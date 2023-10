Prasówka 5.10.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Szpital MSWiA w Szczecinie się ociepla. Inwestcyja za 30 milionów złotych ”?

Prasówka 5.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Szpital MSWiA w Szczecinie się ociepla. Inwestcyja za 30 milionów złotych Zabezpieczenie rezerwowego ujęcia wody, przygotowanie pracowni Tomografii Komputerowej, kompleksowa termomodernizacja obiektu i budowa Centrum Diagnostycznego. Cztery poważne inwestycje prowadzone są w szpitalu MSWiA w Szczecinie. W środę odbyła się ich wizytacja. Wzięli w niej udział m.in. posłowie na Sejm RP i wojewoda zachodniopomorski.

📢 Te produkty SANEPID nakazał natychmiast wycofać z półek w Biedronce, Lidlu i innych. Parówki, jajka, mięso - sprawdź czy też to kupiłeś Główny Inspektorat Sanitarny nakazał wycofanie ze sklepów kolejnych produktów, których spożycie zagrażać może zdrowi oraz życiu konsumentów. Mowa tu o takich produktach jak parówki, mięso, jajka czy kosmetyki. Wykryto w nich albo niepożądane substancje lub skażenie bakteriami salmonelli. Oznacza to, że produkty te muszą natychmiast zostać wycofane ze sprzedaży. Sprawdź o które produkty i ich partie chodzi. Robisz zakupy w Biedronce, Lidlu, Auchan czy innych popularnych marketach? Sprawdź czy nie kupiłeś rzeczy wycofanych przez Sanepid.

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych" w Polsce!

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź koniecznie naszą listę!

📢 Wojna na Ukrainie 2023 na żywo. Najnowsze informacje - relacja 4 października 2023 roku jest 588. dniem wojny. Sztab Generalny Ukrainy informuje o walkach na wschodzie i południu kraju i o rosyjskich atakach na osiedla cywilne. Wczoraj doszło na Ukrainie do 43 starć. Rosjanie wystrzelili 5 rakiet manewrujących, przeprowadzili 108 bombardowań i 55 ostrzałów artyleryjskich. Są ofiary śmiertelne i ranni. Siły specjalne Ukrainy przeprowadziły desant na Krymie i ostrzelały wojska moskiewskiego okupanta - poinformował w środę ukraiński wywiad wojskowy (HUR).

📢 Liceum Plastyczne w Szczecinie świętuje swoje 75-lecie Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. C. Brancusiego w Szczecinie w tym roku szkolnym świętuje swoje 75-lecie. To najstarsza szkoła artystyczna w Szczecinie. 📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 4.10.2023 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. 📢 Ambitne plany wobec działki i schronu w sąsiedztwie filharmonii Konkurs architektoniczny może zdecydować co powstanie w sąsiedztwie szczecińskiej filharmonii. Wiemy też jakie są plany związane ze schronem.

📢 Najpiękniejsze dziewczyny na imprezach w Prywatce! Tak bawią się koszalinianki [ZDJĘCIA] Prywatka to jeden z najpopularniejszych klubów w Koszalinie. Nic więc dziwnego, że w każdy imprezowy weekend na parkiecie klubu bawią się tłumy. 📢 Trasę Zamkową czeka duży remont. Ale najpierw The Tall Ship Races 2024 Wyjazdową nitkę Trasy Zamkowej czeka remont. Władze Szczecina mają już pomysł jak zdobyć pieniądze. Inwestycja zacznie się najwcześniej po przyszłorocznym zlocie żaglowców.

📢 W składzie Pogoni Mariusz Malec. Ruch Chorzów ma większą szczecińską kolonię Już w sobotni wieczór bardzo ciekawie zapowiadające się spotkanie Pogoni Szczecin z Ruchem Chorzów. Kibice Portowców może znów zobaczą na boisku Tomasa Podstawskiego. 📢 Emerytury w październiku 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Mamy wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, wyliczenia! Takie emerytury otrzymają seniorzy w październiku 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w październiku 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na październik 2023.

