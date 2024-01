Przegląd prasy 13.01.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Młodzież szkolna w laboratoriach naukowych podczas Nocy Biologów [ZDJĘCIA] ”?

Prasówka 13.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Młodzież szkolna w laboratoriach naukowych podczas Nocy Biologów [ZDJĘCIA] Po raz kolejny Uniwersytet Szczeciński zaprosił młodzież z zachodniopomorskich szkół do swoich laboratoriów z okazji Nocy Biologów. Młodzi ludzie zasiedli przy mikroskopach i oglądali preparaty.

📢 Horoskop dzienny na jutro (13.01, sobotę). Które znaki zodiaku będą zadowolone z horoskopu? Sprawdź horoskop na sobotę dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich bliskich przygotowały gwiazdy na jutro? Przeczytaj, co według horoskopu powinno się wydarzyć w sobotę 13.01.2024. Czy doda Ci to skrzydeł? Sprawdź horoskop na jutro (sobotę, 13.01.2024) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Prokuratura potwierdza - Jolanta K. nie zginęła w wypadku w Mezowie. Wcześniej została zamordowana! W piątek, 12 stycznia po godzinie 15 prokuratura potwierdziła, że 31-letnia Jolanta K. nie zginęła w wypadku kolejowym na przejeździe niestrzeżonym w Mezowie (po. kartuski), do którego doszło 10 stycznia późnym wieczorem. Potwierdził się gorszy scenariusz - kobieta została wcześniej zamordowana, a wypadek na torach został upozorowany.

Prasówka 13.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najciekawsze wydarzenia kulturalne na nadchodzący weekend w Szczecinie. Zobacz harmonogram imprez! Karnawałowo i teatralnie będzie w ten weekend w Szczecinie. Można się wybrać na ciekawe wydarzenia kulturalne w naszym mieście.

📢 Oto zabytkowy dom Maryli Rodowicz ZDJĘCIA. Życie ją cieszy. Zobacz wnętrza! Takich zdjęć nie widzieliście 12.01.202 Maryla Rodowicz ma 78 lat. Gwiazda polskiej muzyki mieszka w Konstancinie Jeziornej pod Warszawą. Zobacz jak wygląda jej willa. Takich zdjęć jeszcze nie widziałeś...

📢 Co miesiąc zarabiam 5000 zł brutto. Jakie oszczędności w PPK zgromadzę po 5 latach? Wiemy, jak i kiedy wypłacić środki PPK już po 5 latach oszczędzania może dać realne zyski, które ciężko byłoby zgromadzić na własną rękę. Jakie to realnie kwoty? Kiedy i ile można wypłacić z PPK? Nie tylko na emeryturze warto sięgać po te oszczędności. Sprawdź wyliczenia dla różnych wariantów. 📢 Modnie, ale z klasą. Tak się ubiera Dominika Kulczyk! Zobacz stylizacje najbogatszej Polki Zgrabna, piękna, inteligentna, wykształcona, a na dodatek bardzo zamożna. Dominika Kulczyk jest najbogatszą kobietą w Polsce, ale też przedsiębiorczynią, filantropką oraz reporterką. Tam, gdzie się pojawia zwraca na siebie uwagę nie tylko pozycją społeczną, ale też wyglądem, w tym eleganckimi, dobranymi do sylwetki i urody stylizacjami. Zobacz, jak się ubiera!

📢 Ostrzeżenie IMGW dla woj. zachodniopomorskiego. Uwaga na gołoledź Czeka nas kolejna fala marznących opadów, które sprawią, że drogi i chodniki zamienią się w lodowiska. Kilka województw zostało objętych alertami IMGW, w tym województwo zachodniopomorskie. 📢 Idzie śnieżna zima do woj. zachodniopomorskiego! Ferie zapowiadają się u nas wspaniale O pogodzie na najbliższy weekend, a także o tym co nas czeka w pogodzie podczas ferii, rozmawiamy z Krzysztofem Ściborem z Biura Prognoz Pogody Calvus. 📢 "Stop Patodeweloperce!" Protest mieszkańców ulic Szymanowskiego i Herbowej w Szczecinie [ZDJĘCIA] To kolejny protest mieszkańców domów z ulicy Szymanowskiego i kilku sąsiednich ulic. Ostatni odbył się latem ubiegłego roku pod gmachem Urzędu Wojewódzkiego. Mieszkańcy nie chcą, aby przed ich domami powstał jakikolwiek budynek. Tymczasem deweloper, który jest właścicielem działki, już wyciął zieleń.

