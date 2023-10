Prasówka 6.10.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zobaczcie jak rośnie czwarta trybuna Górnika Zabrze. Zdjęcia z budowy”?

Prasówka 6.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zobaczcie jak rośnie czwarta trybuna Górnika Zabrze. Zdjęcia z budowy Czwarta trybuna Górnika Zabrze już wyrasta z fundamentów. Zobaczcie najnowsze zdjęcia z placu budowy.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 6.10.23

📢 Te produkty SANEPID nakazał natychmiast wycofać z półek w Biedronce, Lidlu i innych. Parówki, jajka, mięso 05.10.23 Główny Inspektorat Sanitarny nakazał wycofanie ze sklepów kolejnych produktów, których spożycie zagrażać może zdrowi oraz życiu konsumentów. Mowa tu o takich produktach jak parówki, mięso, jajka czy kosmetyki. Wykryto w nich albo niepożądane substancje lub skażenie bakteriami salmonelli. Oznacza to, że produkty te muszą natychmiast zostać wycofane ze sprzedaży. Sprawdź o które produkty i ich partie chodzi. Robisz zakupy w Biedronce, Lidlu, Auchan czy innych popularnych marketach? Sprawdź czy nie kupiłeś rzeczy wycofanych przez Sanepid.

📢 Gdy Romario pracuje jako senator, jego córka zarabia na życie korzystając z OnlyFans, a ojciec ją w tym wspiera [ZDJĘCIA, WIDEO] Romario to z reprezentacją Brazylii mistrz świata z USA w 1994 roku, gdzie zdobył Złotą Piłkę dla najlepszego piłkarza turnieju, zdobywca Pucharu Konfederacji, dwukrotny zdobywca Pucharu Ameryki i srebrny medalista olimpijski. W swojej karierze Brazylijczyk zawsze miał gwałtowny charakter. Teraz jednak jest niezwykle wyrozumiały wobec ekscentrycznego stylu życia jednej ze swoich córek.

Prasówka 6.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Czy Jeziorko Słoneczne będzie czyste? Naukowcy wskażą metodę wydobycia osadu z dna Skażone na początku września Jeziorko Słoneczne na szczecińskich Gumieńcach będzie oczyszczone. W jaki sposób? Wszystko zależy od wyników badań dna jeziora wykonywanych obecnie przez certyfikowaną firmę wybraną przez Wody Polskie. Nie wiadomo więc jeszcze, kiedy mieszkańcy pobliskich bloków będą mogli bez obaw zbliżać się do brzegów zbiornika.

📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 06.10.2023 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów! 📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 06.10.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie czy masz je w domu!

📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! 06.10.2023 Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie!

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! 06.10.2023 Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź koniecznie naszą listę!

📢 Rekordowy wysyp borowików w lasach w październiku. Ogromne ilości maślaków, kani i kurek. Gdzie ich szukać? Zobacz mapę grzybów Rekordowy wysyp grzybów w lasach. Październik to najlepsza pora na zbieranie grzybów. W lasach znajdziemy teraz m.in. kurki, kanie, borowiki i maślaki. Takie grzyby są świetne na domowe przetwory na zimę. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te okazy, które znamy i co do których mamy pewność, że są jadalne. Zobaczcie, jakich grzybów jest najwięcej i gdzie najlepiej ich teraz szukać.

📢 Styl japandi jest teraz najmodniejszy. Zobacz, jak pięknie można urządzić mieszkanie w bloku. Wyjątkowe wnętrza stylistki Dawida Podsiadło Beż we wnętrzu zawsze się sprawdzi i potrafi zachwycić. Zobacz, jak pięknie wykorzystano tę barwę w mieszkaniu urządzonym w modnym stylu japandi. Zajrzy do ciepłego wnętrza w minimalistycznym wydaniu. Zapraszamy do domu Magdy Jagnickiej – stylistki najnowszej płyty Dawida Podsiadło „Lata dwudzieste”. Tak wyjątkowo możesz urządzić swoje mieszkanie w bloku. Zainspiruj się eleganckimi wnętrzami, gdzie od progu czujesz domowy klimat.

