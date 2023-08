Prasówka 7.08.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. zachodniopomorskim? Stan na 7.08.2023”?

Prasówka 7.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. zachodniopomorskim? Stan na 7.08.2023 Gdzie w województwie zachodniopomorskim należy spodziewać się dzisiaj (7.08.2023) utrudnień? Roboty drogowe: droga S11g, obwodnica Szczecinka (6. km na odc. 5,8 km) .

📢 Tak żyją i pracują Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. Zobacz prywatne zdjęcia pary Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski to obecnie jedna z najgorętszych par polskiego show biznesu. Od kiedy oficjalnie potwierdzili, że są ze sobą chętnie dzielą się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jak spędzają wolny czas, gdzie podróżują, no i jak wspólnie pracują? To wszystko można zobaczyć na tych zdjęciach. Sprawdź! 📢 Kobiety poszukiwane przez policję z woj. zachodniopomorskiego. Mogą być niebezpieczne! Sprawdź nową listę Policja zachodniopomorska poszukuje obecnie ponad 1.500 osób. Wydano za nimi listy gończe za przeróżne przestępstwa. Wśród poszukiwanych jest też ponad 100 kobiet. Mogą być niebezpieczne. Sprawdź najnowszą listę poszukiwanych kobiet w woj. zachodniopomorskim.

Prasówka 7.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pili alkohol i jechali autem. Poszukuje ich zachodniopomorska policja. Sprawdź nową listę Oto listy gończe za osobami, które prowadziły samochód pod wpływem alkoholu, bądź innych środkach odurzających. Zachodniopomorska policja - na wniosek sądu, bądź prokuratury - poszukuje obecnie co najmniej kilkudziesięciu takich kierowców. Sprawdź listę osób poszukiwanych z art. 178a § 1 - prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym przez osobę będącą w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

📢 Ogródki działkowe na sprzedaż w Szczecinie. Wiemy ile trzeba zapłacić [LOKALIZACJA, CENY] Zobacz zdjęcia! 06.08.2023 Działki ogrodnicze na wiosnę cieszą się bardzo dużym wzięciem. W Internecie nie brakuje ogłoszeń o sprzedaży takich działek. Co wpływa na cenę? Najczęściej jest to lokalizacja i stan ogólny ogródka działowego. Ważne jest także czy do działki podciągnięte są media - woda do podlewania rośli oraz prąd. Cenę podniesie także murowana altanka, w której można nocować. Ile kosztują działki ogrodnicze w Szczecinie? Sprawdziliśmy. 📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 06.08.2023 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Ulewa i silny wiatr w Koszalinie i regionie. Powalone drzewa, zalane ulice i podwórka [ZDJĘCIA] Ponad 200 zdarzeń związanych z opadami deszczu i silnym wiatrem odnotowano w niedzielę na terenie woj. zachodniopomorskiego. Najwięcej w Koszalinie - przekazał rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP mł. bryg. Tomasz Kubiak. 📢 Oto rzadkie monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 06.08.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie czy masz je w domu!

📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! 06.08.2023 Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie! 📢 W niedzielę w Międzyzdrojach padał deszcz ale sobota była przyjemna [ZDJĘCIA] W niedzielę od samego rana padał intensywny deszcz. Do tego wiał silny wiatr. Na ulicach miejscowości było pusto. A droga z Międzyzdrojów już od rana była zakorkowana. Większość turystów uciekła do domu, bo deszcz nie pozwolił nawet na chwilę spaceru.

📢 Iga Świątek trenowała przed Canadian Open z tajemniczym plastrem na ustach. Czy ma to poprawić wydajność pierwszej rakiety świata? Najlepsza rakieta świata – polska zawodniczka Iga Świątek pojawiła się na kortach Canadian Open w Montrealu na treningu z tajemniczym plastrem na ustach. 📢 Natychmiast wyrzuć te rzeczy! Sprawdź jakie przedmioty przynoszą nam pecha 06.08.2023 Wszyscy na co dzień marzymy o życiu w szczęściu, dostatku i zdrowiu, bez problemów. Według przesądów, często na własne życzenie sprowadzamy do swoich "czterech ścian" straszliwego pecha. Sprawdź jakich rzeczy nie trzymać w mieszkaniu, bo grożą nam straszliwym pechem i pasmem niekończących się niepowodzeń. 📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 06.08.2023 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość.

