Przegląd prasy 15.10.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

📢 Najmodniejsze stroiki na cmentarz. Piękne dekoracje pomników na Wszystkich Świętych 2023. Te wyjątkowe kompozycje na grób to hit Stroiki na cmentarz warto wybrać już teraz, bo lada chwila przypada jedno z najważniejszych świąt w roku, czyli dzień Wszystkich Świętych. 1 listopada dekorujemy nagrobki kompozycjami na cmentarz i zapalamy znicze, żeby uczyć pamięć bliskich i przyjaciół. Podpowiadamy, jakie wiązanki na Wszystkich Świętych wybrać. Zobacz w galerii, jak pięknie można udekorować rodzinne groby.

📢 Willa milionerów nad Zalewem Zegrzyńskim - zdjęcia. Tak mieszkają Józef Wojciechowski i Patrycja Tuchlińska [15.10.2023] Egzotyczne palmy, ptaszarnia, kort tenisowy i basen - tak mieszka bogaty deweloper Józef Wojciechowski z pół wieku młodszą narzeczoną Patrycją Tuchlińską i ich synkiem Augustynem. Ich willa nad Zalewem Zegrzyńskim na każdym kroku ocieka luksusem. Zobaczcie na zdjęciach, jak mieszka bogaty biznesmen z modelką.

📢 Niebezpieczny wypadek w gminie Gryfino. Samochód wjechał w drzewo Do groźnego wypadku doszło na drodze powiatowej między miejscowością Lubiechów Dolny a Piasek w gminie Cedynia.

📢 Dwa pojazdy e-kontroli Strefy Płatnego Parkowania jeżdżą po ulicach Szczecina Drugi pojazd kontrolujący Strefę Płatnego Parkowania jeździ po ulicach Szczecina – poinformowała miejska spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne. 📢 Budowa ulicy wspomagającej dojazd do Fabryki Wody. Oto stan prac [ZDJĘCIA] Budowa ulicy wspomagającej dojazd do Fabryki Wody trwa. Już wkrótce rozpocznie się układanie mas bitumicznych.

📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 14.10.2023 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter.

📢 Najpiękniejsze dziewczyny na imprezach w Prywatce! Tak bawią się koszalinianki [ZDJĘCIA] Prywatka to jeden z najpopularniejszych klubów w Koszalinie. Nic więc dziwnego, że w każdy imprezowy weekend na parkiecie klubu bawią się tłumy. 📢 "Grochowa bez kiełbasy", czyli wspólne gotowanie w plenerze. Pogaduchy przy gorącej zupie [ZDJĘCIA] Akcja pod hasłem spotkajmy się, zróbmy coś razem, porozmawiajmy odbyła się w sobotę przed Obiektem Kreatywnym Jadwiga w Szczecinie. Uczestnicy spotkania ugotowali grochówkę. 📢 Śpijcie aniołki. Pogrzeb dzieci utraconych na Nowym Cmentarzu w Słupsku W sobotę, 14 października, na Nowym Cmentarzu w Słupsku, pochowano urnę z prochami 127 dzieci nienarodzonych - dzieci utraconych... Zapłonęły znicze, odmówiono modlitwę w intencji rodziców, dla których dzieci utracone w wyniku poronienia to niewyobrażalna tragedia. Uroczystość pogrzebowa odbyła się przy Pomniku Dzieci Utraconych.

📢 Ta porcelana z okresu PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, czy masz je w domu! Porcelana z okresu PRL-u jest często warta krocie. Z pozoru zwykłe wyroby mogą okazać się prawdziwym skarbem w naszym domu. Niektóre porcelanowe przedmioty były produkowane w czasach PRL w bardzo niewielkich ilościach. To tylko jeden z argumentów, dla których obecnie porcelana może być warta fortunę. Sprawdź, czy posiadasz te przedmioty w domu. Mogą być warte naprawdę dużo!

