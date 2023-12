Przebudowa nabrzeży w Porcie Szczecin coraz bliżej końca

Poprawa dostępu do Portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego to między innymi modernizacja Nabrzeży Czeskiego oraz Słowackiego, a także budowa nowych: Norweskiego, Duńskiego i pola odkładu na wyspie Ostrów Mieleński. Łączna długość wykorzystanych w tej inwestycji rur to ponad 20 kilometrów, a długość ścianek szczelnych aż 40 kilometrów. Ich waga przekracza 5000 ton. Prace idą zgodnie z planem, a zespół przygotowuje się do uzyskania pozwolenia na użytkowanie Nabrzeża Duńskiego oraz Norweskiego. Roboty powinny zakończyć się w przyszłym roku.

- Zakończyliśmy budowę ponad 1300 metrów nabrzeży: 770 metrów Nabrzeża Duńskiego, 300 metrów Nabrzeża Czeskiego (I etap) oraz 300 metrów Nabrzeża Norweskiego. I etap Nabrzeża Czeskiego jest gotowy i mamy już wszystkie pozwolenia na użytkowanie, dzięki temu port może już z niego korzystać. Natomiast przy Nabrzeżu Duńskim oraz Norweskim niedługo wdrożymy tę procedurę. Za nami jest też budowa pola refulacyjnego. Dodatkowo wykonaliśmy pogłębienie dna – mówi Piotr Arabczyk, Dyrektor Projektu z Grupy NDI.