Prasówka 9.08.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Prasówka 9.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie!

📢 Kobiety poszukiwane przez policję z woj. zachodniopomorskiego. Mogą być niebezpieczne! Sprawdź nową listę Policja zachodniopomorska poszukuje obecnie ponad 1.500 osób. Wydano za nimi listy gończe za przeróżne przestępstwa. Wśród poszukiwanych jest też ponad 100 kobiet. Mogą być niebezpieczne. Sprawdź najnowszą listę poszukiwanych kobiet w woj. zachodniopomorskim.

📢 Tak żyją i pracują Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. Zobacz prywatne zdjęcia pary Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski to obecnie jedna z najgorętszych par polskiego show biznesu. Od kiedy oficjalnie potwierdzili, że są ze sobą chętnie dzielą się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jak spędzają wolny czas, gdzie podróżują, no i jak wspólnie pracują? To wszystko można zobaczyć na tych zdjęciach. Sprawdź!

Pili alkohol i jechali autem. Poszukuje ich zachodniopomorska policja. Sprawdź nową listę Oto listy gończe za osobami, które prowadziły samochód pod wpływem alkoholu, bądź innych środkach odurzających. Zachodniopomorska policja - na wniosek sądu, bądź prokuratury - poszukuje obecnie co najmniej kilkudziesięciu takich kierowców. Sprawdź listę osób poszukiwanych z art. 178a § 1 - prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym przez osobę będącą w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

📢 Najbardziej poszukiwane antyki. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 08.08.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Zmianie ulegną zasady waloryzacji emerytur? Sprawdź co planuje rząd. Emeryci dostaną nawet kilkanaście procent podwyżki W przyszłym roku zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent. Co najmniej 4200 zł więcej do emerytury. Trwają prace nad przepisami dotyczącymi zasad waloryzacji rent i emerytur. Ile pieniędzy dostaną emeryci i renciści? Sprawdź szczegóły zmian i wyliczenia brutto oraz netto Co ulegnie zmianie? Dla kogo będą one bardziej korzystne? Sprawdź!

📢 Majątek za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile dziś można za nie dostać? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy. 📢 Kamienice przy ul. Śląskiej zachwycają. Zobacz jak wyglądają w środku [ZDJĘCIA] Jest szansa, że kolejne zniszczone budynki w centrum Szczecina zostaną odnowione. Niedawno zrujnowane kamienice przy ul. Bałuki 12 i 13 kupiła szwedzka firma Lorenshill, która w Szczecinie zasłynęła z renowacji czterech kamienic przy ul. Śląskiej. Zobaczcie, jak mogą wyglądać odnowione budynki i co inwestorzy stworzyli wewnątrz kamienic — na klatkach schodowych i jak moga wygladać mieszkania.

📢 Tak wyglądają najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Oni są poszukiwani za zabójstwa! Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 13 czerwca 2023 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni! 📢 Gdzie nie będzie prądu w zachodniopomorskim 8.08? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w zachodniopomorskim 8.08? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 8.08 w zachodniopomorskim. Taka sytuacja może być irytującą, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w zachodniopomorskim.

📢 Taka będzie najniższa krajowa w lipcu. Płaca minimalna 2023 po drugiej podwyżce. Wynagrodzenie minimalne 8.08.2023 Najniższa krajowa już raz wzrosła w styczniu 2023 roku. Aktualnie wysokość płacy minimalnej wynosi 3490 zł brutto. To więcej o 480 zł w porównaniu do roku poprzedniego. Minimalna stawka godzinowa w 2023 roku podniesiona została do kwoty 22,80 zł. W lipcu czeka nas kolejna podwyżka wynagrodzenie minimalnego. Sprawdzamy ile będzie wynosiła najniższa krajowa po lipcowej drugiej już podwyżce, i z czego to wynika.

📢 Tramwaj wykoleił się w okolicy pętli na Pomorzanach w Szczecinie Przy pętli na Pomorzanach wykoleił się tramwaj. Kursuje komunikacja zastępcza. 📢 Słynna Syrenka z Gocławia trafi do Willi Lentza. Jest już data ekspozycji zabytkowego witrażu Za niewiele ponad dwa tygodnie w Willi Lenza szczecinianie będą mogli zobaczyć słynną syrenkę z Gocławia! Jej specjalną ekspozycję przygotowuje Miejski Konserwator Zabytków.

