Przegląd prasy (14.12.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

📢 Kolejki NFZ w woj. zachodniopomorskim do reumatologa. Dane aktualne na 14.12.2023 Kolejki NFZ do reumatologa w województwie zachodniopomorskim potrafią być długie. Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin wizyty u lekarza? Czasem warto spojrzeć na terminy wizyt w szpitalach i pozostałych placówkach medycznych, gdzie często kolejki do lekarza są znacznie krótsze. Sprawdź zestawienie poszczególnych miejsc, gdzie na 14.12.2023 na NFZ przyjmuje reumatolog. W ten sposób będziesz wiedzieć, gdzie kolejki do reumatologa w województwie zachodniopomorskim będą najkrótsze.

📢 Kolejki NFZ w woj. zachodniopomorskim na rezonans magnetyczny - 14.12.2023 Chcesz wiedzieć, jaki jest najbliższy termin na rezonans magnetyczny na NFZ w województwie zachodniopomorskim? Czasami kolejki potrafią być długie. Zapoznaj się z zestawieniem miejsc, dzięki któremu dowiesz się, gdzie dostaniesz się na rezonans magnetyczny na NFZ w swojej okolicy w najbliższym możliwym terminie (stan na 14.12.2023).

📢 Terminy NFZ w woj. zachodniopomorskim na kolonoskopię. Dane aktualne na 14.12.2023 Jaki jest najbliższy termin na kolonoskopię na NFZ w województwie zachodniopomorskim? Przedstawiamy zestawienie miejsc, z którego dowiesz się, gdzie zrealizujesz świadczenie na NFZ w najbliższym możliwym terminie w twojej okolicy. Czasami kolejki potrafią być długie, dlatego warto wiedzieć, gdzie uda Ci się dostać szybciej na kolonoskopię na NFZ (stan na 14.12.2023).

📢 Alternatywny parking szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej to bajoro Musimy ścigać się z pacjentami, kto szybciej zajmie miejsca parkingowe - mówią oburzeni pracownicy szpitala przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. Na alternatywnym parkingu pojawił się szlaban i...bajoro. 📢 Kolędowanie z Portowcami. Deszcz nie przeszkodził w dobrej zabawie [ZDJĘCIA] Trzecia edycja świątecznej biesiady na Stadionie im. Floriana Krygiera „Kolędowanie z Portowcami” dostarczyła obecnym wielu pozytywnych emocji. 📢 Piękne życzenia na Boże Narodzenie 2023. Wesołe, wzruszające i krótkie życzenia świąteczne. Wierszyki od serca dla najbliższych Życzenia na Boże Narodzenie 2023. Oto najlepsze mądre życzenia, wierszyki i rymowanki dla rodziny i znajomych! Życzenia świąteczne 2023. To są najlepsze, krótkie i od serca wierszyki z życzeniami dla najbliższych. Chcesz wysłać bliskim piękne życzenia, ale nie masz na to pomysłu? Sprawdź w galerii piękne życzenia. Oprócz kupna prezentów warto pomyśleć o przesłaniu pięknych życzeń bożonarodzeniowych, które dodatkowo umilą świąteczną atmosferę.

📢 Jaka będzie trzynasta emerytura w 2024 roku? Będzie zaskoczenie? Wyliczenia brutto i netto! Tyle pieniędzy dostaną emeryci Emeryci w 2024 roku mogą liczyć na podwyżki. Ile dodatkowych pieniędzy dostaną emeryci? Sprawdź, ile pieniędzy wpłynie na konta uprawnionych do świadczenia seniorów. Ile obecnie wynosi trzynasta emerytura w Polsce? Dodatkowe pieniądze seniorzy otrzymają w kwietniu lub maju. Sprawdź szczegóły! 📢 GIS ostrzega! 13.12.2023 Aktualna lista produktów wycofanych ze sklepów Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan 13.12.2023 Lista produktów wycofanych ze sklepów. Ostrzeżenie GIS 13.12.2023 Co sklepy Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu.