📢 Twoja emerytura od lipca zwiększy się nawet o 500 zł! "Aż grzech nie skorzystać" 04.10.2023 Kluczowe zmiany dla seniorów! Od lipca 2023 roku emerytura może wzrosnąć nawet o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek ZUS, a także kapitału początkowego podlega regularnej waloryzacji. To oznacza, że seniorzy mogę liczyć na większe pieniądze. Sprawdź ile podwyżki emerytury dostaną seniorzy już od lipca! 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 04.10.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Zobacz, jak możesz zaplanować swój urlop w Nowym Roku 04.10.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu.

📢 ZUS wydał specjalny komunikat! Pieniądze z 800 plus dopiero po złożeniu dodatkowego wniosku? 04.10.2023 Pieniądze na dzieci będą większe i cieszy to wszystkich rodziców. Już od 1 stycznia 2024 roku 500 plus zastąpi 800 plus. ZUS wydał specjalny komunikat w sprawie zmian w świadczeniu. Chodzi o dodatkowe wnioski dotyczące wypłaty pieniędzy na dzieci. Sprawdźcie szczegóły! 📢 2760 zł ekstra dodatku dla emerytów! Zobacz jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla seniorów 04.10.2023 Pieniądze to kwestia ważna nie tylko dla emerytów. Dodatkowe świadczenie w dobie szalejącej inflacji jest niczym spełnienie marzeń osób planujących miesięczny budżet. Seniorzy mogą otrzymać 230 zł miesięcznie do końca życia. Rocznie daje to aż 2760 zł! Sprawdź jak uzyskać dodatkowe świadczenie. 📢 Ostatni dzwonek na złożenie wniosku. Prawie 2500 zł dostaną rodzice na ucznia 04.10.2023 Nowy rok szkolny, to również nowe wydatki dla rodziców i opiekunów. Część z nich może zostać pokryta z programów takich jak 500 i 300 plus, ale to niejedyne pieniądze, jakie mogą otrzymać rodzice. Warto się spieszyć ze złożeniem wniosku, bo czasu jest coraz mniej.

📢 Ważny list od ZUS w sprawie 14. emerytury. Uwaga seniorzy! Lepiej go nie przegapić 04.10.2023 W ciągu kilku najbliższych tygodni emeryci i renciści powinni spodziewać się ważnego listu od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Warto go odebrać. Dlaczego? Wyjaśniamy szczegóły.

📢 Niewielu Polaków wie o tym dodatku. Można zyskać 550 zł, bez względu na wiek! Decyzja w ciągu miesiąca 04.10.2023 553,30 zł miesięcznie to specjalny dodatek wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jego wysokość jest stała, ale podlega on corocznej waloryzacji. Aby go otrzymać, trzeba spełniać specjalne warunki. Wyjaśniamy szczegóły. 📢 ALIMENCIARZE ze Szczecina i regionu. Policja ściga alimenciarzy, którzy nie płacą na swoje dzieci! [ZDJĘCIA] 04.10.2023 To oni nie płacą alimentów na swoje dzieci! Zobacz, kogo poszukuje zachodniopomorska policja. Brak spełnienia obowiązku alimentacyjnego grozi karą pozbawienia wolności. Tylko na Pomorzu Zachodnim policja poszukuje kilkudziesięciu osób, które uchylają się od obowiązku nałożonego na nich przez sąd.

📢 Znów chorujemy na COVID-19, ale nie częściej niż na grypę czy przeziębienie Rośnie liczba zachorowań na COVID-19. Wydaje się jednak, że nie jest to powrót pandemii. To kolejna jesienna infekcja, jak grypa czy przeziębienie. 📢 Trzymiesięczny areszt dla 27-latka, który w Szczecinie ukradł policyjny radiowóz Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum zastosował trzymiesięczny areszt wobec 27-latka, który w miniony piątek ukradł policyjny radiowóz. Mężczyźnie grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności.

