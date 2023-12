Prasówka 6.12.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Memy o zimie robią prawdziwą furorę. Internautów nie zaskoczył śnieg. Oto najśmieszniejsze zimowe memy 06.12.2023”?

Prasówka 6.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Memy o zimie robią prawdziwą furorę. Internautów nie zaskoczył śnieg. Oto najśmieszniejsze zimowe memy 06.12.2023 Memy o zimie co roku robią furorę w internecie! Internauci lubią żartować z niskich temperatur, odśnieżania oraz sytuacji na drogach. Co roku Internauci tworzą tysiące nowych memów o zimie. Ich pomysły nie mają końca. Przedstawiamy, według naszej opinii, te najśmieszniejsze.

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Najdroższe psy na świecie. Oto szczeniaki, które mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź, najdroższe psy na świecie!

Prasówka 6.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto urządzenia, które pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę!

📢 Trzecia dostawa propanu do Morskiego Terminala Gazowego w Policach. Nowa instalacja rozpocznie pracę Surowiec został przeładowany do zbiorników kriogenicznych, gdzie jest przechowywany w stanie płynnym w temperaturze – 42°C. Jednostką, która dostarczyła surowiec jest nowoczesny gazowiec, przeznaczony do przewozu gazu LPG w stanie skroplonym - "Guadalupe Explorer". 📢 Uczniowskie wygłupy czy szkolna przemoc? Sprawę zgłoszono na policję Uczeń podpalający kolegę zapalniczką oraz pobicie w odwecie. Do takich scen miało dojść w Zespole Szkół nr 7 w Koszalinie. W internecie pojawił się filmik dokumentujący te zdarzenia. Sprawa trafiła na policję. 📢 Tajemnica zabójstwa w celi 209 wyjaśniona w części. Jest wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie Tu nie ma okoliczności łagodzących - mówiła dzisiaj sędzia Katarzyna Cichocka uzasadniając wyrok dożywocia dla Marcina P. za uduszenie współwięźnia. Drugi z oskarżonych, Dominik S. został uniewinniony.

📢 Kilka godzin komunikacyjnego paraliżu w Bydgoszczy. Z pojazdu wypadł silnik! Przed godziną 11 we wtorek (5 grudnia) na rondzie Fordońskim w Bydgoszczy doszło do wykolejenia tramwaju linii nr 3, który jechał z centrum w kierunku Fordonu. Zdarzenie spowodowało bardzo duże utrudnienia w komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. Ruch tramwajowy przywrócono dopiero przed godz. 16. 📢 Ceny choinek w Szczecinie. Ile kosztuje jodła czy świerk? Sprawdź ceny Jeszcze nie ma szturmu na stoiska z drzewkami bożonarodzeniowymi. Jeszcze nie we wszystkich punktach sprzedaży choinek w Szczecinie są już drzewka. Ale już niektóre szczecińskie firmy rozpoczęły sprzedaż drzewek świątecznych, a przynajmniej zbierają już zamówienia na choinki. 📢 Polski jarmark świąteczny jednym z najpopularniejszych na świecie. Mieszkańcy tego miasta mają powody do radości Krajowy kiermasz bożonarodzeniowy, według nowego badania, jest jednym z najpopularniejszych jarmarków świątecznych na świecie – w rankingu pokonał m.in. Ateny, Genewę czy Tokio. Do którego miasta w Polsce powinniśmy więc wybrać się na świąteczne zakupy? To kierunek oblegany przez turystów o każdej porze roku – zobaczcie sami.

