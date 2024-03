Przegląd prasy 10.03.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu: woj. zachodniopomorskie. Gdzie trwają roboty drogowe? Sprawdź stan na 10.03.2024”?

📢 Kolejki NFZ na tomografię komputerową w woj. zachodniopomorskim. Terminy aktualne na 10.03.2024 Jaki jest najbliższy termin na tomografię komputerową na NFZ w województwie zachodniopomorskim? Przedstawiamy zestawienie miejsc, z którego dowiesz się, gdzie zrealizujesz świadczenie na NFZ w najbliższym możliwym terminie w twojej okolicy. Czasami kolejki potrafią być długie, dlatego warto wiedzieć, gdzie uda Ci się dostać szybciej na tomografię komputerową na NFZ (stan na 10.03.2024).

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

Prasówka 10.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Tyle prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Te urządzenia zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę!

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu! 📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź !

📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź! Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, które poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się, że trzeba tam spędzić więcej czasu, niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej, musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się, jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 09.03.24 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 09.03.24 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Horoskop dzienny na niedzielę (jutro, 10.03). Które znaki zodiaku powinny odpuścić sobie starania? Sprawdź horoskop na niedzielę dla wszystkich znaków zodiaku. Co przygotowały dla Ciebie gwiazdy na jutro? Upewnij się, co zgodnie z horoskopem może Ci się przytrafić w niedzielę 10.03.2024. Czy Cię to zasmuci? Przeczytaj horoskop na jutro (niedzielę, 10.03.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Nowy rozkład jazdy od 10 marca. Będą dodatkowe połączenia do Gryfina, Stargardu i Goleniowa Dodatkowe połączenia do Gryfina, Stargardu i Goleniowa znalazły się w obowiązującym od 10 marca nowym rozkładzie jazdy. To pierwszy etap uruchamiania Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Cały projekt SKM ma być gotowy do 2026 r. 📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka - 9.03.2024 rok Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 9.03.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę!

📢 Gdzie na spacer w woj. zachodniopomorskim. Gdzie warto iść w weekend 9 - 10 marca? TOP 10 tras W woj. zachodniopomorskim nie brakuje tras spacerowych. Mamy dla Was 10 podpowiedzi. Możecie namówić rodzinę lub przyjaciół i razem poznawać nasz region. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na spacer w woj. zachodniopomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. 📢 Przebiegła tysiące kilometrów i ostrzega - „no pain no gain” to ściema Cały dzień jest w biegu i to nie tylko w przenośni. Ewelina Kowalik, piękniejsza część szczecińskich Fizjobiegaczy, propagatorka świadomego biegania, trenerka sportowa i medyczna mówi, jak zacząć biegać, by nie robić sobie krzywdy i czerpać z tego przyjemność. 📢 Tej arbiter zazdrości Polsce cały piłkarski świat. Najpiękniejsza sędzia piłkarska na świecie to Karolina Bojar-Stefańska. Zobaczcie ZDJĘCIA Karolina Bojar-Stefańska to jedna z najbardziej znanych kobiet-sędziów piłkarskich na świecie. Krakowianka znakomicie radzi sobie w roli arbitra, ale równie dobrze mogłaby pracować jako modelka. Zagraniczne media zachwycają się Polką i nazywają ją najseksowniejszą sędzią piłkarską na świecie. Czy Karolina Bojar-Stefańska pobije pod względem popularności Szymona Marciniaka?

📢 Znany aktor ze Szczecina podbija parkiet show Taniec z Gwiazdami Aleksander (Aleks) Mackiewicz, szczecinian, któremu ogromną popularność przyniosła rola sztabowego Adama Bogusza w serialu „Gliniarze” walczy o Kryształową Kulę w 14. edycji show „Taniec z Gwiazdami. Dancing with the Stars”. 📢 Sławomir Nitras zapowiedział 330 mln zł na zajęcia sportowe po lekcjach Sławomir Nitras poinformował, że 15 marca ruszy nowy programu Ministerstwa Sportu i Turystyki, który przewiduje 330 mln zł dla samorządów, klubów i związków sportowych na organizację zajęć na przyszkolnych obiektach sportowych.

