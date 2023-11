Przegląd prasy (13.11.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 13.11.2023”?

Prasówka 13.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 13.11.2023 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 13.11.23

📢 Tak mieszka i żyje Joanna Opozda. Dom i ogród pięknej aktorki robią wrażenie! Taka jest na co dzień Joanna Opozda. Prywatne zdjęcia Joanna Opozda z pewnością należy do najpiękniejszych polskich aktorek. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Jowity w serialu "Pierwsza miłość" emitowanym na antenie Polsatu. Poza rolami w filmach oraz serialach, Joannę Opozdę mogliśmy również oglądać w kampaniach reklamowych znanych marek. Aktorka ma liczną grupę fanów, z którymi pozostaje w stałym kontakcie w mediach społecznościowych. Jak mieszka i żyje Joanna Opozda? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje na instagramie.

📢 Tanie domy i mieszkania od komornika w Zachodniopomorskim. Sprawdź najnowsze licytacje komornicze [ZDJĘCIA] Tanie domy i mieszkania w Koszalinie i regionie. Najnowsze ogłoszenia licytacji domów od komornika. Domy nawet za pół ceny. Sprawdź, jakie są oferty. Licytacja komornicza to dobra okazja na zaoszczędzenie pieniędzy. Sprawdź oferty od komornika. Zobacz domy, które będą licytowane w najbliższym czasie przez komorników w Zachodniopomorskiem.

Prasówka 13.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 To twój HOROSKOP na poniedziałek 13 listopada 2023 r. Nów w Skorpionie może dziś sporo namieszać Horoskop dzienny na poniedziałek 13 listopada 2023 r. kryć może podpowiedź tego, co może przynieść najbliższa przyszłość. Zmiany w pracy, domowe finanse, związku i uczucia, zdrowie, a także nowe znajomości. Zasłonę tajemnicy uchyla przed tobą wróżka Samanta.

📢 W hicie Pogoń – Raków zabrakło bohatera. Kto grał najrówniej? [OCENY POGONI] Oceny piłkarzy Pogoni Szczecin za mecz z Rakowem Częstochowa (1:1). Skala not 1-10. Oceniamy zawodników, którzy grali minimum 20 minut. Noty przy zdjęciach w galerii. 📢 Stare Miasto w Szczecinie kiedyś i dziś. Tak zmieniało się nasze miasto [ZDJĘCIA] Trudno określić dokładną datę powstania zdjęć, ale mamy na nich kawał historii Szczecina w latach 80. Jest pamiętny mural na ścianie budynku straży pożarnej, w dłoniach reklamówki Pewexu, moda sprzed 40 lat. A czego nie ma? Odbudowanego Starego Miasta i wielu kamienic w okolicy placu Orła Białego. 📢 Tak mieszkają milionerzy ze Szczecina. Oto najdroższe domy na sprzedaż w okolicy [ZDJĘCIA] 12.11.2023 Najdroższe domy na sprzedaż w Szczecinie i regionie kosztują nawet kilkadziesiąt milionów. To luksusowe rezydencje, wytworne pałace i eleganckie wille, które spełniają nawet najbardziej wygórowane wymagania. Położone w atrakcyjnych lokalizacjach, świetnie wyposażone, z basenami i prywatnymi strefami SPA ociekają luksusem i wygodą. Czy są warte swojej ceny? Zobaczcie, jak wyglądają i ile kosztują.

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 12.11.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 12.11.2023 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter.

📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 12.11.2023 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły! 📢 Takie emerytury będą wypłacane w listopadzie. Mamy najnowsze wyliczenia! Co ulegnie zmianie? Oto wyliczenia brutto/netto 12.11.2023 Zbliżają się listopadowe wypłaty emerytur. Na co muszą zwrócić uwagę emeryci? W sierpniu i wrześniu emeryci dostali na swoje konta czternastą emeryturę. Dodatkowe pieniądze miały wspomóc tę grupę społeczną. W listopadzie emerytury będą bez dodatkowych świadczeń. Czy 13. i 14. emerytura zostanie zlikwidowana? Sprawdź wyliczenia brutto i netto.

