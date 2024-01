Przed nami w zachodniopomorskim szczególnie mroźna noc. Temperatura spadnie nawet do minus 14 stopni C. [ZDJĘCIA]

O siarczystych mrozach i prognozie pogody na najbliższy tydzień rozmawiamy z Krzysztofem Ściborem z Biura Prognoz Pogody Calvus.

- Rano obudziły nas w zachodniopomorskim mrozy. Długo z nami jeszcze zostaną?- Przed nami najzimniejsza noc, a właściwie poranek. To właśnie tej nocy z poniedziałku na wtorek termometry będą nam pokazywały w zachodniopomorskim nawet minus 12 stopni, a w pobliży Szczecina temperatura spadnie do minus 14 stopni Celsjusza. - O której godzinie będzie najzimniej?

- Tych najzimniejszych momentów możemy się spodziewać między godzina 6 a 8 rano. Po godzinie 8 temperatura w naszym regionie będzie rosła. W dzień we wtorek powinno być od minus 4 do minus 2 stopni C. - Skąd te mrozy?

- Ze Skandynawii. To tam teraz są rzeczywiście siarczyste mrozy, które dochodzą do ponad minus 30 stopni C. - Nam aż takie zimno nie grozi?

- Na szczęście nie, a to między innymi dzięki temperaturze wody w Bałtyku.

- Długo ten mróz z nami zostanie?

- Z dania na dzień będzie coraz cieplej. W nocy z wtorku na środę ma być od minus 6 do minus 4 stopni C. A w dzień już powinno być 0 stopni ciepła. Pogoda będzie pochmurna, ale padać nie powinno. - I co dalej?

- Coraz cieplej. W czwartek czeka nas lekka odwilż. Już tego dnia temperatura ma być na plusie. Nawet do plus 2 stopni C. - A jaki będzie weekend?

- W nocy z piątku na sobotę będzie mroźne, nawet do minus 4 stopni rano, ale w dzień temperatura w piątek wzrośnie do plus 1 stopnia C. Dalej możemy się spodziewać w sobotę i niedzielę nawet po plus 4 stopnie C.

- A co ze śniegiem?

- Teraz jesteśmy pod wpływem wyżu z północy. A w czasie wysokiego ciśnienia nie ma opadów. Natomiast możliwe jest, że w sobotę popada, ale raczej deszcz ze śniegiem. - To już zima do nas nie wróci?

- Niestety wróci i to szybko. Na razie z prognoz wynika, że w poniedziałek w przyszłym tygodniu ma być od minus 10 do minus 8 stopni C w naszym regionie.