📢 Wernisaż malarstwa Cypriana Noconia w szczecińskiej filharmonii zachwycił publiczność [ZDJĘCIA] W miniony czwartek, w salach wystawowych na ostatnim piętrze szczecińskiej filharmonii, odbył się wernisaż malarstwa Cypriana Noconia. Artysta ze swoimi obrazami w Szczecinie pojawił się po raz drugi. 📢 Sceny jak z kryminalnego filmu. Pościg i strzały pod Stargardem Do policyjnej akcji doszło 11 stycznia wieczorem w miejscowości Trzebiatów pod Stargardem. Policjant użył broni wobec napastnika, który próbowali potrącić funkcjonariuszy. 📢 Widoczny biustonosz i spódniczka niczym bombka z ogromną kokardą. Nietypowe stylizacje gwiazd na premierze filmu „Fuks 2” Jedne z pań zdecydowały się na klasyczną elegancję, inne postawiły na modowe eksperymenty. Na prapremierze filmu „Fuks 2” pojawiło się wiele znanych osobistości świata show-biznesu. Niektóre kreacje, jak bluzka odsłaniająca atuty czy też spódniczka przypominająca wielką bombkę, skutecznie zwróciły na siebie uwagę. Zobacz zdjęcia z wydarzenia!

📢 Te urządzenia pożerają najwięcej prądu w Twoim domu! Zaskakujące wyliczenia 12.01.2024 Mamy lipiec, a to oznacza, że już niedługo okaże się, ile w przeciągu roku zużyliśmy prądu. Kluczowe jest zużycie, które powinniśmy ograniczyć. Warto w tym celu odłączyć od prądu urządzenia, które zżerają go najwięcej. Jednak jakie sprzęty utrudniają nam oszczędzanie prądu? Ta lista was zaskoczy! 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 12.01.2024 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 12.01.2024 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę!

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 12.01.2024 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Sprawdź, jak korzystnie zaplanować swój urlop 12.01.2024 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu.

📢 2760 zł ekstra dodatku dla emerytów! Zobacz jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla seniorów 12.01.2024 Pieniądze to kwestia ważna nie tylko dla emerytów. Dodatkowe świadczenie w dobie szalejącej inflacji jest niczym spełnienie marzeń osób planujących miesięczny budżet. Seniorzy mogą otrzymać 230 zł miesięcznie do końca życia. Rocznie daje to aż 2760 zł! Sprawdź jak uzyskać dodatkowe świadczenie.

📢 Agnieszka Chylińska już tak NIE wygląda. Dziś trudno ją poznać w takim wydaniu Irokez, jeżyk, dredy... BABCIA! Chylińska i jej metamorfozy Wszystkie twarze Agnieszki Chylińskiej! Artystka na Instagramie zaskakuje swoich fanów zdjęciami. M.in. swoich stylizacji. Przy okazji premiery teledysku do trzeciego singla z albumu "Never ENDING Sorry" przeszła sporą metamorfozę. Zresztą nie po raz pierwszy. Sprawdźcie, w kogo tym razem wcieliła się gwiazda.

📢 To prawdziwe HITY ze szkolnych kartkówek. Nauczyciel płakał, gdy sprawdzał. Takie rzeczy piszą dzieci na sprawdzianach i w pracach domowych Uczniowie sięgają do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz!

