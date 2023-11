Prasówka 8.11.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kamil Grosicki nie grał dobrze, ale uratował Pogoń [OCENY POGONI, GALERIA]”?

Prasówka 8.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kamil Grosicki nie grał dobrze, ale uratował Pogoń [OCENY POGONI, GALERIA] Oceny piłkarzy Pogoni Szczecin za mecz z Podbeskidziem Bielsko-Biała (1:0). Skala not 1-10. Oceniamy tych zawodników, którzy na boisku był minimum 20 minut. Noty przy zdjęciach zawodników w galerii.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 8.11.23

📢 Tyle pieniędzy zarabia ksiądz. To mało? Będziesz zaskoczony. Zobacz pensje duchownych w Polsce 07.11.23 Zarobki księży w 2023 roku zależą od kilku czynników. Kwoty wahają się od 800 zł do kilku tysięcy złotych. Inne wynagrodzenie otrzymuje duchowny pracujący w szkole i na parafii w dużym mieście a nieco inaczej wynagradzana jest posługa w mniejszych, wiejskich parafiach. Inaczej też zarabiają biskupi czy też kapłani wojskowi. Ile może zarobić ksiądz miesięcznie? Sprawdziliśmy.

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 07.11.23 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

Prasówka 8.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznieczy masz je w domu! 📢 Jest decyzja w sprawie podatku od nieruchomości. Ile zapłacą mieszkańcy Szczecina? Radni Szczecina uchwalili dziś podatek od nieruchomości na 2024 r. Zastosowano maksymalne ceny.

📢 Ta porcelana z czasów PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów szukają kolekcjonerzy. Sprawdź, ile kosztują filiżanki i serwisy z PRL 7.11 Przedmioty z PRL wracają do łask i cieszą się rosnącą popularnością. Należy do nich chociażby porcelana i ceramika, a niektóre z nich osiągają na portalach aukcyjnych naprawdę zawrotne ceny. Wiele osób traktuje porcelanę i ceramikę z czasów PRL jako dzieło sztuki. Ile kosztują obecnie? Sprawdźcie, jakie ceny w 2023 roku osiąga porcelana i ceramika z PRL na portalach aukcyjnych. 📢 Najpiękniejsze dziewczyny na imprezach w Prywatce! Tak bawią się koszalinianki [ZDJĘCIA] Prywatka to jeden z najpopularniejszych klubów w Koszalinie. Nic więc dziwnego, że w każdy imprezowy weekend na parkiecie klubu bawią się tłumy. 📢 Mistrzowie parkowania w Koszalinie. Wyobraźnia kierowców nie zna granic! Zobacz, jak nie parkować [ZDJĘCIA] Na trawnikach, przejściach dla pieszych, na chodniku, tam, gdzie obowiązuje zakaz zatrzymywania i postoju, na dwóch miejscach parkingowych - wyobraźnia części kierowców nie zna naprawdę granic. Brak wolnego miejsca w wybranej przez nas lokalizacji nie może usprawiedliwiać parkowania w miejscach do tego niedozwolonych. Jak parkuje część koszalińskich kierowców? Zobaczcie, jak tego nie robić!

📢 Jaka była przyczyna śmierci Grzegorza Borysa? Prokuratura podała ustalenia Bezpośrednią przyczyną śmierci Grzegorza Borysa było utonięcie – przekazała we wtorek PAP prok. Grażyna Wawryniuk. Poinformowała, że w trakcie sekcji na ciele mężczyzny ujawniono rany cięte charakterystyczne dla osób podejmujących próby samobójcze. 📢 Mateusz Łęgowski i Sebastian Walukiewicz zamykają Serie A. Sebastian Kowalczyk nie zagrał jeszcze w play offach Kilku wychowanków akademii Pogoni Szczecin regularnie gra w swoich zespołach, ale żaden z nich nie prezentował ostatnio świetnej formy.

📢 Wyglądają młodo i atrakcyjnie pomimo swoich 50 lat. Te gwiazdy postawiły na krótkie fryzury damskie. Zobacz najmodniejsze cięcia Odmładzające krótkie fryzury damskie są na topie, nie tylko z tego powodu, że są wygodne, ale dlatego, że wizualnie odejmują kilka lat. Dobrze o tym wiedzą polskie i zagraniczne gwiazdy, które zdecydowały się na nie już dawno i nie myślą o zapuszczaniu włosów. Zobacz, jakie cięcia są teraz modne.

