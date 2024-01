Przegląd prasy (11.01.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Demonstrowali pod domem premiera Donalda Tuska w proteście przeciw wydarzeniom z Pałacu Prezydenckiego. "To wydarzenie bez precedensu"”?

Prasówka 11.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Demonstrowali pod domem premiera Donalda Tuska w proteście przeciw wydarzeniom z Pałacu Prezydenckiego. "To wydarzenie bez precedensu" Demonstranci znów pojawili się pod domem premiera Donalda Tuska. Zgromadzenie kilkudziesięciu osób o 20:00 w Sopocie było reakcją na wczorajsze zatrzymanie dwóch posłów Prawa i Sprawiedliwości, ministrów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

📢 Zimy stulecia w PRL-u. Obecny atak zimy przy nich to pestka. Najgorzej było w 1979 roku. Zobaczcie ZDJĘCIA Zimy w PRL-u to były prawdziwe zimy, a wiele z nich zasługiwało na miano "zimy stulecia". Do Polski wróciła zima, który przynosi ochłodzenie i opady śniegu. Poniedziałkowi 8 stycznia 2024 roku daleko jednak do największych załamań pogody w Polsce. Najgorzej było w 1979 roku, kiedy opady śniegu sparaliżowały kraj. Zapraszamy do NASZEJ GALERII.

📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

Prasówka 11.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ślisko na szczecińskich chodnikach. Jest stanowisko miasta i zarządu dróg Wiele ulic Szczecina to istne lodowisko - skarżą się mieszkańcy. Władze miasta odpowiadają, że problemem jest brak pieniędzy. Pozostaje nadzieja w odwilży.

📢 Oto wciąż jędrna Salma Hayek tylko w bikini! Ma 57 lat i idealne ciało. Nikt nie nosi kusych kostiumów tak jak ona. Wygląda bardzo seksownie Salma Hayek ZDJĘCIA w bikini. Salma Hayek to jedna z najpiękniejszych aktorek na świecie! Jej prywatne fotografie udostępniane w sieci wręcz powalają! 📢 Inspektorzy ochrony środowiska znowu "odkryli" nielegalny demontaż barek nad Odrą w Szczecinie [ZDJĘCIA] To o tyle ważne, że każdy tego rodzaju proceder zagraża Odrze - mówi Michał Ruczyński, ekspert ds. kontaktu z mediami i promocji

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie. - Tu chodzi o niebezpieczne związki, które wpadają do Odry - zaznacza i dodaje, że gdyby nie obserwacja terenu z drona, to inspektorzy ochrony środowiska nie wykryliby tego procederu.

📢 Małgorzata Foremniak wygląda młodo i promiennie, nawet bez makijażu. Jak ona to robi? Poznaj jej techniki pielęgnacyjne i dietę Zachwyca za każdym razem, kiedy się pojawi publicznie. Na jej prywatnym koncie w mediach społecznościowym często pokazuje się bez makijażu lub w jego delikatnej wersji. Małgorzata Foremniak skończyła 57 lat, a wygląda na dwadzieścia lat młodszą.

📢 Ścianka wspinaczkowa przy ul. Staszica pozostaje na swoim miejscu. Jest decyzja sądu Właściciele ścianki wspinaczkowej mieszczącej się w jednym z balonów sferycznych przy ul. Staszica w Szczecinie wygrali proces z Manhattanem, spółką, od której dzierżawią grunty. Nie muszą się więc wyprowadzać. Największa ścianka w regionie będzie więc nadal działać. 📢 Młodzi policjanci z woj. zachodniopomorskiego złożyli ślubowanie [ZDJĘCIA] Zachodniopomorski garnizon policji zasilił swe szeregi o 57 nowych funkcjonariuszy. We wtorek w Sali Rycerskiej Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, kilkudziesięciu nowych funkcjonariuszy złożyło przysięgę służenia Ojczyźnie i Społeczeństwu. 📢 Spotkanie noworoczne gospodarki morskiej w Szczecinie [ZDJĘCIA] To było już XVIII Spotkanie Noworoczne Gospodarki Morskiej Pomorza Zachodniego. Tym razem przedstawiciele branży spotkali się na w Cafe 22 na 22 piętrze biurowca Pazim przy Placu Rodła.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Jutro zapadnie wyrok w sprawie przejmowania mieszkań. Wiesław B. twierdzi, że przejął je legalnie Podwyższenia wyroku do 15 lat więzienia żąda prokuratora dla właściciela lombardu oskarżonego o podstępne przejmowanie mieszkań i lichwę. Prawomocny wyrok sąd wyda w czwartek. 📢 Zamieszanie ze szczecińskim oddziałem ZUS. Gdzie przyjmuje interesantów? Niemal codziennie kilkanaście osób wędruje z ul. Matejki w Szczecinie (nieopodal placu Rodła) na aleję Niepodległości. I tam pytają przechodniów o nową siedzibę regionalnego oddziału ZUS.