📢 Nowy bon o wartości 2500 zł trafi do setek tysięcy Polaków! Nie ma kryterium dochodowego 12.01.2024 Rząd wprowadza kolejny nowy bon, który odróżnia się od poprzednich edycji pod wieloma względami. Tym razem kwota bonu jest znacznie wyższa. Pierwsze wnioski można składać już od 10 października.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90-tych. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 12.01.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych! 📢 Memy o zimie robią prawdziwą furorę. Internautów nie zaskoczył śnieg [MEMY] 12.01.2024 Memy o zimie co roku robią furorę w internecie! Internauci lubią żartować z niskich temperatur, odśnieżania oraz sytuacji na drogach. Co roku Internauci tworzą tysiące nowych memów o zimie. Ich pomysły nie mają końca. Przedstawiamy, według naszej opinii, te najśmieszniejsze.

📢 Pracownicy będą szczęśliwi z tego dodatku! Otrzymasz nawet 400% miesięcznej pensji 12.01.2024 Pracodawcy starają się wprowadzać nowe formy nagradzania za zaangażowanie pracowników. Jednym z innowacyjnych podejść jest dodatek dla pracowników, który wyróżnia się spośród tradycyjnych benefitów i premii. W przypadku, który opisujemy, pracownicy będą mogą liczyć na nawet 400% swojej miesięcznej pensji. 📢 To świadczenie wzrośnie o 2700 złotych! Skorzystają miliony Polaków. Projekt jest już w Sejmie 12.01.2024 Do Sejmu trafił obywatelski projekt, który o ponad 2700 zł zwiększa jeden z dodatków, z którego korzystają miliony Polaków. Projekt zakłada podwyższenie świadczenia do poziomu nawet 4300 zł – ma to związek z powiązaniem go z minimalnym wynagrodzeniem. 📢 Te długi przedawniają się od stycznia 2024 roku! Tych zobowiązań nie będziesz musiał spłacać 12.01.2024 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już we stycznia 2024 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 12.01.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku. 📢 Które auta nie mogą jeździć na nowe paliwo E10? Mamy listę samochodów, które nie mogą tankować nowej benzyny 12.01.2024 Benzyna E10 od stycznia zastąpiła popularną "95". Jednak nie wszystkie auta będą mogły palić E10. Mamy listę aut, które nie są kompatybilne z nowym paliwem. Jak sprawdzić, czy twój samochód może jeździć na E10? 📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 12.01.2024 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 12.01.2024 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły!

📢 Tak mieszka i żyje Dorota Gardias. Prywatne zdjęcia pięknej prezenterki. Praca, sport, podróże. Dorota Gardias na co dzień 12.01.2024 Dorota Gardias należy do najpiękniejszych i najpopularniejszych polskich prezenterek pogody. Na co dzień możemy ją oglądać w telewizji TVN. Jak lubi spędzać wolny czas? Jakie sporty uprawia? To pytanie z pewnością zdaje sobie wielu fanów pięknej prezenterki. Jaka na co dzień jest Dorota Gardias? Jak mieszka i żyje? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Ta porcelana z czasów PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów szukają kolekcjonerzy. Sprawdź, ile kosztują filiżanki i serwisy z PRL 12.01. Przedmioty z PRL wracają do łask i cieszą się rosnącą popularnością. Należy do nich chociażby porcelana i ceramika, a niektóre z nich osiągają na portalach aukcyjnych naprawdę zawrotne ceny. Wiele osób traktuje porcelanę i ceramikę z czasów PRL jako dzieło sztuki. Ile kosztują obecnie? Sprawdźcie, jakie ceny w 2023 roku osiąga porcelana i ceramika z PRL na portalach aukcyjnych. 📢 Tak żyje Marta Manowska. Taka jest na co dzień śliczna prowadząca program Rolnik szuka żony. Sport, podróże, piękne widoki 12.01.2024 Jaka na co dzień jest Marta Manowska? Z pewnością to pytanie zadaje sobie wielu fanów popularnej prezenterki TVP. Szczególną rozpoznawalność i sympatię widzów przyniosło jej prowadzenie popularnego wśród widzów programu "Rolnik szuka żony". Jak żyje Marta Manowska? Jak spędza wolny czas, jakie sporty uprawia? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje Marta Manowska na instagramie.