📢 Szokujące słowa na sesji rady miasta Szczecina. Radnemu wyciszono mikrofon Zieloną kanalią nazwał dziś radnego Przemysława Słowika z Koalicji Obywatelskiej, radny Marcin Pawlicki, szef klubu PiS. - Protestuję przeciwko takiemu zachowaniu - zareagowała przewodnicząca rady miasta. Na moment radnemu wyciszono mikrofon. 📢 Gminny Dwór Ostoja pod Szczecinem. Pokój dla nowożeńców z widokiem na park. Coraz bliżej końca remontu [ZDJĘCIA] Już za miesiąc w Dworze Ostoja pod Szczecinem gmina Kołbaskowo zorganizuje pierwsze warsztaty edukacyjne. W grudniu bowiem ma się wreszcie zakończyć gruntowny remont pałacu. Park zostanie odnowiony za rok. 📢 Te telefony komórkowe mogą dostać nowe życie. Masz stary model marki Nokia, Motorola, Siemens, Philips? Na tych starych komórkach zarobisz Stare telefony komórkowe... Czy ktoś jeszcze je pamięta? Nie tak dawno temu na rynku nie było dostępnych popularnych dziś smartfonów. Prawdziwym "hitem" były duże telefony komórkowe z antenkami. Nokia, Motorola czy Siemens to tylko niektóre z marek, rządzących rynkiem telefonów jeszcze dwadzieścia lat temu. Dziś wiele z nich ma wartość nie tylko sentymentalną, ale także kolekcjonerską. O których telefonach mowa? Ile dziś kosztują? Sprawdziliśmy!

📢 Hity ze szkolnych kartkówek. Takie rzeczy piszą uczniowie na sprawdzianach i w pracach domowych. Riposty z kartkówek uczniów z piekła rodem Uczniowie sięgają do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz!

📢 To imię teściowej przynosi szczęście. Kobiety o tych imionach to prawdziwe skarby. Takie imiona noszą dobre teściowe Jak mówi słynne porzekadło, dobra teściowa to skarb. Każda druga mama potrafi być opoką i nieocenioną pomocą, bo chętnie pomoże przy chorym dziecku, załatwi papierkowe sprawy w urzędzie, podleje kwiatki, gdy wyjedziecie na urlop. A w niedzielę zawsze zaprosi swój na pyszny obiad. Jaki imiona noszą kobiety, które są dobrymi teściowymi? Sprawdźmy!

📢 Wiceminister infrastruktury o porcie kontenerowym na Odrze Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk powiedział, że niezależenie od tego, kto będzie sprawował rządy w Polsce, budowa portu kontenerowego na Odrze w Świnoujściu powinna być kontynuowana. 📢 Polska królowa na tronie w sombrero. Iga Świątek wróciła na tenisowy szczyt GALERIA z CANCUN Wielki triumf Igi Świątek w Cancun! Raszynianka jest drugą Polką w historii, po krakowiance Agnieszce Radwańskiej (2015), która wygrała turniej WTA Finals. Po meczu z Jessicą Pegulą, którą pokonała 6:1, 6:0, na kort wyszli mariachi, a tenisistkom założono na głowy meksykańskie sombrera. Obejrzyjcie zdjęcia z Cancun w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Stawki za najem mieszkań w Polsce poszły w dół, ale w Szczecinie wyraźnie wzrosły W tej chwili w Szczecinie za najem małego mieszkania trzeba zapłacić 67 zł za metr kwadratowy. To 2,6 proc. więcej niż jeszcze kwartał temu. Natomiast jak wynika z raportu Expandera i Rentier.io, że we wrześniu w porównaniu z sierpniem ceny najmu mieszkań spadły o 1 proc. Zdaniem specjalistów, przyczyną jest wysyp ofert kierowanych do studentów.

