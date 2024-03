Przegląd prasy (1.03.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu 1.03.2024 w woj. zachodniopomorskim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe?”?

Prasówka 1.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu 1.03.2024 w woj. zachodniopomorskim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe? Gdzie w województwie zachodniopomorskim należy spodziewać się dzisiaj (1.03.2024) utrudnień? Inne utrudnienie: droga 20, Stargard - Chociwel (16. km na odc. 0,1 km) Droga DK 20 w m. Dzwonowo została ponownie otwarta dla ruchu po podtopieniu odcinka, poprzez wodę opadową spływającą z pól. Z uwagi na wysoki poziom wody w rowach ustawiono ograniczenie prędkości do 30 km/h i tablice kierujące U-21 na poboczu..

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 29.02.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Oto ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 29.02.2024 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź !

📢 Modelka Only Fans, która wróciła do sportów motorowych, oferuje fanom dobrą rozrywkę – aż się ślinią [ZDJĘCIA] Kusząca australijska kierowca wyścigowa Renee Gracie drażni obserwujących prowokacyjnymi treściami i składa obiecującą propozycję.

📢 Janusze tatuażu. Kto się dał tak oszpecić?! Zobaczcie najnowsze prace tych "artystów" O gustach się nie dyskutuje. Co podoba się jednym, innym nie musi. Ale patrząc na niektóre tatuaże, których zdjęcia pojawiają się w sieci, trudno powstrzymać się od komentarza. Mamy dla was porcję nowych "dzieł" tatuażystów - zobaczcie w galerii zdjęć. UWAGA! Oglądanie grozi wybuchami śmiechu, potokami łez i zakrztuszeniem podczas jedzenia! 📢 Rysie na wolności. Piękne koty w Nadleśnictwie Połczyn-Zdrój [ZDJĘCIA] Dwa młode rysie wypuszczono na wolność na terenie Nadleśnictwa Połczyn-Zdrój. To ich debiut na tym terenie, ale północno-zachodniej Polsce już ponad 80 rysi udało się przywrócić naturze. 📢 Siatkówka. Jastrzębski Węgiel - Gas Sales Daiko Piacenza: Jastrzębianie po raz trzeci z rzędu w półfinale Ligi Mistrzów ZDJĘCIA W rozegranym 28 lutego rewanżowym ćwierćfinałowym spotkaniu Ligi Mistrzów siatkarzy Jastrzębski Węgiel pokonał Gas Sales Daiko Piacenza 3:0. Jastrzębianie po raz trzeci z rzędy awansowali do półfinału LM. Zobaczcie zdjęcia kibiców i meczu Jastrzębski Węgiel - Gas Sales Daiko Piacenza.

📢 Horoskop dzienny na 1.03 (jutro, piątek). Które znaki zodiaku powinny zostać w domu? Sprawdź horoskop na piątek dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich bliskich przygotowały gwiazdy na jutro? Upewnij się, co zgodnie z horoskopem wydarzy się w piątek 1.03.2024. Czy Cię to ucieszy? Przeczytaj horoskop na jutro (piątek, 1.03.2024) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Nowa zieleń, ograniczenie ruchu pojazdów do minimum i przestrzeń do rekreacji. Plac Orła Białego się zmieni Choć pl. Orła Białego w Szczecinie nie jest już zatłoczonym parkingiem, to już wkrótce jeszcze bardziej się zmieni. Z nową zielenią i zminimalizowanym ruchem pojazdów stanie się przestrzenią do rekreacji i wydarzeń. Przetarg na realizację tej inwestycji właśnie ruszył.

📢 Projektują obwodnicę Mierzyna. To inwestycja ściśle związana z budową Zachodniej Obwodnicy Szczecina Znamy aktualny stan prac nad drogą, która ma wyprowadzić ruch z zatłoczonej drogi krajowej „10” w Mierzynie. Jej realizacja jest ściśle związana z budową zachodniej obwodnicy Szczecina.