📢 Najpiękniejsze polskie dwory. 14 miejsc, w których poczujecie się jak dawna polska szlachta. Wygląd niektórych z nich was zadziwi Dwór był dawniej nie tylko siedzibą szlachcica, ale też centrum całej okolicy, ośrodkiem wydarzeń politycznych i wielką skarbnicą pamiątek rodzinnych i patriotycznych. Dziś stare polskie dwory to zabytki pełne niezwykłej atmosfery, w których sami możemy poczuć się trochę jak dawni ziemianie. Kto właściwie mieszkał w starych polskich dworach, jak wyglądały szlacheckie domy, jakie piękne dworki przetrwały w Polsce do dziś? Zapraszamy do galerii 14 najpiękniejszych polskich dworów, które warto odwiedzić w czasie weekendowej wycieczki. 📢 Maślaki już rosną! Sprawdź, jak wyglądają te grzyby i czy są trujące gatunki. Można pomylić maślaka z innym grzybem? Maślak to smaczny grzyb, a właściwie grzyby, bo mają więcej niż jeden gatunek. Należy do nich m.in. maślak pstry, żółty oraz sitarz. Sprawdź, gdzie rosną maślaki i kiedy ich szukać. Wyjaśniamy, czy są trujące maślaki oraz z czym można pomylić te grzyby.

📢 Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 11 w Boninie koło Koszalina. Nie żyje trzech młodych mężczyzn [ZDJĘCIA] Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek w godzinach popołudniowych na drodze krajowej nr 11 w Boninie koło Koszalina. Trzy osoby nie żyją.

📢 Podtopienia posesji, zalane piwnice i ulice w Międzyzdrojach i Dziwnowie Ponad 50 razy interweniowali strażacy z Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim. - Najwięcej było podtopień posesji i piwnic w Międzyzdrojach i Dziwnowie — mówi Michał Wiaderski, rzecznik prasowy PKSP w Kamieniu Pomorskim. 📢 Gramy dla Dymka – 9 września wielki mecz charytatywny dla Roberta Dymkowskiego Ruszyła sprzedaż biletów-cegiełek na organizowane przez przyjaciół Roberta Dymkowskiego i Pogoń spotkanie wicemistrzów Polski z 2001 r. z reprezentacją PKO Ekstraklasy. 📢 Spódnica midi Beaty Ścibakówny to świetny wybór dla każdej pięćdziesięciolatki. Możesz ją nosić i ty niezależnie od typu sylwetki Beata Ścibakówna ma 55 lat i figurę nastolatki. Jednak jej stylizacje są ponadczasowe i uniwersalne. Na jej profilu w mediach społecznościowych pokazała się w spódnicy, która między innymi ukryje duże uda, szerokie biodra i masywniejsze kolana. A najważniejsze jest to, że będziesz czuć się w niej wygodnie i modnie. Zobacz, co na siebie założyła aktorka.

📢 Beata Tyszkiewicz miała bogate życie uczuciowe i zawodowe. Zobacz, jak kiedyś wyglądała dama polskiego kina Celebrytka swoich czasów, hrabianka, dama, o nietuzinkowej, posągowej urodzie, z wielkim talentem i charyzmą – tak określa się Beatę Tyszkiewicz. Pomimo tego, że od kilku lat aktorka nie jest już czynna zawodowo, wciąż pozostaje synonimem klasy, delikatności, a zarazem siły i niezależności. Przedstawiamy jej dawne fotografie. 📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 08.08.2023 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha!

📢 Najłagodniejsze rasy psów dla dziecka. Psy tych ras nadają się idealnie [LISTA] 08.08.2023 Psychologowie nie mają wątpliwości, towarzystwo psa w dzieciństwie ma wiele bardzo dobroczynnych wpływów na rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny dzieci. Aby jednak maluch mógł w pełni czerpać z korzyści, jakie daje obecność psa w domu, musimy wiedzieć, jaka rasa będzie najlepsza. Jakiego psa wybrać dla dziecka? Przedstawiamy najlepsze rasy psów dla najmłodszych 📢 Zaginieni na Pomorzu Zachodnim. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Osoby zaginione w województwie zachodniopomorskim 08.08.2023 Większość historii zaginięć ma szczęśliwy finał, ale niestety nie wszystkie. Z kilkoma zaginionymi nadal nie ma kontaktu i do dziś ich nie odnaleziono. Przypominamy osoby, które związane są z Pomorzem Zachodnim i są uznane za zaginione. 📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 08.08.2023 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość.

