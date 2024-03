Przegląd prasy 11.03.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Brak prądu w zachodniopomorskim. Sprawdź gdzie 11.03 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie”?

Prasówka 11.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Brak prądu w zachodniopomorskim. Sprawdź gdzie 11.03 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie Czy są planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim 11.03? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 11.03. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

📢 Kolejki NFZ w woj. zachodniopomorskim na rezonans magnetyczny - 11.03.2024 Jak długo trzeba czekać na rezonans magnetyczny na NFZ w województwie zachodniopomorskim? Czasami zdarza się, że terminy są dosyć odległe. Dlatego warto sprawdzać, gdzie na NFZ uda się dostać szybciej. Przedstawiamy listę miejsc, dzięki której dowiesz się, gdzie kolejka na rezonans magnetyczny w województwie zachodniopomorskim może być krótsza (stan na 11.03.2024).

📢 Woj. zachodniopomorskie - gdzie są utrudnienia w ruchu? Sprawdź, gdzie są remonty i inne zdarzenia 11.03.2024 Na których drogach w województwie zachodniopomorskim prowadzone są dzisiaj (11.03.2024) roboty drogowe? Protest: droga S3a, węzeł Pyrzyce - węzeł Myślibórz (27. km na odc. 26,8 km) Zablokowany węzeł Myślibórz - protest rolników. Blokada węzła Myślibórz skutkuje zamknięciem drogi na odc. węzeł Pyrzyce - węzeł Gorzów Wlkp. Płn. OBJAZD: węzeł Pyrzyce - DW122 - Pyrzyce - DW119 - węzeł Gorzółw Wlkp. Płn. i odwrotnie..

Prasówka 11.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie. 📢 Po Zagłębiu bez indywidualnego wyróżnienia po stronie Pogoni [OCENY POGONI] Oceny piłkarzy Pogoni Szczecin po meczu z Zagłębiem Lubin (0:2). Skala not 1-10. Oceniamy tych piłkarzy, którzy na boisku przebywali minimum 20 minut. Po każdym meczu staramy się wskazać MVP po stronie szczecińskiej drużyny, po meczu z miedziowymi nikt nie zasłużył na takie wyróżnienie. 📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Tyle prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Te urządzenia zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę!

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź! Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, które poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się, że trzeba tam spędzić więcej czasu, niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej, musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się, jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Waloryzacja emerytur 2024. Ile wyniesie minimalna emerytura? Tyle pieniędzy dostaną seniorzy! Waloryzacja emerytur 2024. Od 1 marca wzrosła wysokość rent i emerytur. Wielu seniorów w Polsce czeka na wypłatę pierwszych świadczeń po waloryzacji. Na jakie kwoty mogą liczyć osoby pobierające świadczenie emerytalne? Przedstawiamy tabelę z wyliczeniami kwot brutto i netto. 📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź !

📢 PKO Ekstraklasa: Pogoń Szczecin – Zagłębie Lubin 0:2. Koniec dobrej serii Portowców [ZDJĘCIA] Zagłębie Lubin zagrało solidnie, ale na źle dysponowaną w niedzielę Pogoń Szczecin to wystarczyło. To był najsłabszy mecz Portowców nie tylko w tym roku, ale i generalnie od dłuższego czasu.

📢 Kandydat na prezydenta z Lewicy o akademikami i szczecińskich uczelniach Poprawa warunków w akademikach i rozwój szczecińskich uczelnie to jeden z punktów programu wyborczego Bogdana Jaroszewicza, kandydata Lewicy na prezydenta Szczecina. 📢 Po raz czternasty kobiety wzięły udział Sanprobi Biegu Kobiet [ZDJĘCIA] Jak świętować Dzień Kobiet, to tylko w biegu. Czternasta edycja Sanprobi Biegu Kobiet odbyła się 10 marca na Jasnych Błoniach w Szczecinie. 📢 King Szczecin pokonał Zastal Zieloną Górę. Świetny mecz byłego kapitana Wilków Paweł Kikowski bardzo dobrze wypadł w niedzielnym meczu w Netto Arenie. Siedem razy trafił za trzy i to głównie jemu Zastal zawdzięcza, że długo był w grze z Kingiem o zwycięstwo w Orlen Basket Lidze.

📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka - 9.03.2024 rok Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 9.03.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę! 📢 Ogromny pożar w DPS dla niepełnosprawnych w Przytocku. Jedna osoba mimo reanimacji zmarła W niedzielę przed godziną 10 wybuchł pożar w Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w gminie Kępice. Jedna osoba nie żyje. Pożar mógł wywołać pensjonariusz placówki. Policja prowadzi dochodzenie. Strażacy pracowali w bardzo trudnych warunkach.

📢 Zachodniopomorskie. Wieczorek: jest wielka potrzeba, by koalicja zwyciężyła w wyborach samorządowych Minister nauki Dariusz Wieczorek podkreślił w sobotę w Policach, że jest wielka potrzeba, by koalicja zwyciężyła w wyborach samorządowych. "15 października zrobiliśmy pierwszy krok w naprawianiu Polski. Nie zrobimy tego bez samorządów" - powiedział. 📢 Rycerze osiedlą się nad Płonią w Szczecinie. Powstaje XIII - wieczna osada Walki rycerskie, kruszenie kopii, pokazy konne, Sbandieratori - pokazy chorągwiarzy, a nawet turniej róż i cała seria warsztatów - od tych dotyczących fechtunku, po te dla miłośników ceramiki. To wszystko w Szczecinie, a dokładnie w Płoni. Tomasz Osaki jego stowarzyszenie Komandoria Chwarszczany, działa w naszym województwie już przeszło 20 lat, od 5 lat w Szczecinie organizuje Templariade, a już niedługo na stałe zwiąże się z naszym miastem. Wszystko za sprawą utworzenia średniowiecznego parku historycznego.

📢 Waloryzacja rent i emerytur już od marca! Emerycie, tyle zyskasz [WYLICZENIA] 10.03.2024 Już w najbliższy piątek 1 marca ZUS zacznie wypłacać pierwsze zwaloryzowane emerytury i renty. Im wyższe świadczenie miał emeryt lub rencista, tym więcej dostawać będzie od marca, gdyż waloryzacja jest procentowa. Zobacz na jakie emerytury mogą liczyć seniorzy.

📢 Potężne podwyżki dla seniorów! Niedługo niektórych przestanie na to stać 10.03.2024 Inflacja uderzyła w nasze portfele, ale szczególnie dotkniętą przez podwyżki grupą są seniorzy. Rosnące koszty życia mocno dały im się we znaki. To jednak nie koniec! Teraz okazało się, że ceny kolejnych usług mogą pójść w górę.

📢 Komornik zajmie więcej Twojego wynagrodzenia! Ważne zmiany dla dłużników już obowiązują 10.03.2024 Od stycznia 2024 roku nastąpiła ważna zmiana dotycząca zajęć komorniczych z konta bankowego. Ile komornik będzie mógł zająć pieniędzy z naszego konta? Co z dłużnikami alimentacyjnymi? 📢 Emeryci dostaną nawet 400 zł zwrotu podatku z 13. i 14. emerytury! Kiedy wypłaty na konta seniorów?10.03.2024 Kiedy ruszy okres rozliczeń PIT za 2023 rok, ZUS automatycznie wypłaci emerytom zwrot zaliczki pobranej na poczet podatku dochodowego od 13. i 14. emerytury! Kto może się spodziewać zwrotu nawet do 400 złotych? Szczegóły w naszym artykule.

📢 Pracownicy będą szczęśliwi z tego dodatku! Otrzymasz nawet 400% miesięcznej pensji 10.03.2024 Pracodawcy starają się wprowadzać nowe formy nagradzania za zaangażowanie pracowników. Jednym z innowacyjnych podejść jest dodatek dla pracowników, który wyróżnia się spośród tradycyjnych benefitów i premii. W przypadku, który opisujemy, pracownicy będą mogą liczyć na nawet 400% swojej miesięcznej pensji.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 10.03.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90! 📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 10.03.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 Polacy nie wiedzą o tym dodatku! 600 zł bez żadnych kryteriów. Sprawdź szczegóły 10.03.2024 O tym dodatku finansowych mało kto wie! Tymczasem nie jest go trudno dostać, bo wystarczy odrobina chęci, aby zyskać dodatkowe pieniądze. Wyjaśniamy jak zdobyć 600 zł co miesiąc. 📢 Urbex na Pomorzu Zachodnim. Opuszczone miejsca, które przyciągają poszukiwaczy przygód [LISTA] 10.03.2024 Na dworze coraz cieplej, a to sprzyja nie tylko spacerom, ale również rozpoczęciom eksplorowania opuszczonych miejsc. Urbex staje się coraz popularniejszy w Polsce. Gdzie można się na niego udać na Pomorzu Zachodnim? 📢 Miejsca na weekend blisko Szczecina. Oto ciekawe miejsca dwie godziny drogi od Szczecina [ZDJĘCIA] 10.03.2024 Szczecin i jego okolica obfitują w miejsca idealne na szybki wypad w weekend. Lokalizacje oferują nie tylko przyrodnicze, ale także architektoniczne atrakcje i perełki. Na miłośników spacerów i krótkich podróży czekają zarówno małe wsie, jak i większe miasteczka, do tego mnóstwo jezior, plaż i lasów. Postanowiliśmy je zebrać i zaprezentować.

