Prasówka 8.10.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pogoń miała w Gliwicach dwóch liderów. Trudno wskazać tego najlepszego [OCENY POGONI]”?

Prasówka 8.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Pogoń miała w Gliwicach dwóch liderów. Trudno wskazać tego najlepszego [OCENY POGONI] Oceny piłkarzy Pogoni Szczecin za mecz z Ruchem Chorzów (3:0). Skala not 1-10.

📢 Ruch – Pogoń: pirotechnika, przerwany mecz, doping Portowców i cisza gospodarzy [ZDJĘCIA KIBICÓW] 9236 widzów oglądało sobotni mecz Ruchu Chorzów z Pogonią Szczecin. Dla gospodarzy był to ostatni mecz na obiekcie Piasta Gliwice i może stąd efektowniejsza niż zwykle oprawa. 📢 PKO Ekstraklasa: Ruch Chorzów – Pogoń Szczecin 0:3. Pewna wygrana Portowców na Śląsku [ZDJĘCIA] Często było tak, że Pogoń zawodziła w meczach, gdy była faworytem spotkania i grała z zespołem ze strefy spadkowej. W sobotni wieczór stanęła na wysokości zadania w meczu z Ruchem Chorzów.

Prasówka 8.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Projektantka mody ze Szczecina debiutuje minimalistyczną kolekcją Klaudia Obal niedawno zaprezentowała swoją kolekcję ubrań, które łączy dbałość o krój i materiał. Według niej minimalizm jest w cenie i tworzy nowoczesną i pewną siebie kobietę.

📢 Janusze tatuażu. Zobaczcie ich "najlepsze" dzieła. Trudno uwierzyć, że ktoś im za to zapłacił! Na stronach społeczności m.in. "Janusze Tatuażu" czy "Tatuażysta płakał jak tatuował" na Facebooku możecie oglądać zdjęcia najdziwniejszych, najbrzydszych, a czasem kompletnie niezrozumiałych dzieł "mistrzów" tatuażu. Wybraliśmy dla Was prawdziwe perełki - zobaczcie, przechodząc do galerii zdjęć.

📢 W Szczecinie i Świnoujściu powstanie Centrum Kompetencji Polskiego Offshore W Szczecinie i Świnoujściu powstanie Centrum Kompetencji Polskiego Offshore. Jego celem będzie przygotowanie kadr do obsługi inwestycji ORLEN Neptun związanych morską energetyką wiatrową. 📢 TOP 9. Ten plac kojarzymy z lotnikami. Do 1945 roku nosił nazwę Augustaplatz [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Dziś zabudowę placu Lotników w Szczecinie stanowią budynki powstałe w ramach budowy Szczecińskiej Dzielnicy Mieszkaniowej oraz dwa jednopiętrowe pawilony. A kiedyś? Plac powstał w ostatnim dziesięcioleciu XIX wieku i pełnił funkcję rekreacyjną dla spacerowiczów oraz stanowił punkt newralgiczny dla krzyżujących się tu ulic. W części spacerowej znajdowały się zadbane zieleńce. Oświetlenie stanowiły uliczne latarnie. Plac miał kształt prostokąta, nawierzchnię stanowiła ociosana kostka brukowa.

📢 27 najdziwniejszych miejsc na świecie. Wrota do piekła, kryształowa jaskinia, najsmutniejsze miejsce na Ziemi i inne niesamowitości Świat jest zaskakujący – z tym zgodzi się każdy. Może też być niepokojący, skrajnie dziwaczny, a czasem wprost przerażający. Zebraliśmy dla was aż 27 najstraszniejszych i najdziwniejszych miejsc z całego świata. To nawiedzone szpitale i zamki, paranormalne hotspoty, domniemane lądowiska UFO, a także niesamowite cuda natury, w których istnienie trudno uwierzyć. Zapraszamy do galerii najbardziej niezwykłych miejsc na Ziemi – czy odważycie się je poznać? 📢 Tych pracowników nie będzie można zwolnić z pracy. Te osoby są chronione przez prawo. Oto nowe przepisy od września 2023! Tych osób nie można zwolnić z pracy. Od 22 września zmieniają się przepisy prawne, które uniemożliwią zwolnienie z pracy określone grupy pracowników. Zyskają one dodatkową ochronę przed zwolnieniem z zakładu pracy. Wchodzące przepisy mają poskromić proceder piętnowania pracowników szczególnie chronionych. Sprawdź koniecznie listę osób, które mają dodatkowe gwarancje zatrudnienia i są chronione przez prawo.