📢 Zapłakany niedzielny koncert w Różance. Chór zaśpiewał dla najwierniejszych fanów "O sole mio" ("Moje słońce") - nie przez przypadek właśnie tym utworem rozpoczął się niedzielny koncert w szczecińskiej Różance. Niespełna czterdziestu widzów, razem z członkami zespołu, właśnie tą piosenką próbowało odczarować pogodę. Nie udało się, deszcz wciąż padał. Dlatego Chór Kameralny ZUT w Szczecinie już nie próbował zaklinać rzeczywistości i zaśpiewał utwór zatytułowany: "Dysc". 📢 Oto rozebrana Dorota Szelągowska! Zdjęcia z plaży powaliły Internautów. Pokazała swoje ciało w celu atencyjnym! Mamy ZDJĘCIA 5.08.2023 Dorota Szelągowska na prywatnych zdjęciach. Gwiazda telewizyjna zdaje sobie sprawę, że nic tak nie przykuwa uwagi Internautów jak roznegliżowane zdjęcia. 📢 Czy grozi nam powódź? "Stany ostrzegawcze rzek zostały przekroczone" W związku z ulewnymi deszczami w całej Polsce odbyłem w niedzielę rano rozmowy z wojewodami z Polski południowej; stany ostrzegawcze rzek zostały przekroczone szczególnie na południowym zachodzie kraju, służby monitorują sytuację - przekazał w niedzielę premier Mateusz Morawiecki.

📢 7600 zł podwójnej emerytury dla wdowy lub wdowca. Tak dostaniesz dodatkowe świadczenie po śmierci męża, żony. Projekt ustawy już w Sejmie Podwójna emerytura dla wdowy i podwójna emerytura dla wdowca. Wedle projektów będzie można ubiegać się o dwie emerytury z tytułu śmierci małżonka. Aktualnie możesz dostać rentę rodzinną lub zachować swoją emeryturę, ale nie dostaniesz obu. Jaka może być kwota nowego świadczenia dla wdowy lub wdowca? Chodzi o kwotę nawet 7600 zł. 📢 Po 3 latach budowy i przebudowy, szczeciński Teatr Polski znów wystawia sztuki "u siebie" Teatr Polski znów działa w swojej starej siedzibie. Szczecinianom trudno jednak będzie rozpoznać dawny teatr. Stara, zabytkowa część całkowicie się zmieniła, a nowa, wybudowana w skarpie od strony Odry przyćmi nawet szczecińską Filharmonię. - Nie ma drugiego takiego teatru na świecie - przyznał po zwiedzeniu wnętrz Krzysztof Materna, dyrektor artystyczny Teatru Bagatela w Krakowie.

📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 06.08.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy? 📢 Najnowsza lista wycofanych produktów przez GIS. Popularne sklepy usuwają produkty. Oto najnowsze ostrzeżenia 06.08.2023 Najnowsze ostrzeżenia GIS! Jeśli masz te produkty w domu, możesz zwrócić je do sklepu. Sieci sklepów Biedronka, Lidl i Ikea wycofują te produkty. Zobacz, jakie produkty zostały ocenione jako toksyczne i niebezpieczne. Te produkty zostały wycofane w ostatnim czasie. Tego jedzenia już nie kupisz. Sprawdź najnowszą listę produktów wycofanych przez GIS. Oto najnowsza lista wycofanych produktów. Tego nie kupuj!

📢 Najbardziej poszukiwane antyki. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 06.08.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Genialnie proste sposoby na upały. Wygląda głupio? Ale działa! Upały to nie żarty, ale niektóre sposoby internautów na ochłodzenie swojego ciała mogą wprawiać w zdumienie! Zupełnie niepotrzebnie. Stare powiedzenie mówi, że jeśli coś wygląda głupio, ale działa, to wcale nie jest głupie. Buty z butelek pełnych wody? Basen w naczepie do ciągnika? Proszę bardzo, byle tylko uciec od piekielnego żaru. Zobaczcie najciekawsze pomysły.

📢 Kawa z cytryną wspomaga odchudzanie i leczy kaca? Uważaj na to! 06.08.2023 Wielu z nas nie wyobraża sobie dnia bez filiżanki kawy. Niewiele osób jednak wie, że można ją pić nie tylko z cukrem czy mlekiem, ale też z... cytryną. Co więcej, kawa z cytryną wspomaga odchudzanie i poprawia metabolizm. Ale czy jest to do końca zdrowe? Poznaj skutki picia kawy z cytryną.