📢 Radni PiS krytykują władze miasta za podejście do kultury Problemy z siedzibą dla Teatru Współczesnego, niskie płace aktorów i bibliotekarzy, opóźnione inwestycje - za to ponoszą winę władze Szczecina i województwa według zachodniopomorskich radnych Prawa i Sprawiedliwości. 📢 Budowa Mediateki na prawobrzeżu złapała zadyszkę. Znowu opóźnienie prac [ZDJĘCIA] O ile dłużej? O ile więcej? Te pytania dotyczące budowy nowej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w prawobrzeżnej części miasta pozostaną (na razie) bez odpowiedzi. Nie ma jednak mowy o zerwaniu umowy z wykonawcą prac. 📢 To prawdziwe HITY ze szkolnych kartkówek. Nauczyciel płakał, gdy sprawdzał. Takie rzeczy piszą dzieci na sprawdzianach i w pracach domowych Uczniowie sięgają do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz!

📢 Tak bawiliście się w lutym! Szalone imprezy w szczecińskim klubie Pinokio [ZDJĘCIA] Kolejne imprezy w szczecińskim klubie Pinokio za nami. Zobacz, jak bawili się mieszkańcy Szczecina na imprezach w lutym. 📢 To tajne kody do twojego telefonu. Te sztuczki sprawią, że odkryjesz nowe funkcje smartfona z Androidem. Sprawdź TOP 15 najlepszych tricków Chcesz zyskać dostęp do ukrytych funkcji swojego telefonu? To nietrudne, o ile znasz tajne kody do smartfona, które pozwolą odblokować kilka ciekawych funkcji? Smartfony ma niemal każdy z nas, ale niewiele osób wie, jak i gdzie wpisać odpowiednie kombinacje liczb w znaków, by odblokować dodatkowe informacje i możliwości o swoim telefonie.

📢 Jak Robert i Anna Lewandowscy żyją w Barcelonie? Zobacz ich luksusowy świat, na który niewielu stać OBSZERNA GALERIA 29.02.2024 Robert Lewandowski jest bez dwóch zdań najlepszym polskim piłkarzem. Od 2022 gra w barwach legendarnego klubu - FC Barcelony, z którym zdążył zdobyć już Mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii.

📢 15 psów zostało uratowanych z pseudohodowli w Szczecinie. Teraz są bezpieczne Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Szczecinie przy wsparciu policji odebrało i zabezpieczyło 15 psów, które były przetrzymywane w warunkach zagrażających ich zdrowiu. 📢 Szczecin ma plan jak nie stracić pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy Pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy trzeba wydać do 31 sierpnia 2026 roku. Zostało niewiele ponad dwa lata na przygotowanie inwestycji, przeprowadzenie ich i rozliczenie. 📢 Osoby o tych imionach to najwięksi kłamcy! Oni będą ci kłamać prosto w oczy. Sprawdź, czy jesteś na liście 29.02.2024 Ponoć kłamstwo ma bardzo krótkie nogi. Mimo to, wiele osób i tak nas świadomie okłamuje z różnych powodów. Zaskakujący może być dla Was fakt, że ta cecha charakteru jest przypisana do naszego imienia! Zdaniem ezoteryków każde imię ma szereg cech charakteru, którym odznaczają się jego posiadacze. My sprawdziliśmy te imiona, które często okłamują innych. Zobaczcie, jakie imiona znalazły się na liście!

📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 29.02.2024 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu.

📢 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim. Oto aktualne miejsca ustawienia kontroli prędkości [LISTA] 29.02.2024 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku. Stawki mandatów za przekroczenie prędkości stają się coraz wyższe. Kiedy przyjdzie nam dostać zdjęcie z udokumentowanym wykroczeniem od razu mamy nietęgą minę. Zawsze trzeba się mieć na baczności i stosować się do ograniczeń prędkości oraz obowiązujących przepisów drogowych. Oto aktualna lista miejsc gdzie znajdują się fotoradary. Informacje pochodzą z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Sprawdź listę i dowiedz się na których drogach i miejscowościach się znajdują kontrole prędkości.