📢 Oni mają ciężki charakter. Osoby o tych imionach są uparte i wredne. Z nimi ciężko się dogadać 10.03.2024 Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. Te osoby bywają uparte i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Badacze zajmują się rozszyfrowaniem psychologicznych aspektów ludzkich imion i ich zależnościami. Zobacz, jakie jest znaczenie tych imion. 📢 Kultowe gadżety z PRL-u warte są dzisiaj fortunę! Niektórym zakręci się łezka w oku. Sprawdź czy masz je w domu 10.03.2024 Wiele osób wspomina lata 70., 80., i 90. z wielkim sentymentem i znowu sięga po przedmioty, które królowały w Polskich domach. Niektóre z nich możemy zdobyć jeszcze na aukcjach internetowych, a część kultowych przedmiotów z PRL-u osiąga zawrotne ceny. Przypomnij sobie lub poznaj te niepowtarzalne gadżety z czasów słusznie minionych.

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 10.03.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 10.03.2024 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu. 📢 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim. Oto aktualne miejsca ustawienia kontroli prędkości [LISTA] 10.03.2024 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku. Stawki mandatów za przekroczenie prędkości stają się coraz wyższe. Kiedy przyjdzie nam dostać zdjęcie z udokumentowanym wykroczeniem od razu mamy nietęgą minę. Zawsze trzeba się mieć na baczności i stosować się do ograniczeń prędkości oraz obowiązujących przepisów drogowych. Oto aktualna lista miejsc gdzie znajdują się fotoradary. Informacje pochodzą z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Sprawdź listę i dowiedz się na których drogach i miejscowościach się znajdują kontrole prędkości.

📢 Kryształy rodem z PRL są warte fortunę. Tych wazonów i szkieł szukają kolekcjonerzy! Masz je w domu? Możesz się bardzo wzbogacić 10.03.2024 Powróciła moda na kryształy i szkła rodem z PRL-u. Kolekcjonerzy poszukują również innych przedmiotów z tego okresu. Są oni w stanie zapłacić za niektóre naprawdę duże pieniądze. Na aukcjach niektóre z nich osiągają zawrotne ceny. Zastanawiasz się które przedmioty z czasów PRL są najbardziej unikatowe? Sprawdź koniecznie czy masz je w domu. Zebraliśmy w naszej galerii niektóre z najcenniejszych przedmiotów.

📢 Te kobiety są najlepszymi żonami. Osoby o tych imionach to świetne partnerki, żony. Znaczenie imion 10.03.2024 Oto lista imion kobiet, które są kandydatkami na idealną żonę. Kochającą, czułą, wrażliwą, a jednocześnie świetną organizatorkę życia domowego, gospodynię. Czy dziś wierzymy, że imiona mają funkcje magiczne i mogą determinować charakter człowieka? Zobacz listę kobiet, które są świetnymi żonami.

📢 Tak mieszka i żyje Dorota Gardias. Prywatne zdjęcia pięknej prezenterki. Praca, sport, podróże. Dorota Gardias na co dzień 10.03.2024 Dorota Gardias należy do najpiękniejszych i najpopularniejszych polskich prezenterek pogody. Na co dzień możemy ją oglądać w telewizji TVN. Jak lubi spędzać wolny czas? Jakie sporty uprawia? To pytanie z pewnością zdaje sobie wielu fanów pięknej prezenterki. Jaka na co dzień jest Dorota Gardias? Jak mieszka i żyje? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Ta porcelana z czasów PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów szukają kolekcjonerzy. Sprawdź, ile kosztują filiżanki i serwisy z PRL 10.03 Przedmioty z PRL wracają do łask i cieszą się rosnącą popularnością. Należy do nich chociażby porcelana i ceramika, a niektóre z nich osiągają na portalach aukcyjnych naprawdę zawrotne ceny. Wiele osób traktuje porcelanę i ceramikę z czasów PRL jako dzieło sztuki. Ile kosztują obecnie? Sprawdźcie, jakie ceny w 2023 roku osiąga porcelana i ceramika z PRL na portalach aukcyjnych.