📢 Najśmieszniejsze memy o zimie. Oto jak internauci żartują z zimy. Sprawdź najlepsze memy o tej porze roku 12.01.2024 Zima to bardzo ciekawy temat dla twórców internetowych memów. Postanowiliśmy więc przekopać internet i wyłowić najciekawsze memy na temat tej pory roku. Co na nich jest? Na pewno bardzo dużo śniegu, lodu i... humoru. Sprawdź z czego najczęściej śmieją się internauci. Oto kolekcja najśmieszniejszych memów, w których rolę główną odgrywa zima!

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 12.01.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 Jaka będzie trzynasta emerytura w 2024 roku? Będzie zaskoczenie? Wyliczenia brutto i netto! Tyle pieniędzy dostaną emeryci 12.01.2024 Emeryci w 2024 roku mogą liczyć na podwyżki. Ile dodatkowych pieniędzy dostaną emeryci? Sprawdź, ile pieniędzy wpłynie na konta uprawnionych do świadczenia seniorów. Ile obecnie wynosi trzynasta emerytura w Polsce? Dodatkowe pieniądze seniorzy otrzymają w kwietniu lub maju. Sprawdź szczegóły! 📢 Torowa rewolucja. Ważny fragment ulicy Owocowej gotowy do asfaltowania. Problemem aktualna pogoda Wykonawca prac na Nowym Mieście czeka na możliwość położenia asfaltu, gdy to się uda, nie będzie problemu z dojazdem ulicą Owocową do ronda pod wiaduktem dworcowym. 📢 Telepsychiatria w leczeniu depresji. Podsumowanie programu pilotażowego Szpital MSWiA w Szczecinie zakończył realizację projektu "Wdrażanie i wykorzystanie wideokonsultacji w diagnostyce i leczeniu depresji". - Pełny sukces - ocenia realizację projektu Elzbieta Kasprzak, dyrektorka szpitala. - Myślę, że należałoby kontynuować nasze działania.

📢 Droga S6. Trwają prace przy budowie brakującego odcinka obwodnicy Koszalina i Sianowa [ZOBACZ ZDJĘCIA] W naszym regionie trwają intensywne prace przy budowie brakującego odcinka obwodnicy Koszalina i Sianowa. Zobaczcie, jak przebiegały one w ostatnich tygodniach.

📢 Zimy stulecia w PRL-u. Obecny atak zimy przy nich to pestka. Najgorzej było w 1979 roku. Zobaczcie ZDJĘCIA Zimy w PRL-u to były prawdziwe zimy, a wiele z nich zasługiwało na miano "zimy stulecia". Do Polski wróciła zima, który przynosi ochłodzenie i opady śniegu. Poniedziałkowi 8 stycznia 2024 roku daleko jednak do największych załamań pogody w Polsce. Najgorzej było w 1979 roku, kiedy opady śniegu sparaliżowały kraj. Zapraszamy do NASZEJ GALERII. 📢 Kontrole autokarów przewożących dzieci podczas ferii zimowych [ZDJĘCIA] W poniedziałek rozpoczynają się ferie zimowe w naszym województwie. W związku z tym policja planuje kontrole autokarów wiozących uczniów na ferie. Na terenie naszego województwa uruchomione zostały specjalne punkty, gdzie kontrolowane będą autokary.