📢 Rodzinna tajemnica wiodąca ze Szczecina, aż na Kubę. Historia, jak scenariusz filmowy Kilka dni po śmierci matki, Krzysztof Nowakowski dostał od babci starą fotografię. Byli na niej trzej czarnoskórzy młodzi mężczyźni. Na odwrocie zdanie: „Ten w środku, to ojciec Krzyśka Nowakowskiego, syna Marysi". - Zamarłem. Przecież Krzysiek Nowakowski to ja. A potem druga myśl: Jak to, Jan Nowakowski nie jest moim tatą? Czułem, że mój poukładany świat się wali.

📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 9.03.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Osoby o tych imionach to najwięksi kłamcy! Oni będą ci kłamać prosto w oczy. Sprawdź, czy jesteś na liście 9.03.2024 Ponoć kłamstwo ma bardzo krótkie nogi. Mimo to, wiele osób i tak nas świadomie okłamuje z różnych powodów. Zaskakujący może być dla Was fakt, że ta cecha charakteru jest przypisana do naszego imienia! Zdaniem ezoteryków każde imię ma szereg cech charakteru, którym odznaczają się jego posiadacze. My sprawdziliśmy te imiona, które często okłamują innych. Zobaczcie, jakie imiona znalazły się na liście!

📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 9.03.2024 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu. 📢 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim. Oto aktualne miejsca ustawienia kontroli prędkości [LISTA] 9.03.2024 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku. Stawki mandatów za przekroczenie prędkości stają się coraz wyższe. Kiedy przyjdzie nam dostać zdjęcie z udokumentowanym wykroczeniem od razu mamy nietęgą minę. Zawsze trzeba się mieć na baczności i stosować się do ograniczeń prędkości oraz obowiązujących przepisów drogowych. Oto aktualna lista miejsc gdzie znajdują się fotoradary. Informacje pochodzą z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Sprawdź listę i dowiedz się na których drogach i miejscowościach się znajdują kontrole prędkości.

📢 Te kobiety są najlepszymi żonami. Osoby o tych imionach to świetne partnerki, żony. Znaczenie imion 9.03.2024 Oto lista imion kobiet, które są kandydatkami na idealną żonę. Kochającą, czułą, wrażliwą, a jednocześnie świetną organizatorkę życia domowego, gospodynię. Czy dziś wierzymy, że imiona mają funkcje magiczne i mogą determinować charakter człowieka? Zobacz listę kobiet, które są świetnymi żonami.

📢 Od tych kobiet uciekaj sprzed ołtarza! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Sprawdź listę 9.03.2024 Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie imię może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Sprawdzicie to w naszej galerii. 📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 9.03.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie.

📢 Najbardziej wredne osoby! Osoby o tych imionach potrafią być złośliwe. Sprawdź kto znalazł się na liście 9.03.2024 Od dawna ezoterycy interesują się związkiem między imionami a naszymi predyspozycjami. Imię wpływa na naszą osobowość. Według niektórych teorii istnieją imiona, które są kojarzone z nerwowością. Sprawdziliśmy to i przygotowaliśmy listę imion, które są najbardziej nerwowe. 📢 Oni mają ciężki charakter. Osoby o tych imionach są uparte i wredne. Z nimi ciężko się dogadać 9.03.2024 Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. Te osoby bywają uparte i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Badacze zajmują się rozszyfrowaniem psychologicznych aspektów ludzkich imion i ich zależnościami. Zobacz, jakie jest znaczenie tych imion.

📢 Miejsca na weekend blisko Szczecina. Oto ciekawe miejsca dwie godziny drogi od Szczecina [ZDJĘCIA] 9.03.2024 Szczecin i jego okolica obfitują w miejsca idealne na szybki wypad w weekend. Lokalizacje oferują nie tylko przyrodnicze, ale także architektoniczne atrakcje i perełki. Na miłośników spacerów i krótkich podróży czekają zarówno małe wsie, jak i większe miasteczka, do tego mnóstwo jezior, plaż i lasów. Postanowiliśmy je zebrać i zaprezentować. 📢 Urbex na Pomorzu Zachodnim. Opuszczone miejsca, które przyciągają poszukiwaczy przygód [LISTA] 9.03.2024 Na dworze coraz cieplej, a to sprzyja nie tylko spacerom, ale również rozpoczęciom eksplorowania opuszczonych miejsc. Urbex staje się coraz popularniejszy w Polsce. Gdzie można się na niego udać na Pomorzu Zachodnim?