📢 Nowe najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Znowu się śmieją! Ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Fortuna za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile dziś można za nie dostać? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Oto imiona kobiet, które według ezoteryków będą najlepszymi żonami! Sprawdź, czy czeka was świetlana przyszłość! 06.08.2023 Czym charakteryzuje się dobra żona? Według ezoteryków już po imieniu można stwierdzić, czy dana osoba będzie właściwym małżonkiem. Jakie cechy imienia wpływają na to, że dana kobieta będzie idealną żoną? Astrologowie odsyłają do znaczenia imion, a te nadawane już dzieciom zazwyczaj nie są przypadkowo. Sprawdź listę imion kobiet, które mogą okazać się dobrym materiałem na kobietę na całe życie.

📢 Tyle zarabia się w straży granicznej. Oto stawki na poszczególnych stopniach. Ile można zarobić w SG? Znamy dokładne kwoty! Sprawdź LISTĘ Zarobki w straży granicznej, podobnie jak w innych służbach mundurowych zależą od stopnia, stażu pracy, a także wielu innych czynników. Pracując w SG, możesz liczyć też na niektóre dodatki i premie. Ile można zarobić w straży granicznej w 2023 r.? Znamy dokładne stawki na poszczególnych stopniach!

📢 Te kryształy z PRL są warte fortunę! Oto jakie szkło jest dziś gratką dla kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu! ZDJĘCIA W okresie PRL kryształowe wyroby były w Polsce bardzo popularne. Z biegiem lat zyskiwały one na wartości. Dziś mają już nie tylko wartość użytkową, ale przede wszystkim kolekcjonerską. Mogą kosztować naprawdę duże pieniądze. Poszukują ich pasjonaci przedmiotów z minionej epoki. Często, za wyroby te są oni w stanie zapłacić bardzo dużo. Sprawdź, czy masz w domu te kryształowe wyroby z okresu PRL! 📢 Rolnicy.Podlasie. Gospodarstwa z lotu ptaka. Tak mieszkają Gienek i Emilka, najsłynniejsi rolnicy w kraju i gwiazdy programu FOKUS TV Program Rolnicy. Podlasie, choć emitowany od lat, wciąż cieszy się popularnością wśród telewidzów. Od początku gwiazdami programu są rolnicy z Plutycz i piękna rolniczka z Laszek. Jakiś czas temu odwiedziliśmy ich gospodarstwa w Plutyczach i Laszkach. Zarówno Emilka, jak i Gienek są bardzo naturalni, cechuje ich pogoda ducha i szczerość. Te cechy doceniają widzowie show, emitowanego na kanale Focus TV. Zobaczcie ich domy!

📢 Te urządzenia pożerają najwięcej prądu w Twoim domu! Zaskakujące wyliczenia 06.08.2023 Mamy lipiec, a to oznacza, że już niedługo okaże się, ile w przeciągu roku zużyliśmy prądu. Kluczowe jest zużycie, które powinniśmy ograniczyć. Warto w tym celu odłączyć od prądu urządzenia, które zżerają go najwięcej. Jednak jakie sprzęty utrudniają nam oszczędzanie prądu? Ta lista was zaskoczy!

📢 Tak wyglądają dilerzy i handlarze narkotyków ze Szczecina i regionu. Pomóż policji ich złapać! [ZDJĘCIA] 06.08 Kilkudziesięciu dilerów i handlarzy narkotyków jest poszukiwanych przez policję w Szczecinie i regionie. Te osoby są ścigane za wprowadzanie do obrotu narkotyków i czerpanie z handlu środkami odurzającymi korzyści majątkowych. W tym gronie są zarówno osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Kojarzysz twarz któregoś z nich?

📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 06.08 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę! 📢 Te domy kupisz od komornika w okazyjnej cenie. Nowe licytacje komornicze nieruchomości z kraju. Sprawdź domy na licytacjach 06.08.2023 Te domy możesz kupisz od komornika w okazyjnej cenie. Planujesz kupno nieruchomości? Jednym z pomysłów może być licytacja komornicza. Ceny wywoławcze zdecydowanie odbiegają od cen rynkowych. Sprawdź licytacje domów, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach naszego kraju. W jakiej cenie można nabyć nieruchomości od komornika?