📢 Tak żyje Marta Manowska. Taka jest na co dzień śliczna prowadząca program Rolnik szuka żony. Sport, podróże, piękne widoki 10.03.2024 Jaka na co dzień jest Marta Manowska? Z pewnością to pytanie zadaje sobie wielu fanów popularnej prezenterki TVP. Szczególną rozpoznawalność i sympatię widzów przyniosło jej prowadzenie popularnego wśród widzów programu "Rolnik szuka żony". Jak żyje Marta Manowska? Jak spędza wolny czas, jakie sporty uprawia? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje Marta Manowska na instagramie. 📢 Tak mieszka i żyje Joanna Opozda. Dom i ogród pięknej aktorki robią wrażenie! Taka jest na co dzień Joanna Opozda 10.03.2024 Joanna Opozda z pewnością należy do najpiękniejszych polskich aktorek. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Jowity w serialu "Pierwsza miłość" emitowanym na antenie Polsatu. Poza rolami w filmach oraz serialach, Joannę Opozdę mogliśmy również oglądać w kampaniach reklamowych znanych marek. Aktorka ma liczną grupę fanów, z którymi pozostaje w stałym kontakcie w mediach społecznościowych. Jak mieszka i żyje Joanna Opozda? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje na instagramie.

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 10.03.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 Abonament RTV w 2024 roku. Likwidacja abonamentu i nowe pomysły opłat. Kto będzie zwolniony z płacenia? [LISTA] 10.03.2024 Abonament RTV 2024 - co się zmieniło od stycznia 2024 roku? Wysokość opłat nie wrosła względem poprzedniego roku. Posiadacze odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych nie muszą się martwić większym abonamentem. Kto jest zwolniony z zapłaty? Sprawdź listę! Co uległo zmianie? Pojawiły się pomysły opłaty oraz likwidacji Abonamentu RTV. Zobacz szczegóły!

📢 Najlepsze MEMY o kobietach. Kobieta ma zawsze rację? Domyśl się! Takie są kobiety. Te śmieszne obrazki rozbawią Cię do łez! 10.03.2024 Żarty oraz MEMY o kontaktach między kobietami i mężczyznami z pewnością należą do tych najpopularniejszych. Dlaczego tak się dzieje? Kobiety i mężczyźni na wiele tematów mają zupełnie inne zdanie, mają inne podejście do życia. Kobiety często są uważane za te dojrzalsze i do których należy ostateczne zdanie. Wszak... kobieta ma zawsze rację! Doskonale wiedzę o tym internauci, którzy z przymrużeniem oka patrzą na relacje damsko-męskie. Jakie są kobiety okiem internautów? Zobaczcie najlepsze MEMY o kobietach! 📢 Stare monety warte majątek! Będziesz w szoku! Zobacz, ile mogą kosztować stare monety z czasów PRL-u! 10.03.2024 Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za te stare monety nawet kilka tysięcy złotych. Sprawdź, czy masz je u siebie w domu. Może się okazać, że trzymasz prawdziwy skarb. Jedna moneta może być warta nawet 5 tysięcy złotych. Więcej szczegółów znajdziesz w galerii! Sprawdź, jakie stare monety są poszukiwane przez kolekcjonerów.

📢 Tak żyje Katarzyna Pakosińska, najpopularniejsza artystka kabaretowa. Sprawdź jej prywatne zdjęcia! 10.03.2024 Katarzyna Pakosińska to niekwestionowana królowa polskiej sceny kabaretowej. Obdarzona wyjątkową urodą i... zaraźliwym śmiechem jest ulubienicą miłośników kabaretów. Jak żyje Katarzyna Pakosińska? O tym możemy się dowiedzieć m.in. ze zdjęć zamieszczanych na jej profilu na Instagramie. Sprawdźcie te zdjęcia!

📢 Szczecinianka zachwyca książkowymi ilustracjami czytelników w całym kraju Ilustrując książki tworzy wyjątkowe, kolorowe, fantazyjne światy, zapełnione ciekawymi postaciami. Wystarczy, że spojrzymy na słodką świnkę o imieniu Niuniuś, a uśmiech sam wejdzie nam na twarze. Ma talent, dzięki któremu każdy może przywołać w sobie dziecko i po prostu poczuć się dobrze. 📢 Przebiegła tysiące kilometrów i ostrzega - „no pain no gain” to ściema Cały dzień jest w biegu i to nie tylko w przenośni. Ewelina Kowalik, piękniejsza część szczecińskich Fizjobiegaczy, propagatorka świadomego biegania, trenerka sportowa i medyczna mówi, jak zacząć biegać, by nie robić sobie krzywdy i czerpać z tego przyjemność.