📢 Od tych kobiet uciekaj sprzed ołtarza! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Sprawdź listę 29.02.2024 Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie imię może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Sprawdzicie to w naszej galerii.

📢 Natychmiast wyrzuć te rzeczy! Sprawdź jakie przedmioty przynoszą nam pecha 29.02.2024 Wszyscy na co dzień marzymy o życiu w szczęściu, dostatku i zdrowiu, bez problemów. Według przesądów, często na własne życzenie sprowadzamy do swoich "czterech ścian" straszliwego pecha. Sprawdź jakich rzeczy nie trzymać w mieszkaniu, bo grożą nam straszliwym pechem i pasmem niekończących się niepowodzeń. 📢 Rzeczy z PRL-u dziś warte fortunę! Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Sprawdź co można sprzedać 29.02.2024 Trwa prawdziwy szał na meble i przedmioty z czasów PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Macie te rzeczy w swoich domach? Mogą być sporo warte, a fortuna czeka. Sprawdźcie w naszej galerii!

📢 Osoby o tych imionach odnoszą sukcesy finansowe. Sprawdź, kto może być wkrótce bogaty [LISTA] 29.02.2024 Niektóre imiona odpowiadają szczególnym cechom charakteru, które gwarantują m.in. pewność siebie, silną osobowość, sukces zawodowy, również na tle finansów. Postanowiliśmy sprawdzić znaczenie żeńskich i męskich imion i wybrać te, które odnoszą sukcesy finansowe. 📢 Dzieci o tych imionach są najmądrzejsze. Oni wyrosną na przyszłych geniuszy. Sprawdź listę 29.02.2024 Wybierając imię dla dziecka, rodzice myślą o tym, aby było ładne, brzmiało i pasowało do nazwiska. Czy mają świadomość, że przy takim wyborze decydują również o mądrości malucha? Sprawdź, które dzieci wyrosną na prawdziwych geniuszy. 📢 Oni mają ciężki charakter. Osoby o tych imionach są uparte i wredne. Z nimi ciężko się dogadać 29.02.2024 Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. Te osoby bywają uparte i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Badacze zajmują się rozszyfrowaniem psychologicznych aspektów ludzkich imion i ich zależnościami. Zobacz, jakie jest znaczenie tych imion.

📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 29.02.2024 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha! 📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 29.02.2024 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość.

📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 29.02.2024 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy? 📢 Dodatek 1100 zł na dziecko co miesiąc. Otrzymają je również studenci! Sprawdź jakie warunki trzeba spełnić 29.02.2024 Od tego roku jest wypłacany nowy dodatek na dziecko. Wielu Polaków może uzyskać go, nawet wtedy gdy osiągnie pełnoletność. To rzadki przypadek, kiedy rodzice po ukończeniu przez dziecko 18. roku życia mogą uzyskać jeszcze pieniądze. Aby otrzymać dodatek, wystarczy jedynie złożyć wniosek i spełnić kryteria. Sprawdź szczegóły.

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 29.02.2024 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 29.02.2024 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę! 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Jednoznaczne stanowisko minister Kotuli 29.02.2024 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 29.02.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek. 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 29.02.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90!

📢 To świadczenie wzrośnie o 2700 złotych! Skorzystają miliony Polaków. Projektem zajmuje się Sejm 29.02.2024 Do Sejmu trafił obywatelski projekt, który o ponad 2700 zł zwiększa jeden z dodatków, z którego korzystają miliony Polaków. Projekt zakłada podwyższenie świadczenia do poziomu nawet 4300 zł – ma to związek z powiązaniem go z minimalnym wynagrodzeniem.