📢 To cudne i NAJPIĘKNIEJSZE kobiet z Pomorza! Cudne panie na Instagramie. Zobacz, co podziwiają fani Sylwii Bomby, Marceliny Zawadzkiej... Z Pomorza pochodzą m.in. aktorki, modelki, prezenterki, aktorki, instruktorki fitness. Marcelina Zawadzka, Agnieszka Boryń, Sylwia Bomba, Magdalena Frąckowiak... Wszystkie chwalą się swoimi cudownymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jest co podziwiać! Pomorze bez wątpienia ma piękne twarze. 📢 Nikoś i jego Trójmiasto. Gdańsk, Gdynia, Sopot: miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem. Rozpoznasz te miejsca? Każdy wie, kim był Nikodem Skotarczak, znany jako Nikoś, bohater produkcji Netflixa pt. "Jak pokochałam gangstera", ale nie każdy kojarzy, gdzie mieszkał i działał. Całe życie Nikosia związane było z Trójmiastem. Tu zaczynał karierę na bramkach w klubach, tu prowadził interesy, sponsorował Lechię Gdańsk, tu także zginął. Jakie miejsca są najbardziej związane z Nikosiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Zobacz w naszej galerii zdjęć.

📢 Tak zmienia się Agnieszka Chylińska. Dziś trudno ją poznać w takim wydaniu Irokez, jeżyk, dredy... BABCIA! Chylińska umie zaskoczyć Agnieszka Chylińska swoich fanów potrafi zaskoczyć zdjęciami. M.in. swoich stylizacji. Chyba największą metamorfozę Agnieszka Chylińska przeszła do teledysku jej trzeciego singla z albumu "Never ENDING Sorry". Zresztą nie po raz pierwszy artystka tak radykalnie zmieniła swój image. Sprawdźcie, w kogo tym razem wcieliła się gwiazda. 📢 Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak wyglądało lato m.in. we Władysławowie, Juracie, Karwi Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie.

📢 To świadczenie wzrośnie o 2700 złotych! Skorzystają miliony Polaków. Projekt jest już w Sejmie Do Sejmu trafił obywatelski projekt, który o ponad 2700 zł zwiększa jeden z dodatków, z którego korzystają miliony Polaków. Projekt zakłada podwyższenie świadczenia do poziomu nawet 4300 zł – ma to związek z powiązaniem go z minimalnym wynagrodzeniem. 📢 Rewanż z Górnikiem. Presja na Pogoni jest ogromna. Liczy się tylko zwycięstwo Drużyna Pogoni Szczecin podejmie we wtorek o godz. 18 zespół Górnika Zabrze. Stawką jest awans do ćwierćfinału Fortuna Pucharu Polski. 📢 Hotelowy kolos z Pobierowa coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy hotel Gołębiewski. Zobacz najnowsze ZDJĘCIA Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter.

📢 Pies kontra kot. Najśmieszniejsze memy o psach i kotach. Który z czworonogów rozbawi nas do łez? Sprawdźcie! Kot kontra pies. Najśmieszniejsze memy o czworonogach. Który z nich rozbawi nas do łez? Przypominamy o najśmieszniejsze MEMY O PSACH I... KOTACH. Wszyscy kochamy nasze czworonogi, które codziennie zapewniają nam wiele powodów do śmiechu. Które z nich jest zabawniejsze? Zobaczcie nasze memy w galerii. My uważamy ten konkurs za nierozstrzygnięty, a Wy co o tym myślicie? 📢 Syreny policyjne zabrzmią w całym kraju. Funkcjonariusze uczczą zabitych kolegów Policjanci, pracownicy Policji. W pędzącym pełnym niebezpieczeństw świecie zatrzymajmy się. 5 grudnia - o godz. 17:00 niech w całym kraju zabrzmią syreny naszych radiowozów. Oddajmy część Naszym Kolegom, którzy zginęli podczas wykonywania obowiązków – przekazał na profilu Polskiej Policji na portalu X komendant główny policji Jarosław Szymczyk.