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce! 📢 Oto najniższa krajowa w 2024 roku w Polsce. Oto prognozowane wyliczenia płacy minimalnej. Będzie podwyżka? Sprawdź! Najniższa krajowa w Polsce. Wynagrodzenie minimalne w 2024 roku ma wzrosnąć nawet o kilkaset złotych! Eksperci twierdzą, że podwyżka może wynieść nawet 20 procent. Od lipca 2023 roku, płaca minimalna wzrosła i wynosi obecnie 3600 zł złotych brutto. Zastanawiasz się jak to będzie wyglądało w przyszłym roku? Czy najniższa krajowa pójdzie w górę? Jakie zmiany będą w 2024?Sprawdź szczegóły!

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu! 📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie!

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź koniecznie naszą listę! 📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 7.10.2023 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter.

📢 Kobiety skorzystały z bezpłatnych badań w centrum Galaxy w Szczecinie W sobotę mieszkanki Szczecina wzięły udział w kolejnej akcji prozdrowotnej z "Dbam o Zdrowie". Tym razem w Centrum Galaxy mogły bezpłatnie zrobić sobie USG piersi. Zgłosiło się około 70 osób. 📢 Kolekcjonujesz monety i banknoty z czasów PRL-u? Na tych skarbach możesz sporo zarobić Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy. 📢 Miłośnicy modelarstwa zjechali do Szczecina na Paprykarz Modelarski Pokaz sprzętu wojskowego, prezentacje grup rekonstrukcyjnych i warsztaty modelarskie dla dzieci - w Technoparku Pomerania odbywa się Szczeciński Paprykarz Modelarski - największa w regionie impreza zrzeszająca miłośników modelarstwa.

📢 Szczecinianka zachwyca wystrojem wnętrz swojego mieszkania. Rzeczy znajduje na pchlich targach Odnowiła swoje mieszkanie sama, bez pomocy fachowców, a rzeczy kupiła na pchlim targu. Jak nam zdradziła - emocje, jakie towarzyszą podczas zakupów w takich miejscach są nie do opisania. Efekty jej działań na Instagramie pod nazwą @edytafl śledzą dziesiątki tysięcy ludzi z całego kraju i nie tylko. Przedstawimy szczeciniankę Edytę Florek i jej wyjątkowy talent do dawania przedmiotom drugiego życia. 📢 Wraca największy pchli targ w Szczecinie. Jakie skarby czekają na Less Waste Market? Less Waste Market w Hali Odra w Szczecinie, czyli wydarzenie nawiązujące formułą do pchlich targów wpisało się już na stałe w tkankę Szczecina. Kupujący mogą tu znaleźć odzież, dekoracje wnętrz, rękodzieło i wiele innych. Najbliższa edycja już w niedzielę 8 października. Start godzina 12.

📢 Marsz Różowej Wstążki przeszedł ulicami Szczecina. Frekwencja dopisała mimo deszczu Kolejny Marsz Różowej Wstążki, będący przypomnieniem o konieczności wykonywania badań profilaktycznych oraz wyrazem wsparcia dla kobiet z doświadczeniem raka piersi, przeszedł ulicami Szczecina. 📢 To jeszcze nie koniec sezonu? Świnoujście pełne turystów [ZDJĘCIA] Na świnoujskiej promenadzie można poczuć się - gdyby nie turyści ubrani w kurtki - niemal jak latem. Mimo chłodniejszej pogody jest tłoczno, ludzie spacerują i siedzą w kawiarnianych ogródkach. 📢 Wiceminister Paweł Szefernaker o inwestycjach w gminach popegeerowskich Jeśli będzie dalej rządziło PiS, inwestycje w gminy popegeerowskie będą kontynuowane; chcemy zrobić wszystko, aby lata beznadziei z czasów rządów Donalda Tuska nigdy do tych gmin nie wróciły - powiedział w sobotę wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker.

