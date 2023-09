Przegląd prasy (11.09.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Rośliny przynoszące pecha. Tych popularnych roślin lepiej nie trzymać w domu - one przyciągają nieszczęście”?

📢 MEMY o meczu Albania - Polska. Tak nasi obejrzą Euro 2024, Santos kiwa do zwolnionego Flicka [GALERIA] Co wieczór to rozczarowanie. Ledwie przepchnęliśmy mecz z Wyspami Owczymi, a już wpadliśmy do albańskiego piekła... W Tiranie ośmieszono nasz hymn, anulowano bramkę, aż w końcu pozwoliliśmy na strzał życia, a po przerwie na drugiego gola. Internauci nie mają złudzeń - Euro 2024 nasi piłkarze obejrzą w telewizji! Zobaczcie najlepsze memy o meczu Albania - Polska.

📢 Lista imion zakazanych w Polsce! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 11.09.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

Prasówka 11.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie! 📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź koniecznie naszą listę!

📢 King Szczecin ma nowego gracza. Darryl Avery Woodson w składzie mistrza Polski King Szczecin zakontraktował nowego rozgrywającego. Zmienił wcześniej obraną strategię. Skoro nie wypalił pomysł z zatrudnieniem młodego Willa Richardsona, to sztab zdecydował się na doświadczonego Avery’ego Woodsona.

📢 Kobieta zasłabła za kierownicą i wjechała w budynek W Trzęsaczu na ul. Kamieńskiej kobieta kierująca samochodem osobowym zasłabła i wjechała w budynek. 📢 Rodzina Józefa i Wiktorii Ulmów ogłoszona błogosławioną [ZDJĘCIA] Józef i Wiktorię Ulmowie oraz ich siedmioro dzieci zostali włączeni do grona błogosławionych. Eucharystii w Markowej przewodniczył wysłannik papieża, prefekt Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych kard. Marcello Semeraro.

📢 Kangur w polskim lesie. Leśnicy zalecają ostrożność i poszukują zwierzęcia WIDEO Sarna, jeleń, łoś, wiewiórka, lis, wilk... lista zwierząt, które możemy spotkać w polskich lasach jest bardzo długa. Od niedawna okazuje się być jeszcze bardziej złożona i egzotyczna. Wszystko przez...kangura, który został dostrzeżony w wielkopolskiej Puszczy Zielonce. 📢 Wypadek w Ustroniu Morskim. Samochód osobowy wjechał w grupę niepełnosprawnych Do niecodziennego, niebezpiecznego zdarzenia doszło w sobotę w Ustroniu Morskim. Samochód wjechał w grupę osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

📢 Zagraliśmy dla Roberta Dymkowskiego. Każdy dołożył swoją cegiełkę [ZDJĘCIA] "Gramy dla Dymka" to była zdecydowanie udana impreza charytatywna. Robert Dymkowski wytrwał do końca, by nacieszyć się spotkaniem z kolegami z boiska. A kibice mieli możliwość zobaczyć gwiazdy polskiej piłki. 📢 W Markowej trwają uroczystości beatyfikacyjne rodziny Ulmów [ZDJĘCIA] 30 tysięcy wiernych z Polski, Litwy, Ukrainy i USA uczestniczy w mszy beatyfikacyjnej Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich siedmiorga dzieci. Nabożeństwu przewodniczy wysłannik papieża, prefekt Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych kard. Marcello Semeraro. 📢 Kawa z cytryną wspomaga odchudzanie i leczy kaca? Uważaj na to! 10.09.2023 Wielu z nas nie wyobraża sobie dnia bez filiżanki kawy. Niewiele osób jednak wie, że można ją pić nie tylko z cukrem czy mlekiem, ale też z... cytryną. Co więcej, kawa z cytryną wspomaga odchudzanie i poprawia metabolizm. Ale czy jest to do końca zdrowe? Poznaj skutki picia kawy z cytryną.

📢 Doktoranci ZUT likwidują szczecińskie wyspy ciepła Naukowcy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie realizują na pomysł „schłodzenia” najgorętszych miejsc w mieście.