📢 Horoskop miłosny na grudzień 2023. Czas podsumowania i nowy rozdział. Cztery znaki muszą uważać. Dwa przeżyją szok Horoskop miłosny na grudzień 2023 r. dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Samanta. Musisz uważać na uczucia, bo koniec roku będzie obfitował w zawirowania. Ale nie warto odpuszczać poszukiwania miłości! Sprawdź przepowiednie naszej wróżki, dla której gwiazdy nie mają tajemnic. Oto wróżba miłosna dla znaków zodiaku: Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby. 📢 Lepsze posiłki w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii. Lecznica wzbogaciła jadłospis pacjentów Owsianka z malinami i daktylami (bez dodatku cukru) albo z bananami i kakao. Poza tym musy warzywno-owocowe (np. mango, banan, ananas, dynia, marchew), soki wielowarzywne, sałatki, budynie, sucharki, wafle ryżowe. Gdzie podają takie desery? W Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie.

📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Sprawdź, jak korzystanie zaplanować swój urlop 05.12.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu. 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 05.12.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 05.12.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 05.12.2023 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS. 📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 05.12.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 05.12.2023 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość. 📢 Najbardziej wredne osoby! Osoby o tych imionach potrafią być złośliwe. Sprawdź kto znalazł się na liście 05.12.2023 Od dawna ezoterycy interesują się związkiem między imionami a naszymi predyspozycjami. Imię wpływa na naszą osobowość. Według niektórych teorii istnieją imiona, które są kojarzone z nerwowością. Sprawdziliśmy to i przygotowaliśmy listę imion, które są najbardziej nerwowe.

📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 05.12.2023 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu. 📢 Osoby o tych imionach to najwięksi kłamcy! Oni będą ci kłamać prosto w oczy. Sprawdź, czy jesteś na liście 05.12.2023 Ponoć kłamstwo ma bardzo krótkie nogi. Mimo to, wiele osób i tak nas świadomie okłamuje z różnych powodów. Zaskakujący może być dla Was fakt, że ta cecha charakteru jest przypisana do naszego imienia! Zdaniem ezoteryków każde imię ma szereg cech charakteru, którym odznaczają się jego posiadacze. My sprawdziliśmy te imiona, które często okłamują innych. Zobaczcie, jakie imiona znalazły się na liście!

📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 05.12.2023 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL! 📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 05.12.2023 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha!

📢 Tak mieszkają milionerzy ze Szczecina. Oto najdroższe domy na sprzedaż w okolicy [ZDJĘCIA] 05.12.2023 Najdroższe domy na sprzedaż w Szczecinie i regionie kosztują nawet kilkadziesiąt milionów. To luksusowe rezydencje, wytworne pałace i eleganckie wille, które spełniają nawet najbardziej wygórowane wymagania. Położone w atrakcyjnych lokalizacjach, świetnie wyposażone, z basenami i prywatnymi strefami SPA ociekają luksusem i wygodą. Czy są warte swojej ceny? Zobaczcie, jak wyglądają i ile kosztują. 📢 Jednorazowe świadczenie 1000 zł już od października. Prosty sposób, żeby je uzyskać 05.12.2023 Październik przyniesie pozytywne informacje dla wielu obywateli naszego kraju. Wówczas bowiem na waszych kontach wyląduje dodatek, który z pewnością przyda się w każdej kieszeni.

📢 Masz te banknoty? To prawdziwe skarby! Za jeden możesz otrzymać kilka tysięcy złotych! [ZDJĘCIA] 05.12.2023 O tym, że monety potrafią być warte fortunę, wiemy wszyscy. A banknoty? Mało z nas zdaje sobie sprawę, że mogą kosztować krocie. Zobacz galerię i sprawdź, czy w twoim domu nie kryją się banknoty, które znacząco powiększą objętość portfela!

