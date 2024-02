Przegląd prasy (10.02.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Woj. zachodniopomorskie - gdzie są utrudnienia w ruchu? Sprawdź, gdzie są remonty i inne zdarzenia 10.02.2024”?

Prasówka 10.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Woj. zachodniopomorskie - gdzie są utrudnienia w ruchu? Sprawdź, gdzie są remonty i inne zdarzenia 10.02.2024 Które drogi w województwie zachodniopomorskim 10.02.2024 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga A6, Granica Państwa - Zjazd Kołbaskowo (2. km na odc. 0,1 km) Zajęcie pasa awaryjnego. Predkość ograniczona do 80 km/h.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 10.02.24

📢 Horoskop na nowy tydzień. Luty jest bezlitosny dla wszystkich znaków zodiaku 10.02.2023 W nadchodzącym tygodniu czeka Cię siedem dni pełnych niespodzianek, inspiracji i potencjalnych wyzwań. Zobacz co przyniesie los w kolejnym tygodniu lutego (12-18.02). 📢 Potężne podwyżki dla seniorów! Niedługo niektórych przestanie na to stać 10.02.2024 Inflacja uderzyła w nasze portfele, ale szczególnie dotkniętą przez podwyżki grupą są seniorzy. Rosnące koszty życia mocno dały im się we znaki. To jednak nie koniec! Teraz okazało się, że ceny kolejnych usług mogą pójść w górę.

Prasówka 10.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Komornik zajmie więcej Twojego wynagrodzenia! Ważne zmiany dla dłużników już obowiązują 10.02.2024 Od stycznia 2024 roku nastąpiła ważna zmiana dotycząca zajęć komorniczych z konta bankowego. Ile komornik będzie mógł zająć pieniędzy z naszego konta? Co z dłużnikami alimentacyjnymi?

📢 Dzieje się w Szczecinie w weekend! Sprawdźcie przegląd wydarzeń kulturalnych Dużo wydarzeń teatralnych czeka nas w ten weekend, niektóre o wydźwięku walentynkowym.

📢 Oto dodatkowe opłaty w szpitalach. Lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź! Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami! 📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów!

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Te urządzenia zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę!

📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 09.02.2024 Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 09.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Zachodniopomorscy rolnicy protestują. Zablokowali drogi w województwie [ZDJĘCIA] W Zachodniopomorskiem utrudnienia możliwe są w kilkunastu miejscach, m.in. na S10 na odcinku od Wapnicy do Recza i Kalisza Pomorskiego, ale też na drogach w okolicach Chociwla i Węgorzyna. Najwięcej rolników zablokowało drogę S3 koło Renic

📢 Fotopunkt Grobla gotowy. Zrób sobie zdjęcie ze statkiem wpływającym do portu [ZDJĘCIA] Na placu Leona Koczego w Szczecinie jest już przygotowany Portowy Fotopunkt Grobla. To miejsce, w którym mieszkańcy oraz turyści mogą zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie ze Szczecina - na tle płynących po Odrze statków.

📢 Zbudują obwodnicę Szwecji, aby tiry już nie uprzykrzały życia mieszkańcom. Dziś podpisano umowę z wykonawcą 60 milionów złotych ma kosztować budowa obwodnicy Szwecji, niewielkiej miejscowości na obrzeżach naszego województwa. Z inwestycji ucieszą się mieszkańcy i kierowcy. 📢 Waloryzacja emerytur 2024. O ile wzrosną emerytury w marcu? GUS podał ostateczne dane GUS podał ostatni element układanki. Emerytury i renty w wyniku waloryzacji 2024 wzrosną w marcu o 12,12 proc. To ostateczne dane, które oznaczają, że minimalna emerytura po podwyżkach wyniesienie 1780,96 zł.

