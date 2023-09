Prasówka 9.09.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie są utrudnienia w ruchu w woj. zachodniopomorskim (9.09.2023)? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić trudności”?

Prasówka 9.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie są utrudnienia w ruchu w woj. zachodniopomorskim (9.09.2023)? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić trudności Które drogi w województwie zachodniopomorskim 9.09.2023 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga S3a, Łącznica zjazdowa z S3 na A6. Kierunek Berlin, Kołbaskowo (0. km na odc. 2 km) Zamknięcie łącznicy zjazdowej z S3 na A6 w związku z remontem nawierzchni. Ruch pojazdów do Berlina i Kołbaskowa prowadzony będzie przez Węzeł Szczecin - Podjuchy zgodnie z oznakowaniem na drodze. Planownay czas robót do 07.11.2023 r..

📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów!

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 09.09.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

Prasówka 9.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! 09.09.2023 Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź koniecznie naszą listę!

📢 Pili alkohol i jechali autem. Poszukuje ich zachodniopomorska policja. Sprawdź nową listę Oto listy gończe za osobami, które prowadziły samochód pod wpływem alkoholu, bądź innych środkach odurzających. Zachodniopomorska policja - na wniosek sądu, bądź prokuratury - poszukuje obecnie co najmniej kilkudziesięciu takich kierowców. Sprawdź listę osób poszukiwanych z art. 178a § 1 - prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym przez osobę będącą w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. 📢 Tak żyją i pracują Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. Zobacz prywatne zdjęcia pary Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski to obecnie jedna z najgorętszych par polskiego show biznesu. Od kiedy oficjalnie potwierdzili, że są ze sobą chętnie dzielą się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jak spędzają wolny czas, gdzie podróżują, no i jak wspólnie pracują? To wszystko można zobaczyć na tych zdjęciach. Sprawdź!

📢 Dary od brodaczy dla oddziałów pediatrycznych szpitala Zdroje Członkowie ogólnopolskiego Stowarzyszenia Broda i Tatuaż - Beard Clan już po raz kolejny zorganizowali zbiórkę funduszy na rzecz młodych pacjentów szpitala „Zdroje”. 📢 35. edycja Targów Agro Pomerania rozpoczęta. Ponad 300 wystawców w Barzkowicach [ZDJĘCIA] W Barzkowicach zainaugurowano jubileuszową 35. edycję Targów Agro Pomerania. Przez trzy dni odbędzie się tu wiele spotkań, imprez oraz licznych atrakcji przygotowanych przez wystawców dla mieszkańców regionu i gości. Do Barzkowic zjechali przedstawiciele parlamentu, rządu oraz samorządowcy. Targi w Barzkowicach odbywają się w 100-lecie doradztwa rolniczego w Polsce. 📢 „Nigdy nie noszę niczego zbędnego”. Rok temu nikt nie znał ring girl Apolloni Llewelyn, ale w styczniu wszystko się zmieniło [ZDJĘCIA] Ring girl Apollonia Llewelyn zadziwiła fanów nowymi, śmiałymi zdjęciami. 23-latka zyskała sławę na początku tego roku, kiedy pojawiła się na ringu w karcie Misfits z udziałem KSI i Elle Brook.

📢 Ponad tona karmy dla bezdomnych zwierząt. To efekty rocznej akcji w CH Galaxy [WIDEO] Wolontariusze i przedstawiciele Centrum Handlowo-Rozrywkowego Galaxy przekazali w piątek zebraną przez cały rok karmę schroniskom. Fundusze na zakup jedzenia dla potrzebujących psów i kotów przekazywali klienci centrum handlowego za pomocą aplikacji mobilnej. 📢 Symulacja wypadku samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych [ZDJĘCIA] Z okazji Światowego Dnia Pierwszej Pomocy uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie uczestniczyli w pokazach ratownictwa szkolnym boisku. 📢 Szczecin z lotu ptaka jest przepiękny! Niesamowite ujęcia naszego miasta [ZDJĘCIA] W ramach miejskiego konkursu "Szczecin Love" przez trzy miesiące można było nadsyłać zdjęcia miasta i walczyć o splendor oraz nagrody. Niektóre z tych zdjęć wyglądają niczym kadry z filmów fantastycznych, a sam Szczecin jawi sie jako magiczna kraina. Zobaczcie te wyjątkowe zdjęcia!