📢 Zły to czas, gdy bezprawie na swoim sztandarze niesie naprawę Ojczyzny [KOMENTARZ] Nie ma w słowniku ludzi kulturalnych słów, które mogłoby dostatecznie obelżywie określić Pańskie postępowanie. Pan się nie kwalifikuje nawet do sądu dla ludożerców. Buszmenie. W moich oczach jest Pan nędznym gadem - powiedział kapitan Wagner do Oberleutnanta Ernsta von Nogaya. Przyznać trzeba, że i Zbigniew Zapasiewicz i Wojciech Pokora w tej scenie z „CK Dezerterów” wypadają brawurowo. Szczególnie ten pierwszy bawi się frazami z wielką gracją. 📢 Spod tej sukienki widać wszystko jak na dłoni! Olga Bończyk w prześwitującej stylizacji na Karnawałowej Gali Gwiazd. Zdjęcia z wydarzenia Olga Bończyk odważnie odsłoniła ciało. W środę (10 stycznia) odbyła się Karnawałowa Gala Gwiazd. Na imprezie pojawiło się mnóstwo celebrytek, a wraz z nimi szereg błyszczących, kolorowych i balowych stylizacji. Szczególną uwagę zwróciła na siebie aktorka Olga Bończyk, która wystąpiła w kilku kreacjach, w tym w prześwitującej sukni. Zobacz zdjęcia z wydarzenia!

📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 11.01.2024 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość. 📢 Przerwany wał na Łarpi w Policach. Trzeba załatać wyrwę [ZDJĘCIA] Woda uszkodziła wał przeciwpowodziowy na wyspie Polickie Łąki. Wody Polskie RZGW w Szczecinie prowadzą prace, najgorsze jest przerwanie wału na długości 17 metrów, w rejonie mostku przy ulicy Dębowej.

📢 Jakie są najlepsze licea i technika w Szczecinie? Sprawdź najnowszy ranking "Perspektywy 2024" Poznaliśmy wyniki Rankingu Liceów i Techników 2024 miesięcznika Perspektywy. XIII LO w Szczecinie utrzymało miejsce na podium, a szczecińskie technika wysoko ocenione.

📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 11.01.2024 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy? 📢 Strajk na granicy. Zamknięte przejścia graniczne z Niemcami Na 11 i 12 stycznia zaplanowano zamknięcie przejazdu przez granicę w Rosówku i w Kołbaskowie. Ma to związek ze strajkiem rolników w Niemczech. 📢 Kolejne odkrycie archeologiczne w Zamku Książąt Pomorskich! Jest dowód na to, że na Wzgórzu Zamkowym istniała osada Na Wzgórzu Zamkowym była osada, z której później rozwinął się Szczecin. Wiemy, że istniała już na przełomie VIII i IX w. Archeolog nadzorujący prace przy modernizacji tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie jest pewien, że właśnie zdobyliśmy dowód na udowodnienie tej tezy.

📢 Demonstrowali pod domem premiera Donalda Tuska w proteście przeciw wydarzeniom z Pałacu Prezydenckiego. "To wydarzenie bez precedensu" Demonstranci znów pojawili się pod domem premiera Donalda Tuska. Zgromadzenie kilkudziesięciu osób o 20:00 w Sopocie było reakcją na wczorajsze zatrzymanie dwóch posłów Prawa i Sprawiedliwości, ministrów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

📢 Ślisko na szczecińskich chodnikach. Jest stanowisko miasta i zarządu dróg Wiele ulic Szczecina to istne lodowisko - skarżą się mieszkańcy. Władze miasta odpowiadają, że problemem jest brak pieniędzy. Pozostaje nadzieja w odwilży. 📢 Patera, waza, talerze, rękawiczki. We Wrzosowie odkryli skrzynie z 1945 roku. To był depozyt mieszkańców W trakcie prac ziemnych we Wrzosowie (gmina Kamień Pomorski) pracownicy odkopali dwie skrzynie zawierające m.in. zastawę stołową. Część przedmiotów uległa zniszczeniu z powodu upływu czasu. To, co przetrwało, będzie zaprezentowane w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej.

