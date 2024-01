Przegląd prasy 12.01.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kolejki NFZ w woj. zachodniopomorskim na badania genetyczne. Dane aktualne na 12.01.2024”?

Prasówka 12.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kolejki NFZ w woj. zachodniopomorskim na badania genetyczne. Dane aktualne na 12.01.2024 Jakie są kolejki NFZ na badania genetyczne w województwie zachodniopomorskim? Czasami termin wykonania danego świadczenia może być odległy. Warto wiedzieć, w jakich miejscach kolejka będzie krótsza. Sprawdź, gdzie na 12.01.2024 znajdziesz termin na badania genetyczne. Dzięki temu dowiesz się, gdzie w województwie zachodniopomorskim czas oczekiwania na badania genetyczne na NFZ będzie najkrótszy.

📢 Telepsychiatria w leczeniu depresji. Podsumowanie programu pilotażowego Szpital MSWiA w Szczecinie zakończył realizację projektu "Wdrażanie i wykorzystanie wideokonsultacji w diagnostyce i leczeniu depresji". - Pełny sukces - ocenia realizację projektu Elzbieta Kasprzak, dyrektorka szpitala. - Myślę, że należałoby kontynuować nasze działania.

📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 11.01.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

Prasówka 12.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jaka będzie trzynasta emerytura w 2024 roku? Będzie zaskoczenie? Wyliczenia brutto i netto! Tyle pieniędzy dostaną emeryci 11.01.2024 Emeryci w 2024 roku mogą liczyć na podwyżki. Ile dodatkowych pieniędzy dostaną emeryci? Sprawdź, ile pieniędzy wpłynie na konta uprawnionych do świadczenia seniorów. Ile obecnie wynosi trzynasta emerytura w Polsce? Dodatkowe pieniądze seniorzy otrzymają w kwietniu lub maju. Sprawdź szczegóły!

📢 Droga S6. Trwają prace przy budowie brakującego odcinka obwodnicy Koszalina i Sianowa [ZOBACZ ZDJĘCIA] W naszym regionie trwają intensywne prace przy budowie brakującego odcinka obwodnicy Koszalina i Sianowa. Zobaczcie, jak przebiegały one w ostatnich tygodniach. 📢 Kontrole autokarów przewożących dzieci podczas ferii zimowych [ZDJĘCIA] W poniedziałek rozpoczynają się ferie zimowe w naszym województwie. W związku z tym policja planuje kontrole autokarów wiozących uczniów na ferie. Na terenie naszego województwa uruchomione zostały specjalne punkty, gdzie kontrolowane będą autokary. 📢 Horoskop dzienny na jutro (12.01, piątek). Które znaki zodiaku będą zadowolone z horoskopu? Sprawdź horoskop na piątek dla wszystkich znaków zodiaku. Co przewidują gwiazdy dla Ciebie na jutro? Upewnij się, co zgodnie z horoskopem może Ci się przytrafić w piątek 12.01.2024. Czy Cię to ucieszy? Zobacz horoskop na jutro (piątek, 12.01.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 W Szczecinie nie ma szczepionek przeciwko COVID-19. Zakażeń przybywa Nie ma szczepionek przeciwko COVID-19 w Szczecinie. W niektórych aptekach można jeszcze trafić na wakcyny ukierunkowane na Omikrona (wariant wirusa). Szczepionek na nowy wariant COVID-19, Kraken, są jednak nie do dostania. 📢 Spod tej sukienki widać wszystko jak na dłoni! Olga Bończyk w prześwitującej stylizacji na Karnawałowej Gali Gwiazd. Zdjęcia z wydarzenia Olga Bończyk odważnie odsłoniła ciało. W środę (10 stycznia) odbyła się Karnawałowa Gala Gwiazd. Na imprezie pojawiło się mnóstwo celebrytek, a wraz z nimi szereg błyszczących, kolorowych i balowych stylizacji. Szczególną uwagę zwróciła na siebie aktorka Olga Bończyk, która wystąpiła w kilku kreacjach, w tym w prześwitującej sukni. Zobacz zdjęcia z wydarzenia!