📢 Miasto rozda setki kwiatów mieszkańcom na przezimowanie Kwiaty, które cały sezon zdobiły rabaty przed Pomnikiem Czynu Polaków w Szczecinie, teraz mogą trafić do szczecińskich ogródków. Akcja rozdawania roślin odbędzie się w środę, 18 października. 📢 Rolnicy.Podlasie. Tak mieszkają Gienek i Emilka, najsłynniejsi rolnicy w kraju i gwiazdy programu FOKUS TV. Gospodarstwa z lotu ptaka Program Rolnicy. Podlasie, choć emitowany od lat, wciąż cieszy się popularnością wśród telewidzów. Od początku gwiazdami programu są rolnicy z Plutycz i piękna rolniczka z Laszek. Nie raz odwiedzaliśmy ich gospodarstwa w Plutyczach i Laszkach. Zarówno Emilka, jak i Gienek są bardzo naturalni, cechuje ich pogoda ducha i szczerość. Te cechy doceniają widzowie show, emitowanego na kanale Focus TV. Zobaczcie ich domy!

📢 Za trzy tygodnie na linie wyjadą nowi motorniczowie. Będzie mniej niewyjazdów? Powiększy się kadra motorniczych. Trzymamy kciuki, żeby trzynastu chętnych przeszło pomyślnie egzaminy. W listopadzie powinni wyjechać na linie. 📢 Groźny wypadek w Świerczynie. Trzy samochody rozbite, uszkodzony garaż [ZDJĘCIA] Do groźnego zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę w miejscowości Świerczyna w powiecie drawskim. 📢 Wataha wilków sfotografowana w Lubuskiem. "Odległość od nich nie przekraczała 30 m" - mówi Łukasz Szewczyk Dacie wiarę, że w Lubuskiem jeszcze kilkanaście lat temu żyło zaledwie 17 wilków? Mamy końcówkę roku 2023 i ich populacja u nas wzrosła. I to znacznie! Nieraz słyszymy historie, że ktoś spotkał w lesie lub okolicy wilka. A przynajmniej tak mu się zdawało. Jest to możliwe, choć trudne, bowiem wilki jak tylko mogą unikają ludzi, chodzą własnymi ścieżkami i wyłącznie w bardzo wyjątkowych sytuacjach granica ta jest zacierana do tego stopnia, że dwa światy - zwierząt i ludzi ścierają się ze sobą. Dowodem tego są przepiękne zdjęcia ze spotkania z watahą wilków autorstwa Łukasza Szewczyka, która zajmuje się fotografią dzikich zwierząt. Do spotkania niemal oko w oko doszło na początku października...

📢 Te mieszkania do wynajęcia szokują! Najdziwniejsze pomysły właścicieli w praktyce. Zobacz zdjęcia W dzisiejszych czasach szokują nie tylko ceny mieszkań do wynajęcia, ale także ich wygląd. W ogłoszeniach można trafić na prawdziwe miny. Zobaczcie sami jakie pokoje można znaleźć na portalach ogłoszeniowych. 📢 Memy po meczu Polski z Wyspami Owczymi. Debiutanci nową siłą drużyny Michała Probierza Nie mógł się lepiej zakończyć piłkarski czwartek w eliminacjach mistrzostw Europy. Wygrana 2:0 Polaków z Wyspami Owczymi i zwycięstwo 3:0 Albanii z Czechami oznacza, że Biało-Czerwonym do bezpośredniego awansu wystarczy pokonać w dwóch ostatnich meczach Mołdawię i Czechy właśnie. Michał Probierz odniósł pierwszy sukces, wystawiając na boisku kilku debiutantów, w tym dwóch - Patryka Dziczka i Patryka Pedę w wyjściowym składzie. Obejrzyj w galerii najzabawniejsze memy po meczu Polski z Wyspami Owczymi. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Horror w pokoju nauczycielskim. Uczniowie naprawdę przesadzili. Nauczyciele stracili cierpliwość i przygotowali riposty W Dzień Nauczyciela uczniowie dziękują pedagogom za opiekę i przekazaną wiedzę, ale trzeba przyznać, że na co dzień nie mają oni łatwo z podopiecznymi. Rozpoczął się kolejny rok szkolny, a więc i klasówki. Nikt ich nie lubi, a do tego niektórzy uczniowie podczas sprawdzianów zamiast wykazać się wiedzą, wolą napisać lub narysować coś głupiego. Nauczyciele się tym irytują, ale wielu odpowiada uczniom kąśliwą ripostą! Zobaczcie kolejną odsłonę hitów sprawdzianów, w której tym razem koncentrujemy się na ripostach nauczycieli. 📢 Teatr Lalek Pleciuga został artystycznie pomazany przez Lumpa [ZDJĘCIA] Front statecznego, monumentalnego budynku teatru został pokryty bardzo swobodnymi, niemalże frywolnymi liniami. Szkic nie trzyma się konturów, burzy zasady perspektywy.