📢 Ostrzeżenia GIS! 11.11.2023 Bakterie w produktach wycofanych ze sklepów Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan 12.11.2023 Sprawdź aktualne ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów. Ostrzeżenie GIS 12.11.2023 Co sklepy Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan muszą usunąć te towary ze swoich półek? 📢 Jens Gustafsson, trener Pogoni: Możemy być rozczarowani, że zdobyliśmy tylko jedną bramkę Opinie trenerów po meczu Pogoń Szczecin – Raków Częstochowa (1:1). - Mamy punkt i jestem dumny z tego, jak wyglądaliśmy na boisku - mówił szkoleniowiec Portowców. 📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznieczy masz je w domu!

📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Zobacz, jak możesz zaplanować swój urlop w Nowym Roku 12.11.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu. 📢 5 mln euro na współpracę Opery na Zamku i niemieckiego teatru Sieć viaTEATRI, w skład której wchodzą: Opera na Zamku w Szczecinie oraz niemieckie teatry Uckermärkische Bühnen Schwedt I Vorpommersche Landesbühne Anklam otrzymały w ramach unijnego programu Interreg blisko 5 milionów euro na wspólne działania transgraniczne.

📢 Najbardziej poszukiwane antyki. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 12.11.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Niewielu Polaków wie o tym dodatku. Można zyskać 550 zł, bez względu na wiek! Decyzja w ciągu miesiąca 12.11.2023 553,30 zł miesięcznie to specjalny dodatek wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jego wysokość jest stała, ale podlega on corocznej waloryzacji. Aby go otrzymać, trzeba spełniać specjalne warunki. Wyjaśniamy szczegóły. 📢 Ostatni dzwonek na złożenie wniosku. Prawie 2500 zł dostaną rodzice na ucznia 12.11.2023 Nowy rok szkolny, to również nowe wydatki dla rodziców i opiekunów. Część z nich może zostać pokryta z programów takich jak 500 i 300 plus, ale to niejedyne pieniądze, jakie mogą otrzymać rodzice. Warto się spieszyć ze złożeniem wniosku, bo czasu jest coraz mniej. 📢 2760 zł ekstra dodatku dla emerytów! Zobacz jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla seniorów 12.11.2023 Pieniądze to kwestia ważna nie tylko dla emerytów. Dodatkowe świadczenie w dobie szalejącej inflacji jest niczym spełnienie marzeń osób planujących miesięczny budżet. Seniorzy mogą otrzymać 230 zł miesięcznie do końca życia. Rocznie daje to aż 2760 zł! Sprawdź jak uzyskać dodatkowe świadczenie.

📢 Agresywne psy zaatakowały w Mymoniu dziewczynkę spacerującą z pieskiem. Strach przed agresywnymi zwierzętami panuje we wsi od lat [WIDEO] W Mymoniu w gminie Besko sfora agresywnych psów zaatakowała dziewczynkę, która z spacerowała z pieskiem. Ojciec interweniuje w różnych instytucjach, ale wszyscy rozkładają ręce, gdyż dziewczynka… nie została pogryziona.

📢 Niedziela na plaży w Mielnie. Pogoda zachęca do spacerów [ZDJĘCIA] W niedzielne przedpołudnie pogoda zachęca do spacerów nad morzem. Spacerowicze pojawili się m.in. na plaży w Mielnie. 📢 Tak mieszka Szymon Hołownia i pilotka myśliwca MiG-29 z dzieciakami. Zobacz, jak wygląda ich przytulny dom przy lesie niedaleko Warszawy Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni i jego rodziny.