📢 Nieoczekiwana zmiana miejsc. Zgrzyt podczas prezentacji kandydatów Trzeciej Drogi w Szczecinie Podczas dzisiejszej prezentacji kandydatów na posłów koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzecia Droga 2050 – PSL w okręgu szczecińskim część z nich dowiedziała się, że wystartuje z innych miejsc, niż wcześniej ustalono. Najbardziej zaskoczeni są działacze Polski 2050 Szymona Hołowni, którzy nie mieli pojęcia, że ktoś majstrował przy listach. Okazało się bowiem, że dziś zaprezentowano inną listę, niż ta, którą ostatecznie zarejestrowano w Państwowej Komisji Wyborczej. 📢 Wyjątkowe miejsca w Szczecinie. Niektórych już nie ma. Zobaczcie! [ZDJĘCIA] Dzięki zachowanym fotografiom dawnego Szczecina możemy zobaczyć, jak kiedyś wyglądały wyjątkowe miejsca i budynki. 📢 Sukienka Laury Łącz robi cuda z kobiecą figurą! Ta kreacja wysmukli sylwetkę, ukryje pelikany i wizualnie odejmie 10 lat! W kobiecej garderobie nie może zabraknąć kilku podstawowych ubrań. Jedną z nich jest oczywiście sukienka. Zobacz, kreację Laury Łącz, która fenomenalnie działa na damską sylwetkę. Z jednej strony ukryje mankamenty, a z drugiej wydobędzie to co w twojej figurze najlepsze i najpiękniejsze!

📢 Ostatni dzwonek na złożenie wniosku. Prawie 2500 zł dostaną rodzice na ucznia Nowy rok szkolny, to również nowe wydatki dla rodziców i opiekunów. Część z nich może zostać pokryta z programów takich jak 500 i 300 plus, ale to niejedyne pieniądze, jakie mogą otrzymać rodzice. Warto się spieszyć ze złożeniem wniosku, bo czasu jest coraz mniej. 📢 Defraudacja w Tramwajach Szczecińskich. Księgowa przywłaszczyła pieniądze z pracowniczej kasy Kobieta wyprowadzała pieniądze od 2021 roku. Nieoficjalnie kwota, którą przejęła oszustka może sięgać nawet kilkuset tysięcy złotych. O malwersacji została poinformowana prokuratura.

📢 Hity ze sprawdzianów na nowy rok szkolny. Najlepsze riposty dla bezczelnych uczniów. Nauczyciel też potrafi się odgryźć! Rozpoczął się kolejny rok szkolny, a więc i klasówki. Nikt ich nie lubi, a do tego niektórzy uczniowie podczas sprawdzianów zamiast wykazać się wiedzą, wolą napisać lub narysować coś głupiego. Nauczyciele się tym irytują, ale wielu odpowiada uczniom kąśliwą ripostą! Zobaczcie kolejną odsłonę hitów sprawdzianów, w której tym razem koncentrujemy się na ripostach nauczycieli.

📢 Polacy dostaną od rządu prawie 8000 złotych! Nie musisz składać żadnego wniosku. Sprawdź szczegóły 08.09.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie nawet 8000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Niebezpieczne kobiety ze Szczecina. Poszukuje ich policja. Prezentujemy ich wizerunek. Rozpoznajesz je? [ZDJĘCIA] 08.09.2023 Policja poszukuje tych kobiet ze Szczecina. W bazie policji są poszukiwane za kradzieże, podrabianie dokumentów, niepłacenie alimentów i nie tylko. Może rozpoznajecie którąś z tych kobiet? Prezentujemy opublikowane przez policję dane - twarze i nazwiska.