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 06.08.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Twoja emerytura od lipca zwiększy się nawet o 500 zł! "Aż grzech nie skorzystać" 06.08 Kluczowe zmiany dla seniorów! Od lipca 2023 roku emerytura może wzrosnąć nawet o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek ZUS, a także kapitału początkowego podlega regularnej waloryzacji. To oznacza, że seniorzy mogę liczyć na większe pieniądze. Sprawdź ile podwyżki emerytury dostaną seniorzy już od lipca! 📢 Brutalne starcie pseudokibiców w Radłowie koło Tarnowa. Mimo reanimacji zmarła jedna osoba. Co tam się dokładnie wydarzyło? Apel policji 40-letni mężczyzna zginął w bójce pseudokibiców, do której doszło w rejonie stadionu w Radłowie koło Tarnowa. W sobotę rano, w starciach uczestniczyło tam około 100 osób. Prokuratura i policja prowadzą dochodzenie w tej sprawie. Co wiemy o zdarzeniu w Radłowie?

📢 Tak mieszka i żyje Paulina Krupińska-Karpiel wraz z rodziną. Góralska chata z widokiem na Giewont [ZDJĘCIA] 6.08.2023 Paulina Krupińska-Karpiel razem z mężem zamieszkują w pięknym góralskim domku. Sebastian Karpiel-Bułecka kojarzony jest przede wszystkim z muzyką. Razem mogą się chwalić szczęśliwą rodziną i pięknymi widokami z ich domku. Zobacz jak wyglądają wnętrza ich drewnianej chatki. Tak mieszka jedna z najbardziej popularnych par polskiego show-biznesu. Jakie widoki! Zobacz galerię! 📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 6.08.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Joanna Krupa z córeczką. Zobacz, jak żyje, mieszka i pracuje supermodelka Joanna Krupa [ZDJĘCIA] 6.08.2023 Joanna Krupa, supermodelka rozdarta między Polskę i Stany Zjednoczone, jest bardzo dumną mamą. Bardzo chętnie dzieli się zdjęciami ze swoją córeczką w mediach społecznościowych. Zobacz Joannę Krupę, jurorkę telewizyjnego show Top Model - w roli kochającej mamy. 📢 Tak mieszka i żyje Małgorzata Rozenek-Majdan z rodziną. Zobacz zdjęcia 6.08.2023 Małgorzata Rozenek-Majdan to wciąż jedna z najbardziej popularnych osobowości telewizyjnych. Znana wcześniej przede wszystkim z programu "Perfekcyjna Pani Domu", dziś jest jedną ze współprowadzących program śniadaniowy "Dzień Dobry TVN". Jak żyje i mieszka gwiazda telewizyjna? Sprawdź! 📢 Emerytury w 2024 roku będą wyższe. Tyle emeryci dostaną na swoje konta. Sprawdź najnowsze wyliczenia! 6.08.2023 To, że emerytury w 2024 roku będą wyższe, niż są obecnie jest pewne od dawna. To zakładają bowiem przepisy dotyczące waloryzacji emerytur. Ciągle jednak trwają dywagacje, ile wynosić będzie waloryzacja w 2024 roku. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur w 2024 roku. Zawierają one przykładową obecną emeryturę brutto, obecną emeryturę netto i wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji. Sprawdźcie!

📢 Poszukiwani za kradzieże z włamaniem. Uważaj, mogą okraść twój dom. Szuka ich zachodniopomorska policja LISTA, ZDJĘCIA 6.08.2023 Oto osoby poszukiwane za kradzieże z włamaniem - lepiej na nich uważaj! Uważaj, bo te osoby mogą okraść Twoje mieszkanie. Sprawdź najnowszą lista poszukiwanych przez policję zachodniopomorską z art. 279 § 1 - kradzież z włamaniem. Sądy bądź prokuratury wydały listy gończe za kilkudziesięcioma osobami z woj. zachodniopomorskiego. Sprawdź listę!

📢 Wakacje na półmetku, ale nad morzem w zachodniopomorskim praca sezonowa czeka Wakacje na półmetku. Czy to oznacza, że rekrutacje w pracy sezonowej się zakończyły? Wręcz przeciwnie – wciąż widzimy sporo ogłoszeń z restauracji, punktów turystycznych czy hoteli. Potwierdzają się nasze obserwacje sprzed kilku miesięcy, że bieżący sezon nie przynosi rekordowo wysokich wynagrodzeń w sektorze pracy sezonowej, ale jest kilka zaskoczeń.