📢 Te telefony komórkowe mogą dostać nowe życie. Masz stary model marki Nokia, Motorola, Siemens, Philips? Na tych starych komórkach zarobisz Stare telefony komórkowe... Czy ktoś jeszcze je pamięta? Nie tak dawno temu na rynku nie było dostępnych popularnych dziś smartfonów. Prawdziwym "hitem" były duże telefony komórkowe z antenkami. Nokia, Motorola czy Siemens to tylko niektóre z marek, rządzących rynkiem telefonów jeszcze dwadzieścia lat temu. Dziś wiele z nich ma wartość nie tylko sentymentalną, ale także kolekcjonerską. O których telefonach mowa? Ile dziś kosztują? Sprawdziliśmy! 📢 Masz te banknoty? To prawdziwe skarby! Za jeden możesz otrzymać kilka tysięcy złotych! [ZDJĘCIA] 12.11.2023 O tym, że monety potrafią być warte fortunę, wiemy wszyscy. A banknoty? Mało z nas zdaje sobie sprawę, że mogą kosztować krocie. Zobacz galerię i sprawdź, czy w twoim domu nie kryją się banknoty, które znacząco powiększą objętość portfela!

📢 Uwaga! Z nimi lepiej się nie spotykaj! Mężczyźni o tych imionach zdradzają najczęściej 12.11.2023 Imię może mówić wiele o naszym zachowaniu, charakterze i upodobaniach. Imię, jakie nosimy mówi nawet o tym czy i na ile skłonni jesteśmy do zdrady. Sprawdziliśmy, jakie imiona mężczyzn nie wróżą wierności w związku.

📢 Police z obligacjami, żeby ratować dofinansowanie na inwestycje Gmina Police chcą wyemitować obligacje komunalne na kwotę 15 mln złotych. Władze gminy przekonują, że to najbardziej racjonalna decyzją, żeby nie utracić dofinansowania do kończących się inwestycji drogowych. 📢 Tak wyglądał ekskluzywny wycieczkowiec MS Piłsudski. Siłownia, restauracje i pokoje [archiwalne zdjęcia] MS Piłsudski polski statek pasażerski pływający po transatlantyckich trasach. Jednostka bliźniacza MS Batory, zwodowana w 1935 roku. Statek ten był chlubą polskiej żeglugi pasażerskiej i dlatego dostał imię po słynnym marszałku. Zobacz, jak wyglądał luksus lat 30.

📢 Kontrolerzy w domach Polaków! Mija termin opłacenia abonamentu RTV. Kto nie musi go płacić? 12.11.2023 Abonament RTV jest obowiązkowy, a za kilka dni misja termin jego opłacenia. Kontrolerzy mogą zapukać do Twoich drzwi. Kary za nieopłacanie abonamentu są dotkliwe, a Poczta Polska chce uregulować tę kwestię. Wysłała już wiele listów z wezwaniem wpłaty. Jest też grupa osób, która jest zwolniony z płacenia abonamentu RTV!

📢 O tym dodatku zapominają Polacy! 400 zł dla każdego, ale jest jeden warunek 12.11.2023 400 zł to obok 500 plus kolejne świadczenie przeznaczone dla rodzin z dziećmi. Te mogą otrzymać do 400 zł na opłacenie żłobka dla dziecka lub pobytu pociechy w innej placówce tego typu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przyjmuje wnioski w ramach tego programu wyłącznie drogą elektroniczną.

📢 Emerytury w 2024 roku będą wyższe. Tyle emeryci dostaną na swoje konta. Sprawdź najnowsze wyliczenia! 12.11.2023 To, że emerytury w 2024 roku będą wyższe, niż są obecnie jest pewne od dawna. To zakładają bowiem przepisy dotyczące waloryzacji emerytur. Ciągle jednak trwają dywagacje, ile wynosić będzie waloryzacja w 2024 roku. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur w 2024 roku. Zawierają one przykładową obecną emeryturę brutto, obecną emeryturę netto i wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji. Sprawdźcie!

