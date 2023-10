Przegląd prasy 11.10.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie nie będzie prądu w zachodniopomorskim 11.10? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie”?

Prasówka 11.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie nie będzie prądu w zachodniopomorskim 11.10? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w zachodniopomorskim 11.10? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 11.10 w zachodniopomorskim. Taka sytuacja może być irytującą, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w zachodniopomorskim.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 11.10.23

📢 Skandal w Zabrzu. Lokatorka zamieniła wynajmowane mieszkanie w ruinę. Właścicielka jest załamana. Tak teraz wygląda lokum. Zobacz ZDJĘCIA Pani Iwona z Zabrza wynajęła mieszkanie, wydawać się mogło, eleganckiej i odpowiedzialnej kobiecie. Lokatorka założyła z góry za miesiąc czynszu i uiściła kaucję, nie do zwrotu w przypadku komplikacji czy drobnych usterek w mieszkaniu. Podpisała też umowę najmu. Na tym pozytywne aspekty się kończą, a rozpoczyna prawdziwa gehenna...

📢 Sąd wyznaczył termin w sprawie samoukarania byłego wiceburmistrza Nowogardu. Jarosław H. chce dla siebie prawie czterech lat więzienia 9 listopada sąd w Goleniowie zdecyduje, czy były już zastępca burmistrza Nowogardu trafi do więzienia. Jarosław H. przyznał się do wszystkich, dwudziestu przestępstw.

Prasówka 11.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Krzysztof Rutkowski i jego niesamowite fryzury. W jaki sposób słynny były detektyw „wyhodował” sobie tak oryginalną fryzurę? Fryzura Krzysztofa Rutkowskiego, właściciela biura detektywistycznego, budzi od miesięcy olbrzymie emocje.

"Co on za lotnisko ma na głowie?", "To nie lotnisko, to szczotka", "Kto go strzyże? To musi być jakiś odlotowy fryzjer". Takie komentarze padają wszędzie tam, gdzie pojawi się znany łodzianin.

📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów! 📢 Tych pracowników nie będzie można zwolnić z pracy. Te osoby są chronione przez prawo. Oto nowe przepisy od września 2023! Tych osób nie można zwolnić z pracy. Od 22 września zmieniają się przepisy prawne, które uniemożliwią zwolnienie z pracy określone grupy pracowników. Zyskają one dodatkową ochronę przed zwolnieniem z zakładu pracy. Wchodzące przepisy mają poskromić proceder piętnowania pracowników szczególnie chronionych. Sprawdź koniecznie listę osób, które mają dodatkowe gwarancje zatrudnienia i są chronione przez prawo.

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznieczy masz je w domu! 📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! 11.10.2023 Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie!

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź koniecznie naszą listę! 📢 Te znaki zodiaku to kłamczuchy! Oszukują i kłamią na zawołanie. Sprawdź, co mówi horoskop 10.10.2023 Zastanów się dwa razy, zanim zdradzisz swoją tajemnicę. Jeśli zależy Ci na zachowaniu sekretu, lepiej bądź pewien o swojego powiernika. Niektóre znaki zodiaku, nawet obdzierane ze skóry, nie zdradzą swoich ideałów. Inne z kolei, kiedy tylko wyczują okazję, wbiją ci nóż w plecy.

📢 Nie żyje żołnierz "Błękitnej". Doszło do tragicznego wypadku na Podlasiu 9 października, w godzinach popołudniowych na odcinku drogi powiatowej nr 1861B Rydzewo – Świątki (województwo podlaskie), doszło do zdarzenia drogowego z udziałem czterech żołnierzy 12 Brygady Zmechanizowanej z WZZ Podlasie. Dzień później w wyniku obrażeń zmarła st. szer. Ewa G. 📢 Julia Wieniawa - aktorka i piosenkarka. Tak zmieniała się młoda i utalentowana artystka. Zobacz jej metamorfozę Julia Wieniawa na brak zainteresowania fanów nie może narzekać. Ci poznali ją w serialu Rodzinka.pl jako pełną wdzięku Paulinę, dziewczynę Kuby Boskiego. Młoda celebrytka debiutowała jednak nie przed kamerą... a w teatrze. Jak przez 10 lat kariery zmieniała się aktorka i piosenkarka? Zobacz te zdjęcia!