📢 Takie rachunki za prąd zapłacimy po przekroczeniu limitu 2000kWh. Sprawdź wyliczenia 08.08.2023 Ceny prądu w 2023 roku zostały zamrożone na poziomie identycznym co w 2022 roku. Zamrożenie cen ma zachęcić do oszczędzania prądu w naszych gospodarstwach domowych. Sprawdź, ile zapłacimy za prąd po przekroczeniu limitów ustawowych. 📢 Alimenciarze ze Szczecina i regionu. Zdjęcia i wizerunki poszukiwanych przez policję [ZDJĘCIA] 08.08.2023 Ci alimenciarze nie płacą na własne dzieci! Zachodniopomorska policja poszukuje osób, które uchylają się od płacenia alimentów na dzieci. To głównie mężczyźni, ale trafiają się również kobiety. Może rozpoznajecie którąś z tych osób? Prezentujemy twarze, miejscowości, imiona oraz nazwiska. 📢 Oto mamy które dostaną specjalny dodatek 1500 zł! Warunek na dostanie pieniędzy jest banalnie prosty 08.08.2023 Te mamy w Polsce mogą otrzymać specjalny dodatek w wysokości lekko ponad 1500 złotych! Program „Mama 4+” to świadczenie uzupełniające, które ma zagwarantować niezbędne środki do życia osobom spełniającym określone warunki. Wyjaśniamy jak otrzymać świadczenie.

📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 08.08.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy? 📢 Dodatek 1100 zł na dziecko co miesiąc. Otrzymają je również studenci! Sprawdź jakie warunki trzeba spełnić 08.08.2023 Od tego roku jest wypłacany nowy dodatek na dziecko. Wielu Polaków może uzyskać go, nawet wtedy gdy osiągnie pełnoletność. To rzadki przypadek, kiedy rodzice po ukończeniu przez dziecko 18. roku życia mogą uzyskać jeszcze pieniądze. Aby otrzymać dodatek, wystarczy jedynie złożyć wniosek i spełnić kryteria. Sprawdź szczegóły.

📢 Polacy nie wiedzą o tym dodatku! 600 zł bez żadnych kryteriów. Sprawdź szczegóły 08.08.2023 O tym dodatku finansowych mało kto wie! Tymczasem nie jest go trudno dostać, bo wystarczy odrobina chęci, aby zyskać dodatkowe pieniądze. Wyjaśniamy jak zdobyć 600 zł co miesiąc. 📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 08.08.2023 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS. 📢 Te urządzenia pożerają najwięcej prądu w Twoim domu! Zaskakujące wyliczenia 08.08.2023 Mamy lipiec, a to oznacza, że już niedługo okaże się, ile w przeciągu roku zużyliśmy prądu. Kluczowe jest zużycie, które powinniśmy ograniczyć. Warto w tym celu odłączyć od prądu urządzenia, które zżerają go najwięcej. Jednak jakie sprzęty utrudniają nam oszczędzanie prądu? Ta lista was zaskoczy!

📢 Tak wyglądają dilerzy i handlarze narkotyków ze Szczecina i regionu. Pomóż policji ich złapać! [ZDJĘCIA] 08.08.2023 Kilkudziesięciu dilerów i handlarzy narkotyków jest poszukiwanych przez policję w Szczecinie i regionie. Te osoby są ścigane za wprowadzanie do obrotu narkotyków i czerpanie z handlu środkami odurzającymi korzyści majątkowych. W tym gronie są zarówno osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Kojarzysz twarz któregoś z nich? 📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 08.08.2023 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę!

📢 Twoja emerytura od lipca zwiększy się nawet o 500 zł! "Aż grzech nie skorzystać" 08.08.2023 Kluczowe zmiany dla seniorów! Od lipca 2023 roku emerytura może wzrosnąć nawet o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek ZUS, a także kapitału początkowego podlega regularnej waloryzacji. To oznacza, że seniorzy mogę liczyć na większe pieniądze. Sprawdź ile podwyżki emerytury dostaną seniorzy już od lipca! 📢 Betonoza na torowiskach przyczyną wykolejeń tramwajów i omdleń na przystankach? Tak twierdzi mieszkaniec Szczecina Fatalnie wykonana modernizacja torowisk zagraża bezpieczeństwu motorniczych, pasażerów i mieszkańców - uważa mieszkaniec Szczecina. Jego zarzutami i analizą sytuacji zajmą się teraz radni Szczecina. 📢 Tak się nie ubieraj, jeśli nie chcesz wyglądać na starszą, niż jesteś. Oto najważniejsze zasady dla dojrzałych kobiet To, czy wyglądasz młodo, czy staro w dużej mierze zależy od ciebie. Oczywiście na niektóre rzeczy nie masz wpływu, ale w to co się ubierasz już tak. Pamiętaj, aby robić to z własnymi upodobaniami i brać pod uwagę zasady związane modą. Niektóre kolory i fasony mają istotny wpływ na kobiecy wizerunek.