📢 HOROSKOP DZIENNY na niedzielę 6 sierpnia 2023 r. Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew Horoskop dzienny na niedzielę 6 sierpnia 2023 r. Wróżka Samanta sprawdza, co jest Ci dzisiaj pisane. Kto zasłużył na miłość i pieniądze? Kogo spotka coś dobrego? Kto musi dziś na siebie uważać? Sprawdź horoskop dzienny na dziś dla każdego znaku zodiaku. Los Ci sprzyja, czy musisz się z nim zmierzyć? Dziś, 6.08.2023 r. życzę Ci wspaniałego dnia, pełnego harmonii, sukcesów i miłości! 📢 Śmiertelny wypadek na DK20 między Łubowem a Silnowem Tragiczne zdarzenie na drodze krajowej nr 20 między Łubowem a Silnowem (gmina Borne Sulinowo). W sobotni wieczór (5 sierpnia) po zderzeniu z autem osobowym zginął motocyklista. 📢 Festiwal Słowian i Wikingów w Wolinie trwa. Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia! W czwartek o godzinie 11 przemarszem korowodu spod katedry w Wolinie rozpoczęła się XXVIII edycja festiwalu. Impreza potrwa do niedzieli do godziny 18.

📢 Oni mają trudny charakter. Osoby o tych imionach są uparte i wredne. Z nimi ciężko się dogadać 05.08.2023 Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. Te osoby bywają uparte i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Badacze zajmują się rozszyfrowaniem psychologicznych aspektów ludzkich imion i ich zależnościami. Zobacz, jakie jest znaczenie tych imion.

📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 05.08.2023 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha!

📢 Barbara Sołtysik i Jan Englert byli małżeństwem 33 lata. Aktorka doświadczyła wielu zdrad On żył na dwa domy i zdradzał ją na potęgę, ona poświęciła się dzieciom. Barbara Sołtysik wyszła za Jana Englerta bardzo młodo. Ich małżeństwo nie przetrwało próby czasu i – choć para oddaliła się od siebie znacznie wcześniej – rozpadło się po 33 latach. Co teraz dzieje się z uwielbianą przed laty aktorką? 📢 eXtremalny Bieg Godzinny w Koszalinie. Pobiegło ponad 100 osób [ZDJĘCIA] Po raz dziewiąty koszalińskie Stowarzyszenie SFX zorganizowało eXtremalny Bieg Godzinny. W wyczerpujących zmaganiach udział wzięło ponad sto osób. 📢 Znikają śmieci z hałdy w Policach. Zostało "tylko" 12 000 ton Sprawdzamy stan prac przy usuwaniu odpadów z likwidowanego wysypiska przy ulicy Kamiennej w Policach. W przyszłości teren ma zostać poddany rekultywacji.

📢 Miejsca na weekend blisko Szczecina. Oto ciekawe miejsca dwie godziny drogi od Szczecina [ZDJĘCIA] 05.08.2023 Szczecin i jego okolica obfitują w miejsca idealne na szybki wypad w weekend. Lokalizacje oferują nie tylko przyrodnicze, ale także architektoniczne atrakcje i perełki. Na miłośników spacerów i krótkich podróży czekają zarówno małe wsie, jak i większe miasteczka, do tego mnóstwo jezior, plaż i lasów. Postanowiliśmy je zebrać i zaprezentować.

📢 Urbex na Pomorzu Zachodnim. Opuszczone miejsca, które przyciągają poszukiwaczy przygód [LISTA] 05.08.2023 Na dworze coraz cieplej, a to sprzyja nie tylko spacerom, ale również rozpoczęciom eksplorowania opuszczonych miejsc. Urbex staje się coraz popularniejszy w Polsce. Gdzie można się na niego udać na Pomorzu Zachodnim? 📢 Damscy bokserzy z Choszczna staną przed sądem Dwóch mężczyzn z Choszczna odpowie za znęcanie się nad rodzinami. Trafili do aresztu.