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznieczy masz je w domu! 📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! 14.10.2023 Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie!

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź koniecznie naszą listę!

📢 Dzień Nauczyciela obchodzony jest w Polsce od kilkudziesięciu lat. Zobacz archiwalne zdjęcia, przedstawiające dawną szkołę! Dzień Nauczyciela obchodzony jest w Polsce już od kilku dekad, bowiem jego początki sięgają lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Co ciekawe, od 1982 roku jego oficjalna nazwa to Dzień Edukacji Narodowej, w związku z czym od tamtej pory święto dotyczy wszystkich pracowników oświaty. Z tej okazji w szkołach nie odbywają się zajęcia, a zamiast nich uczniowie przygotowują uroczyste apele albo organizowane są wspólne wyjścia – na przykład do instytucji kulturalnych. Nauczyciele zarówno dawniej, jak i obecnie odgrywają niezwykle ważną rolę nie tylko w edukacji, ale też w wychowywaniu młodego pokolenia. Chociaż same lekcje przebiegają bardzo podobnie, to zmieniło się podejście uczniów do szkoły oraz osób, prowadzących zajęcia. Wraz z rozwojem technologii pojawiły się również nowoczesne metody nauczania, między innymi z wykorzystaniem ciągle udoskonalanych urządzeń. Dzieci i młodzież, wyposażone w laptopy oraz dostęp do internetu mają bez porównania inne możliwości w pozyskiwaniu wiedzy niż ich rówieśnicy kilkadziesiąt lat temu. Wszelkie multimedialne formy urozmaicają przekaz i rozwijają kreatywność. Niemniej jednak, dawniej nauczyciele byli autorytetami dla uczniów, a ich zawód uchodził za prestiżowy. Mieli też większy wpływ na kształtowanie pozytywnych postaw wśród dzieci oraz młodzieży. W placówkach edukacyjnych panowała dyscyplina, której złamanie wiązało się z poważnymi konsekwencjami. Z okazji Dnia Nauczyciela zobacz archiwalne fotografie, przedstawiające polską szkołę kilkadziesiąt lat temu!

📢 Rewanże w meczach Spójni i Kinga, Chemik po raz pierwszy przed własnymi kibicami [PRZEGLĄD WYDARZEŃ] Już prawie połowa października, więc przed nami kolejny gorący weekend sportowy. Tym razem w akcji nie zobaczymy piłkarzy Pogoni Szczecin. Oto przegląd najważniejszych sportowych wydarzeń weekendu.

