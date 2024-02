Przegląd prasy 1.02.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 31.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić!”?

Prasówka 1.02: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerzy są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Pożegnanie z Afryką. Powitanie nowej Galerii Malarstwa Europejskiego [ZDJĘCIA] Muzeum Narodowe w Szczecinie żegna się z wystawą „W Afrykańskiej wiosce”. Rozpoczyna tworzenie nowej Galerii Nowoczesnej z europejskim malarstwem.

📢 Gdzie mieszka Martyna Wojciechowska? Modna kuchnia i salon znanej podróżniczki. Zobacz zdjęcia nowoczesnego domu Martyny Wojciechowskiej Martyna Wojciechowska mnóstwo czasu spędza poza domem, ale uwielbia wracać po podróżach do swojego mieszkania w stolicy. Tutaj uwiła swoje przytulne gniazdko. Apartament dziennikarki pełen jest pamiątek z różnych części świata. Zobacz, jak stylowo urządziła mieszkanie Martyna Wojciechowska. Koniecznie zajrzyj do przytulnego domu podróżniczki w modnej warszawskiej dzielnicy.

📢 Szczecińska szkoła będzie kształcić pracowników terminala instalacyjnego morskich farm wiatrowych Zespół Szkół nr 4 w Szczecinie oraz ORLEN Neptun wspólnie zadbają o kształcenie kadr dla sektora offshore wind.

📢 Polimery Police produkują propylen i polipropylen. Czas na ważny test Produkty wytwarzane w nowym kombinacie w Policach przeszły pozytywne testy i są dostępne w sprzedaży. Maksymalna wydajność nowej instalacji ma być osiągnięta do końca trzeciego kwartału tego roku. 📢 Recydywista grasował w pociągu relacji Świnoujście-Poznań. Pasażer sporo stracił Karty kredytowe, telefon, pieniądze stracił pasażer pociągu relacji Świnoujście-Poznań. Złodzieja udało się namierzyć i stanie przed sądem. Okazuje się, że to recydywista. Zanim go zatrzymano, zaczął wypłacać gotówkę przy użyciu skradzionych kart. 📢 Król Danii Fryderyk X już w Polsce. Powitał go prezydent Andrzej Duda Prezydent Andrzej Duda powitał na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego króla Danii. Fryderyk X przyjechał do Polski z trzydniową wizytą. To pierwsza zagraniczna podróż niedawno koronowanego monarchy.

📢 Wszyscy prezesi Zarządu Morskich Portów Szczecin Świnoujście zostali odwołani Nowa Rada Nadzorcza Zarządu Morskich Portów Szczecin Świnoujście, powołana w piątek 26 stycznia, podjęła dziś (31 stycznia) decyzję o odwołaniu wszystkich trzech prezesów Zarządu Morskich Portów Szczecin Świnoujście, a minister Arkadiusz Marchewka zapowiedział audyt i kontrole w spółce. 📢 Te urządzenia biorą najwięcej prądu. Sprawdź listę sprzętów, które masz w domu i podlicz je z kalkulatorem prądu. Zdziwisz się! Uruchom kalkulator zużycia prądu i sprawdź, co powiększa twój domowy rachunek za energię. Oto lista urządzeń, które zużywają najwięcej prądu, nawet jeśli z nich nie korzystasz. Chcesz się obronić przed wysokimi rachunkami i nie przekroczyć 2000 kWh? Sprawdź listę urządzeń, które są pożeraczami prądu i kradną go bez twojej wiedzy. Te sprzęty i urządzenia kosztują cię kilkaset złotych rocznie! Tak obliczysz roczne zużycie prądu. Metoda jest prosta.

📢 Zioła na trzustkę. Sięgnij po te naturalne napary, aby zregenerować trzustkę i usprawnić jej pracę. Herbatki, które pomogą uniknąć cukrzycy Trzustka to niezwykle ważny organ w naszym ciele. Jej nieprawidłowe funkcjonowanie może prowadzić do rozwoju cukrzycę i insulinooporności, ostrego i przewlekłego zapalenie oraz nowotworu trzustki. Zobacz, jakie zioła pomogą naturalnie zregenerować trzustkę i ochronić ją przed uszkodzeniem. 📢 To prawdziwe HITY ze szkolnych kartkówek. Nauczyciel płakał, gdy sprawdzał. Takie rzeczy piszą dzieci na sprawdzianach i w pracach domowych Uczniowie sięgają do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz!