📢 Kłopoty z Elektrociepłownią Szczecin. Przestała dostarczać ciepło Elektrociepłownia Szczecin przy ulicy Gdańskiej przestała produkować ciepło. Ma to związek z parametrami wody w Parnicy. Sytuacja wróci do normy 12 października.

📢 Zielone światło dla „zielonego terminalu” w Świnoujściu Jest decyzja środowiskowa dla głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu. Właśnie wydała ją Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie po przeprowadzeniu oceny oddziaływania inwestycji na środowisko oraz postępowania transgranicznego ze stroną niemiecką. 📢 Drużyna Brauna w Szczecinie wsparła lekarza antyszczepionkowca Grzegorz Braun, jeden z liderów Konfederacji odwiedził dziś Szczecin. Towarzyszyli mu kandydaci na posłów z innych okręgów którzy sami nazywali się "drużną Brauna". 📢 Pomorze Zachodnie przeciw depresji. Coraz więcej chorych dzieci "Pomorze Zachodnie przeciw depresji" - pod takim hasłem w szczecińskiej Operze na Zamku odbyła się we wtorek konferencja poświęcona zdrowiu psychicznemu, przede wszystkim dzieci i młodzieży. Pod koniec obrad przedstawiciele samorządów województwa zachodniopomorskiego podpisali deklarację wspierania działań na rzecz przeciwdziałania depresji. Wydarzenie organizowane było przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce.

📢 Jest szansa, że szczecińskie kino Pionier wciąż będzie działać. Miasto chce przeznaczyć 2 mln zł Najważniejsze, że kino będzie dalej istnieć. To mnie satysfakcjonuje. Z tego się cieszę - powiedział Jerzy Miśkiewicz, współwłaściciel kina "Pionier 1907", najstarszego kina na świecie działającego bez przerwy w tym samym miejscu. To jego reakcja na informację, że być może miasto znajdzie pieniądze w budżecie na kupno placówki. Jak się dowiedzieliśmy, będzie potrzebowało 2 mln zł. 📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 10.10.2023 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter.

📢 Pożar wiaty w centrum Szczecina. Na miejscu straż pożarna Do pożaru doszło między ulicą Wyszyńskiego a Podgórną w Szczecinie. Na miejscu jest straż pożarna. 📢 Tak sztuczna inteligencja widzi Szczecin. Niezwykle malownicze zdjęcia wygenerowane przez AI [ZDJĘCIA] Sztuczna inteligencja to jeden z najgorętszych tematów ostatnich miesięcy. Postanowiliśmy sprawdzić jak według AI wygląda Szczecin. A może jest to wizja przyszłości? 📢 Biżuteria PRL i w stylu vintage. Zobacz, na czym można zarobić. Sprawdź, czego szukają jubilerzy i kolekcjonerzy. Biżuteria warta majątek! Biżuteria w stylu vintage, albo jak to lubi, retro. Co nosiło się przed laty, a dzisiaj jest obiektem westchnień i poszukiwań kolekcjonerów i jubilerów? Sprawdź, może akurat w twojej domowej kolekcji znajduje się coś, co jest naprawdę kosztowne. Kolczyki babci, naszyjnik mamy, a może wyjątkowy pierścionek, który udało ci się zdobyć na pchlim targu. Biżuteria w stylu vintage może być naprawdę dużo warta. Zobacz, czego w internecie szukają inni! Ta biżuteria może kosztować krocie!

📢 Emerytury w listopadzie 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Mamy wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, wyliczenia! Takie emerytury otrzymają seniorzy w listopadzie 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w listopadzie 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na listopad 2023. 📢 Te niebezpieczne dla zdrowia produkty wycofano ze sprzedaży! Nie jedz tego i nie kupuj w sieciach: Kaufland, Biedronka, Lidl, Rossmann Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży.

