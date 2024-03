Prasówka 8.03.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie są utrudnienia w ruchu w woj. zachodniopomorskim (8.03.2024)? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić trudności”?

Prasówka 8.03: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Gdzie są utrudnienia w ruchu w woj. zachodniopomorskim (8.03.2024)? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić trudności Gdzie w województwie zachodniopomorskim należy spodziewać się dzisiaj (8.03.2024) utrudnień? Roboty drogowe: droga 26, Krajnik Dolny (0. km) Zamknięcie drogi po stronie niemieckiej na Odcinku Krajnik Dolny - Schwedt/Oder w związku z prowadzeniem robót budowlanych.

📢 172 miliony czekają na wierzycieli fabryki ST3 w sądowym depozycie. Z każdym dniem ich wartość maleje 500 wierzycieli upadłej fabryki ST3 wciąż nie otrzymało pieniędzy, choć czekają w sądowym depozycie. - Z każdym dniem ich wartość maleje - denerwują się. Sprawdziliśmy, co się dzieje. 📢 Lewica zaprezentowała kandydatów na radnych Szczecina na Wałach Chrobrego Syn ministra szkolnictwa wyższego, sekretarz gminy Nowogard, kandydat na prezydenta Szczecin są wśród kandydatów na radnych z komitetu wyborczego Lewica. Dziś po południu zaprezentowali się podczas krótkiej konwencji u stóp Wałów Chrobrego.

📢 Do wiosny jeszcze daleko, ale szczecińskie krokusy tego nie czują [ZDJĘCIA] Jasne Błonia już są kolorowe od kwitnących krokusów. Ostatnie kilka słonecznych i cieplejszych dni zachęciło przyrodę do odsłonięcia jej wiosennych uroków. 📢 GDDKiA o budowie S3 i obwodnicy Koszalina: nie widzimy powodów do wstrzymywania prac budowlanych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydała komunikat dotyczący przerwania prac przy budowie drogi ekspresowej S3 Dargobądz-Troszyn i dokończenia obwodnicy Koszalina w ciągu S6.

📢 Dwóch kierowców po narkotykach wpadło podczas kontroli drogowej Dwóch kierowców, którzy jechali pojazdami będąc pod wpływem środków odurzających zatrzymali policjanci ze szczecińskiej drogówki. Jeden z nich dodatkowo przekroczył dopuszczalną prędkość o 53 km/h i jechał bez prawa jazdy.

📢 Rodzinna tajemnica wiodąca ze Szczecina, aż na Kubę. Historia, jak scenariusz filmowy Kilka dni po śmierci matki, Krzysztof Nowakowski dostał od babci starą fotografię. Byli na niej trzej czarnoskórzy młodzi mężczyźni. Na odwrocie zdanie: „Ten w środku, to ojciec Krzyśka Nowakowskiego, syna Marysi". - Zamarłem. Przecież Krzysiek Nowakowski to ja. A potem druga myśl: Jak to, Jan Nowakowski nie jest moim tatą? Czułem, że mój poukładany świat się wali. 📢 Pierwsi rolnicy mieszkali w naszym regionie ponad 7 tys. lat temu. Marcin Dziewanowski idzie po śladach przeszłości Kilka tysięcy lat temu nad Odrą mieszkali ludzie. Pozostałości po ich osadnictwie odkrywamy na obszarze obecnego powiatu polickiego dzięki pracy archeologa Marcina Dziewanowskiego. 📢 Marcowe MM Trendy już w sieci. Czytaj online i sprawdź dostępność w mieście Marcowe wydanie MM Trendy jest już dostępne w sieci, a także w mieście. Magazyn można znaleźć stacjonarnie w ponad 200 punktach w mieście. Listę dystrybucji znajdziecie poniżej.