📢 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej: sobota lokalnie z temperaturą do 25 stopni Celsjusza. Uwaga na silny wiatr Sobota zapowiada się na wyjątkowo ciepły dzień, zwłaszcza na wschodzie i południu kraju. Jak powiedział synoptyk IMGW Michał Folwarski, lokalnie temperatura wzrośnie do 25 stopni Celsjusza. Możliwe będą przelotne opady deszczu, meteorolodzy ostrzegają także przed silnym wiatrem. 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 14.10.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Trwa budowa nowej S3 nad morze. Zobacz, co dzieje się na placu budowy [ZDJĘCIA] Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o tym, co dzieje się na budowie drogi ekspresowej S3 pod Świnoujściem. 📢 Najlepsze memy po meczu Wyspy Owcze - Polska. Trener Probierz przeszedł do historii W rozegranym 12 października meczu eliminacji mistrzostw Europy Wyspy Owcze przegrały z Polską 0:2. Debiut Michała Probierza w roli selekcjonera reprezentacji Polski był udany i nowy szkoleniowiec przeszedł do historii jako pierwszy trener kadry w XXI wieku, który wygrał w swoim debiucie. Zobaczcie najlepsze memy po rewanżowym meczu Polski z Wyspami Owczymi. 📢 Cisza wyborcza - ile trwa i czego nie wolno wtedy robić? Uważaj na wysokie kary za naruszenie ciszy wyborczej Cisza wyborcza to czas, w którym obowiązuje całkowity zakaz agitacji. Co to oznacza w praktyce? Gdzie obowiązuje cisza wyborcza? Nie ma żelaznych zasad, a i tak za jej nieprzestrzeganie grożą dotkliwe kary. Zasady i dobre praktyki związane z ciszą wyborczą zmieniały się też na przestrzeni czasu.

📢 Przewidywany skład reprezentacji Polski na mecz z Mołdawią. Czy Arkadiusz Milik jest do zmiany? Reprezentacja Polski. 15 października (niedziela) reprezentacja Polski zagra w ramach eliminacji Euro 2024 z Mołdawią. Na jaki skład postawi Michał Probierz? Czy selekcjoner zdecyduje się na jakieś rotacje w porównaniu do spotkania z Wyspami Owczymi? 📢 Tak mieszka Leszek Lichota i Ilona Wrońska. Na wsi aktorzy znaleźli swój raj i pomysł na biznes. Tak zarabia na życie tytułowy „Znachor” Leszek Lichota to nowy profesor Wilczur, który wciela się w tę postać w najnowszej wersji „Znachora”. Wiele osób zastanawia się, jak wypadnie w tej roli lubiany aktor. Nie uniknie przecież porównywania do Jerzego Bińczyckiego, który po mistrzowsku zagrał profesora Wilczura w głośnej ekranizacji powieści z 1982 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana. Zobacz, jak żyje na co dzień aktorska para i gdzie znaleźli swoje miejsce na ziemi. Malownicza okolica zachwyca. Zdziwisz się czy zajmuje się Leszek Lichota, gdy nie jest na planie filmowym.

📢 Wybory parlamentarne 2023 i ogólnokrajowe referendum już w niedzielę, 15 października. Jak będzie wyglądać głosowanie? Już w niedzielę, 15 października, odbędą się wybory parlamentarne oraz ogólnokrajowe referendum. Jak będzie wyglądać głosowanie? Co należy zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Sprawdźcie szczegóły. 📢 Zdjęcie przy urnie wyborczej - oto zasady. PKW wyjaśnia, co można robić w lokalu wyborczym Czy można robić zdjęcie przy urnie wyborczej? Wiele osób zastanawia się, jakie są zasady. Wszystko wyjaśnia Państwowa Komisja Wyborcza. Okazuje się, że aby zrobić zdjęcia przy urnie wyborczej w dniu wyborów należy dostać zgodę przewodniczącego komisji. Sprawdź, co można robić w lokalu wyborczym. Czytaj więcej.

📢 Odsłonięto nowe tablice w Alei Gwiazd na PGE Narodowym. Błaszczykowski, Szymanowski, Ćmikiewicz, Wilimowski i sędzia Marciniak Błaszczykowski, Szymanowski, Ćmikiewicz, Wilimowski, Marciniak - tablice z tymi nazwiskami 13 października odsłonięto pod Stadionem Narodowym w Warszawie.

📢 Pracownicy oświaty z całego województwa świętowali Dzień Edukacji Narodowej nauczycieli z województwa zachodniopomorskiego zostało wyróżnionych za swoją pracę. 📢 Są zarzuty dla kierowcy wozu strażackiego ws. tragicznego wypadku w Żukowie Prokuratura przedstawiła zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym kierowcy wozu strażackiego w związku ze zdarzeniem, w którym zginęło dwoje druhów tutejszej jednostki OSP. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.