📢 Za głośno chrapał na klatce schodowej. Zatrzymała go policja 44-latek, który zasnął głębokim snem na jednej z klatek w centrum miasta okazało się, że był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze 8 dni za niezapłaconą grzywnę. Teraz mężczyzna będzie spał… ale w Zakładzie Karnym. 📢 Oto najpiękniejsze mieszkanki Pomorza! Cudowne panie na Instagramie. Zobacz, co podziwiają fani Sylwii Bomby, Marceliny Zawadzkiej... Z Pomorza pochodzą m.in. aktorki, modelki, prezenterki, aktorki, instruktorki fitness. Marcelina Zawadzka, Agnieszka Boryń, Sylwia Bomba, Magdalena Frąckowiak... Wszystkie chwalą się swoimi cudownymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jest co podziwiać! Pomorze bez wątpienia ma piękne twarze. 📢 Przez kilka miesięcy znęcali się nad swoim psem. Jest akt oskarżenia Prokuratura Rejonowa w Kamieniu Pomorskim oskarżyła kobietę i mężczyznę, że przez kilka miesięcy znęcali się nad psem. Zwierzę znalazło już nowych właścicieli.

📢 ALIMENCIARZE ze Szczecina i regionu. Policja ściga alimenciarzy, którzy nie płacą na swoje dzieci! [ZDJĘCIA] 10.10.2023 To oni nie płacą alimentów na swoje dzieci! Zobacz, kogo poszukuje zachodniopomorska policja. Brak spełnienia obowiązku alimentacyjnego grozi karą pozbawienia wolności. Tylko na Pomorzu Zachodnim policja poszukuje kilkudziesięciu osób, które uchylają się od obowiązku nałożonego na nich przez sąd. 📢 Ta moneta z PRL może być warta nawet 30 tys. złotych! Koniecznie zobacz swoje szuflady [ZDJĘCIA] 10.10.2023 Bądź szczególnie uważny sprzątając swoje szuflady. Cenne okazy mogą kurzyć się w zapomnieniu, a monety z PRL mogą być czasami warte fortunę. Sprawdź sam, czego szukać!

📢 Zapłać o ponad 120 zł mniej za prąd! Zobacz jak skorzystać ze zniżki 10.10.2023 Nowy sposób rozliczeń z klientami zaowocuje oszczędnością ponad 120 zł na rachunku za prąd, a to wszystko jeszcze w tym roku. Wyjaśniamy, o co chodzi w zniżce i jak ją uzyskać.

📢 Tak mieszkają milionerzy ze Szczecina. Oto najdroższe domy na sprzedaż w okolicy [ZDJĘCIA] 10.10.2023 Najdroższe domy na sprzedaż w Szczecinie i regionie kosztują nawet kilkadziesiąt milionów. To luksusowe rezydencje, wytworne pałace i eleganckie wille, które spełniają nawet najbardziej wygórowane wymagania. Położone w atrakcyjnych lokalizacjach, świetnie wyposażone, z basenami i prywatnymi strefami SPA ociekają luksusem i wygodą. Czy są warte swojej ceny? Zobaczcie, jak wyglądają i ile kosztują. 📢 Jednorazowe świadczenie 1000 zł już od października. Prosty sposób, żeby je uzyskać 10.10.2023 Październik przyniesie pozytywne informacje dla wielu obywateli naszego kraju. Wówczas bowiem na waszych kontach wyląduje dodatek, który z pewnością przyda się w każdej kieszeni. 📢 Masz te banknoty? To prawdziwe skarby! Za jeden możesz otrzymać kilka tysięcy złotych! [ZDJĘCIA] 10.10.2023 O tym, że monety potrafią być warte fortunę, wiemy wszyscy. A banknoty? Mało z nas zdaje sobie sprawę, że mogą kosztować krocie. Zobacz galerię i sprawdź, czy w twoim domu nie kryją się banknoty, które znacząco powiększą objętość portfela!