📢 Te urządzenia biorą najwięcej prądu. Sprawdź listę sprzętów, które masz w domu i podlicz je z kalkulatorem prądu. Zdziwisz się! Uruchom kalkulator zużycia prądu i sprawdź, co powiększa twój domowy rachunek za energię. Oto lista urządzeń, które zużywają najwięcej prądu, nawet jeśli z nich nie korzystasz. Chcesz się obronić przed wysokimi rachunkami i nie przekroczyć 2000 kWh? Sprawdź listę urządzeń, które są pożeraczami prądu i kradną go bez twojej wiedzy. Te sprzęty i urządzenia kosztują cię kilkaset złotych rocznie! Tak obliczysz roczne zużycie prądu. Metoda jest prosta.

📢 Agnieszka Chylińska już tak NIE wygląda. Dziś trudno ją poznać w takim wydaniu Irokez, jeżyk, dredy... BABCIA! Chylińska i jej metamorfozy Wszystkie twarze Agnieszki Chylińskiej! Artystka na Instagramie zaskakuje swoich fanów zdjęciami. M.in. swoich stylizacji. Przy okazji premiery teledysku do trzeciego singla z albumu "Never ENDING Sorry" przeszła sporą metamorfozę. Zresztą nie po raz pierwszy. Sprawdźcie, w kogo tym razem wcieliła się gwiazda.

📢 Jak mieszka Borys Budka z rodziną? Tak żyje para polityków w willi z pięknym ogrodem. Dom Borysa Budki i kandydatki na prezydenta – galeria Tu mieszka Borys Budka. Gdzie ma dom polityk, który jest prawą ręką Donalda Tuska? Sprawdzamy, jak prywatnie żyje minister aktywów państwowych, gdy nie spędza czasu w Warszawie. Zobacz, jak mieszka Borys Budka z żoną, córką i ukochanym psiakiem. Koniecznie wpadnij do imponującego ogrodu i domu polityka w zacisznej okolicy. 📢 Ostatnie dni karnawału! Grube balety w szczecińskim klubie Pinokio [ZDJĘCIA] Karnawał jeszcze trwa, a to okazja do wspaniałej zabawy. W klubie Pinokio gromadzi się tłum gości chętny na wspólną zabawę. Jak zawsze nie zabrakło muzyki dla każdego. Klub dostarcza rozrywki od lat i cieszy się dużą popularnością nawet wśród młodych (i nie tylko) mieszkańców Szczecina, którzy chętnie odwiedzają to miejsce. Zobacz zdjęcia z imprezy.

📢 Dom Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tak żyje z rodziną wiceminister – galeria zdjęć. Tu szykuje pokój dziecięcy Paulina Kosiniak-Kamysz Władysław Kosiniak-Kamysz z rodziną mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to idealna przestrzeń do rodzinnego życia. Może dlatego jeszcze w tym roku Paulina Kosiniak-Kamysz urodzi politykowi trzecie dziecko. Zobacz, jak urządził dom minister obrony, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i gdzie powita z żoną kolejnego maluszka.

📢 Kultowe gadżety z PRL-u warte są dzisiaj fortunę! Niektórym zakręci się łezka w oku. Sprawdź czy masz je w domu 09.02.2024 Wiele osób wspomina lata 70., 80., i 90. z wielkim sentymentem i znowu sięga po przedmioty, które królowały w Polskich domach. Niektóre z nich możemy zdobyć jeszcze na aukcjach internetowych, a część kultowych przedmiotów z PRL-u osiąga zawrotne ceny. Przypomnij sobie lub poznaj te niepowtarzalne gadżety z czasów słusznie minionych.

