Przegląd prasy 14.08.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Woj. zachodniopomorskie - kąpieliska czynne 14.08.2023. Lista”?

Prasówka 14.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Woj. zachodniopomorskie - kąpieliska czynne 14.08.2023. Lista Sprawdź, które kąpieliska w województwie zachodniopomorskim są otwarte 14.08.2023. W całym kraju sezon kąpieliskowy trwa od 1 czerwca do 30 września. Mimo to terminy funkcjonowania poszczególnych kąpielisk się różnią. Zweryfikujesz tu stan wody oraz temperaturę. Sprawdzisz także, jakie są godziny otwarcia.

📢 Wakacje z zabytkami w Zachodniopomorskiem. TOP 14 miejsc do zobaczenia [ZDJĘCIA] Przypominamy akcję Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Wakacje z zabytkami". Jej głównym celem była promocja regionalnych atrakcji turystycznych. Jakie wybrano w naszym regionie? 📢 Międzyzdoje dosłownie pękają w szwach. Turyści tłumnie przyjechali nad morze na długi weekend Nareszcie - mówią turyści i miejscowi. - w końcu jest słońce i ciepło. I właśnie z tej pięknej plażowej pogody korzystają goście, którzy właśnie w Międzyzdrojach postanowili spędzić długi sierpniowy weekend. Cieszą się, że mogą wylegiwać się na plaży i kąpać w morzu, choć woda w Bałtyku wcale nie jest „gorąca”, bo ma tylko 20 stopni Celsjusza.

Prasówka 14.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tłumy w Dziwnowie na długi weekend. Przyjezdni chętnie spędzają czas nad morzem Pogoda przyciągnęła wczasowiczów nad morze do Dziwnowa. Plaża w kameralnym kurorcie wypełniła się po brzegi parawanami. Chętnych na opalanie i morskie kąpiele nie zabrakło.

📢 Literatura Działa, czyli nowy festiwal w Szczecinie. Spotkania z pisarzami i wiele innych atrakcji W ten weekend odbywa się pierwsza edycja Festiwalu Literatura Działa w Szczecinie. Na Łące Kany pasjonaci książek mogą się spotkać ze szczecińskimi pisarzami. 📢 24 najbardziej niesamowite punkty widokowe w Polsce. Rekordowa wieża, najwyższy klif, ruchoma platforma dla żądnych adrenaliny i inne Polska jest piękna, tym bardziej, gdy ogląda się ją z jednego z najbardziej niesamowitych punktów widokowych. Zebraliśmy dla was 24 wyjątkowe miejsca, z których rozciągają się zapierające dech w piersiach widoki i panoramy miast, gór, jezior i morza. Która wieża widokowa w Polsce jest najwyższa, w którym mieście znajduje się najwyżej położony taras widokowy, gdzie można wejść na platformę, która odrywa się od ściany wieżowca albo zwiedzić latarnię morską… w górach? Zapraszamy do galerii, której znajdziecie 24 najbardziej niezwykłe punkty widokowe z całej Polski.

📢 Wielki festiwal iluminacji w Szczecinie. Jakie atrakcje zaplanowano i gdzie warto się wybrać? 14 sierpnia odbędzie się kolejna edycja festiwalu Iluminacje Szczecin 2023. Park Żeromskiego zamieni się w bajkową krainę światła i dźwięku. Kilkanaście instalacji i strefa gastro. W tym roku Szczecin rozświetli się również za sprawą świetlnych instalacji artystów. 📢 Pierwsze grzyby w szczecińskich lasach już czekają. Zobaczcie te okazy i sprawdźcie gdzie szukać własnych? Sezon na grzyby w tym roku rozpoczął się szybciej. Jesienna aura tych wakacji zachęciła miłośników grzybobrań do spacerów po lesie. Na miejscu okazało się, że czeka ich niespodzianka. Grzyby w tym roku zaczęły rosnąć szybciej i chętnie wychylają kapelusze spod leśnego runa. Czytelnicy "Głosu" pochwalili się już swoimi pierwszymi zbiorami, a nawet podzielili tajemnicą, gdzie znaleźli swoje okazy.