📢 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim. Oto aktualne miejsca ustawienia kontroli prędkości [LISTA] 10.01.2024 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku. Stawki mandatów za przekroczenie prędkości stają się coraz wyższe. Kiedy przyjdzie nam dostać zdjęcie z udokumentowanym wykroczeniem od razu mamy nietęgą minę. Zawsze trzeba się mieć na baczności i stosować się do ograniczeń prędkości oraz obowiązujących przepisów drogowych. Oto aktualna lista miejsc gdzie znajdują się fotoradary. Informacje pochodzą z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Sprawdź listę i dowiedz się na których drogach i miejscowościach się znajdują kontrole prędkości.

📢 To odliczysz od podatku w 2023 roku. Sprawdź co odliczysz po raz pierwszy i ile zyskasz! 10.01.2024 Te rzeczy można odliczyć od podatku w 2023 roku. Wielkimi krokami przychodzi czas, kiedy musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Każdy płatnik będzie musiał dokonać rozliczenia od 15 lutego. Warto zapoznać się z najnowszymi ulgami podatkowymi, aby nie być zmuszony do dopłaty. Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku po raz pierwszy w 2023 roku!

📢 Natychmiast wyrzuć te rzeczy! Sprawdź jakie przedmioty przynoszą nam pecha 10.01.2024 Wszyscy na co dzień marzymy o życiu w szczęściu, dostatku i zdrowiu, bez problemów. Według przesądów, często na własne życzenie sprowadzamy do swoich "czterech ścian" straszliwego pecha. Sprawdź jakich rzeczy nie trzymać w mieszkaniu, bo grożą nam straszliwym pechem i pasmem niekończących się niepowodzeń.

📢 Emerytury stażowe w Polsce coraz bliżej! Wyjaśniamy zasady projektu. Sprawdź, kiedy "stażówki" wejdą w życie 10.01.2024 Po rozmowach z NSZZ "Solidarność" droga do emerytur stażowych jest otwarta — powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Przewodniczący Piotr Duda ocenił, że podpisane w środę porozumienie z rządem jest historyczne. Wyjaśniamy, zasady emerytur stażowych i kiedy projekt wejdzie w życie. 📢 Dzieci o tych imionach są najmądrzejsze. Oni wyrosną na przyszłych geniuszy. Sprawdź listę 10.01.2024 Wybierając imię dla dziecka, rodzice myślą o tym, aby było ładne, brzmiało i pasowało do nazwiska. Czy mają świadomość, że przy takim wyborze decydują również o mądrości malucha? Sprawdź, które dzieci wyrosną na prawdziwych geniuszy.

📢 Najłagodniejsze rasy psów dla dziecka. Psy tych ras nadają się idealnie [LISTA] 10.01.2024 Psychologowie nie mają wątpliwości, towarzystwo psa w dzieciństwie ma wiele bardzo dobroczynnych wpływów na rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny dzieci. Aby jednak maluch mógł w pełni czerpać z korzyści, jakie daje obecność psa w domu, musimy wiedzieć, jaka rasa będzie najlepsza. Jakiego psa wybrać dla dziecka? Przedstawiamy najlepsze rasy psów dla najmłodszych 📢 Te meble z PRL wracają do łask. Można je sprzedać i zarobić fortunę. Zobacz czego szukają kolekcjonerzy (ZDJĘCIA) 10.01.2024 Meble rodem z PRL choć wydają się dziś toporne i mało funkcjonalne to jednak wracają do łask. Okazuje się, że dla kolekcjonerów i miłośników antyków stanowią nie lada gratkę. Oni za stare fotele, sekretarzyki czy meblościanki są w stanie zapłacić nawet po kilka tysięcy złotych. Które z przedmiotów sprzed ponad trzydziestu lat cieszą się największym wzięciem wśród zbieraczy staroci i które są najwięcej warte? Sprawdziliśmy.

📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 10.01.2024 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy? 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 10.01.2024 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 10.01.2024 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę! 📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Sprawdź, jak korzystnie zaplanować swój urlop 10.01.2024 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu.