📢 "Światełko wolności" w Szczecinie. Uroczystość pod Aniołem Wolności "Światełko wolności" w 42. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce zapalili zebrani przy pomniku Anioła Wolności na placu Solidarności w Szczecinie. Był to element akcji społecznej „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności”.

📢 Uczniowie ze Szczecina dowiedzieli się jak testuje się piłkarzy Podczas Dni Otwartych Uniwersytetu Szczecińskiego uczniowie szczecińskich szkół mogli odwiedzić Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia. 📢 Testowali nowy pas autobusowo-tramwajowy na placu Zwycięstwa w Szczecinie W ramach przejazdu sprawdzone zostały warunki, w jakich odbywa się wjazd pojazdu na PAT, czy autobus poprawnie zatrzymuje się przy przystanku oraz, czy może opuścić Plac Zwycięstwa bez przeszkód. Próba odbyła się bez problemów. 📢 Duże zmiany dla kierowców w 2024 roku. Nadciąga kolejna rewolucja w przepisach. Oto lista kluczowych zmian Obowiązek rejestracji pojazdów, konfiskata aut czy nowe paliwo na stacjach to tylko niektóre ze zmian zaplanowanych na przyszły rok. Niebawem na ulicach zobaczymy także samochody z pomarańczowymi tablicami, a w niektórych miastach pojawią się strefy czystego transportu. Sprawdź, co zmieni się na polskich drogach w 2024 roku.

📢 42 rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Pamiętamy! [ZDJĘCIA] W 42. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego odbyło się spotkanie się na placu Grunwaldzkim i pod Stocznią Szczecińską. W ten sposób uczczono pamięć o ofiarach stanu wojennego. 📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz. Tu żyje z rodziną minister obrony narodowej. Zajrzyj do domu Władysława Kosiniaka-Kamysza Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się nowy minister obrony, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas.

📢 Misja specjalna żołnierzy z korpusu NATO. Dostarczyli dziecięce listy do wioski Mikołaja pod kołem polarnym Żołnierze Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego ze Szczecina zawieźli dziecięce listy do Rovaniemi i przekazali je osobiście Mikołajowi.

📢 Odmieniona Edyta Golec zachwyca na najnowszych zdjęciach. Żona popularnego muzyka z roku na rok coraz ładniejsza Edyta Golec stała się rozpoznawalna, kiedy zespół, w którym występuje razem z mężem – Łukaszem Golcem podbił polski show-biznes. Od tego czasu artystka prężnie prowadzi swój profil w mediach społecznościowych. To właśnie tu pokazuje swoje życie i metamorfozy wyglądu, jakim się poddaje. Jest ich kilka i za każdym razem jej fani są zachwyceni. Ostatnia jej zmiana wizerunku poruszyła wszystkich. 📢 Złodziej multirecydywista sporo nakradł w powiecie kamieńskim. Jest akt oskarżenia Okradał mieszkania, sklepy i lokale gastronomiczne w kilku gminach powiatu. Prokurator podliczył, że fanty warte były łącznie ok. 120 tys zł. Teraz złodziej stanie przed sądem. 📢 Nowy bon o wartości 2500 zł trafi do setek tysięcy Polaków! Nie ma kryterium dochodowego 13.12.2023 Rząd wprowadza kolejny nowy bon, który odróżnia się od poprzednich edycji pod wieloma względami. Tym razem kwota bonu jest znacznie wyższa. Pierwsze wnioski można składać już od 10 października.

📢 Coraz bliżej święta! MEMY o Bożym Narodzeniu rozbawią Was do łez i wprowadzą w świąteczny klimat [MEMY] 13.12.2023 Święta Bożego Narodzenia to czas, w którym wszyscy zmagamy się z podobnymi doświadczeniami i wyzwaniami. Buziak od nielubianej cioci? A może skarpetki pod choinkę lub wścibskie pytania "kiedy kawalerze znajdziesz w końcu sympatię"? Bywa śmiesznie, bywa strasznie. Specjalnie dla Was zebraliśmy najśmieszniejsze memy o Bożym Narodzeniu.

