Prasówka 8.09.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 08.09.2023”?

Prasówka 8.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 08.09.2023 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź koniecznie listę najbardziej leniwych psów!

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź koniecznie naszą listę!

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 08.09.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

Prasówka 8.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Lista imion zakazanych w Polsce! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 08.09.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Polska drżała o wynik z Wyspami Owczymi. Beznadziejna gra, zwycięstwo uratowane w końcówce. Robert Lewandowski strzelił dwa gole Eliminacje Euro 2024. Reprezentacja Polski wygrała z Wyspami Owczymi 2:0, ale zagrała bardzo słaby mecz. Dopiero w końcówce jedynie bramki zdobył Robert Lewandowski. W niedzielę naszą drużynę zweryfikuje Albania, która w Pradze z liderującymi Czechami ugrała cenny punkt (1:1). Tymczasem Biało-Czerwoni przegrali tam 1:3. 📢 Zanieczyszczenie jeziorko Słonecznego. Znane są wyniki badań wody Jeziorko Słoneczne na szczecińskim osiedlu Gumieńce zostało zanieczyszczone nieznaną substancją. W czwartek wojewoda zachodniopomorski zwołał posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 📢 Pili alkohol i jechali autem. Poszukuje ich zachodniopomorska policja. Sprawdź nową listę Oto listy gończe za osobami, które prowadziły samochód pod wpływem alkoholu, bądź innych środkach odurzających. Zachodniopomorska policja - na wniosek sądu, bądź prokuratury - poszukuje obecnie co najmniej kilkudziesięciu takich kierowców. Sprawdź listę osób poszukiwanych z art. 178a § 1 - prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym przez osobę będącą w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

📢 Znamy wysokość i termin wypłaty 14. emerytury w 2023 roku. Jakie przelewy 14. emerytury dostaną seniorzy? Kto ją otrzyma? emerytura to w ostatnim czasie temat numer jeden. Nie tylko wśród seniorów. Wszyscy czekali na informację, kiedy 14. emerytura będzie wypłacana, oraz jaka będzie wysokość świadczenia. W niedzielę, 20 sierpnia 2023 roku, wszystko stało się jasne. Prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier Jarosław Kaczyński ogłosił wysokość 14. emerytury w 2023 roku, a krótko po nim Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej zdradziła, w jakim miesiącu będzie wypłacane świadczenie.

📢 Memy o meczu Polska - Wyspy Owcze. Spokojnie, zaraz się rozkręci! [GALERIA] Skoro internet płonie, to wiedz że nasi znowu grają beznadziejnie! I tak właśnie było w czwartkowy wieczór przy okazji meczu Polska - Wyspy Owcze. Nasze gwiazdy do przerwy nie potrafiły nawet strzelić jednego gola. Dopiero karny po zagraniu ręką ukrócił te męki... Zanim objęliśmy jednak prowadzenie, kibice zgromadzeni na PGE Narodowym zdążyli stracić nerwy. Zobaczcie najlepsze memy.

📢 Komunikat ZUS w sprawie 14. emerytury. Ważne informację dla seniorów 07.09.2023 emerytura jest rozwiązaniem, którego celem jest finansowe zabezpieczenie seniorów. W ostatnim czasie w programie zostało wprowadzonych kilka istotnych zmian. Sprawdź szczegóły.

📢 Agata Kornhauser-Duda zaskoczyła wszystkich! Pożegnała się ze swoim starym wizerunkiem i zdecydowała się na nową fryzurę Agata Kornhauser-Duda od wielu lat nosiła taką samą fryzurę. Były to krótkie, jasne blond włosy, najczęściej zaczesane do góry. Pierwsza dama postanowiła jednak pożegnać stary wizerunek i wprowadzić do niego nieco świeżości. Wybór padł na zmianę koloru i długości jej kosmyków. Dzisiaj żona Andrzeja Dudy nosi jedną z najmodniejszych fryzur. 📢 Gol 16-latka i remis Pogoni Szczecin w sparingu z Hansą Rostock Pogoń Szczecin skorzystała z przerwy w ligowych rozgrywkach i zmierzyła się w meczu sparingowym z Hansą Rostock. Spotkanie skończyło się remisem 1:1. Hansa to piąty zespół 2. Bundesligi.

📢 Szczepienie na grypę za darmo – komu przysługuje? Sprawdź, czy jesteś w grupie uprawnionej do bezpłatnej szczepionki na grypę Szczepienia na grypę można wykonać w pełni bezpłatnie, korzystając z 50 proc. refundacji na zakup szczepionki w aptece lub odpłatnie. Od 1 września zwiększyła się grupa osób uprawnionych do darmowych szczepień. Sprawdź, czy do niej należysz.