📢 Nowe ostrzeżenia GIS! 13.10.2023 Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan muszą usunąć te towary ze swoich półek 13.10.2023 Aktualna lista produktów wycofanych ze sklepów. Ostrzeżenie GIS 13.10.2023! Lista produktów wycofanych ze sklepów. Po ostrzeżeniu sanepidu sklepy Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan muszą usunąć te towary ze swoich półek. 📢 Zamykają przejazd kolejowy na ulicy Jagiellońskiej. Trzeba jechać objazdem Od 16 do 29 października zamknięty dla pojazdów będzie przejazd drogowo-kolejowy w pasie drogowym ulic: Jagiellońskiej, Witkiewicza i Twardowskiego w Szczecinie. Rozpoczyna się przebudowa.

📢 Najbardziej poszukiwane antyki. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 13.10.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Piłkarze Pogoni Szczecin liderują w klasyfikacji Piłkarskich Orłów Piłka nożna. Październik należy, jak na razie, do Pogoni Szczecin. Po dwóch wysokich zwycięstwach na szczycie naszego miesięcznego rankingu są Portowcy. 📢 Polacy dostaną od rządu prawie 8000 złotych! Nie musisz składać żadnego wniosku. Sprawdź szczegóły 13.10.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie nawet 8000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Te długi przedawniają się od września 2023 roku! Ale TYLKO do września. Zobacz szczegóły! 13.10.2023 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już we wrześniu 2023 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie. 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 13.10.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 Kadeci odebrali medale i puchary. Turniej Klas Mundurowych zakończony Uczniowie z województwa zachodniopomorskiego zajęli aż dwa miejsca na podium. W zakończonym w czwartek na drawskim poligonie Turnieju Klas Mundurowych zwyciężył zespół kadetów z Liceum Ogólnokształcącego TEB z Koszalina. O wygranej zadecydowały wyniki strzelania z karabinka kbks.

📢 To unikatowe monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Jeśli masz je w domu, to jesteś bogaty. Tak możesz je sprzedać z zyskiem Pieniądze lubi każdy. A jeśli jeszcze można na nich zarobić... Ile mogą kosztować monety? Ich cena uzależniona jest od rzadkości i wielu innych zmiennych. Coraz większą wartość zyskują te, które powstały w czasach PRL. Sprawdź, czy którąś z tych monet masz w swoim domu. One mogą kosztować krocie! 📢 Twoja emerytura od lipca zwiększy się nawet o 500 zł! "Aż grzech nie skorzystać" 13.10.2023 Kluczowe zmiany dla seniorów! Od lipca 2023 roku emerytura może wzrosnąć nawet o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek ZUS, a także kapitału początkowego podlega regularnej waloryzacji. To oznacza, że seniorzy mogę liczyć na większe pieniądze. Sprawdź ile podwyżki emerytury dostaną seniorzy już od lipca!

📢 2760 zł ekstra dodatku dla emerytów! Zobacz jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla seniorów 13.10.2023 Pieniądze to kwestia ważna nie tylko dla emerytów. Dodatkowe świadczenie w dobie szalejącej inflacji jest niczym spełnienie marzeń osób planujących miesięczny budżet. Seniorzy mogą otrzymać 230 zł miesięcznie do końca życia. Rocznie daje to aż 2760 zł! Sprawdź jak uzyskać dodatkowe świadczenie. 📢 Ostatni dzwonek na złożenie wniosku. Prawie 2500 zł dostaną rodzice na ucznia 13.10.2023 Nowy rok szkolny, to również nowe wydatki dla rodziców i opiekunów. Część z nich może zostać pokryta z programów takich jak 500 i 300 plus, ale to niejedyne pieniądze, jakie mogą otrzymać rodzice. Warto się spieszyć ze złożeniem wniosku, bo czasu jest coraz mniej.

