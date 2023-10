Przegląd prasy (13.10.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Emerytury w listopadzie 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Mamy wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, ile dostaniesz!”?

Prasówka 13.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Emerytury w listopadzie 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Mamy wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, ile dostaniesz! Takie emerytury otrzymają seniorzy w listopadzie 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w listopadzie 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na listopad 2023.

📢 Co z porządkiem na nowej alei Wojska Polskiego? Urzędnicy tłumaczą i dostawiają kolejne kosze Przepełnione kosze mają być opróżniane codziennie, a finał prac przy przebudowie śródmiejskiego odcinka alei ma nastąpić do połowy listopada.

📢 Sławomir Mentzen na wiecu Konfederacji w Szczecinie: "Mamy pomysł na zmianę państwa" "Polska racja? Konfederacja!" Tak skandowali w czwartek sympatycy Konfederacji, którzy uczestniczyli w wiecu przedwyborczym na pl. Adamowicza w Szczecinie. Na spotkanie z wyborcami przyjechał Sławomir Mentzen, szef partii Korwin. Zachęcał słuchających, by szli do wyborów. - Każdy głos ma znaczenie - podkreślał. - Dlatego namawiajcie znajomych, by poszli głosować. Jeśli nie chcą, postawcie im kawę albo piwo, by pokazać wała PiS i PO.

Prasówka 13.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 12.10.2023 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter.

📢 Są pieniądze na miejsca opieki nad dziećmi w Zachodniopomorskiem. Program Maluch+ Są pieniądze na nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 z programu Maluch+. Wojewoda zachodniopomorski podpisał umowy na dofinansowanie żłobków z przedstawicielami szesnastu samorządów - z części zachodniej województwa. Powstaną dzięki temu 1704 miejsca w żłobkach i klubach dziecięcych. 📢 Wszystkie odcinki nowej S10 w przetargu. S10 Szczecin – Piła będzie dwujezdniową drogą ekspresową z dwoma pasami ruchu w każdą stronę -Ruszył przetarg na odcinek S10 Wałcz – Piła, tym samym szukamy wykonawców na wszystkie osiem odcinków realizacyjnych tej trasy od Szczecina do Piły, o łącznej długości 113,4 km. Pod koniec września ogłosiliśmy przetargi na pierwsze trzy odcinki, a w ubiegłą środę na kolejne cztery - mówi Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

📢 Proces ws. tragicznego pożaru w escape roomie w Koszalinie. Zeznawała księgowa firmy W procesie czworga oskarżonych w sprawie pożaru escape roomu „To Nie Pokój” w Koszalinie, w którym zginęło pięć 15-latek, zeznawała księgowa tej firmy. Potwierdziła, że działalność była zarejestrowana na współoskarżoną Małgorzatę W. Nie pamiętała, czy kiedykolwiek ją spotkała i z nią rozmawiała. 📢 Wmurowano kamień węgielny pod nowy budynek Politechniki Morskiej [ZDJĘCIA] Politechnika Morska buduje nowy obiekt dla Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki przy ul. Willowej 2. Właśnie wmurowano tam kamień węgielny. 📢 Uwaga kierowcy! Od piątku duże zmiany na placu Zwycięstwa Prace związane z przebudową infrastruktury na Placu Zwycięstwa postępują. Od najbliższego piątku kierowcy będą musieli się liczyć z dodatkowymi utrudnieniami w ruchu.

📢 Najmodniejsze stroiki na cmentarz. Tak pięknie udekorujesz pomniki bliskich na Wszystkich Świętych 2023. Te kompozycje na grób to hit Stroiki na cmentarz warto wybrać już teraz, bo lada chwila przypada jedno z najważniejszych świąt w roku, czyli dzień Wszystkich Świętych. 1 listopada dekorujemy nagrobki kompozycjami na cmentarz i zapalamy znicze, żeby uczyć pamięć bliskich i przyjaciół. Podpowiadamy, jakie wiązanki na Wszystkich Świętych wybrać. Zobacz w galerii, jak pięknie można udekorować rodzinne groby.