📢 Ta porcelana z okresu PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, czy masz je w domu! Porcelana z okresu PRL-u jest często warta krocie. Z pozoru zwykłe wyroby mogą okazać się prawdziwym skarbem w naszym domu. Niektóre porcelanowe przedmioty były produkowane w czasach PRL w bardzo niewielkich ilościach. To tylko jeden z argumentów, dla których obecnie porcelana może być warta fortunę. Sprawdź, czy posiadasz te przedmioty w domu. Mogą być warte naprawdę dużo! 📢 Te imiona noszą naprawdę złe teściowe. Jakie teściowe znalazły się na liście? Te panie uwielbiają wtrącać się w życie Kochane mamy mężów lub żon nie cieszą się dobrą sławą, bo znacznie łatwiej znaleźć historie i dowcipy o złych teściowych niż opowieści, w których drugie mamy są chwalone. Dobra teściowa, tylko imię ma złe. Prawda? Są złe imiona dla teściowych z piekła rodem? Sprawdź listę imion, na które powinno się lub trzeba uważać.

📢 Usuń je z telefonu! Te aplikacje wycofano z Google Play i App Store, bo są niebezpieczne. UWAGA! Musisz sam je usunąć z telefonu. SPRAWDŹ! NIEBEZPIECZNE apki z Google Play lub App Store? Dla własnego dobra musisz usunąć je jak najszybciej! Sprawdź listę aplikacji na telefon, które musisz usunąć. Google Play wycofał kolejne niebezpieczne aplikacje. Aplikacje na androida oraz iOS znalazły się pod lupą specjalistów od bezpieczeństwa. Wśród nich są m.in. takie, które wyświetlają niechciane reklamy (adware). Takie niebezpieczne aplikacje w twoim telefonie mogą kraść dane lub wrażliwe informacje. 📢 24-latek zatrzymany w Szczecinie. Jechał przez miasto z prędkością 158 km/h Prowadzący samochód 24-latek przekroczył dopuszczalną prędkość o 78 km/h! Nie było to jednak jego jedyne przewinienie. Podczas kontroli się okazało, że obcokrajowiec w momencie zatrzymania miał na swoim koncie 24 punkty karne. Stracił już prawo jazdy.

📢 Pogoń Szczecin nie może sobie pozwolić na pucharową wpadkę. Na początek Podbeskidzie Bielsko-Biała W meczu Podbeskidzie Bielsko-Biała – Pogoń Szczecin faworyta nie trudno wskazać, ale pamiętajmy o słynnym frazesie „Puchar rządzi się swoimi prawami”. 📢 ALERT! Niebezpieczne produkty w sklepach w listopadzie 2023! Ostrzeżenia GIS. Towary spożywcze wycofane ze sprzedaży. To zniknęło z półek W listopadzie 2023 r. GIS wycofał ze sklepów część produktów, bo były niebezpieczne dla zdrowia. Lista podejrzanych artykułów uaktualniana jest na bieżąco, więc warto codziennie śledzić alerty Głównego Inspektora Sanitarnego. Zanim pójdziesz na zakupy, sprawdź jakich towarów nie kupować w popularnych marketach. Zobacz też w domu, czy nie masz artykułów wycofanych przez GIS. Przedmioty z czarnej listy GIS musisz zwrócić do sklepu, albo je wyrzucić. 📢 Najnowsze oferty pracy ze Szczecina i regionu. Kogo poszukują pracodawcy? Szukasz pracy w Szczecinie i regionie? Sprawdź, jakie oferty pracy wpłynęły w ostatnich dniach do Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.

📢 Najłagodniejsze rasy psów dla dziecka. Psy tych ras nadają się idealnie [LISTA] 7.11.2023 Psychologowie nie mają wątpliwości, towarzystwo psa w dzieciństwie ma wiele bardzo dobroczynnych wpływów na rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny dzieci. Aby jednak maluch mógł w pełni czerpać z korzyści, jakie daje obecność psa w domu, musimy wiedzieć, jaka rasa będzie najlepsza. Jakiego psa wybrać dla dziecka? Przedstawiamy najlepsze rasy psów dla najmłodszych 📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 7.11.2023 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Te meble z PRL wracają do łask. Można je sprzedać i zarobić fortunę. Zobacz czego szukają kolekcjonerzy (ZDJĘCIA) 7.11.2023 Meble rodem z PRL choć wydają się dziś toporne i mało funkcjonalne to jednak wracają do łask. Okazuje się, że dla kolekcjonerów i miłośników antyków stanowią nie lada gratkę. Oni za stare fotele, sekretarzyki czy meblościanki są w stanie zapłacić nawet po kilka tysięcy złotych. Które z przedmiotów sprzed ponad trzydziestu lat cieszą się największym wzięciem wśród zbieraczy staroci i które są najwięcej warte? Sprawdziliśmy. 📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 7.11.2023 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość.