📢 Kultowe słodycze z lat 90. Niezapomniane słodkości z dzieciństwa. Każdy się nimi zajadał! 09.02.2024 Czy pamiętacie czasy, kiedy prosiliście swoją mamę o dwa złote i biegliście do osiedlowego sklepu po słodycze? Za tak niewielką sumę można było kupić całkiem sporo słodyczy! Na pewno niektórym zaszklą się za chwilę oczy. Zapraszamy na podróż w czasie. 📢 Osoby o tych imionach to najwięksi kłamcy! Oni będą ci kłamać prosto w oczy. Sprawdź, czy jesteś na liście 09.02.2024 Ponoć kłamstwo ma bardzo krótkie nogi. Mimo to, wiele osób i tak nas świadomie okłamuje z różnych powodów. Zaskakujący może być dla Was fakt, że ta cecha charakteru jest przypisana do naszego imienia! Zdaniem ezoteryków każde imię ma szereg cech charakteru, którym odznaczają się jego posiadacze. My sprawdziliśmy te imiona, które często okłamują innych. Zobaczcie, jakie imiona znalazły się na liście!

📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 09.02.2024 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu.

📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 09.02.2024 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw. 📢 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim. Oto aktualne miejsca ustawienia kontroli prędkości [LISTA] 09.02.2024 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku. Stawki mandatów za przekroczenie prędkości stają się coraz wyższe. Kiedy przyjdzie nam dostać zdjęcie z udokumentowanym wykroczeniem od razu mamy nietęgą minę. Zawsze trzeba się mieć na baczności i stosować się do ograniczeń prędkości oraz obowiązujących przepisów drogowych. Oto aktualna lista miejsc gdzie znajdują się fotoradary. Informacje pochodzą z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Sprawdź listę i dowiedz się na których drogach i miejscowościach się znajdują kontrole prędkości.

📢 Kryształy rodem z PRL są warte fortunę. Tych wazonów i szkieł szukają kolekcjonerzy! Masz je w domu? Możesz się bardzo wzbogacić 09.02.2024 Powróciła moda na kryształy i szkła rodem z PRL-u. Kolekcjonerzy poszukują również innych przedmiotów z tego okresu. Są oni w stanie zapłacić za niektóre naprawdę duże pieniądze. Na aukcjach niektóre z nich osiągają zawrotne ceny. Zastanawiasz się które przedmioty z czasów PRL są najbardziej unikatowe? Sprawdź koniecznie czy masz je w domu. Zebraliśmy w naszej galerii niektóre z najcenniejszych przedmiotów. 📢 Te kobiety są najlepszymi żonami. Osoby o tych imionach to świetne partnerki, żony. Znaczenie imion 09.02.2024 Oto lista imion kobiet, które są kandydatkami na idealną żonę. Kochającą, czułą, wrażliwą, a jednocześnie świetną organizatorkę życia domowego, gospodynię. Czy dziś wierzymy, że imiona mają funkcje magiczne i mogą determinować charakter człowieka? Zobacz listę kobiet, które są świetnymi żonami.

📢 Dzieci o tych imionach są najmądrzejsze. Oni wyrosną na przyszłych geniuszy. Sprawdź listę 09.02.2024 Wybierając imię dla dziecka, rodzice myślą o tym, aby było ładne, brzmiało i pasowało do nazwiska. Czy mają świadomość, że przy takim wyborze decydują również o mądrości malucha? Sprawdź, które dzieci wyrosną na prawdziwych geniuszy. 📢 Oni mają trudny charakter. Osoby o tych imionach są uparte i wredne. Z nimi ciężko się dogadać 09.02.2024 Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. Te osoby bywają uparte i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Badacze zajmują się rozszyfrowaniem psychologicznych aspektów ludzkich imion i ich zależnościami. Zobacz, jakie jest znaczenie tych imion.

📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 09.02.2024 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha! 📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 09.02.2024 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość.

📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 09.02.2024 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy? 📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 09.02.2024 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS.