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 13.12.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 Mężczyzna atakuje kobiety. Policja poszukuje agresora z Pomorzan Do niepokojących wydarzeń doszło kilka dni temu na osiedlu Pomorzany. Według internautek już wcześniej doszło przynajmniej do kilku ataków.

📢 To są prawdziwe HITY ze szkolnych kartkówek. Takie rzeczy piszą uczniowie na sprawdzianach i w pracach domowych Wojna uczniowie - nauczyciele wznowiona. A jest o co! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Młodzi ludzie uciekali się do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz! 📢 To są imiona, które noszą DOBRE TEŚCIOWE. Twoja ma tak na imię? Uśmiechnął się do ciebie los. Kobiety o tych imionach to prawdziwe skarby Teściowa to skarb - mówi słynne porzekadło. Druga mama potrafi być opoką i nieocenioną pomocą, bo chętnie pomoże przy chorym dziecku, załatwi papierkowe sprawy w urzędzie, podleje kwiatki, gdy wyjedziecie na urlop. A w niedzielę zawsze zaprosi swój na pyszny obiad. Jaki imiona noszą kobiety, które są dobrymi teściowymi? Sprawdźmy!

📢 Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak wyglądało lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie.

📢 Donald Tusk premierem. Nowy rząd zaprzysiężony w Pałacu Prezydenckim W środę około godziny 9 w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość zaprzysiężenia premiera Donalda Tuska oraz Rady Ministrów, na której czele stoi lider KO. We wtorek wieczorem gabinet uzyskał wotum zaufania w Sejmie. 📢 Zablokowana krajowa 10. Ciężarówka zderzyła się z busem [ZDJĘCIA] Na 61 kilometrze DK 10 doszło do zdarzenia ciężarówki z busem. Jedna osoba ranna.

📢 Osoby o tych imionach to najwięksi kłamcy! Oni będą ci kłamać prosto w oczy. Sprawdź, czy jesteś na liście 13.12.2023 Ponoć kłamstwo ma bardzo krótkie nogi. Mimo to, wiele osób i tak nas świadomie okłamuje z różnych powodów. Zaskakujący może być dla Was fakt, że ta cecha charakteru jest przypisana do naszego imienia! Zdaniem ezoteryków każde imię ma szereg cech charakteru, którym odznaczają się jego posiadacze. My sprawdziliśmy te imiona, które często okłamują innych. Zobaczcie, jakie imiona znalazły się na liście! 📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 13.12.2023 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu.

📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 13.12.2023 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw. 📢 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim. Oto aktualne miejsca ustawienia kontroli prędkości [LISTA] 13.12.2023 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku. Stawki mandatów za przekroczenie prędkości stają się coraz wyższe. Kiedy przyjdzie nam dostać zdjęcie z udokumentowanym wykroczeniem od razu mamy nietęgą minę. Zawsze trzeba się mieć na baczności i stosować się do ograniczeń prędkości oraz obowiązujących przepisów drogowych. Oto aktualna lista miejsc gdzie znajdują się fotoradary. Informacje pochodzą z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Sprawdź listę i dowiedz się na których drogach i miejscowościach się znajdują kontrole prędkości.

📢 To odliczysz od podatku w 2023 roku. Sprawdź co odliczysz po raz pierwszy i ile zyskasz! 13.12.2023 Te rzeczy można odliczyć od podatku w 2023 roku. Wielkimi krokami przychodzi czas, kiedy musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Każdy płatnik będzie musiał dokonać rozliczenia od 15 lutego. Warto zapoznać się z najnowszymi ulgami podatkowymi, aby nie być zmuszony do dopłaty. Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku po raz pierwszy w 2023 roku! 📢 Te kobiety są najlepszymi żonami. Osoby o tych imionach to świetne partnerki, żony. Znaczenie imion 13.12.2023 Oto lista imion kobiet, które są kandydatkami na idealną żonę. Kochającą, czułą, wrażliwą, a jednocześnie świetną organizatorkę życia domowego, gospodynię. Czy dziś wierzymy, że imiona mają funkcje magiczne i mogą determinować charakter człowieka? Zobacz listę kobiet, które są świetnymi żonami.