📢 Oni nie płacą na własne dzieci! Alimenciarze ze Szczecina i regionu poszukiwani przez policję. Publikujemy ich wizerunek [ZDJĘCIA] 05.08 To oni nie płacą alimentów na swoje dzieci! Zobacz, kogo poszukuje zachodniopomorska policja. Brak spełnienia obowiązku alimentacyjnego grozi karą pozbawienia wolności. Tylko na Pomorzu Zachodnim policja poszukuje kilkudziesięciu osób, które uchylają się od obowiązku nałożonego na nich przez sąd.

📢 Ta porcelana z okresu PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, czy masz je w domu! 05.08.2023 Porcelana z okresu PRL-u jest często warta krocie. Z pozoru zwykłe wyroby mogą okazać się prawdziwym skarbem w naszym domu. Niektóre porcelanowe przedmioty były produkowane w czasach PRL w bardzo niewielkich ilościach. To tylko jeden z argumentów, dla których obecnie porcelana może być warta fortunę. Sprawdź, czy posiadasz te przedmioty w domu. Mogą być warte naprawdę dużo!

📢 Złoto Bałtyku. Wspaniałe bursztyny budzą podziw poszukiwaczy. Zobacz jakie OLBRZYMY znajdowane są na plażach Bałtyku. Niesamowite ZDJĘCIA Zobaczcie bursztyn ważący ponad 3 kg oraz wspaniałą kolejną bryłę - zwaną Królową Bałtyku. Jarosławiec - polski Dubaj nad Bałtykiem i jego skarby! Takimi eksponatami może poszczycić się Muzeum Bursztynu w Jarosławcu. Zobaczcie też, jak łowcy skarbów z Bałtyku je odnajdują. Robią to w nocy i za dnia. 📢 Te banknoty tracą ważność do końca lipca! Masz je? Koniecznie je wymień 05.08 Jakie banknoty trzeba wymienić w lipcu 2023 roku? Banknoty, które posiadamy w swoich portfelach nie zawsze zachowują swoją ważność, a także wartość. To na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek jego wymiany. Podpowiadamy jak to zrobić! 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 05.08.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 Wszyscy mogą się obawiać! Rozpoczynają się masowe kontrole pracowników. Sprawdź jak wyglądają 05.08.2023 Zakład Ubezpieczeń Społecznych coraz częściej kontroluje osoby korzystające ze zwolnień lekarskich w celu wykrycia nieprawidłowości. Sprawdzani będą również lekarze, którzy wystawiają nawet po kilkadziesiąt zwolnień dziennie. Kto i kiedy może sprawdzić, co robimy w czasie choroby? 📢 W Szczecinie i regionie mieszkania sprzedają się coraz lepiej. Jakie są poszukiwane? Rynek mieszkaniowy wreszcie trafił na niewielki boom. Deweloperzy mówią, że spore zainteresowanie nowymi mieszkaniami to wynik wprowadzenia kredytu „Bezpieczny kredyt 2%”. W kolejce po nowe mieszkania stają teraz przede wszystkim ludzie młodzi. 📢 Deszcze zalewają szpital przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie. Kałuże na korytarzach po każdej wichurze Po ulewie, która przeszła przez Szczecin w ubiegłą sobotę (29 lipca), woda częściowo zalała korytarze na poziomie -1, w części pod budynkiem Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych (CDiLND). Deszczówka z korytarzy dostała się do części pomieszczeń szatniowych oraz Zakładu Medycyny Nuklearnej. - Nie pierwszy raz nas zalało - przyznają pracownicy szpitala.

📢 Najpiękniejsza piłkarka we Włoszech zrezygnowała z tytułu: kim jest i dlaczego to zrobiła? [ZDJĘCIA] Włoszka Agata Centasso mogła zawodowo grać w koszykówkę, ale pod wpływem swoich starszych braci, którzy pasjonują się piłką nożną, zmieniła ten sport i to w dość poważnym wieku – mając 20 lat. Wydawać by się mogło, że dla dziewczyny jest już za późno na przekwalifikowanie się i rozpoczęcie swojej drogi w nowej dziedzinie od podstaw. Jednak Centasso zdołała zbudować karierę w calcio. 📢 Pętla tramwajowa na Krzekowie przeszła do historii. Została zburzona [ZDJĘCIA] Nie ma już pętli tramwajowej na Krzekowie. Została zburzona w ramach tzw. torowej rewolucji w Szczecinie. Za kilka miesięcy w tym miejscu ciągnąć się będzie nowa ulica, gen. Stanisława Sosabowskiego.