📢 To NAJPIĘKNIEJSZE kobiety Pomorza! Cudne panie na Instagramie. Zobacz, co podziwiają fani Sylwii Bomby, Marceliny Zawadzkiej Marcelina Zawadzka, Agnieszka Boryń, Sylwia Bomba, Magdalena Frąckowiak... Z Pomorza pochodzą m.in. aktorki, modelki, prezenterki, aktorki, instruktorki fitness. Wszystkie chwalą się swoimi cudownymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jest co podziwiać! Pomorze bez wątpienia ma piękne twarze.

📢 Kultowe gadżety z PRL-u warte są dzisiaj fortunę! Niektórym zakręci się łezka w oku. Sprawdź czy masz je w domu 31.01.2024 Wiele osób wspomina lata 70., 80., i 90. z wielkim sentymentem i znowu sięga po przedmioty, które królowały w Polskich domach. Niektóre z nich możemy zdobyć jeszcze na aukcjach internetowych, a część kultowych przedmiotów z PRL-u osiąga zawrotne ceny. Przypomnij sobie lub poznaj te niepowtarzalne gadżety z czasów słusznie minionych.

📢 Te kobiety są najlepszymi żonami. Osoby o tych imionach to świetne partnerki, żony. Znaczenie imion 31.01.2024 Oto lista imion kobiet, które są kandydatkami na idealną żonę. Kochającą, czułą, wrażliwą, a jednocześnie świetną organizatorkę życia domowego, gospodynię. Czy dziś wierzymy, że imiona mają funkcje magiczne i mogą determinować charakter człowieka? Zobacz listę kobiet, które są świetnymi żonami.

📢 Teściowe z piekła rodem! Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe. Sprawdź listę 31.01.2024 Teściowa, druga matka przez jednych uwielbiana, a przez innych nienawidzona. Żarty o teściowych wciąż są jednymi z najpopularniejszych. Sprawdźcie w naszej galerii imiona najgorszych teściowych. 📢 Od tych kobiet uciekaj sprzed ołtarza! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Sprawdź listę 31.01.2024 Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie imię może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Sprawdzicie to w naszej galerii.

📢 Natychmiast wyrzuć te rzeczy! Sprawdź jakie przedmioty przynoszą nam pecha 31.01.2024 Wszyscy na co dzień marzymy o życiu w szczęściu, dostatku i zdrowiu, bez problemów. Według przesądów, często na własne życzenie sprowadzamy do swoich "czterech ścian" straszliwego pecha. Sprawdź jakich rzeczy nie trzymać w mieszkaniu, bo grożą nam straszliwym pechem i pasmem niekończących się niepowodzeń. 📢 Rzeczy z PRL-u dziś warte fortunę! Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Sprawdź co można sprzedać 31.01.2024 Trwa prawdziwy szał na meble i przedmioty z czasów PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Macie te rzeczy w swoich domach? Mogą być sporo warte, a fortuna czeka. Sprawdźcie w naszej galerii!

📢 Emerytury stażowe w Polsce coraz bliżej! Wyjaśniamy zasady projektu. Sprawdź, kiedy "stażówki" wejdą w życie 31.01.2024 Po rozmowach z NSZZ "Solidarność" droga do emerytur stażowych jest otwarta — powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Przewodniczący Piotr Duda ocenił, że podpisane w środę porozumienie z rządem jest historyczne. Wyjaśniamy, zasady emerytur stażowych i kiedy projekt wejdzie w życie.