📢 Te długi przedawniają się od września 2023 roku! Zobacz jakich długów nie musisz już spłacać 08.09.2023 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już we wrześniu 2023 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie. 📢 Te urządzenia pożerają najwięcej prądu w Twoim domu! Zaskakujące wyliczenia 08.09.2023 Mamy lipiec, a to oznacza, że już niedługo okaże się, ile w przeciągu roku zużyliśmy prądu. Kluczowe jest zużycie, które powinniśmy ograniczyć. Warto w tym celu odłączyć od prądu urządzenia, które zżerają go najwięcej. Jednak jakie sprzęty utrudniają nam oszczędzanie prądu? Ta lista was zaskoczy! 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 08.09.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 Tak wyglądają dilerzy i handlarze narkotyków ze Szczecina i regionu. Pomóż policji ich złapać! [ZDJĘCIA] 08.09.2023 Kilkudziesięciu dilerów i handlarzy narkotyków jest poszukiwanych przez policję w Szczecinie i regionie. Te osoby są ścigane za wprowadzanie do obrotu narkotyków i czerpanie z handlu środkami odurzającymi korzyści majątkowych. W tym gronie są zarówno osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Kojarzysz twarz któregoś z nich?

📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 08.09.2023 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę!

📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Zobacz, jak możesz zaplanować swój urlop w Nowym Roku 08.09.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu.

📢 Mały szczegół, a wielka strata! Ci seniorzy nie dostaną 14. emerytury 08.09.2023 Złe informacje dla pewnej grupy seniorów czekającej na wypłatę 14. emerytury. Część emerytów nie dostanie tego świadczenia. Kto powinien się martwić i dlaczego? Co warto wiedzieć o wypłacie "czternastki"? Na wszystkie te pytania odpowiadamy w naszym artykule! 📢 14. emerytura po zmianach! Znamy oficjalne wyliczenia. Tyle otrzymają seniorzy 08.09.2023 Wiemy jakie będą stawki 14. emerytur po zmianach. Prezes PiS, Jarosław Kaczyński zapowiedział wyższą stawkę świadczenia, niż pierwotnie zakładano. Sprawdź, jaka 14. emerytura ci przysługuje i kiedy otrzymasz pieniądze!

📢 ZUS wydał specjalny komunikat! Pieniądze z 800 plus dopiero po złożeniu dodatkowego wniosku? 08.09.2023 Pieniądze na dzieci będą większe i cieszy to wszystkich rodziców. Już od 1 stycznia 2024 roku 500 plus zastąpi 800 plus. ZUS wydał specjalny komunikat w sprawie zmian w świadczeniu. Chodzi o dodatkowe wnioski dotyczące wypłaty pieniędzy na dzieci. Sprawdźcie szczegóły! 📢 2760 zł ekstra dodatku dla emerytów! Zobacz jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla seniorów 08.09.2023 Pieniądze to kwestia ważna nie tylko dla emerytów. Dodatkowe świadczenie w dobie szalejącej inflacji jest niczym spełnienie marzeń osób planujących miesięczny budżet. Seniorzy mogą otrzymać 230 zł miesięcznie do końca życia. Rocznie daje to aż 2760 zł! Sprawdź jak uzyskać dodatkowe świadczenie. 📢 Komunikat ZUS w sprawie 14. emerytury. Ważne informację dla seniorów 08.09.2023 emerytura jest rozwiązaniem, którego celem jest finansowe zabezpieczenie seniorów. W ostatnim czasie w programie zostało wprowadzonych kilka istotnych zmian. Sprawdź szczegóły.

📢 Nocny pożar trzech samochodów pod Szczecinem. Czy to było podpalenie? Strażacy walczyli z ogniem w Ustowie, gdzie płonęły trzy auta. Samochody spłonęły doszczętnie.

📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach. Ile dostaną emeryci w 2025 i 2026 roku? Sprawdź! 8.09.2023 Jak będzie wyglądała waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach? Już pojawiają się informacje na ten temat. Z danych tych wynika, że w 2024 roku wskaźnik waloryzacii emerytur osiągnie nieco niższy poziom, ale wciąż będzie ponad dziesięcioprocentowy. W kolejnych dwóch latach ma jednak maleć - tak ma zakładać plan rządu. Jak więc będą wyglądały emerytury po tych waloryzacjach? Sprawdź! 📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 8.09.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Tak mieszka i żyje Paulina Krupińska-Karpiel wraz z rodziną. Góralska chata z widokiem na Giewont [ZDJĘCIA] 8.09.2023 Paulina Krupińska-Karpiel razem z mężem zamieszkują w pięknym góralskim domku. Sebastian Karpiel-Bułecka kojarzony jest przede wszystkim z muzyką. Razem mogą się chwalić szczęśliwą rodziną i pięknymi widokami z ich domku. Zobacz jak wyglądają wnętrza ich drewnianej chatki. Tak mieszka jedna z najbardziej popularnych par polskiego show-biznesu. Jakie widoki! Zobacz galerię! 📢 Tak Marcin Prokop wyglądał w młodości. Miał długie włosy! Tak 30 lat temu wyglądał prowadzący Dzień Dobry TVN 8.09.2023 Marcin Prokop to znana osobowość telewizyjna. Dziennikarz, prezenter, felietonista i pisarz w jednej osobie, znany przede wszystkim z programu śniadaniowego Dzień Dobry TVN chętnie dzieli się swoimi zdjęciami. Nie tylko tymi bieżącymi, ale również archiwalnymi. Stąd możemy się dowiedzieć, jak Marcin Prokop wyglądał 20, a nawet 30 lat temu, kiedy był jeszcze nastolatkiem, bądź studentem. Zobacz te zdjęcia!

📢 Joanna Krupa z córeczką. Zobacz, jak żyje, mieszka i pracuje supermodelka Joanna Krupa [ZDJĘCIA] 8.09.2023 Joanna Krupa, supermodelka rozdarta między Polskę i Stany Zjednoczone, jest bardzo dumną mamą. Bardzo chętnie dzieli się zdjęciami ze swoją córeczką w mediach społecznościowych. Zobacz Joannę Krupę, jurorkę telewizyjnego show Top Model - w roli kochającej mamy. 📢 Tak mieszka i żyje Małgorzata Rozenek-Majdan z rodziną. Zobacz zdjęcia 8.09.2023 Małgorzata Rozenek-Majdan to wciąż jedna z najbardziej popularnych osobowości telewizyjnych. Znana wcześniej przede wszystkim z programu "Perfekcyjna Pani Domu", dziś jest jedną ze współprowadzących program śniadaniowy "Dzień Dobry TVN". Jak żyje i mieszka gwiazda telewizyjna? Sprawdź! 📢 Poszukiwani za kradzieże z włamaniem. Uważaj, mogą okraść twój dom. Szuka ich zachodniopomorska policja LISTA, ZDJĘCIA 8.09.2023 Oto osoby poszukiwane za kradzieże z włamaniem - lepiej na nich uważaj! Uważaj, bo te osoby mogą okraść Twoje mieszkanie. Sprawdź najnowszą lista poszukiwanych przez policję zachodniopomorską z art. 279 § 1 - kradzież z włamaniem. Sądy bądź prokuratury wydały listy gończe za kilkudziesięcioma osobami z woj. zachodniopomorskiego. Sprawdź listę!

