauci lubią żartować z niskich temperatur, odśnieżania oraz sytuacji na drogach. Co roku Internauci tworzą tysiące nowych memów o zimie. Ich pomysły nie mają końca. Przedstawiamy, według naszej opinii, te najśmieszniejsze.

📢 Listopadowe imprezowiczki w szczecińskim klubie Pinokio. Zobacz jak bawili się mieszkańcy [ZDJĘCIA] 14.12.2023 Tak bawiliście w listopadzie! Klub Pinokio jest bardzo popularny wśród mieszkańców Szczecina. Zobaczcie zdjęcia z listopadowych imprez. 📢 To świadczenie wzrośnie o 2700 złotych! Skorzystają miliony Polaków. Projekt jest już w Sejmie 14.12.2023 Do Sejmu trafił obywatelski projekt, który o ponad 2700 zł zwiększa jeden z dodatków, z którego korzystają miliony Polaków. Projekt zakłada podwyższenie świadczenia do poziomu nawet 4300 zł – ma to związek z powiązaniem go z minimalnym wynagrodzeniem.

📢 ZUS wydał komunikat w sprawie 800 plus! Pieniądze dopiero po złożeniu dodatkowego wniosku? 14.12.2023 Pieniądze na dzieci będą większe i cieszy to wszystkich rodziców. Już od 1 stycznia 2024 roku 500 plus zastąpi 800 plus. ZUS wydał specjalny komunikat w sprawie zmian w świadczeniu. Chodzi o dodatkowe wnioski dotyczące wypłaty pieniędzy na dzieci. Sprawdźcie szczegóły!

📢 Coraz bliżej święta! MEMY o Bożym Narodzeniu rozbawią Was do łez i wprowadzą w świąteczny klimat [MEMY] 14.12.2023 Święta Bożego Narodzenia to czas, w którym wszyscy zmagamy się z podobnymi doświadczeniami i wyzwaniami. Buziak od nielubianej cioci? A może skarpetki pod choinkę lub wścibskie pytania "kiedy kawalerze znajdziesz w końcu sympatię"? Bywa śmiesznie, bywa strasznie. Specjalnie dla Was zebraliśmy najśmieszniejsze memy o Bożym Narodzeniu.

📢 Te długi przedawniają się od stycznia 2024 roku! Tych zobowiązań nie będziesz musiał spłacać 14.12.2023 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już we stycznia 2024 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie. 📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 14.12.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 14.12.2023 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły! 📢 Tak żyje Marta Manowska. Taka jest na co dzień śliczna prowadząca program Rolnik szuka żony. Sport, podróże, piękne widoki 14.12.2023 Jaka na co dzień jest Marta Manowska? Z pewnością to pytanie zadaje sobie wielu fanów popularnej prezenterki TVP. Szczególną rozpoznawalność i sympatię widzów przyniosło jej prowadzenie popularnego wśród widzów programu "Rolnik szuka żony". Jak żyje Marta Manowska? Jak spędza wolny czas, jakie sporty uprawia? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje Marta Manowska na instagramie.

📢 Ubranka dla psów - konieczność czy fanaberia? Co koniecznie powinno się znaleźć w psiej szafie w 2024 roku Psie ubranka na chłody to konieczność w wypadku niektórych ras - tak uważają weterynarze, do których już jesienią zaglądają właściciele psów ze swoimi chorymi pupilami. Ubranka dla psa są wskazane dla wszystkich psów ras małych i miniaturowych, ale też dla większych czworonogów, które mają rzadką i krótką sierść. Także bardzo młode i starsze zwierzęta mogą mieć trudności z utrzymaniem prawidłowej temperatury ciała. 📢 Alternatywny parking szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej to bajoro Musimy ścigać się z pacjentami, kto szybciej zajmie miejsca parkingowe - mówią oburzeni pracownicy szpitala przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. Na alternatywnym parkingu pojawił się szlaban i...bajoro.

📢 Kolędowanie z Portowcami. Deszcz nie przeszkodził w dobrej zabawie [ZDJĘCIA] Trzecia edycja świątecznej biesiady na Stadionie im. Floriana Krygiera „Kolędowanie z Portowcami” dostarczyła obecnym wielu pozytywnych emocji.