📢 Osoby o tych imionach odnoszą sukcesy finansowe. Sprawdź, kto może być wkrótce bogaty [LISTA] 31.01.2024 Niektóre imiona odpowiadają szczególnym cechom charakteru, które gwarantują m.in. pewność siebie, silną osobowość, sukces zawodowy, również na tle finansów. Postanowiliśmy sprawdzić znaczenie żeńskich i męskich imion i wybrać te, które odnoszą sukcesy finansowe. 📢 Dzieci o tych imionach są najmądrzejsze. Oni wyrosną na przyszłych geniuszy. Sprawdź listę 31.01.2024 Wybierając imię dla dziecka, rodzice myślą o tym, aby było ładne, brzmiało i pasowało do nazwiska. Czy mają świadomość, że przy takim wyborze decydują również o mądrości malucha? Sprawdź, które dzieci wyrosną na prawdziwych geniuszy.

📢 500 plus na dziecko to nie wszystko. Dodatkowe świadczenie dla osób pracujących. Sprawdź szczegóły jak je otrzymać 31.01.2024 Oprócz plotek dotyczących waloryzacji świadczenia 500 plus na każde dziecko, pojawiły się postulaty utworzenia dodatkowego świadczenia dla osób pracujących. Mowa tu konkretnie o dodatku 500 złotych dla osób będących na etacie. Sprawdź szczegóły projektu. 📢 Najbardziej wredne osoby! Osoby o tych imionach potrafią być złośliwe. Sprawdź kto znalazł się na liście 31.01.2024 Od dawna ezoterycy interesują się związkiem między imionami a naszymi predyspozycjami. Imię wpływa na naszą osobowość. Według niektórych teorii istnieją imiona, które są kojarzone z nerwowością. Sprawdziliśmy to i przygotowaliśmy listę imion, które są najbardziej nerwowe. 📢 Oni mają trudny charakter. Osoby o tych imionach są uparte i wredne. Z nimi ciężko się dogadać 31.01.2024 Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. Te osoby bywają uparte i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Badacze zajmują się rozszyfrowaniem psychologicznych aspektów ludzkich imion i ich zależnościami. Zobacz, jakie jest znaczenie tych imion.

📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 31.01.2024 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha! 📢 Najłagodniejsze rasy psów dla dziecka. Psy tych ras nadają się idealnie [LISTA] 31.01.2024 Psychologowie nie mają wątpliwości, towarzystwo psa w dzieciństwie ma wiele bardzo dobroczynnych wpływów na rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny dzieci. Aby jednak maluch mógł w pełni czerpać z korzyści, jakie daje obecność psa w domu, musimy wiedzieć, jaka rasa będzie najlepsza. Jakiego psa wybrać dla dziecka? Przedstawiamy najlepsze rasy psów dla najmłodszych

📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 31.01.2024 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość. 📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 31.01.2024 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 31.01.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Polacy dostaną od rządu prawie 8000 złotych! Nie musisz składać żadnego wniosku. Sprawdź szczegóły 31.01.2024 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie nawet 8000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 31.01.2024 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 31.01.2024 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę! 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 31.01.2024 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Sprawdź, jak korzystnie zaplanować swój urlop 31.01.2024 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu. 📢 2760 zł ekstra dodatku dla emerytów! Zobacz jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla seniorów 31.01.2024 Pieniądze to kwestia ważna nie tylko dla emerytów. Dodatkowe świadczenie w dobie szalejącej inflacji jest niczym spełnienie marzeń osób planujących miesięczny budżet. Seniorzy mogą otrzymać 230 zł miesięcznie do końca życia. Rocznie daje to aż 2760 zł! Sprawdź jak uzyskać dodatkowe świadczenie.

📢 Niewielu Polaków wie o tym dodatku. Można zyskać 550 zł, bez względu na wiek! Decyzja w ciągu miesiąca 31.01.2024 553,30 zł miesięcznie to specjalny dodatek wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jego wysokość jest stała, ale podlega on corocznej waloryzacji. Aby go otrzymać, trzeba spełniać specjalne warunki. Wyjaśniamy szczegóły.