📢 Sebastian przepadł w polu kukurydzy. Zatrzymano podejrzanego w sprawie jego tajemniczego zniknięcia Przełom w śledztwie dotyczącym zaginięcia Sebastiana Sierpińskiego z Gryfina. Policjanci zatrzymali jedną osobę. To znajomy mężczyzny. Trafił do aresztu. Wciąż nieznane są losy zaginionego. 📢 Polska drżała o wynik z Wyspami Owczymi. Beznadziejna gra, zwycięstwo uratowane w końcówce. Robert Lewandowski strzelił dwa gole Eliminacje Euro 2024. Reprezentacja Polski wygrała z Wyspami Owczymi 2:0, ale zagrała bardzo słaby mecz. Dopiero w końcówce jedynie bramki zdobył Robert Lewandowski. W niedzielę naszą drużynę zweryfikuje Albania, która w Pradze z liderującymi Czechami ugrała cenny punkt (1:1). Tymczasem Biało-Czerwoni przegrali tam 1:3.

📢 Kibice na meczu Polska - Wyspy Owcze. Znajdź siebie i bliskich na zdjęciach [GALERIA] Niemal komplet widzów obejrzał w czwartek z trybun PGE Narodowego w Warszawie mecz eliminacji Euro 2024 między Polską a Wyspami Owczymi. Niestety, piłkarze nie rozpieścili kibiców. Zobaczcie zdjęcia publiczności.

📢 Zanieczyszczenie jeziorko Słonecznego. Znane są wyniki badań wody Jeziorko Słoneczne na szczecińskim osiedlu Gumieńce zostało zanieczyszczone nieznaną substancją. W czwartek wojewoda zachodniopomorski zwołał posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 📢 Memy o meczu Polska - Wyspy Owcze. Spokojnie, zaraz się rozkręci! [GALERIA] Skoro internet płonie, to wiedz że nasi znowu grają beznadziejnie! I tak właśnie było w czwartkowy wieczór przy okazji meczu Polska - Wyspy Owcze. Nasze gwiazdy do przerwy nie potrafiły nawet strzelić jednego gola. Dopiero karny po zagraniu ręką ukrócił te męki... Zanim objęliśmy jednak prowadzenie, kibice zgromadzeni na PGE Narodowym zdążyli stracić nerwy. Zobaczcie najlepsze memy. 📢 Tunel pod Świną ponownie zamknięty. Ważny komunikat dla kierowców W nocy z czwartku na piątek tunel pod Świną zostanie wyłączony na trzy godziny. To kolejne już zamknięcie tunelu w ostatnim czasie.

📢 37,7 milionów złotych trafi do zachodniopomorskich samorządów na remonty dróg lokalnych [WIDEO] Siedemnaście samorządów z naszego regionu dostało pieniądze na remonty dróg lokalnych. 📢 Agata Kornhauser-Duda zaskoczyła wszystkich! Pożegnała się ze swoim starym wizerunkiem i zdecydowała się na nową fryzurę Agata Kornhauser-Duda od wielu lat nosiła taką samą fryzurę. Były to krótkie, jasne blond włosy, najczęściej zaczesane do góry. Pierwsza dama postanowiła jednak pożegnać stary wizerunek i wprowadzić do niego nieco świeżości. Wybór padł na zmianę koloru i długości jej kosmyków. Dzisiaj żona Andrzeja Dudy nosi jedną z najmodniejszych fryzur.

📢 Gol 16-latka i remis Pogoni Szczecin w sparingu z Hansą Rostock Pogoń Szczecin skorzystała z przerwy w ligowych rozgrywkach i zmierzyła się w meczu sparingowym z Hansą Rostock. Spotkanie skończyło się remisem 1:1. Hansa to piąty zespół 2. Bundesligi.

📢 Willa Małgorzaty Rozenek wystawiona na sprzedaż! Cena za metr zwala z nóg. Skusicie się na mieszkanie po Małgosi Rozenek? Jeszcze niedawno cały show biznes żył przeprowadzką Małgorzaty Rozenek do warszawskiej willi za grube miliony. Gwiazda TVN-u z dumą relacjonowała w mediach społecznościowych przygotowania do tego wiekopomnego wydarzenia. Od tego czasu minął już rok, a celebrytka ogłosiła, że jej willa jest na sprzedaż. Czy Małgorzata Rozenek zostanie bez dachu nad głową?