📢 Takie rachunki za prąd zapłacimy po przekroczeniu limitu 2000kWh. Sprawdź wyliczenia 7.11.2023 Ceny prądu w 2023 roku zostały zamrożone na poziomie identycznym co w 2022 roku. Zamrożenie cen ma zachęcić do oszczędzania prądu w naszych gospodarstwach domowych. Sprawdź, ile zapłacimy za prąd po przekroczeniu limitów ustawowych. 📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 7.11.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Nawet 500 zł dodatku do Twojej emerytury! Takie pieniądze możesz zdobyć. Sprawdź szczegóły 7.11.2023 Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymać znacznie wyższą emeryturę! Wystarczy spełnić kilka formalnych warunków, aby otrzymać nawet 500 zł dodatku miesięcznie. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej. Sprawdź szczegóły.

📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 7.11.2023 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS. 📢 Polacy dostaną od rządu prawie 8000 złotych! Nie musisz składać żadnego wniosku. Sprawdź szczegóły 7.11.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie nawet 8000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Te urządzenia pożerają najwięcej prądu w Twoim domu! Zaskakujące wyliczenia 7.11.2023 Mamy lipiec, a to oznacza, że już niedługo okaże się, ile w przeciągu roku zużyliśmy prądu. Kluczowe jest zużycie, które powinniśmy ograniczyć. Warto w tym celu odłączyć od prądu urządzenia, które zżerają go najwięcej. Jednak jakie sprzęty utrudniają nam oszczędzanie prądu? Ta lista was zaskoczy! 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 7.11.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 7.11.2023 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę!

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 7.11.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 ZUS wydał specjalny komunikat! Pieniądze z 800 plus dopiero po złożeniu dodatkowego wniosku? 7.11.2023 Pieniądze na dzieci będą większe i cieszy to wszystkich rodziców. Już od 1 stycznia 2024 roku 500 plus zastąpi 800 plus. ZUS wydał specjalny komunikat w sprawie zmian w świadczeniu. Chodzi o dodatkowe wnioski dotyczące wypłaty pieniędzy na dzieci. Sprawdźcie szczegóły! 📢 2760 zł ekstra dodatku dla emerytów! Zobacz jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla seniorów 7.11.2023 Pieniądze to kwestia ważna nie tylko dla emerytów. Dodatkowe świadczenie w dobie szalejącej inflacji jest niczym spełnienie marzeń osób planujących miesięczny budżet. Seniorzy mogą otrzymać 230 zł miesięcznie do końca życia. Rocznie daje to aż 2760 zł! Sprawdź jak uzyskać dodatkowe świadczenie.

📢 Ostatni dzwonek na złożenie wniosku. Prawie 2500 zł dostaną rodzice na ucznia 7.11.2023 Nowy rok szkolny, to również nowe wydatki dla rodziców i opiekunów. Część z nich może zostać pokryta z programów takich jak 500 i 300 plus, ale to niejedyne pieniądze, jakie mogą otrzymać rodzice. Warto się spieszyć ze złożeniem wniosku, bo czasu jest coraz mniej.

📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Zobacz, jak możesz zaplanować swój urlop w Nowym Roku 7.11.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu. 📢 Ta moneta z PRL może być warta nawet 30 tys. złotych! Koniecznie zobacz swoje szuflady [ZDJĘCIA] 7.11.2023 Bądź szczególnie uważny sprzątając swoje szuflady. Cenne okazy mogą kurzyć się w zapomnieniu, a monety z PRL mogą być czasami warte fortunę. Sprawdź sam, czego szukać!