📢 Poznaliśmy wyniki ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Imponujące pieniądze dla regionu Poznaliśmy wyniki ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Dzięki niemu zrealizowanych zostaną setki inwestycji na całym Pomorzu. Województwa zachodniopomorskie i pomorskie są jednymi z największych beneficjentów programu.

📢 Najnowszy sondaż wyborczy. Sprawdź, które partie znalazłyby się w Sejmie Gdyby wybory do Sejmu odbywały się w najbliższą niedzielę, na Zjednoczoną Prawicę zagłosowałoby 36,9 proc. badanych; na KO - 30,5 proc.; na Trzecią Drogę - 9,4 proc.; na Konfederację - 9,3 proc.; a na Nową Lewicę także 9,3 proc. - wynika z sondażu pracowni Estymator dla portalu DoRzeczy.pl. 📢 Szczecinianin zwycięzcą Międzynarodowej Olimpiady Ekonomicznej Dawid Dunst z II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie został zwycięzcą Międzynarodowej Olimpiady Ekonomicznej. W drodze na szczyt pokonał reprezentantów 18 krajów. 📢 Przed meczem Ruch - Pogoń. Jens Gustafsson ma ten sam cel co kibice. Jak go zrealizują Portowcy? PKO Ekstraklasa. Pogoń Szczecin chce dołączyć do ligowej czołówki i potrzebuje wygranej w Gliwicach. Ruch Chorzów powalczy o punkty, by wydostać się ze strefy spadkowej.

📢 Te produkty SANEPID nakazał natychmiast wycofać z półek w Biedronce, Lidlu i innych. Parówki, jajka, mięso 07.10.23 Główny Inspektorat Sanitarny nakazał wycofanie ze sklepów kolejnych produktów, których spożycie zagrażać może zdrowi oraz życiu konsumentów. Mowa tu o takich produktach jak parówki, mięso, jajka czy kosmetyki. Wykryto w nich albo niepożądane substancje lub skażenie bakteriami salmonelli. Oznacza to, że produkty te muszą natychmiast zostać wycofane ze sprzedaży. Sprawdź o które produkty i ich partie chodzi. Robisz zakupy w Biedronce, Lidlu, Auchan czy innych popularnych marketach? Sprawdź czy nie kupiłeś rzeczy wycofanych przez Sanepid.

📢 Bogumiła Wander była gwiazdą telewizji w latach 70. Prezenterka szczęście znalazła u boku obecnego męża, ale jej życie miłosne było burzliwe Bogumiła Wander była niekwestionowaną gwiazdą telewizyjną. Dzisiaj nie pamięta swojej zawrotnej kariery, życia i bliskich jej osób. Widzowie – zwłaszcza męska jej część kochali ją za profesjonalizm, naturalność i osobisty urok. 7 października prezenterka świętuje 80. urodziny. Z tej okazji przybliżymy wam jej miłosną historię u boku aż trzech mężczyzn.

📢 Otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie nad morzem coraz bliżej. Kiedy przyjadą pierwsi goście? [GALERIA ZDJĘĆ] Pięciogwiazdkowy Hotel Gołębiewski powstaje w Pobierowie (gmina Rewal) właściwie od początku 2018 roku. Zakończenie inwestycji planowano wtedy na sezon 2020, ale pandemia i kłopoty z pracownikami spowodowały, że inwestycja jest opóźniona. 📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 7.10.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Tak mieszka i żyje Paulina Krupińska-Karpiel wraz z rodziną. Góralska chata z widokiem na Giewont [ZDJĘCIA] 7.10.2023 Paulina Krupińska-Karpiel razem z mężem zamieszkują w pięknym góralskim domku. Sebastian Karpiel-Bułecka kojarzony jest przede wszystkim z muzyką. Razem mogą się chwalić szczęśliwą rodziną i pięknymi widokami z ich domku. Zobacz jak wyglądają wnętrza ich drewnianej chatki. Tak mieszka jedna z najbardziej popularnych par polskiego show-biznesu. Jakie widoki! Zobacz galerię!

📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach. Ile dostaną emeryci w 2025 i 2026 roku? Sprawdź! 7.10.2023 Jak będzie wyglądała waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach? Już pojawiają się informacje na ten temat. Z danych tych wynika, że w 2024 roku wskaźnik waloryzacii emerytur osiągnie nieco niższy poziom, ale wciąż będzie ponad dziesięcioprocentowy. W kolejnych dwóch latach ma jednak maleć - tak ma zakładać plan rządu. Jak więc będą wyglądały emerytury po tych waloryzacjach? Sprawdź!

📢 Tak mieszka i żyje Małgorzata Rozenek-Majdan z rodziną. Zobacz zdjęcia 7.10.2023 Małgorzata Rozenek-Majdan to wciąż jedna z najbardziej popularnych osobowości telewizyjnych. Znana wcześniej przede wszystkim z programu "Perfekcyjna Pani Domu", dziś jest jedną ze współprowadzących program śniadaniowy "Dzień Dobry TVN". Jak żyje i mieszka gwiazda telewizyjna? Sprawdź! 📢 Oto kawa przez którą przytyjesz! Unikaj jej, jeśli nie chcesz zbędnych kilogramów. Taka kawa tuczy i przyspiesza proces starzenia 7.10.2023 Rozpocznij swój dzień od filiżanki kawy i ciesz się korzyściami zdrowotnymi, ale pamiętaj o wyborze odpowiedniego rodzaju kawy. Badania przeprowadzone przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat wykazały, że aż 80% Polaków regularnie pije kawę. Jednakże, istnieje pewien rodzaj kawy, który może prowadzić do niechcianego przyrostu wagi i przyspieszyć procesy starzenia. Unikaj go, jeśli chcesz utrzymać odpowiednią wagę i zachować młody wygląd. Zdobądź szczegółowe informacje na temat kawy poniżej.

📢 Emerytury w 2024 roku będą wyższe. Tyle emeryci dostaną na swoje konta. Sprawdź najnowsze wyliczenia! 7.10.2023 To, że emerytury w 2024 roku będą wyższe, niż są obecnie jest pewne od dawna. To zakładają bowiem przepisy dotyczące waloryzacji emerytur. Ciągle jednak trwają dywagacje, ile wynosić będzie waloryzacja w 2024 roku. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur w 2024 roku. Zawierają one przykładową obecną emeryturę brutto, obecną emeryturę netto i wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji. Sprawdźcie!

📢 Tak żyją i pracują Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. Zobacz prywatne zdjęcia pary 7.10.2023 Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski to obecnie jedna z najgorętszych par polskiego show biznesu. Od kiedy oficjalnie potwierdzili, że są ze sobą chętnie dzielą się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jak spędzają wolny czas, gdzie podróżują, no i jak wspólnie pracują? To wszystko można zobaczyć na tych zdjęciach. Sprawdź!

📢 Strażacy z województwa zachodniopomorskiego mają nowy sprzęt. To agregaty Państwowa Straż Pożarna otrzymała 16 agregatów prądotwórczych. Uroczystość przekazania sprzętu odbyła się w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie. 📢 Stara olejarnia sprzedana. Po wielu latach starań zabytek kupił warszawski deweloper Kompleks dawnej olejarni przy ulicy Dębogórskiej stoi od lat opuszczony. Miasto wielokrotnie próbowało sprzedać nieruchomość. Udało się.

📢 Mężczyzna stracił rękę w trakcie prac na plaży w Dziwnowie Do tragedii doszło w trakcie prac przy zwijaniu siatki na wydmach w Dziwnowie. 📢 Spowodował kolizję i uciekł. Sprowadził kolegę, którego poszukiwała policja Nieszczęścia chodzą parami. Pomyślał pewnie 34 latek, który spowodował w Szczecinie kolizję i uciekł z miejsca zdarzenia. Dodatkowo kierujący miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Mężczyzna wezwał na miejsce swojego kolegę, który okazało się, że jest poszukiwany do odbycia rocznej kary pozbawienia wolności.

