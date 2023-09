Przegląd prasy 14.09.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kolejne "odchudzenie" rozkładu jazdy tramwajów. Może być jeszcze gorzej ”?

📢 Napadł na kolegę bez powodu na promenadzie w Nowym Warpnie. Stanie przed sądem Najpierw ze sobą rozmawiali, a potem jeden zaatakował brutalnie drugiego. Jest akt oskarżenia w sprawie rozboju na promenadzie w Nowym Warpnie. 📢 Gwara czasów PRL. Znasz znaczenie tych słów? Zobacz, jak się kiedyś mówiło O gwarze czasów PRL-u możemy mówić w kontekście charakterystycznych słów, które używane były po w okresie od zakończenia wojny w 1945 roku do wczesnych lat 90. ubiegłego wieku. Słownictwo PRL-u powoli zanika wraz z odchodzącym pokoleniem, coraz więcej wtedy używanych słów staje się niezrozumiałe obecnie żyjącym. W naszym artykule przypominamy 30 słów, które powstały, używane były w czasach PRL-u. Pamiętacie je? A może żyliście w tych czasach i używaliście takich słów, zwrotów i sformułowań?

📢 W miejsce namiotu opery na Łasztowni będzie reprezentacyjne osiedle Nie będzie parkingu w miejscu, gdzie stoi namiot Opery na Zamku. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego będzie tu zabudowa mieszkaniowo-usługowa. 📢 Oficjalnie: Fernando Santos zwolniony z reprezentacji Polski. Cezary Kulesza zdecydował się rozwiązać umowę z Portugalczykiem Po godzinie siedemnastej PZPN poinformował, że Fernando Santos został zwolniony z funkcji selekcjonera reprezentacji Polski. Umowę z Portugalczykiem rozwiązano za porozumieniem stron. Kto dokończy eliminacje Euro 2024? Tego na razie nie wiadomo. Federacja zamierza ogłosić nazwisko nowego selekcjonera około 20 września. 📢 Łuna nad Policami. Spokojnie to nie pożar, to flara nad Polimerami Zorza polarna? Wybuch? Ostatniej doby pojawiły się niepokojące informacje o tym, co dzieje się nad Policami. Okazuje się, że to flara uruchomiona na terenie Projektu Polimery Police. Nie ma żadnego zagrożenia.

📢 Oto najseksowniejsze stewardesy! GALERIA ZDJĘĆ. Są mądre, śliczne i seksowne. Z nimi poleciałbyś na koniec świata ZDJĘCIA 13.09.2023 Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata. 📢 Mistrzowie parkowania w Koszalinie. Wyobraźnia kierowców nie zna granic! Zobacz, jak nie parkować [ZDJĘCIA] Na trawnikach, przejściach dla pieszych, na chodniku, tam, gdzie obowiązuje zakaz zatrzymywania i postoju, na dwóch miejscach parkingowych - wyobraźnia części kierowców nie zna naprawdę granic. Brak wolnego miejsca w wybranej przez nas lokalizacji nie może usprawiedliwiać parkowania w miejscach do tego niedozwolonych. Jak parkuje część koszalińskich kierowców? Zobaczcie, jak tego nie robić!

📢 IPN oferuje nowy pomnik w Dąbiu, ale miasto zwleka. Plac jest pusty [ZDJĘCIA] IPN chce wybudować nowy pomnik w Dąbiu i składa taką ofertę miastu. Jednak to gmina ma zadbać o zagospodarowanie miejsca wokół monumentu. 📢 Tyle zarabia żołnierz. Zobacz, jakie są zarobki w wojsku. Sprawdź listę płac na wszystkich stopniach. Tyle zarabiają żołnierze w 2023 roku! Ile zarabia żołnierz? To pytanie zadaje sobie wiele młodych osób. Ruszyły już tegoroczne kwalifikacje wojskowe. Zarobki żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie. To także wiele ulg i premii finansowych. Jak kształtują się pensje na poszczególnych wojskowych stopniach w 2023 r.? Okazuje się, że różnica w wynagrodzeniach pomiędzy szeregowymi a generałami jest ogromna. Ten rok w Polsce ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. W sumie, wydatki te tylko w 2023 r. mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile z tej kwoty jest przeznaczane na pensje dla wojskowych? Sprawdziliśmy, ile zarabia się w wojsku na poszczególnych stopniach.