📢 Długi weekend w październiku! Pracownicy mają się z czego cieszyć. Będą mieli do odebrania wolne 10.10.2023 Kalendarz na 2023 roku zapewnia pracownikom kilka długich weekendów bez uszczerbku na stracie dni urlopowych. Co ważne, kilkudniowy wypoczynek nadejdzie już bardzo blisko. Szykujcie się na odpoczynek w październiku.

📢 Uwaga! Z nimi lepiej się nie spotykaj! Mężczyźni o tych imionach zdradzają najczęściej 10.10.2023 Imię może mówić wiele o naszym zachowaniu, charakterze i upodobaniach. Imię, jakie nosimy mówi nawet o tym czy i na ile skłonni jesteśmy do zdrady. Sprawdziliśmy, jakie imiona mężczyzn nie wróżą wierności w związku. 📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 10.10.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 Duże podwyżki wynagrodzeń na początku 2024 roku! Ile pieniędzy już niedługo trafi do Polaków? 10.10.2023 Gwarancja minimalnej wysokości wynagrodzenia przy umowach cywilnoprawnych, podobnie jak wynagrodzenie za pracę, podlega szczególnej ochronie. Wielu Polaków może mieć powody do zadowolenia – rok 2024 także będzie obfitował w znaczne podwyżki płacy minimalnej. Co ważne nastąpi to aż dwa razy w roku! 📢 Gustownie bawi się modą. Danuta Stenka stawia na codzienną elegancję. Spójrz, jak zmieniał się styl aktorki Pełna ciepła i optymizmu, wrażliwa, a zarazem silna, potrafiąca zagrać role zarówno dramatyczne, jak i komediowe – Danuta Stenka to jedna z najbardziej lubianych polskich aktorek. Widzowie podziwiają postacie, jakie tworzy na scenie i na ekranie, a obserwując jej fotografie prywatne lub z różnego rodzaju wydarzeń, na których się pojawia, świetnie dobrane stylizacje.

📢 Te produkty SANEPID nakazał natychmiast wycofać z półek w Biedronce, Lidlu i innych. Parówki, jajka, mięso 10.10.23 Główny Inspektorat Sanitarny nakazał wycofanie ze sklepów kolejnych produktów, których spożycie zagrażać może zdrowi oraz życiu konsumentów. Mowa tu o takich produktach jak parówki, mięso, jajka czy kosmetyki. Wykryto w nich albo niepożądane substancje lub skażenie bakteriami salmonelli. Oznacza to, że produkty te muszą natychmiast zostać wycofane ze sprzedaży. Sprawdź o które produkty i ich partie chodzi. Robisz zakupy w Biedronce, Lidlu, Auchan czy innych popularnych marketach? Sprawdź czy nie kupiłeś rzeczy wycofanych przez Sanepid.

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 10.10.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Tak mieszka i żyje Paulina Krupińska-Karpiel wraz z rodziną. Góralska chata z widokiem na Giewont [ZDJĘCIA] 10.10.2023 Paulina Krupińska-Karpiel razem z mężem zamieszkują w pięknym góralskim domku. Sebastian Karpiel-Bułecka kojarzony jest przede wszystkim z muzyką. Razem mogą się chwalić szczęśliwą rodziną i pięknymi widokami z ich domku. Zobacz jak wyglądają wnętrza ich drewnianej chatki. Tak mieszka jedna z najbardziej popularnych par polskiego show-biznesu. Jakie widoki! Zobacz galerię! 📢 Tak mieszka i żyje Małgorzata Rozenek-Majdan z rodziną. Zobacz zdjęcia 10.10.2023 Małgorzata Rozenek-Majdan to wciąż jedna z najbardziej popularnych osobowości telewizyjnych. Znana wcześniej przede wszystkim z programu "Perfekcyjna Pani Domu", dziś jest jedną ze współprowadzących program śniadaniowy "Dzień Dobry TVN". Jak żyje i mieszka gwiazda telewizyjna? Sprawdź! 📢 Tak żyją i pracują Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. Zobacz prywatne zdjęcia pary 10.10.2023 Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski to obecnie jedna z najgorętszych par polskiego show biznesu. Od kiedy oficjalnie potwierdzili, że są ze sobą chętnie dzielą się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jak spędzają wolny czas, gdzie podróżują, no i jak wspólnie pracują? To wszystko można zobaczyć na tych zdjęciach. Sprawdź!