📢 Kolejne Trzecie Drogi, znikający kandydaci. Sporo chętnych do rady miasta Casting na radnych, nazwy komitetów podobne do siebie, rezygnujący ze startu kandydaci na prezydenta - sporo się dzieje na miesiąc przed wyborami samorządowymi. Około 300 osób powalczy o 31 mandatów do rady miasta Szczecina. Szykują się ciekawe pojedynki. 📢 Czwartek jest szczęśliwy. Wiemy, komu dziś sprzyja fortuna Już starożytni wiedzieli, komu się trafi dziś szczęście. Sam zobacz. Czwartek to dzień, który może być dla Ciebie tym szczęśliwym! W czwarty dzień tygodnia osoby, w których życiu pojawiają się liczby parzyste, mogą liczyć na wyjątkową przychylność losu. Pomyśl tylko, czy... Twoje imię lub nazwisko ma parzystą liczbę liter? Czy cyfry z Twojego roku urodzenia sumują się w liczbę parzystą? A może Twoja szczęśliwa liczba jest parzysta? To wszystko może mieć wpływ na odniesienie sukcesu właśnie dziś! Czwarty dzień tygodnia od starożytności wiązany jest z perfekcją, symetrią i parzystością. Jeżeli i Tobie szczęście Ci dziś sprzyja, nie przegap okazji na zdobycie wielkiej fortuny!

📢 Nie będzie rektorem PUM-u, bo jest kobietą i jest za młoda? Rada Uczelni zdecydowała, że prof. Aneta Cymbaluk-Płoska nie może kandydować na rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie - jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, przychyliła się do wystawionej przez Senat negatywnej oceny kandydatki. - Ustawka się udała - oceniła sytuację pani profesor. - Ale, czy to jest dobre dla uczelni? Chyba nie. 📢 Wypadek na poligonie w Drawsku Pomorskim. Nie żyje drugi z żołnierzy W szpitalu w Szczecinie zmarł drugi z żołnierzy 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Mężczyzna miał 28 lat. 📢 Poznaliśmy kandydatów do rady miasta komitetu "Szczecin cała naprzód" Komitet Wyborczy Wyborców "Szczecin cała naprzód" zaprezentował kandydatów do szczecińskiej rady miasta w najbliższych wyborach samorządowych.

📢 Coraz bliżej końca okienka transferowego w Orlen Basket Lidze, a King Szczecin nadal szuka rozgrywającego KOSZYKÓWKA. Od początku 2024 r. King Szczecin miał cel: wzmocnić skład niskim i wysokim graczem. Czas ucieka, a zadanie klub zrealizował w połowie.

📢 Bubel na Niebuszewie, czyli nowe kostki już w rozsypce Trzeba naprawić nową nawierzchnię na ulicy Asnyka i Boguchwały w Szczecinie. Mieszkańcy nie przebierają w słowach i mówią, że to fuszerka. 📢 W walce o mistrzostwo Polki Pogoń Szczecin musi trzymać formę z lutego [ANALIZA] Marzec to cztery kolejki PKO Ekstraklasy plus zaległe spotkania. Pogoń Szczecin teoretycznie najtrudniejsze w tym miesiącu ma już za sobą, więc musi teraz walczyć o trzy wygrane. 📢 Najniebezpieczniejsze kraje Europy – lepiej nie podróżować do nich w 2024 roku. Miłośnicy ciepłych kierunków będą niezadowoleni Bezpieczeństwo to podstawa podczas podróży. Niestety, nawet na Starym Kontynencie trzeba mieć oczy dookoła głowy – najnowszy ranking najniebezpieczniejszych krajów Europy udowadnia, że nawet ukochane przez turystów państwa mają swoje ciemne strony. Dokąd lepiej nie wybierać się na urlop i wakacje w 2024 roku?