📢 Taki był Nikoś i jego Trójmiasto. Gdańsk, Gdynia, Sopot. Tu żył i zginął. Miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem Słynny Nikoś, czyli Nikodem Skotarczak, to m.in. bohater filmu platformy Netflix "Jak pokochałam gangstera". Gdzie naprawdę mieszkał i działał? Całe życie Nikosia związane było z Trójmiastem. Tu zaczynał karierę jako bramkarz w nocnych klubach. Nad Bałtykiem prowadził interesy, sponsorował Lechię Gdańsk, tu także zginął. Oto miejsca najbardziej związane z Nikosiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Zobacz naszą galerię zdjęć. 📢 Tak wygląda najnowszy szczeciński mural. Przypomina o historii tramwajów w Szczecinie [WIDEO] Obraz powstał na bramie magazynu Bike S przy ulicy Piotra Skargi w Szczecinie. Dawniej mieściła się tutaj najstarsza szczecińska zajezdnia tramwajowa. Twórcy muralu do pokrycia całej bramy zużyli 20 litrów litrów farby w 30 różnych kolorach.

📢 Agnieszka Chylińska i jej wizerunki. W takim wydaniu jest nie do poznania! Irokez, jeżyk, dredy... BABCIA! Chylińska umie zaskoczyć Agnieszka Chylińska na Instagramie zaskakuje swoich fanów zdjęciami. M.in. swoich stylizacji. Przy okazji premiery teledysku do trzeciego singla z albumu "Never ENDING Sorry" przeszła sporą metamorfozę. Zresztą nie po raz pierwszy. Sprawdźcie, w kogo tym razem wcieliła się gwiazda.

📢 Jest wniosek o uchylenie immunitetu marszałkowi senatu Tomaszowi Grodzkiemu Prokuratura Regionalna w Szczecinie skierowała do Senatu RP wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej marszałka senatu Tomasza Grodzkiego - poinformował w piątek Łukasz Łapczyński z Prokuratury Krajowej. 📢 Jedyny taki terminal w Polsce. Świnoujście ma się czym chwalić [ZDJĘCIA] Stoimy na bramie, która prowadzi nas w świat - mówił w piątek w Świnoujściu wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk. Właśnie została zakończona modernizacja Terminalu Promowego w Świnoujściu.

📢 Te znaki zodiaku to kłamczuchy! Oszukują i kłamią na zawołanie. Sprawdź, co mówi horoskop 6.10.2023 Zastanów się dwa razy, zanim zdradzisz swoją tajemnicę. Jeśli zależy Ci na zachowaniu sekretu, lepiej bądź pewien o swojego powiernika. Niektóre znaki zodiaku, nawet obdzierane ze skóry, nie zdradzą swoich ideałów. Inne z kolei, kiedy tylko wyczują okazję, wbiją ci nóż w plecy. 📢 Tak mieszkają Anita i Adrian ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia”. Ich nowy dom zachwyca internautów. Błyskawiczny remont i efekt WOW Nowe odcinki „Ślubu od pierwszego wejrzenia” gromadzą przed telewizorami rzesze fanów eksperymentu. Wiele osób na bieżąco stara się śledzić losy uczestników, których połączyli w pary eksperci. Anita i Adrian to bohaterowie trzeciej edycji show, którym udało się stworzyć wspólnie wymarzoną rodzinę. Zaglądamy do ich wyremontowanego domu, gdzie zamieszkali w tym roku z dwójką pociech. Zobaczcie te wyjątkowe wnętrza.

📢 Szef radnych PiS zaatakowany na ulicy w centrum Szczecina. Napastnik krzyczał: "Jebać PiS". Sprawca jest w rękach policji Szef klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w szczecińskiej radzie miasta został zaatakowany najprawdopodobniej przez wyborcę totalnej opozycji. Marcina Pawlickiego napadnięto po tym jak zwrócił uwagę młodemu mężczyźnie, że zrywanie plakatów wyborczych jest niezgodne z prawem.

📢 W Stargardzie po 20 latach wróciło biuro paszportowe. Będzie czynne trzy dni w tygodniu W piątek Starostwie Powiatowym w Stargardzie otwarcia doczekał się terenowy punkt paszportowy. Będzie czynne trzy dni w tygodniu. 📢 Plan sportowego weekendu: wyjazd Pogoni, debiut Chemika i koszykarze u siebie W pierwszy pełny weekend października nasze ekstraklasowe zespoły piłkarskie zagrają na wyjeździe. A u siebie m.in. koszykarze Kinga Szczecin i PGE Spójni Stargard. Poniżej plan najważniejszych wydarzeń.