📢 Kabaret Hrabi rozbawił do łez szczecińską publiczność w Teatrze Letnim [ZDJĘCIA] Teatr Letni w Szczecinie w niedzielny wieczór zapełnił się do ostatniego miejsca. Przygotowane skecze Kabaretu Hrabi oraz niesamowita interakcja z publicznością niejednokrotnie zaskoczyła samych występujących. 📢 Waloryzacja emerytur. Będą trzy podwyżki emerytur w 2024 roku! Kwoty ostatni raz są tak duże [WYLICZENIA] Projekt budżetu na 2024 rok zakłada podwyżki emerytur o 12,3 proc. To ostatni rok z dwucyfrowymi wzrostami. Dlaczego tak jest? O ile wzrosną emerytury wszystkich seniorów? I w których miesiącach seniorzy mogą oczekiwać wyższych przelewów? Podwyżki emerytur będą niezależne od wyniku wyborów.

📢 Przyjdź na Jasne Błonia i poszybuj do góry! „Lisek i przyjaciele" - to zawody zorganizowane z myślą o najmłodszych tyczkarzach i tyczkarkach. Juniorzy będę mieli możliwość zmierzyć się z kolejnymi wysokościami i powalczyć o nagrody już 16 września na Jasnych Błoniach w Szczecinie.

📢 Rekordowe zainteresowanie udziałem w komisjach wyborczych w Szczecinie. Głównym motywem są zarobki Już ponad pięćset osób zgłosiło się do pracy w obwodowych komisjach wyborczych. - Tak dużego zainteresowania jeszcze nie było - mówi Rafał Miszczuk, pełnomocnik prezydenta Szczecina do spraw organizacji wyborów. Głównym motywem są zarobki. I to niemałe. 📢 Urbex na Pomorzu Zachodnim. Opuszczone miejsca, które przyciągają poszukiwaczy przygód [LISTA] 13.09.2023 Na dworze coraz cieplej, a to sprzyja nie tylko spacerom, ale również rozpoczęciom eksplorowania opuszczonych miejsc. Urbex staje się coraz popularniejszy w Polsce. Gdzie można się na niego udać na Pomorzu Zachodnim? 📢 Nawet 500 zł dodatku do Twojej emerytury! Takie pieniądze możesz zdobyć. Sprawdź szczegóły 13.09.2023 Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymać znacznie wyższą emeryturę! Wystarczy spełnić kilka formalnych warunków, aby otrzymać nawet 500 zł dodatku miesięcznie. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej. Sprawdź szczegóły.

📢 Dodatek 1100 zł na dziecko co miesiąc. Otrzymają je również studenci! Sprawdź jakie warunki trzeba spełnić 13.09.2023 Od tego roku jest wypłacany nowy dodatek na dziecko. Wielu Polaków może uzyskać go, nawet wtedy gdy osiągnie pełnoletność. To rzadki przypadek, kiedy rodzice po ukończeniu przez dziecko 18. roku życia mogą uzyskać jeszcze pieniądze. Aby otrzymać dodatek, wystarczy jedynie złożyć wniosek i spełnić kryteria. Sprawdź szczegóły.

📢 Poszukiwani przez policję ze Szczecina za udział w bójkach i ciężkich pobiciach. Rozpoznajesz ich? [ZDJĘCIA] 13.09.2023 Brali udział w bójkach i pobiciach, narażając innych na utratę życia lub zdrowia, a nieraz doprowadzając do ludzkich dramatów. Oto lista poszukiwanych przez szczecińską policję. Wizerunki oraz nazwiska tych osób znajdziecie w galerii zdjęć. 📢 Polacy nie wiedzą o tym dodatku! 600 zł bez żadnych kryteriów. Sprawdź szczegóły 13.09.2023 O tym dodatku finansowych mało kto wie! Tymczasem nie jest go trudno dostać, bo wystarczy odrobina chęci, aby zyskać dodatkowe pieniądze. Wyjaśniamy jak zdobyć 600 zł co miesiąc.