📢 1,5-roczny chłopiec zmarł w rozgrzanym aucie. Jest prawomocna decyzja sądu w Szczecinie Szczeciński sąd okręgowy warunkowo umorzył postępowanie wobec kobiety, która zostawiła w zamkniętym samochodzie 1,5 rocznego syna. Wyrok jest prawomocny. Kobieta będzie przez ten czas pozostawała pod nadzorem kuratora. 📢 Po raz 20. rozdano Perły Biznesu w woj. zachodniopomorskim. Kto otrzymał nagrody? [ZDJĘCIA] Już po raz 20. wręczone zostały Perły Biznesu. Organizatorem konkursu i gali jest redakcja „Świata Biznesu”, magazynu gospodarczego Pomorza Zachodniego. Jak co roku nagrody główne i wyróżnienia w kategoriach Osobowość Biznesu i Wydarzenie Gospodarcze przyznała kapituła konkursu składająca się z zachodniopomorskich naukowców i dziennikarzy gospodarczych, a przewodniczącym tej kapituły jest prof. Juliusz Engelhardt z Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. 📢 Trwa ogólnopolski protest rolników. Utrudnienia w ruchu w naszym regionie [ZDJĘCIA] Ruszył ogólnopolski protest rolników. Działania zaplanowano w ponad 260 miejscach w Polsce. W naszym regionie blokowane są najważniejsze węzły drogowe.

📢 Hokej na lodzie. Polska - Estonia: udany początek prekwalifikacji olimpijskich. Czas na Ukrainę i Koreę Płd. Walczymy o włoskie marzenia W pierwszym meczu turnieju prekwalifikacyjnego w hokeju na lodzie do igrzysk olimpijskich 2026, który odbywa się w Sosnowcu, reprezentacja Polski pokonała Estonię 4:0 (0:0, 2:0, 2:0). Kolejnymi rywalami Biało-Czerwonych będzie Ukraina (już jutro, 9 lutego, godz. 20.15) i Korea Południowa (niedziela, 11 lutego, godz. 20.15). Do sierpniowych głównych kwalifikacji awansuje tylko zwycięzca zawodów. W meczu w Estończykami bramki zdobywali - 1:0 Filip Komorski (28), 2:0 Mateusz Michalski (32), 3:0 Dominik Paś (42), 4:0 Jakub Wanacki (60). Kary: Polska - 4 minuty; Estonia – 6 minut.

📢 Protest rolników. Uwaga na utrudnienia w ruchu w piątek 9 lutego 2024. Mapa protestów Na oficjalnej mapie dostarczonej przez organizatorów jest blisko 200 punktów, w których odbędą się protesty rolników. W piątek 9 lutego 2024 należy spodziewać się ogromnych utrudnień w ruchu w całej Polsce.

📢 Horoskop na luty 2024. Ten miesiąc namiesza w Twoim życiu. Zobacz co przyniesie los 09.02.2024 Luty może przynieść intensywne doświadczenia uczuciowe dla osób przeżywających samotność. Horoskop na luty wskazuje, że dla niektórych singli ten miesiąc może być czasem wyjątkowych wyzwań i trudności w sferze miłosnej. Z kolei osoby w związkach doświadczą odrzucenia ze strony swojego ukochanego. Sprawdź, jakie zmiany czekają cię w lutym. 📢 Emeryci dostaną nawet 400 zł zwrotu podatku z 13. i 14. emerytury! Kiedy wypłaty na konta seniorów? 09.02.2024 Kiedy ruszy okres rozliczeń PIT za 2023 rok, ZUS automatycznie wypłaci emerytom zwrot zaliczki pobranej na poczet podatku dochodowego od 13. i 14. emerytury! Kto może się spodziewać zwrotu nawet do 400 złotych? Szczegóły w naszym artykule. 📢 Czytanie z listu byłego naczelnego do tych, którym nie jest wszystko jedno [KOMENTARZ] Zrobię to po raz pierwszy i ostatni. Na pewno jako redaktor naczelny „Głosów” i „Dziennika Bałtyckiego”, gazet wydawanych przez koncern Polska Press Grupa; pardon - gazet orlenowskich (czytaj: pisowskich; a w najlepszym razie: propagandowych). Napiszę parę zdań o tekście niewartym kilku słów. I już żałuję, ale proszę mnie zrozumieć. To jedna z moich ostatnich szans, by wypowiedzieć się w mainstreamowym medium o wielkich zasięgach. Większych niż te, jakimi dysponuje podmiot reprezentowany przez miłego w obejściu pana Piotra od Kultury z lokalnej wersji periodyku, któremu „nie jest wszystko jedno”.