📢 Wahan Biczachczjan z Pogoni Szczecin: Gent? W piłce już nie ma faworytów Wszystko zaczyna się od tego, jak dobrze się czuję w klubie, jak wiele dla mnie Pogoń znaczy. Świetnie się też czuję w Szczecinie – tłumaczy formę strzelecką Wahan Biczachczjan. Pomocnik Pogoni znów zachwycił wszystkich kibiców w Polsce zdobytą bramką w meczu z Linfield FC.

📢 Zaczynają się odbiory i rozruchy w szczecińskim aquaparku Wchodzimy w najważniejszy etap inwestycji związanej z budową Aquaparku i Centrum Edukacyjnego - zapowiedziały dziś władze Fabryki Wody w Szczecinie. Rozpoczyna się proces odbiorów i rozruchu technologicznego aquaparku. 📢 Szczecinianki w lipcu w Pinokio! Zobaczcie zdjęcia pięknych imprezowiczek [ZDJĘCIA] Pierwszy miesiąc wakacji za nami, więc to idealny czas na podsumowanie. Tak bawiły się Szczecinianki w szczecińskim klubie w lipcu. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Tak mieszka Katarzyna Zielińska z mężem finansistą i synami. Prywatna dżungla zachwyca. Koniecznie zajrzyj do wyjątkowego domu aktorki Katarzyna Zielińska wraz z ukochanym i synami mieszka w dżungli. Zobacz, jak się urządziła z kolegą z przedszkola popularna aktorka. Sprawdź, jaki styl pokochała Kasia Zielińska. Koniecznie zajrzyj do rodzinnego gniazdka aktorki, gdzie wiedzie szczęśliwe życie u boku finansisty po Harvardzie.

📢 Te meble z PRL wracają do łask. Można je sprzedać i zarobić fortunę. Zobacz czego szukają kolekcjonerzy (ZDJĘCIA) 04.08.2023 Meble rodem z PRL choć wydają się dziś toporne i mało funkcjonalne to jednak wracają do łask. Okazuje się, że dla kolekcjonerów i miłośników antyków stanowią nie lada gratkę. Oni za stare fotele, sekretarzyki czy meblościanki są w stanie zapłacić nawet po kilka tysięcy złotych. Które z przedmiotów sprzed ponad trzydziestu lat cieszą się największym wzięciem wśród zbieraczy staroci i które są najwięcej warte? Sprawdziliśmy.

📢 Obwodnica Polic. Szczecin (na razie) nie zgodził się na żaden przebieg. Konieczne są ustalenia Zapytaliśmy urzędników, czy Gmina Miasto Szczecin zgodziła się na poprowadzenie obwodnicy Polic przez lasy komunalne? Okazuje się, że nie było takich uzgodnień.

📢 Bezpłatne badania w Szczecinie. Będzie można je wykonać tylko w najbliższy wtorek Nowotwory złośliwe skóry należą do najliczniejszej grupy złośliwych chorób onkologicznych. Najczęściej diagnozowany jest rak podstawno-komórkowy, płaskonabłonkowy oraz powszechnie znany czerniak. W odpowiedzi na to Fundacja NEUCA dla Zdrowia ruszyła ze specjalną akcją badań profilaktycznych. Na trasie Dermobusa znajduje się także Szczecin, gdzie już 8 sierpnia przy ul. Duńskiej 66 będzie można wykonać bezpłatne badanie skóry. 📢 Pomnik Floriana Krygiera odsłonięty. „Pogoni życzę mistrzostwa Polski” [WIDEO, ZDJĘCIA] Rodzina, przyjaciele, byli podopieczni oraz władze klubu i Szczecina uczestniczyli w odsłonięciu pomnika Floriana Krygiera, największej legendy Pogoni Szczecin. 📢 Pobicie, zniewagi i narkotyki. Słuchacz Szkoły Policji w Słupsku z prokuratorskimi zarzutami Jakub P., 23-letni posterunkowy z Myśliborza, jest podejrzany o spowodowanie obrażeń, naruszenie nietykalności, znieważenie kilku osób, posiadanie narkotyków. W czwartek Prokuratura Rejonowa w Słupsku przedstawiła mu zarzuty. Funkcjonariusz pożegna się też ze służbą.