📢 Tej arbiter zazdrości Polsce cały piłkarski świat. Najpiękniejsza sędzia piłkarska na świecie to Karolina Bojar-Stefańska. Zobaczcie ZDJĘCIA Karolina Bojar-Stefańska to jedna z najbardziej znanych kobiet-sędziów piłkarskich na świecie. Krakowianka znakomicie radzi sobie w roli arbitra, ale równie dobrze mogłaby pracować jako modelka. Zagraniczne media zachwycają się Polką i nazywają ją najseksowniejszą sędzią piłkarską na świecie. Czy Karolina Bojar-Stefańska pobije pod względem popularności Szymona Marciniaka? 📢 Znany aktor ze Szczecina podbija parkiet show Taniec z Gwiazdami Aleksander (Aleks) Mackiewicz, szczecinian, któremu ogromną popularność przyniosła rola sztabowego Adama Bogusza w serialu „Gliniarze” walczy o Kryształową Kulę w 14. edycji show „Taniec z Gwiazdami. Dancing with the Stars”. 📢 Rodzinna tajemnica wiodąca ze Szczecina, aż na Kubę. Historia, jak scenariusz filmowy Kilka dni po śmierci matki, Krzysztof Nowakowski dostał od babci starą fotografię. Byli na niej trzej czarnoskórzy młodzi mężczyźni. Na odwrocie zdanie: „Ten w środku, to ojciec Krzyśka Nowakowskiego, syna Marysi". - Zamarłem. Przecież Krzysiek Nowakowski to ja. A potem druga myśl: Jak to, Jan Nowakowski nie jest moim tatą? Czułem, że mój poukładany świat się wali.

📢 Najgorsze i najdziwniejsze kreacje oscarowe w historii. Zobacz stylizacje celebrytek, o których wciąż pamięta świat Oscary 2024 już niedługo! Wielka gala, podczas której zostaną przyznane jedne z najważniejszych statuetek w świecie kina, odbędzie się 10 marca. Corocznie gwiazdy show-biznesu zachwycają bądź wywołują kontrowersje śmiałymi stylizacjami. Przypominamy najgorsze i najdziwniejsze kreacje oscarowe wszech czasów. 📢 Lada dzień kołobrzeski łącznik trasy S6 zostanie oddany do użytku [ZDJĘCIA] Trwają już pierwsze odbiory i wszystko wskazuje na to, że pod koniec marca lub zaraz na początku kwietnia pojedziemy nową trasą S6, tak zwanym łącznikiem w Kołobrzegu od węzła Wschód do ronda Patana.

📢 Absolwenci pielęgniarstwa założyli czepki. Zasilą kadrę w szczecińskich szpitalach [ZDJĘCIA] Absolwenci pielęgniarstwa na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym odebrali dyplomy ukończenia studiów. Wszyscy mają już zaawansowane plany zawodowe.

📢 Do wiosny jeszcze daleko, ale szczecińskie krokusy tego nie czują [ZDJĘCIA] Jasne Błonia już są kolorowe od kwitnących krokusów. Ostatnie kilka słonecznych i cieplejszych dni zachęciło przyrodę do odsłonięcia jej wiosennych uroków. 📢 GDDKiA o budowie S3 i obwodnicy Koszalina: nie widzimy powodów do wstrzymywania prac budowlanych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydała komunikat dotyczący przerwania prac przy budowie drogi ekspresowej S3 Dargobądz-Troszyn i dokończenia obwodnicy Koszalina w ciągu S6.

📢 Wypadek na placu Rodła w Szczecinie. Prokuratura powoła biegłych Trwa śledztwo w sprawie wypadku, do której doszło 1 marca na placu Rodła w Szczecinie. Sprawca wypadku, 33-letni szczecinianin, został aresztowany na trzy miesiące. 📢 Odkrycie w Szczecinie. To płyta sekretarza gminy Żelechowa Nagrobek leżał przy ulicy Ostrowskiej w Szczecinie, przy wjeździe do ogrodów działkowych. Ocalał dzięki inicjatywie Marka Łuczaka i miłośników lokalnej historii.