📢 Ważny list od ZUS w sprawie 14. emerytury. Uwaga seniorzy! Lepiej go nie przegapić 13.10.2023 W ciągu kilku najbliższych tygodni emeryci i renciści powinni spodziewać się ważnego listu od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Warto go odebrać. Dlaczego? Wyjaśniamy szczegóły.

📢 Jednorazowe świadczenie 1000 zł już od października. Prosty sposób, żeby je uzyskać 13.10.2023 Październik przyniesie pozytywne informacje dla wielu obywateli naszego kraju. Wówczas bowiem na waszych kontach wyląduje dodatek, który z pewnością przyda się w każdej kieszeni. 📢 Tak mieszkają milionerzy ze Szczecina. Oto najdroższe domy na sprzedaż w okolicy [ZDJĘCIA] 13.10.2023 Najdroższe domy na sprzedaż w Szczecinie i regionie kosztują nawet kilkadziesiąt milionów. To luksusowe rezydencje, wytworne pałace i eleganckie wille, które spełniają nawet najbardziej wygórowane wymagania. Położone w atrakcyjnych lokalizacjach, świetnie wyposażone, z basenami i prywatnymi strefami SPA ociekają luksusem i wygodą. Czy są warte swojej ceny? Zobaczcie, jak wyglądają i ile kosztują.

📢 Masz te banknoty? To prawdziwe skarby! Za jeden możesz otrzymać kilka tysięcy złotych! [ZDJĘCIA] 13.10.2023 O tym, że monety potrafią być warte fortunę, wiemy wszyscy. A banknoty? Mało z nas zdaje sobie sprawę, że mogą kosztować krocie. Zobacz galerię i sprawdź, czy w twoim domu nie kryją się banknoty, które znacząco powiększą objętość portfela!

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 13.10.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 O tym dodatku zapominają Polacy! 400 zł dla każdego, ale jest jeden warunek 13.10.2023 400 zł to obok 500 plus kolejne świadczenie przeznaczone dla rodzin z dziećmi. Te mogą otrzymać do 400 zł na opłacenie żłobka dla dziecka lub pobytu pociechy w innej placówce tego typu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przyjmuje wnioski w ramach tego programu wyłącznie drogą elektroniczną. 📢 Tak mieszka i żyje Paulina Krupińska-Karpiel wraz z rodziną. Góralska chata z widokiem na Giewont [ZDJĘCIA] 13.10.2023 Paulina Krupińska-Karpiel razem z mężem zamieszkują w pięknym góralskim domku. Sebastian Karpiel-Bułecka kojarzony jest przede wszystkim z muzyką. Razem mogą się chwalić szczęśliwą rodziną i pięknymi widokami z ich domku. Zobacz jak wyglądają wnętrza ich drewnianej chatki. Tak mieszka jedna z najbardziej popularnych par polskiego show-biznesu. Jakie widoki! Zobacz galerię!

📢 Tak mieszka i żyje Małgorzata Rozenek-Majdan z rodziną. Zobacz zdjęcia 13.10.2023 Małgorzata Rozenek-Majdan to wciąż jedna z najbardziej popularnych osobowości telewizyjnych. Znana wcześniej przede wszystkim z programu "Perfekcyjna Pani Domu", dziś jest jedną ze współprowadzących program śniadaniowy "Dzień Dobry TVN". Jak żyje i mieszka gwiazda telewizyjna? Sprawdź! 📢 Tak żyją i pracują Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. Zobacz prywatne zdjęcia pary 13.10.2023 Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski to obecnie jedna z najgorętszych par polskiego show biznesu. Od kiedy oficjalnie potwierdzili, że są ze sobą chętnie dzielą się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jak spędzają wolny czas, gdzie podróżują, no i jak wspólnie pracują? To wszystko można zobaczyć na tych zdjęciach. Sprawdź! 📢 Te produkty SANEPID nakazał natychmiast wycofać z półek w Biedronce, Lidlu i innych. Parówki, jajka, mięso 13.10.23 Główny Inspektorat Sanitarny nakazał wycofanie ze sklepów kolejnych produktów, których spożycie zagrażać może zdrowi oraz życiu konsumentów. Mowa tu o takich produktach jak parówki, mięso, jajka czy kosmetyki. Wykryto w nich albo niepożądane substancje lub skażenie bakteriami salmonelli. Oznacza to, że produkty te muszą natychmiast zostać wycofane ze sprzedaży. Sprawdź o które produkty i ich partie chodzi. Robisz zakupy w Biedronce, Lidlu, Auchan czy innych popularnych marketach? Sprawdź czy nie kupiłeś rzeczy wycofanych przez Sanepid.