📢 Mecz bez historii Grupa Azoty Chemika Police w Netto Arenie [ZDJĘCIA] Grupa Azoty Chemik Police w trzech krótkich setach ograł MKS Kalisz i umacnia się na pozycji lidera Tauron Ligi (ekstraklasa siatkarek). Spotkanie trwało niespełna 90 minut, a MVP wybrano Brunę Honorio, która w środę wskoczyła do wyjściowego składu. 📢 "Światełko wolności" w Szczecinie. Uroczystość pod Aniołem Wolności "Światełko wolności" w 42. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce zapalili zebrani przy pomniku Anioła Wolności na placu Solidarności w Szczecinie. Był to element akcji społecznej „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności”. 📢 Testowali nowy pas autobusowo-tramwajowy na placu Zwycięstwa w Szczecinie W ramach przejazdu sprawdzone zostały warunki, w jakich odbywa się wjazd pojazdu na PAT, czy autobus poprawnie zatrzymuje się przy przystanku oraz, czy może opuścić Plac Zwycięstwa bez przeszkód. Próba odbyła się bez problemów.

📢 Duże zmiany dla kierowców w 2024 roku. Nadciąga kolejna rewolucja w przepisach. Oto lista kluczowych zmian Obowiązek rejestracji pojazdów, konfiskata aut czy nowe paliwo na stacjach to tylko niektóre ze zmian zaplanowanych na przyszły rok. Niebawem na ulicach zobaczymy także samochody z pomarańczowymi tablicami, a w niektórych miastach pojawią się strefy czystego transportu. Sprawdź, co zmieni się na polskich drogach w 2024 roku. 📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz. Tu żyje z rodziną minister obrony narodowej. Zajrzyj do domu Władysława Kosiniaka-Kamysza Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się nowy minister obrony, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas.

📢 Misja specjalna żołnierzy z korpusu NATO. Dostarczyli dziecięce listy do wioski Mikołaja pod kołem polarnym Żołnierze Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego ze Szczecina zawieźli dziecięce listy do Rovaniemi i przekazali je osobiście Mikołajowi. 📢 Odmieniona Edyta Golec zachwyca na najnowszych zdjęciach. Żona popularnego muzyka z roku na rok coraz ładniejsza Edyta Golec stała się rozpoznawalna, kiedy zespół, w którym występuje razem z mężem – Łukaszem Golcem podbił polski show-biznes. Od tego czasu artystka prężnie prowadzi swój profil w mediach społecznościowych. To właśnie tu pokazuje swoje życie i metamorfozy wyglądu, jakim się poddaje. Jest ich kilka i za każdym razem jej fani są zachwyceni. Ostatnia jej zmiana wizerunku poruszyła wszystkich. 📢 Złodziej multirecydywista sporo nakradł w powiecie kamieńskim. Jest akt oskarżenia Okradał mieszkania, sklepy i lokale gastronomiczne w kilku gminach powiatu. Prokurator podliczył, że fanty warte były łącznie ok. 120 tys zł. Teraz złodziej stanie przed sądem.

📢 Marek Walburg: Nowy trener Pogoni Szczecin nie musi być cudotwórcą Jeśli zarząd klubu myśli o zmianie trenera to najlepiej już teraz, a jeśli Szwed zostanie – to trzeba dać mu zaufanie i spokój do końca sezonu. Konieczne są jednak wzmocnienia – mówi były piłkarz Pogoni Szczecin.

📢 Pies kontra kot. Najśmieszniejsze memy o psach i kotach. Który z czworonogów rozbawi nas do łez? Sprawdźcie! Kot kontra pies. Najśmieszniejsze memy o czworonogach. Który z nich rozbawi nas do łez? Przypominamy o najśmieszniejsze MEMY O PSACH I... KOTACH. Wszyscy kochamy nasze czworonogi, które codziennie zapewniają nam wiele powodów do śmiechu. Które z nich jest zabawniejsze? Zobaczcie nasze memy w galerii. My uważamy ten konkurs za nierozstrzygnięty, a Wy co o tym myślicie? 📢 Kogo poszukują pracodawcy ze Szczecina i regionu? Oto najnowsze oferty pracy Szukasz pracy w Szczecinie i regionie? Sprawdź, jakie oferty pracy wpłynęły w ostatnich dniach do Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. 📢 Lokale komunalne idą jak świeże bułeczki. Największe zainteresowanie jest mieszkaniami do remontu i nowymi oferowanymi przez TBS Rekordowe zainteresowanie mieszkaniami komunalnymi. Przebojem są lokale wynajmowane w zamian za remont, za który płaci przyszły najemca oraz nowo budowane przez gminy TBS. Cieniem nad komunalką kładą się długi najemców. Nie ma szans na odzyskanie ponad połowy z prawie 200 mln zł niezapłaconych czynszów.