📢 Kot nagle wskoczył na kierowcę. Samochód wjechał w drzewo. Jest akt oskarżenia Przewożony w samochodzie kot, skoczył kierowcy na ramię i czmychnął przez szybę. Zaskoczony mężczyzna uderzył autem w drzewo. Ciężko ranna została pasażerka. Będzie proces w sprawie niecodziennego wypadku.

📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 11.01.2024 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość. 📢 Nawet 500 zł dodatku do Twojej emerytury! Takie pieniądze możesz zdobyć. Sprawdź szczegóły 11.01.2024 Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymać znacznie wyższą emeryturę! Wystarczy spełnić kilka formalnych warunków, aby otrzymać nawet 500 zł dodatku miesięcznie. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej. Sprawdź szczegóły.

📢 Polacy nie wiedzą o tym dodatku! 600 zł bez żadnych kryteriów. Sprawdź szczegóły 11.01.2024 O tym dodatku finansowych mało kto wie! Tymczasem nie jest go trudno dostać, bo wystarczy odrobina chęci, aby zyskać dodatkowe pieniądze. Wyjaśniamy jak zdobyć 600 zł co miesiąc. 📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 11.01.2024 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS.

📢 Polacy dostaną od rządu prawie 8000 złotych! Nie musisz składać żadnego wniosku. Sprawdź szczegóły 11.01.2024 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie nawet 8000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 11.01.2024 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 11.01.2024 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę! 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 11.01.2024 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Masz te banknoty? To prawdziwe skarby! Za jeden możesz otrzymać kilka tysięcy złotych! [ZDJĘCIA] 11.01.2024 O tym, że monety potrafią być warte fortunę, wiemy wszyscy. A banknoty? Mało z nas zdaje sobie sprawę, że mogą kosztować krocie. Zobacz galerię i sprawdź, czy w twoim domu nie kryją się banknoty, które znacząco powiększą objętość portfela! 📢 Uwaga! Z nimi lepiej się nie spotykaj! Mężczyźni o tych imionach zdradzają najczęściej 11.01.2024 Imię może mówić wiele o naszym zachowaniu, charakterze i upodobaniach. Imię, jakie nosimy mówi nawet o tym czy i na ile skłonni jesteśmy do zdrady. Sprawdziliśmy, jakie imiona mężczyzn nie wróżą wierności w związku.

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 11.01.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 Jakie są najlepsze licea i technika w Szczecinie? Sprawdź najnowszy ranking "Perspektywy 2024" Poznaliśmy wyniki Rankingu Liceów i Techników 2024 miesięcznika Perspektywy. XIII LO w Szczecinie utrzymało miejsce na podium, a szczecińskie technika wysoko ocenione.

📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 11.01.2024 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy? 📢 Nowy bon o wartości 2500 zł trafi do setek tysięcy Polaków! Nie ma kryterium dochodowego 11.01.2024 Rząd wprowadza kolejny nowy bon, który odróżnia się od poprzednich edycji pod wieloma względami. Tym razem kwota bonu jest znacznie wyższa. Pierwsze wnioski można składać już od 10 października.

📢 ZUS wydał komunikat w sprawie 800 plus! Pieniądze dopiero po złożeniu dodatkowego wniosku? 11.01.2024 Pieniądze na dzieci będą większe i cieszy to wszystkich rodziców. Już od 1 stycznia 2024 roku 500 plus zastąpi 800 plus. ZUS wydał specjalny komunikat w sprawie zmian w świadczeniu. Chodzi o dodatkowe wnioski dotyczące wypłaty pieniędzy na dzieci. Sprawdźcie szczegóły! 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90-tych. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 11.01.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych! 📢 Memy o zimie robią prawdziwą furorę. Internautów nie zaskoczył śnieg [MEMY] 11.01.2024 Memy o zimie co roku robią furorę w internecie! Internauci lubią żartować z niskich temperatur, odśnieżania oraz sytuacji na drogach. Co roku Internauci tworzą tysiące nowych memów o zimie. Ich pomysły nie mają końca. Przedstawiamy, według naszej opinii, te najśmieszniejsze.