📢 W Markowej w miejscu dzisiejszej uroczystości beatyfikacji rodziny Ulmów prawdziwe tłumy [ZDJĘCIA] Tysiące wiernych oczekuje w Markowej na mszę beatyfikacyjną rodziny Ulmów. Zapełniaja się już miejsca bezpośrednio przed ołtarzem. Nabożeństwu będzie przewodniczył kard. Marcello Semeraro. 📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach. Ile dostaną emeryci w 2025 i 2026 roku? Sprawdź! 10.09.2023 Jak będzie wyglądała waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach? Już pojawiają się informacje na ten temat. Z danych tych wynika, że w 2024 roku wskaźnik waloryzacii emerytur osiągnie nieco niższy poziom, ale wciąż będzie ponad dziesięcioprocentowy. W kolejnych dwóch latach ma jednak maleć - tak ma zakładać plan rządu. Jak więc będą wyglądały emerytury po tych waloryzacjach? Sprawdź!

📢 Tak mieszka i żyje Paulina Krupińska-Karpiel wraz z rodziną. Góralska chata z widokiem na Giewont [ZDJĘCIA] 10.09.2023 Paulina Krupińska-Karpiel razem z mężem zamieszkują w pięknym góralskim domku. Sebastian Karpiel-Bułecka kojarzony jest przede wszystkim z muzyką. Razem mogą się chwalić szczęśliwą rodziną i pięknymi widokami z ich domku. Zobacz jak wyglądają wnętrza ich drewnianej chatki. Tak mieszka jedna z najbardziej popularnych par polskiego show-biznesu. Jakie widoki! Zobacz galerię! 📢 Joanna Krupa z córeczką. Zobacz, jak żyje, mieszka i pracuje supermodelka Joanna Krupa [ZDJĘCIA] 10.09.2023 Joanna Krupa, supermodelka rozdarta między Polskę i Stany Zjednoczone, jest bardzo dumną mamą. Bardzo chętnie dzieli się zdjęciami ze swoją córeczką w mediach społecznościowych. Zobacz Joannę Krupę, jurorkę telewizyjnego show Top Model - w roli kochającej mamy.

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 10.09.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Emerytury w 2024 roku będą wyższe. Tyle emeryci dostaną na swoje konta. Sprawdź najnowsze wyliczenia! 10.09.2023 To, że emerytury w 2024 roku będą wyższe, niż są obecnie jest pewne od dawna. To zakładają bowiem przepisy dotyczące waloryzacji emerytur. Ciągle jednak trwają dywagacje, ile wynosić będzie waloryzacja w 2024 roku. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur w 2024 roku. Zawierają one przykładową obecną emeryturę brutto, obecną emeryturę netto i wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji. Sprawdźcie!

📢 Mały szczegół, a wielka strata! Ci seniorzy nie dostaną 14. emerytury 10.09.2023 Złe informacje dla pewnej grupy seniorów czekającej na wypłatę 14. emerytury. Część emerytów nie dostanie tego świadczenia. Kto powinien się martwić i dlaczego? Co warto wiedzieć o wypłacie "czternastki"? Na wszystkie te pytania odpowiadamy w naszym artykule! 📢 14. emerytura po zmianach! Znamy oficjalne wyliczenia. Tyle otrzymają seniorzy 10.09.2023 Wiemy jakie będą stawki 14. emerytur po zmianach. Prezes PiS, Jarosław Kaczyński zapowiedział wyższą stawkę świadczenia, niż pierwotnie zakładano. Sprawdź, jaka 14. emerytura ci przysługuje i kiedy otrzymasz pieniądze! 📢 ZUS wydał specjalny komunikat! Pieniądze z 800 plus dopiero po złożeniu dodatkowego wniosku? 10.09.2023 Pieniądze na dzieci będą większe i cieszy to wszystkich rodziców. Już od 1 stycznia 2024 roku 500 plus zastąpi 800 plus. ZUS wydał specjalny komunikat w sprawie zmian w świadczeniu. Chodzi o dodatkowe wnioski dotyczące wypłaty pieniędzy na dzieci. Sprawdźcie szczegóły!

📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Zobacz, jak możesz zaplanować swój urlop w Nowym Roku 10.09.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu.