📢 Fryzura damska typu hush cut to najmodniejsze cięcie na jesień 2023. Pięknie podkreśli kości policzkowe i wyszczupli twarz Do grona modnych fryzur z grzywką dołączyła nowość, a mianowicie cięcie hush. Jak wygląda i komu będzie w takich włosach do twarzy? Podpowiadamy. 📢 Schab na 7 sposobów. Polecamy sprawdzone przepisy na dania mięsne, przy których się nie napracujesz. Zrób pyszny i sycący obiad Schab na obiad zawsze się sprawdzi. Podpowiadamy 7 przepisów na pyszne, sycące i popisowe dania z tym mięsem. To m.in. wyśmienite roladki schabowe ze szpinakiem oraz bardzo prosty gulasz ze schabu i pieczarek. Potrawy świetnie smakują i nie wymagają wiele pracy. Sprawdź, co zrobić ze schabu i wypróbuj nasze przepisy.

📢 10 najlepszych miast Europy na długi weekend – nowy ranking. Gdzie jest najtaniej, gdzie ludzie są najbardziej przyjaźni? Zastanawiacie się, gdzie spędzić długi weekend sierpniowy 2023? To właśnie najlepsza okazja do spełnienia marzeń o zwiedzaniu pięknych i przyjaznych miast Europy. Powstał nowy ranking, w którym wyłoniono 10 najlepszych europejskich miast na weekendowe wycieczki – pod względem atrakcyjności turystycznej, przyjazności, bezpieczeństwa i cen. Gdzie jest najtaniej, gdzie ludzie są najbardziej sympatyczni? Przekonajcie się. Zwycięzca rankingu może was zaskoczyć!

📢 To najgorsze imiona dla żon. Jakie imiona znalazły się na liście? Astrolodzy wskazują konkretne przykłady. Kto jest liście? Czy po imieniu można stwierdzić, że dana osoba będzie dobrą lub złą żoną? Ezoterycy uważają, że każde z imion niesie za sobą pewne cechy, które predysponują do bycia dobrym współmałżonkiem. Z tą opinią zgadzają się astrolodzy, także potwierdzając znaczenie imienia potencjalnej kandydatki do zawarcia związku małżeńskiego. Sprawdź listę imion, na które powinno się lub trzeba uważać. 📢 Oto imiona kobiet, które według ezoteryków będą najlepszymi żonami! Sprawdź, czy czeka was świetlana przyszłość! Czym charakteryzuje się dobra żona? Według ezoteryków już po imieniu można stwierdzić, czy dana osoba będzie właściwym małżonkiem. Jakie cechy imienia wpływają na to, że dana kobieta będzie idealną żoną? Astrologowie odsyłają do znaczenia imion, a te nadawane już dzieciom zazwyczaj nie są przypadkowo. Sprawdź listę imion kobiet, które mogą okazać się dobrym materiałem na kobietę na całe życie.

📢 To najgorsze imiona dla mężów. Jakie imiona znalazły się na liście? Ezoterycy wskazują dokładne cechy charakteru! Decyzja o ślubie podejmowana jest najczęściej raz w życiu. Warto więc, aby dobrze dobrać się w parze. Czy po imieniu można stwierdzić, że ktoś jest złym lub dobrym kandydatem na męża? Są cechy charakteru, jak wskazują eksperci, które bardziej lub mniej predysponują nas do bycia dobrym współmałżonkiem. Sprawdź listę imion. Zobacz, kto znalazł się w zestawieniu! 📢 Oto rzadkie monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 08.08.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie czy masz je w domu!