📢 Tak mieszka i żyje Dorota Gardias. Prywatne zdjęcia pięknej prezenterki. Praca, sport, podróże. Dorota Gardias na co dzień 9.02.2024 Dorota Gardias należy do najpiękniejszych i najpopularniejszych polskich prezenterek pogody. Na co dzień możemy ją oglądać w telewizji TVN. Jak lubi spędzać wolny czas? Jakie sporty uprawia? To pytanie z pewnością zdaje sobie wielu fanów pięknej prezenterki. Jaka na co dzień jest Dorota Gardias? Jak mieszka i żyje? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje w mediach społecznościowych. 📢 Tak żyje Marta Manowska. Taka jest na co dzień śliczna prowadząca program Rolnik szuka żony. Sport, podróże, piękne widoki 9.02.2024 Jaka na co dzień jest Marta Manowska? Z pewnością to pytanie zadaje sobie wielu fanów popularnej prezenterki TVP. Szczególną rozpoznawalność i sympatię widzów przyniosło jej prowadzenie popularnego wśród widzów programu "Rolnik szuka żony". Jak żyje Marta Manowska? Jak spędza wolny czas, jakie sporty uprawia? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje Marta Manowska na instagramie.

📢 Przed emeryturą należy ci się jeszcze jedno świadczenie. Możesz otrzymywać nawet 1600 zł miesięcznie 9.02.2024 Emeryci mają zapewnianą pomoc w postaci trzynastych i czternastych emerytur oraz różnych dodatków. Mało kto wie, że osoby w wieku przedemerytalnym również mogą starać się o dodatkowe świadczenie. Nim przejdą na emeryturę mogą dostać aż 1600 zł. Jak uzyskać dodatkowe pieniądze? Sprawdź szczegóły! 📢 Tak mieszka i żyje Joanna Opozda. Dom i ogród pięknej aktorki robią wrażenie! Taka jest na co dzień Joanna Opozda 9.02.2024 Joanna Opozda z pewnością należy do najpiękniejszych polskich aktorek. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Jowity w serialu "Pierwsza miłość" emitowanym na antenie Polsatu. Poza rolami w filmach oraz serialach, Joannę Opozdę mogliśmy również oglądać w kampaniach reklamowych znanych marek. Aktorka ma liczną grupę fanów, z którymi pozostaje w stałym kontakcie w mediach społecznościowych. Jak mieszka i żyje Joanna Opozda? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje na instagramie.

📢 Najśmieszniejsze memy o zimie. Oto jak internauci żartują z zimy. Sprawdź najlepsze memy o tej porze roku 9.02.2024 Zima to bardzo ciekawy temat dla twórców internetowych memów. Postanowiliśmy więc przekopać internet i wyłowić najciekawsze memy na temat tej pory roku. Co na nich jest? Na pewno bardzo dużo śniegu, lodu i... humoru. Sprawdź z czego najczęściej śmieją się internauci. Oto kolekcja najśmieszniejszych memów, w których rolę główną odgrywa zima! 📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 9.02.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 9.02.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez! 📢 Polski protest przeciwko planom niemieckiej rafinerii z rosyjskim udziałowcem Przedstawiciele inicjatywy „STOP Wzrostowi Emisji Zanieczyszczeń w PCK Schwedt!” napisali petycję do ministra klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski: „My mieszkańcy terenów nadodrzańskich powiatu gryfińskiego, sąsiadujących z niemiecką rafinerią, prosimy o stanowczą reakcję podległego Pani ministerstwa i wpłynięcie na naszych niemieckich partnerów w Unii Europejskiej, aby zaprzestali ubiegania się o pozwolenia na zwiększenie emisji silnie toksycznych związków dwutlenku siarki do atmosfery”.