📢 Pogoń Szczecin ma partnera głównego. To firma Toyota Kozłowski Dotychczasowy mniejszościowy akcjonariusz spółki akcyjnej Pogoń Szczecin został sponsorem strategicznym klubu. Umowa ma obowiązywać do końca sezonu 2023/24, ale może być przedłużona. 📢 Szczecinianie tworzą jeden z najpopularniejszych duetów projektowych w Polsce. Jak osiągnęli sukces? Jak mówią mają to szczęście, że pracują na uczelni, a także współpracują z różnymi instytucjami kultury czy fundacjami i mogą sami wybierać projekty do realizacji - nie każdy ma taki komfort. Ale czy to wystarczy, aby odnosić takie sukcesy? Kim są Kaja i Piotr Depta-Kleśta, duet projektowy ze Szczecina? Wspólnie opowiedzieli nam na to pytanie. 📢 Mały szczegół, a wielka strata! Ci seniorzy nie dostaną 14. emerytury 13.08.2023 Złe informacje dla pewnej grupy seniorów czekającej na wypłatę 14. emerytury. Część emerytów nie dostanie tego świadczenia. Kto powinien się martwić i dlaczego? Co warto wiedzieć o wypłacie "czternastki"? Na wszystkie te pytania odpowiadamy w naszym artykule!

📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Zobacz, jak możesz zaplanować swój urlop w Nowym Roku13.08.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu. 📢 Tak wyglądają dilerzy i handlarze narkotyków ze Szczecina i regionu. Pomóż policji ich złapać! [ZDJĘCIA] 11.08.2023 Kilkudziesięciu dilerów i handlarzy narkotyków jest poszukiwanych przez policję w Szczecinie i regionie. Te osoby są ścigane za wprowadzanie do obrotu narkotyków i czerpanie z handlu środkami odurzającymi korzyści majątkowych. W tym gronie są zarówno osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Kojarzysz twarz któregoś z nich?

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 13.08.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 Te domy kupisz od komornika w okazyjnej cenie. Nowe licytacje komornicze nieruchomości z kraju. Sprawdź domy na licytacjach 13.08.2023 Te domy możesz kupisz od komornika w okazyjnej cenie. Planujesz kupno nieruchomości? Jednym z pomysłów może być licytacja komornicza. Ceny wywoławcze zdecydowanie odbiegają od cen rynkowych. Sprawdź licytacje domów, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach naszego kraju. W jakiej cenie można nabyć nieruchomości od komornika?

📢 Twoja emerytura od lipca zwiększy się nawet o 500 zł! "Aż grzech nie skorzystać" 13.08.2023 Kluczowe zmiany dla seniorów! Od lipca 2023 roku emerytura może wzrosnąć nawet o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek ZUS, a także kapitału początkowego podlega regularnej waloryzacji. To oznacza, że seniorzy mogę liczyć na większe pieniądze. Sprawdź ile podwyżki emerytury dostaną seniorzy już od lipca!

📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 13.08.2023 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę! 📢 Wszyscy mogą się obawiać! Rozpoczynają się masowe kontrole pracowników. Sprawdź jak wyglądają 13.08.2023 Zakład Ubezpieczeń Społecznych coraz częściej kontroluje osoby korzystające ze zwolnień lekarskich w celu wykrycia nieprawidłowości. Sprawdzani będą również lekarze, którzy wystawiają nawet po kilkadziesiąt zwolnień dziennie. Kto i kiedy może sprawdzić, co robimy w czasie choroby? 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 13.08.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 Te urządzenia pożerają najwięcej prądu w Twoim domu! Zaskakujące wyliczenia 13.08.2023 Mamy lipiec, a to oznacza, że już niedługo okaże się, ile w przeciągu roku zużyliśmy prądu. Kluczowe jest zużycie, które powinniśmy ograniczyć. Warto w tym celu odłączyć od prądu urządzenia, które zżerają go najwięcej. Jednak jakie sprzęty utrudniają nam oszczędzanie prądu? Ta lista was zaskoczy!