📢 Sędzia Piotr Szarek nowym prezesem Sądu Okręgowego w Szczecinie 10 września 2023 r dobiega końca 6 letnia kadencja na stanowisku Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie Sędziego Macieja Strączyńskiego zastąpi sędzia Piotr Szarek. 📢 Willa Małgorzaty Rozenek wystawiona na sprzedaż! Cena za metr zwala z nóg. Skusicie się na mieszkanie po Małgosi Rozenek? Jeszcze niedawno cały show biznes żył przeprowadzką Małgorzaty Rozenek do warszawskiej willi za grube miliony. Gwiazda TVN-u z dumą relacjonowała w mediach społecznościowych przygotowania do tego wiekopomnego wydarzenia. Od tego czasu minął już rok, a celebrytka ogłosiła, że jej willa jest na sprzedaż. Czy Małgorzata Rozenek zostanie bez dachu nad głową?

📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 07.09.2023 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę! 📢 Utrudnienia w ruchu – wyłączenie sygnalizacji świetlnej pl. Kościuszki Uwaga kierowcy! Do południa nie będzie działała sygnalizacja świetlna na pl. Kościuszki w Szczecinie.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Tak mieszka i żyje Paulina Krupińska-Karpiel wraz z rodziną. Góralska chata z widokiem na Giewont [ZDJĘCIA] 7.09.2023 Paulina Krupińska-Karpiel razem z mężem zamieszkują w pięknym góralskim domku. Sebastian Karpiel-Bułecka kojarzony jest przede wszystkim z muzyką. Razem mogą się chwalić szczęśliwą rodziną i pięknymi widokami z ich domku. Zobacz jak wyglądają wnętrza ich drewnianej chatki. Tak mieszka jedna z najbardziej popularnych par polskiego show-biznesu. Jakie widoki! Zobacz galerię! 📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 7.09.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Tak Marcin Prokop wyglądał w młodości. Miał długie włosy! Tak 30 lat temu wyglądał prowadzący Dzień Dobry TVN 7.09.2023 Marcin Prokop to znana osobowość telewizyjna. Dziennikarz, prezenter, felietonista i pisarz w jednej osobie, znany przede wszystkim z programu śniadaniowego Dzień Dobry TVN chętnie dzieli się swoimi zdjęciami. Nie tylko tymi bieżącymi, ale również archiwalnymi. Stąd możemy się dowiedzieć, jak Marcin Prokop wyglądał 20, a nawet 30 lat temu, kiedy był jeszcze nastolatkiem, bądź studentem. Zobacz te zdjęcia!

📢 Joanna Krupa z córeczką. Zobacz, jak żyje, mieszka i pracuje supermodelka Joanna Krupa [ZDJĘCIA] 7.09.2023 Joanna Krupa, supermodelka rozdarta między Polskę i Stany Zjednoczone, jest bardzo dumną mamą. Bardzo chętnie dzieli się zdjęciami ze swoją córeczką w mediach społecznościowych. Zobacz Joannę Krupę, jurorkę telewizyjnego show Top Model - w roli kochającej mamy.

📢 14. emerytura po zmianach! Znamy oficjalne wyliczenia. Tyle otrzymają seniorzy 07.09.2023 Wiemy jakie będą stawki 14. emerytur po zmianach. Prezes PiS, Jarosław Kaczyński zapowiedział wyższą stawkę świadczenia, niż pierwotnie zakładano. Sprawdź, jaka 14. emerytura ci przysługuje i kiedy otrzymasz pieniądze! 📢 ZUS wydał specjalny komunikat! Pieniądze z 800 plus dopiero po złożeniu dodatkowego wniosku? 07.09.2023 Pieniądze na dzieci będą większe i cieszy to wszystkich rodziców. Już od 1 stycznia 2024 roku 500 plus zastąpi 800 plus. ZUS wydał specjalny komunikat w sprawie zmian w świadczeniu. Chodzi o dodatkowe wnioski dotyczące wypłaty pieniędzy na dzieci. Sprawdźcie szczegóły! 📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Zobacz, jak możesz zaplanować swój urlop w Nowym Roku 07.09.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu.