📢 Uprawiasz sport amatorsko? Ten dodatek cię ucieszy! Ile będzie można dostać? 13.09.2023 Nowy dodatek od państwa bez wątpienia wielu osobom bardzo się spodoba. Nie mam wątpliwości co do tego, że Polacy chętnie będą z niego korzystali. Jak będzie można uzyskać pieniądze i ile? Rusza pilotażowy program „Recepta na Ruch”. 📢 Chcesz otrzymywać 800 plus? Masz czas do końca września żeby złożyć ten wniosek! Zobacz więcej szczegółów 13.09.2023 800 plus umożliwia rodzinom skorzystanie z dodatkowego wsparcia finansowego na każde dziecko. Wnioski o ten dodatek muszą być złożone do końca września, aby uzyskać pełną kwotę wsparcia. W naszej galerii wyjaśniamy wszystkie szczegóły dotyczące programu "Rodzina 800 plus". 📢 Polacy dostaną od rządu prawie 8000 złotych! Nie musisz składać żadnego wniosku. Sprawdź szczegóły 13.09.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie nawet 8000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Tak wyglądają dilerzy i handlarze narkotyków ze Szczecina i regionu. Pomóż policji ich złapać! [ZDJĘCIA] 13.09.2023 Kilkudziesięciu dilerów i handlarzy narkotyków jest poszukiwanych przez policję w Szczecinie i regionie. Te osoby są ścigane za wprowadzanie do obrotu narkotyków i czerpanie z handlu środkami odurzającymi korzyści majątkowych. W tym gronie są zarówno osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Kojarzysz twarz któregoś z nich? 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 13.09.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 13.09.2023 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę! 📢 Twoja emerytura od lipca zwiększy się nawet o 500 zł! "Aż grzech nie skorzystać" 13.09.2023 Kluczowe zmiany dla seniorów! Od lipca 2023 roku emerytura może wzrosnąć nawet o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek ZUS, a także kapitału początkowego podlega regularnej waloryzacji. To oznacza, że seniorzy mogę liczyć na większe pieniądze. Sprawdź ile podwyżki emerytury dostaną seniorzy już od lipca! 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 13.09.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Pijani rodzice opiekowali się dzieckiem. Odpowiedzą przed sądem Nietrzeźwych rodziców, którzy opiekowali się rocznym synkiem, zatrzymali w nocy w centrum miasta szczecińscy „Wywiadowcy”. Chłopczyk jest już bezpieczny w placówce opiekuńczo- wychowawczej. 📢 Ogrody Śródmieście, czyli tam gdzie Szczecin spotyka się z kulturą. Podsumowujemy sezon i sprawdzamy plany na zimę Spędzić lato w Szczecinie i nie zauważyć tego miejsca, to jakby w ogóle nie spędzić lata w Szczecinie. Ogrody Śródmieście zdominowały w tym roku wakacyjną ofertę kulturalno-rozrywkową miasta. Współpracowały nie tylko z instytucjami takimi jak filharmonia czy teatr współczesny, ale i prywatnymi inicjatywami, udostępniając wydarzenia odbiorcom w znacznej większości za darmo. Jak to możliwe? - Na to odpowiedzieli nam Przemysław Kazaniecki i Michał Łoziński, właściciele.

📢 Szczecinianka zachwyciła jurorów na castingu do "Top Model". Nie uwierzycie czym się zajmuje! [ZDJĘCIA] Za nami kolejny odcinek 12. edycji programu "Top Model". Na castingu przed jurorami zaprezentowała się m.in. 21-letnia Julia Urbańska ze Szczecina. Pomimo tego, że Julia nie należy do wysokich kobiet, zrobiła bardzo dobre wrażenie. Julia zaskoczyła jurorów tym, czym się zajmuje na co dzień. Jak daleko zajdzie w "Top Model"?

📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Zobacz, jak możesz zaplanować swój urlop w Nowym Roku 13.09.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu. 📢 Mały szczegół, a wielka strata! Ci seniorzy nie dostaną 14. emerytury 13.09.2023 Złe informacje dla pewnej grupy seniorów czekającej na wypłatę 14. emerytury. Część emerytów nie dostanie tego świadczenia. Kto powinien się martwić i dlaczego? Co warto wiedzieć o wypłacie "czternastki"? Na wszystkie te pytania odpowiadamy w naszym artykule! 📢 14. emerytura po zmianach! Znamy oficjalne wyliczenia. Tyle otrzymają seniorzy 13.09.2023 Wiemy jakie będą stawki 14. emerytur po zmianach. Prezes PiS, Jarosław Kaczyński zapowiedział wyższą stawkę świadczenia, niż pierwotnie zakładano. Sprawdź, jaka 14. emerytura ci przysługuje i kiedy otrzymasz pieniądze!