📢 Zapłać o ponad 120 zł mniej za prąd! Zobacz jak skorzystać ze zniżki 7.11.2023 Nowy sposób rozliczeń z klientami zaowocuje oszczędnością ponad 120 zł na rachunku za prąd, a to wszystko jeszcze w tym roku. Wyjaśniamy, o co chodzi w zniżce i jak ją uzyskać. 📢 Tak mieszkają milionerzy ze Szczecina. Oto najdroższe domy na sprzedaż w okolicy [ZDJĘCIA] 7.11.2023 Najdroższe domy na sprzedaż w Szczecinie i regionie kosztują nawet kilkadziesiąt milionów. To luksusowe rezydencje, wytworne pałace i eleganckie wille, które spełniają nawet najbardziej wygórowane wymagania. Położone w atrakcyjnych lokalizacjach, świetnie wyposażone, z basenami i prywatnymi strefami SPA ociekają luksusem i wygodą. Czy są warte swojej ceny? Zobaczcie, jak wyglądają i ile kosztują. 📢 Jednorazowe świadczenie 1000 zł już od października. Prosty sposób, żeby je uzyskać 7.11.2023 Październik przyniesie pozytywne informacje dla wielu obywateli naszego kraju. Wówczas bowiem na waszych kontach wyląduje dodatek, który z pewnością przyda się w każdej kieszeni.

📢 Masz te banknoty? To prawdziwe skarby! Za jeden możesz otrzymać kilka tysięcy złotych! [ZDJĘCIA] 7.11.2023 O tym, że monety potrafią być warte fortunę, wiemy wszyscy. A banknoty? Mało z nas zdaje sobie sprawę, że mogą kosztować krocie. Zobacz galerię i sprawdź, czy w twoim domu nie kryją się banknoty, które znacząco powiększą objętość portfela! 📢 Uwaga! Z nimi lepiej się nie spotykaj! Mężczyźni o tych imionach zdradzają najczęściej 7.11.2023 Imię może mówić wiele o naszym zachowaniu, charakterze i upodobaniach. Imię, jakie nosimy mówi nawet o tym czy i na ile skłonni jesteśmy do zdrady. Sprawdziliśmy, jakie imiona mężczyzn nie wróżą wierności w związku. 📢 Duże podwyżki wynagrodzeń na początku 2024 roku! Ile pieniędzy już niedługo trafi do Polaków? 7.11.2023 Gwarancja minimalnej wysokości wynagrodzenia przy umowach cywilnoprawnych, podobnie jak wynagrodzenie za pracę, podlega szczególnej ochronie. Wielu Polaków może mieć powody do zadowolenia – rok 2024 także będzie obfitował w znaczne podwyżki płacy minimalnej. Co ważne nastąpi to aż dwa razy w roku!

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 7.11.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek. 📢 O tym dodatku zapominają Polacy! 400 zł dla każdego, ale jest jeden warunek 7.11.2023 400 zł to obok 500 plus kolejne świadczenie przeznaczone dla rodzin z dziećmi. Te mogą otrzymać do 400 zł na opłacenie żłobka dla dziecka lub pobytu pociechy w innej placówce tego typu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przyjmuje wnioski w ramach tego programu wyłącznie drogą elektroniczną.

📢 Kontrolerzy w domach Polaków! Mija termin opłacenia abonamentu RTV. Kto nie musi go płacić? 7.11.2023 Abonament RTV jest obowiązkowy, a za kilka dni misja termin jego opłacenia. Kontrolerzy mogą zapukać do Twoich drzwi. Kary za nieopłacanie abonamentu są dotkliwe, a Poczta Polska chce uregulować tę kwestię. Wysłała już wiele listów z wezwaniem wpłaty. Jest też grupa osób, która jest zwolniony z płacenia abonamentu RTV!

📢 Tak żyje Marta Manowska. Taka jest na co dzień śliczna prowadząca program Rolnik szuka żony. Sport, podróże, piękne widoki 7.11.2023 Jaka na co dzień jest Marta Manowska? Z pewnością to pytanie zadaje sobie wielu fanów popularnej prezenterki TVP. Szczególną rozpoznawalność i sympatię widzów przyniosło jej prowadzenie popularnego wśród widzów programu "Rolnik szuka żony". Jak żyje Marta Manowska? Jak spędza wolny czas, jakie sporty uprawia? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje Marta Manowska na instagramie. 📢 Tak mieszka i żyje Joanna Opozda. Dom i ogród pięknej aktorki robią wrażenie! Taka jest na co dzień Joanna Opozda. Prywatne zdjęcia 7.11 Joanna Opozda z pewnością należy do najpiękniejszych polskich aktorek. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Jowity w serialu "Pierwsza miłość" emitowanym na antenie Polsatu. Poza rolami w filmach oraz serialach, Joannę Opozdę mogliśmy również oglądać w kampaniach reklamowych znanych marek. Aktorka ma liczną grupę fanów, z którymi pozostaje w stałym kontakcie w mediach społecznościowych. Jak mieszka i żyje Joanna Opozda? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje na instagramie.