📢 Tak mieszka i żyje Dorota Gardias. Prywatne zdjęcia pięknej prezenterki. Praca, sport, podróże. Dorota Gardias na co dzień 12.11.2023 Dorota Gardias należy do najpiękniejszych i najpopularniejszych polskich prezenterek pogody. Na co dzień możemy ją oglądać w telewizji TVN. Jak lubi spędzać wolny czas? Jakie sporty uprawia? To pytanie z pewnością zdaje sobie wielu fanów pięknej prezenterki. Jaka na co dzień jest Dorota Gardias? Jak mieszka i żyje? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Ta porcelana z czasów PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów szukają kolekcjonerzy. Sprawdź, ile kosztują filiżanki i serwisy z PRL 12.11 Przedmioty z PRL wracają do łask i cieszą się rosnącą popularnością. Należy do nich chociażby porcelana i ceramika, a niektóre z nich osiągają na portalach aukcyjnych naprawdę zawrotne ceny. Wiele osób traktuje porcelanę i ceramikę z czasów PRL jako dzieło sztuki. Ile kosztują obecnie? Sprawdźcie, jakie ceny w 2023 roku osiąga porcelana i ceramika z PRL na portalach aukcyjnych. 📢 Tak żyje Marta Manowska. Taka jest na co dzień śliczna prowadząca program Rolnik szuka żony. Sport, podróże, piękne widoki 12.11.2023 Jaka na co dzień jest Marta Manowska? Z pewnością to pytanie zadaje sobie wielu fanów popularnej prezenterki TVP. Szczególną rozpoznawalność i sympatię widzów przyniosło jej prowadzenie popularnego wśród widzów programu "Rolnik szuka żony". Jak żyje Marta Manowska? Jak spędza wolny czas, jakie sporty uprawia? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje Marta Manowska na instagramie.

📢 Oni zarobią ponad 15 tysięcy złotych. Będziesz zaskoczony! Sprawdź, kto może mieć taką pensję 12.11.2023 Kto może w Polsce zarobić co najmniej 15 tysięcy złotych brutto? Postanowiliśmy to sprawdzić. Podane w artykule proponowane przez pracodawców wynagrodzenia pochodzą z ofert pracy, które trafiają do powiatowych urzędów pracy w całej Polsce. Jakie zawody, profesje znalazły się na naszej liście? Sprawdź!

📢 Uwaga! Najnowsze ostrzeżenia GIS. Lista wycofanych toksycznych produktów ze sklepów Biedronka, Netto, Lidl i innych 12.11.2023 Tych produktów nie kupisz już w takich sklepach jak Lidl, Biedronka czy Netto. Zobacz, jakie produkty zostały ocenione jako toksyczne i niebezpieczne. GIS wycofuje produkty ze sklepów. Sprawdź najnowszą listę! Jeśli masz je w domu, możesz zwrócić je do sklepu. Z jakich powodów zostały wycofane? Sprawdź szczegóły!

📢 Te bajki lat 90. oglądał każdy. Pamiętasz wszystkie tytuły? Co oglądaliście? Bajka, anime, manga, a może serial? One miały swoich fanów! Sentymentalny powrót do świata telewizyjnych bajek. Długo wyczekiwany weekend i kolejny odcinek filmu, o której i tak myślało się przez cały tydzień? Mama wołająca przez okno, że zbliża się 15:00 i codzienny seans. Obiad po szkole w towarzystwie telewizora?Oto zestawienie najpopularniejszych bajek lat 90. Co oglądaliście? "Reksio", "Dragon Ball", a może "Przygody Bolka i Lolka". Jedno jest pewne, w latach 90 było co oglądać!

📢 Dwa samochody osobowe zderzyły się na skrzyżowaniu Sczanieckiej i E. Plater 5 osób zostało poszkodowanych w wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych na skrzyżowaniu ulic Sczanieckiej i E. Plater. 📢 Dorośli i dzieci na 5. Szczecińskim Biegu Niepodległości na Łasztowni Nadodrzańskimi bulwarami i po terenie Centrum Logistycznego „Gryf” 11 listopada pobiegli uczestnicy 5. Szczecińskiego Biegu Niepodległości.

📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! 12.11.2023 Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie!