📢 Duże podwyżki wynagrodzeń na początku 2024 roku! Ile pieniędzy już niedługo trafi do Polaków? 31.01.2024 Gwarancja minimalnej wysokości wynagrodzenia przy umowach cywilnoprawnych, podobnie jak wynagrodzenie za pracę, podlega szczególnej ochronie. Wielu Polaków może mieć powody do zadowolenia – rok 2024 także będzie obfitował w znaczne podwyżki płacy minimalnej. Co ważne nastąpi to aż dwa razy w roku!

📢 Od nowego roku szykuje się nowy dodatek. Dostaniesz 3500 zł. Wystarczy złożyć wniosek 31.01.2024 W 2023 roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło kolejny program socjalny. O świadczenie będzie można występować już od 2024 roku. Zyskać można nawet 3,5 tys. złotych. Wyjaśniamy szczegóły programu. 📢 ZUS wydał komunikat w sprawie 800 plus! Pieniądze dopiero po złożeniu dodatkowego wniosku? 31.01.2024 Pieniądze na dzieci będą większe i cieszy to wszystkich rodziców. Już od 1 stycznia 2024 roku 500 plus zastąpi 800 plus. ZUS wydał specjalny komunikat w sprawie zmian w świadczeniu. Chodzi o dodatkowe wnioski dotyczące wypłaty pieniędzy na dzieci. Sprawdźcie szczegóły!

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 31.01.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90! 📢 Memy o zimie robią prawdziwą furorę. Internautów nie zaskoczył śnieg [MEMY] 31.01.2024 Memy o zimie co roku robią furorę w internecie! Internauci lubią żartować z niskich temperatur, odśnieżania oraz sytuacji na drogach. Co roku Internauci tworzą tysiące nowych memów o zimie. Ich pomysły nie mają końca. Przedstawiamy, według naszej opinii, te najśmieszniejsze. 📢 To świadczenie wzrośnie o 2700 złotych! Skorzystają miliony Polaków. Projektem zajmuje się Sejm 31.01.2024 Do Sejmu trafił obywatelski projekt, który o ponad 2700 zł zwiększa jeden z dodatków, z którego korzystają miliony Polaków. Projekt zakłada podwyższenie świadczenia do poziomu nawet 4300 zł – ma to związek z powiązaniem go z minimalnym wynagrodzeniem.

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 31.01.2024 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii! 📢 Tak mieszka i żyje Dorota Gardias. Prywatne zdjęcia pięknej prezenterki. Praca, sport, podróże. Dorota Gardias na co dzień 31.01.2024 Dorota Gardias należy do najpiękniejszych i najpopularniejszych polskich prezenterek pogody. Na co dzień możemy ją oglądać w telewizji TVN. Jak lubi spędzać wolny czas? Jakie sporty uprawia? To pytanie z pewnością zdaje sobie wielu fanów pięknej prezenterki. Jaka na co dzień jest Dorota Gardias? Jak mieszka i żyje? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Tak żyje Marta Manowska. Taka jest na co dzień śliczna prowadząca program Rolnik szuka żony. Sport, podróże, piękne widoki 31.01.2024 Jaka na co dzień jest Marta Manowska? Z pewnością to pytanie zadaje sobie wielu fanów popularnej prezenterki TVP. Szczególną rozpoznawalność i sympatię widzów przyniosło jej prowadzenie popularnego wśród widzów programu "Rolnik szuka żony". Jak żyje Marta Manowska? Jak spędza wolny czas, jakie sporty uprawia? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje Marta Manowska na instagramie. 📢 Koszalin na archiwalnych zdjęciach Głosu Koszalińskiego. Zobacz kadry z lat 90-tych i wcześniejszych 31.01.2024 Jak Koszalin wyglądał 30 i więcej lat temu? Tego dowiecie się z archiwalnych zdjęć Głosu Koszalińskiego. Zapraszamy do oglądania!

📢 Tak mieszka i żyje Joanna Opozda. Dom i ogród pięknej aktorki robią wrażenie! Taka jest na co dzień Joanna Opozda 31.01.2024 Joanna Opozda z pewnością należy do najpiękniejszych polskich aktorek. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Jowity w serialu "Pierwsza miłość" emitowanym na antenie Polsatu. Poza rolami w filmach oraz serialach, Joannę Opozdę mogliśmy również oglądać w kampaniach reklamowych znanych marek. Aktorka ma liczną grupę fanów, z którymi pozostaje w stałym kontakcie w mediach społecznościowych. Jak mieszka i żyje Joanna Opozda? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje na instagramie.