📢 Inspektorzy ochrony środowiska znowu "odkryli" nielegalny demontaż barek nad Odrą w Szczecinie [ZDJĘCIA] To o tyle ważne, że każdy tego rodzaju proceder zagraża Odrze - mówi Michał Ruczyński, ekspert ds. kontaktu z mediami i promocji

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie. - Tu chodzi o niebezpieczne związki, które wpadają do Odry - zaznacza i dodaje, że gdyby nie obserwacja terenu z drona, to inspektorzy ochrony środowiska nie wykryliby tego procederu. 📢 Młodzi policjanci z woj. zachodniopomorskiego złożyli ślubowanie [ZDJĘCIA] Zachodniopomorski garnizon policji zasilił swe szeregi o 57 nowych funkcjonariuszy. We wtorek w Sali Rycerskiej Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, kilkudziesięciu nowych funkcjonariuszy złożyło przysięgę służenia Ojczyźnie i Społeczeństwu. 📢 Spotkanie noworoczne gospodarki morskiej w Szczecinie [ZDJĘCIA] To było już XVIII Spotkanie Noworoczne Gospodarki Morskiej Pomorza Zachodniego. Tym razem przedstawiciele branży spotkali się na w Cafe 22 na 22 piętrze biurowca Pazim przy Placu Rodła.

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 10.01.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie.

📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 10.01.2024 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw. 📢 To odliczysz od podatku w 2023 roku. Sprawdź co odliczysz po raz pierwszy i ile zyskasz! 10.01.2024 Te rzeczy można odliczyć od podatku w 2023 roku. Wielkimi krokami przychodzi czas, kiedy musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Każdy płatnik będzie musiał dokonać rozliczenia od 15 lutego. Warto zapoznać się z najnowszymi ulgami podatkowymi, aby nie być zmuszony do dopłaty. Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku po raz pierwszy w 2023 roku!

📢 Natychmiast wyrzuć te rzeczy! Sprawdź jakie przedmioty przynoszą nam pecha 10.01.2024 Wszyscy na co dzień marzymy o życiu w szczęściu, dostatku i zdrowiu, bez problemów. Według przesądów, często na własne życzenie sprowadzamy do swoich "czterech ścian" straszliwego pecha. Sprawdź jakich rzeczy nie trzymać w mieszkaniu, bo grożą nam straszliwym pechem i pasmem niekończących się niepowodzeń. 📢 Emerytury stażowe w Polsce coraz bliżej! Wyjaśniamy zasady projektu. Sprawdź, kiedy "stażówki" wejdą w życie 10.01.2024 Po rozmowach z NSZZ "Solidarność" droga do emerytur stażowych jest otwarta — powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Przewodniczący Piotr Duda ocenił, że podpisane w środę porozumienie z rządem jest historyczne. Wyjaśniamy, zasady emerytur stażowych i kiedy projekt wejdzie w życie. 📢 Oni mają trudny charakter. Osoby o tych imionach są uparte i wredne. Z nimi ciężko się dogadać 10.01.2024 Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. Te osoby bywają uparte i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Badacze zajmują się rozszyfrowaniem psychologicznych aspektów ludzkich imion i ich zależnościami. Zobacz, jakie jest znaczenie tych imion.

📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 10.01.2024 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha!

📢 Najłagodniejsze rasy psów dla dziecka. Psy tych ras nadają się idealnie [LISTA] 10.01.2024 Psychologowie nie mają wątpliwości, towarzystwo psa w dzieciństwie ma wiele bardzo dobroczynnych wpływów na rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny dzieci. Aby jednak maluch mógł w pełni czerpać z korzyści, jakie daje obecność psa w domu, musimy wiedzieć, jaka rasa będzie najlepsza. Jakiego psa wybrać dla dziecka? Przedstawiamy najlepsze rasy psów dla najmłodszych

📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 10.01.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony. 📢 Sylwester w szczecińskim klubie Pinokio. Zobacz jak mieszkańcy powitali Nowy Rok [ZDJĘCIA] Tak szczecinianie witali Nowy Rok na parkiecie klubu Pinokio. Goście nie oszczędzali się na parkiecie, a zabawa trwała do białego rana. Zobaczcie sami!

📢 Polskie porty na dobrym kursie. Rekordowe przeładunki, historyczne inwestycje Wojna w Ukrainie i sankcje nałożone na Rosję całkowicie odmieniły rynek przeładunków w polskich portach i łańcuchy dostaw. Gigantyczny wzrost odnotował Gdańsk, stając się w 2023 roku piątym portem w Unii Europejskiej. Z kolei w Zespole Portów Szczecin-Świnoujście dobiega końca największy po wojnie projekt modernizacyjny. Szósty pod względem przeładunków port na Bałtyku również rośnie.