📢 Tanie domy i mieszkania od komornika w Zachodniopomorskim. Sprawdź najnowsze licytacje komornicze [ZDJĘCIA] 7.11.2023 Tanie domy i mieszkania w Koszalinie i regionie. Najnowsze ogłoszenia licytacji domów od komornika. Domy nawet za pół ceny. Sprawdź, jakie są oferty. Licytacja komornicza to dobra okazja na zaoszczędzenie pieniędzy. Sprawdź oferty od komornika. Zobacz domy, które będą licytowane w najbliższym czasie przez komorników w Zachodniopomorskiem. 📢 Kosztowna rewolucja w przeglądach. Kominiarz nie tylko przeczyści komin Właściciele i zarządcy budynków wykonanie przeglądów kominowych muszą teraz potwierdzać protokołem elektronicznym. Przeglądów nadal dokonują kominiarze, ale przy okazji muszą zebrać masę informacji. Dlatego płacimy za nie znacznie więcej niż dotychczas.

📢 Janusze tatuażu nie mają wstydu! Trudno uwierzyć, że ktoś im za to zapłacił! Na stronach społeczności m.in. "Janusze Tatuażu" czy "Tatuażysta płakał jak tatuował" na Facebooku możecie oglądać zdjęcia najdziwniejszych, najbrzydszych, a czasem kompletnie niezrozumiałych dzieł "mistrzów" tatuażu. Wybraliśmy dla Was prawdziwe perełki - zobaczcie, przechodząc do galerii zdjęć.

📢 Prezydent RP Andrzej Duda podjął decyzję w sprawie premiera nowego rządu Prezydent RP Andrzej Duda w poniedziałek wieczorem wygłosił orędzie, podczas którego podał decyzję w sprawie desygnowania nowego szefa rządu. 📢 7 pięknych wsi na Pomorzu Zachodnim w sam raz na jesienny wypad. Oferują niezwykłe widoki i wspaniałe atrakcje Województwo zachodniopomorskie to malowniczy region w północno–zachodniej części Polski. Oprócz popularnych nadmorskich kurortów oferuje zwiedzającym mnóstwo innych atrakcji – te ukryte są jednak w niepozornych miejscowościach, które w rzeczywistości są prawdziwymi perłami turystycznymi. Odkryj 7 pięknych wsi Pomorza Zachodniego. 📢 W jednej ze szczecińskich szkół Sanepid zważył tornistry uczniów [WIDEO] Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie rozpoczął drugą edycję kampanii wojewódzkiej #MojaSzkołaZdrowaSzkoła. W związku z tym w Szkole Podstawowej nr 20 zmierzono masy plecaków szkolnych uczniów klas III i IV.

📢 9 najlepszych kierunków na podróż w pojedynkę. Na liście sporo europejskich krajów, w których jest bezpiecznie Nie przepadasz za kompromisami? Wybierz się w samotną podróż i rób wszystko, na co przyjdzie ci ochota. Pamiętaj jednak o zachowaniu ostrożności i zadbaniu o własne bezpieczeństwo. W zaplanowaniu podróży pomoże ci najnowszy ranking 9 najlepszych kierunków na samotną wycieczkę – na liście pojawiło się sporo bezpiecznych lokalizacji w Europie. Domyślasz się, o których krajach mowa?

📢 Kolejni funkcjonariusze zasilili szeregi policji w Koszalinie [ZDJĘCIA] Kolejni funkcjonariusze zasilili szeregi koszalińskiej policji. Tym razem uroczystą przysięgę złożyło 8 policjantów. 📢 Skarb w zardzewiałej puszce! Złote dolary i ruble w lesie pod Szczecinem [ZDJĘCIA] Siedemdziesiąt złotych monet z przełomu XIX i XX w. znalazł w lesie pod Szczecinem Andrzej Lemański ze Stowarzyszenia Szczecińska Grupa Eksploracyjna. Skarb wart jest przeszło 120 tys. zł!