📢 Te banknoty tracą ważność do końca sierpnia! Masz je? Koniecznie je wymień 13.08.2023 Jakie banknoty trzeba wymienić w sierpniu 2023 roku? Banknoty, które posiadamy w swoich portfelach nie zawsze zachowują swoją ważność, a także wartość. To na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek jego wymiany. Podpowiadamy jak to zrobić! 📢 Te długi przedawniają się od sierpnia 2023 roku! Zobacz jakich długów nie musisz już spłacać 13.08.2023 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już w sierpniu 2023 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Niebezpieczne kobiety ze Szczecina. Poszukuje ich policja. Prezentujemy ich wizerunek. Rozpoznajesz je? [ZDJĘCIA] 13.08.2023 Policja poszukuje tych kobiet ze Szczecina. W bazie policji są poszukiwane za kradzieże, podrabianie dokumentów, niepłacenie alimentów i nie tylko. Może rozpoznajecie którąś z tych kobiet? Prezentujemy opublikowane przez policję dane - twarze i nazwiska. 📢 Polacy dostaną od rządu prawie 8000 złotych! Nie musisz składać żadnego wniosku. Sprawdź szczegóły 13.08.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie nawet 8000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Chcesz otrzymywać 800 plus? Masz czas do końca sierpnia żeby złożyć ten wniosek! Zobacz więcej szczegółów 13.08.2023 800 plus umożliwia rodzinom skorzystanie z dodatkowego wsparcia finansowego na każde dziecko. Wnioski o ten dodatek muszą być złożone do końca sierpnia, aby uzyskać pełną kwotę wsparcia. W naszej galerii wyjaśniamy wszystkie szczegóły dotyczące programu "Rodzina 800 plus".

📢 Oni nie płacą na własne dzieci! Alimenciarze ze Szczecina i regionu poszukiwani przez policję. Publikujemy ich wizerunek [ZDJĘCIA] 13.08.202 To oni nie płacą alimentów na swoje dzieci! Zobacz, kogo poszukuje zachodniopomorska policja. Brak spełnienia obowiązku alimentacyjnego grozi karą pozbawienia wolności. Tylko na Pomorzu Zachodnim policja poszukuje kilkudziesięciu osób, które uchylają się od obowiązku nałożonego na nich przez sąd. 📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 13.08.2023 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS.

📢 Już za miesiąc miliony Polaków będzie zarabiało więcej. To nowy dodatek do pensji 13.08.2023 Wynagrodzenie minimalne w 2023 roku wzrosło już raz, w styczniu. Tymczasem od lipca resort pracy szykuje kolejną podwyżkę płacy minimalnej. W górę pójdzie minimalna krajowa, co sprawi, że wiele osób będzie otrzymywało wyższe wynagrodzenia. Ile będzie wynosiło? 📢 Urbex na Pomorzu Zachodnim. Opuszczone miejsca, które przyciągają poszukiwaczy przygód [LISTA] 13.08.2023 Na dworze coraz cieplej, a to sprzyja nie tylko spacerom, ale również rozpoczęciom eksplorowania opuszczonych miejsc. Urbex staje się coraz popularniejszy w Polsce. Gdzie można się na niego udać na Pomorzu Zachodnim? 📢 Miejsca na weekend blisko Szczecina. Oto ciekawe miejsca dwie godziny drogi od Szczecina [ZDJĘCIA] 13.08.2023 Szczecin i jego okolica obfitują w miejsca idealne na szybki wypad w weekend. Lokalizacje oferują nie tylko przyrodnicze, ale także architektoniczne atrakcje i perełki. Na miłośników spacerów i krótkich podróży czekają zarówno małe wsie, jak i większe miasteczka, do tego mnóstwo jezior, plaż i lasów. Postanowiliśmy je zebrać i zaprezentować.

📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 13.08.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy? 📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 13.08.2023 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha!