📢 Polacy nie wiedzą o tym dodatku! 600 zł bez żadnych kryteriów. Sprawdź szczegóły 9.03.2024 O tym dodatku finansowych mało kto wie! Tymczasem nie jest go trudno dostać, bo wystarczy odrobina chęci, aby zyskać dodatkowe pieniądze. Wyjaśniamy jak zdobyć 600 zł co miesiąc.

📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 9.03.2024 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS. 📢 Uwaga! Z nimi lepiej się nie spotykaj! Mężczyźni o tych imionach zdradzają najczęściej 9.03.2024 Imię może mówić wiele o naszym zachowaniu, charakterze i upodobaniach. Imię, jakie nosimy mówi nawet o tym czy i na ile skłonni jesteśmy do zdrady. Sprawdziliśmy, jakie imiona mężczyzn nie wróżą wierności w związku. 📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 9.03.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 Pracownicy będą szczęśliwi z tego dodatku! Otrzymasz nawet 400% miesięcznej pensji 9.03.2024 Pracodawcy starają się wprowadzać nowe formy nagradzania za zaangażowanie pracowników. Jednym z innowacyjnych podejść jest dodatek dla pracowników, który wyróżnia się spośród tradycyjnych benefitów i premii. W przypadku, który opisujemy, pracownicy będą mogą liczyć na nawet 400% swojej miesięcznej pensji.

📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 9.03.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku. 📢 Najśmieszniejsze MEMY o kotach. Leniwe, słodkie i prześmieszne. Te memy rozbawią was do łez! 9.03.2024 Memy o kotach niejednego potrafią rozśmieszyć do łez. Właściciele kotów doskonale zdają sobie sprawę, że koty to nieprzewidywalne stworzenia. Potrafią przewrócić dom do góry nogami. Memy o kotach idealnie ukazują ich prawdziwą naturę.

📢 500 plus dla emerytów. Seniorzy będą zadowoleni! Po zmianach ZUS więcej osób może dostać świadczenie 9.03.2024 500 plus dla seniora może stanowić znaczącą pomoc finansową wypłacaną co miesiąc. Od stycznia 2024 roku zmieniły się kryteria decydujące o jego przyznaniu. Komu przysługuje i jak otrzymać dodatek? Wyjaśniamy w tekście.

📢 Messenger usuwa Twoje starsze wiadomości! Stracisz wszystkie wiadomości i zdjęcia. Jest na to sposób 9.03.2024 Messenger, jeden z najpopularniejszych komunikatorów internetowych, niedawno wprowadził nową funkcję - pełne szyfrowanie wiadomości. Aktualizacja powoduje jednak problem, z którym będą musieli się zmierzyć użytkownicy aplikacji. 📢 Horoskop na marzec 2024 specjalnie dla Ciebie! Trudny miesiąc dla kilku znaków zodiaków 9.03.2024 Marzec może przynieść intensywne doświadczenia uczuciowe dla osób przeżywających samotność. Horoskop na marzec 2024 wskazuje, że dla niektórych singli ten miesiąc może być czasem wyjątkowych wyzwań i trudności w sferze miłosnej. Z kolei osoby w związkach doświadczą odrzucenia ze strony swojego ukochanego. Sprawdź, jakie zmiany czekają cię w nowym miesiącu.

📢 Horoskop na nowy tydzień dla wszystkich znaków zodiaku. To będzie siedem dni pełnych niespodzianek 9.03.2024 W nadchodzącym tygodniu czeka Cię siedem dni pełnych niespodzianek, inspiracji i potencjalnych wyzwań. Czy jesteś gotów, aby dowiedzieć się, co gwiazdy przygotowały dla Ciebie na przyszły tydzień?