📢 2760 zł ekstra dodatku dla emerytów! Zobacz jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla seniorów 10.01.2024 Pieniądze to kwestia ważna nie tylko dla emerytów. Dodatkowe świadczenie w dobie szalejącej inflacji jest niczym spełnienie marzeń osób planujących miesięczny budżet. Seniorzy mogą otrzymać 230 zł miesięcznie do końca życia. Rocznie daje to aż 2760 zł! Sprawdź jak uzyskać dodatkowe świadczenie.

📢 Sylwester w szczecińskim klubie Pinokio. Zobacz jak mieszkańcy powitali Nowy Rok [ZDJĘCIA] Tak szczecinianie witali Nowy Rok na parkiecie klubu Pinokio. Goście nie oszczędzali się na parkiecie, a zabawa trwała do białego rana. Zobaczcie sami!

📢 Masz te banknoty? To prawdziwe skarby! Za jeden możesz otrzymać kilka tysięcy złotych! [ZDJĘCIA] 10.01.2024 O tym, że monety potrafią być warte fortunę, wiemy wszyscy. A banknoty? Mało z nas zdaje sobie sprawę, że mogą kosztować krocie. Zobacz galerię i sprawdź, czy w twoim domu nie kryją się banknoty, które znacząco powiększą objętość portfela! 📢 Uwaga! Z nimi lepiej się nie spotykaj! Mężczyźni o tych imionach zdradzają najczęściej 10.01.2024 Imię może mówić wiele o naszym zachowaniu, charakterze i upodobaniach. Imię, jakie nosimy mówi nawet o tym czy i na ile skłonni jesteśmy do zdrady. Sprawdziliśmy, jakie imiona mężczyzn nie wróżą wierności w związku.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90-tych. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 10.01.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych! 📢 Memy o zimie robią prawdziwą furorę. Internautów nie zaskoczył śnieg [MEMY] 10.01.2024 Memy o zimie co roku robią furorę w internecie! Internauci lubią żartować z niskich temperatur, odśnieżania oraz sytuacji na drogach. Co roku Internauci tworzą tysiące nowych memów o zimie. Ich pomysły nie mają końca. Przedstawiamy, według naszej opinii, te najśmieszniejsze. 📢 To świadczenie wzrośnie o 2700 złotych! Skorzystają miliony Polaków. Projekt jest już w Sejmie 10.01.2024 Do Sejmu trafił obywatelski projekt, który o ponad 2700 zł zwiększa jeden z dodatków, z którego korzystają miliony Polaków. Projekt zakłada podwyższenie świadczenia do poziomu nawet 4300 zł – ma to związek z powiązaniem go z minimalnym wynagrodzeniem.

📢 Te długi przedawniają się od stycznia 2024 roku! Tych zobowiązań nie będziesz musiał spłacać 10.01.2024 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już we stycznia 2024 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie. 📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 10.01.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku.

📢 Czy strefa wokół gazoportu zostanie zniesiona? Prezydent Świnoujścia: Zła decyzja Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia, będzie przekonywał w środę nowego wojewodę Adama Rudawskiego, aby zniósł zamkniętą strefę wokół Terminalu LNG. "Pokażę panu wojewodzie ulicę ku Morzu, dojazd do zabytków i tereny przy plaży" - zapowiedział Żmurkiewicz

📢 Najpiękniejsze schroniska górskie w Polsce: zachwycające widoki, pyszna kuchnia. 5 magicznych miejsc, które musicie odwiedzić Planując weekendową wycieczkę w góry - Tatry, Karkonosze czy Beskidy - koniecznie uwzględnijcie wizytę w jednym z tamtejszych schronisk górskich. To naprawdę magiczne miejsca, które mogą was niejednym zaskoczyć i zachwycić! W galerii poniżej przedstawiamy 5 najpiękniejszych i najbardziej unikalnych schronisk górskich w Polsce. Jakie atrakcje skrywają? Przekonajcie się! 📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży.

📢 Mistrzowie parkowania w Koszalinie. Wyobraźnia kierowców nie zna granic! Zobacz, jak nie parkować [ZDJĘCIA] Na trawnikach, przejściach dla pieszych, na chodniku, tam, gdzie obowiązuje zakaz zatrzymywania i postoju, na dwóch miejscach parkingowych - wyobraźnia części kierowców nie zna naprawdę granic. Brak wolnego miejsca w wybranej przez nas lokalizacji nie może usprawiedliwiać parkowania w miejscach do tego niedozwolonych. Jak parkuje część koszalińskich kierowców? Zobaczcie, jak tego nie robić!