📢 Emerytury w 2024 roku będą wyższe. Tyle emeryci dostaną na swoje konta. Sprawdź najnowsze wyliczenia! 7.09.2023 To, że emerytury w 2024 roku będą wyższe, niż są obecnie jest pewne od dawna. To zakładają bowiem przepisy dotyczące waloryzacji emerytur. Ciągle jednak trwają dywagacje, ile wynosić będzie waloryzacja w 2024 roku. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur w 2024 roku. Zawierają one przykładową obecną emeryturę brutto, obecną emeryturę netto i wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji. Sprawdźcie!

📢 Poszukiwani za kradzieże z włamaniem. Uważaj, mogą okraść twój dom. Szuka ich zachodniopomorska policja LISTA, ZDJĘCIA 7.09.2023 Oto osoby poszukiwane za kradzieże z włamaniem - lepiej na nich uważaj! Uważaj, bo te osoby mogą okraść Twoje mieszkanie. Sprawdź najnowszą lista poszukiwanych przez policję zachodniopomorską z art. 279 § 1 - kradzież z włamaniem. Sądy bądź prokuratury wydały listy gończe za kilkudziesięcioma osobami z woj. zachodniopomorskiego. Sprawdź listę!

📢 Tak żyją i pracują Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. Zobacz prywatne zdjęcia pary 7.09.2023 Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski to obecnie jedna z najgorętszych par polskiego show biznesu. Od kiedy oficjalnie potwierdzili, że są ze sobą chętnie dzielą się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jak spędzają wolny czas, gdzie podróżują, no i jak wspólnie pracują? To wszystko można zobaczyć na tych zdjęciach. Sprawdź! 📢 Bulwersujący akt wandalizmu na cmentarzu niedaleko Koszalina. W tle historia z wojny [ZDJĘCIA] Ktoś wylał wiadro czerwonej farby na pomnik rodziny Kowalskich na niewielkim cmentarzu w podkoszalińskim Szczeglinie. Napisał też obraźliwe i krzywdzące słowa o zmarłych. - Dlaczego to zrobił? - pytają bliscy, nie kryjąc żalu i oburzenia. Kiedy rozmawiają z naszym reporterem, mają łzy w oczach.

📢 Piotr Lisek: Czeka mnie fajna przygoda, ale skoków nie porzucam Piotr Lisek (OSOT Szczecin) zajął 2. miejsce w konkursie skoku o tyczce podczas 6. Memoriału Wiesława Maniaka. Wkrótce znów wystąpi na szczecińskiej arenie, ale w całkowicie nowej roli. 📢 Eksperci ze szpitala na Pomorzanach powiedzą o nowotworach ginekologicznych Szpital na Pomorzanach zaprasza w sobotę wszystkie pacjentki na spotkania z ekspertami od leczenia nowotworów ginekologicznych.

📢 Remont autostrady A6 w rejonie węzła Klucz. Trzeba będzie jechać objazdem Rozpoczęły się prace związane z remontem jezdni autostrady A6 w kierunku Kołbaskowa na odcinku o długości 4,5 km między węzłami Radziszewo i Szczecin Podjuchy, w tym w obszarze węzła drogowego Klucz łączącego autostradę A6 z drogą ekspresową S3. Od 8 września ruch w obu kierunkach będzie się odbywał jezdnią w kierunku Gdańska, a kierowcy jadący S3 od Gorzowa w kierunku Kołbaskowa będą kierowani na objazd przez węzeł Szczecin Podjuchy. Prace potrwają do końca października.

📢 Pierwszy proces w trybie wyborczym w Szczecinie. Dariusz Matecki wygrał z Izabelą Leszczyną Kandydat na posła z listy PiS w okręgu szczecińskim domaga się sprostowania słów posłanki, która stwierdziła, że otrzymał „ogromne pieniądze” na prowadzenie kampanii referendalnej. Posłanka już zamieściła sprostowanie w internecie. Sąd przyznał mu rację. 📢 ZARA zamyka sklep w Szczecinie. Decyzja już zapadła Pod koniec 2022 roku sklepów ZARA w Polsce było 41. Ten rok prawdopodobnie sieć w Polsce będzie liczyła 39 sklepów. Właśnie zamknięto dwa sklepy - w Poznaniu i Wrocławiu. Na liście do zamknięcia jest też sklep w Szczecinie. 📢 Nauczyciele z całego województwa otrzymali tytuł nauczyciela dyplomowanego [ZDJĘCIA] 501 nauczycieli z województwa zachodniopomorskiego odebrało akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. To oznacza, że przybyło nam nauczycieli z najwyższym stopniem awansu.