📢 Tak mieszka i żyje Dorota Gardias. Prywatne zdjęcia pięknej prezenterki. Praca, sport, podróże. Dorota Gardias na co dzień 9.03.2024 Dorota Gardias należy do najpiękniejszych i najpopularniejszych polskich prezenterek pogody. Na co dzień możemy ją oglądać w telewizji TVN. Jak lubi spędzać wolny czas? Jakie sporty uprawia? To pytanie z pewnością zdaje sobie wielu fanów pięknej prezenterki. Jaka na co dzień jest Dorota Gardias? Jak mieszka i żyje? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje w mediach społecznościowych. 📢 Ta porcelana z czasów PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów szukają kolekcjonerzy. Sprawdź, ile kosztują filiżanki i serwisy z PRL 9.03 Przedmioty z PRL wracają do łask i cieszą się rosnącą popularnością. Należy do nich chociażby porcelana i ceramika, a niektóre z nich osiągają na portalach aukcyjnych naprawdę zawrotne ceny. Wiele osób traktuje porcelanę i ceramikę z czasów PRL jako dzieło sztuki. Ile kosztują obecnie? Sprawdźcie, jakie ceny w 2023 roku osiąga porcelana i ceramika z PRL na portalach aukcyjnych.

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 9.03.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach. 📢 Abonament RTV w 2024 roku. Likwidacja abonamentu i nowe pomysły opłat. Kto będzie zwolniony z płacenia? [LISTA] 9.03.2024 Abonament RTV 2024 - co się zmieniło od stycznia 2024 roku? Wysokość opłat nie wrosła względem poprzedniego roku. Posiadacze odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych nie muszą się martwić większym abonamentem. Kto jest zwolniony z zapłaty? Sprawdź listę! Co uległo zmianie? Pojawiły się pomysły opłaty oraz likwidacji Abonamentu RTV. Zobacz szczegóły!

📢 Statystyki nie kłamią. Nie korzystamy z bezpłatnych badań. A powinniśmy Udział w badaniach profilaktycznych jest bezpłatny. Wymaga jedynie trochę czasu. Zyski zaś są oczywiste – takie badania ratują życie, albo podnoszą jego komfort. Niestety statystyki pokazują, że z badań korzystamy niechętnie. Może czas to zmienić? 📢 Kandydaci Prawa i Sprawiedliwości o mankamentach komunikacji miejskiej w Szczecinie Kandydaci Prawa i Sprawiedliwości w wyborach samorządowych mówili o problemach komunikacji miejskiej w Szczecinie. 📢 Burmistrz Polic obrażony na sołtysa? Nie przyjechał na zebranie To miało być zwyczajne zebranie wiejskie. 7 marca w Niekłończycy. Pani sołtys zaprosiła na spotkanie wszystkich kandydatów na burmistrza Polic, w tym urzędującego burmistrza Polic, Władysława Diakuna. Ten jednak odmówił, bo nie chciał spotkać konkurentów.

📢 PGE Spójnia Stargard przegrała ważny mecz w walce o play-offy Orlen Basket Ligi Przed rozpoczęciem piątkowego spotkania PGE Spójnia Stargard była 7. w tabeli Orlen Basket Ligi, a MKS Dąbrowa Górnicza 11. Po tej serii sytuacja pewnie się zmieni na niekorzyść Spójni.

📢 Jens Gustafsson, trener Pogoni Szczecin: Zagłębie Lubin ma swój styl, ale my musimy skupić się na sobie Nie wiem, kto zagra na prawej stronie. Trzeba rozwiązać problem - mówił szkoleniowiec Pogoni Szczecin Jens Gustafsson podczas piątkowej konferencji prasowej przed meczem z Zagłębiem Lubin. 📢 Gra III i IV liga. Hitowe spotkania to derby Pomorza w Stargardzie i szczyt w Niechorzu Czas na pierwsze derbowe spotkanie w III lidze z udziałem zespołów z Pomorza Zachodniego. Czy Błękitni Stargard raz jeszcze ograją Flotą Świnoujście?