📢 Co zrobić, aby bateria w telefonie trzymała dłużej? 5 wskazówek prosto od Google. Zobacz, co radzi użytkownikom gigant technologiczny Współczesne telefony coraz rzadziej wytrzymują cały dzień na jednym ładowaniu. Baterie w smartfonach są coraz większe, jednak urządzenia posiadają coraz więcej prądożernych funkcji. Sprawia to, że bilans w efekcie i tak wychodzi na minus. Firma Google podała ciekawe porady dla użytkowników, dzięki którym telefon ma wytrzymywać dłużej bez doładowywania go w międzyczasie energią. Zobacz 5 oficjalnych wskazówek amerykańskiej korporacji. 📢 Na trzylatki spadła blacha. Wypadek podczas remontu dachu przedszkola w Polanowie Element blachy wymienianego dachu Gminnego Przedszkola w Polanowie spadł na grupę maluchów wychodzących na spacer. Dwójka trzylatków trafiła do szpitala, obrażenia odniosła też ich opiekunka. 📢 Anna Przybylska: Oto jak zmieniała się gwiazda polskiego kina. Tak wyglądała mama Oliwii Bieniuk, żona Jarosława Bieniuka Dziewięć lat temu zmarła Anna Przybylska. Pochodząca z Gdyni aktorka i fotomodelka była uwielbiana przez tysiące fanów. Mama Oliwi Bieniuk i żona Jarosława Bieniuka żyła nie tylko światem kina i blichtru. Dała się poznać też jako osoba pomagająca innym. Pamiętacie taką Anie Przybylską?

📢 Jens Gustafsson: Pogoń jest przygotowana na Ruch. Damy z siebie maksimum Po tak udanym meczu, jak z Lechem, ważne było to, by szybko przejść do porządku dziennego i patrzeć przed siebie. Mecz z Ruchem to inna historia - mówił podczas konferencji prasowej trener Pogoni Szczecin Jens Gustafsson. W sobotni wieczór Portowcy powalczą w Gliwicach o zwycięstwo z Ruchem Chorzów. 📢 Dariusz Matecki: Marszałek Tomasz Grodzki powinien się zrzec immunitetu Dariusz Matecki i Agnieszka Kurzawa (kandydaci do Sejmu i Senatu z list Prawa i Sprawiedliwości) apelują do senatora Tomasza Grodzkiego, by zrzekł się immunitetu. Chodzi o podejrzenie wyłudzenia przez marszałka Senatu pieniędzy od pacjentów chcących "załatwić" sobie przyspieszenie terminu operacji. 📢 Prawie 250 mln zł na trzeci etap budowy Trasy Północnej [ZDJĘCIA] Prawie 250 milionów złotych na rozbudowę Trasy Północnej, która połączy Szczecin z Policami. W tle Zachodnia Obwodnica Szczecina.

📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL! 📢 Taki widok Agaty Kornhauser-Dudy to rzadkość. Zamieniła stylowe garsonki i sukienki na spodnie rurki i trapery. Zobacz strój pierwszej damy Agata Kornhauser-Duda przyzwyczaiła Polaków do swoich formalnych stylizacji. Jej ulubionymi strojami są sukienki, garsonki i marynarki. Tym razem założyła na siebie coś, co każda z was może nosić na co dzień. Jeden szczegół przykuł naszą uwagę. To spodnie rurki, które rewelacyjnie podkreślają budowę ciała.

📢 Duże podwyżki wynagrodzeń na początku 2024 roku! Ile pieniędzy już niedługo trafi do Polaków? Gwarancja minimalnej wysokości wynagrodzenia przy umowach cywilnoprawnych, podobnie jak wynagrodzenie za pracę, podlega szczególnej ochronie. Wielu Polaków może mieć powody do zadowolenia – rok 2024 także będzie obfitował w znaczne podwyżki płacy minimalnej. Co ważne nastąpi to aż dwa razy w roku! 📢 Emerytury w październiku 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Mamy wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, wyliczenia! Takie emerytury otrzymają seniorzy w październiku 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w październiku 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na październik 2023.