📢 Rzeczy z PRL-u dziś warte fortunę! Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Sprawdź co można sprzedać 13.12.2023 Trwa prawdziwy szał na meble i przedmioty z czasów PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Macie te rzeczy w swoich domach? Mogą być sporo warte, a fortuna czeka. Sprawdźcie w naszej galerii! 📢 Emerytury stażowe w Polsce coraz bliżej! Wyjaśniamy zasady projektu. Sprawdź, kiedy "stażówki" wejdą w życie 13.12.2023 Po rozmowach z NSZZ "Solidarność" droga do emerytur stażowych jest otwarta — powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Przewodniczący Piotr Duda ocenił, że podpisane w środę porozumienie z rządem jest historyczne. Wyjaśniamy, zasady emerytur stażowych i kiedy projekt wejdzie w życie.

📢 Dzieci o tych imionach są najmądrzejsze. Oni wyrosną na przyszłych geniuszy. Sprawdź listę 13.12.2023 Wybierając imię dla dziecka, rodzice myślą o tym, aby było ładne, brzmiało i pasowało do nazwiska. Czy mają świadomość, że przy takim wyborze decydują również o mądrości malucha? Sprawdź, które dzieci wyrosną na prawdziwych geniuszy. 📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 13.12.2023 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha! 📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 13.12.2023 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 13.12.2023 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość. 📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 13.12.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 13.12.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 13.12.2023 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę!

📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Sprawdź, jak korzystnie zaplanować swój urlop 13.12.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu.

📢 2760 zł ekstra dodatku dla emerytów! Zobacz jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla seniorów 13.12.2023 Pieniądze to kwestia ważna nie tylko dla emerytów. Dodatkowe świadczenie w dobie szalejącej inflacji jest niczym spełnienie marzeń osób planujących miesięczny budżet. Seniorzy mogą otrzymać 230 zł miesięcznie do końca życia. Rocznie daje to aż 2760 zł! Sprawdź jak uzyskać dodatkowe świadczenie. 📢 Masz te banknoty? To prawdziwe skarby! Za jeden możesz otrzymać kilka tysięcy złotych! [ZDJĘCIA] 13.12.2023 O tym, że monety potrafią być warte fortunę, wiemy wszyscy. A banknoty? Mało z nas zdaje sobie sprawę, że mogą kosztować krocie. Zobacz galerię i sprawdź, czy w twoim domu nie kryją się banknoty, które znacząco powiększą objętość portfela! 📢 Uwaga! Z nimi lepiej się nie spotykaj! Mężczyźni o tych imionach zdradzają najczęściej 13.12.2023 Imię może mówić wiele o naszym zachowaniu, charakterze i upodobaniach. Imię, jakie nosimy mówi nawet o tym czy i na ile skłonni jesteśmy do zdrady. Sprawdziliśmy, jakie imiona mężczyzn nie wróżą wierności w związku.

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 13.12.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 Duże podwyżki wynagrodzeń na początku 2024 roku! Ile pieniędzy już niedługo trafi do Polaków? 13.12.2023 Gwarancja minimalnej wysokości wynagrodzenia przy umowach cywilnoprawnych, podobnie jak wynagrodzenie za pracę, podlega szczególnej ochronie. Wielu Polaków może mieć powody do zadowolenia – rok 2024 także będzie obfitował w znaczne podwyżki płacy minimalnej. Co ważne nastąpi to aż dwa razy w roku! 📢 Od nowego roku szykuje się nowy dodatek. Dostaniesz 3500 zł. Wystarczy złożyć wniosek 13.12.2023 W 2023 roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło kolejny program socjalny. O świadczenie będzie można występować już od 2024 roku. Zyskać można nawet 3,5 tys. złotych. Wyjaśniamy szczegóły programu.