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 10.01.2024 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 10.01.2024 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. 📢 Tak mieszka i żyje Dorota Gardias. Prywatne zdjęcia pięknej prezenterki. Praca, sport, podróże. Dorota Gardias na co dzień 10.01.2024 Dorota Gardias należy do najpiękniejszych i najpopularniejszych polskich prezenterek pogody. Na co dzień możemy ją oglądać w telewizji TVN. Jak lubi spędzać wolny czas? Jakie sporty uprawia? To pytanie z pewnością zdaje sobie wielu fanów pięknej prezenterki. Jaka na co dzień jest Dorota Gardias? Jak mieszka i żyje? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 10.01.2024 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły!

📢 Tak żyje Marta Manowska. Taka jest na co dzień śliczna prowadząca program Rolnik szuka żony. Sport, podróże, piękne widoki 10.01.2024 Jaka na co dzień jest Marta Manowska? Z pewnością to pytanie zadaje sobie wielu fanów popularnej prezenterki TVP. Szczególną rozpoznawalność i sympatię widzów przyniosło jej prowadzenie popularnego wśród widzów programu "Rolnik szuka żony". Jak żyje Marta Manowska? Jak spędza wolny czas, jakie sporty uprawia? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje Marta Manowska na instagramie.

📢 Ta porcelana z czasów PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów szukają kolekcjonerzy. Sprawdź, ile kosztują filiżanki i serwisy z PRL 10.01 Przedmioty z PRL wracają do łask i cieszą się rosnącą popularnością. Należy do nich chociażby porcelana i ceramika, a niektóre z nich osiągają na portalach aukcyjnych naprawdę zawrotne ceny. Wiele osób traktuje porcelanę i ceramikę z czasów PRL jako dzieło sztuki. Ile kosztują obecnie? Sprawdźcie, jakie ceny w 2023 roku osiąga porcelana i ceramika z PRL na portalach aukcyjnych. 📢 Tak mieszka i żyje Joanna Opozda. Dom i ogród pięknej aktorki robią wrażenie! Taka jest na co dzień Joanna Opozda 10.01.2024 Joanna Opozda z pewnością należy do najpiękniejszych polskich aktorek. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Jowity w serialu "Pierwsza miłość" emitowanym na antenie Polsatu. Poza rolami w filmach oraz serialach, Joannę Opozdę mogliśmy również oglądać w kampaniach reklamowych znanych marek. Aktorka ma liczną grupę fanów, z którymi pozostaje w stałym kontakcie w mediach społecznościowych. Jak mieszka i żyje Joanna Opozda? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje na instagramie.

📢 Najlepsze MEMY o szkole. Nauka i szkoła w krzywym zwierciadle. Te MEMY rozbawią Cię do łez! Szkolny humor oczami internautów 10.01.2024 Co kojarzy nam się ze szkołą? Z pewnością wiele osób zna masę historii i anegdot nie tylko z opowieści innych ludzi, ale również z własnego doświadczenia. Oczywiście szkoła to nauka, ale także życie towarzyskie, znajomości, łatwiejsze i trudniejsze chwile. Doskonale wiedzą o tym internauci, którzy tworzą na temat szkoły śmieszne obrazki i memy. Jak wygląda szkoła z przymrużeniem oka? Zobaczcie najlepsze memy o szkole!

📢 Najśmieszniejsze memy o zimie. Oto jak internauci żartują z zimy. Sprawdź najlepsze memy o tej porze roku 10.01.2024 Zima to bardzo ciekawy temat dla twórców internetowych memów. Postanowiliśmy więc przekopać internet i wyłowić najciekawsze memy na temat tej pory roku. Co na nich jest? Na pewno bardzo dużo śniegu, lodu i... humoru. Sprawdź z czego najczęściej śmieją się internauci. Oto kolekcja najśmieszniejszych memów, w których rolę główną odgrywa zima!

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 10.01.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach. 📢 Polskie porty na dobrym kursie. Rekordowe przeładunki, historyczne inwestycje Wojna w Ukrainie i sankcje nałożone na Rosję całkowicie odmieniły rynek przeładunków w polskich portach i łańcuchy dostaw. Gigantyczny wzrost odnotował Gdańsk, stając się w 2023 roku piątym portem w Unii Europejskiej. Z kolei w Zespole Portów Szczecin-Świnoujście dobiega końca największy po wojnie projekt modernizacyjny. Szósty pod względem przeładunków port na Bałtyku również rośnie.