📢 Co tak śmierdzi - sprawdzają ludzie i drony. Kiedy śmieci w piecu, z dymem pójdzie kasa Jeśli prawdą jest, że w starym piecu diabeł pali, to wciąż wielu właścicieli pieców i kominków musi mieć diabła za skórą. Doskonale czuć to, tak dosłownie czuć, w powietrzu. Tak jakby od Świnoujścia do Krynicy Morskiej ktoś urządzał sobie zawody w paleniu byle czym. - Jest lepiej niż było - mówią kontrolerzy, ale każdego dnia i tak wysyłają przeciwko zatruwaczom powietrza najnowsze zdobycze techniki. 📢 Chór Politechniki Morskiej wystąpił z Beatą Kozidrak w filharmonii Beata Kozidrak oraz zespół Bajm na szczeciński koncert w filharmonii zaprosili Chór Politechniki Morskiej w Szczecinie, znany m.in. z nowatorskich, zaskakujących fuzji ze znakomitymi artystami w ramach swojego festiwalu “Wspólne Brzmienia”.

📢 Awantura o szpital w Świnoujściu. Medycy proszą o refleksję, prezes grozi sądem Medycy ze szpitala w Świnoujściu napisali list otwarty po tym, jak wylała się na nich fala hejtu. Niewykluczone, że sprawa będzie miała swój finał w sądzie, bo szpital wystąpił na drogę prawną żądając od kilkunastu osób przeprosin.

📢 Kratery jak po uderzeniu bomby. Ta ulica to tor przeszkód. Koszmar mieszkańców Warszewa [ZDJĘCIA] Mieszkańcy szczecińskiego osiedla od lat zabiegają o remont ulicy Rafy Koralowej. Stan drogi jest fatalny: dziury, uskoki, bez odprowadzenia deszczówki. Urzędnicy mówią, że najpierw powstanie projekt przebudowy, a realizacja? Nie wiadomo. 📢 Szpital MSWiA w Szczecinie wstrzymuje odwiedziny pacjentów. Koronawirus wciąż groźny Z powodu szybko wzrastającej liczby zakażeń SARS-CoV-2 u hospitalizowanych pacjentów, od wtorku (30 stycznia) wstrzymane są odwiedziny w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym, Neurochirurgii oraz Intensywnego Nadzoru Neurologicznego szpitala przy ul. Jagiellońskiej w Szczecinie.

📢 Zimno na Pogodnie. W środę awaryjne wyłączenie ciepła Przez trzy dni: w środę, czwartek i piątek nie będzie ciepła na Pogodnie. Zostanie wyłączone z powodu konieczności wymiany zaworu odprowadzającego. 📢 Co się stanie, jeśli przestaniesz uprawiać seks? 9 najczęstszych skutków braku seksu Seks wciąż bywa tematem tabu, choć przyznacie (nawet po cichutku), że niemal wszyscy lubimy o nim słuchać i czytać, a czasem nawet go oglądać. Wiele się mówi o tym, jak TO robić, co nam seks daje i jakie zagrożenia są z nim związane. A co się dzieje z ciałem i umysłem, kiedy nie uprawiamy seksu? Poznaj 9 najczęstszych skutków braku seksu. 📢 To imiona, które noszą DOBRE TEŚCIOWE. To imię teściowej przynosi szczęście. Kobiety o tych imionach to prawdziwe skarby. Uśmiech losu! Teściowa to skarb - mówi słynne porzekadło. Druga mama potrafi być opoką i nieocenioną pomocą, bo chętnie pomoże przy chorym dziecku, załatwi papierkowe sprawy w urzędzie, podleje kwiatki, gdy wyjedziecie na urlop. A w niedzielę zawsze zaprosi swój na pyszny obiad. Jaki imiona noszą kobiety, które są dobrymi teściowymi? Sprawdźmy!