📢 Te domy kupisz od komornika w okazyjnej cenie. Nowe licytacje komornicze nieruchomości z kraju. Sprawdź domy na licytacjach 10.09.2023 Te domy możesz kupisz od komornika w okazyjnej cenie. Planujesz kupno nieruchomości? Jednym z pomysłów może być licytacja komornicza. Ceny wywoławcze zdecydowanie odbiegają od cen rynkowych. Sprawdź licytacje domów, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach naszego kraju. W jakiej cenie można nabyć nieruchomości od komornika?

📢 Ostatni dzwonek na złożenie wniosku. Prawie 2500 zł dostaną rodzice na ucznia Nowy rok szkolny, to również nowe wydatki dla rodziców i opiekunów. Część z nich może zostać pokryta z programów takich jak 500 i 300 plus, ale to niejedyne pieniądze, jakie mogą otrzymać rodzice. Warto się spieszyć ze złożeniem wniosku, bo czasu jest coraz mniej. 📢 Komunikat ZUS w sprawie 14. emerytury. Ważne informację dla seniorów 10.09.2023 emerytura jest rozwiązaniem, którego celem jest finansowe zabezpieczenie seniorów. W ostatnim czasie w programie zostało wprowadzonych kilka istotnych zmian. Sprawdź szczegóły. 📢 2760 zł ekstra dodatku dla emerytów! Zobacz jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla seniorów 10.09.2023 Pieniądze to kwestia ważna nie tylko dla emerytów. Dodatkowe świadczenie w dobie szalejącej inflacji jest niczym spełnienie marzeń osób planujących miesięczny budżet. Seniorzy mogą otrzymać 230 zł miesięcznie do końca życia. Rocznie daje to aż 2760 zł! Sprawdź jak uzyskać dodatkowe świadczenie.

📢 Poszukiwani za kradzieże z włamaniem. Uważaj, mogą okraść twój dom. Szuka ich zachodniopomorska policja LISTA, ZDJĘCIA 10.09.2023 Oto osoby poszukiwane za kradzieże z włamaniem - lepiej na nich uważaj! Uważaj, bo te osoby mogą okraść Twoje mieszkanie. Sprawdź najnowszą lista poszukiwanych przez policję zachodniopomorską z art. 279 § 1 - kradzież z włamaniem. Sądy bądź prokuratury wydały listy gończe za kilkudziesięcioma osobami z woj. zachodniopomorskiego. Sprawdź listę!

📢 Pili alkohol i jechali autem. Poszukuje ich zachodniopomorska policja. Sprawdź nową listę 10.09.2023 Oto listy gończe za osobami, które prowadziły samochód pod wpływem alkoholu, bądź innych środkach odurzających. Zachodniopomorska policja - na wniosek sądu, bądź prokuratury - poszukuje obecnie co najmniej kilkudziesięciu takich kierowców. Sprawdź listę osób poszukiwanych z art. 178a § 1 - prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym przez osobę będącą w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

📢 Tak żyją i pracują Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. Zobacz prywatne zdjęcia pary 10.09.2023 Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski to obecnie jedna z najgorętszych par polskiego show biznesu. Od kiedy oficjalnie potwierdzili, że są ze sobą chętnie dzielą się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jak spędzają wolny czas, gdzie podróżują, no i jak wspólnie pracują? To wszystko można zobaczyć na tych zdjęciach. Sprawdź! 📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 10.09.2023 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter.

📢 Laureaci plebiscytu Mistrzowie Agro 2023 odebrali nagrody w Barzkowicach Podczas XXXV Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2023 wręczyliśmy nagrody w naszym plebiscycie Mistrzowie Agro 2023 w sześciu kategoriach. 📢 Powiatowe Święto Plonów 2023. Tak wyglądały dożynki w Kobylnicy Tegoroczne Powiatowe Święto Plonów odbyło się 9 września na terenie przy Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy. Tradycyjne uroczystości dożynkowe są symbolicznym zakończeniem żniw oraz formą podziękowania rolnikom za ich ciężką pracę.

📢 Wandale w Koszalinie. Dwóch mężczyzn strzelało i zniszczyło prawie wszystkie lampy na wiadukcie [WIDEO, ZDJĘCIA] Monitoring firmy Intop, która wybudowała nowy wiadukt w ciągu alei Monte Cassino, nagrał dwóch mężczyzn, którzy w nocy z czwartku na piątek idą wzdłuż wiaduktu i strzelają z broni, uszkadzając świetlne oprawy.