📢 ZUS wydał specjalny komunikat! Pieniądze z 800 plus dopiero po złożeniu dodatkowego wniosku? 13.09.2023 Pieniądze na dzieci będą większe i cieszy to wszystkich rodziców. Już od 1 stycznia 2024 roku 500 plus zastąpi 800 plus. ZUS wydał specjalny komunikat w sprawie zmian w świadczeniu. Chodzi o dodatkowe wnioski dotyczące wypłaty pieniędzy na dzieci. Sprawdźcie szczegóły!

📢 2760 zł ekstra dodatku dla emerytów! Zobacz jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla seniorów 13.09.2023 Pieniądze to kwestia ważna nie tylko dla emerytów. Dodatkowe świadczenie w dobie szalejącej inflacji jest niczym spełnienie marzeń osób planujących miesięczny budżet. Seniorzy mogą otrzymać 230 zł miesięcznie do końca życia. Rocznie daje to aż 2760 zł! Sprawdź jak uzyskać dodatkowe świadczenie. 📢 Komunikat ZUS w sprawie 14. emerytury. Ważne informację dla seniorów 13.09.2023 emerytura jest rozwiązaniem, którego celem jest finansowe zabezpieczenie seniorów. W ostatnim czasie w programie zostało wprowadzonych kilka istotnych zmian. Sprawdź szczegóły.

📢 Joanna Racewicz pozbyła się doczepów! Jej odważna metamorfoza zachwyciła internautów. Zobacz odmienioną dziennikarkę Joanna Racewicz należy do grona tych kobiet, które mogą być inspiracją dla innych. Gwiazda w swoim życiu przeszła wiele, a jej sposobem na pozostawienie problemów za sobą były zmiany wizerunkowe. Tym razem metamorfoza celebrytki miała inny wymiar. Zobacz, jak się dzisiaj prezentuje Joanna Racewicz.

📢 Klaudia Halejcio świętuje 33. urodziny! Piękna aktorka zachwyca poczuciem humoru i stylem. Jej ubrania przyciągają wzrok Klaudia Halejcio to aktorka, bizneswoman i influencerka, a w życiu prywatnym narzeczona, mama oraz, jak się okazuje, macocha. Gwiazda występuje przed kamerami od dziecka, tak więc jest dobrze znana fanom polskich produkcji filmowych i seriali. Nie jest już jednak małą dziewczynką, a piękną, pewną siebie kobietą z sukcesami na koncie. Dziś (13 września) aktorka kończy 33 lata.

📢 Najlepsze memy o grzybach. Tych memów jeszcze nie widziałeś. Śmieszne obrazki GRZYBOBRANIE 2023 (NOWE MEMY) 13.09.23 Grzybobranie 2023 czas zacząć. Połowa września, jest ciepło a w nocy czasem popaduje deszcz. To idealne warunki do rozwoju grzybni a co za tym idzie nasze lasy pełne są podgrzybków, prawdziwków, koźlaków ale i muchomorów. Grzybiarze to wdzięczny temat do śmiechu. Dlatego też co roku powstają, można powiedzieć jak grzyby po deszczu, kolejne porcje prześmiewczych obrazków o grzybach i grzybobraniu. Z czego śmiejemy się w tym roku? Zobaczcie sami - oto najlepsze memy o grzybiarzach w 2023 roku. 📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów!

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 13.09.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Tak Marcin Prokop wyglądał w młodości. Miał długie włosy! Tak 30 lat temu wyglądał prowadzący Dzień Dobry TVN 13.09.2023 Marcin Prokop to znana osobowość telewizyjna. Dziennikarz, prezenter, felietonista i pisarz w jednej osobie, znany przede wszystkim z programu śniadaniowego Dzień Dobry TVN chętnie dzieli się swoimi zdjęciami. Nie tylko tymi bieżącymi, ale również archiwalnymi. Stąd możemy się dowiedzieć, jak Marcin Prokop wyglądał 20, a nawet 30 lat temu, kiedy był jeszcze nastolatkiem, bądź studentem. Zobacz te zdjęcia! 📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 13.09.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Tak mieszka i żyje Paulina Krupińska-Karpiel wraz z rodziną. Góralska chata z widokiem na Giewont [ZDJĘCIA] 13.09.2023 Paulina Krupińska-Karpiel razem z mężem zamieszkują w pięknym góralskim domku. Sebastian Karpiel-Bułecka kojarzony jest przede wszystkim z muzyką. Razem mogą się chwalić szczęśliwą rodziną i pięknymi widokami z ich domku. Zobacz jak wyglądają wnętrza ich drewnianej chatki. Tak mieszka jedna z najbardziej popularnych par polskiego show-biznesu. Jakie widoki! Zobacz galerię! 📢 Joanna Krupa z córeczką. Zobacz, jak żyje, mieszka i pracuje supermodelka Joanna Krupa [ZDJĘCIA] 13.09.2023 Joanna Krupa, supermodelka rozdarta między Polskę i Stany Zjednoczone, jest bardzo dumną mamą. Bardzo chętnie dzieli się zdjęciami ze swoją córeczką w mediach społecznościowych. Zobacz Joannę Krupę, jurorkę telewizyjnego show Top Model - w roli kochającej mamy.