📢 Obwodnica Polic. Duża nadwyżka kasy po otwarciu ofert, ale łącznika ze Szczecinem z tego nie zbudują Wszystkie kwoty złożone w przetargu na projektowanie i budowę obwodnicy Polic są dużo niższe niż kwota dotacji, która wynosi 245 mln złotych. To jednak nie oznacza, że Police będą mogły wybudować łącznik w kierunku Szczecina. 📢 Tak zarobisz na na PRL. Te kryształy są warte fortunę! To szkło jest dziś gratką dla kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu! Kryształy w PRL miały status kultowych przedmiotów. Z biegiem lat zyskiwały one na wartości, ale zaczęły znikać z mieszkań Polaków. Dziś mają wartość kolekcjonerską, bo mogą kosztować duże pieniądze! Poszukują ich pasjonaci przedmiotów z minionej epoki. Sprawdź, czy masz w domu te kryształowe wyroby z okresu PRL!

📢 Tak mieszka Leszek Lichota i Ilona Wrońska. Na wsi aktorzy znaleźli swój raj i pomysł na biznes. Tak zarabia na życie tytułowy „Znachor” Leszek Lichota to nowy profesor Wilczur, który wciela się w tę postać w najnowszej wersji „Znachora”. Wiele osób zastanawia się, jak wypadnie w tej roli lubiany aktor. Nie uniknie przecież porównywania do Jerzego Bińczyckiego, który po mistrzowsku zagrał profesora Wilczura w głośnej ekranizacji powieści z 1982 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana. Zobacz, jak żyje na co dzień aktorska para i gdzie znaleźli swoje miejsce na ziemi. Malownicza okolica zachwyca. Zdziwisz się czy zajmuje się Leszek Lichota, gdy nie jest na planie filmowym. 📢 A może jest inna trzecia droga? Debatę wyborczą w TVP komentuje politolog prof. Maciej Drzonek Profesor Maciej Drzonek, politolog z Uniwersytetu Szczecińskiego komentuje dla nas debatę, która w poniedziałek odbyła się na antenach telewizji publicznej. Wzięło w niej udział sześcioro liderów ugrupowań startujących w wyborach.

📢 Tego nie zobaczysz z autostrady! Wilki, lisy, dziki spacerują pod i nad drogami. Najlepsze zdjęcia z fotopułapek Nowe autostrady i drogi ekspresowe powstające w całym kraju przecinają naturalne szlaki, którymi od lat przemieszczają się dzikie zwierzęta. Dla bezpieczeństwa zarówno kierowców, jak i migrujących zwierząt, buduje się przejścia nad lub pod jezdniami, którymi sarny, dziki, wilki czy łosie mogą spokojnie przejść z jednej strony jezdni na drugą. Zobaczcie, jakie zwierzęta (i nie tylko!) spacerują po zielonych mostach i w tunelach pod drogami szybkiego ruchu. Najciekawsze zdjęcia z fotopułapek, które udostępniła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, obejrzysz w galerii zdjęć.

📢 Debata wyborcza w TVP. Przedstawiciele sześciu komitetów wyborczych o swoich programach [ZAPIS DEBATY] W poniedziałek o godz. 18:30 w studiu Telewizji Polskiej rozpoczęła się debata wyborcza. Do udziału w debacie wyborczej zostało zaproszonych sześć komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy we wszystkich okręgach wyborczych. Przez całą godzinę, w kilku turach, można było zapoznać się z propozycjami poszczególnych kandydatów na najważniejsze kwestie związane z Polską.