📢 Pan Olek znowu patrzy w dal. Nad zalewem w Trzebieży stanął pomnik Aleksandra Doby 9 września na promenadzie stanęła ławeczka z rzeźbą Aleksandra Doby, trzykrotnego pogromcy Atlantyku. Pan Olek siedzi zamyślony z wiosłem na kajaku "Olo", każdy może usiąść obok podróżnika. 📢 Oto Katie Sigmond – nowa pretendentka do tytułu najseksowniejszej golfistki na świecie, a może nawet i sportsmenki [ZDJĘCIA] Zbiera miliony wyświetleń i podpisuje miliony umów reklamowych. Do niedawna Paige Spiranac nie miała konkurentki i to nie tylko wśród golfistów – jeszcze nie tak dawno magazyn „Maxim” uznał Amerykankę za najpiękniejszą żyjącą sportsmenkę.

📢 Oni nie płacą na własne dzieci! Alimenciarze ze Szczecina i regionu poszukiwani przez policję. Publikujemy ich wizerunek [ZDJĘCIA] 09.09. To oni nie płacą alimentów na swoje dzieci! Zobacz, kogo poszukuje zachodniopomorska policja. Brak spełnienia obowiązku alimentacyjnego grozi karą pozbawienia wolności. Tylko na Pomorzu Zachodnim policja poszukuje kilkudziesięciu osób, które uchylają się od obowiązku nałożonego na nich przez sąd.

📢 Tragedia na torach w Jonkowie pod Olsztynem. Zginęła kobieta potrącona przez pociąg, ich ruch został wstrzymany W Jonkowie pod Olsztynem w sobotę zginęła kobieta potrącona przez pociąg - poinformowała straż pożarna. Okoliczności wypadku są wyjaśniane przez policję, prace nadzoruje prokurator. Ruch pociągów został wstrzymany, dla pasażerów zapewniono komunikację zastępczą. 📢 Szczecinianie czytają "Nad Niemnem" podczas Narodowego Czytania Podczas 12. odsłony Narodowego Czytania uczniowie szczecińskich szkół, mieszkańcy oraz zaproszeni goście czytali "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej.

📢 Te domy kupisz od komornika. Oto licytacje komornicze nieruchomości z całej Polski. Zobacz, za ile można kupić dom [ZDJĘCIA] 09.09.2023 Te domy kupisz od komornika. Planujesz kupno nieruchomości? Pomysłem może być licytacja komornicza. Wybraliśmy kilkanaście licytacji komorniczych domów, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach naszego kraju. Sprawdź, w jakiej cenie można nabyć te nieruchomości. 📢 Polacy dostaną od rządu prawie 8000 złotych! Nie musisz składać żadnego wniosku. Sprawdź szczegóły 09.09.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie nawet 8000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Niebezpieczne kobiety ze Szczecina. Poszukuje ich policja. Prezentujemy ich wizerunek. Rozpoznajesz je? [ZDJĘCIA] 09.09.2023 Policja poszukuje tych kobiet ze Szczecina. W bazie policji są poszukiwane za kradzieże, podrabianie dokumentów, niepłacenie alimentów i nie tylko. Może rozpoznajecie którąś z tych kobiet? Prezentujemy opublikowane przez policję dane - twarze i nazwiska.

📢 Te długi przedawniają się od września 2023 roku! Zobacz jakich długów nie musisz już spłacać 09.09.2023 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już we wrześniu 2023 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie. 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 09.09.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 Wojewoda Zbigniew Bogucki zainaugurował kampanię na Jasnych Błoniach. Dziedzictwo Jana Pawła II azymutem dla kandydata PiS Równie traktowanie kobiet i mężczyzn w kwestii płac i stanowisk, uczynienie ze Szczecina wielkiej europejskiej aglomeracji poprzez współpracę z samorządami, Agroport i rozwijanie infrastruktury drogowej to najważniejsze zadania, jakie stawia przed sobą Zbigniew Bogucki rozpoczynając kampanię wyborczą do Sejmu RP. 📢 Wszyscy mogą się obawiać! Rozpoczynają się masowe kontrole pracowników. Sprawdź jak wyglądają 09.09.2023 Zakład Ubezpieczeń Społecznych coraz częściej kontroluje osoby korzystające ze zwolnień lekarskich w celu wykrycia nieprawidłowości. Sprawdzani będą również lekarze, którzy wystawiają nawet po kilkadziesiąt zwolnień dziennie. Kto i kiedy może sprawdzić, co robimy w czasie choroby? 📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 09.09.2023 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę!