📢 Emerytury stażowe w Polsce coraz bliżej! Wyjaśniamy zasady projektu. Sprawdź, kiedy "stażówki" wejdą w życie 13.08.2023 Po rozmowach z NSZZ "Solidarność" droga do emerytur stażowych jest otwarta — powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Przewodniczący Piotr Duda ocenił, że podpisane w środę porozumienie z rządem jest historyczne. Wyjaśniamy, zasady emerytur stażowych i kiedy projekt wejdzie w życie. 📢 Natychmiast wyrzuć te rzeczy! Sprawdź jakie przedmioty przynoszą nam pecha 13.08.2023 Wszyscy na co dzień marzymy o życiu w szczęściu, dostatku i zdrowiu, bez problemów. Według przesądów, często na własne życzenie sprowadzamy do swoich "czterech ścian" straszliwego pecha. Sprawdź jakich rzeczy nie trzymać w mieszkaniu, bo grożą nam straszliwym pechem i pasmem niekończących się niepowodzeń.

📢 Od tych kobiet uciekaj sprzed ołtarza! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Sprawdź listę 13.08.2023 Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie imię może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Sprawdzicie to w naszej galerii.

📢 Osoby o tych imionach to najwięksi kłamcy! Oni będą ci kłamać prosto w oczy. Sprawdź, czy jesteś na liście 13.08.2023 Ponoć kłamstwo ma bardzo krótkie nogi. Mimo to, wiele osób i tak nas świadomie okłamuje z różnych powodów. Zaskakujący może być dla Was fakt, że ta cecha charakteru jest przypisana do naszego imienia! Zdaniem ezoteryków każde imię ma szereg cech charakteru, którym odznaczają się jego posiadacze. My sprawdziliśmy te imiona, które często okłamują innych. Zobaczcie, jakie imiona znalazły się na liście!

📢 Najniebezpieczniejsze kobiety ze Szczecina i regionu. Poszukiwane są przez policję. Wiesz gdzie się ukrywają? Zgłoś je! [ZDJĘCIA] 13.08.2023 Zachodniopomorska policja poszukuje kilkudziesięciu kobiet, które podejrzane są o popełnienie wielu przestępstw. Wiesz, gdzie się ukrywają? Zgłoś to natychmiast najbliższej jednostce policji. Sprawdź w galerii kto jest poszukiwany.

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 13.08.2023 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Waloryzacja emerytur jest rekordowa! Wiemy jakie będą podwyżki dla seniorów od marca 13.08.2023 Od 1 marca 2023 r. wielu seniorów może się ucieszyć. Rosnąca inflacja sprawiła, że od dłuższego czasu mówi się, że waloryzacja emerytur i rent w będzie rekordowa. Ile procent wyniesie w tym roku? Sprawdź, ile wyniesie Twoja emerytura od marca. 📢 Dwa nowe laboratoria naukowe powstają na ZUT-cie w Szczecinie Prawie 7 mln zł kosztować będą powstające na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska ZUT w Szczecinie 2 laboratoria: druku 3D i pozyskiwania surowców z odpadów.

📢 Wakacje w Zachodniopomorskiem. Najpiękniejsze miejsca w regionie. TOP 12 miasteczek i okolic do odwiedzenia Szukasz miejsca idealnego na wakacyjny odpoczynek, ale przy okazji chcesz też pozwiedzać? Sprawdź propozycje na krótki wyjazd w Zachodniopomorskiem! 📢 Te słowa znają tylko prawdziwi szczecinianie. Sprawdź czy potrafisz tak mówić [QUIZ] Frytburger, grzędy, Dachy Paryża... Czy znasz te określenia? Nasz test to prawdziwe wyzwanie. Niektóre ze słów wciąż są w obiegu i każdy sięga do nich w mowie potocznej, ale inne pamiętają tylko ci, co mieszkają w Szczecinie z pokolenia na pokolenie. Warto przyłączyć się do zabawy i odkryć - jak mówią prawdziwi szczecinianie.

📢 Takie są zasady wypłacania 500 plus dla seniora. Warunki który musi spełnić 75 latek żeby dostać 500 + [PROGI DOCHODOWE] 13.08.2023 Oto jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać dodatkowe 500 plus dla seniora Okazuje się, że jest szereg warunków do tego, żeby zostało wypłacone 500 plus dla emeryta. W dalszej części artykułu omówimy wszystkie warunki koniecznie do wypłacenia 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Liczba uprawnionych do odbierania 500 + dla seniora od marca zwiększyła się w ziązku z podniesieniem progu dochodowego.