📢 Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak wyglądało lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie. 📢 Strajk na granicy. Zamknięte przejścia graniczne z Niemcami Na 11 i 12 stycznia zaplanowano zamknięcie przejazdu przez granicę w Rosówku i w Kołbaskowie. Ma to związek ze strajkiem rolników w Niemczech.

📢 Kolejne odkrycie archeologiczne w Zamku Książąt Pomorskich! Jest dowód na to, że na Wzgórzu Zamkowym istniała osada Na Wzgórzu Zamkowym była osada, z której później rozwinął się Szczecin. Wiemy, że istniała już na przełomie VIII i IX w. Archeolog nadzorujący prace przy modernizacji tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie jest pewien, że właśnie zdobyliśmy dowód na udowodnienie tej tezy.

📢 Trzeba to w końcu napisać otwarcie: to bitwa o Polskę! [KOMENTARZ] Wszystko, co ma obecnie miejsce w polskiej polityce, nie jest dziełem przypadku ani nawet błędów taktycznych ze strony „rządu 13 grudnia”. Nawet po latach powinniśmy to czytać w kategoriach poważnego zagrożenia dla suwerenności Polski. To nie jest zwykły konflikt między partiami ani nawet spór o wizję kraju. To jest bitwa o Polskę, jaką ją znamy, a która ma zostać przekształcona w coś, co też już znamy, ale będzie inaczej. 📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 11.01.2024 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 11.01.2024 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły!

📢 Tak mieszka i żyje Dorota Gardias. Prywatne zdjęcia pięknej prezenterki. Praca, sport, podróże. Dorota Gardias na co dzień 11.01.2024 Dorota Gardias należy do najpiękniejszych i najpopularniejszych polskich prezenterek pogody. Na co dzień możemy ją oglądać w telewizji TVN. Jak lubi spędzać wolny czas? Jakie sporty uprawia? To pytanie z pewnością zdaje sobie wielu fanów pięknej prezenterki. Jaka na co dzień jest Dorota Gardias? Jak mieszka i żyje? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Ta porcelana z czasów PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów szukają kolekcjonerzy. Sprawdź, ile kosztują filiżanki i serwisy z PRL 11.01 Przedmioty z PRL wracają do łask i cieszą się rosnącą popularnością. Należy do nich chociażby porcelana i ceramika, a niektóre z nich osiągają na portalach aukcyjnych naprawdę zawrotne ceny. Wiele osób traktuje porcelanę i ceramikę z czasów PRL jako dzieło sztuki. Ile kosztują obecnie? Sprawdźcie, jakie ceny w 2023 roku osiąga porcelana i ceramika z PRL na portalach aukcyjnych. 📢 Tak żyje Marta Manowska. Taka jest na co dzień śliczna prowadząca program Rolnik szuka żony. Sport, podróże, piękne widoki 11.01.2024 Jaka na co dzień jest Marta Manowska? Z pewnością to pytanie zadaje sobie wielu fanów popularnej prezenterki TVP. Szczególną rozpoznawalność i sympatię widzów przyniosło jej prowadzenie popularnego wśród widzów programu "Rolnik szuka żony". Jak żyje Marta Manowska? Jak spędza wolny czas, jakie sporty uprawia? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje Marta Manowska na instagramie.

📢 Najśmieszniejsze memy o zimie. Oto jak internauci żartują z zimy. Sprawdź najlepsze memy o tej porze roku 11.01.2024 Zima to bardzo ciekawy temat dla twórców internetowych memów. Postanowiliśmy więc przekopać internet i wyłowić najciekawsze memy na temat tej pory roku. Co na nich jest? Na pewno bardzo dużo śniegu, lodu i... humoru. Sprawdź z czego najczęściej śmieją się internauci. Oto kolekcja najśmieszniejszych memów, w których rolę główną odgrywa zima!