📢 Poważny wypadek na Placu Rodła w Szczecinie. Samochód wjechał w pieszych [ZDJĘCIA] Masowy wypadek na Placu Rodła w Szczecinie. Kierowca wjechał w pieszych, odjechał i rozbił się przy hotelu Dana.

📢 Głosowanie w akcji Kobieca Twarz Regionu rozpoczęte! Zobacz kandydatki i zagłosuj. Wciąż możesz przesłać zgłoszenie! Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Zachodniego Pomorza. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X! 📢 Byliśmy w Fabryce Wody. Szczeciński aquapark wygląda imponująco. Otwarcie już wkrótce [ZDJĘCIA] Na 3 tysiące osób dziennie liczą władze szczecińskiego aquaparku. Dzisiaj zobaczyliśmy Fabrykę Wody od środka. Otwarcie możliwe jeszcze w marcu.

📢 Hotelowy kolos z Pobierowa coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy hotel Gołębiewski [ZDJĘCIA] Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter. 📢 Studniówka VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Olimpijczyków Polskich w Szczecinie Studniówka 2024. Piękny to był bal! Zobacz, jak bawili się tegoroczni maturzyści z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie. 📢 Złapaliśmy Cię na zdjęciach! Zobacz kogo przyłapaliśmy na Google Street View w Szczecinie [GALERIA] Raz na jakiś czas samochody z logo Google i charakterystyczną "kopułką" na górze można spotkać na ulicach polskich miast. To wtedy powstają zdjęcia do funkcji Google Street View. Kamery mogą nas przyłapać podczas spaceru, zakupów czy spotkań z przyjaciółmi. Zobaczcie zdjęcia szczecinian wykonane przez kamery Google na terenie całego miasta.

📢 Fabryka Wody w Szczecinie ma ruszyć w marcu, a nadal szuka pracowników Miejski aquapark ma przyjąć pierwszych gości jeszcze w tym kwartale. Są jednak kłopoty ze skompletowaniem załogi. Brakuje m.in. ratowników wodnych. Trwają odbiory i ostatnie testy urządzeń w aquaparku, a pozwolenie na jego użytkowanie ma być wydane w tym miesiącu. 📢 Byliśmy na nowej wieży w Wolinie. Kiedy atrakcja będzie dostępna dla turystów? [ZDJĘCIA] Spektakularny widok na Zalew Szczeciński i panoramę Wolina. Ponad 30-metrowa wieża widokowa w Wolinie jest już prawie gotowa. 📢 Tak wyglądają pokoje hotelowe w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. To będzie największy hotel w Polsce [ZDJĘCIA] Hotel w Pobierowie ma być największym hotelem w Polsce. To ma być hotel pięciogwiazdkowy, z m.in. czterema parkingami, aquaparkiem, basenami wewnętrznymi i zewnętrznymi, SPA, restauracjami oraz salami konferencyjnymi, strefami rozrywki, boiskami, kortami tenisowymi i ścianką wspinaczkową. W obiekcie będzie też m.in. kręgielnia, dyskoteka, sala bilardowa oraz sale teatralne. Ma mieć 1200 pokoi, w których jednorazowo będzie mogło przebywać ponad 3 tys. gości.

📢 Dzień Mężczyzny obchodzimy 10 marca. Internauci mają swoje teorie i pomysły związane z tym świętem. Zobaczcie sami! [DZIEŃ MĘŻCZYZNY MEMY] 8 marca świętowały kobiety. A dwa dni po nich swój dzień mają mężczyźni. Tak, dokładnie 10 marca przypada Dzień Mężczyzny. Tradycja obchodzenia tego święta na świecie została zapoczątkowana 19 listopada 1999 w Trynidadzie i Tobago. W Polsce święto to raczej nie jest obchodzone. Jak podaje Wikipedia, istnieją jednak próby jego wdrożenia, a jedna z dwóch proponowanych dat to 10 marca. Inna proponowana data Dnia Mężczyzn to 4 kwietnia. Niektórzy panowie uważają, że skoro panie świętowały, to i oni mają do tego prawo w tym wyjątkowym dniu. Sprawdziliśmy, jak święto komentują internauci. Pomysłów na prezenty mają sporo. Teorii na temat Dnia Mężczyzny również. Zresztą, zobaczcie sami. Dzień Mężczyzny oczami internautów.

📢 Makabra w Starym Czarnowie. Rozmawiamy z właścicielką gospodarstwa Właścicielka gospodarstwa odpiera zarzuty: Błoto było, ale zwierzęta nie chodziły głodne