📢 Hotel? Apartamentowiec? Nowy właściciel olejarni na szczecińskim Golęcinie nie chwali się planami Warszawski deweloper, który kupił olejarnię przy ulicy Dębogórskiej w Szczecinie nie chce zdradzać planów co do przyszłości kompleksu, ale obiecuje, że zachowa historyczny charakter obiektu.

📢 W gabinetach Pogoni Szczecin było najwięcej spokoju [KOMENTARZ] I dobrze, bo świetnie to zaprocentowało w ostatnich meczach ligowych. Pogoń znów gra najatrakcyjniejszą piłkę w lidze (i nie jest to tylko moja opinia), wygrała cztery z pięciu spotkań (a porażka z Legią jeszcze przez dłuższy czas będzie wracała jak koszmar), wbiła rywalom 19 bramek w tych pięciu meczach, a w dwóch ostatnich to już w ogóle było rewelacyjnie. 📢 Zagroda żubrów w Wolińskim Parku Narodowym tymczasowo zamknięta. Jest ważny powód [ZDJĘCIA] Turyści w tym tygodniu nie wejdą do Pokazowej Zagrody Żubrów w Wolińskim Parku Narodowym. Jedna z głównych atrakcji Międzyzdrojów będzie zamknięta.

📢 Szczeciński Oktoberfest w Alei Kwiatowej dobiegł końca [ZDJĘCIA] Przez trzy dni Aleja Kwiatowa była wypełniona stoiskami z rzemieślniczymi piwami z lokalnych browarów w ramach imprezy Oktoberfest.

📢 Szczecin ma najtańsze akademiki wśród najpopularniejszych miast akademickich Szczecin dysponuje najtańszymi akademikami ze wszystkich 11 miast studenckich. Na uniwersytecie studiujący zapłacą od 310 zł miesięcznie. 📢 Wrócili do Szczecina, by zrealizować najlepszy na świecie (dosłownie) pomysł. Kim są Aleksandra i Marcin Czajkiewicz? Wrócili do Szczecina z Warszawy po cichu, ale za to z pomysłem. Pomysłem, który po niespełna dwóch latach od realizacji okazał się najlepszym na świecie. Dosłownie, bo wraz z początkiem roku wygrali prestiżowy World Gin Awards. Tytuł przyniósł nie tylko zaszczyt i nowe kontakty, ale złamał też kilka stereotypów, jak choćby ten, że sukces można odnieść tylko w wielkim mieście. Mówimy oczywiście o Aleksandrze i Marcinie Czajkiewiczach, twórcach Heritage Magnolia Gin.

📢 Przepiękne klasyki samochodowe zjechały na szczecińską Łasztownię „Klasyczny Szczecin” zaprosił na Łasztownię na zakończenie sezonu w otoczeniu wyjątkowych samochodów. 📢 Te słowa znają tylko prawdziwi szczecinianie. Sprawdź czy potrafisz tak mówić [QUIZ] Frytburger, grzędy, Dachy Paryża... Czy znasz te określenia? Nasz test to prawdziwe wyzwanie. Niektóre ze słów wciąż są w obiegu i każdy sięga do nich w mowie potocznej, ale inne pamiętają tylko ci, co mieszkają w Szczecinie z pokolenia na pokolenie. Warto przyłączyć się do zabawy i odkryć - jak mówią prawdziwi szczecinianie. 📢 Woliński Park Narodowy mierzy się z hejtem. Wszystko z powodu słynnego wilka Trójnogi wilk Kamyk po wielu miesiącach został złapany i przebywa na terenie zagrody żubrów w Wolińskim Parku Narodowym. - Każdego dnia spotykamy się z ogromnym hejtem - mówi "Głosowi" Wioletta Nawrocka, dyrektorka WPN.