📢 Memy o zimie robią prawdziwą furorę. Internautów nie zaskoczył śnieg [MEMY] 13.12.2023 Memy o zimie co roku robią furorę w internecie! Internauci lubią żartować z niskich temperatur, odśnieżania oraz sytuacji na drogach. Co roku Internauci tworzą tysiące nowych memów o zimie. Ich pomysły nie mają końca. Przedstawiamy, według naszej opinii, te najśmieszniejsze. 📢 Pracownicy będą szczęśliwi z tego dodatku! Otrzymasz nawet 400% miesięcznej pensji 13.12.2023 Pracodawcy starają się wprowadzać nowe formy nagradzania za zaangażowanie pracowników. Jednym z innowacyjnych podejść jest dodatek dla pracowników, który wyróżnia się spośród tradycyjnych benefitów i premii. W przypadku, który opisujemy, pracownicy będą mogą liczyć na nawet 400% swojej miesięcznej pensji. 📢 To świadczenie wzrośnie o 2700 złotych! Skorzystają miliony Polaków. Projekt jest już w Sejmie 13.12.2023 Do Sejmu trafił obywatelski projekt, który o ponad 2700 zł zwiększa jeden z dodatków, z którego korzystają miliony Polaków. Projekt zakłada podwyższenie świadczenia do poziomu nawet 4300 zł – ma to związek z powiązaniem go z minimalnym wynagrodzeniem.

📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 13.12.2023 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły! 📢 Tak mieszka i żyje Dorota Gardias. Prywatne zdjęcia pięknej prezenterki. Praca, sport, podróże. Dorota Gardias na co dzień 13.12.2023 Dorota Gardias należy do najpiękniejszych i najpopularniejszych polskich prezenterek pogody. Na co dzień możemy ją oglądać w telewizji TVN. Jak lubi spędzać wolny czas? Jakie sporty uprawia? To pytanie z pewnością zdaje sobie wielu fanów pięknej prezenterki. Jaka na co dzień jest Dorota Gardias? Jak mieszka i żyje? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Tak żyje Marta Manowska. Taka jest na co dzień śliczna prowadząca program Rolnik szuka żony. Sport, podróże, piękne widoki 13.12.2023 Jaka na co dzień jest Marta Manowska? Z pewnością to pytanie zadaje sobie wielu fanów popularnej prezenterki TVP. Szczególną rozpoznawalność i sympatię widzów przyniosło jej prowadzenie popularnego wśród widzów programu "Rolnik szuka żony". Jak żyje Marta Manowska? Jak spędza wolny czas, jakie sporty uprawia? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje Marta Manowska na instagramie. 📢 Uwaga! Najnowsze ostrzeżenia GIS. Lista wycofanych toksycznych produktów ze sklepów Biedronka, Netto, Lidl i innych 13.12.2023 Tych produktów nie kupisz już w takich sklepach jak Lidl, Biedronka czy Netto. Zobacz, jakie produkty zostały ocenione jako toksyczne i niebezpieczne. GIS wycofuje produkty ze sklepów. Sprawdź najnowszą listę! Jeśli masz je w domu, możesz zwrócić je do sklepu. Z jakich powodów zostały wycofane? Sprawdź szczegóły!

📢 Najśmieszniejsze memy o zimie. Oto jak internauci żartują z zimy. Sprawdź najlepsze memy o tej porze roku 13.12.2023 Zima to bardzo ciekawy temat dla twórców internetowych memów. Postanowiliśmy więc przekopać internet i wyłowić najciekawsze memy na temat tej pory roku. Co na nich jest? Na pewno bardzo dużo śniegu, lodu i... humoru. Sprawdź z czego najczęściej śmieją się internauci. Oto kolekcja najśmieszniejszych memów, w których rolę główną odgrywa zima! 📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 13.12.2023 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 Uniwersytet Szczeciński gościł uczniów na Dniach Otwartych Uczniowie klas maturalnych ze szkół województwa zachodniopomorskiego odwiedzili poszczególne wydziały Uniwersytetu Szczecińskiego, żeby zapoznać się z ofertą uczelni.