📢 Emeryci dostaną nawet 400 zł zwrotu podatku z 13. i 14. emerytury! Kiedy wypłaty na konta seniorów? 29.02.2024 Kiedy ruszy okres rozliczeń PIT za 2023 rok, ZUS automatycznie wypłaci emerytom zwrot zaliczki pobranej na poczet podatku dochodowego od 13. i 14. emerytury! Kto może się spodziewać zwrotu nawet do 400 złotych? Szczegóły w naszym artykule. 📢 Komornik zajmie więcej Twojego wynagrodzenia! Ważne zmiany dla dłużników już obowiązują 29.02.2024 Od stycznia 2024 roku nastąpiła ważna zmiana dotycząca zajęć komorniczych z konta bankowego. Ile komornik będzie mógł zająć pieniędzy z naszego konta? Co z dłużnikami alimentacyjnymi?

📢 Potężne podwyżki dla seniorów! Niedługo niektórych przestanie na to stać 29.02.2024 Inflacja uderzyła w nasze portfele, ale szczególnie dotkniętą przez podwyżki grupą są seniorzy. Rosnące koszty życia mocno dały im się we znaki. To jednak nie koniec! Teraz okazało się, że ceny kolejnych usług mogą pójść w górę.

📢 Horoskop na marzec 2024 specjalnie dla Ciebie! Trudny miesiąc dla kilku znaków zodiaków 29.02.2024 Marzec może przynieść intensywne doświadczenia uczuciowe dla osób przeżywających samotność. Horoskop na marzec 2024 wskazuje, że dla niektórych singli ten miesiąc może być czasem wyjątkowych wyzwań i trudności w sferze miłosnej. Z kolei osoby w związkach doświadczą odrzucenia ze strony swojego ukochanego. Sprawdź, jakie zmiany czekają cię w nowym miesiącu.

📢 Kto się urodził 29 lutego? Te znane osoby przyszły na świat w dzień, który występuje raz na cztery lata! Sprawdź, kto jest tym szczęściarzem 29 lutego zdarza się raz na cztery lata. Czy to oznacza, że osoby urodzone w tym dniu nie świętują swoich urodzin co roku? Kto miał szczęście urodzić się 29 lutego i jakim jest znakiem zodiaku. Tego wszystkiego dowiesz się z naszego materiału.

📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 29.02.2024 Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie. 📢 Tak mieszka i żyje Dorota Gardias. Prywatne zdjęcia pięknej prezenterki. Praca, sport, podróże. Dorota Gardias na co dzień 29.02.2024 Dorota Gardias należy do najpiękniejszych i najpopularniejszych polskich prezenterek pogody. Na co dzień możemy ją oglądać w telewizji TVN. Jak lubi spędzać wolny czas? Jakie sporty uprawia? To pytanie z pewnością zdaje sobie wielu fanów pięknej prezenterki. Jaka na co dzień jest Dorota Gardias? Jak mieszka i żyje? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Tak mieszka i żyje Joanna Opozda. Dom i ogród pięknej aktorki robią wrażenie! Taka jest na co dzień Joanna Opozda 29.02.2024 Joanna Opozda z pewnością należy do najpiękniejszych polskich aktorek. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Jowity w serialu "Pierwsza miłość" emitowanym na antenie Polsatu. Poza rolami w filmach oraz serialach, Joannę Opozdę mogliśmy również oglądać w kampaniach reklamowych znanych marek. Aktorka ma liczną grupę fanów, z którymi pozostaje w stałym kontakcie w mediach społecznościowych. Jak mieszka i żyje Joanna Opozda? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje na instagramie.

📢 Tak żyje Marta Manowska. Taka jest na co dzień śliczna prowadząca program Rolnik szuka żony. Sport, podróże, piękne widoki 29.02.2024 Jaka na co dzień jest Marta Manowska? Z pewnością to pytanie zadaje sobie wielu fanów popularnej prezenterki TVP. Szczególną rozpoznawalność i sympatię widzów przyniosło jej prowadzenie popularnego wśród widzów programu "Rolnik szuka żony". Jak żyje Marta Manowska? Jak spędza wolny czas, jakie sporty uprawia? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje Marta Manowska na instagramie.