📢 PRAWDZIE hity ze sprawdzianów i prac domowych. Uczniowie kontra nauczyciele! Riposty z kartkówek uczniów z piekła rodem Wojna uczniowie - nauczyciele wznowiona. A jest o co! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Młodzi ludzie uciekali się do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz! 📢 Co z porządkiem na nowej alei Wojska Polskiego? Urzędnicy tłumaczą i dostawiają kolejne kosze Przepełnione kosze mają być opróżniane codziennie, a finał prac przy przebudowie śródmiejskiego odcinka alei ma nastąpić do połowy listopada. 📢 Opery, operetki i musicale w wykonaniu utalentowanych artystów ze Szczecina Już w piątek, 10 listopada, o godzinie 18 w Domu Kultury 13 Muz koncert "Vocal Obsession”. Wystąpią Maria Radoszewska (mezzosopran) i Patryk Adamkiewicz (tenor) razem z pianistką Olgą Bilą. Jak obiecują organizatorzy - będzie to prawdziwa muzyczna uczta.

📢 Wszystkie odcinki nowej S10 w przetargu. S10 Szczecin – Piła będzie dwujezdniową drogą ekspresową z dwoma pasami ruchu w każdą stronę -Ruszył przetarg na odcinek S10 Wałcz – Piła, tym samym szukamy wykonawców na wszystkie osiem odcinków realizacyjnych tej trasy od Szczecina do Piły, o łącznej długości 113,4 km. Pod koniec września ogłosiliśmy przetargi na pierwsze trzy odcinki, a w ubiegłą środę na kolejne cztery - mówi Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 📢 Wmurowano kamień węgielny pod nowy budynek Politechniki Morskiej [ZDJĘCIA] Politechnika Morska buduje nowy obiekt dla Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki przy ul. Willowej 2. Właśnie wmurowano tam kamień węgielny.

📢 Uwaga kierowcy! Od piątku duże zmiany na placu Zwycięstwa Prace związane z przebudową infrastruktury na Placu Zwycięstwa postępują. Od najbliższego piątku kierowcy będą musieli się liczyć z dodatkowymi utrudnieniami w ruchu.

📢 Śmieszne życzenia na Dzień Nauczyciela 2023. Wierszyki na Dzień Nauczyciela 2023. Życzenia dla nauczycieli 14.10.2023 Dzień Nauczyciela, 14 października 2023, w tym roku wypada w sobotę. W Polsce ten dzień jest znany również jako Dzień Edukacji Narodowej. Uczniowie tego dnia życzą nauczycielom wszelkiej pomyślności i cierpliwości, a także wręczają drobne upominki. Czego życzyć nauczycielom, gdy chcemy, by nasze życzenia zostały w pamięci? Zobacz nasze propozycje nieoklepanych życzeń.

📢 Pożar wiaty w centrum Szczecina. Na miejscu straż pożarna Do pożaru doszło między ulicą Wyszyńskiego a Podgórną w Szczecinie. Na miejscu jest straż pożarna. 📢 Tak sztuczna inteligencja widzi Szczecin. Niezwykle malownicze zdjęcia wygenerowane przez AI [ZDJĘCIA] Sztuczna inteligencja to jeden z najgorętszych tematów ostatnich miesięcy. Postanowiliśmy sprawdzić jak według AI wygląda Szczecin. A może jest to wizja przyszłości?