📢 Więcej śmiertelnych potrąceń ale mniej kolizji na szczecińskich ulicach Pięć osób zginęło w ubiegłym roku w wypadkach drogowych w Szczecinie. To o dwie więcej niż rok wcześniej, choć liczba zdarzeń drogowych i rannych mocno spadła.

📢 Kierowca wyprosił pasażerów z autobusu linii nr 107. Doszło do buntu. "Skandal, jak są traktowani pasażerowie" Pasażerowie co rusz są zaskakiwani kłopotami na linii łączącej Szczecin z Policami. Nie inaczej było w przypadku naszej czytelniczki, która wraz z innymi pasażerami została wyproszona z autobusu. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego tłumaczy nam, co się stało na trasie. 📢 Jak wyglądał Kołobrzeg 20 lat temu? Zobacz, jak zmienił się popularny kurort! [ZDJĘCIA] Jesteś ciekawy, jak wyglądał Kołobrzeg niemal 20 lat temu? Zapraszamy do obejrzenia zdjęć koszalińskiego fotografa Krzysztofa Sokołowa, który przez wiele lat jeździł po całym regionie i uwieczniał różne miejsca. Wiele razy był w Kołobrzegu.

📢 Kreacje celebrytów, gwiazd kina i show-biznesu na gali Złote Globy w Los Angeles Na niedzielnej gali w Los Angeles pojawiły się największe gwiazdy kina i show-biznesu. "Oppenheimer" Christophera Nolana został wybrany za najlepszy film, zaś "Sukcesja" ogłoszona najlepszym serialem dramatycznym podczas 81. ceremonii rozdania Złotych Globów. Film opowiadający o "ojcu bomby atomowej" i serial HBO o intrygach rodziny medialnego magnata zdobyły po cztery statuetki. Galę poprowadził komik Jo Koy. Obejrzyjcie zdjęcia gwiazd i celebrytów w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Miasto przejęło Bulwar Chrobrego i Nabrzeże Wieleckie. Wkrótce zabiera się za ich remont [ZDJĘCIA, WIZUALIZACJE, FILM] 3,5 mln zł kosztowała Szczecin ugoda z Polską Żeglugą Morską w sprawie przejęcia przez miasto dwóch nabrzeży przy Wałach Chrobrego. Teraz miasto chce je zrewitalizować za 100 mln zł. O nowych planach miasta poinformował wczoraj prezydent Piotr Krzystek. A o celowości całego projektu i roli zrewitalizowanych nabrzeży mówili także Arkadiusz Marchewka, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz Adam Rudawski wojewoda zachodniopomorski.

📢 Wyciek danych z polickiego sanepidu. Nadal trwa wyjaśnianie zdarzenia Urząd Ochrony Danych Osobowych wyjaśnia, jak doszło do wycieku danych z sześciu lat pracy Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Policach. 📢 Jak modnie nosić szal? Poznaj sposoby dzięki, którym będziesz wyglądała elegancko i podkreślisz swoją codzienną stylizację Szalik to bardzo ważna część kobiecej garderoby. Musi pasować do czapki, ale także i reszty outfitu. Istotny jest także sposób jego wiązania, który sprawi, że będzie ci ciepło, a ty będziesz wyglądała elegancko. Zobacz, jak modnie zawiązać szalik? Oto kilka sposobów.

📢 Jakich specjalistów brakuje na rynku pracy? Znamy najnowsze dane Cieśle, dekarze, kucharze, spawacze, czyli specjaliści z fachem w ręku, podobnie jak rok temu, są najbardziej poszukiwani przez pracodawców – wynika z „Barometru zawodów”. Deficyty dotyczą też lekarzy, pielęgniarek, psychologów, nauczycieli, kierowców i pracowników służb mundurowych. Łącznie 29 zawodów zostało zdefiniowanych jako deficytowe, o dwa więcej niż rok wcześniej.

📢 Oto odważne zdjęcia Kasi Moś – piękna i utalentowana. Piosenkarka zachwyca nie tylko śpiewem, ale też urodą... 9.01.2024 Kasia Moś była jednym z gości podczas polskich preselekcji do Eurowizji. Śliczna wokalistka zachwyciła widzów, niestety ostatecznie zajęła w finale odległe miejsce. Eliminacje do Eurowizji 2022 wygrał Krystian Ochman.