📢 Stare schronisko dla zwierząt al. Wojska Polskiego stoi puste. Co z terenem po zwierzyńcu? Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie od nowego roku działa w nowym miejscu, przy ul. Zwierzęcy Zakątek (w pobliżu ul. Południowej). Stare pomieszczenia od ponad pół roku stoją puste. 📢 PUPIL ROKU 2023 Zobacz psy, koty i inne zwierzaki, które dotychczas zdobyły najwięcej głosów. Możesz jeszcze zgłosić swojego zwierzaka! Oto galeria zdjęć psów i kotów, które po pierwszym tygodniu głosowania w akcji Pupil Roku zajmują pierwsze miejsca w rankingach w miastach i powiatach naszego województwa. Prezentujemy także dziesięć zwierzaków z kategorii Inne Pupile, które dotychczas zdobyły najwięcej głosów. Lista kandydatów w akcji Pupil Roku jest wciąż otwarta - możesz dodać zdjęcie swojego zwierzaka. 📢 Tak mieszkają milionerzy ze Szczecina. Oto najdroższe domy na sprzedaż w okolicy [ZDJĘCIA] 05.10.2023 Najdroższe domy na sprzedaż w Szczecinie i regionie kosztują nawet kilkadziesiąt milionów. To luksusowe rezydencje, wytworne pałace i eleganckie wille, które spełniają nawet najbardziej wygórowane wymagania. Położone w atrakcyjnych lokalizacjach, świetnie wyposażone, z basenami i prywatnymi strefami SPA ociekają luksusem i wygodą. Czy są warte swojej ceny? Zobaczcie, jak wyglądają i ile kosztują.

📢 Oto kawa przez którą przytyjesz! Unikaj jej, jeśli nie chcesz zbędnych kilogramów. Taka kawa tuczy i przyspiesza proces starzenia 5.10.2023 Rozpocznij swój dzień od filiżanki kawy i ciesz się korzyściami zdrowotnymi, ale pamiętaj o wyborze odpowiedniego rodzaju kawy. Badania przeprowadzone przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat wykazały, że aż 80% Polaków regularnie pije kawę. Jednakże, istnieje pewien rodzaj kawy, który może prowadzić do niechcianego przyrostu wagi i przyspieszyć procesy starzenia. Unikaj go, jeśli chcesz utrzymać odpowiednią wagę i zachować młody wygląd. Zdobądź szczegółowe informacje na temat kawy poniżej. 📢 Emerytury w 2024 roku będą wyższe. Tyle emeryci dostaną na swoje konta. Sprawdź najnowsze wyliczenia! 5.10.2023 To, że emerytury w 2024 roku będą wyższe, niż są obecnie jest pewne od dawna. To zakładają bowiem przepisy dotyczące waloryzacji emerytur. Ciągle jednak trwają dywagacje, ile wynosić będzie waloryzacja w 2024 roku. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur w 2024 roku. Zawierają one przykładową obecną emeryturę brutto, obecną emeryturę netto i wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji. Sprawdźcie!