📢 Twoja emerytura od lipca zwiększy się nawet o 500 zł! "Aż grzech nie skorzystać" 06.10.2023 Kluczowe zmiany dla seniorów! Od lipca 2023 roku emerytura może wzrosnąć nawet o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek ZUS, a także kapitału początkowego podlega regularnej waloryzacji. To oznacza, że seniorzy mogę liczyć na większe pieniądze. Sprawdź ile podwyżki emerytury dostaną seniorzy już od lipca! 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 06.10.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 2760 zł ekstra dodatku dla emerytów! Zobacz jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla seniorów 06.10.2023 Pieniądze to kwestia ważna nie tylko dla emerytów. Dodatkowe świadczenie w dobie szalejącej inflacji jest niczym spełnienie marzeń osób planujących miesięczny budżet. Seniorzy mogą otrzymać 230 zł miesięcznie do końca życia. Rocznie daje to aż 2760 zł! Sprawdź jak uzyskać dodatkowe świadczenie.

📢 Ostatni dzwonek na złożenie wniosku. Prawie 2500 zł dostaną rodzice na ucznia 06.10.2023 Nowy rok szkolny, to również nowe wydatki dla rodziców i opiekunów. Część z nich może zostać pokryta z programów takich jak 500 i 300 plus, ale to niejedyne pieniądze, jakie mogą otrzymać rodzice. Warto się spieszyć ze złożeniem wniosku, bo czasu jest coraz mniej.

📢 Ważny list od ZUS w sprawie 14. emerytury. Uwaga seniorzy! Lepiej go nie przegapić 06.10.2023 W ciągu kilku najbliższych tygodni emeryci i renciści powinni spodziewać się ważnego listu od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Warto go odebrać. Dlaczego? Wyjaśniamy szczegóły. 📢 Niewielu Polaków wie o tym dodatku. Można zyskać 550 zł, bez względu na wiek! Decyzja w ciągu miesiąca 06.10.2023 553,30 zł miesięcznie to specjalny dodatek wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jego wysokość jest stała, ale podlega on corocznej waloryzacji. Aby go otrzymać, trzeba spełniać specjalne warunki. Wyjaśniamy szczegóły.

📢 Tak mieszkają milionerzy ze Szczecina. Oto najdroższe domy na sprzedaż w okolicy [ZDJĘCIA] 06.10.2023 Najdroższe domy na sprzedaż w Szczecinie i regionie kosztują nawet kilkadziesiąt milionów. To luksusowe rezydencje, wytworne pałace i eleganckie wille, które spełniają nawet najbardziej wygórowane wymagania. Położone w atrakcyjnych lokalizacjach, świetnie wyposażone, z basenami i prywatnymi strefami SPA ociekają luksusem i wygodą. Czy są warte swojej ceny? Zobaczcie, jak wyglądają i ile kosztują.

📢 Jednorazowe świadczenie 1000 zł już od października. Prosty sposób, żeby je uzyskać 06.10.2023 Październik przyniesie pozytywne informacje dla wielu obywateli naszego kraju. Wówczas bowiem na waszych kontach wyląduje dodatek, który z pewnością przyda się w każdej kieszeni. 📢 Masz te banknoty? To prawdziwe skarby! Za jeden możesz otrzymać kilka tysięcy złotych! [ZDJĘCIA] 06.10.2023 O tym, że monety potrafią być warte fortunę, wiemy wszyscy. A banknoty? Mało z nas zdaje sobie sprawę, że mogą kosztować krocie. Zobacz galerię i sprawdź, czy w twoim domu nie kryją się banknoty, które znacząco powiększą objętość portfela!

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 06.10.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek. 📢 Zagrała w „Trędowatej”, kończy właśnie 80 lat. Elżbieta Starostecka od ponad pół wieku jest w szczęśliwym związku Elżbieta Starostecka przywodzi na myśl bohaterki delikatne i eteryczne, a zarazem piękne. Filmy z jej udziałem, jak „Trędowata” i „Noce i dnie” cieszyły się niegdyś ogromną popularnością, a sama aktorka zdobyła ogromną sympatię widzów. Choć nie zależało jej na sławie, nie uniknęła popularności. Od lat prowadzi szczęśliwe życie u boku ukochanego męża Włodzimierza Korcza.