📢 Kierowca wyprosił pasażerów z autobusu linii nr 107. Doszło do buntu. "Skandal, jak są traktowani pasażerowie" Pasażerowie co rusz są zaskakiwani kłopotami na linii łączącej Szczecin z Policami. Nie inaczej było w przypadku naszej czytelniczki, która wraz z innymi pasażerami została wyproszona z autobusu. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego tłumaczy nam, co się stało na trasie. 📢 Bajkowa zima w Świnoujściu. Lodowe fale i śnieg na plaży [ZDJĘCIA] Ujemne temperatury i śnieg. Więcej nie trzeba, żeby plaża w Świnoujściu zyskała wręcz bajkowy wygląd.

📢 Tunel zamknięty z powodu sopli. Dyrektor: To nie powinno mieć miejsca W poniedziałek i wtorek tunel pod Świną był trzykrotnie zamykany z powodu sopli, które tworzyły się przy wjeździe od strony wyspy Wolin. Wykonawca sprawdza, dlaczego do tego doszło. 📢 Kierowca autobusu: stan techniczny autobusów jest tragiczny a rozkład jazdy linii nr 107 to kpina Do naszej redakcji wpłynął list od kierowcy Szczecińsko - Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Autor uważa, że największą bolączką firmy są kłopoty związane ze stanem technicznym pojazdów. Kierownictwo spółki zapewnia, że badania techniczne pojazdów są wykonywane co pół roku i autobusy nie stanowią zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 📢 Zobacz, kto został nagrodzony na XXII Gali Biznesu Business Club Szczecin W miniony piątek, jak zwykle pierwszy piątek Nowego Roku, kapituła Business Club Szczecin ogłosiła listę przedsiębiorców z regionu, którzy ich zdaniem zasługiwali w 2023 roku na szczególne wyróżnienie. Te nagrody gospodarcze, Business Club Szczecin przyznaje już 22 raz.

📢 To ekranizacja Dragon Ball Z? Nie, to postacie z anime ożywione przez SI wyglądają tak niesamowicie Dragon Ball Z to jedno z najpopularniejszych anime w historii, a postacie z serii wyglądałyby równie świetnie w rzeczywistości. Wiemy to dzięki sztucznej inteligencji, która pokazała kultowych bohaterów w realystycznym wydaniu, a efekt spodoba się nie tylko fanom serii. Przekonajcie się sami. Zapraszamy.

📢 One rządziły na parkiecie w 2023 roku! Piękne szczecinianki w klubie Pinokio [ZDJĘCIA] Uroda, blask i wdzięk. Te panie z pewnością podbiły 2023 rok. Nie można od nich oderwać wzroku. W klubie Pinokio wymiatały na parkiecie. W naszej galerii znajdziesz prawdziwe królowe minionego już roku. Weekendy należały do nich! 📢 Co to były za imprezy! Archiwalne zdjęcia ze szczecińskich klubów. Tak bawiliście się ponad 10 lat temu! [GALERIA] Przenosimy się na parkiet do 2009 roku. Tym razem do klubów, których już nie ma na szczecińskiej mapie imprez (Heya, 77, PRL). Dodatkowo dołożyliśmy zdjęcia z imprez w City Hall i Free Blues Club, które wciąż z ochotą odwiedzają mieszkańcy. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Studniówka IV LO w Szczecinie. To była wyjątkowa noc maturzystów w hotelu Radisson [ZOBACZ ZDJĘCIA] Kiedyś Muniek Staszczyk z zespołu T.Love śpiewał "czwarte liceum ogólnokształcące wszystko możesz tu znaleźć". I na pewno, młodzi, podekscytowani, elegancko ubrani - na mniej niż 100 dni do matury - znaleźli w hotelu Radisson świetną zabawę i niezapomniane wspomnienia.