📢 Biszkopty maczane w azocie oraz inne atrakcje na Dniach Otwartych ZUT [ZDJĘCIA] 11 wydziałów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przygotowało specjalne atrakcje na Dni Otwarte, które odbywają się 6 i 7 marca. 📢 Wnętrza schronu przeciwatomowego przy ul. Starzyńskiego w Szczecinie. To prawie podziemne miasto! [ZDJĘCIA] To jeden z najlepiej utrzymanych schronów w Polsce - twierdzą historycy i miłośnicy tego typu budowli, którzy już kilka razy weszli do środka i zwiedzili cały obiekt.

📢 Za parkowanie na nowej alei Wojska Polskiego nie płacisz. Wiosną to się zmieni To śródmiejski odcinek alei Wojska Polskiego w Szczecinie. Kierowcy nie płacą za postój w tym miejscu. Jeszcze nie. 📢 Olgierd Moskalewicz o starcie wiosny Pogoni Szczecin: Nie zawsze trzeba grać rewelacyjną piłkę Mam nadzieję, że ta wiosenna passa wpłynie jeszcze bardziej mobilizująco na wszystkich, bo jest szansa powalczyć o Puchar Polski, o mistrzostwo Polski – mówi były kapitan Pogoni.

📢 Senatowi uczelni nie podoba się kandydatka na rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Awantura przed wyborami Senat Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego negatywnie ocenił kandydaturę prof. Anety Cymbaluk-Płoski na rektora PUM. Nie wskazał przy tym żadnych merytorycznych argumentów uzasadniających to stanowisko. Opinia Senatu może jednak wpłynąć na decyzję Rady Uczelni, która ma prawo wykluczyć prof. Cymbaluk-Płoskę z kandydowania. To by jednak oznaczało, że poznalibyśmy rektora uniwersytetu, zanim doszłoby do jego wyborów. 📢 Karabin znaleziony w Szczecinie to ciekawy eksponat. Nie powinien trafić na złom Według eksperta, pozostałość po niemieckim karabinie maszynowym MG 42, ma wartość muzealną i powinna zostać w mieście, w którym znaleziono broń, czyli w Szczecinie. 📢 Coraz mniej starego SDS. Prace rozbiórkowe na finiszu [ZDJĘCIA] Nie ma już nawet fragmentu starej hali sportowej, czyli największej części Szczecińskiego Domu Sportu (a przed laty Wojewódzkiego). Po basenie pozostał dół.

📢 Proces w aferze melioracyjnej. Bogdan K. broni Stanisława Gawłowskiego Prokuratora nie interesowała sprawa melioracji, tylko Gawłowski, Nitras. Na każdym przesłuchaniu o nich pytał - mówił dziś przed sądem jeden z oskarżonych w tzw. aferze melioracyjnej.

📢 Pogoń Szczecin: Bez Linusa Wahlqvista przeciwko Zagłębiu. Co z Danijelem Loncarem? PIŁKA NOŻNA. Po pierwszej kolejce marca Pogoń Szczecin awansowała na 3. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy. To czy je utrzyma, zależy m.in. od sytuacji kadrowej. 📢 Tak wygląda przebieg linii w ramach Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Sprawdź przystanki Żółta, niebieska i czerwona, to kolory trzech linii w ramach SKM. Poznaliśmy też przystanki, na których będą zatrzymywały się pociągi. 📢 Firma Polbud-Pomorze domaga się pieniędzy. Przestali budować drogi S3 i S6 1 marca zostały wstrzymane prace na odcinku Dargobądz-Troszyn na S3. Podobnie jest na budowie obwodnicy Koszalina. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia, że faktury są opłacane na bieżąco, a do 15 marca jest przerwa zimowa, podczas której nie prowadzi się prac budowlanych.