📢 Tragiczny finał poszukiwań w jeziorze Popiel koło Rymania Ratownicy znaleźli ciało mężczyzny, który utonął w jeziorze Popiel koło Rymania w powiecie kołobrzeskim. 📢 Bulwersujący akt wandalizmu na cmentarzu niedaleko Koszalina. W tle historia z wojny [ZDJĘCIA] Ktoś wylał wiadro czerwonej farby na pomnik rodziny Kowalskich na niewielkim cmentarzu w podkoszalińskim Szczeglinie. Napisał też obraźliwe i krzywdzące słowa o zmarłych. - Dlaczego to zrobił? - pytają bliscy, nie kryjąc żalu i oburzenia. Kiedy rozmawiają z naszym reporterem, mają łzy w oczach.

📢 Eksperci ze szpitala na Pomorzanach powiedzą o nowotworach ginekologicznych Szpital na Pomorzanach zaprasza w sobotę wszystkie pacjentki na spotkania z ekspertami od leczenia nowotworów ginekologicznych. 📢 Remont autostrady A6 w rejonie węzła Klucz. Trzeba będzie jechać objazdem Rozpoczęły się prace związane z remontem jezdni autostrady A6 w kierunku Kołbaskowa na odcinku o długości 4,5 km między węzłami Radziszewo i Szczecin Podjuchy, w tym w obszarze węzła drogowego Klucz łączącego autostradę A6 z drogą ekspresową S3. Od 8 września ruch w obu kierunkach będzie się odbywał jezdnią w kierunku Gdańska, a kierowcy jadący S3 od Gorzowa w kierunku Kołbaskowa będą kierowani na objazd przez węzeł Szczecin Podjuchy. Prace potrwają do końca października. 📢 Świetny początek Memoriału Wiesława Maniaka, a później dobra zabawa [ZDJĘCIA] Szósta edycja szczecińskiego mityngu na Stadionie im. Wiesława Maniaka rozpoczęła się udanym konkursem oszczepniczek. Na wysokim poziomie stała też rywalizacja tyczkarzy i kulomiotów.

📢 Otwarcie Magicznego Świata Neuronów w szpitalu "Zdroje" [ZDJĘCIA] Na Oddziale Klinicznym Neurochirurgii Dziecięcej szpitala „Zdroje" powstało kilkanaście graffiti wykonanych przez znanego polskiego streetartowca CUKINA, prezentujących świat różnych neuronów i związanych z nimi zmysłów.

📢 Pierwszy proces w trybie wyborczym w Szczecinie. Dariusz Matecki wygrał z Izabelą Leszczyną Kandydat na posła z listy PiS w okręgu szczecińskim domaga się sprostowania słów posłanki, która stwierdziła, że otrzymał „ogromne pieniądze” na prowadzenie kampanii referendalnej. Posłanka już zamieściła sprostowanie w internecie. Sąd przyznał mu rację. 📢 ZARA zamyka sklep w Szczecinie. Decyzja już zapadła Pod koniec 2022 roku sklepów ZARA w Polsce było 41. Ten rok prawdopodobnie sieć w Polsce będzie liczyła 39 sklepów. Właśnie zamknięto dwa sklepy - w Poznaniu i Wrocławiu. Na liście do zamknięcia jest też sklep w Szczecinie. 📢 Nauczyciele z całego województwa otrzymali tytuł nauczyciela dyplomowanego [ZDJĘCIA] 501 nauczycieli z województwa zachodniopomorskiego odebrało akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. To oznacza, że przybyło nam nauczycieli z najwyższym stopniem awansu.

📢 Wypadek samolotu na lotnisku w Dąbiu. Jedna osoba poszkodowana Na pokładzie awionetki były dwie osoby. Jedna z ich trafiła do szpitala.

📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 06.09.2023 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość. 📢 Alimenciarze ze Szczecina i regionu. Zdjęcia i wizerunki poszukiwanych przez policję [ZDJĘCIA] 06.09.2023 Ci alimenciarze nie płacą na własne dzieci! Zachodniopomorska policja poszukuje osób, które uchylają się od płacenia alimentów na dzieci. To głównie mężczyźni, ale trafiają się również kobiety. Może rozpoznajecie którąś z tych osób? Prezentujemy twarze, miejscowości, imiona oraz nazwiska.

📢 Breja a nie woda. Zakaz zbliżania się do jeziorka Słoneczne. Ktoś zanieczyścił staw Błociorko Słoneczne, tak mieszkańcy Gumieniec mówią o jeziorku przy ulicy Derdowskiego. Na tafli widać rdzawy nalot. Zdarzeniem zajmują się służby. 📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 06.09.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy? 📢 Już za miesiąc miliony Polaków będzie zarabiało więcej. To nowy dodatek do pensji 06.09.2023 Wynagrodzenie minimalne w 2023 roku wzrosło już raz, w styczniu. Tymczasem od lipca resort pracy szykuje kolejną podwyżkę płacy minimalnej. W górę pójdzie minimalna krajowa, co sprawi, że wiele osób będzie otrzymywało wyższe wynagrodzenia. Ile będzie wynosiło?

📢 Ogromna farma fotowoltaiczna w Tychowie budzi niepokój wśród mieszkańców Nawet 215 ha powierzchni może mieć farma fotowoltaiczna, którą hiszpańska firma Grenergy chce wybudować w Tychowie koło Białogardu. To byłaby jedna z największych farm w kraju.

📢 Zachodniopomorskie. Prezentacja kandydatów PiS w nadchodzących wyborach parlamentarnych [ZDJĘCIA] "Wiarygodność" pod takim hasłem do wyborów idzie drużyna PiS. - Można łatwo zweryfikować, co obiecywaliśmy cztery lata temu, osiem lat temu i co zostało zrealizowane - mówił Joachim Brudziński w Szczecinie.

📢 Złoto Bałtyku. Wspaniałe bursztyny budzą podziw poszukiwaczy. Zobacz jakie OLBRZYMY znajdowane są na plażach Bałtyku. Niesamowite ZDJĘCIA Zobaczcie bursztyn ważący ponad 3 kg oraz wspaniałą kolejną bryłę - zwaną Królową Bałtyku. Jarosławiec - polski Dubaj nad Bałtykiem i jego skarby! Takimi eksponatami może poszczycić się Muzeum Bursztynu w Jarosławcu. Zobaczcie też, jak łowcy skarbów z Bałtyku je odnajdują. Robią to w nocy i za dnia. 📢 Plebiscyt Nasze Dobre z Pomorza już po raz szesnasty. Ruszyło przyjmowanie zgłoszeń Nasze Dobre z Pomorza to wyjątkowy plebiscyt, bo nagradzamy w nim firmy i przedsiębiorców z naszego regionu. Stawiamy w nim na lokalny patriotyzm i promowanie najlepszych produktów i usług w tej części Polski.

📢 Oni mają trudny charakter. Osoby o tych imionach są uparte i wredne. Z nimi ciężko się dogadać 27.08.2023 Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. Te osoby bywają uparte i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Badacze zajmują się rozszyfrowaniem psychologicznych aspektów ludzkich imion i ich zależnościami. Zobacz, jakie jest znaczenie tych imion. 📢 Plaże niedaleko Szczecina. Gdzie ich szukać i jak do nich dojechać? Kąpielisko w Zieleniewie nad Jeziorem Miedwie czy kąpielisko w Lubczynie nad Jeziorem Dąbie, lub po prostu plaża nad Jeziorem Głębokim - to miejsca znane, lubiane i dość... zatłoczone. Wybraliśmy dla Was 10 plaż w pobliżu Szczecina, o których mogliście nie wiedzieć, a które zachęcają ciszą i spokojem.

ZOBACZ KONIECZNIE Tych zwierząt możesz już nie zobaczyć

W Łodzi powstał przyjazny pokój przesłuchań