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 29.02.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach. 📢 Najlepsze MEMY o kobietach. Kobieta ma zawsze rację? Domyśl się! Takie są kobiety. Te śmieszne obrazki rozbawią Cię do łez! 29.02.2024 Żarty oraz MEMY o kontaktach między kobietami i mężczyznami z pewnością należą do tych najpopularniejszych. Dlaczego tak się dzieje? Kobiety i mężczyźni na wiele tematów mają zupełnie inne zdanie, mają inne podejście do życia. Kobiety często są uważane za te dojrzalsze i do których należy ostateczne zdanie. Wszak... kobieta ma zawsze rację! Doskonale wiedzę o tym internauci, którzy z przymrużeniem oka patrzą na relacje damsko-męskie. Jakie są kobiety okiem internautów? Zobaczcie najlepsze MEMY o kobietach!

📢 Rozliczenie PIT 2024. Nowe odliczenia i ulgi podatkowe. Za co dostaniesz zwrot pieniędzy? To możesz odliczyć. Sprawdź! 29.02.2024 Nowe odliczenia i ulgi podatkowe. Co będzie można odliczyć za 2023? Sezon podatkowy rozpocznie się tradycyjnie 15 lutego i potrwa do końca kwietnia. To możesz odliczyć od podatku za 2023 roku. Progi podatkowe na rok 2024 są już znane. Ustawodawca wprowadził bardzo istotne zmiany w tym zakresie. Sprawdź szczegóły! 📢 Stare monety warte majątek! Będziesz w szoku! Zobacz, ile mogą kosztować stare monety z czasów PRL-u! 29.02.2024 Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za te stare monety nawet kilka tysięcy złotych. Sprawdź, czy masz je u siebie w domu. Może się okazać, że trzymasz prawdziwy skarb. Jedna moneta może być warta nawet 5 tysięcy złotych. Więcej szczegółów znajdziesz w galerii! Sprawdź, jakie stare monety są poszukiwane przez kolekcjonerów.

Pogoń Szczecin jest w półfinale Fortuna Pucharu Polski. Awans do czwórki najlepszych zapewniła sobie wyjazdowym zwycięstwem z Lechem Poznań. Jedyną bramkę spotkania w 119. minucie zdobył Joao Gamboa.

📢 Kryzysowa sytuacja w Piasku. Projektant zabezpieczeń wiedział, że mieszkańcy będą zalewani Mieszkańcy wsi Piasek pod Cedynią od tygodni zmagają się z żywiołem. Strażacy muszą pompować wodę, która zalewa posesje. Wody Polskie zapowiedziały, że zostanie zlecona ekspercka analiza konstrukcji przeciwpowodziowej. Będzie też spotkanie z mieszkańcami.

📢 Czy Szczecin zdąży wydać pieniądze z KPO. Miasto ma całą listę pomysłów W pewnym stopniu jesteśmy przygotowani do KPO - mówi Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina. - Ale nie na 100 proc., bo nie wszystko jeszcze wiemy. 📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 28.02.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Kultowe gadżety z PRL-u warte są dzisiaj fortunę! Niektórym zakręci się łezka w oku. Sprawdź czy masz je w domu 28.02.2024 Wiele osób wspomina lata 70., 80., i 90. z wielkim sentymentem i znowu sięga po przedmioty, które królowały w Polskich domach. Niektóre z nich możemy zdobyć jeszcze na aukcjach internetowych, a część kultowych przedmiotów z PRL-u osiąga zawrotne ceny. Przypomnij sobie lub poznaj te niepowtarzalne gadżety z czasów słusznie minionych. 📢 Horoskop na ostatni tydzień lutego. Tydzień pełen niespodzianek i turbulencji w finansach 28.02.2024 W nadchodzącym tygodniu czeka Cię siedem dni pełnych niespodzianek, inspiracji i potencjalnych wyzwań. Zobacz co przygotował los na ostatni tydzień lutego i pierwsze dni marca (26.02-3.03.2024).

📢 Insp. Szymon Sędzik został nowym szefem zachodniopomorskiej policji Insp. Szymon Sędzik został nowym szefem zachodniopomorskiej policji. Nowy komendant zastąpił insp. Ryszarda Gana, który po ponad 30 latach przechodzi na emeryturę.