📢 Twoja emerytura od lipca zwiększy się nawet o 500 zł! "Aż grzech nie skorzystać" 09.09.2023 Kluczowe zmiany dla seniorów! Od lipca 2023 roku emerytura może wzrosnąć nawet o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek ZUS, a także kapitału początkowego podlega regularnej waloryzacji. To oznacza, że seniorzy mogę liczyć na większe pieniądze. Sprawdź ile podwyżki emerytury dostaną seniorzy już od lipca! 📢 Tak wyglądają dilerzy i handlarze narkotyków ze Szczecina i regionu. Pomóż policji ich złapać! [ZDJĘCIA] 09.09.2023 Kilkudziesięciu dilerów i handlarzy narkotyków jest poszukiwanych przez policję w Szczecinie i regionie. Te osoby są ścigane za wprowadzanie do obrotu narkotyków i czerpanie z handlu środkami odurzającymi korzyści majątkowych. W tym gronie są zarówno osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Kojarzysz twarz któregoś z nich?

📢 Dary od brodaczy dla oddziałów pediatrycznych szpitala Zdroje Członkowie ogólnopolskiego Stowarzyszenia Broda i Tatuaż - Beard Clan już po raz kolejny zorganizowali zbiórkę funduszy na rzecz młodych pacjentów szpitala „Zdroje”. 📢 35. edycja Targów Agro Pomerania rozpoczęta. Ponad 300 wystawców w Barzkowicach [ZDJĘCIA] W Barzkowicach zainaugurowano jubileuszową 35. edycję Targów Agro Pomerania. Przez trzy dni odbędzie się tu wiele spotkań, imprez oraz licznych atrakcji przygotowanych przez wystawców dla mieszkańców regionu i gości. Do Barzkowic zjechali przedstawiciele parlamentu, rządu oraz samorządowcy. Targi w Barzkowicach odbywają się w 100-lecie doradztwa rolniczego w Polsce. 📢 „Nigdy nie noszę niczego zbędnego”. Rok temu nikt nie znał ring girl Apolloni Llewelyn, ale w styczniu wszystko się zmieniło [ZDJĘCIA] Ring girl Apollonia Llewelyn zadziwiła fanów nowymi, śmiałymi zdjęciami. 23-latka zyskała sławę na początku tego roku, kiedy pojawiła się na ringu w karcie Misfits z udziałem KSI i Elle Brook.

📢 Symulacja wypadku samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych [ZDJĘCIA] Z okazji Światowego Dnia Pierwszej Pomocy uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie uczestniczyli w pokazach ratownictwa szkolnym boisku. 📢 Szczecin z lotu ptaka jest przepiękny! Niesamowite ujęcia naszego miasta [ZDJĘCIA] W ramach miejskiego konkursu "Szczecin Love" przez trzy miesiące można było nadsyłać zdjęcia miasta i walczyć o splendor oraz nagrody. Niektóre z tych zdjęć wyglądają niczym kadry z filmów fantastycznych, a sam Szczecin jawi sie jako magiczna kraina. Zobaczcie te wyjątkowe zdjęcia! 📢 Dachowanie na S6 pod Goleniowem. Wielki zator nad morze [ZDJĘCIA] Do zdarzenia drogowego doszło na ekspresowej S6 pod Goleniowem, na jezdni w kierunku Świnoujścia.

📢 Nieoczekiwana zmiana miejsc. Zgrzyt podczas prezentacji kandydatów Trzeciej Drogi w Szczecinie Podczas dzisiejszej prezentacji kandydatów na posłów koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzecia Droga 2050 – PSL w okręgu szczecińskim część z nich dowiedziała się, że wystartuje z innych miejsc, niż wcześniej ustalono. Najbardziej zaskoczeni są działacze Polski 2050 Szymona Hołowni, którzy nie mieli pojęcia, że ktoś majstrował przy listach. Okazało się bowiem, że dziś zaprezentowano inną listę, niż ta, którą ostatecznie zarejestrowano w Państwowej Komisji Wyborczej.