📢 Defilada służb mundurowych i Festyn Niepodległościowy na Wałach Chrobrego Msza święta, defilada służb mundurowych i pokazy sprzętu wojskowego to największe atrakcje wojewódzkich obchodów Narodowego Święta Niepodległości, które odbyły się w Szczecinie z okazji Święta Niepodległości. 📢 Szczecin z lotu ptaka. Te zdjęcia Mateusza Sielickiego trzeba zobaczyć [ZDJĘCIA] Odlotowy Szczecin, to nazwa, pod którą w sieci można znaleźć najpiękniejsze zdjęcia Szczecina. Ich autorem jest Mateusz Sielicki, miłośnik miasta, a także utalentowany fotograf specjalizujący się w fotografii z lotu ptaka. Jego zdjęcia nie tylko zachwycają, ale pokazują też, jak zmienia się Szczecin.

📢 Najpiękniejsze kreacje szczecinianek na czerwonym dywanie. Zobacz TOP 12 stylizacji Szczecin to miejsce, z którego wywodzi się wiele utalentowanych osób. Wśród nich są aktorzy, muzycy, artyści czy sportowcy. Regularnie bywają na największych galach i przechadzają się czerwonymi dywanami czy też uczestniczą w profesjonalnych sesjach. Każde ich oficjalne wyjście to moc modowych inspiracji. Zobaczcie zestawienie najpiękniejszych sukni szczecinianek prosto z czerwonego dywanu. 📢 Marsz Niepodległości przeszedł ulicami Szczecina [ZDJĘCIA] Na placu Orła Białego zebrały się setki polskich patriotów, aby uczcić rocznicę odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Marsz Niepodległości wyruszył w południe z placu Orła Białego. 📢 Zapłać o ponad 120 zł mniej za prąd! Zobacz jak skorzystać ze zniżki 11.11.2023 Nowy sposób rozliczeń z klientami zaowocuje oszczędnością ponad 120 zł na rachunku za prąd, a to wszystko jeszcze w tym roku. Wyjaśniamy, o co chodzi w zniżce i jak ją uzyskać.

📢 Ta moneta z PRL może być warta nawet 30 tys. złotych! Koniecznie zobacz swoje szuflady [ZDJĘCIA] 11.11.2023 Bądź szczególnie uważny sprzątając swoje szuflady. Cenne okazy mogą kurzyć się w zapomnieniu, a monety z PRL mogą być czasami warte fortunę. Sprawdź sam, czego szukać!

📢 Jednorazowe świadczenie 1000 zł już od października. Prosty sposób, żeby je uzyskać 11.11.2023 Październik przyniesie pozytywne informacje dla wielu obywateli naszego kraju. Wówczas bowiem na waszych kontach wyląduje dodatek, który z pewnością przyda się w każdej kieszeni. 📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 11.11.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 Co z obiecanymi pieniędzmi na Trasę Północną? Zastępca Prezydenta Szczecina uspokaja Na kilka dni przed październikowymi wyborami parlamentarnymi, Szczecin otrzymał wstępną promesą 250 mln zł na dokończenie budowy Trasy Północnej. Co będzie dalej z tymi pieniędzmi i inwestycją?

📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 10.11.2023 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę! 📢 Tak wyglądają pokoje hotelowe w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. To będzie największy hotel w Polsce [ZDJĘCIA] Hotel w Pobierowie ma być największym hotelem w Polsce. To ma być hotel pięciogwiazdkowy, z m.in. czterema parkingami, aquaparkiem, basenami wewnętrznymi i zewnętrznymi, SPA, restauracjami oraz salami konferencyjnymi, strefami rozrywki, boiskami, kortami tenisowymi i ścianką wspinaczkową. W obiekcie będzie też m.in. kręgielnia, dyskoteka, sala bilardowa oraz sale teatralne. Ma mieć 1200 pokoi, w których jednorazowo będzie mogło przebywać ponad 3 tys. gości.

📢 Pierwszy etap hotelu Gołębiewski w Pobierowie jest już gotowy i trwają odbiory. Zwiedziliśmy największy hotel w kraju [ZDJĘCIA] Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter.