📢 Kierowca autobusu: stan techniczny autobusów jest tragiczny a rozkład jazdy linii nr 107 to kpina Do naszej redakcji wpłynął list od kierowcy Szczecińsko - Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Autor uważa, że największą bolączką firmy są kłopoty związane ze stanem technicznym pojazdów. Kierownictwo spółki zapewnia, że badania techniczne pojazdów są wykonywane co pół roku i autobusy nie stanowią zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 📢 Iwona Śledzińska-Katarasińska spoczęła na cmentarzu na Dołach w Łodzi. Ostatnie pożegananie łódzkiej posłanki ZDJĘCIA Pogrzeb Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej w kościele św. Teresy i św. Jana Bosko w Łodzi. Uroczystości miały charakter państwowy, oprócz rodziny był m. in. premier Donald Tusk. Padło wiele ciepłych słów o zmarłej parlamentarzystce.

📢 95 mln zł ma kosztować modernizacja i rozbudowa lotniska w Goleniowie, a zacząć się mają jeszcze w styczniu tego roku Z tych 95 mln zł jakie przeznaczone zostaną na rozbudowę i modernizację lotniska w Goleniowie, ponad 40 mln zł ma kosztować modernizacja drogi startowej i wyposażenie jej w świetlne pomoce nawigacyjne, drugie tyle spółka chce przeznaczyć na powiększenie terminalu pasażerskiego, a pozostałą część pieniędzy na dodatkowe zakupy i remonty. 📢 Nalewka na przeziębienie złagodzi objawy choroby. Która jest najlepsza? Zobacz najskuteczniejsze nalewki na objawy infekcji oddechowych Lecznicza nalewka może skutecznie złagodzić objawy przeziębienia i grypy, takie jak katar, kaszel, gorączka i ból mięśni. Taki trunek można kupić gotowy, najlepiej w aptece, choć najlepiej zrobić samodzielnie. Składniki są dostępne nawet zimą. Która nalewka na przeziębienie jest najskuteczniejsza? Polecamy zarówno tę z malin, czosnku i imbiru, jak i inne, korzenne i owocowe. Zobacz, czym wspomagać zdrowienie.

📢 Zobacz, kto został nagrodzony na XXII Gali Biznesu Business Club Szczecin W miniony piątek, jak zwykle pierwszy piątek Nowego Roku, kapituła Business Club Szczecin ogłosiła listę przedsiębiorców z regionu, którzy ich zdaniem zasługiwali w 2023 roku na szczególne wyróżnienie. Te nagrody gospodarcze, Business Club Szczecin przyznaje już 22 raz. 📢 Królowie parkowania ze Szczecina. Zobacz, co potrafią kierowcy. Kto dał im prawo jazdy? [ZDJĘCIA] Bywa, że zaparkowanie samochodu w miejskiej dżungli jest trudne. Parkowanie w Szczecinie z roku na rok jest również coraz trudniejsze. Zobacz galerię "mistrzowskiego" parkowania z naszego miasta. 📢 One rządziły na parkiecie w 2023 roku! Piękne szczecinianki w klubie Pinokio [ZDJĘCIA] Uroda, blask i wdzięk. Te panie z pewnością podbiły 2023 rok. Nie można od nich oderwać wzroku. W klubie Pinokio wymiatały na parkiecie. W naszej galerii znajdziesz prawdziwe królowe minionego już roku. Weekendy należały do nich!

📢 Świeć się z Energą. Trwa głosowanie na najpiękniej oświetlone miasta! W grudniu miasta ożywają światłem i kolorem świątecznych iluminacji. Rynki, skwery i parki wypełniają się tysiącami migoczących światełek, tworząc bajkowy krajobraz. Zagłosuj na swoje miasto! 📢 Hotelowy kolos z Pobierowa coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy hotel Gołębiewski. Zobacz najnowsze ZDJĘCIA Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter. 📢 Co to były za imprezy! Archiwalne zdjęcia ze szczecińskich klubów. Tak bawiliście się ponad 10 lat temu! [GALERIA] Przenosimy się na parkiet do 2009 roku. Tym razem do klubów, których już nie ma na szczecińskiej mapie imprez (Heya, 77, PRL). Dodatkowo dołożyliśmy zdjęcia z imprez w City Hall i Free Blues Club, które wciąż z ochotą odwiedzają mieszkańcy. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Studniówka XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie! Zobacz, co działo się w Radissonie [GALERIA ZDJĘĆ] Maturzyści XIII Liceum Ogólnokształcącego bawili się na studniówce w Radissonie.