📢 Chcesz mieć więcej pelargonii? Tak zrobisz z nich sadzonki właśnie teraz! Zobacz, jak rozmnożyć pelargonie we wrześniu Rozmnażanie pelargonii jest łatwe, a w dodatku można zrobić to na kilka sposobów. Jednym z nich jest zrobienie sadzonek pędowych z posiadanych roślin. Będą wyglądały dokładnie tak samo, jak rośliny z których pochodzą. Podpowiadamy, jak przygotować sadzonki pelargonii właśnie teraz, czyli późnym latem i jesienią. W ten sposób uzyskamy nowe rośliny jeszcze przed zimą, a w następnym sezonie będą już ładnie rozwinięte i wcześnie zakwitną. Zobacz, jak samemu naszykować sadzonki pelargonii. 📢 Nocny pożar trzech samochodów pod Szczecinem. Czy to było podpalenie? Strażacy walczyli z ogniem w Ustowie, gdzie płonęły trzy auta. Samochody spłonęły doszczętnie. 📢 Sebastian przepadł w polu kukurydzy. Zatrzymano podejrzanego w sprawie jego tajemniczego zniknięcia Przełom w śledztwie dotyczącym zaginięcia Sebastiana Sierpińskiego z Gryfina. Policjanci zatrzymali jedną osobę. To znajomy mężczyzny. Trafił do aresztu. Wciąż nieznane są losy zaginionego.

📢 Memy o meczu Polska - Wyspy Owcze. Spokojnie, zaraz się rozkręci! [GALERIA] Skoro internet płonie, to wiedz że nasi znowu grają beznadziejnie! I tak właśnie było w czwartkowy wieczór przy okazji meczu Polska - Wyspy Owcze. Nasze gwiazdy do przerwy nie potrafiły nawet strzelić jednego gola. Dopiero karny po zagraniu ręką ukrócił te męki... Zanim objęliśmy jednak prowadzenie, kibice zgromadzeni na PGE Narodowym zdążyli stracić nerwy. Zobaczcie najlepsze memy.

📢 Tunel pod Świną ponownie zamknięty. Ważny komunikat dla kierowców W nocy z czwartku na piątek tunel pod Świną zostanie wyłączony na trzy godziny. To kolejne już zamknięcie tunelu w ostatnim czasie. 📢 Otwarcie Magicznego Świata Neuronów w szpitalu "Zdroje" [ZDJĘCIA] Na Oddziale Klinicznym Neurochirurgii Dziecięcej szpitala „Zdroje" powstało kilkanaście graffiti wykonanych przez znanego polskiego streetartowca CUKINA, prezentujących świat różnych neuronów i związanych z nimi zmysłów.

📢 Nauczyciele z całego województwa otrzymali tytuł nauczyciela dyplomowanego [ZDJĘCIA] 501 nauczycieli z województwa zachodniopomorskiego odebrało akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. To oznacza, że przybyło nam nauczycieli z najwyższym stopniem awansu. 📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 06.09.2023 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha! 📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 06.09.2023 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość.

📢 Już za miesiąc miliony Polaków będzie zarabiało więcej. To nowy dodatek do pensji 06.09.2023 Wynagrodzenie minimalne w 2023 roku wzrosło już raz, w styczniu. Tymczasem od lipca resort pracy szykuje kolejną podwyżkę płacy minimalnej. W górę pójdzie minimalna krajowa, co sprawi, że wiele osób będzie otrzymywało wyższe wynagrodzenia. Ile będzie wynosiło?