📢 Najlepsi uczniowie zachodniopomorskich szkół odebrali stypendia [ZDJĘCIA] 189 uczniów województwa zachodniopomorskiego otrzymało stypendium Prezesa Rady Ministrów, a 26 uczniów - stypendia Ministra Edukacji i Nauki. Stypendia te zostały przyznane za wybitne osiągnięcia w nauce. 📢 Popularny pchli targ już w najbliższą niedzielę w Szczecinie. Co będzie można znaleźć? Już w najbliższą niedzielę 12 listopada w Hali Odra po raz 19. odbędzie się Less Waste Market, czyli jeden z największych pchlich targów w naszym mieście. Mieszkańcy Szczecina mają szansę nie tylko odnaleźć ukryte perełki, ale też dać im drugie życie.

📢 Futurystyczny statek "Canopée" ze Szczecina już po pierwszym rejsie przez Atlantyk. Transportował elementy wyrzutni rakiety Ariane [ZDJĘCIA] Kadłub wyjątkowej jednostki powstał w Szczecinie. Statek przepłynął Ocean Atlantycki i zawinął do portu Pariacabo w Gujanie Francuskiej. Był to rejs pod pełnymi żaglami. 📢 Coroczne badanie frekwencji w kościołach za nami. Więcej czy mniej? Policzyli wiernych W październiku w kościołach w całej Polsce liczono wiernych biorących udział w niedzielnych nabożeństwach. W naszym regionie są miejsca, gdzie jest ich nieznacznie więcej niż tuż po pandemii, ale o wiele mniej niż jeszcze kilka, kilkanaście lat temu. Nie mówiąc już o czasach Polski Ludowej. 📢 Długie kolejki samochodów na granicy polsko-niemieckiej. Sprawdziliśmy jak to jest w Kołbaskowie i Lubieszynie Kolejka aut przed granicą z Niemcami na autostradzie A4 w Jędrzychowicach (województwo dolnośląskie) ma już około dziewięć kilometrów - donoszą lokalne media. A co się dzieje na granicy w zachodniopomorskim? Czy u nas tez trzeba stać w kolejce na przejściu w Kołbaskowie i Lubieszynie?

📢 Wyglądają młodo i atrakcyjnie pomimo swoich 50 lat. Te gwiazdy postawiły na krótkie fryzury damskie. Zobacz najmodniejsze cięcia Odmładzające krótkie fryzury damskie są na topie, nie tylko z tego powodu, że są wygodne, ale dlatego, że wizualnie odejmują kilka lat. Dobrze o tym wiedzą polskie i zagraniczne gwiazdy, które zdecydowały się na nie już dawno i nie myślą o zapuszczaniu włosów. Zobacz, jakie cięcia są teraz modne. 📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 7.11.2023 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość.

📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 7.11.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy? 📢 7 pięknych wsi na Pomorzu Zachodnim w sam raz na jesienny wypad. Oferują niezwykłe widoki i wspaniałe atrakcje Województwo zachodniopomorskie to malowniczy region w północno–zachodniej części Polski. Oprócz popularnych nadmorskich kurortów oferuje zwiedzającym mnóstwo innych atrakcji – te ukryte są jednak w niepozornych miejscowościach, które w rzeczywistości są prawdziwymi perłami turystycznymi. Odkryj 7 pięknych wsi Pomorza Zachodniego.