📢 Te niebezpieczne dla zdrowia produkty wycofano ze sprzedaży! Nie jedz tego i nie kupuj w sieciach: Kaufland, Biedronka, Lidl, Rossmann Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży. 📢 Tak zarobisz na na PRL. Te kryształy są warte fortunę! To szkło jest dziś gratką dla kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu! Kryształy w PRL miały status kultowych przedmiotów. Z biegiem lat zyskiwały one na wartości, ale zaczęły znikać z mieszkań Polaków. Dziś mają wartość kolekcjonerską, bo mogą kosztować duże pieniądze! Poszukują ich pasjonaci przedmiotów z minionej epoki. Sprawdź, czy masz w domu te kryształowe wyroby z okresu PRL!

📢 Najnowszy szczeciński tramwaj. Przyjechał na platformie z Poznania To pierwszy z dwóch zamówionych dwukierunkowych moderusów beta. W nocy z 8 na 9 października do zajezdni Pogodno dostarczono pudło wagonu. 📢 Tak wyglądają pokoje hotelowe w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. To ma być największy hotel w Polsce [ZDJĘCIA] Hotel w Pobierowie ma być największym hotelem w Polsce. To ma być hotel pięciogwiazdkowy, z m.in. czterema parkingami, aquaparkiem, basenami wewnętrznymi i zewnętrznymi, SPA, restauracjami oraz salami konferencyjnymi, strefami rozrywki, boiskami, kortami tenisowymi i ścianką wspinaczkową. W obiekcie będzie też m.in. kręgielnia, dyskoteka, sala bilardowa oraz sale teatralne. Ma mieć 1200 pokoi, w których jednorazowo będzie mogło przebywać ponad 3 tys. gości.

📢 Otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie nad morzem coraz bliżej. Kiedy przyjadą pierwsi goście? [GALERIA ZDJĘĆ] Pięciogwiazdkowy Hotel Gołębiewski powstaje w Pobierowie (gmina Rewal) właściwie od początku 2018 roku. Zakończenie inwestycji planowano wtedy na sezon 2020, ale pandemia i kłopoty z pracownikami spowodowały, że inwestycja jest opóźniona.

📢 Przyłapani na Google Street View w Szczecinie! Złapaliśmy Cię na zdjęciach! [GALERIA] Raz na jakiś czas samochody z logo Google i charakterystyczną "kopułką" na górze można spotkać na ulicach polskich miast. To wtedy powstają zdjęcia do funkcji Google Street View. Kamery mogą nas przyłapać podczas spaceru, zakupów czy spotkań z przyjaciółmi. Zobaczcie zdjęcia szczecinian wykonane przez kamery Google na terenie całego miasta. 📢 Tak wyglądają najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Oni są poszukiwani za zabójstwa. Zdjęcia i listy gończe! Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 23 sierpnia 2023 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni!

📢 Tak wyglądał Szczecin ponad 20 lat temu. Tak zmieniła się stolica Pomorza Zachodniego [GALERIA] Jak wyglądał Szczecin w 2000 roku? Zobaczcie archiwalne zdjęcia w naszej galerii i oceńcie sami, co się zmieniło przez ostatnie 23 lata!

📢 Zachodniopomorskie. Prezentacja kandydatów PiS w nadchodzących wyborach parlamentarnych [ZDJĘCIA] "Wiarygodność" pod takim hasłem do wyborów idzie drużyna PiS. - Można łatwo zweryfikować, co obiecywaliśmy cztery lata temu, osiem lat temu i co zostało zrealizowane - mówił Joachim Brudziński w Szczecinie. 📢 HIPOKRATES 2023 Głosowanie rozpoczęte! Zobacz listę medyków nominowanych do nagród dla pracowników roku ochrony zdrowia We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia.

📢 169 pedagogów ze Szczecina z nagrodami od prezydenta [ZDJĘCIA] W Teatrze Lalek PLECIUGA w Szczecinie miała miejsce uroczystość wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Szczecina z okazji Dnia Edukacji Narodowej.