📢 Kulturalny weekend w Szczecinie. Sprawdziliśmy najciekawsze wydarzenia To weekend pełen wydarzeń artystycznych, od spektakli po koncerty i Festiwal Młodych Talentów. Sprawdź co dzieje się w weekend w Szczecinie! 📢 Gdy Romario pracuje jako senator, jego córka zarabia na życie korzystając z OnlyFans, a ojciec ją w tym wspiera [ZDJĘCIA, WIDEO] Romario to z reprezentacją Brazylii mistrz świata z USA w 1994 roku, gdzie zdobył Złotą Piłkę dla najlepszego piłkarza turnieju, zdobywca Pucharu Konfederacji, dwukrotny zdobywca Pucharu Ameryki i srebrny medalista olimpijski. W swojej karierze Brazylijczyk zawsze miał gwałtowny charakter. Teraz jednak jest niezwykle wyrozumiały wobec ekscentrycznego stylu życia jednej ze swoich córek. 📢 Czy Jeziorko Słoneczne będzie czyste? Naukowcy wskażą metodę wydobycia osadu z dna Skażone na początku września Jeziorko Słoneczne na szczecińskich Gumieńcach będzie oczyszczone. W jaki sposób? Wszystko zależy od wyników badań dna jeziora wykonywanych obecnie przez certyfikowaną firmę wybraną przez Wody Polskie. Nie wiadomo więc jeszcze, kiedy mieszkańcy pobliskich bloków będą mogli bez obaw zbliżać się do brzegów zbiornika.

📢 W stoczni wbijają dalbę w dno Kanału Parnickiego To jeden z elementów budowy głębi dokowej w Stoczni Pomerania. 📢 Przyłapani na Google Street View w Szczecinie! Złapaliśmy Cię na zdjęciach! [GALERIA] Raz na jakiś czas samochody z logo Google i charakterystyczną "kopułką" na górze można spotkać na ulicach polskich miast. To wtedy powstają zdjęcia do funkcji Google Street View. Kamery mogą nas przyłapać podczas spaceru, zakupów czy spotkań z przyjaciółmi. Zobaczcie zdjęcia szczecinian wykonane przez kamery Google na terenie całego miasta.

📢 Gorący imprezowy wrzesień w klubie studenckim Pinokio! Tak bawi się Szczecin [ZDJĘCIA] Przyszedł październik, więc to czas kiedy studenci wracają do uczelnianych ławek. Sprawdzamy jak bawiliście się w ostatni miesiąc studenckich wakacji. Zobaczcie jak bawił się Szczecin we wrześniu w klubie studenckim Pinokio! 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 02.10.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 Te domy kupisz od komornika w okazyjnej cenie. Nowe licytacje komornicze nieruchomości z kraju. Sprawdź domy na licytacjach 01.10.23. Te domy możesz kupisz od komornika w okazyjnej cenie. Planujesz kupno nieruchomości? Jednym z pomysłów może być licytacja komornicza. Ceny wywoławcze zdecydowanie odbiegają od cen rynkowych. Sprawdź licytacje domów, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach naszego kraju. W jakiej cenie można nabyć nieruchomości od komornika?

📢 Inauguracja roku akademickiego na Politechnice Morskiej u stóp Wałów Chrobrego w Szczecinie Przekonacie się jak ważne i piękne studia wybraliście - mówił dziś do studentów I roku Politechniki Morskiej, jej rektor, dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka. 📢 Polacy dostaną od rządu prawie 8000 złotych! Nie musisz składać żadnego wniosku. Sprawdź szczegóły 29.09.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie nawet 8000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy? 📢 Nawet 500 zł dodatku do Twojej emerytury! Takie pieniądze możesz zdobyć. Sprawdź szczegóły 28.09.2023 Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymać znacznie wyższą emeryturę! Wystarczy spełnić kilka formalnych warunków, aby otrzymać nawet 500 zł dodatku miesięcznie. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej. Sprawdź szczegóły.

📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 28.09.2023 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS. 📢 Te domy kupisz od komornika. Oto licytacje komornicze nieruchomości z całej Polski. Zobacz, za ile można kupić dom [ZDJĘCIA] 26.09.23. Te domy kupisz od komornika. Planujesz kupno nieruchomości? Pomysłem może być licytacja komornicza. Wybraliśmy kilkanaście licytacji komorniczych domów, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach naszego kraju. Sprawdź, w jakiej cenie można nabyć te nieruchomości.

📢 Sum gigant wyłowiony z Odry! Walczył z wędkarzami 3 godziny, ale... udało się! [ZDJĘCIA] Suma długości 232 cm i wadze ponad 80 kg (ocenia się, że miał około 35 lat) wyciągnęli z Odry dwaj wędkarze: Tomasz Kościelny z Zielina i Marcin Siwak z Mieszkowic. Gigant, po zmierzeniu i krótkiej sesji zdjęciowej, wrócił do rzeki.

📢 Ogródki działkowe na sprzedaż w Szczecinie. Wiemy ile trzeba zapłacić [LOKALIZACJA, CENY] Zobacz zdjęcia! 16.09.23. Działki ogrodnicze na wiosnę cieszą się bardzo dużym wzięciem. W Internecie nie brakuje ogłoszeń o sprzedaży takich działek. Co wpływa na cenę? Najczęściej jest to lokalizacja i stan ogólny ogródka działowego. Ważne jest także czy do działki podciągnięte są media - woda do podlewania rośli oraz prąd. Cenę podniesie także murowana altanka, w której można nocować. Ile kosztują działki ogrodnicze w Szczecinie? Sprawdziliśmy. 📢 Tak wyglądał Szczecin ponad 20 lat temu. Tak zmieniła się stolica Pomorza Zachodniego [GALERIA] Jak wyglądał Szczecin w 2000 roku? Zobaczcie archiwalne zdjęcia w naszej galerii i oceńcie sami, co się zmieniło przez ostatnie 23 lata! 📢 Tak wygląda największy hotel w Polsce. Byliśmy na budowie hotelu Gołębiewski w Pobierowie, praca wre [ZDJĘCIA] A tam praca wre. Hydraulicy dokręcają krany, elektrycy instalują lampy i żyrandole. Kafelkarze układają płytki, ale w drugim końcu hotelu sprzątaczki już szykują pokoje na powitanie pierwszych gości.

📢 Kup pałac. Kosztuje tyle, co większe mieszkanie. Gdzie? Na Pomorzu [ZDJĘCIA] Pałac w Trzcinnie (gm. Miastko, województwo pomorskie) jest do kupienia za 1,8 mln zł. Dużo? Tyle płaci się za duże mieszkanie w Warszawie, Gdańsku czy Szczecinie.

📢 Ze Stargardu do Rumuni wyruszyło ponad 200 żołnierzy! Czeka ich półroczna misja [GALERIA ZDJĘĆ] W „białych koszarach” w Stargardzie pożegnano żołnierzy XII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego RUMUNIA, którzy udają się na misję, która w tym kraju potrwa pół roku. Weźmie w niej udział ponad 200 żołnierzy. 📢 Jak pozbyć się gołębi z balkonu i nie tylko? Czy gołębie są pod ochroną? Skuteczne sposoby na odstraszenie ptaków! Jak pozbyć się gołębi z balkonu? Skuteczne sposoby na usunięcie gołębi. Gołębie, gdy w jednym miejscu jest ich za dużo, brudzą swoimi odchodami, hałasują, niszczą rośliny na balkonie i - co gorsza - mogą przenosić groźne choroby w swoich odchodach, w których jest zwykle dużo insektów i ich larw. Zobacz, jak się ich pozbyć i cieszyć się czystym balkonem.

📢 Dni Stargardu 2022. Drugi dzień imprezy z gwiazdami. Tak bawili się mieszkańcy [ZDJĘCIA] W drugim dniu święta miasta, na scenie za Młodzieżowym Domem Kultury pojawiły się Sarsa oraz Natalia Przybysz.