📢 Uczniowie będą mieli dłuższe wakacje! Sprawdź kalendarz roku szkolnego 2023/2024 06.09.2023 Uczniowie nie myślą teraz o nowym roku szkolnym, a swoimi myślami sięgają zbliżających się wielkimi krokami wakacji. My jednak postanowiliśmy wybiec w przyszłość i sprawdzić jak wygląda kalendarz roku szkolnego 2023/2024. Jak się okazuje, uczniowie do szkolnych ławek nie wrócą 1 września! Jak to możliwe? Wyjaśniamy w materiale poniżej.

📢 Alimenciarze ze Szczecina i regionu. Zdjęcia i wizerunki poszukiwanych przez policję [ZDJĘCIA] 06.09.2023 Ci alimenciarze nie płacą na własne dzieci! Zachodniopomorska policja poszukuje osób, które uchylają się od płacenia alimentów na dzieci. To głównie mężczyźni, ale trafiają się również kobiety. Może rozpoznajecie którąś z tych osób? Prezentujemy twarze, miejscowości, imiona oraz nazwiska. 📢 Kolizja na Słonecznym. Kłopoty z przejazdem [ZDJĘCIA] Do zdarzenia doszło u zbiegu ulic Struga i Wiosennej. Na miejscu pracują służby.

📢 Breja a nie woda. Zakaz zbliżania się do jeziorka Słoneczne. Ktoś zanieczyścił staw Błociorko Słoneczne, tak mieszkańcy Gumieniec mówią o jeziorku przy ulicy Derdowskiego. Na tafli widać rdzawy nalot. Zdarzeniem zajmują się służby. 📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 06.09.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy? 📢 Już za miesiąc miliony Polaków będzie zarabiało więcej. To nowy dodatek do pensji 06.09.2023 Wynagrodzenie minimalne w 2023 roku wzrosło już raz, w styczniu. Tymczasem od lipca resort pracy szykuje kolejną podwyżkę płacy minimalnej. W górę pójdzie minimalna krajowa, co sprawi, że wiele osób będzie otrzymywało wyższe wynagrodzenia. Ile będzie wynosiło?

📢 Nawet 500 zł dodatku do Twojej emerytury! Takie pieniądze możesz zdobyć. Sprawdź szczegóły 06.09.2023 Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymać znacznie wyższą emeryturę! Wystarczy spełnić kilka formalnych warunków, aby otrzymać nawet 500 zł dodatku miesięcznie. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej. Sprawdź szczegóły.

📢 Poszukiwani przez policję ze Szczecina za udział w bójkach i ciężkich pobiciach. Rozpoznajesz ich? [ZDJĘCIA] 06.09.2023 Brali udział w bójkach i pobiciach, narażając innych na utratę życia lub zdrowia, a nieraz doprowadzając do ludzkich dramatów. Oto lista poszukiwanych przez szczecińską policję. Wizerunki oraz nazwiska tych osób znajdziecie w galerii zdjęć. 📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 06.09.2023 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS.

📢 Pędziła 160 kilometrów na godzinę, potem porzuciła pojazd. Kierująca z Polic wpadła w ręce policji Policjanci podjęli pościg za kierującą, która nie zatrzymała się do kontroli drogowej. Kobieta rozpoczęła szaleńczą ucieczkę ulicami Polic – została zatrzymana przez funkcjonariuszów. Jak się okazało, kierująca była notowana w kartotece kryminalnej za przestępstwa w ruchu drogowym.

📢 Ciało 70-latka wyłowiono z Odry. Wiadomo kim jest W nocy strażacy wyłowili z Odry zwłoki mężczyzny. Sprawę bada prokuratura. 📢 Znamy nazwiska kandydatów do Sejmu i Senatu. PiS odsłoniło wyborcze karty Prawo i Sprawiedliwość wierzy w trzecią kadencję. Strategia, którą dostrzega wielu ekspertów, sprowadza się do optymalizacji liczby mandatów na podstawie przewidywanej liczby głosów. Listy nie są przypadkowe, a szef kampanii wyborczej europoseł Joachim Brudziński mówi wprost: - Gwarantem skutecznej polityki są kandydaci. Nie gwiazdy pudelka, nie zaciąg od sasa do lasa, których łączy tylko nienawiść do PiS. Jesteśmy partią zakorzenioną w programie.

📢 Pożar hali pod Choszcznem. Trwa akcja strażaków [ZDJĘCIA, WIDEO] Ogień pojawił się w miejscowości Kołki. 📢 Zakończenie wakacji w Międzyzdrojach i wielkie tłumy [ZDJĘCIA] Od południa w niedziele zabawa trwała w najlepsze. Na promenadzie przed Oceanarium wystawione karuzele i dmuchane zjeżdżalnie cały czas były oblegane przez najmłodszych. Podobnie na placu przed hotelem Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje, gdzie wystawione były też stoiska z ciastkami, watą cukrową i popcornem. Korzystanie z tych atrakcji było darmowe, ale tylko dla mieszkańców Międzyzdrojów.