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 08.10.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 2760 zł ekstra dodatku dla emerytów! Zobacz jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla seniorów 08.10.2023 Pieniądze to kwestia ważna nie tylko dla emerytów. Dodatkowe świadczenie w dobie szalejącej inflacji jest niczym spełnienie marzeń osób planujących miesięczny budżet. Seniorzy mogą otrzymać 230 zł miesięcznie do końca życia. Rocznie daje to aż 2760 zł! Sprawdź jak uzyskać dodatkowe świadczenie.

📢 Tak wyglądają pokoje hotelowe w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. To ma być największy hotel w Polsce [ZDJĘCIA] Hotel w Pobierowie ma być największym hotelem w Polsce. To ma być hotel pięciogwiazdkowy, z m.in. czterema parkingami, aquaparkiem, basenami wewnętrznymi i zewnętrznymi, SPA, restauracjami oraz salami konferencyjnymi, strefami rozrywki, boiskami, kortami tenisowymi i ścianką wspinaczkową. W obiekcie będzie też m.in. kręgielnia, dyskoteka, sala bilardowa oraz sale teatralne. Ma mieć 1200 pokoi, w których jednorazowo będzie mogło przebywać ponad 3 tys. gości.

📢 Panorama starego Szczecina z wyjątkowego miejsca. To mogli zobaczyć dawni mieszkańcy miasta [ZDJĘCIA] Co można było zobaczyć 100 lat temu ze szczytu obecnego Muzeum Narodowego w Szczecinie? Warto zobaczyć dawne widokówki 📢 Przełom w diagnostyce raka prostaty w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie Nowoczesny sprzęt do biopsji fuzyjnej prostaty kupił za ponad 600 tys. zł szpital wojewódzki w Szczecinie. Dzięki aparatowi pacjenci z podejrzeniem raka gruczołu krokowego zyskają dostęp do szczegółowej i wiarygodnej diagnostyki, która szybko, bezpiecznie i bez bólu potwierdzi lub wykluczy chorobę. 📢 Projektantka mody ze Szczecina debiutuje minimalistyczną kolekcją Klaudia Obal niedawno zaprezentowała swoją kolekcję ubrań, które łączy dbałość o krój i materiał. Według niej minimalizm jest w cenie i tworzy nowoczesną i pewną siebie kobietę.

📢 TOP 9. Ten plac kojarzymy z lotnikami. Do 1945 roku nosił nazwę Augustaplatz [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Dziś zabudowę placu Lotników w Szczecinie stanowią budynki powstałe w ramach budowy Szczecińskiej Dzielnicy Mieszkaniowej oraz dwa jednopiętrowe pawilony. A kiedyś? Plac powstał w ostatnim dziesięcioleciu XIX wieku i pełnił funkcję rekreacyjną dla spacerowiczów oraz stanowił punkt newralgiczny dla krzyżujących się tu ulic. W części spacerowej znajdowały się zadbane zieleńce. Oświetlenie stanowiły uliczne latarnie. Plac miał kształt prostokąta, nawierzchnię stanowiła ociosana kostka brukowa.

📢 Szczecinianka zachwyca wystrojem wnętrz swojego mieszkania. Rzeczy znajduje na pchlich targach Odnowiła swoje mieszkanie sama, bez pomocy fachowców, a rzeczy kupiła na pchlim targu. Jak nam zdradziła - emocje, jakie towarzyszą podczas zakupów w takich miejscach są nie do opisania. Efekty jej działań na Instagramie pod nazwą @edytafl śledzą dziesiątki tysięcy ludzi z całego kraju i nie tylko. Przedstawimy szczeciniankę Edytę Florek i jej wyjątkowy talent do dawania przedmiotom drugiego życia.