📢 Dodatek 1100 zł na dziecko co miesiąc. Otrzymają je również studenci! Sprawdź jakie warunki trzeba spełnić 06.09.2023 Od tego roku jest wypłacany nowy dodatek na dziecko. Wielu Polaków może uzyskać go, nawet wtedy gdy osiągnie pełnoletność. To rzadki przypadek, kiedy rodzice po ukończeniu przez dziecko 18. roku życia mogą uzyskać jeszcze pieniądze. Aby otrzymać dodatek, wystarczy jedynie złożyć wniosek i spełnić kryteria. Sprawdź szczegóły. 📢 Chcesz otrzymywać 800 plus? Masz czas do końca września żeby złożyć ten wniosek! Zobacz więcej szczegółów 06.09.2023 800 plus umożliwia rodzinom skorzystanie z dodatkowego wsparcia finansowego na każde dziecko. Wnioski o ten dodatek muszą być złożone do końca września, aby uzyskać pełną kwotę wsparcia. W naszej galerii wyjaśniamy wszystkie szczegóły dotyczące programu "Rodzina 800 plus".

📢 Plebiscyt Nasze Dobre z Pomorza już po raz szesnasty. Ruszyło przyjmowanie zgłoszeń Nasze Dobre z Pomorza to wyjątkowy plebiscyt, bo nagradzamy w nim firmy i przedsiębiorców z naszego regionu. Stawiamy w nim na lokalny patriotyzm i promowanie najlepszych produktów i usług w tej części Polski. 📢 Plaże niedaleko Szczecina. Gdzie ich szukać i jak do nich dojechać? Kąpielisko w Zieleniewie nad Jeziorem Miedwie czy kąpielisko w Lubczynie nad Jeziorem Dąbie, lub po prostu plaża nad Jeziorem Głębokim - to miejsca znane, lubiane i dość... zatłoczone. Wybraliśmy dla Was 10 plaż w pobliżu Szczecina, o których mogliście nie wiedzieć, a które zachęcają ciszą i spokojem. 📢 TOP 5 plaż w Niemczech, niedaleko Szczecina, o których mogłeś nie wiedzieć [LISTA] Weekend, plaża, zero tłumów, do tego za granicą i niedaleko Szczecina - brzmi jak sytuacja idealna, a co najlepsze – możliwa. Poznaj TOP 5 plaż naszych zachodnich sąsiadów, na których spędzisz przyjemnie kilkudniowy wakacyjny wypad.

📢 HIPOKRATES 2023 Zobacz listę medyków nominowanych do nagród dla pracowników roku ochrony zdrowia Już we wtorek rozpocznie się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia. 📢 Tak wygląda największy hotel w Polsce. Byliśmy na budowie hotelu Gołębiewski w Pobierowie, praca wre [ZDJĘCIA] A tam praca wre. Hydraulicy dokręcają krany, elektrycy instalują lampy i żyrandole. Kafelkarze układają płytki, ale w drugim końcu hotelu sprzątaczki już szykują pokoje na powitanie pierwszych gości.

📢 Nowy park rozrywki w Zachodniopomorskiem. Hossoland to smoki, syreny, rollercoastery i karuzele. Sprawdź, jak ma wyglądać [ZDJĘCIA] Cztery baśniowe krainy, karuzele, multimedialne fontanny, place zabaw, punkty gastronomiczne, a to wszystko na 40 ha w zachodniopomorskiej gminie Brojce koło Gryfic.

📢 Hotel Gołębiewski w Pobierowie coraz bliżej ukończenia. A te wnętrza zachwycają [ZDJĘCIA] Aby obejść wszystkie pomieszczenia hotelu trzeba zarezerwować sobie kilka godzin. Nam spacer po inwestycji zabrał ponad 4 godziny. Przeszliśmy ponad 3,5 kilometra, ale nie wszędzie zajrzeliśmy (w wielu miejscach trwają przecież prace budowlane czy wykończeniowe i nie odwiedzaliśmy wszystkich pięter). Na kolejną wizytę umówiliśmy się na wiosnę. 📢 Okolice Drawska Pomorskiego. Opuszczone domy w Brzeźnicy [ZDJĘCIA] Opuszczona wieś w powiecie łobeskim - Brzeźnica położona jest przy zbiegu dróg z Brzeźniaka, Wiewiecka, Ginawy i Jankowa Pomorskiego. Jest tam kilka domów i jeden kościół - na wzgórzu, pamiętający jeszcze czasy niemieckie. Droga prowadząca do Brzeźnicy to idealna atrakcja dla fanów off roadu.