📢 Tak wyglądają najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Oni są poszukiwani za zabójstwa. Oto zdjęcia i listy gończe! Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 23 sierpnia 2023 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni! 📢 Pościg za motocyklistą. Szaleńcza ucieczka ulicami Polic Policcy policjanci złapali motocyklistę, który uciekał, ponieważ jego pojazd nie był dopuszczony do ruchu. Mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat.

📢 W Świnoujściu zbudują nowoczesny agroterminal. Inwestycja za 25 mln zł Chodzi o to, aby zboże płynęło przez polskie porty - mówi Edward Kosmal, przewodniczący "Solidarności" Rolników Indywidualnych. 📢 Prowadziła życie u boku arabskiego szejka. Zobacz, jak teraz wygląda Małgorzata Teodorska, czyli Irka z „Plebanii”. Czym się zajmuje? Małgorzata Teodorska niegdyś brylowała na salonach, zachwycała urodą i opędzała się od adoratorów. Zrezygnowała jednak z kariery w telewizji i za zakochanym w niej, bogatym przedsiębiorcą wyjechała do... Dubaju. Teraz ponownie żyje w Polsce, ale nie widać jej już w produkcjach telewizyjnych. Jak potoczyło się życie dawnej ulubienicy widzów „Plebanii”?

📢 Niecodzienna operacja w szpitalu przy ul. Arkońskiej w Szczecinie. Laparoskopowe usunięcie pęcherza Do laparoskopowego usunięcie pęcherza moczowego, doszło w szpitalu wojewódzkim przy ul. Arkońskiej w Szczecinie - to pierwszy w historii placówki tego typu zabieg. Do tej pory podobnych usunięć wykonywano przy użyciu konwencjonalnej techniki chirurgicznej, czyli tzw. operacji otwartej. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej metody, pacjent nie ma już dużego cięcia, a jedynie kilka niewielkich nacięć na skórze brzucha. To wiąże się z szybszym powrotem do sprawności.

📢 Most nad Regalicą przeszedł próby. Wytrzymał przejazd czterech lokomotyw o masie niemal 500 ton [ZDJĘCIA] To była widowiskowa operacja. Na nowy most i wiadukt powoli wjechały cztery lokomotywy. Wykonawca prac potwierdza, że próby zakończyły się sukcesem. Do końca prac nad kolejową przeprawą jest coraz bliżej.

📢 Mieszkanie Julii Wieniawy. Sofa, lampa i krzesła warte krocie. Zajrzyj do luksusowego salonu i modnej kuchni nowej jurorki „Mam talent” Mieszkanie Julii Wieniawy to luksusowe wnętrza. Celebrytka mieszka w komfortowym apartamencie, który jest wart ponad dwa miliony złotych. Nowa jurorka „Mam talent” kocha zmiany, dlatego ostatnio przearanżowała z pomocą architekta swój salon w stolicy. W luksusowym wnętrzu pojawiły się drogie meble znanych projektantów i wiele designerskich rozwiązań. Zobacz, jak wygląda dom Julii Wieniawy po kosztownej metamorfozie. Sprawdź, w jakich wnętrzach żyje na co dzień popularna celebrytka.

📢 Te urządzenia pożerają najwięcej prądu w Twoim domu! Zaskakujące wyliczenia 12.10.2023 Mamy lipiec, a to oznacza, że już niedługo okaże się, ile w przeciągu roku zużyliśmy prądu. Kluczowe jest zużycie, które powinniśmy ograniczyć. Warto w tym celu odłączyć od prądu urządzenia, które zżerają go najwięcej. Jednak jakie sprzęty utrudniają nam oszczędzanie prądu? Ta lista was zaskoczy!

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 12.10.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 12.10.2023 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę!