📢 Sprzęt medyczny od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Szczecinie Szpital Wojewódzki w Szczecinie otrzymał od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zautomatyzowany system do posiewów próbek mikrobiologicznych – WASP, który znacząco ułatwia pracę specjalistów pracujących w laboratorium mikrobiologicznym. Sprzęt, na który złożyli się darczyńcy wspierający ubiegłoroczną zbiórkę Orkiestry, kosztował około 1,6 mln zł i działa w SPWSZ przy ul. Arkońskiej od końca ubiegłego roku. 📢 Oto laureaci Plebiscytu Sportowego 2023. Zaprezentowali się na uroczystej gali w Szczecinie [ZDJĘCIA] Poznaliśmy laureatów Plebiscytu Sportowego Głosu Szczecińskiego i Głosu Koszalińskiego. Gala odbyła się w Grand Park Hotelu. 📢 Podtopienia zanotowano w Stepnicy, Karlinie, Białogardzie, Cedyni i Trzebieży W czwartek najgorsza sytuacja z podtopieniami była w Stepnicy. Tam zalane zostały 32 gospodarstwa. Ale podtopienia zgłosili też rolnicy z Karlina (2), Białogardu (2), Cedyni (1) i Trzebieży.

📢 Wypadek na skrzyżowaniu alei Wojska Polskiego i Zaleskiego w Szczecinie Rozbita honda stoi na torowisku. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. 📢 9 absurdalnych budowli, wzniesionych na złość sąsiadom. Nie do wiary, jak pomysłowi mogą być wkurzeni ludzie! Ludzi napędza wiele emocji – miłość, altruizm, poczucie sprawiedliwości. Czasem niezwykłe efekty daje też złośliwość. Byli i nadal są wśród nas tacy, którzy z czystej złośliwości wznieśli całe domy i pomniki, żeby odgryźć się krzywdzicielom. Dziś przedstawimy wam 9 takich niezwykłych konstrukcji wzniesionych na złość sąsiadom. Ich historie mogą was zrzucić z krzeseł! 📢 ZUS wstrzymał wypłatę środków w Zachodniopomorskiem. 667 osób nie otrzyma świadczenia Chodzi o zasiłek chorobowy, który w 667 przypadkach zakwestionowali pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ten sposób 667 mieszkańców naszego regionu nie otrzymało w sumie ponad 830 tys. zł.

📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 08.02.2024 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę!

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Jednoznaczne stanowisko minister Kotuli 08.02.2024 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 2760 zł ekstra dodatku dla emerytów! Zobacz jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla seniorów 08.02.2024 Pieniądze to kwestia ważna nie tylko dla emerytów. Dodatkowe świadczenie w dobie szalejącej inflacji jest niczym spełnienie marzeń osób planujących miesięczny budżet. Seniorzy mogą otrzymać 230 zł miesięcznie do końca życia. Rocznie daje to aż 2760 zł! Sprawdź jak uzyskać dodatkowe świadczenie. 📢 Ostatni dzwonek na złożenie wniosku. Prawie 2500 zł dostaną rodzice na ucznia 08.02.2024 Nowy rok szkolny, to również nowe wydatki dla rodziców i opiekunów. Część z nich może zostać pokryta z programów takich jak 500 i 300 plus, ale to niejedyne pieniądze, jakie mogą otrzymać rodzice. Warto się spieszyć ze złożeniem wniosku, bo czasu jest coraz mniej.

📢 Niewielu Polaków wie o tym dodatku. Można zyskać 550 zł, bez względu na wiek! Decyzja w ciągu miesiąca 08.02.2024 553,30 zł miesięcznie to specjalny dodatek wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jego wysokość jest stała, ale podlega on corocznej waloryzacji. Aby go otrzymać, trzeba spełniać specjalne warunki. Wyjaśniamy szczegóły.