📢 NASZA LOTERIA: Gramy o 250 000 zł NOWOŚĆ! Odwiedzając nasz serwis lub czytając gazetę, możesz wziąć udział w wielkiej loterii. Już jeden SMS może dać Ci nagrodę, a w wielkim finale loterii nagrodę główną 250 000 złotych. Nie czekaj i daj szansę szczęściu! 📢 To odliczysz od podatku w 2023 roku. Sprawdź co odliczysz po raz pierwszy i ile zyskasz! 6.11.2023 Te rzeczy można odliczyć od podatku w 2023 roku. Wielkimi krokami przychodzi czas, kiedy musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Każdy płatnik będzie musiał dokonać rozliczenia od 15 lutego. Warto zapoznać się z najnowszymi ulgami podatkowymi, aby nie być zmuszony do dopłaty. Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku po raz pierwszy w 2023 roku! 📢 Horoskop miłosny na listopad 2023. Szczęście i miłość dla pięciu znaków zodiaku. Jesteś wśród nich? Strzelce i Lwy mogą się uśmiechnąć Horoskop miłosny na listopad 2023 r. dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Samanta. Oni będą mieli czas na szukanie nowej miłości. Osoby spod dwóch znaków zodiaku muszą zadbać, by w związku musiały rozkwitnąć uczucia Sprawdź przepowiednie naszej wróżki, dla której gwiazdy nie mają tajemnic. Oto wróżba miłosna dla znaków zodiaku: Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby.

📢 Kryształy rodem z PRL są warte fortunę. Tych wazonów i szkieł szukają kolekcjonerzy! Masz je w domu? Możesz się bardzo wzbogacić 27.10.2023 Powróciła moda na kryształy i szkła rodem z PRL-u. Kolekcjonerzy poszukują również innych przedmiotów z tego okresu. Są oni w stanie zapłacić za niektóre naprawdę duże pieniądze. Na aukcjach niektóre z nich osiągają zawrotne ceny. Zastanawiasz się które przedmioty z czasów PRL są najbardziej unikatowe? Sprawdź koniecznie czy masz je w domu. Zebraliśmy w naszej galerii niektóre z najcenniejszych przedmiotów.

📢 ŚWIĄTECZNE GWIAZDECZKI 2023 - prześlij do konkursu zdjęcie swojego dziecka, może znaleźć się na okładce! Nagroda główna: 50 000 zł! Tradycyjnie, jak co roku, tworzymy wielką świąteczną galerię zdjęć dzieci z naszego województwa. Spośród maluszków i starszaków nasi Czytelnicy wybiorą dzieci, które trafią na okładki świątecznego wydania gazety. Wszystkie przesłane do 17 listopada zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku, który zostanie wydany w czwartek, 23 listopada. Na dzieci czekają wspaniałe nagrody - wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, a w finale wyjazdy do Energylandii, vouchery do biura podróży oraz dwie nagrody główne - 50 000 zł!

📢 Najlepsze memy po meczu Polska - Mołdawia. "W Europie już nie ma słabych drużyn" i "Masakra z tą Mołdawią" Polscy piłkarze znów nie wygrali z Mołdawią, tym razem remisując w niedzielę na PGE Narodowym 1:1. Co za wstyd! Nic dziwnego, że internauci mają używanie, a w sieci pojawiła się rekordowa liczba memów. Wiele z nich dotyczy Michała Probierza, bo co tu dużo mówić - od nowego selekcjonera oczekiwano totalnej odmiany drużyny, tymczasem Biało-Czerwoni zaczęli mecz ospale i choć po przerwie zerwali się do boju, to zdołali strzelić tylko jednego gola. - Masakra z tą Mołdawią - mówi zrozpaczony kapitan kadry Piotr Zieliński. 📢 Otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie nad morzem coraz bliżej. Kiedy przyjadą pierwsi goście? [GALERIA ZDJĘĆ] Pięciogwiazdkowy Hotel Gołębiewski powstaje w Pobierowie (gmina Rewal) właściwie od początku 2018 roku. Zakończenie inwestycji planowano wtedy na sezon 2020, ale pandemia i kłopoty z pracownikami spowodowały, że inwestycja jest opóźniona.

📢 Wypadek na skrzyżowaniu Sczanieckiej i Emilii Plater w ‪‎Szczecin‬ie Trzy osoby zostały ranne w zderzeniu na skrzyżowaniu ulic Emilii Plater i Sczanieckiej w Szczecinie.

ZOBACZ KONIECZNIE Ile kosztuje roczne utrzymanie samochodu?

Święto Polskości - relacja z Marszu Niepodległości