📢 2760 zł ekstra dodatku dla emerytów! Zobacz jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla seniorów 12.10.2023 Pieniądze to kwestia ważna nie tylko dla emerytów. Dodatkowe świadczenie w dobie szalejącej inflacji jest niczym spełnienie marzeń osób planujących miesięczny budżet. Seniorzy mogą otrzymać 230 zł miesięcznie do końca życia. Rocznie daje to aż 2760 zł! Sprawdź jak uzyskać dodatkowe świadczenie. 📢 Ostatni dzwonek na złożenie wniosku. Prawie 2500 zł dostaną rodzice na ucznia 12.10.2023 Nowy rok szkolny, to również nowe wydatki dla rodziców i opiekunów. Część z nich może zostać pokryta z programów takich jak 500 i 300 plus, ale to niejedyne pieniądze, jakie mogą otrzymać rodzice. Warto się spieszyć ze złożeniem wniosku, bo czasu jest coraz mniej. 📢 Ważny list od ZUS w sprawie 14. emerytury. Uwaga seniorzy! Lepiej go nie przegapić 12.10.2023 W ciągu kilku najbliższych tygodni emeryci i renciści powinni spodziewać się ważnego listu od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Warto go odebrać. Dlaczego? Wyjaśniamy szczegóły.

📢 Niewielu Polaków wie o tym dodatku. Można zyskać 550 zł, bez względu na wiek! Decyzja w ciągu miesiąca 12.10.2023 553,30 zł miesięcznie to specjalny dodatek wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jego wysokość jest stała, ale podlega on corocznej waloryzacji. Aby go otrzymać, trzeba spełniać specjalne warunki. Wyjaśniamy szczegóły. 📢 Ta moneta z PRL może być warta nawet 30 tys. złotych! Koniecznie zobacz swoje szuflady [ZDJĘCIA] 12.10.2023 Bądź szczególnie uważny sprzątając swoje szuflady. Cenne okazy mogą kurzyć się w zapomnieniu, a monety z PRL mogą być czasami warte fortunę. Sprawdź sam, czego szukać!

📢 Zapłać o ponad 120 zł mniej za prąd! Zobacz jak skorzystać ze zniżki 12.10.2023 Nowy sposób rozliczeń z klientami zaowocuje oszczędnością ponad 120 zł na rachunku za prąd, a to wszystko jeszcze w tym roku. Wyjaśniamy, o co chodzi w zniżce i jak ją uzyskać.

📢 Tak mieszkają milionerzy ze Szczecina. Oto najdroższe domy na sprzedaż w okolicy [ZDJĘCIA] 12.10.2023 Najdroższe domy na sprzedaż w Szczecinie i regionie kosztują nawet kilkadziesiąt milionów. To luksusowe rezydencje, wytworne pałace i eleganckie wille, które spełniają nawet najbardziej wygórowane wymagania. Położone w atrakcyjnych lokalizacjach, świetnie wyposażone, z basenami i prywatnymi strefami SPA ociekają luksusem i wygodą. Czy są warte swojej ceny? Zobaczcie, jak wyglądają i ile kosztują. 📢 Jednorazowe świadczenie 1000 zł już od października. Prosty sposób, żeby je uzyskać 12.10.2023 Październik przyniesie pozytywne informacje dla wielu obywateli naszego kraju. Wówczas bowiem na waszych kontach wyląduje dodatek, który z pewnością przyda się w każdej kieszeni. 📢 Masz te banknoty? To prawdziwe skarby! Za jeden możesz otrzymać kilka tysięcy złotych! [ZDJĘCIA] 12.10.2023 O tym, że monety potrafią być warte fortunę, wiemy wszyscy. A banknoty? Mało z nas zdaje sobie sprawę, że mogą kosztować krocie. Zobacz galerię i sprawdź, czy w twoim domu nie kryją się banknoty, które znacząco powiększą objętość portfela!

📢 Długi weekend w październiku! Pracownicy mają się z czego cieszyć. Będą mieli do odebrania wolne 12.10.2023 Kalendarz na 2023 roku zapewnia pracownikom kilka długich weekendów bez uszczerbku na stracie dni urlopowych. Co ważne, kilkudniowy wypoczynek nadejdzie już bardzo blisko. Szykujcie się na odpoczynek w październiku.