📢 Pyszne ciasto wiewiórka na dużą blachę. Przepis na ciasto z jabłkami i orzechami włoskimi. Znika do ostatniego okruszka Klasyczne jesienne ciasto wiewiórka to wypiek na bazie startych jabłek i orzechów włoskich. Dodatek cynamonu dodaje ciastu obłędnego aromatu, a jabłka wilgotności. Zamiast roztopionego masła można użyć oleju rzepakowego. Skuście się na szybki przepis na ciasto wiewiórka dla całej rodziny.

📢 Trwa budowa drogi S6 na odcinku Koszalin - Słupsk. Jak przebiegają prace? [ZDJĘCIA] Trwają prace przy budowie drogi ekspresowej S6 na odcinku z Sianowa do Słupska. Przyjrzeliśmy się, jak przebiegały one w ostatnich tygodniach. 📢 Co z wieżami firmy Siemaszko przy międzyzdrojskiej plaży? [ZDJĘCIA] Nie milkną spekulacje na temat budowy wieżowców przy Promenadzie Gwiazd 5 w Międzyzdrojach. Sprawa 33 kondygnacyjnych wież jakie miały stanąć tuż przy międzyzdrojskiej plaży wzbudziła wiele kontrowersji nie tylko na zachodniopomorskim wybrzeżu, ale i w całej Polsce.

📢 To odliczysz od podatku w 2023 roku. Sprawdź co odliczysz po raz pierwszy i ile zyskasz! 6.11.2023 Te rzeczy można odliczyć od podatku w 2023 roku. Wielkimi krokami przychodzi czas, kiedy musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Każdy płatnik będzie musiał dokonać rozliczenia od 15 lutego. Warto zapoznać się z najnowszymi ulgami podatkowymi, aby nie być zmuszony do dopłaty. Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku po raz pierwszy w 2023 roku! 📢 Te kobiety są najlepszymi żonami. Osoby o tych imionach to świetne partnerki, żony. Znaczenie imion 6.11.2023 Oto lista imion kobiet, które są kandydatkami na idealną żonę. Kochającą, czułą, wrażliwą, a jednocześnie świetną organizatorkę życia domowego, gospodynię. Czy dziś wierzymy, że imiona mają funkcje magiczne i mogą determinować charakter człowieka? Zobacz listę kobiet, które są świetnymi żonami.

📢 Pierwsze dni listopada w Międzyzdrojach. Turystów nie brakowało [ZDJĘCIA] Jak niemal w każdą niedzielę, do Międzyzdrojów przyjechało sporo turystów. Widać to na przykład po zastawionych autami ulicach i spacerujących po promenadzie przechodniach. Sporo osób postanowiło wybrać się na spacer brzegiem morza, bo to dzisiaj było nadzwyczaj spokojne. Turyści podziwiają także statki, które stoją na redzie i obserwują z daleka terminal LNG.

📢 Co dalej z oprocentowaniem lokat? Oferta banków topnieje. Alternatywą obligacje? Sprawdź, na czym możesz zarobić więcej Depozyty z oprocentowaniem na poziomie 10 proc., którymi banki kusiły klientów jeszcze przed wakacjami przeszły do historii. Teraz w oczach topnieje oferta na 7 proc., nie mówiąc o tej przekraczającej 7 proc. w skali roku. – To nie koniec złych wiadomości dla oszczędzających. Oprocentowanie powinno bowiem spadać wraz ze spodziewanymi cięciami stóp procentowych – wskazuje analityk Bartosz Turek. Jakie są alternatywy dla oszczędzających? Warto „polować" na promocje? Wyjaśniamy.