📢 Dantejskie sceny przed szpitalem przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. Radni wstrząśnięci Jak to możliwe, że prowadząc inwestycję za setki milionów, nie przygotowono parkingów dla pacjentów - radni Szczecina zszokowani informacjami o tym, co dzieje się pod szpitalem przy Unii Lubelskiej.

📢 Znamy już stanowisko inwestora w sprawie problemów przy budowie hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA] Na początku grudnia w mediach gruchnęła wieść, że wstrzymana została budowa hotelu Gołębiewski w Pobierowie. To największy tego typu obiekt w Polsce, którego budowa ruszyła w styczniu 2018 roku. Hotel miał być gotowy po trzech latach budowy, ale pandemia, wojna w Ukrainie i nagła śmierć właściciela pokrzyżowały te plany. Spytaliśmy właściciela, czy to ostatnie wstrzymanie budowy może mieć wpływ na coraz częściej pojawiający się nowy termin otwarcia hotelu.

📢 Jarmarki świąteczne w Berlinie. Niesamowity klimat i tłumy mieszkańców oraz turystów [ZDJĘCIA] Stragany, a na nich przysmaki, wśród których są polskie smakołyki. W Berlinie jest kilka miejsc, gdzie odbywają się tradycyjne jarmarki. Jarmark Bożonarodzeniowy w Berlinie to wyjątkowe wydarzenie, które przyciąga tłumy zarówno mieszkańców miasta, jak i turystów z całego świata. 📢 Przysięga wojskowa w 2. Brygadzie Zmechanizowanej w Złocieńcu [ZDJĘCIA] W sobotę na placu apelowym 2. Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu uroczystą przysięgę złożyli żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. 📢 Oto najseksowniejsze stewardesy! GALERIA ZDJĘĆ. Są mądre, śliczne i seksowne. Z nimi poleciałbyś na koniec świata ZDJĘCIA 10.12.2023 Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata.

📢 Tłumy ludzi biznesu na Wigilii Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie [ZDJĘCIA] 4,5 tysiąca złotych - za taką kwotę wylicytowano koszulkę Roberta Lewandowskiego. Oprawiona w ramki, z autentycznym podpisem i certyfikatem - koszulka piłkarza FC Barcelony i reprezentanta kadry narodowej trafiła do fana piłki nożnej ze Szczecina.

📢 Wśród przyjaciół Grand Park Hotel świętował 5 lat działalności w Szczecinie [ZDJĘCIA] Już pięć lat minęło odkąd Grand Park Hotel przyjmuje gości w Szczecinie. To wyjątkowy hotel, bo położony w Parku Kasprowicza, a jednocześnie blisko centrum miasta. We wtorek hotel gościł swoich wiernych przyjaciół, z którymi wspólnie chciał świętować rocznicę. 📢 Hotelowy kolos z Pobierowa coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy hotel Gołębiewski. Zobacz najnowsze ZDJĘCIA Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter.

📢 Piękne życzenia świąteczne na Boże Narodzenie 2022. Gotowe kartki do wysłania, wierszyki. Życzenia bożonarodzeniowe od serca 20.11.2023 Piękne życzenia na Boże Narodzenie 2022 nie muszą być nudne! Szukasz pomysłu na świąteczne życzenia? Nie jesteś pewny, jakie życzenia mogą spodobać się Twoim znajomym i bliskim? A może szukasz gotowych kartek bożonarodzeniowych, które wyślesz za pomocą MMS, Messengera, Whatsappa czy mailem? Mamy coś dla Ciebie! Znajdziesz u nas zarówno piękne wierszyki na Boże Narodzenie, ale także gotowe obrazki do wysłania z najpiękniejszymi świątecznymi życzeniami. 📢 Najnowsze memy o kotach i psach. Kot czy pies? Który z czworonogów jest śmieszniejszy i bardziej kochany. Zobaczcie MEMY To nowe najśmieszniejsze memy o psach i kotach. Kochamy wszystkie czworonogi, ale które z nich są śmieszniejsze? Pies czy kot? Co o tym myślicie. W rozwiązaniu tego dylematu pomogą Wam najnowsze memy o naszych kochanych pupilach. Zobaczcie naszą GALERIĘ. Gwarantujemy - jest się z czego pośmiać.

ZOBACZ KONIECZNIE Nasze podatki to nic przy tych pomysłach LISTA

Wideo Sachajko o pracy Hołowni. Jest jak u Barei