📢 Uwaga! Z nimi lepiej się nie spotykaj! Mężczyźni o tych imionach zdradzają najczęściej 12.10.2023 Imię może mówić wiele o naszym zachowaniu, charakterze i upodobaniach. Imię, jakie nosimy mówi nawet o tym czy i na ile skłonni jesteśmy do zdrady. Sprawdziliśmy, jakie imiona mężczyzn nie wróżą wierności w związku. 📢 Te produkty SANEPID nakazał natychmiast wycofać z półek w Biedronce, Lidlu i innych. Parówki, jajka, mięso 12.10.23 Główny Inspektorat Sanitarny nakazał wycofanie ze sklepów kolejnych produktów, których spożycie zagrażać może zdrowi oraz życiu konsumentów. Mowa tu o takich produktach jak parówki, mięso, jajka czy kosmetyki. Wykryto w nich albo niepożądane substancje lub skażenie bakteriami salmonelli. Oznacza to, że produkty te muszą natychmiast zostać wycofane ze sprzedaży. Sprawdź o które produkty i ich partie chodzi. Robisz zakupy w Biedronce, Lidlu, Auchan czy innych popularnych marketach? Sprawdź czy nie kupiłeś rzeczy wycofanych przez Sanepid.

📢 O tym dodatku zapominają Polacy! 400 zł dla każdego, ale jest jeden warunek 12.10.2023 400 zł to obok 500 plus kolejne świadczenie przeznaczone dla rodzin z dziećmi. Te mogą otrzymać do 400 zł na opłacenie żłobka dla dziecka lub pobytu pociechy w innej placówce tego typu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przyjmuje wnioski w ramach tego programu wyłącznie drogą elektroniczną. 📢 Duże podwyżki wynagrodzeń na początku 2024 roku! Ile pieniędzy już niedługo trafi do Polaków? 12.10.2023 Gwarancja minimalnej wysokości wynagrodzenia przy umowach cywilnoprawnych, podobnie jak wynagrodzenie za pracę, podlega szczególnej ochronie. Wielu Polaków może mieć powody do zadowolenia – rok 2024 także będzie obfitował w znaczne podwyżki płacy minimalnej. Co ważne nastąpi to aż dwa razy w roku!

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 12.10.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 Polski elektryczny samochód dostawczy. Na jakim etapie są prace? Firmy Ennovation Technology oraz Autobox Innovation, należące do Grupy Zasada, finalizują prace nad polskim elektrycznym samochodem dostawczym, który jeszcze w 2023 roku zostanie poddany procesom homologacyjnym. Projekt realizowany jest w ramach konkursu „e-Van”, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), którego celem było wyłonienie najlepszych propozycji stworzenia uniwersalnego pojazdu dostawczego z napędem elektrycznym. 📢 Ostatni taki sondaż przed wyborami: PiS na prowadzeniu, Trzecia Droga w Sejmie Na trzy dni przed wyborami największym poparciem wyborców cieszy się Prawo i Sprawiedliwość. Szanse na wejście do Sejmu ma jeszcze pięć ugrupowań – wynika z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" i RMF. 📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach. Ile dostaną emeryci w 2025 i 2026 roku? Sprawdź! 12.10.2023 Jak będzie wyglądała waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach? Już pojawiają się informacje na ten temat. Z danych tych wynika, że w 2024 roku wskaźnik waloryzacii emerytur osiągnie nieco niższy poziom, ale wciąż będzie ponad dziesięcioprocentowy. W kolejnych dwóch latach ma jednak maleć - tak ma zakładać plan rządu. Jak więc będą wyglądały emerytury po tych waloryzacjach? Sprawdź!

📢 Tak mieszka i żyje Paulina Krupińska-Karpiel wraz z rodziną. Góralska chata z widokiem na Giewont [ZDJĘCIA] 12.10.2023 Paulina Krupińska-Karpiel razem z mężem zamieszkują w pięknym góralskim domku. Sebastian Karpiel-Bułecka kojarzony jest przede wszystkim z muzyką. Razem mogą się chwalić szczęśliwą rodziną i pięknymi widokami z ich domku. Zobacz jak wyglądają wnętrza ich drewnianej chatki. Tak mieszka jedna z najbardziej popularnych par polskiego show-biznesu. Jakie widoki! Zobacz galerię!