📢 Uwaga! Z nimi lepiej się nie spotykaj! Mężczyźni o tych imionach zdradzają najczęściej 05.12.2023 Imię może mówić wiele o naszym zachowaniu, charakterze i upodobaniach. Imię, jakie nosimy mówi nawet o tym czy i na ile skłonni jesteśmy do zdrady. Sprawdziliśmy, jakie imiona mężczyzn nie wróżą wierności w związku. 📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 05.12.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek. 📢 Duże podwyżki wynagrodzeń na początku 2024 roku! Ile pieniędzy już niedługo trafi do Polaków? 05.12.2023 Gwarancja minimalnej wysokości wynagrodzenia przy umowach cywilnoprawnych, podobnie jak wynagrodzenie za pracę, podlega szczególnej ochronie. Wielu Polaków może mieć powody do zadowolenia – rok 2024 także będzie obfitował w znaczne podwyżki płacy minimalnej. Co ważne nastąpi to aż dwa razy w roku!

📢 Nowy bon o wartości 2500 zł trafi do setek tysięcy Polaków! Nie ma kryterium dochodowego 05.12.2023 Rząd wprowadza kolejny nowy bon, który odróżnia się od poprzednich edycji pod wieloma względami. Tym razem kwota bonu jest znacznie wyższa. Pierwsze wnioski można składać już od 10 października.

📢 Od nowego roku szykuje się nowy dodatek. Dostaniesz 3500 zł. Wystarczy złożyć wniosek 05.12.2023 W 2023 roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło kolejny program socjalny. O świadczenie będzie można występować już od 2024 roku. Zyskać można nawet 3,5 tys. złotych. Wyjaśniamy szczegóły programu. 📢 ZUS wydał komunikat w sprawie 800 plus! Pieniądze dopiero po złożeniu dodatkowego wniosku? 05.12.2023 Pieniądze na dzieci będą większe i cieszy to wszystkich rodziców. Już od 1 stycznia 2024 roku 500 plus zastąpi 800 plus. ZUS wydał specjalny komunikat w sprawie zmian w świadczeniu. Chodzi o dodatkowe wnioski dotyczące wypłaty pieniędzy na dzieci. Sprawdźcie szczegóły!

📢 Pracownicy będą szczęśliwi z tego dodatku! Otrzymasz nawet 400% miesięcznej pensji 05.12.2023 Pracodawcy starają się wprowadzać nowe formy nagradzania za zaangażowanie pracowników. Jednym z innowacyjnych podejść jest dodatek dla pracowników, który wyróżnia się spośród tradycyjnych benefitów i premii. W przypadku, który opisujemy, pracownicy będą mogą liczyć na nawet 400% swojej miesięcznej pensji. 📢 ALERT! Niebezpieczne produkty w sklepach w grudniu 2023! Ostrzeżenia GIS. Towary spożywcze wycofane ze sprzedaży. To zniknęło z półek W grudniu 2023 r. GIS wycofał ze sklepów część produktów, bo były niebezpieczne dla zdrowia. Lista podejrzanych artykułów uaktualniana jest na bieżąco, więc warto codziennie śledzić alerty Głównego Inspektora Sanitarnego. Zanim pójdziesz na zakupy, sprawdź jakich towarów nie kupować w popularnych marketach. Zobacz też w domu, czy nie masz artykułów wycofanych przez GIS. Przedmioty z czarnej listy GIS musisz zwrócić do sklepu, albo je wyrzucić.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 05.12.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Jaka biżuteria postarza? Zobacz, czego nie nosić w dojrzałym wieku. Oto 20 zakazanych błyskotek dla kobiet po 50. roku życia Biżuteria damska może pozytywnie wpłynąć na twój wizerunek, ale nie zawsze! Bransoletki, naszyjniki i kolczyki to uzupełnienie wielu stylizacji, ale czy zdajesz sobie sprawę, że może ci dodać lat? Podpowiadamy, o czym warto pamiętać, uzupełniając swoją stylizację o różne dodatki.

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 5.12.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii! 📢 Emerytury w 2024 roku będą wyższe. Tyle emeryci dostaną na swoje konta. Sprawdź najnowsze wyliczenia! 5.12.2023 To, że emerytury w 2024 roku będą wyższe, niż są obecnie jest pewne od dawna. To zakładają bowiem przepisy dotyczące waloryzacji emerytur. Ciągle jednak trwają dywagacje, ile wynosić będzie waloryzacja w 2024 roku. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur w 2024 roku. Zawierają one przykładową obecną emeryturę brutto, obecną emeryturę netto i wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji. Sprawdźcie!

📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 5.12.2023 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły! 📢 Ta porcelana z czasów PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów szukają kolekcjonerzy. Sprawdź, ile kosztują filiżanki i serwisy z PRL 5.12. Przedmioty z PRL wracają do łask i cieszą się rosnącą popularnością. Należy do nich chociażby porcelana i ceramika, a niektóre z nich osiągają na portalach aukcyjnych naprawdę zawrotne ceny. Wiele osób traktuje porcelanę i ceramikę z czasów PRL jako dzieło sztuki. Ile kosztują obecnie? Sprawdźcie, jakie ceny w 2023 roku osiąga porcelana i ceramika z PRL na portalach aukcyjnych.

📢 Wiemy, kiedy tramwaje wrócą na trasę do dworca Szczecin Główny Powrót komunikacji tramwajowej na fragment ulicy Kolumba w Szczecinie jest powiązany z zakończeniem prac na ulicy Żołnierskiej. W planach miasta jest również poprawa kursowania przynajmniej dwóch linii tramwajowych. 📢 Niecodzienna akcja goleniowskich strażaków! Pomagali czworonogowi zejść z drzewa Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 4 grudnia 2023 r. na ul. Akacjowej w Goleniowie. 📢 Gdzie jest Dżony? Wysoka nagroda dla tego, kto znajdzie papugę Dżonego nie ma w domu już ponad dwa tygodnie, ale jego właściciele nie tracą nadziei. Za pomoc w odnalezieniu egzotycznego ptaka wyznaczyli nagrodę. To aż 1000 zł.

📢 Zdolni uczniowie odebrali nagrody za pomysłowe projekty. Uroczystość w Zachodniopomorskim Kuratorium Oświaty [ZDJĘCIA] W Zachodniopomorskim Kuratorium Oświaty wręczono nagrody w konkursach tematycznych dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli z województwa zachodniopomorskiego,

📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 04.12.2023 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 To odliczysz od podatku w 2023 roku. Sprawdź co odliczysz po raz pierwszy i ile zyskasz! 04.12.2023 Te rzeczy można odliczyć od podatku w 2023 roku. Wielkimi krokami przychodzi czas, kiedy musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Każdy płatnik będzie musiał dokonać rozliczenia od 15 lutego. Warto zapoznać się z najnowszymi ulgami podatkowymi, aby nie być zmuszony do dopłaty. Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku po raz pierwszy w 2023 roku!

📢 Kryształy rodem z PRL są warte fortunę. Tych wazonów i szkieł szukają kolekcjonerzy! Masz je w domu? Możesz się bardzo wzbogacić 04.12.2023 Powróciła moda na kryształy i szkła rodem z PRL-u. Kolekcjonerzy poszukują również innych przedmiotów z tego okresu. Są oni w stanie zapłacić za niektóre naprawdę duże pieniądze. Na aukcjach niektóre z nich osiągają zawrotne ceny. Zastanawiasz się które przedmioty z czasów PRL są najbardziej unikatowe? Sprawdź koniecznie czy masz je w domu. Zebraliśmy w naszej galerii niektóre z najcenniejszych przedmiotów. 📢 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim. Oto aktualne miejsca ustawienia kontroli prędkości [LISTA] 04.12.2023 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku. Stawki mandatów za przekroczenie prędkości stają się coraz wyższe. Kiedy przyjdzie nam dostać zdjęcie z udokumentowanym wykroczeniem od razu mamy nietęgą minę. Zawsze trzeba się mieć na baczności i stosować się do ograniczeń prędkości oraz obowiązujących przepisów drogowych. Oto aktualna lista miejsc gdzie znajdują się fotoradary. Informacje pochodzą z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Sprawdź listę i dowiedz się na których drogach i miejscowościach się znajdują kontrole prędkości.