📢 Tak mieszka i żyje Paulina Krupińska-Karpiel wraz z rodziną. Góralska chata z widokiem na Giewont [ZDJĘCIA] 13.08.2023 Paulina Krupińska-Karpiel razem z mężem zamieszkują w pięknym góralskim domku. Sebastian Karpiel-Bułecka kojarzony jest przede wszystkim z muzyką. Razem mogą się chwalić szczęśliwą rodziną i pięknymi widokami z ich domku. Zobacz jak wyglądają wnętrza ich drewnianej chatki. Tak mieszka jedna z najbardziej popularnych par polskiego show-biznesu. Jakie widoki! Zobacz galerię! 📢 Tak Marcin Prokop wyglądał w młodości. Miał długie włosy!Tak 30 lat temu wyglądał prowadzący Dzień Dobry TVN 13.08.2023 Marcin Prokop to znana osobowość telewizyjna. Dziennikarz, prezenter, felietonista i pisarz w jednej osobie, znany przede wszystkim z programu śniadaniowego Dzień Dobry TVN chętnie dzieli się swoimi zdjęciami. Nie tylko tymi bieżącymi, ale również archiwalnymi. Stąd możemy się dowiedzieć, jak Marcin Prokop wyglądał 20, a nawet 30 lat temu, kiedy był jeszcze nastolatkiem, bądź studentem. Zobacz te zdjęcia!

📢 Tak mieszka i żyje Małgorzata Rozenek-Majdan z rodziną. Zobacz zdjęcia 13.08.2023 Małgorzata Rozenek-Majdan to wciąż jedna z najbardziej popularnych osobowości telewizyjnych. Znana wcześniej przede wszystkim z programu "Perfekcyjna Pani Domu", dziś jest jedną ze współprowadzących program śniadaniowy "Dzień Dobry TVN". Jak żyje i mieszka gwiazda telewizyjna? Sprawdź!

📢 Emerytury w 2024 roku będą wyższe. Tyle emeryci dostaną na swoje konta. Sprawdź najnowsze wyliczenia! 13.08.2023 To, że emerytury w 2024 roku będą wyższe, niż są obecnie jest pewne od dawna. To zakładają bowiem przepisy dotyczące waloryzacji emerytur. Ciągle jednak trwają dywagacje, ile wynosić będzie waloryzacja w 2024 roku. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur w 2024 roku. Zawierają one przykładową obecną emeryturę brutto, obecną emeryturę netto i wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji. Sprawdźcie!

📢 Tak żyją i pracują Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. Zobacz prywatne zdjęcia pary 13.08.2023 Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski to obecnie jedna z najgorętszych par polskiego show biznesu. Od kiedy oficjalnie potwierdzili, że są ze sobą chętnie dzielą się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jak spędzają wolny czas, gdzie podróżują, no i jak wspólnie pracują? To wszystko można zobaczyć na tych zdjęciach. Sprawdź! 📢 Kobiety poszukiwane przez policję z woj. zachodniopomorskiego. Mogą być niebezpieczne! Sprawdź nową listę 13.08.2023 Policja zachodniopomorska poszukuje obecnie ponad 1.500 osób. Wydano za nimi listy gończe za przeróżne przestępstwa. Wśród poszukiwanych jest też ponad 100 kobiet. Mogą być niebezpieczne. Sprawdź najnowszą listę poszukiwanych kobiet w woj. zachodniopomorskim. 📢 Pili alkohol i jechali autem. Poszukuje ich zachodniopomorska policja. Sprawdź nową listę 13.08.2023 Oto listy gończe za osobami, które prowadziły samochód pod wpływem alkoholu, bądź innych środkach odurzających. Zachodniopomorska policja - na wniosek sądu, bądź prokuratury - poszukuje obecnie co najmniej kilkudziesięciu takich kierowców. Sprawdź listę osób poszukiwanych z art. 178a § 1 - prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym przez osobę będącą w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