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 12.10.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Tak mieszka i żyje Małgorzata Rozenek-Majdan z rodziną. Zobacz zdjęcia 12.10.2023 Małgorzata Rozenek-Majdan to wciąż jedna z najbardziej popularnych osobowości telewizyjnych. Znana wcześniej przede wszystkim z programu "Perfekcyjna Pani Domu", dziś jest jedną ze współprowadzących program śniadaniowy "Dzień Dobry TVN". Jak żyje i mieszka gwiazda telewizyjna? Sprawdź! 📢 Tak żyją i pracują Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. Zobacz prywatne zdjęcia pary 12.10.2023 Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski to obecnie jedna z najgorętszych par polskiego show biznesu. Od kiedy oficjalnie potwierdzili, że są ze sobą chętnie dzielą się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jak spędzają wolny czas, gdzie podróżują, no i jak wspólnie pracują? To wszystko można zobaczyć na tych zdjęciach. Sprawdź! 📢 Szczecin znów zmienia budżet. Sprawdziliśmy co się w nim znajduje Dwa miliony złotych na zakup kina Pionier, czy 25 mln zł do wykreślenia, bo opóźnia się wydanie wyroku - takie m.in. zmiany są w najnowszej nowelizacji budżetu Szczecina.

📢 Poznaliśmy laureatów konkursu "Zachodniopomorskie Wydarzenia Muzealne Roku 2022" To najważniejszy konkurs dla zachodniopomorskich muzealników. W Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie odbyła się uroczysta gala w czasie której wręczono nagrody w trzech kategoriach.

📢 Te 9 trików w WhatsApp musisz znać – przekonaj się, jakie opcje skrywa popularny komunikator WhatsApp to jeden z najpopularniejszych darmowych komunikatorów internetowych i dla wielu osób to główny sposób porozumiewania się ze znajomymi. Dzięki WhatsApp możemy jednak nie tylko wysyłać wiadomości tekstowe oraz głosowe, bowiem aplikacja ma jeszcze szereg ciekawych, ukrytych funkcjonalności. Zobacz najlepsze i najciekawsze triki w WhatsApp i sprawdź, czy je znasz. 📢 Koalicja Obywatelska o szkole, religii, zmęczeniu uczniów i płacach nauczycieli Co najmniej 1,5 tys. złotych podwyżki na każdy etat nauczycielski, czytelne zasady lekcji religii, dbanie o komfort ucznia i nauczyciela - to propozycje Koalicji Obywatelskiej przed niedzielnymi wyborami parlamentarnymi.

📢 Najseksowniejsza piłkarka świata Alisha Lehmann ujawnia: Drake prosił o koszulkę, a światowa gwiazda oferowała sto tysięcy funtów za noc Gwiazda kobiecej piłki nożnej Alisha Lehmann przyznała w osobistej korespondencji, o co poprosił ją słynny raper Drake. Lehmann, która gra w Aston Villi Brimingham, ma ponad 15 milionów obserwujących na Instagramie. Plotki mówią, że 24-latka ma otrzymywać 245 000 funtów za reklamy w mediach społecznościowych. Często nazywana jest najseksowniejszą piłkarką świata. 📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 12.10.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznieczy masz je w domu!

📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie! 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 12.10.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Tak wyglądały lekcje w czasach PRL-u. Niektóre metody wychowawcze nauczycieli dziś by nie przeszły. Jakie są Wasze wspomnienia? Szkoła zmienia się na wielu obszarach, nie zawsze tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. System edukacji to pojemny temat, w którym jest jeszcze dużo do zrobienia. Brakuje wciąż rozwiązań problemów, z którymi borykają się młodzi uczniowie, ale także nauczyciele. Ta ostatnia grupa zmaga się m.in. z brakiem prestiżu zawodowego. W czasach PRL-u autorytet nauczyciel często budowano na władzy i strachu. Dziś potrzebne są inne rozwiązania. Jakie były metody wychowawcze nauczycieli 30 lat, 40 lat czy 50 lat temu, które dziś są nie do zaakceptowania?