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 11.01.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 Demonstrowali pod domem premiera Donalda Tuska w proteście przeciw wydarzeniom z Pałacu Prezydenckiego. "To wydarzenie bez precedensu" Demonstranci znów pojawili się pod domem premiera Donalda Tuska. Zgromadzenie kilkudziesięciu osób o 20:00 w Sopocie było reakcją na wczorajsze zatrzymanie dwóch posłów Prawa i Sprawiedliwości, ministrów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. 📢 Prezydent Szczecina założył komitet na wybory samorządowe Daleko od polityki, blisko mieszkańców - to hasło samorządowców z Polski, którzy pod wspólnym szyldem Koalicji Samorządowej zakładają komitet wyborczy. Wśród nich jest Piotr Krzystek, prezydent Szczecina, który zapewne będzie walczył o kolejną reelekcję. Wybory planowane są 7 kwietnia. 📢 Ślisko na szczecińskich chodnikach. Jest stanowisko miasta i zarządu dróg Wiele ulic Szczecina to istne lodowisko - skarżą się mieszkańcy. Władze miasta odpowiadają, że problemem jest brak pieniędzy. Pozostaje nadzieja w odwilży.

📢 Co z psami i kotami ze szczecińskiego schroniska w czasie mrozów? Czy psom i kotom nie jest potrzebna w Szczecinie pomoc w czasie mrozów - pytają nasi czytelnicy. Przyznają, że do zadania tego pytania skłoniła ich informacja z krakowskiego schroniska.

📢 Konstytucjonalista: Interwencja w Pałacu Prezydenckim to złamanie ustawy zasadniczej. Ucierpi na tym nasze państwo Mocne słowa prawnika w audycji Radia Szczecin. Wkroczenie policji do Pałacu Prezydenckiego profesor Ryszard Piotrowski z Uniwersytetu Warszawskiego określa jako „eksces bez jakiejkolwiek podstawy konstytucyjnej”. 📢 Patera, waza, talerze, rękawiczki. We Wrzosowie odkryli skrzynie z 1945 roku. To był depozyt mieszkańców W trakcie prac ziemnych we Wrzosowie (gmina Kamień Pomorski) pracownicy odkopali dwie skrzynie zawierające m.in. zastawę stołową. Część przedmiotów uległa zniszczeniu z powodu upływu czasu. To, co przetrwało, będzie zaprezentowane w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej.

📢 Dom Kingi Rusin i Marka Kujawy. Zobacz w galerii palmy, szklane ściany i basen z cudnym widokiem. Tak żyje w tropikach Kinga Rusin Dom Kingi Rusin zlokalizowany jest w amerykańskich tropikach. Dziennikarka uwielbia poznawać malownicze zakątki świata i jest miłośniczką sportów wodnych. Dlatego wraz z partnerem zamieszkała w luksusowej willi nad brzegiem Pacyfiku. Zobacz, w jakim wyjątkowym miejscu żyje w Ameryce Kinga Rusin z Markiem Kujawą. Ten widok z tarasu, basenu i salonu zapamiętasz na długo! 📢 Inspektorzy ochrony środowiska znowu "odkryli" nielegalny demontaż barek nad Odrą w Szczecinie [ZDJĘCIA] To o tyle ważne, że każdy tego rodzaju proceder zagraża Odrze - mówi Michał Ruczyński, ekspert ds. kontaktu z mediami i promocji

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie. - Tu chodzi o niebezpieczne związki, które wpadają do Odry - zaznacza i dodaje, że gdyby nie obserwacja terenu z drona, to inspektorzy ochrony środowiska nie wykryliby tego procederu.

📢 Małgorzata Foremniak wygląda młodo i promiennie, nawet bez makijażu. Jak ona to robi? Poznaj jej techniki pielęgnacyjne i dietę Zachwyca za każdym razem, kiedy się pojawi publicznie. Na jej prywatnym koncie w mediach społecznościowym często pokazuje się bez makijażu lub w jego delikatnej wersji. Małgorzata Foremniak skończyła 57 lat, a wygląda na dwadzieścia lat młodszą.