📢 W niedzielę Pogoń gra z Zagłębiem Lubin. Przygotowano dodatkowe kursy komunikacji miejskiej W najbliższą niedzielę piłkarze Pogoni Szczecin rozegrają drugi w tym roku mecz na własnym boisku. Rywalami Portowców będzie Zagłębie Lubin. Od godz. 15 nastąpią zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

📢 Wakacje 2025 roku a może dopiero początek 2026 czyli kiedy zakończą się prace na Pomorzanach Znamy nowe terminy zakończenia prac w ramach torowej rewolucji na ulicy Kolumba i alei Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie. 📢 172 miliony czekają na wierzycieli fabryki ST3 w sądowym depozycie. Z każdym dniem ich wartość maleje 500 wierzycieli upadłej fabryki ST3 wciąż nie otrzymało pieniędzy, choć czekają w sądowym depozycie. - Z każdym dniem ich wartość maleje - denerwują się. Sprawdziliśmy, co się dzieje.

📢 Ci kierowcy po 14 marca muszą się liczyć z konfiskatą auta. Chodzi o nowelizację Kodeksu karnego. „Wprowadzane zmiany mają potencjał" 14 marca 2024 roku w życie wejdą przepisy pozwalające na konfiskatę samochodów pijanym kierowcom. Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu uznaje, że kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu jest jedną z czterech głównych przyczyn śmiertelnych wypadków drogowych. Na polskie drogi każdego dnia wyjeżdża średnio 255 osób kierujących po alkoholu. – Wprowadzane zmiany legislacyjne mają potencjał w ograniczeniu liczby tragicznych wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących – mówi nam adwokat Gabriel Gatner.

📢 Odkrycie w Szczecinie. To płyta sekretarza gminy Żelechowa Nagrobek leżał przy ulicy Ostrowskiej w Szczecinie, przy wjeździe do ogrodów działkowych. Ocalał dzięki inicjatywie Marka Łuczaka i miłośników lokalnej historii. 📢 Bubel na Niebuszewie, czyli nowe kostki już w rozsypce Trzeba naprawić nową nawierzchnię na ulicy Asnyka i Boguchwały w Szczecinie. Mieszkańcy nie przebierają w słowach i mówią, że to fuszerka.

📢 Czy to "piła Hitlera"? Karabin maszynowy z II wojny światowej znaleziony w centrum Szczecina [ZDJĘCIA] Do odkrycia doszło przypadkowo, w trakcie porządków na strychu jednej z kamienic w śródmieściu Szczecina.

📢 Poważny wypadek na Placu Rodła w Szczecinie. Samochód wjechał w pieszych [ZDJĘCIA] Masowy wypadek na Placu Rodła w Szczecinie. Kierowca wjechał w pieszych, odjechał i rozbił się przy hotelu Dana. 📢 Weekend pod Gdańskiem: 14 niesamowitych atrakcji blisko Trójmiasta, które warto odwiedzić. To najwyżej godzina jazdy! Gdzie wybrać się na weekend z Gdańska, żeby było ciekawie, ale też niedaleko? Wyszukaliśmy dla was 14 atrakcji w zasięgu najwyżej godziny jazdy samochodem od centrum Gdańska, w sam raz na krótkie wycieczki bez noclegu. Sprawdźcie, gdzie warto wybrać się z Trójmiasta, by wypocząć na łonie przyrody, pozwiedzać niesamowite zabytki i zapewnić moc wrażeń dzieciom.

📢 Głosowanie w akcji Kobieca Twarz Regionu rozpoczęte! Zobacz kandydatki i zagłosuj. Wciąż możesz przesłać zgłoszenie! Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Zachodniego Pomorza. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X! 📢 Byliśmy w Fabryce Wody. Szczeciński aquapark wygląda imponująco. Otwarcie już wkrótce [ZDJĘCIA] Na 3 tysiące osób dziennie liczą władze szczecińskiego aquaparku. Dzisiaj zobaczyliśmy Fabrykę Wody od środka. Otwarcie możliwe jeszcze w marcu. 📢 Hotelowy kolos z Pobierowa coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy hotel Gołębiewski [ZDJĘCIA] Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter.