📢 To najgorsze imiona dla żon. Jakie imiona znalazły się na liście? Astrolodzy wskazują konkretne przykłady. Kto jest liście? Czy po imieniu można stwierdzić, że dana osoba będzie dobrą lub złą żoną? Ezoterycy uważają, że każde z imion niesie za sobą pewne cechy, które predysponują do bycia dobrym współmałżonkiem. Z tą opinią zgadzają się astrolodzy, także potwierdzając znaczenie imienia potencjalnej kandydatki do zawarcia związku małżeńskiego. Sprawdź listę imion, na które powinno się lub trzeba uważać. 📢 Zachodniopomorskie. Prezentacja kandydatów PiS w nadchodzących wyborach parlamentarnych [ZDJĘCIA] "Wiarygodność" pod takim hasłem do wyborów idzie drużyna PiS. - Można łatwo zweryfikować, co obiecywaliśmy cztery lata temu, osiem lat temu i co zostało zrealizowane - mówił Joachim Brudziński w Szczecinie. 📢 Poród w karetce. Na świat przyszła zdrowa dziewczynka Nie zdążyła do szpitala. Urodziła się w drodze do niego. Mowa o Oliwii, która przyszła na świat dzisiejszej nocy, w karetce.

📢 Złoto Bałtyku. Wspaniałe bursztyny budzą podziw poszukiwaczy. Zobacz jakie OLBRZYMY znajdowane są na plażach Bałtyku. Niesamowite ZDJĘCIA Zobaczcie bursztyn ważący ponad 3 kg oraz wspaniałą kolejną bryłę - zwaną Królową Bałtyku. Jarosławiec - polski Dubaj nad Bałtykiem i jego skarby! Takimi eksponatami może poszczycić się Muzeum Bursztynu w Jarosławcu. Zobaczcie też, jak łowcy skarbów z Bałtyku je odnajdują. Robią to w nocy i za dnia.

📢 Oni mają trudny charakter. Osoby o tych imionach są uparte i wredne. Z nimi ciężko się dogadać 27.08.2023 Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. Te osoby bywają uparte i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Badacze zajmują się rozszyfrowaniem psychologicznych aspektów ludzkich imion i ich zależnościami. Zobacz, jakie jest znaczenie tych imion.

📢 Plaże niedaleko Szczecina. Gdzie ich szukać i jak do nich dojechać? Kąpielisko w Zieleniewie nad Jeziorem Miedwie czy kąpielisko w Lubczynie nad Jeziorem Dąbie, lub po prostu plaża nad Jeziorem Głębokim - to miejsca znane, lubiane i dość... zatłoczone. Wybraliśmy dla Was 10 plaż w pobliżu Szczecina, o których mogliście nie wiedzieć, a które zachęcają ciszą i spokojem. 📢 Znamy datę otwarcia hotelu Gołębiewski w Pobierowie! Pięciogwiazdkowy Hotel Gołębiewski powstaje w Pobierowie (gmina Rewal) właściwie od początku 2018 roku. Zakończenie inwestycji planowano wtedy na sezon 2020, ale pandemia i kłopoty z pracownikami spowodowały, że inwestycja jest opóźniona. 📢 MISTRZOWIE SMAKU Głosowanie w wielkim plebiscycie gastronomicznym rozpoczęte! Możesz jeszcze zgłosić kandydatów Tegoroczna edycja największego plebiscytu gastronomicznego rozpoczęta! Po raz kolejny zostaną przyznane nagrody dla pracowników gastronomii oraz dla najlepszych lokali. Na laureatów czekają statuetki i nagrody, a wśród nich ta główna - Citroen C3 dla Mistrza Smaku 2023. Zagłosuj na swoich faworytów!

📢 Stargard był kulturalny. Kultura była w Stargardzie. Festiwal ponownie ożywił miasto [ZDJĘCIA] Po raz szósty Stargard oszalał na punkcie kultury. Przez weekend wydarzenia artystyczne zdominowały miejską przestrzeń.

📢 Rozpoczęły się Barzkowickie Targi Rolne Agro Pomerania 2019. Zobacz ZDJECIA! Dziś pierwszy dzień wielkiej imprezy wystawienniczej w Barzkowicach. Targi rolne potrwają do niedzieli.