📢 Ścianka wspinaczkowa przy ul. Staszica pozostaje na swoim miejscu. Jest decyzja sądu Właściciele ścianki wspinaczkowej mieszczącej się w jednym z balonów sferycznych przy ul. Staszica w Szczecinie wygrali proces z Manhattanem, spółką, od której dzierżawią grunty. Nie muszą się więc wyprowadzać. Największa ścianka w regionie będzie więc nadal działać. 📢 Młodzi policjanci z woj. zachodniopomorskiego złożyli ślubowanie [ZDJĘCIA] Zachodniopomorski garnizon policji zasilił swe szeregi o 57 nowych funkcjonariuszy. We wtorek w Sali Rycerskiej Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, kilkudziesięciu nowych funkcjonariuszy złożyło przysięgę służenia Ojczyźnie i Społeczeństwu.

📢 To odliczysz od podatku w 2023 roku. Sprawdź co odliczysz po raz pierwszy i ile zyskasz! 10.01.2024 Te rzeczy można odliczyć od podatku w 2023 roku. Wielkimi krokami przychodzi czas, kiedy musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Każdy płatnik będzie musiał dokonać rozliczenia od 15 lutego. Warto zapoznać się z najnowszymi ulgami podatkowymi, aby nie być zmuszony do dopłaty. Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku po raz pierwszy w 2023 roku! 📢 Te kobiety są najlepszymi żonami. Osoby o tych imionach to świetne partnerki, żony. Znaczenie imion 10.01.2024 Oto lista imion kobiet, które są kandydatkami na idealną żonę. Kochającą, czułą, wrażliwą, a jednocześnie świetną organizatorkę życia domowego, gospodynię. Czy dziś wierzymy, że imiona mają funkcje magiczne i mogą determinować charakter człowieka? Zobacz listę kobiet, które są świetnymi żonami.

📢 Emerytury stażowe w Polsce coraz bliżej! Wyjaśniamy zasady projektu. Sprawdź, kiedy "stażówki" wejdą w życie 10.01.2024 Po rozmowach z NSZZ "Solidarność" droga do emerytur stażowych jest otwarta — powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Przewodniczący Piotr Duda ocenił, że podpisane w środę porozumienie z rządem jest historyczne. Wyjaśniamy, zasady emerytur stażowych i kiedy projekt wejdzie w życie. 📢 Dzieci o tych imionach są najmądrzejsze. Oni wyrosną na przyszłych geniuszy. Sprawdź listę 10.01.2024 Wybierając imię dla dziecka, rodzice myślą o tym, aby było ładne, brzmiało i pasowało do nazwiska. Czy mają świadomość, że przy takim wyborze decydują również o mądrości malucha? Sprawdź, które dzieci wyrosną na prawdziwych geniuszy.

📢 500 plus na dziecko to nie wszystko. Dodatkowe świadczenie dla osób pracujących. Sprawdź szczegóły jak je otrzymać 10.01.2024 Oprócz plotek dotyczących waloryzacji świadczenia 500 plus na każde dziecko, pojawiły się postulaty utworzenia dodatkowego świadczenia dla osób pracujących. Mowa tu konkretnie o dodatku 500 złotych dla osób będących na etacie. Sprawdź szczegóły projektu.

📢 Najbardziej wredne osoby! Osoby o tych imionach potrafią być złośliwe. Sprawdź kto znalazł się na liście 10.01.2024 Od dawna ezoterycy interesują się związkiem między imionami a naszymi predyspozycjami. Imię wpływa na naszą osobowość. Według niektórych teorii istnieją imiona, które są kojarzone z nerwowością. Sprawdziliśmy to i przygotowaliśmy listę imion, które są najbardziej nerwowe. 📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 10.01.2024 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha! 📢 Najłagodniejsze rasy psów dla dziecka. Psy tych ras nadają się idealnie [LISTA] 10.01.2024 Psychologowie nie mają wątpliwości, towarzystwo psa w dzieciństwie ma wiele bardzo dobroczynnych wpływów na rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny dzieci. Aby jednak maluch mógł w pełni czerpać z korzyści, jakie daje obecność psa w domu, musimy wiedzieć, jaka rasa będzie najlepsza. Jakiego psa wybrać dla dziecka? Przedstawiamy najlepsze rasy psów dla najmłodszych

📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 10.01.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Te meble z PRL wracają do łask. Można je sprzedać i zarobić fortunę. Zobacz czego szukają kolekcjonerzy (ZDJĘCIA) 10.01.2024 Meble rodem z PRL choć wydają się dziś toporne i mało funkcjonalne to jednak wracają do łask. Okazuje się, że dla kolekcjonerów i miłośników antyków stanowią nie lada gratkę. Oni za stare fotele, sekretarzyki czy meblościanki są w stanie zapłacić nawet po kilka tysięcy złotych. Które z przedmiotów sprzed ponad trzydziestu lat cieszą się największym wzięciem wśród zbieraczy staroci i które są najwięcej warte? Sprawdziliśmy.