📢 Emerytury w 2024 roku będą wyższe. Tyle emeryci dostaną na swoje konta. Sprawdź najnowsze wyliczenia! 13.09.2023 To, że emerytury w 2024 roku będą wyższe, niż są obecnie jest pewne od dawna. To zakładają bowiem przepisy dotyczące waloryzacji emerytur. Ciągle jednak trwają dywagacje, ile wynosić będzie waloryzacja w 2024 roku. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur w 2024 roku. Zawierają one przykładową obecną emeryturę brutto, obecną emeryturę netto i wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji. Sprawdźcie! 📢 Tak mieszka i żyje Małgorzata Rozenek-Majdan z rodziną. Zobacz zdjęcia 13.09.2023 Małgorzata Rozenek-Majdan to wciąż jedna z najbardziej popularnych osobowości telewizyjnych. Znana wcześniej przede wszystkim z programu "Perfekcyjna Pani Domu", dziś jest jedną ze współprowadzących program śniadaniowy "Dzień Dobry TVN". Jak żyje i mieszka gwiazda telewizyjna? Sprawdź!

📢 Tak żyją i pracują Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. Zobacz prywatne zdjęcia pary 13.09.2023 Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski to obecnie jedna z najgorętszych par polskiego show biznesu. Od kiedy oficjalnie potwierdzili, że są ze sobą chętnie dzielą się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jak spędzają wolny czas, gdzie podróżują, no i jak wspólnie pracują? To wszystko można zobaczyć na tych zdjęciach. Sprawdź! 📢 Mieszkańcy Pogodna mają już dość awantur z budowlańcami stawiającymi nowy blok Pretensje i złośliwości. Konflikt przy budowie, który narasta z każdym dniem. Jednym zdaniem: mieszkańcy kontra deweloper. To rzeczywistość osiedla na Pogodnie, gdzie Modehpolmo buduje nowy blok. 📢 Sprawa zaginięcia Sebastiana. Dlaczego prokuratura wprowadziła embargo? Najbliższe tygodnie mogą zdecydować, czy poznamy prawdę o zaginięciu Sebastiana Sierpińskiego z Gryfina. Dlatego prokuratura nabrała wody w usta w tej sprawie.

📢 Z rzeki Regi w Trzebiatowie wyłowiono zwłoki mężczyzny We wtorkowy wieczór w Trzebiatowie w okolicy ul. Parkowej z rzeki Regi wyłowiono zwłoki. 📢 Invest in Szczecin Open: Maks Kaśnikowski w drugiej rundzie [ZDJĘCIA] Maks Kaśnikowski pokonał Holendra Jelle Selsa w I rundzie szczecińskiego challengera. Do rozstrzygnięcia potrzebny był jeden set. Przed drugim Holender zrezygnował z kontynuowania gry. 📢 Polska w półfinale siatkarskich mistrzostw Europy. Serbia pokonana po dramaturgii. Trzeci półfinał z rzędu. Na horyzoncie Słowenia Polscy siatkarze grali w Bari w ćwierćfinale mistrzostw Europy. Rywalem Biało-Czerwonych była Serbia. Dzisiejszy mecz był wyjątkowy dla trenera polskiej kadry Nikoli Grbicia, który rywalizował ze swoimi rodakami i byłymi podopiecznymi. Był szkoleniowcem Serbów w latach 2014-2019. Sprawdź jak potoczył się mecz. Zapis naszej relacji na żywo.