📢 Zachwycająca zorza polarna w Kościerzynie i okolicach! Zobaczcie niezwykle kolorowe niebo na zdjęciach Anny Nideckiej W nocy 4 listopada 2023 r. w okolicach Kościerzyny można było zobaczyć zachwycające kolorami niebo. Wystąpiła tu spektakularna zorza polarna! Zdjęcia dość rzadkiego zjawiska atmosferycznego udało się wykonać Annie Nideckiej z powiatu kościerskiego. 📢 Dom Kultury "Słowianin" wznowił działalność. Przybyło 600 sympatyków grupy Depeche Mode [ZDJĘCIA] Imprezą skupiającą fanów zespołu Depeche Mode Dom Kultury "Słowianin" rozpoczął swoją działalność - praktycznie po czterech latach przerwy. Przyszło blisko 600 sympatyków kultowej grupy. Nowy-stary klub odwiedził też prezydent Szczecina Piotr Krzystek. 📢 Nowy hotel w Wisełce ma być gotowy do końca roku. Otwarcie na wiosnę. Sprawdzamy stan prac [ZDJĘCIA] Budowa Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego w Wisełce zbliża się ku końcowi, pozostały niespełna dwa miesiące do zakończenia prac. Część hotelowa to 91 pokoi, w tym 3 apartamenty o powierzchni 60 do 90 m2. Inwestorzy postanowili, że pierwszych gości zaproszą do centrum wiosną 2024 roku. Projektantami hotelu są architekci ze szczecińskiego biura Orłowski, Szymański -Architekci.

📢 Kultowe gadżety z PRL-u warte są dzisiaj fortunę! Niektórym zakręci się łezka w oku. Sprawdź czy masz je w domu 4.11.2023 Wiele osób wspomina lata 70., 80., i 90. z wielkim sentymentem i znowu sięga po przedmioty, które królowały w Polskich domach. Niektóre z nich możemy zdobyć jeszcze na aukcjach internetowych, a część kultowych przedmiotów z PRL-u osiąga zawrotne ceny. Przypomnij sobie lub poznaj te niepowtarzalne gadżety z czasów słusznie minionych.

📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 4.11.2023 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 ŚWIĄTECZNE GWIAZDECZKI 2023 - prześlij do konkursu zdjęcie swojego dziecka, może znaleźć się na okładce! Nagroda główna: 50 000 zł! Tradycyjnie, jak co roku, tworzymy wielką świąteczną galerię zdjęć dzieci z naszego województwa. Spośród maluszków i starszaków nasi Czytelnicy wybiorą dzieci, które trafią na okładki świątecznego wydania gazety. Wszystkie przesłane do 17 listopada zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku, który zostanie wydany w czwartek, 23 listopada. Na dzieci czekają wspaniałe nagrody - wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, a w finale wyjazdy do Energylandii, vouchery do biura podróży oraz dwie nagrody główne - 50 000 zł!

📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Głosowanie rozpoczęte! Możesz jeszcze zgłosić do nagrody nauczyciela, dyrektora, przedszkole, szkołę lub uczelnię We wtorek, 24 października rozpoczęło się głosowanie, w którym laureaci zostaną wybrani najpierw osobno w miastach i powiatach, później w skali województwa, a następnie w ogólnopolskim finale. Zagłosuj na pracowników edukacji! Wciąż możesz też zgłosić swoich kandydatów do nagród.

📢 Tak wygląda największy hotel w Polsce. Byliśmy na budowie hotelu Gołębiewski w Pobierowie, praca wre [ZDJĘCIA] A tam praca wre. Hydraulicy dokręcają krany, elektrycy instalują lampy i żyrandole. Kafelkarze układają płytki, ale w drugim końcu hotelu sprzątaczki już szykują pokoje na powitanie pierwszych gości. 📢 ŚWIĄTECZNE GWIAZDECZKI Ważne informacje dla rodziców dzieci zgłoszonych do akcji Oto kilka ważnych informacji, które pomogą Tobie zdobyć jak najwięcej głosów dla Twojego dziecka w akcji ŚWIĄTECZNE GWIAZDECZKI 📢 Świąteczne Gwiazdeczki. Zobacz galerię uroczych maluszków ze Szczecina Tworzymy wielką świąteczną galerię zdjęć dzieci z naszego województwa. Spośród maluszków, dziewczynek i chłopców nasi Czytelnicy wybiorą dzieci, które trafią na okładki świątecznego i noworocznego wydania gazety. 6 grudnia, w Mikołajki, wszystkie przesłane fotografie ukażą się w specjalnym dodatku do gazety, a na dzieci czeka mnóstwo nagród.

ZOBACZ KONIECZNIE Przerażające prognozy zmian klimatycznych. Czarne scenariusze dla Polski i świata

Kacper Chudzik - Poszukiwania Borysa - ratownik z Głogowa