📢 Sylwester w szczecińskim klubie Pinokio. Zobacz jak mieszkańcy powitali Nowy Rok [ZDJĘCIA] Tak szczecinianie witali Nowy Rok na parkiecie klubu Pinokio. Goście nie oszczędzali się na parkiecie, a zabawa trwała do białego rana. Zobaczcie sami! 📢 Polskie porty na dobrym kursie. Rekordowe przeładunki, historyczne inwestycje Wojna w Ukrainie i sankcje nałożone na Rosję całkowicie odmieniły rynek przeładunków w polskich portach i łańcuchy dostaw. Gigantyczny wzrost odnotował Gdańsk, stając się w 2023 roku piątym portem w Unii Europejskiej. Z kolei w Zespole Portów Szczecin-Świnoujście dobiega końca największy po wojnie projekt modernizacyjny. Szósty pod względem przeładunków port na Bałtyku również rośnie. 📢 Kierowca wyprosił pasażerów z autobusu linii nr 107. Doszło do buntu. "Skandal, jak są traktowani pasażerowie" Pasażerowie co rusz są zaskakiwani kłopotami na linii łączącej Szczecin z Policami. Nie inaczej było w przypadku naszej czytelniczki, która wraz z innymi pasażerami została wyproszona z autobusu. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego tłumaczy nam, co się stało na trasie.

📢 Bajkowa zima w Świnoujściu. Lodowe fale i śnieg na plaży [ZDJĘCIA] Ujemne temperatury i śnieg. Więcej nie trzeba, żeby plaża w Świnoujściu zyskała wręcz bajkowy wygląd.

📢 Tunel zamknięty z powodu sopli. Dyrektor: To nie powinno mieć miejsca W poniedziałek i wtorek tunel pod Świną był trzykrotnie zamykany z powodu sopli, które tworzyły się przy wjeździe od strony wyspy Wolin. Wykonawca sprawdza, dlaczego do tego doszło. 📢 Miasto przejęło Bulwar Chrobrego i Nabrzeże Wieleckie. Wkrótce zabiera się za ich remont [ZDJĘCIA, WIZUALIZACJE, FILM] 3,5 mln zł kosztowała Szczecin ugoda z Polską Żeglugą Morską w sprawie przejęcia przez miasto dwóch nabrzeży przy Wałach Chrobrego. Teraz miasto chce je zrewitalizować za 100 mln zł. O nowych planach miasta poinformował wczoraj prezydent Piotr Krzystek. A o celowości całego projektu i roli zrewitalizowanych nabrzeży mówili także Arkadiusz Marchewka, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz Adam Rudawski wojewoda zachodniopomorski.

📢 95 mln zł ma kosztować modernizacja i rozbudowa lotniska w Goleniowie, a zacząć się mają jeszcze w styczniu tego roku Z tych 95 mln zł jakie przeznaczone zostaną na rozbudowę i modernizację lotniska w Goleniowie, ponad 40 mln zł ma kosztować modernizacja drogi startowej i wyposażenie jej w świetlne pomoce nawigacyjne, drugie tyle spółka chce przeznaczyć na powiększenie terminalu pasażerskiego, a pozostałą część pieniędzy na dodatkowe zakupy i remonty. 📢 Zobacz, kto został nagrodzony na XXII Gali Biznesu Business Club Szczecin W miniony piątek, jak zwykle pierwszy piątek Nowego Roku, kapituła Business Club Szczecin ogłosiła listę przedsiębiorców z regionu, którzy ich zdaniem zasługiwali w 2023 roku na szczególne wyróżnienie. Te nagrody gospodarcze, Business Club Szczecin przyznaje już 22 raz.