📢 Po osiemnastu latach przyszła pora na rozbudowę szczecińskiego Sądu Apelacyjnego [ZDJĘCIA] 16 firm chce zaprojektować nowe skrzydło sądu apelacyjnego. Ma tam zostać przeniesiony wydział karny. Planowa jest też tajna kancelaria i wiele udogodnień dla pracowników i petentów. 📢 Metamorfoza Joanny Kurowskiej! Aktorka zrzuciła zbędne kilogramy i wygląda fenomenalnie! Sprawdź, jaką dietę stosowała Joanna Kurowska to wyjątkowo sympatyczna aktorka, która jest wciąż aktywna. To wszystko przyczyniło się do podjęcia ważnej decyzji w jej życiu. Celebrytka postanowiła zrzucić zbędne kilogramy. Świetnie jej idzie. Sprawdź, jakie kroki podjęła i co zamierza jeszcze zrobić, aby osiągnąć wymarzoną sylwetkę.

📢 Chce pokonać dwa oceany i pięć kontynentów. Wyprawę dedykuje Olkowi Dobie Pan Dariusz mówi o sobie, że jest pozytywnie zakręconym wariatem. W planach ma ekstremalną podróż dookoła świata: łodzią wiosłową i na rowerze. Na razie w ramach rozgrzewki dopłynął do Bornholmu.

📢 PUPIL ROKU Twój zwierzak może trafić na strony albumu, zostać gwiazdą Facebooka, a Ty możesz zdobyć super nagrody. Prześlij zdjęcie! Masz psa, kota albo inne zwierzątko domowe? Twój pupil może trafić na strony pięknego albumu prezentującego najpiękniejsze zwierzaki z całej Polski! Ty możesz zdobyć atrakcyjne nagrody i zaproszenie na sesję zdjęciową - oczywiście z ukochanym pupilem. W ramach naszej akcji posiadacze zwierząt domowych wybiorą także najlepszych weterynarzy i groomerów oraz sklepy zoologiczne. 📢 Arkadiusz Marchewka: mamy pomysły jak ulżyć przedsiębiorcom i pracownikom Pakiet propozycji dotyczących przedsiębiorców i pracowników przedstawili dziś kandydaci Koalicji Obywatelskiej w Szczecinie.

📢 Tak mieszka Ewa Wachowicz. Niezwykły dom Miss Polonia z widokiem na Babią Górę. Niesamowita kuchnia w górach – tutaj Ewa Wachowicz gotuje Ewa Wachowicz mieszka w drewnianym domu z bali u podnóża Babiej Góry. Ta piękna posiadłość stanowi spełnienie jej marzeń z dzieciństwa, bo w podobnym domu żyli kiedyś dziadkowie słynnej Miss Polonia. Zajrzyj do niezwykłego domu Ewy Wachowicz i zobacz, gdzie przygotowuje pyszności gwiazda programu „Ewa gotuje”. Koniecznie zobacz jej piękny ogród z sauną oraz plenerową kuchnią z niesamowitym widokiem na góry.

📢 Laureaci plebiscytu Mistrzowie Agro 2023 odebrali nagrody w Barzkowicach Podczas XXXV Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2023 wręczyliśmy nagrody w naszym plebiscycie Mistrzowie Agro 2023 w sześciu kategoriach. 📢 Pan Olek znowu patrzy w dal. Nad zalewem w Trzebieży stanął pomnik Aleksandra Doby 9 września na promenadzie stanęła ławeczka z rzeźbą Aleksandra Doby, trzykrotnego pogromcy Atlantyku. Pan Olek siedzi zamyślony z wiosłem na kajaku "Olo", każdy może usiąść obok podróżnika.

📢 Wagony, lokomotywy, stacje w miniaturze na Wystawie Makiet Kolejowych w Turzynie [ZDJĘCIA] Wystawa Makiet Kolejowych po raz kolejny zawitała do Galerii Turzyn. To atrakcja dla wszystkich miłośników miniaturyzacji, modelarstwa oraz poszukiwaczy niezwykłych wrażeń. To świat pociągów w pigułce. 📢 35. edycja Targów Agro Pomerania rozpoczęta. Ponad 300 wystawców w Barzkowicach [ZDJĘCIA] W Barzkowicach zainaugurowano jubileuszową 35. edycję Targów Agro Pomerania. Przez trzy dni odbędzie się tu wiele spotkań, imprez oraz licznych atrakcji przygotowanych przez wystawców dla mieszkańców regionu i gości. Do Barzkowic zjechali przedstawiciele parlamentu, rządu oraz samorządowcy. Targi w Barzkowicach odbywają się w 100-lecie doradztwa rolniczego w Polsce.

📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 06.09.2023 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha! 📢 Alimenciarze ze Szczecina i regionu. Zdjęcia i wizerunki poszukiwanych przez policję [ZDJĘCIA] 06.09.2023 Ci alimenciarze nie płacą na własne dzieci! Zachodniopomorska policja poszukuje osób, które uchylają się od płacenia alimentów na dzieci. To głównie mężczyźni, ale trafiają się również kobiety. Może rozpoznajecie którąś z tych osób? Prezentujemy twarze, miejscowości, imiona oraz nazwiska. 📢 Zakończenie wakacji w Międzyzdrojach i wielkie tłumy [ZDJĘCIA] Od południa w niedziele zabawa trwała w najlepsze. Na promenadzie przed Oceanarium wystawione karuzele i dmuchane zjeżdżalnie cały czas były oblegane przez najmłodszych. Podobnie na placu przed hotelem Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje, gdzie wystawione były też stoiska z ciastkami, watą cukrową i popcornem. Korzystanie z tych atrakcji było darmowe, ale tylko dla mieszkańców Międzyzdrojów.

📢 Stargardzkie obchody 84. rocznicy napaści Niemiec na Polskę [ZDJĘCIA] Cmentarz Wojenny w Stargardzie po raz czwarty był miejscem wojewódzkich obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej. O 4:45 ciszę na Międzynarodowym Cmentarzu Wojennym przy ul. Reymonta wypełniły dźwięki uroczystości związanych z 84. rocznicą napaści Niemiec na Polskę. Mimo wczesnej pory hołd bohaterom oddali mieszkańcy w towarzystwie gości z całego regionu, organizacji społecznych, przedstawicieli władz, służb mundurowych i duchowieństwa. 📢 Złoto Bałtyku. Wspaniałe bursztyny budzą podziw poszukiwaczy. Zobacz jakie OLBRZYMY znajdowane są na plażach Bałtyku. Niesamowite ZDJĘCIA Zobaczcie bursztyn ważący ponad 3 kg oraz wspaniałą kolejną bryłę - zwaną Królową Bałtyku. Jarosławiec - polski Dubaj nad Bałtykiem i jego skarby! Takimi eksponatami może poszczycić się Muzeum Bursztynu w Jarosławcu. Zobaczcie też, jak łowcy skarbów z Bałtyku je odnajdują. Robią to w nocy i za dnia.

📢 Modelka plus size w Top Model. Szczecinianka dostała 4 razy TAK. To aktywistka i promotorka body positiv Martyna Kaczmarek dorastała w Szczecinie, uczyła się tutejszym w II Liceum Ogólnokształcącym. Teraz jej profil na Instagramie obserwuje niemal 130 tysięcy osób. Porusza tam kwestie ciałopozytywności, feminizmu i pokazuje kobietom, że "męskie tematy" wcale nie są trudne i nie muszą być wyłącznie dla mężczyzn. W ostatnim czasie do jej zainteresowań dołączył modeling. Kaczmarek postanowiła zaskoczyć obserwatorów i wzięła udział w castingu do najpopularniejszego programu w jednej z prywatnych polskich stacji telewizyjnych. 📢 Przestępcy poszukiwani w Zachodniopomorskiem Znasz ich? Skontaktuj się z policją! Co jakiś czas zachodniopomorska policja aktualizuje zbiór osób poszukiwanych w województwie. Prezentujemy nazwiska i listy gończe 📢 Na stargardzkim stadionie wystąpił Zenek Martyniuk i inne gwiazdy disco polo. Zobaczcie, jak bawiła się publiczność! [DUŻO ZDJĘĆ] Wczoraj wieczorem, na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Sportowej w Stargardzie, był Letni Koncert Gwiazd. W rytmach disco polo zagrali Zenon Martyniuk, Boys, Top Girls, Adam Chrola, Dominik Bajorek. Zenon Martyniuk pojawił się w nowej odsłonie muzycznej, z pięcioma muzykami - gitara solowa, gitara basowa, gitara akustyczna, perkusja i dodatkowe klawisze. Dopisała pogoda i publiczność. Sześć osób dostało wejściówki na koncert od naszej redakcji.