📢 Marek Walburg: Nowy trener Pogoni Szczecin nie musi być cudotwórcą Jeśli zarząd klubu myśli o zmianie trenera to najlepiej już teraz, a jeśli Szwed zostanie – to trzeba dać mu zaufanie i spokój do końca sezonu. Konieczne są jednak wzmocnienia – mówi były piłkarz Pogoni Szczecin.

📢 Coraz więcej oszustw. Co o tym procederze mówi detektyw ze Szczecina? Do detektywów i prawników trafia coraz więcej spraw dotyczących oszustw. Schemat działania jest zwykle podobny: pojawia się klient zainteresowany produktem, gdy dochodzi do płatności przesłany jest link „do Blika” lub do płatności elektronicznej. 📢 Zobacz dom Szymona Hołowni. Tu żyje na co dzień marszałek sejmu. Tak mieszka Szymon Hołownia z ukochaną żoną, córeczkami i psiakiem Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu.

📢 Pies kontra kot. Najśmieszniejsze memy o psach i kotach. Który z czworonogów rozbawi nas do łez? Sprawdźcie! Kot kontra pies. Najśmieszniejsze memy o czworonogach. Który z nich rozbawi nas do łez? Przypominamy o najśmieszniejsze MEMY O PSACH I... KOTACH. Wszyscy kochamy nasze czworonogi, które codziennie zapewniają nam wiele powodów do śmiechu. Które z nich jest zabawniejsze? Zobaczcie nasze memy w galerii. My uważamy ten konkurs za nierozstrzygnięty, a Wy co o tym myślicie? 📢 Strefa czystego transportu w Szczecinie? Nie powstanie w tej kadencji, czyli do wiosny 2024 roku Warszawa już podjęła uchwałę o utworzeniu strefy niskoemisyjnego transportu, podobnie Kraków. Czy to samo czeka nas w Szczecinie? 📢 Owsianka nie dla każdego. Kto nie powinien jeść płatków owsianych? Zobacz czy jesteś w grupie, której mogą one zaszkodzić Płatki owsiane to świetne źródło błonnika pokarmowego, bogate w przeciwutleniacze i składniki o działaniu prebiotycznym. Na ich jedzeniu skorzysta nasze serce, figura i odporność. Niestety do miski z owsianką często trafiają dodatki, które mogą sprawić, że spożywanie płatków może przynieść więcej szkody niż korzyści. Także same płatki mogą działać antyodżywczo. Sprawdź, jak wyeliminować skutki uboczne jedzenia owsianki. Czy jesteś w grupie, która nie powinna ich jeść?

📢 Pikantne zdjęcia Kasi Moś – piękna i utalentowana. Piosenkarka zachwyca nie tylko śpiewem, ale też urodą... 12.12.2023 Kasia Moś była jednym z gości podczas polskich preselekcji do Eurowizji. Śliczna wokalistka zachwyciła widzów, niestety ostatecznie zajęła w finale odległe miejsce. Eliminacje do Eurowizji 2022 wygrał Krystian Ochman. 📢 Lokale komunalne idą jak świeże bułeczki. Największe zainteresowanie jest mieszkaniami do remontu i nowymi oferowanymi przez TBS Rekordowe zainteresowanie mieszkaniami komunalnymi. Przebojem są lokale wynajmowane w zamian za remont, za który płaci przyszły najemca oraz nowo budowane przez gminy TBS. Cieniem nad komunalką kładą się długi najemców. Nie ma szans na odzyskanie ponad połowy z prawie 200 mln zł niezapłaconych czynszów. 📢 Prawie 12,5 tys. zł kosztował w Szczecinie metr kwadratowy mieszkania w październiku Według danych rynekpierwotny.pl w październiku w Szczecinie metr kwadratowy mieszkania kosztował średnio 12495 zł. To prawie dwa razy tyle ile kosztował średnio metr kwadratowy mieszkania w Gorzowie Wielkopolskim. Ale zdecydowanie drożej niż w Szczecinie kosztuje metr kwadratowy mieszkania w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach Krakowie i Gdańsku. Natomiast taniej niż u nas było w Poznaniu. Tam średnia cena to 11707 zł.