📢 Jednorazowe świadczenie 1000 zł już od października. Prosty sposób, żeby je uzyskać 08.02.2024 Październik przyniesie pozytywne informacje dla wielu obywateli naszego kraju. Wówczas bowiem na waszych kontach wyląduje dodatek, który z pewnością przyda się w każdej kieszeni. 📢 Masz te banknoty? To prawdziwe skarby! Za jeden możesz otrzymać kilka tysięcy złotych! [ZDJĘCIA] 08.02.2024 O tym, że monety potrafią być warte fortunę, wiemy wszyscy. A banknoty? Mało z nas zdaje sobie sprawę, że mogą kosztować krocie. Zobacz galerię i sprawdź, czy w twoim domu nie kryją się banknoty, które znacząco powiększą objętość portfela!

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 08.02.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek. 📢 Od nowego roku szykuje się nowy dodatek. Dostaniesz 3500 zł. Wystarczy złożyć wniosek 08.02.2024 W 2023 roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło kolejny program socjalny. O świadczenie będzie można występować już od 2024 roku. Zyskać można nawet 3,5 tys. złotych. Wyjaśniamy szczegóły programu. 📢 To świadczenie wzrośnie o 2700 złotych! Skorzystają miliony Polaków. Projektem zajmuje się Sejm 08.02.2024 Do Sejmu trafił obywatelski projekt, który o ponad 2700 zł zwiększa jeden z dodatków, z którego korzystają miliony Polaków. Projekt zakłada podwyższenie świadczenia do poziomu nawet 4300 zł – ma to związek z powiązaniem go z minimalnym wynagrodzeniem.

📢 Powstaje nowa droga i torowisko. Pierwszy tramwaj pojedzie już latem Inwestycja potrwa jeszcze rok, ale już w czerwcu i w lipcu tego roku, po nowym torowisku - od strony ul. Żołnierskiej - pojadą tramwaje na pętlę przy hali Netto Arenie. 📢 Cofka na Odrze. Podtopienia na Wyspie Puckiej [ZDJĘCIA] Paniki nie ma, ale jest niepokój. Sytuacja na Wyspie Puckiej jest monitorowana. 📢 Dron walczy ze smogiem w Szczecinie. W ciągu dwóch lat strażnicy miejscy nałożyli tylko jeden mandat Zaledwie miesiąc temu, 10 stycznia 2024 roku w Szczecinie zanotowano temperaturę w nocy minus 10 stopni. Tego dnia też wykresy pomiarów jakości powietrza w mieście poszybowały. Piki odnotowano stężenia pyłów PM2,5 i PM10, tlenku węgla (CO) i dwutlenku siarki (SO2). Wszystkie stężenia były powyżej normy, a niektóre nawet dwukrotnie.

📢 Hyundai znowu chce wyższego wynagrodzenia za Polimery Police. Tym razem 5,9 mln euro Główny wykonawca projektu Polimery Police podliczył sumę odsetek za opóźnione płatności. Wzywa Grupę Azoty Polyolefins do zapłaty 5 841 629 euro. 📢 Groźny nowotwór rozwija się długo i po cichu. Rak przełyku zabija większość chorych. Rozpoznaj jego objawy zanim będzie za późno Rak przełyku jest agresywnym nowotworem, który częściej dotyka mężczyzn niż kobiety. Jego przyczyną jest głównie niezdrowy tryb życia, a przede wszystkim palenie papierosów i spożywanie alkoholu. Rak przełyku zwykle wykrywany jest w zaawansowanym stadium, gdy szanse na przeżycie kolejnych 5 lat ma zaledwie 5-10 proc. pacjentów. Dlatego ważne jest, aby znać objawy nowotworu i rozpoznać go zanim będzie za późno. 📢 Pogoń Szczecin była bardzo blisko magicznej bariery, ale ma rekord 4968 karnetów sprzedała Pogoń Szczecin na wiosenną część sezonu 2023/24. To wiosenny rekord klubu od powrotu do PKO Ekstraklasy.