📢 Tak żyją i pracują Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. Zobacz prywatne zdjęcia pary 5.10.2023 Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski to obecnie jedna z najgorętszych par polskiego show biznesu. Od kiedy oficjalnie potwierdzili, że są ze sobą chętnie dzielą się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jak spędzają wolny czas, gdzie podróżują, no i jak wspólnie pracują? To wszystko można zobaczyć na tych zdjęciach. Sprawdź! 📢 Chcą wystrzelić kule w kosmos. Kupcy z Manhattanu w sądzie walczą z Kids Areną i Big Wall Spółka Manhattan, prowadząca targowisko przy ul. Stanisława Staszica w Szczecinie, nie chce już dzierżawić swoich terenów właścicielom tzw. balonów sferycznych, w których działa popularna Kids Arena i Big Wall - największa ścianka wspinaczkowa w mieście. 📢 To ostatecznie pogrąży Tomasza Grodzkiego? Ujawniono nowe ustalenia śledczych Czarne chmury nad marszałkiem Senatu. Szczecińska prokuratura chce przedstawić mu zarzuty oszustwa na szkodę pacjentów, łapownictwa oraz prania brudnych pieniędzy. W materiale dowodowym mają znajdować się zeznania 236 świadków, którzy potwierdzili, że żądano od nich pieniędzy w zamian za przyspieszenie przyjęcia do szpitala. Tomasza Grodzkiego obciążyły również wyjaśnienia złożone przez dwóch lekarzy. Czy trzecia osoba w państwie kierowała przestępczym procederem?

📢 Szpital MSWiA w Szczecinie się ociepla. Inwestycja za 30 milionów złotych Zabezpieczenie rezerwowego ujęcia wody, przygotowanie pracowni Tomografii Komputerowej, kompleksowa termomodernizacja obiektu i budowa Centrum Diagnostycznego. Cztery poważne inwestycje prowadzone są w szpitalu MSWiA w Szczecinie. W środę odbyła się ich wizytacja. Wzięli w niej udział m.in. posłowie na Sejm RP i wojewoda zachodniopomorski. 📢 Liceum Plastyczne w Szczecinie świętuje swoje 75-lecie Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. C. Brancusiego w Szczecinie w tym roku szkolnym świętuje swoje 75-lecie. To najstarsza szkoła artystyczna w Szczecinie.

📢 Polscy piłkarze ze swoimi ukochanymi kobietami. ZDJĘCIA Lewandowski, Glik, Cash, Milik i inni na wakacjach! 4.10.2023 Mundial dla polskich piłkarzy zakończony. Porażka 1:3 z Francją w 1/8 finału przekreśliła nasz udział w dalszej części mistrzostw. Teraz piłkarze reprezentacji Polski rozjechali się po świecie. Arek Milik z ukochaną, Krzysztof Piątek, Robert Lewandowski z żoną Anną, Matty Cash, zażywają kąpieli na rajskich wyspach. ZOBACZ ZDJĘCIA Z WAKACJI POLSKICH PIŁKARZY

📢 Ambitne plany wobec działki i schronu w sąsiedztwie filharmonii Konkurs architektoniczny może zdecydować co powstanie w sąsiedztwie szczecińskiej filharmonii. Wiemy też jakie są plany związane ze schronem. 📢 Trasę Zamkową czeka duży remont. Ale najpierw The Tall Ship Races 2024 Wyjazdową nitkę Trasy Zamkowej czeka remont. Władze Szczecina mają już pomysł jak zdobyć pieniądze. Inwestycja zacznie się najwcześniej po przyszłorocznym zlocie żaglowców. 📢 Zachwycała urodą i zdobyła serce Enrique Iglesiasa. Zobacz, jak zmieniała się Anna Kurnikowa Anna Kurnikowa uchodziła za jedną z najpiękniejszych tenisistek świata. Mężczyźni do niej wzdychali, a kobiety zazdrościły jej urody. Zdolna i sławna sportsmenka związała się z jednym z najprzystojniejszych wokalistów i od ponad 20 lat tworzy związek z Enrique Iglesiasem, z którym ma troje dzieci. Poznaj jej historię i zobacz, jaką metamorfozę przeszła na przestrzeni lat.