📢 Biżuteria PRL i w stylu vintage. Zobacz, na czym można zarobić. Sprawdź, czego szukają jubilerzy i kolekcjonerzy. Biżuteria warta majątek! Biżuteria w stylu vintage, albo jak to lubi, retro. Co nosiło się przed laty, a dzisiaj jest obiektem westchnień i poszukiwań kolekcjonerów i jubilerów? Sprawdź, może akurat w twojej domowej kolekcji znajduje się coś, co jest naprawdę kosztowne. Kolczyki babci, naszyjnik mamy, a może wyjątkowy pierścionek, który udało ci się zdobyć na pchlim targu. Biżuteria w stylu vintage może być naprawdę dużo warta. Zobacz, czego w internecie szukają inni! Ta biżuteria może kosztować krocie!

📢 Na poligonie drawskim ćwiczą kadeci. Rywalizują najlepsze klasy mundurowe z całej Polski [ZDJĘCIA] Strzelanie, rzut granatem ćwiczebnym, konkurencje strażackie, policyjne, test z wiedzy historycznej. Pierwszy, ogólnopolski Turniej Klas Mundurowych ruszył we wtorek na poligonie drawskim. Kilkudziesięciu uczniów z klas wojskowych, policyjnych czy strażackich zmaga się w różnorakich konkurencjach. Jak mówią uczestnicy - warto tu było przyjechać.

📢 Maryla Rodowicz - wiek. Tak zmieniała się przez ostatnie 50 lat na polskiej scenie Maryla Rodowicz skończyła 77 lat. Piosenkarka swoje urodziny świętowała 7 grudnia 2022 roku. To jedna z najpopularniejszych piosenkarek w historii polskiej muzyki rozrywkowej, uważana także za ikonę polskiej muzyki rozrywkowej i największą gwiazdę rodzimego show-biznesu. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia z lat jej młodości. Zobaczcie, jak zmieniła się Maryla Rodowicz od lat 70. ub. wieku. 📢 W Policach powiększą galerię handlową. Rozpoczęły się prace Galeria handlowa Hosso w Policach będzie większa. Powstaną dwa kolejne budynki, które będą bezpośrednio sąsiadować z obecną galerią. 📢 Te domy kupisz od komornika w okazyjnej cenie. Nowe licytacje komornicze nieruchomości z kraju. Sprawdź domy na licytacjach 11.10.2023. Te domy możesz kupisz od komornika w okazyjnej cenie. Planujesz kupno nieruchomości? Jednym z pomysłów może być licytacja komornicza. Ceny wywoławcze zdecydowanie odbiegają od cen rynkowych. Sprawdź licytacje domów, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach naszego kraju. W jakiej cenie można nabyć nieruchomości od komornika?

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 11.10.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Skandal w Zabrzu. Lokatorka zamieniła wynajmowane mieszkanie w ruinę. Właścicielka jest załamana. Tak teraz wygląda lokum. Zobacz ZDJĘCIA Pani Iwona z Zabrza wynajęła mieszkanie, wydawać się mogło, eleganckiej i odpowiedzialnej kobiecie. Lokatorka założyła z góry za miesiąc czynszu i uiściła kaucję, nie do zwrotu w przypadku komplikacji czy drobnych usterek w mieszkaniu. Podpisała też umowę najmu. Na tym pozytywne aspekty się kończą, a rozpoczyna prawdziwa gehenna...

📢 Te niebezpieczne dla zdrowia produkty wycofano ze sprzedaży! Nie jedz tego i nie kupuj w sieciach: Kaufland, Biedronka, Lidl, Rossmann Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży.