📢 To jeszcze nie koniec sezonu? Świnoujście pełne turystów [ZDJĘCIA] Na świnoujskiej promenadzie można poczuć się - gdyby nie turyści ubrani w kurtki - niemal jak latem. Mimo chłodniejszej pogody jest tłoczno, ludzie spacerują i siedzą w kawiarnianych ogródkach. 📢 Otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie nad morzem coraz bliżej. Kiedy przyjadą pierwsi goście? [GALERIA ZDJĘĆ] Pięciogwiazdkowy Hotel Gołębiewski powstaje w Pobierowie (gmina Rewal) właściwie od początku 2018 roku. Zakończenie inwestycji planowano wtedy na sezon 2020, ale pandemia i kłopoty z pracownikami spowodowały, że inwestycja jest opóźniona. 📢 Spowodował kolizję i uciekł. Sprowadził kolegę, którego poszukiwała policja Nieszczęścia chodzą parami. Pomyślał pewnie 34 latek, który spowodował w Szczecinie kolizję i uciekł z miejsca zdarzenia. Dodatkowo kierujący miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Mężczyzna wezwał na miejsce swojego kolegę, który okazało się, że jest poszukiwany do odbycia rocznej kary pozbawienia wolności.

📢 Jedyny taki terminal w Polsce. Świnoujście ma się czym chwalić [ZDJĘCIA] Stoimy na bramie, która prowadzi nas w świat - mówił w piątek w Świnoujściu wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk. Właśnie została zakończona modernizacja Terminalu Promowego w Świnoujściu.

📢 Przyłapani na Google Street View w Szczecinie! Złapaliśmy Cię na zdjęciach! [GALERIA] Raz na jakiś czas samochody z logo Google i charakterystyczną "kopułką" na górze można spotkać na ulicach polskich miast. To wtedy powstają zdjęcia do funkcji Google Street View. Kamery mogą nas przyłapać podczas spaceru, zakupów czy spotkań z przyjaciółmi. Zobaczcie zdjęcia szczecinian wykonane przez kamery Google na terenie całego miasta. 📢 Tak wyglądają dilerzy i handlarze narkotyków ze Szczecina i regionu. Pomóż policji ich złapać! [ZDJĘCIA] 27.09.2023 Kilkudziesięciu dilerów i handlarzy narkotyków jest poszukiwanych przez policję w Szczecinie i regionie. Te osoby są ścigane za wprowadzanie do obrotu narkotyków i czerpanie z handlu środkami odurzającymi korzyści majątkowych. W tym gronie są zarówno osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Kojarzysz twarz któregoś z nich?

📢 HIPOKRATES 2023 Głosowanie rozpoczęte! Zobacz listę medyków nominowanych do nagród dla pracowników roku ochrony zdrowia We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia. 📢 MISTRZOWIE SMAKU Już dziś o 22:00 koniec głosowania! Tegoroczna edycja największego plebiscytu gastronomicznego rozpoczęta! Po raz kolejny zostaną przyznane nagrody dla pracowników gastronomii oraz dla najlepszych lokali. Na laureatów czekają statuetki i nagrody, a wśród nich ta główna - Citroen C3 dla Mistrza Smaku 2023. 📢 Tak wygląda największy hotel w Polsce. Byliśmy na budowie hotelu Gołębiewski w Pobierowie, praca wre [ZDJĘCIA] A tam praca wre. Hydraulicy dokręcają krany, elektrycy instalują lampy i żyrandole. Kafelkarze układają płytki, ale w drugim końcu hotelu sprzątaczki już szykują pokoje na powitanie pierwszych gości.

📢 Wystartowała kolejna edycja City Trail przy Szmaragdowym. Pobiegło kilkuset uczestników! [ZDJĘCIA] 427 osób sklasyfikowano w biegu na 5 km wokół jeziora Szmaragdowego w Szczecinie. To była pierwsza impreza z cyklu City Trail. Kolejne biegi w listopadzie, grudniu, lutym i marcu. 📢 169 pedagogów ze Szczecina z nagrodami od prezydenta [ZDJĘCIA] W Teatrze Lalek PLECIUGA w Szczecinie miała miejsce uroczystość wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Szczecina z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Paweł Rakowski - Izrael zaskoczony atakiem Hamasu.