📢 Chcesz otrzymywać 800 plus? Masz czas do końca sierpnia żeby złożyć ten wniosek! Zobacz więcej szczegółów 08.08.2023 800 plus umożliwia rodzinom skorzystanie z dodatkowego wsparcia finansowego na każde dziecko. Wnioski o ten dodatek muszą być złożone do końca sierpnia, aby uzyskać pełną kwotę wsparcia. W naszej galerii wyjaśniamy wszystkie szczegóły dotyczące programu "Rodzina 800 plus". 📢 Te banknoty tracą ważność do końca sierpnia! Masz je? Koniecznie je wymień 08.08.2023 Jakie banknoty trzeba wymienić w sierpniu 2023 roku? Banknoty, które posiadamy w swoich portfelach nie zawsze zachowują swoją ważność, a także wartość. To na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek jego wymiany. Podpowiadamy jak to zrobić! 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 08.08.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 Te długi przedawniają się od sierpnia 2023 roku! Zobacz jakich długów nie musisz już spłacać 08.08.2023 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już w sierpniu 2023 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie. 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 08.08.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Tak mieszka Martyna Kupczyk na co dzień. Szewc bez butów! Oto Martyna Kupczyk z Nasz nowy dom! Zobacz prywatne zdjęcia! 8.08.2023 Tak mieszka i żyje na co dzień Martyna Kupczyk z programu Nasz nowy dom. Widzowie uwielbiają zdolną panią architekt, jednak niewielu z nich wie, że Martyna Kupczyk jest też mamą! Gwiazda Polsatu jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych!

📢 Tak mieszka i żyje Paulina Krupińska-Karpiel wraz z rodziną. Góralska chata z widokiem na Giewont [ZDJĘCIA] 8.08.2023 Paulina Krupińska-Karpiel razem z mężem zamieszkują w pięknym góralskim domku. Sebastian Karpiel-Bułecka kojarzony jest przede wszystkim z muzyką. Razem mogą się chwalić szczęśliwą rodziną i pięknymi widokami z ich domku. Zobacz jak wyglądają wnętrza ich drewnianej chatki. Tak mieszka jedna z najbardziej popularnych par polskiego show-biznesu. Jakie widoki! Zobacz galerię! 📢 Joanna Krupa z córeczką. Zobacz, jak żyje, mieszka i pracuje supermodelka Joanna Krupa [ZDJĘCIA] 8.08.2023 Joanna Krupa, supermodelka rozdarta między Polskę i Stany Zjednoczone, jest bardzo dumną mamą. Bardzo chętnie dzieli się zdjęciami ze swoją córeczką w mediach społecznościowych. Zobacz Joannę Krupę, jurorkę telewizyjnego show Top Model - w roli kochającej mamy.

📢 Poszukiwani za kradzieże z włamaniem. Uważaj, mogą okraść twój dom. Szuka ich zachodniopomorska policja LISTA, ZDJĘCIA 8.08.2023 Oto osoby poszukiwane za kradzieże z włamaniem - lepiej na nich uważaj! Uważaj, bo te osoby mogą okraść Twoje mieszkanie. Sprawdź najnowszą lista poszukiwanych przez policję zachodniopomorską z art. 279 § 1 - kradzież z włamaniem. Sądy bądź prokuratury wydały listy gończe za kilkudziesięcioma osobami z woj. zachodniopomorskiego. Sprawdź listę!

📢 Do polskich portów musi wejść synergia. Tylko współdziałanie pokaże potęgę Jest dobrze, ale może być jeszcze lepiej. Chociaż polskie porty morskie już osiągają rekordowe wyniki, to fachowcy nie ukrywają, że mogą je jeszcze poprawić. 📢 Stoczniowa świetlica w Szczecinie zostanie odrestaurowana. Poznaliśmy już nazwę projektu To już pewne. Jeszcze w sierpniu powstanie w Szczecinie instytucja, która zajmie się remontem stoczniowych budynków - łącznie z historyczną świetlicą, w której były podpisane porozumienia sierpniowe. Znamy jej roboczą nazwę: Centrum Solidarności "Stocznia".