📢 Stroiki świąteczne na drewnie to hit na Boże Narodzenie 2023. Piękna dekoracja za grosze. Zobacz, jak zrobić stroik na plastrze drewna Świąteczne Stroiki na drewnie DIY to pomysł na wyjątkową dekorację domu, tarasu czy grobów na Boże Narodzenie. Możemy stworzyć w kilka chwil modne kompozycje z roślin żywych, sztucznych i suszonych w towarzystwie świątecznych ozdób. Zobacz w galerii zdjęć pomysły na piękne stroiki na drewnie, które możesz zrobić samodzielnie, nie wydając ani grosza. Takie nietuzinkowe świąteczne dekoracje pięknie ozdobią stół, parapet, portal kominkowy czy komodę.

📢 Nielegalnie handlowali olejem i wyłudzali VAT. Służby rozbiły grupę przestępczą Wszystko zaczęło się od Szczecina. To tu funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej pierwsi zauważyli nieprawidłowości. Od razu zawiadomili prokuraturę. A ta tymczasowo aresztowała dotychczas już 15 osób. Śledztwo trwa.

📢 Wypadek na autostradzie A11. Utrudnienia w kierunku Penkun [ZDJĘCIA] Do zdarzenia doszło tuż za granicą w Kołbaskowie. Jedna osoba została ranna. 📢 To są prawdziwe HITY ze szkolnych kartkówek. Takie rzeczy piszą uczniowie na sprawdzianach i w pracach domowych Wojna uczniowie - nauczyciele wznowiona. A jest o co! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Młodzi ludzie uciekali się do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz! 📢 Tłumy mieszkańców na szczecińskiej Gubałówce. Sezon rozpoczęty [ZDJĘCIA] Grudniowy weekend wielu mieszkańców spędziło na Szczecińskiej Gubałówce. Trwały także przygotowania do uruchomienia wyciągu.

📢 Tłumy na Jarmarku Bożonarodzeniowym w pierwszy weekend [ZDJĘCIA] Od piątkowego popołudnia trwa pierwszy weekend Szczecińskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego. Atrakcji jest wiele, a odwiedzających, mimo mrozu, również.

📢 Jarmark Bożonarodzeniowy na prawobrzeżu już w następny weekend Fundacja MOŻESZ i Klub Delta z prawobrzeża wspólnie organizują bożonarodzeniowy jarmark. Odbędzie się 8 i 9 grudnia. - I jeszcze przed Bożym Narodzeniem będzie można poczuć magię tych wyjątkowych, rodzinnych świąt - zapewnia Anna Sznigir, specjalistka ds. projektów fundacji. 📢 Kiedyś to była zima w Szczecinie. Przypomnijcie sobie klimat sprzed lat na archiwalnych zdjęciach [ZDJĘCIA] 02.12.2023 Na archiwalnym zdjęciach "Głosu Szczecińskiego" przypominamy, jak zima paraliżowała komunikację miejską oraz jak zamarzał Bałtyk. Sprawdźcie i przypomnijcie sobie ten klimat sprzed lat. 📢 W Szczecinie od piątku działa pierwsza kocia kawiarnia [ZDJĘCIA] 8 kotów, nowoczesne wnętrze, przyjazna atmosfera i kolejka przed wejściem - drugi dzień po otwarciu pierwszej w Szczecinie kociej kawiarni można uznać za sukces.