📢 Najpiękniejsze polskie dwory. 14 miejsc, w których poczujecie się jak dawna polska szlachta. Wygląd niektórych z nich was zadziwi Dwór był dawniej nie tylko siedzibą szlachcica, ale też centrum całej okolicy, ośrodkiem wydarzeń politycznych i wielką skarbnicą pamiątek rodzinnych i patriotycznych. Dziś stare polskie dwory to zabytki pełne niezwykłej atmosfery, w których sami możemy poczuć się trochę jak dawni ziemianie. Kto właściwie mieszkał w starych polskich dworach, jak wyglądały szlacheckie domy, jakie piękne dworki przetrwały w Polsce do dziś? Zapraszamy do galerii 14 najpiękniejszych polskich dworów, które warto odwiedzić w czasie weekendowej wycieczki.

📢 Kapsułki z krwią krokodyla wykryli w przesyłce pocztowej zachodniopomorscy celnicy [ZDJĘCIA] Zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa skonfiskowała przesyłkę z kapsułkami z krwią krokodyla. Paczkę wykryli funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej podczas kontroli w Oddziale Celnym przy Poczcie Polskiej w Szczecinie.

📢 7 najpiękniejszych wysp Europy według internautów. Wśród nich nieznana perła i wakacyjni ulubieńcy Europa to wymarzony kierunek na urlop według podróżników z całego świata. Niesamowita historia kontynentu, związane z nią zabytki oraz różnorodność to tylko część powodów, dla których zjeżdżają tu tłumy. Odkryj najpiękniejsze wyspy Europy – te miejsca zachwyciły internautów. Wśród nich m.in. wakacyjni ulubieńcy i nieznana perła. 📢 Oto zamek w Łapalicach. Polski Hogwart i inne niesamowite opuszczone budowle i miejsca zobaczysz na Pomorzu. Masz odwagę tam wejść? Polski Hogwart straszył, niebawem może być perełką Kaszub i polskie architektury. Dziś niestety to jednak opuszczone miejsce i budowla na Pomorzu. Nie jedyna! Gdzie możemy je znaleźć? Jak się okazuje, jest ich północy Polski dużo. Jednym z najsłynniejszych opuszczonych obiektów na Pomorzu jest zamek w Łapalicach, ale to nie jedyne miejsce warte uwagi miłośników dreszczyku i odkrywania. Sprawdźcie, jakie jeszcze opuszczone budynki znajdują się na Pomorzu.

📢 W składzie Pogoni Mariusz Malec. Ruch Chorzów ma większą szczecińską kolonię Już w sobotni wieczór bardzo ciekawie zapowiadające się spotkanie Pogoni Szczecin z Ruchem Chorzów. Kibice Portowców może znów zobaczą na boisku Tomasa Podstawskiego. 📢 Pogoń Szczecin w finansowej czołówce PKO Ekstraklasy za sezon 2022/23 921 mln zł przychodów wszystkich klubów PKO Ekstraklasy w sezonie 2022/23. Pogoń Szczecin miała 57 mln zł.

📢 Tak mieszka Caroline Derpienski. Zobacz, jak na co dzień żyje influencerka. Luksusowe wnętrza i przepych – to kocha gwiazda sieci Caroline Derpieński to białostoczanka, która na co dzień mieszka na Florydzie. Wzbudzającą liczne kontrowersje influencerkę śledzi na Instagramie aż 7,7 miliona folowersów. Celebrytka bez skrupułów wykorzystuje swoje „pięć minut" w Polsce i chętnie komentuje w sieci tematy związane z polskim show-biznesem. Zobacz, jakie wnętrza kocha Caroline Derpienski.

📢 Twoja emerytura od lipca zwiększy się nawet o 500 zł! "Aż grzech nie skorzystać" 04.10.2023 Kluczowe zmiany dla seniorów! Od lipca 2023 roku emerytura może wzrosnąć nawet o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek ZUS, a także kapitału początkowego podlega regularnej waloryzacji. To oznacza, że seniorzy mogę liczyć na większe pieniądze. Sprawdź ile podwyżki emerytury dostaną seniorzy już od lipca!