📢 Dar Szczecina z sukcesem dotarł na na Północ Europy. Teraz załoga wraca do rodzimego portu Kapitan Wojciech Maleika powrócił z dwumiesięcznego rejsu Darem Szczecina na Północ Europy. W trakcie wyprawy załoga dopłynęła do Nordkapp i zwiedziła najpiękniejsze fiordy. Teraz, kolejna ekipa, wraca Darem do Szczecina. 📢 Szczecińskie uczelnie rozpoczęły drugą rekrutację na studia. Gdzie zostały wolne miejsca? Na szczecińskich uczelniach rozpoczęły się dodatkowe rekrutacje na wybrane kierunki studiów. Można sprawdzić, gdzie zostały wolne miejsca. 📢 Zbiornik na deszczówkę sprawdzi się w każdym ogrodzie. Sprawdź, jak podłączyć beczkę na deszczówkę do rury spustowej. To łatwe! Zbiornik na deszczówkę przyda się każdym ogrodzie. Wodę deszczową warto gromadzić, gdyż idealnie nadaje się do podlewania ogrodu. Nie trzeba od razu inwestować w skomplikowaną instalację. Wystarczy beczka na deszczówkę, którą łatwo kupić i ustawić w ogrodzie. Specjalne beczki mają nie tylko atrakcyjny wygląd, ale i dużą pojemność. Możemy jednak wykorzystać też inne pojemniki do gromadzenia wody. Żeby skutecznie zbierały deszczówkę, warto podłączyć je do rury spustowej, która odprowadza deszczówkę z rynien. Radzimy, jaki ogrodowy zbiornik na deszczówkę wybrać i jak go zamontować.

📢 Elżbieta Jaworowicz to ikona polskiej telewizji. Niemal się nie zmienia. Zobacz, jak prezenterka „Sprawy dla reportera” wyglądała lata temu! Niewiele zdradza o swoim życiu prywatnym, lecz jest doskonale znana z tego, czym się zajmuje zawodowo, a także z... nietypowej pozy, którą przybiera. Elżbieta Jaworowicz od lat prowadzi program telewizyjny „Sprawa dla reportera”. Ikona dziennikarstwa telewizyjnego, która niemal na stałe wpisała się w ten krajobraz, stara się nagłaśniać ludzkie dramaty, tym samym pomagając bohaterom reportaży. Zobacz, jak się zmieniała na przestrzeni czasu!

📢 Szokujące sceny na Podzamczu. Wyjął kij golfowy i ruszył na samochód [WIDEO] Kierowca mercedesa wyjął z bagażnika kij golfowy i rozbił nim reflektor auta stojącego za nim. Wszystko nagrała kamera. 📢 Jak wysuszyć pranie, gdy ciągle pada deszcz? Przetestuj ten sprytny trik. Poznaj ukrytą funkcję, którą ma każda pralka Pogoda w sierpniu nas nie rozpieszcza i już powoli zaczynamy zapominać, że nadal trwa lato. Temperatura w Polsce mocno spadła, a synoptycy niestety zapowiadają sporo deszczowych dni. Jak sobie poradzić z mokrym praniem, które nie chce wysychać i szybko łapie zapach stęchlizny? Co zrobić, gdy mamy ważne spotkanie, a ulubiona bluzka nadal jest mokra po praniu? Wystarczy wykorzystać ukrytą funkcję, którą ma każda pralka. Zobacz, jakie to proste!

📢 Dobre losowanie dla Pogoni Szczecin. Ale jest jeden problem Pogoń Szczecin poznała potencjalnych rywali w IV rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy. To ostatnia przeszkoda w kwalifikacjach. 📢 Dzieje się w Międzyzdrojach! Zobacz plan wydarzeń na nadchodzący tydzień Spędzasz urlop w Międzyzdrojach? Zobacz na jakie wydarzenie, imprezy, spotkania i koncerty możesz liczyć w tym tygodniu. Ale uwaga, w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych wydarzenia odbywające się w plenerze mogą zostać odwołane, lub przeniesione na inny termin. 📢 Agata Kornhauser-Duda uczestniczyła w Światowych Dniach Młodzieży. Zobacz, w jakich stylizacjach pojawiła się pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda poleciała do Portugalii, aby reprezentować nasz kraj na Światowych Dniach Młodzieży. Grafik pierwszej damy był dość napięty – spotkała się m.in. z przedstawicielami Stowarzyszenia „Pomoc od Kołyski”, z harcerzami z Polski, a także z pielgrzymami z Ukrainy. My przyjrzeliśmy się kreacjom żony Prezydenta Polski.