📢 Jak daleko sięga wyobraźnia studentów malarstwa? Oto ich prace semestralne [ZDJĘCIA] Akademia Sztuki zaprosiła na otwarty przegląd semestralny prac studentów Katedry Malarstwa i Rysunku. W kilku salach można było oglądać ich twórczość, o której chętnie opowiadali. 📢 Szybka ścieżka wojewody dla samorządowców w zachodniopomorskim Od 1 lutego tego roku samorządowcy z zachodniopomorskiego będą mogli ustalać z wojewodą zachodniopomorskim pilne sprawy tzw. szybka ścieżką. Już w tej chwili otrzymali oni adresy mailowe, gdzie będą mogli słać pytania do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, aby załatwić swoje sprawy. 📢 Z okna Hotelu Słupsk wylatywały telewizory. Wizja lokalna w sprawie o zabójstwo We wtorek 30 stycznia w Hotelu Słupsk przeprowadzono eksperyment procesowy w sprawie Piotra Ogrodniczuka oskarżonego o zabójstwo Jacka B. z użyciem telewizora w listopadzie 2018 roku. Trzy razy manekin z przywiązanym telewizorem wylatywał z trzeciego piętra.

📢 Mateusz Łęgowski bez prezentu urodzinowego. Klub na tym stracił W poniedziałek Mateusz Łęgowski świętował 21. urodziny. Filippo Inzaghi nie zdecydował się jednak przywrócić byłego pomocnika Pogoni Szczecin do wyjściowego składu US Salernitany na mecz z AS Romą. 📢 Na działce w sąsiedztwie filharmonii powstanie apartamentowiec. Niepewny los schronu przeciwatomowego Spółka Calbud, która wygrała przetarg i kupiła teren koło filharmonii szczecińskiej, chce tam postawić apartamentowiec najwyższej klasy. Na razie jeszcze na pewno nie wiadomo, jak będzie wyglądał nowy obiekt na tyłach filharmonii i czy wykorzystany będzie schron czy firma go zburzy. Wkrótce Calbud ogłosi konkurs architektoniczny na koncepcję nowego budynku. 📢 Niespełna dwa tygodnie do rozpoczęcia wiosny. Duńczycy sprawdzą formę Pogoni We wtorek Pogoń Szczecin rozpocznie przedostatni etap przygotowań do rundy wiosennej w Polsce. Ten tydzień zwieńczy bardzo ciekawie się zapowiadający sparing.

📢 Wspólne śpiewanie na cześć założyciela szczecińskiej opery. W weekend rozpoczął się rok Jacka Nieżychowskiego [ZDJĘCIA] W setną rocznicę urodzin Jacka Nieżychowskiego, założyciela i pierwszego dyrektora Operetki Szczecińskiej, na której fundamentach powstała Opera na Zamku, na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie, na którym jest pochowany, zabrzmiała aria „Wielka sława to żart” z operetki „Baron cygański” J. Straussa. 📢 Prezydent Szczecina kontra jedenastoletni Filip Miasto odmawia niewidomemu Filipowi pokrycia kosztów dojazdu do szkoły w Laskach. Sąd stanął po stronie rodziców, ale nic się nie zmieniło. „Wzywamy do niezwłocznego wykonania wyroku” - piszą i zarzucają prezydentowi Szczecina obojętność i bezprawie. 📢 Teatr Polski w Szczecinie przedstawił radnym plany na drugą część sezonu Radni sejmiku wojewódzkiego odwiedzili Teatr Polski pół roku po otwarciu nowej siedziby. Pytali o plany na przyszłość oraz o usterki techniczne, z którymi borykał się teatr.