📢 Tajemniczy obiekt w lesie. Budowla robi wrażenie Tajemnicza budowla to dawna niemiecka fabryka kruszywa (szutru) w Dalimierzu, niewielkiej miejscowości w gminie Polanów (województwo zachodniopomorskie), Ze szczątkowo dostępnych informacji wynika, że powstała w latach 20. albo 30. XX wieku. To co widać na współczesnych zdjęciach, to tylko jej część. 📢 Nowe osiedle nad Odrą. Stąd widać wyjątkową panoramę centrum Szczecina. [WIZUALIZACJE, ZDJĘCIA] Nad brzegiem Odry powstaje inwestycja mieszkaniowa z mariną i promenadą. Widać już bryłę budynku. Łącznie powstanie tu 215 apartamentów i 21 lokali usługowych. 📢 Poznaliśmy laureatów plebiscytu "Nasze Dobre z Pomorza" [ZDJĘCIA] Plebiscyt „Nasze Dobre z Pomorza” został zakończony. Poznaliśmy laureatów, zarówno tych wybranych przez Kapitułę, jak i w głosowaniu czytelników. Po raz pierwszy odbył się też plebiscyt „Złota Setka zachodniopomorskiego 2022”. Gala odbyła się w Starej Rzeźni.

📢 Czapki dla starszych pań nie ograniczają się tylko do beretów. Zobacz nakrycia głowy, które są modne i wygodne Modne czapki dla starszych pań to niezbędna część zimowej garderoby. Dodadzą elegancji i szyku, wpasują się w różne stylizacje, a przede wszystkim skutecznie ochronią przed utratą ciepła. Trendy w modzie seniorów także podążają z duchem czasu. Warto na nie zwracać uwagę, nie tylko po to, aby dobrze wyglądać, ale też po to, by świetnie się czuć. Zobacz, jakie modne czapki dla starszych pań nosi się w tym sezonie. 📢 Piękne życzenia świąteczne na Boże Narodzenie 2022. Gotowe kartki do wysłania, wierszyki. Życzenia bożonarodzeniowe od serca 20.11.2023 Piękne życzenia na Boże Narodzenie 2022 nie muszą być nudne! Szukasz pomysłu na świąteczne życzenia? Nie jesteś pewny, jakie życzenia mogą spodobać się Twoim znajomym i bliskim? A może szukasz gotowych kartek bożonarodzeniowych, które wyślesz za pomocą MMS, Messengera, Whatsappa czy mailem? Mamy coś dla Ciebie! Znajdziesz u nas zarówno piękne wierszyki na Boże Narodzenie, ale także gotowe obrazki do wysłania z najpiękniejszymi świątecznymi życzeniami.

📢 Matura 2023 - język polski poziom podstawowy ODPOWIEDZI I ARKUSZ CKE. Oto rozwiązania z polskiego na poziomie podstawowym 20.11.2023 Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym odbędzie się już 4 maja 2023 roku. W tym roku egzamin maturalny będzie przeprowadzony w dwóch formułach. Po opublikowaniu arkuszy i odpowiedzi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, w tym artykule pojawią się gotowe materiały z egzaminów w Formule 2023 i 2015 z języka polskiego. Będą one udostępnione krótko po ich opublikowaniu przez CKE.

📢 Tak wyglądają pokoje hotelowe w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. To będzie największy hotel w Polsce [ZDJĘCIA] Hotel w Pobierowie ma być największym hotelem w Polsce. To ma być hotel pięciogwiazdkowy, z m.in. czterema parkingami, aquaparkiem, basenami wewnętrznymi i zewnętrznymi, SPA, restauracjami oraz salami konferencyjnymi, strefami rozrywki, boiskami, kortami tenisowymi i ścianką wspinaczkową. W obiekcie będzie też m.in. kręgielnia, dyskoteka, sala bilardowa oraz sale teatralne. Ma mieć 1200 pokoi, w których jednorazowo będzie mogło przebywać ponad 3 tys. gości.

📢 Mikołajki 2022 na wesoło. Oto odlotowe memy ze świętym Mikołajem w roli głównej Starzec z okazałą brodą, czerwonym stroju, w zaprzęgu reniferów. Bez względu na wiek każdy w głębi serca na niego czeka. Zobaczcie jakie memy ze świętym Mikołajem w roli głównej tworzą Internauci. Gwarantowana duża dawka śmiechu.