📢 Rząd oferuje 6000 zł za zbieranie deszczówki. Oto co musisz zrobić, aby otrzymać pieniądze. Czy wiesz, jak zbierać deszczówkę? Właściciele domów już od kilku dni żyją informacją, że za zbieranie deszczówki, rząd chce im zapłacić 6000 zł. Nabór wniosków rozpoczął się 3 sierpnia i potrwa do wyczerpania środków finansowych na ten cel, które opiewają na sumę 130 ml zł. Dowiedz się, w jaki sposób utworzyć na terenie swojej nieruchomości system zatrzymywania wód opadowych oraz jakie kroki podjąć, aby dostać dofinansowanie do projektu. Dlaczego zbieranie deszczówki jest tak ważne? Dowiesz się tego z naszego poradnika. 📢 Zaginiona 11-latka z Sosnowca została odnaleziona w okolicach Koszalina Dziewczynka z Sosnowca, która zniknęła w sobotę wieczorem sprzed swojego rodzinnego domu w województwie Śląskim, została odnaleziona w poniedziałek z rana w Zachodniopomorskiem.

📢 Tak mieszka Piotr Kraśko. Zobacz, jak żyje w posiadłości nad jeziorem. Klimatyczny dom ze stadniną Karoliny Ferenstein-Kraśko Karolina Ferenstein-Kraśko i Piotr Kraśko żyją na dwa domy. Największą pasją żony kontrowersyjnego dziennikarza są konie, dlatego jak najwięcej czasu rodzina stara się spędzać w posiadłości z prywatną stadniną w malowniczej okolicy. Zobacz, jak żyją na Mazurach z dziećmi i ukochanymi psami. Koniecznie zajrzyj do domu nad jeziorem Karoliny Ferenstein-Kraśko i Piotra Kraśko. 📢 Wypłata emerytury z OFE i ZUS jest możliwa. Bez kruczków i ograniczeń. To ci się po prostu należy Wypłata emerytury z OFE i ZUS tylko teoretycznie nie jest możliwa. W praktyce oszczędności można przekazać jako część kapitału lub wypłacić, zanim trafią one do ZUS. Okazuje się, że OFE to nadal atrakcyjny dla Polaków sposób inwestowania. Miliony osób inwestują tam miliardy złotych.

📢 Tak mieszka i żyje Małgorzata Rozenek-Majdan z rodziną. Zobacz zdjęcia 8.08.2023 Małgorzata Rozenek-Majdan to wciąż jedna z najbardziej popularnych osobowości telewizyjnych. Znana wcześniej przede wszystkim z programu "Perfekcyjna Pani Domu", dziś jest jedną ze współprowadzących program śniadaniowy "Dzień Dobry TVN". Jak żyje i mieszka gwiazda telewizyjna? Sprawdź! 📢 Ogródki działkowe na sprzedaż w Szczecinie. Wiemy ile trzeba zapłacić [LOKALIZACJA, CENY] Zobacz zdjęcia! 06.08.2023 Działki ogrodnicze na wiosnę cieszą się bardzo dużym wzięciem. W Internecie nie brakuje ogłoszeń o sprzedaży takich działek. Co wpływa na cenę? Najczęściej jest to lokalizacja i stan ogólny ogródka działowego. Ważne jest także czy do działki podciągnięte są media - woda do podlewania rośli oraz prąd. Cenę podniesie także murowana altanka, w której można nocować. Ile kosztują działki ogrodnicze w Szczecinie? Sprawdziliśmy.

📢 W niedzielę w Międzyzdrojach padał deszcz ale sobota była przyjemna [ZDJĘCIA] W niedzielę od samego rana padał intensywny deszcz. Do tego wiał silny wiatr. Na ulicach miejscowości było pusto. A droga z Międzyzdrojów już od rana była zakorkowana. Większość turystów uciekła do domu, bo deszcz nie pozwolił nawet na chwilę spaceru. 📢 Bezpieczny kredyt 2% – kilkaset wniosków z wkładem własnym powyżej 50 procent Program „Bezpieczny kredyt 2%” funkcjonuje już ponad miesiąc. We wnioskach złożonych za pośrednictwem Expandera zdecydowanie największa grupa, to kredyty z bardzo niskim wkładem własnym, nieprzekraczającym 5 proc. Co ciekawe pojawiło się jednak kilkaset kredytów, w których wkład własny przekracza 50 proc. 📢 Zapłakany niedzielny koncert w Różance. Chór zaśpiewał dla najwierniejszych fanów "O sole mio" ("Moje słońce") - nie przez przypadek właśnie tym utworem rozpoczął się niedzielny koncert w szczecińskiej Różance. Niespełna czterdziestu widzów, razem z członkami zespołu, właśnie tą piosenką próbowało odczarować pogodę. Nie udało się, deszcz wciąż padał. Dlatego Chór Kameralny ZUT w Szczecinie już nie próbował zaklinać rzeczywistości i zaśpiewał utwór zatytułowany: "Dysc".