📢 Wokół Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie powstają nowe tarasy [ZDJĘCIA] Prace na północnej skarpie Zamku Książąt Pomorskich i trzech zamkowych tarasach mimo zimy nie zostały wstrzymane - wciąż trwają. Najbardziej zaawansowane są na tarasie południowym. 📢 Najnowsze oferty pracy ze Szczecina i regionu. Kogo poszukują pracodawcy? Szukasz pracy w Szczecinie i regionie? Sprawdź, jakie oferty pracy wpłynęły w ostatnich dniach do Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.

📢 Rolnicy z zachodniopomorskiego zaostrzają protest na drodze S3 Dzisiaj, tj. 26.02.2024 r. rolnicy z powiatów gryfińskiego, myśliborskiego i pyrzyckiego zaostrzyli protest na S3 węzeł Myślibórz, wjechali o godzinie 14.00 na węzeł i nie zjadą z niego, dopóki nie zostanie podpisane porozumienie z Rządem RP. 📢 Montaż przęsła nowego mostu na S3. Widowiskowa operacja w Wolinie Przeprawa nad Dziwną to element odcinka S3 Dargobądz-Troszyn, który będzie miał 16 kilometrów, obejmuje on budowę węzła Dargobądz, Wolin Wschód oraz Wolin Zachód.

📢 Tak kibicowaliście Pogoni! Frekwencja dopisała, ale brak kompletu na trybunach też zaskoczył [ZDJĘCIA KIBICÓW] W piątkowy wieczór Pogoń Szczecin po raz pierwszy w 2024 roku zagrała ligowy mecz na Stadionie im. Floriana Krygiera w Szczecinie. Hit to nie był, bo Portowcy podejmowali outsidera PKO Ekstraklasy.

📢 Byliśmy w Fabryce Wody. Szczeciński aquapark wygląda imponująco. Otwarcie już wkrótce [ZDJĘCIA] Na 3 tysiące osób dziennie liczą władze szczecińskiego aquaparku. Dzisiaj zobaczyliśmy Fabrykę Wody od środka. Otwarcie możliwe jeszcze w marcu. 📢 Statek ze Szczecina w rejsie przez Atlantyk. Przewozi części rakiety Ariane 6 [ZDJĘCIA] Kadłub wyjątkowej jednostki powstał w Szczecinie. Statek transportuje elementy rakiety do portu Pariacabo w Gujanie Francuskiej. Pod koniec lutego ma być na miejscu. Z Gujany, z europejskiego portu kosmicznego w Kourou, ma nastąpić inauguracyjny start Ariane 6. 📢 Hotelowy kolos z Pobierowa coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy hotel Gołębiewski [ZDJĘCIA] Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter.

📢 Międzynarodowy Zlot Morsów. Miłośnicy zimowych kąpieli opanowali Mielno [ZDJĘCIA, WIDEO] Niedziela była już ostatnim z czterech dni Międzynarodowego Zlotu Morsów w Mielnie. I dopiero tego dnia pogoda dopisała. Choć tak naprawdę uczestnicy zlotu chcieliby mieć śnieg i mróz, a nie 9 stopni Celsjusza powyżej zera.

📢 Fabryka Wody w Szczecinie ma ruszyć w marcu, a nadal szuka pracowników Miejski aquapark ma przyjąć pierwszych gości jeszcze w tym kwartale. Są jednak kłopoty ze skompletowaniem załogi. Brakuje m.in. ratowników wodnych. Trwają odbiory i ostatnie testy urządzeń w aquaparku, a pozwolenie na jego użytkowanie ma być wydane w tym miesiącu. 📢 One rządziły na parkiecie w 2023 roku! Piękne szczecinianki w klubie Pinokio [ZDJĘCIA] Uroda, blask i wdzięk. Te panie z pewnością podbiły 2023 rok. Nie można od nich oderwać wzroku. W klubie Pinokio wymiatały na parkiecie. W naszej galerii znajdziesz prawdziwe królowe minionego już roku. Weekendy należały do nich!