📢 Praca szuka człowieka w Szczecinie. Zarobki nawet do 7 tys. złotych "na rękę". Oto najnowsze oferty Szukasz pracy w Szczecinie i regionie? Sprawdź, jakie oferty pracy wpłynęły w ostatnich dniach do Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. 📢 Dramatycznie brakuje pielęgniarek i położnych. Kroplówka seniorek ratuje nasze zdrowie Pielęgniarek w zachodniej części województwa zachodniopomorskiego jest 8008, czyli bardzo mało. A może być jeszcze mniej. Tylko w 2023 roku aż 241 pań nabyło uprawnienia emerytalne. Gdyby zdecydowały się odejść... 📢 Jak żyjesz, tak się starzejesz. Geny mają mniejsze znaczenie niż myślisz Co wpływa na tempo naszego starzenia? To, jak żyjemy. To już pewnik. Naukowcy właśnie wykazali, że możemy wpływać na to, jak długo pozostaniemy piękni i młodzi. W dużej mierze to zależy od nas! Od naszego stylu życia. Dr hab. Ewelina Pośpiech z Zakładu Genetyki Sądowej PUM w Szczecinie uważa, że aż w 70 proc. starzenie determinuje to, co i jak robimy. Jedynie w 30 proc. na nasz zegar biologiczny wpływają geny.

📢 Seks po 60. Kto ma bardziej aktywne życie intymne w wieku emerytalnym – mężczyźni czy kobiety? Seks to temat, który sprawia, że krew zaczyna szybciej płynąć i robi się nam gorąco. A seks po 60.? Naukowcy z Uniwersytetu Wschodniej Anglii przyjrzeli się, kto uprawia więcej seksu po ukończeniu 60. roku życia. Kobiety czy mężczyźni – kto ma bogatsze życie intymne w wieku emerytalnym? Sprawdź wyniki badań. 📢 Sposób na hormony szczęścia i młodszy mózg. Uprawiaj seks dla zdrowia! Wzmacnia związek i odporność, ale nie tylko. Poznaj też inne powody Seks to szereg korzyści dla zdrowia, w tym nawet takie, o których się nie mówi. To nie tylko sposób na bliskość i wspólną aktywność, bo regularne miłosne igraszki wpływają na wiele dziedzin naszego życia. Zobacz, dlaczego warto się kochać.

📢 Jak przywrócić namiętność w związku? 10 rad specjalistów. Działają na pary w każdym wieku! Co jest kluczem do udanego życia seksualnego w związku? Intymność i bliskość. Najlepiej wiedzą o tym John i Julie Gottmanowie, małżeństwo terapeutów, które od przeszło 40 lat poświęca swoje wspólne życie badaniom i praktyce wspierania zdrowych, długotrwałych relacji. Wypróbuj ich 10 rad, które pomagają przywrócić namiętność w małżeństwie. 📢 Które afrodyzjaki naprawdę działają? Te naturalne produkty skutecznie i bezpiecznie pobudzą libido. Zobacz, jak zwiększyć popęd seksualny Produkty podnoszące libido i jakość życia seksualnego to afrodyzjaki. Do tych najbardziej polecanych należą bezpieczne i zdrowe produkty naturalne, które jadamy jako żywność, stosujemy jako superfoods albo suplementy diety. Najlepsze afrodyzjaki dla kobiet i mężczyzn to składniki o potwierdzonych naukowo właściwościach, które zwiększają popęd seksualny i podniecenie, a także przyjemność ze zbliżenia. Zobacz, co jeść i pić, by podnieść temperaturę w sypialni nie tylko w Walentynki.

📢 Wnętrza schronu przy ul. Starzyńskiego w Szczecinie. Zobacz, jak się prezentują [ZDJĘCIA] To jeden z najlepiej utrzymanych schronów w Polsce - twierdzą historycy i miłośnicy tego typu budowli, którzy już kilka razy weszli do środka i zwiedzili cały obiekt. 📢 Dlaczego kobiety udają orgazm? Naukowcy odkryli główne powody, dla których kobiety oszukują swoich partnerów Najnowsze badanie amerykańskich naukowców ujawnia zaskakujące powody, dla których kobiety udają orgazm. Okazuje się bowiem, że robią to w dobrej wierze, ponieważ nie chcą skrzywdzić mężczyzny. Sprawdź, jakie są głównie powody, dla których kobiety oszukują swoich partnerów.