📢 Afera policka. Zaskakujący ruch przed rozpoczęciem procesu Kurczy się lista oskarżonych w głównym procesie dotyczących rzekomych działań na szkodę Zakładów Chemicznych Police. Kilka osób będzie miało odrębne postępowania w sądach niższej instancji. 📢 Po wypadku na pl. Rodła w Szczecinie. Dwie osoby nadal są w stanie ciężkim Dwie osoby poszkodowane w wypadku, do którego doszło w ubiegły piątek na pl. Rodła w Szczecinie, są nadal w bardzo złym stanie zdrowia. Lekarze walczą o ich życie. 📢 Tak ubiera się Agnieszka Woźniak-Starak. Prezenterka stawia na oryginalne stylizacje, które pasować będą dojrzałym kobietom Agnieszka Woźniak-Starak jest kobietą, która zna się na modzie i lubi się ubierać zgodnie z najnowszymi trendami. Ma również ogromne wyczucie stylu. Dziennikarka ma w swojej szafie mnóstwo ubrań z różnych epok i świetnie je ze sobą łączy. W jej garderobie można znaleźć ubrania z lat 70., boho, hippie, jak i ponadczasowe eleganckie klasyki. Przyjrzeliśmy się kilku jej stylizacjom, które świetnie się sprawdzą na każdej dojrzałej kobiecie.

📢 Poważny wypadek na Placu Rodła w Szczecinie. Samochód wjechał w pieszych [ZDJĘCIA] Masowy wypadek na Placu Rodła w Szczecinie. Kierowca wjechał w pieszych, odjechał i rozbił się przy hotelu Dana. 📢 MISTRZOWIE AGRO Doceń sołtysa i nominuj go do tytułu Sołtys Roku w wielkim plebiscycie Znasz sołtysa, który doskonale sprawdza się w roli gospodarza wsi i lidera sołeckiej społeczności? Doceń jego aktywność i zaangażowanie - nominuj go do tytułu Sołtys Roku 2024 w wielkim plebiscycie. 📢 Głosowanie w akcji Kobieca Twarz Regionu rozpoczęte! Zobacz kandydatki i zagłosuj. Wciąż możesz przesłać zgłoszenie! Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Zachodniego Pomorza. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X!

📢 Hotelowy kolos z Pobierowa coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy hotel Gołębiewski [ZDJĘCIA] Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter. 📢 Międzynarodowy Zlot Morsów. Miłośnicy zimowych kąpieli opanowali Mielno [ZDJĘCIA, WIDEO] Niedziela była już ostatnim z czterech dni Międzynarodowego Zlotu Morsów w Mielnie. I dopiero tego dnia pogoda dopisała. Choć tak naprawdę uczestnicy zlotu chcieliby mieć śnieg i mróz, a nie 9 stopni Celsjusza powyżej zera. 📢 Najlepsi nauczyciele i szkoły wybrane. Poznaliśmy laureatów Plebiscytu Edukacyjnego [ZDJĘCIA] Wielki Plebiscyt Edukacyjny Głosu rozstrzygnięty. Nauczyciele, dyrektorzy oraz przedstawiciele przedszkoli i szkół o największym uznaniu przyjechali do Szczecina z całego województwa, by odebrać tytuły i wyróżnienia.

📢 Niech ta wiosna rozpocznie się odjazdowo! W najnowszej rundzie „Naszej Loterii” możesz wygrać elektronikę od Samsunga, Fiata 500 lub gotówkę Zaczynamy nowy miesiąc, a wraz z nim zupełnie nową, odjazdową rundę „Naszej Loterii”, która potrwa aż do 5 kwietnia. Losowania będą się odbywać częściej, a co będzie do wygrania? Najwyższej jakości sprzęt elektroniczny marki Samsung, Fiat 500 lub gotówka! Ruszamy! 📢 Złapaliśmy Cię na zdjęciach! Zobacz kogo przyłapaliśmy na Google Street View w Szczecinie [GALERIA] Raz na jakiś czas samochody z logo Google i charakterystyczną "kopułką" na górze można spotkać na ulicach polskich miast. To wtedy powstają zdjęcia do funkcji Google Street View. Kamery mogą nas przyłapać podczas spaceru, zakupów czy spotkań z przyjaciółmi. Zobaczcie zdjęcia szczecinian wykonane przez kamery Google na terenie całego miasta.