📢 Dwa dęby rosnące na pl. Zwycięstwa to unikaty! [ZDJĘCIA] Dwa dęby rosnące przy pomniku Kornela Ujejskiego na pl. Zwycięstwa w Szczecinie to unikaty! Miasto zadbało o nie przy okazji przebudowy placu. 📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie! 📢 Takie były projekty tunelu pod Świną pół wieku temu [ZDJĘCIA] Jak miał wyglądać tunel pod Świną prawie 50 lat temu? Można to zobaczyć na wizualizacjach z 1975 roku, które opublikowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

📢 Znane osoby ze Szczecina. Ich talent sprawia, że zna ich cała Polska, a nawet świat [12.08.2023] Szczecin to miejsce, z którego wywodzi się wiele utalentowanych osób. Wśród nich są aktorzy, muzycy, artyści czy sportowcy. Te osoby naprawdę ciężko pracowały na swoją rozpoznawalność. Jedni się tu jedynie urodzili, inni regularnie wracają, a nawet mieszkają na stałe. Warto znać ich nazwiska mieszkając w Szczecinie. 📢 Rozpoczął się Letni Jarmark Szczeciński na Jasnych Błoniach [ZDJĘCIA] Letni Jarmark Szczeciński tradycyjnie odbywa się w długi sierpniowy weekend. Na Jasnych Błoniach od soboty do wtorku na mieszkańców Szczecina i turystów czeka wiele atrakcji.

📢 Drzewo spadło na rowerzystkę. Kobieta została odwieziona do szpitala Pechowa rowerzystka jechała ścieżką rowerową przy skrzyżowaniu ulic Wańkowicza i Władysława IV w Koszalinie, gdy na ścieżkę spadło drzewo.

📢 Pożar samochodu na S3 w stronę Świnoujścia. Utrudnienia w ruchu Do zdarzenia doszło około godz. 7 na trasie nad morze za Kliniskami. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Jak informują nas Czytelnicy, na trasie tworzy się korek. Droga jest zablokowana na odcinku Kliniska Wielkie - Rurka. 📢 Śmiech przez... źle zamontowany kran. Hydraulicy wolą o tym nie mówić. Zobacz kosmiczne wpadki i fuszerki mistrzów złego odpływu W świecie rur, zaworów i wycieków, hydraulicy pełnią rolę prawdziwych bohaterów. Ale co, jeśli twój dom odwiedził hydraulik po ciemnej stronie mocy? No cóż, to właśnie wtedy historia zamienia się w śmiech przez łzy i... źle zamontowany kran. Ci fachowcy zamiast naprawiać wycieki, mogliby zdobyć się na występy kabaretowe. Przed wam pasjonujący taniec wodnych kłopotów. Absolutne hity polskiego intenretu!

📢 Dzwon życia zabrzmi w szpitalu przy ul. Unii Lubelskiej. Obwieści każde wyzdrowienie Dzwon życia wybrzmiał. Po raz pierwszy ale (na pewno) nie po raz ostatni. Wisi na oddziale Onkologii, chemioterapii i immunologii nowotworów w szpitalu przy ul. Unii Lubelskiej. Jako pierwszy zadzwonił nim Piotr Górka z Koszalina. Pokonał złośliwego raka kości! 📢 Rożki francuskie z jabłkami. Tak dobre, że zjesz je do ostatniego okruszka. Przepis na prosty i szybki deser z jabłkami. Zobacz wideo Mam dla ciebie prosty przepis na pyszny deser – rożki francuskie z jabłkami. To wyśmienite ciasteczka, które możesz bardzo łatwo i szybko przygotować. Są apetycznie chrupiące, w sam raz słodkie i cudownie pachnące cynamonem. Sprawdzą się na przekąskę dla niespodziewanych gości. Przekonaj się, jakie są dobre i wypróbuj przepis na rożki z ciasta francuskiego z jabłkami.