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 04.10.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 2760 zł ekstra dodatku dla emerytów! Zobacz jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla seniorów 04.10.2023 Pieniądze to kwestia ważna nie tylko dla emerytów. Dodatkowe świadczenie w dobie szalejącej inflacji jest niczym spełnienie marzeń osób planujących miesięczny budżet. Seniorzy mogą otrzymać 230 zł miesięcznie do końca życia. Rocznie daje to aż 2760 zł! Sprawdź jak uzyskać dodatkowe świadczenie.

📢 Bank Spółdzielczy w Goleniowie. Nowoczesny bank nastawiony na lokalność Bank Spółdzielczy w Goleniowie prowadzi rachunki, udziela kredytów i zakłada lokaty terminowe. Wszystkie usługi skrojone są na miarę potrzeb lokalnej społeczności. 📢 Przyłapani na Google Street View w Szczecinie! Złapaliśmy Cię na zdjęciach! [GALERIA] Raz na jakiś czas samochody z logo Google i charakterystyczną "kopułką" na górze można spotkać na ulicach polskich miast. To wtedy powstają zdjęcia do funkcji Google Street View. Kamery mogą nas przyłapać podczas spaceru, zakupów czy spotkań z przyjaciółmi. Zobaczcie zdjęcia szczecinian wykonane przez kamery Google na terenie całego miasta. 📢 Gorący imprezowy wrzesień w klubie studenckim Pinokio! Tak bawi się Szczecin [ZDJĘCIA] Przyszedł październik, więc to czas kiedy studenci wracają do uczelnianych ławek. Sprawdzamy jak bawiliście się w ostatni miesiąc studenckich wakacji. Zobaczcie jak bawił się Szczecin we wrześniu w klubie studenckim Pinokio!

📢 Inauguracja roku akademickiego na Politechnice Morskiej u stóp Wałów Chrobrego w Szczecinie Przekonacie się jak ważne i piękne studia wybraliście - mówił dziś do studentów I roku Politechniki Morskiej, jej rektor, dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka. 📢 To fragment historii Szczecina. Z Odry wydobyli ponad 1 tonowy filar Miał być nagrobek, cokół pomnika. Okazało się, że to fragment filara bramnego z przełomu XIX i XX wieku. Żeby wydobyć betonowy element z Odry, potrzebna była pomoc Urzędu Morskiego w Szczecinie. 📢 Druhna Marika z medalem. Pomagała innym, teraz sama potrzebuje pomocy Druhna Marika z OSP Brzózki walczy z podstępną chorobą. Pół roku temu urodziła córeczkę Oliwię. Niestety tuż po porodzie u młodej Mamy wykryto guza mózgu - glejaka. Najgorsze jest to, że druhna wyczerpała już wszystkie możliwości leczenia i rehabilitacji refundowane przez państwo.

📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Zgłoś nauczyciela do nagrody! Wybierz z nami najlepsze przedszkola, szkoły i uczelnie Znasz dobrego nauczyciela, którego cenią i lubią uczniowie i ich rodzice, albo nauczyciela przedszkola, który najlepiej uczy maluchy? A może dyrektora, który świetnie zarządza placówką edukacyjną? Wiesz, które przedszkole warto polecić innym albo która szkoła jest najbardziej przyjazna uczniom i rodzicom? A może chcesz rekomendować innym dobrą szkołę językową? Zgłoś kandydatów do nagrody w wielkim Plebiscycie Edukacyjnym. 📢 Te domy kupisz od komornika. Oto licytacje komornicze nieruchomości z całej Polski. Zobacz, za ile można kupić dom [ZDJĘCIA] 26.09.23. Te domy kupisz od komornika. Planujesz kupno nieruchomości? Pomysłem może być licytacja komornicza. Wybraliśmy kilkanaście licytacji komorniczych domów, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach naszego kraju. Sprawdź, w jakiej cenie można nabyć te nieruchomości.

ZOBACZ KONIECZNIE Tych 8 rzeczy nie wolno ci nosić w portfelu. Sprawdź jakich

iPolitycznie - Scholz chce się podzielić z Europą kryzysem migracyjnym