📢 Oto najpiękniejsze mieszkanki Pomorza! Cudowne panie na Instagramie. Zobacz, co podziwiają fani Sylwii Bomby, Marceliny Zawadzkiej... Z Pomorza pochodzą m.in. aktorki, modelki, prezenterki, aktorki, instruktorki fitness. Marcelina Zawadzka, Agnieszka Boryń, Sylwia Bomba, Magdalena Frąckowiak... Wszystkie chwalą się swoimi cudownymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jest co podziwiać! Pomorze bez wątpienia ma piękne twarze. 📢 Obwodnica Polic. Duża nadwyżka kasy po otwarciu ofert, ale łącznika ze Szczecinem z tego nie zbudują Wszystkie kwoty złożone w przetargu na projektowanie i budowę obwodnicy Polic są dużo niższe niż kwota dotacji, która wynosi 245 mln złotych. To jednak nie oznacza, że Police będą mogły wybudować łącznik w kierunku Szczecina.

📢 Tak zarobisz na na PRL. Te kryształy są warte fortunę! To szkło jest dziś gratką dla kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu! Kryształy w PRL miały status kultowych przedmiotów. Z biegiem lat zyskiwały one na wartości, ale zaczęły znikać z mieszkań Polaków. Dziś mają wartość kolekcjonerską, bo mogą kosztować duże pieniądze! Poszukują ich pasjonaci przedmiotów z minionej epoki. Sprawdź, czy masz w domu te kryształowe wyroby z okresu PRL! 📢 Tego nie zobaczysz z autostrady! Wilki, lisy, dziki spacerują pod i nad drogami. Najlepsze zdjęcia z fotopułapek Nowe autostrady i drogi ekspresowe powstające w całym kraju przecinają naturalne szlaki, którymi od lat przemieszczają się dzikie zwierzęta. Dla bezpieczeństwa zarówno kierowców, jak i migrujących zwierząt, buduje się przejścia nad lub pod jezdniami, którymi sarny, dziki, wilki czy łosie mogą spokojnie przejść z jednej strony jezdni na drugą. Zobaczcie, jakie zwierzęta (i nie tylko!) spacerują po zielonych mostach i w tunelach pod drogami szybkiego ruchu. Najciekawsze zdjęcia z fotopułapek, które udostępniła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, obejrzysz w galerii zdjęć.

📢 Najnowszy szczeciński tramwaj. Przyjechał na platformie z Poznania To pierwszy z dwóch zamówionych dwukierunkowych moderusów beta. W nocy z 8 na 9 października do zajezdni Pogodno dostarczono pudło wagonu. 📢 Wrócili do Szczecina, by zrealizować najlepszy na świecie (dosłownie) pomysł. Kim są Aleksandra i Marcin Czajkiewicz? Wrócili do Szczecina z Warszawy po cichu, ale za to z pomysłem. Pomysłem, który po niespełna dwóch latach od realizacji okazał się najlepszym na świecie. Dosłownie, bo wraz z początkiem roku wygrali prestiżowy World Gin Awards. Tytuł przyniósł nie tylko zaszczyt i nowe kontakty, ale złamał też kilka stereotypów, jak choćby ten, że sukces można odnieść tylko w wielkim mieście. Mówimy oczywiście o Aleksandrze i Marcinie Czajkiewiczach, twórcach Heritage Magnolia Gin. 📢 Tak wyglądają pokoje hotelowe w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. To ma być największy hotel w Polsce [ZDJĘCIA] Hotel w Pobierowie ma być największym hotelem w Polsce. To ma być hotel pięciogwiazdkowy, z m.in. czterema parkingami, aquaparkiem, basenami wewnętrznymi i zewnętrznymi, SPA, restauracjami oraz salami konferencyjnymi, strefami rozrywki, boiskami, kortami tenisowymi i ścianką wspinaczkową. W obiekcie będzie też m.in. kręgielnia, dyskoteka, sala bilardowa oraz sale teatralne. Ma mieć 1200 pokoi, w których jednorazowo będzie mogło przebywać ponad 3 tys. gości.