📢 Oto mamy które dostaną specjalny dodatek 1500 zł! Warunek na dostanie pieniędzy jest banalnie prosty 13.08.2023 Te mamy w Polsce mogą otrzymać specjalny dodatek w wysokości lekko ponad 1500 złotych! Program „Mama 4+” to świadczenie uzupełniające, które ma zagwarantować niezbędne środki do życia osobom spełniającym określone warunki. Wyjaśniamy jak otrzymać świadczenie. 📢 Najbardziej poszukiwane antyki. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 10.08.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Internauci bezlitośni dla Pogoni. Memy po meczu z belgijskim KAA Gent. "Gramy bez bramkarza" [MEMY] Ciężki bywa los kibica Pogoni Szczecin, która przegrała 5:0 z KAA Gent w meczu III rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. O odpadnięciu przesądziła tak naprawdę gra do przerwy, kiedy doszło do utraty aż czterech bramek... Nie popisał się niestety Bartosz Klebaniuk zastępujący kontuzjowanego Dantego Stipicę. Oto memy o smutnym środowym wieczorze w Gandawie.

📢 Ceny gęsi Pipa poszły w dół, a do tego okazało się, że prototypem gęsi Pipa wcale nie jest gęś Pipa Jeszcze nie tak dawno, bo zaledwie w lipcu cena za maskotkę gęsi Pipa osiągała na zachodniopomorskim wybrzeżu nawet 250 zł. Teraz już za tę sama gęś można zapłacić dużo mnie, bo niecałe 100 zł. Gęś Pipa staniała, a poza tym coraz częściej obok niej pojawia się konkurencyjna maskotka.

📢 Teatr Polski w Szczecinie nie wytrzymał intensywnych ulew [ZDJĘCIA] Z naszych informacji wynika, że zbudowana za 200 milionów złotych nowa siedziba Teatru w Szczecinie została zalana. 📢 Kamienice przy ul. Śląskiej zachwycają. Zobacz jak wyglądają w środku [ZDJĘCIA] Jest szansa, że kolejne zniszczone budynki w centrum Szczecina zostaną odnowione. Niedawno zrujnowane kamienice przy ul. Bałuki 12 i 13 kupiła szwedzka firma Lorenshill, która w Szczecinie zasłynęła z renowacji czterech kamienic przy ul. Śląskiej. Zobaczcie, jak mogą wyglądać odnowione budynki i co inwestorzy stworzyli wewnątrz kamienic — na klatkach schodowych i jak mogą wygladać mieszkania.

📢 Ogródki działkowe na sprzedaż w Szczecinie. Wiemy ile trzeba zapłacić [LOKALIZACJA, CENY] Zobacz zdjęcia! 06.08.2023 Działki ogrodnicze na wiosnę cieszą się bardzo dużym wzięciem. W Internecie nie brakuje ogłoszeń o sprzedaży takich działek. Co wpływa na cenę? Najczęściej jest to lokalizacja i stan ogólny ogródka działowego. Ważne jest także czy do działki podciągnięte są media - woda do podlewania rośli oraz prąd. Cenę podniesie także murowana altanka, w której można nocować. Ile kosztują działki ogrodnicze w Szczecinie? Sprawdziliśmy. 📢 Oni mają trudny charakter. Osoby o tych imionach są uparte i wredne. Z nimi ciężko się dogadać 05.08.2023 Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. Te osoby bywają uparte i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Badacze zajmują się rozszyfrowaniem psychologicznych aspektów ludzkich imion i ich zależnościami. Zobacz, jakie jest znaczenie tych imion.

📢 Przestępcy poszukiwani w Zachodniopomorskiem Znasz ich? Skontaktuj się z policją! Co jakiś czas zachodniopomorska policja aktualizuje zbiór osób poszukiwanych w województwie. Prezentujemy nazwiska i listy gończe

📢 HIPOKRATES ROKU. Medycy odebrali nagrody i gratulacje [ZDJĘCIA, WIDEO] Uroczystą galą w Operze na Zamku zakończyliśmy tegoroczny plebiscyt Hipokrates. Nagrody zostały wręczone laureatom z całego województwa. Podczas uroczystości nie za brakło słów uznania, podziękowań a także odrobiny humoru.

ZOBACZ KONIECZNIE Największe katastrofy naturalne w Polsce. Zobacz archiwalne zdjęcia

Jabłoński o konfederacji i perspektywach na wybory