📢 Tak mieszka Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Zajrzyj do domu uczestniczki „Tańca z gwiazdami”. Tak żyje mama Antka Królikowskiego - zdjęcia Małgorzata Ostrowska-Królikowska mieszka w przytulnym domu z ogrodem, który sąsiaduje z lasem. Nowa uczestniczka tanecznego show Polsatu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” żyje na co dzień w malowniczej okolicy. Zobacz, jak mieszka aktorka z „Klanu”, która wystąpi obok Macieja Musiała, Roksany Węgiel czy Maffashion. Tak się urządziła mama Antka Królikowskiego. 📢 Prokuratura nie zgadza się z uniewinnieniem w sprawie zabójstwa w celi. Jest apelacja w głośnym procesie Będzie proces odwoławczy w sprawie zabójstwa więźnia w celi w Zakładzie Karnym w Nowogardzie. Z wyrokiem nie zgadza się prokuratura i część oskarżonych.

📢 Studniówka VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Olimpijczyków Polskich w Szczecinie Studniówka 2024. Piękny to był bal! Zobacz, jak bawili się tegoroczni maturzyści z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie.

📢 Tajemniczy obiekt na plaży nad Bałtykiem. Coś wyłoniło się z piasku na plaży w gminie Darłowo. Czy Karol Fąferek rozwiązał zagadkę? ZDJĘCIA Tajemniczy obiekt wyłania się na bałtyckiej plaży w Bobolinie, w gminie Darłowo. Jest na tyle zagadkowy, że na jego widok przerażeni plażowicze wezwali na pomoc strażaków. Czym jest tajemnicze znalezisko? Karol Fąferek, sołtys Bobolina, uważa, że rozwiązał zagadkę. 📢 Nietypowe krzewy owocowe. Dostarczą smacznych owoców i bez problemu urosną w ogrodzie. Polecamy 5 oryginalnych roślin Wśród krzewów owocowych uprawianych w ogrodach dominują dobrze znane maliny, porzeczki, agrest czy jeżyny. Warto je mieć, ale jest też kilka mniej znanych, a wartościowych krzewów, które dostarczą smacznych owoców i urosną w przydomowym ogrodzie. Polecamy 5 ciekawych i łatwych w uprawie krzewów owocowych.

📢 Najnowsze oferty pracy ze Szczecina i regionu. Kogo poszukują pracodawcy? Szukasz pracy w Szczecinie i regionie? Sprawdź, jakie oferty pracy wpłynęły w ostatnich dniach do Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. 📢 Skrzynie czekały na otwarcie 80 lat. Cenne rzeczy ukryte były pod ziemią [ZDJĘCIA] Gdy zimą 1945 roku ruszyła sowiecka ofensywa znad Wisły, rozpoczęła się ucieczka niemieckich cywilów z Pomorza. Myśleli jednak, że wrócą. Cenne rzeczy miały czekać na nich ukryte pod ziemią. 📢 Prześlij Wasze zdjęcie do wielkiej galerii i dodatku do gazety z okazji święta zakochanych! Czeka nagroda: 50 000 zł na realizację marzeń Z okazji Święta Zakochanych przygotowujemy wielką galerię szczęśliwych par z naszego regionu oraz specjalny dodatek do gazety. Co więcej - spośród par, które zgłoszą się do akcji, nasi Czytelnicy wybiorą te najsympatyczniejsze, a my je nagrodzimy. Czekają m.in. wyjazdy do SPA i na wczasy w Grecji, a w finale nagroda główna - 50 000 zł na realizację marzeń. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety!

📢 Dzień pizzy w Szczecinie. Zobacz, jakie są promocje! Włoski przysmak, najzdrowszy z fastoodów, najbardziej lubiane danie na świecie – pizza, bo o niej mowa obchodzi dziś swoje święto. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was przegląd promocji w szczecińskich pizzeriach.

ZOBACZ KONIECZNIE Tych 8 rzeczy nie wolno ci nosić w portfelu. Sprawdź jakich