📢 Panorama starego Szczecina z wyjątkowego miejsca. To mogli zobaczyć dawni mieszkańcy miasta [ZDJĘCIA] Co można było zobaczyć 100 lat temu ze szczytu obecnego Muzeum Narodowego w Szczecinie? Warto zobaczyć dawne widokówki 📢 Otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie nad morzem coraz bliżej. Kiedy przyjadą pierwsi goście? [GALERIA ZDJĘĆ] Pięciogwiazdkowy Hotel Gołębiewski powstaje w Pobierowie (gmina Rewal) właściwie od początku 2018 roku. Zakończenie inwestycji planowano wtedy na sezon 2020, ale pandemia i kłopoty z pracownikami spowodowały, że inwestycja jest opóźniona.

📢 Przyłapani na Google Street View w Szczecinie! Złapaliśmy Cię na zdjęciach! [GALERIA] Raz na jakiś czas samochody z logo Google i charakterystyczną "kopułką" na górze można spotkać na ulicach polskich miast. To wtedy powstają zdjęcia do funkcji Google Street View. Kamery mogą nas przyłapać podczas spaceru, zakupów czy spotkań z przyjaciółmi. Zobaczcie zdjęcia szczecinian wykonane przez kamery Google na terenie całego miasta.

📢 Osoby o tych imionach to najwięksi kłamcy! Oni będą ci kłamać prosto w oczy. Sprawdź, czy jesteś na liście 03.10.2023 Ponoć kłamstwo ma bardzo krótkie nogi. Mimo to, wiele osób i tak nas świadomie okłamuje z różnych powodów. Zaskakujący może być dla Was fakt, że ta cecha charakteru jest przypisana do naszego imienia! Zdaniem ezoteryków każde imię ma szereg cech charakteru, którym odznaczają się jego posiadacze. My sprawdziliśmy te imiona, które często okłamują innych. Zobaczcie, jakie imiona znalazły się na liście! 📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Zgłoś nauczyciela do nagrody! Wybierz z nami najlepsze przedszkola, szkoły i uczelnie Znasz dobrego nauczyciela, którego cenią i lubią uczniowie i ich rodzice, albo nauczyciela przedszkola, który najlepiej uczy maluchy? A może dyrektora, który świetnie zarządza placówką edukacyjną? Wiesz, które przedszkole warto polecić innym albo która szkoła jest najbardziej przyjazna uczniom i rodzicom? A może chcesz rekomendować innym dobrą szkołę językową? Zgłoś kandydatów do nagrody w wielkim Plebiscycie Edukacyjnym.

📢 Zachodniopomorskie. Prezentacja kandydatów PiS w nadchodzących wyborach parlamentarnych [ZDJĘCIA] "Wiarygodność" pod takim hasłem do wyborów idzie drużyna PiS. - Można łatwo zweryfikować, co obiecywaliśmy cztery lata temu, osiem lat temu i co zostało zrealizowane - mówił Joachim Brudziński w Szczecinie.

📢 HIPOKRATES 2023 Głosowanie rozpoczęte! Zobacz listę medyków nominowanych do nagród dla pracowników roku ochrony zdrowia We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia. 📢 Tak wygląda największy hotel w Polsce. Byliśmy na budowie hotelu Gołębiewski w Pobierowie, praca wre [ZDJĘCIA] A tam praca wre. Hydraulicy dokręcają krany, elektrycy instalują lampy i żyrandole. Kafelkarze układają płytki, ale w drugim końcu hotelu sprzątaczki już szykują pokoje na powitanie pierwszych gości.

📢 Kuchenne Rewolucje w Barlinku. "Dzik Dzik Dzik" - MENU Kuchenne rewolucje w restauracji "Wielkopolanka" w Barlinku. Lokal zmienił nazwę na "Dzik dzik dzik". Zobaczcie menu! 📢 169 pedagogów ze Szczecina z nagrodami od prezydenta [ZDJĘCIA] W Teatrze Lalek PLECIUGA w Szczecinie miała miejsce uroczystość wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Szczecina z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

ZOBACZ KONIECZNIE Segregujesz śmieci? Tego nie rób

Jarosław Kaczyński o ewakuacji Polaków z Palestyny