📢 Tak wyglądał Szczecin ponad 20 lat temu. Poznajecie wszystkie te miejsca? Tak zmieniła się stolica Pomorza Zachodniego [ZDJĘCIA] Jak wyglądał Szczecin w 2000 roku? Zobaczcie archiwalne zdjęcia w naszej galerii i oceńcie sami, co się zmieniło przez ostatnie 23 lata! 📢 Od tych kobiet uciekaj sprzed ołtarza! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Sprawdź listę 03.08.2023 Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie imię może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Sprawdzicie to w naszej galerii.

📢 Rzeczy z PRL-u dziś warte fortunę! Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Sprawdź co można sprzedać 03.08.2023 Trwa prawdziwy szał na meble i przedmioty z czasów PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Macie te rzeczy w swoich domach? Mogą być sporo warte, a fortuna czeka. Sprawdźcie w naszej galerii!

📢 Emerytury stażowe w Polsce coraz bliżej! Wyjaśniamy zasady projektu. Sprawdź, kiedy "stażówki" wejdą w życie 03.08.2023 Po rozmowach z NSZZ "Solidarność" droga do emerytur stażowych jest otwarta — powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Przewodniczący Piotr Duda ocenił, że podpisane w środę porozumienie z rządem jest historyczne. Wyjaśniamy, zasady emerytur stażowych i kiedy projekt wejdzie w życie. 📢 Najłagodniejsze rasy psów dla dziecka. Psy tych ras nadają się idealnie [LISTA] 03.08.2023 Psychologowie nie mają wątpliwości, towarzystwo psa w dzieciństwie ma wiele bardzo dobroczynnych wpływów na rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny dzieci. Aby jednak maluch mógł w pełni czerpać z korzyści, jakie daje obecność psa w domu, musimy wiedzieć, jaka rasa będzie najlepsza. Jakiego psa wybrać dla dziecka? Przedstawiamy najlepsze rasy psów dla najmłodszych

📢 Na razie na rynku najmu mieszkań panuje zastój. W Szczecinie przeciętna cena wynajmowanego mieszkania to teraz 53 zł za m kw. Z raportu Expandera i Rentier.io wynika, że stawki najmu w II kwartale spadły we wszystkich segmentach rynku. Najmocniej staniał najem średniej wielkości i dużych mieszkań. Przyczyną jest znacząca podaż przy kurczącym się popycie. 📢 Szczecinianie uczcili 79-rocznicę Powstania Warszawskiego [ZDJĘCIA, WIDEO] Punktualnie o godzinie 17 w Szczecinie zawyły dziś syreny. W ten sposób rozpoczęły się uroczystości związane z 79 rocznicą Powstania Warszawskiego.

📢 Na nowej pętli "Pomorzany" nie będzie kasy biletowej To może być spore zaskoczenie dla pasażerów. Okienko kasowe nie wróci na pętle po zakończeniu prac. Będzie za to toaleta. Prezydent Szczecina zachęca do kupowania sieciówek przez internet. 📢 Hiszpanie, Grecy czy Chorwaci pewnie by nam zazdrościli standardu wypoczynku Polacy wybierający się na swój wakacyjny wyjazd w Polsce deklarują, że najważniejsza jest dla nich atmosfera miejsca, do którego się udają. Tak twierdzi aż 43 proc. respondentów.

📢 Co to były za imprezy! Archiwalne zdjęcia ze szczecińskich klubów. Tak bawiliście się ponad 10 lat temu! [GALERIA] Przenosimy się na parkiet do 2009 roku. Tym razem do klubów, których już nie ma na szczecińskiej mapie imprez (Heya, 77, PRL). Dodatkowo dołożyliśmy zdjęcia z imprez w City Hall i Free Blues Club, które wciąż z ochotą odwiedzają mieszkańcy. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Osiedla Szczecina na niesamowitych archiwalnych zdjęciach z lat 60., 70. i 80. [GALERIA] Mamy dla Was wyjątkowe zdjęcia Szczecina sprzed ponad pół wieku. Ponad pół tysiąca zdjęć z archiwum Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Sprawdź, czy poznajesz te szczecińskie osiedla. 📢 Tak bawili się szczecinianie 10 lat temu! Zobacz archiwalne ZDJĘCIA z klubów, których już nie ma Jesteście ciekawi, jak wyglądały imprezy w szczecińskich klubach ponad 10 lat temu? A może pamiętacie te czasy? Zobaczcie wyjątkową fotogalerię z imprez w klubach w Szczecinie w latach 2008-2010!