📢 Dantejskie sceny przed szpitalem przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. Radni wstrząśnięci Jak to możliwe, że prowadząc inwestycję za setki milionów, nie przygotowono parkingów dla pacjentów - radni Szczecina zszokowani informacjami o tym, co dzieje się pod szpitalem przy Unii Lubelskiej. 📢 Znamy już stanowisko inwestora w sprawie problemów przy budowie hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA] Na początku grudnia w mediach gruchnęła wieść, że wstrzymana została budowa hotelu Gołębiewski w Pobierowie. To największy tego typu obiekt w Polsce, którego budowa ruszyła w styczniu 2018 roku. Hotel miał być gotowy po trzech latach budowy, ale pandemia, wojna w Ukrainie i nagła śmierć właściciela pokrzyżowały te plany. Spytaliśmy właściciela, czy to ostatnie wstrzymanie budowy może mieć wpływ na coraz częściej pojawiający się nowy termin otwarcia hotelu.

📢 Jarmarki świąteczne w Berlinie. Niesamowity klimat i tłumy mieszkańców oraz turystów [ZDJĘCIA] Stragany, a na nich przysmaki, wśród których są polskie smakołyki. W Berlinie jest kilka miejsc, gdzie odbywają się tradycyjne jarmarki. Jarmark Bożonarodzeniowy w Berlinie to wyjątkowe wydarzenie, które przyciąga tłumy zarówno mieszkańców miasta, jak i turystów z całego świata. 📢 Przysięga wojskowa w 2. Brygadzie Zmechanizowanej w Złocieńcu [ZDJĘCIA] W sobotę na placu apelowym 2. Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu uroczystą przysięgę złożyli żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. 📢 Tłumy ludzi biznesu na Wigilii Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie [ZDJĘCIA] 4,5 tysiąca złotych - za taką kwotę wylicytowano koszulkę Roberta Lewandowskiego. Oprawiona w ramki, z autentycznym podpisem i certyfikatem - koszulka piłkarza FC Barcelony i reprezentanta kadry narodowej trafiła do fana piłki nożnej ze Szczecina.

📢 Wśród przyjaciół Grand Park Hotel świętował 5 lat działalności w Szczecinie [ZDJĘCIA] Już pięć lat minęło odkąd Grand Park Hotel przyjmuje gości w Szczecinie. To wyjątkowy hotel, bo położony w Parku Kasprowicza, a jednocześnie blisko centrum miasta. We wtorek hotel gościł swoich wiernych przyjaciół, z którymi wspólnie chciał świętować rocznicę. 📢 Hotelowy kolos z Pobierowa coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy hotel Gołębiewski. Zobacz najnowsze ZDJĘCIA Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter. 📢 Piękne życzenia świąteczne na Boże Narodzenie 2022. Gotowe kartki do wysłania, wierszyki. Życzenia bożonarodzeniowe od serca 20.11.2023 Piękne życzenia na Boże Narodzenie 2022 nie muszą być nudne! Szukasz pomysłu na świąteczne życzenia? Nie jesteś pewny, jakie życzenia mogą spodobać się Twoim znajomym i bliskim? A może szukasz gotowych kartek bożonarodzeniowych, które wyślesz za pomocą MMS, Messengera, Whatsappa czy mailem? Mamy coś dla Ciebie! Znajdziesz u nas zarówno piękne wierszyki na Boże Narodzenie, ale także gotowe obrazki do wysłania z najpiękniejszymi świątecznymi życzeniami.