📢 Oni mają trudny charakter. Osoby o tych imionach są uparte i wredne. Z nimi ciężko się dogadać 05.08.2023 Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. Te osoby bywają uparte i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Badacze zajmują się rozszyfrowaniem psychologicznych aspektów ludzkich imion i ich zależnościami. Zobacz, jakie jest znaczenie tych imion. 📢 Złoto Bałtyku. Wspaniałe bursztyny budzą podziw poszukiwaczy. Zobacz jakie OLBRZYMY znajdowane są na plażach Bałtyku. Niesamowite ZDJĘCIA Zobaczcie bursztyn ważący ponad 3 kg oraz wspaniałą kolejną bryłę - zwaną Królową Bałtyku. Jarosławiec - polski Dubaj nad Bałtykiem i jego skarby! Takimi eksponatami może poszczycić się Muzeum Bursztynu w Jarosławcu. Zobaczcie też, jak łowcy skarbów z Bałtyku je odnajdują. Robią to w nocy i za dnia.

📢 Emerytury stażowe w Polsce coraz bliżej! Wyjaśniamy zasady projektu. Sprawdź, kiedy "stażówki" wejdą w życie 03.08.2023 Po rozmowach z NSZZ "Solidarność" droga do emerytur stażowych jest otwarta — powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Przewodniczący Piotr Duda ocenił, że podpisane w środę porozumienie z rządem jest historyczne. Wyjaśniamy, zasady emerytur stażowych i kiedy projekt wejdzie w życie. 📢 Dzieci o tych imionach są najmądrzejsze. Oni wyrosną na przyszłych geniuszy. Sprawdź listę 03.08.2023 Wybierając imię dla dziecka, rodzice myślą o tym, aby było ładne, brzmiało i pasowało do nazwiska. Czy mają świadomość, że przy takim wyborze decydują również o mądrości malucha? Sprawdź, które dzieci wyrosną na prawdziwych geniuszy.

📢 Tak wygląda największy hotel w Polsce. Byliśmy na budowie hotelu Gołębiewski w Pobierowie, praca wre [ZDJĘCIA] A tam praca wre. Hydraulicy dokręcają krany, elektrycy instalują lampy i żyrandole. Kafelkarze układają płytki, ale w drugim końcu hotelu sprzątaczki już szykują pokoje na powitanie pierwszych gości.

📢 Nowa siedziba Teatru Polskiego w Szczecinie zachwyca. Zobaczcie jak wyglądają wnętrza 6 sierpnia odbędzie się uroczyste otwarcie Teatru Polskiego po modernizacji. Teraz będzie miał 5 scen, na których w najbliższym czasie zaprezentuje 12 premier. 📢 14. emerytura elastyczna. Co to oznacza? Kto ją dostanie i kiedy? Zasady przyznawania 14. emerytury 4.07.2023 emerytura, a dokładnie jej wysokość jest elastyczna. Jak tłumaczy Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, zakłada do projekt ustawy dotyczący tego świadczenia. Dodatkowo, 14. emerytura - w przeciwieństwie do 13. emerytury - nie jest wypłacana wszystkim. O tym, kto ją otrzymuje decyduje przede wszystkim kryterium dochodowe. Kto więc może liczyć na 14. emeryturę i ile ona będzie ostatecznie wynosić? Sprawdźmy najnowsze informacje na temat tego świadczenia emerytalnego.

📢 Osiedla Szczecina na niesamowitych archiwalnych zdjęciach z lat 60., 70. i 80. [GALERIA] Mamy dla Was wyjątkowe zdjęcia Szczecina sprzed ponad pół wieku. Ponad pół tysiąca zdjęć z archiwum Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Sprawdź, czy poznajesz te szczecińskie osiedla. 📢 Tak bawili się szczecinianie 10 lat temu! Zobacz archiwalne ZDJĘCIA z klubów, których już nie ma Jesteście ciekawi, jak wyglądały imprezy w szczecińskich klubach ponad 10 lat temu? A może pamiętacie te czasy? Zobaczcie wyjątkową fotogalerię z imprez w klubach w Szczecinie w latach 2008-2010!