📢 Akcja policjantów z grupy Speed. Pirat drogowy popełnił 34 wykroczenia i dostał aż 265 punktów karnych - WIDEO Policjanci z grupy Speed z Olsztyna zakończyli pościg na trasie S7, zatrzymując wyjątkowo nieodpowiedzialnego kierowcę z Warszawy. 56-latek w czasie ucieczki wielokrotnie przekraczał prędkość i spowodował dwie kolizje. Dopuścił się on aż 34 wykroczeń, co oprócz utraty uprawnień skończyło się 265 punktami karnymi. Dostępne jest nagranie z tego policyjnego pościgu.

📢 PGK w Słupsku: gruz i odpady budowlane pod kontrolą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Słupsku jest kolejną lokalną firmą, która w tegorocznej edycji plebiscytu Nasze Dobre z Pomorza walczyć będzie o tytuł. 📢 Bezpartyjni apelują o powołanie Kolei Zachodniopomorskich Według Bezpartyjnych Samorządowców receptą na kryzys jest powołanie kolejowej spółki samorządowej przez województwo zachodniopomorskie.

📢 Uniwersytet Szczeciński zakończył modernizację jednego z budynków Uniwersytet Szczeciński zakończył inwestycję w budynku nr 5 przy al. Piastów 40b. Budynek przeszedł poważną modernizację. 📢 Mikulski Nieruchomości: lata doświadczenia, tysiące udanych transakcji Mikulski Nieruchomości posiada bazę sprawdzonych nieruchomości prywatnych oraz komercyjnych na sprzedaż i wynajem w woj. zachodniopomorskim. Firma przeprowadza wszystkie etapy sprzedaży i wynajmu każdego rodzaju nieruchomości. - Jesteśmy z naszymi klientami od momentu podjęcia decyzji o sprzedaży, czy kupnie nieruchomości, aż do jej wydania, czy odbioru. Dzielimy grunty na działki budowlane – wymienia Rafał Mikulski.

📢 Gorący imprezowy wrzesień w klubie studenckim Pinokio! Tak bawi się Szczecin [ZDJĘCIA] Przyszedł październik, więc to czas kiedy studenci wracają do uczelnianych ławek. Sprawdzamy jak bawiliście się w ostatni miesiąc studenckich wakacji. Zobaczcie jak bawił się Szczecin we wrześniu w klubie studenckim Pinokio!

📢 Co szósty zatrudniony w goleniowskiej fabryce IKEA straci pracę. Cięcie kosztów IKEA rozstaje się ze 130 pracownikami, co stanowi 17 procent załogi zakładu produkcyjnego w Goleniowie. Powód zwolnień to niższy poziom zamówień u światowego producenta mebli.

📢 Pogoń - Lech: blisko nowego rekordu frekwencji. Zachwyty nad atmosferą na trybunach [ZDJĘCIA KIBICÓW] Niedzielne spotkanie Pogoni Szczecin z Lechem Poznań oglądało z trybun 20 157 widzów. - Cały czas graliśmy z 12. zawodnikiem, którym byli nasi kibice - mówił trener Portowców Jens Gustafsson. Mało brakowało, a ustanowiony zostałby nowy rekord frekwencji na Stadionie im. Floriana Krygiera. 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 02.10.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 Te domy kupisz od komornika w okazyjnej cenie. Nowe licytacje komornicze nieruchomości z kraju. Sprawdź domy na licytacjach 01.10.23. Te domy możesz kupisz od komornika w okazyjnej cenie. Planujesz kupno nieruchomości? Jednym z pomysłów może być licytacja komornicza. Ceny wywoławcze zdecydowanie odbiegają od cen rynkowych. Sprawdź licytacje domów, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach naszego kraju. W jakiej cenie można nabyć nieruchomości od komornika?

📢 Inauguracja roku akademickiego na Politechnice Morskiej u stóp Wałów Chrobrego w Szczecinie Przekonacie się jak ważne i piękne studia wybraliście - mówił dziś do studentów I roku Politechniki Morskiej, jej rektor, dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka. 📢 To fragment historii Szczecina. Z Odry wydobyli ponad 1 tonowy filar Miał być nagrobek, cokół pomnika. Okazało się, że to fragment filara bramnego z przełomu XIX i XX wieku. Żeby wydobyć betonowy element z Odry, potrzebna była pomoc Urzędu Morskiego w Szczecinie. 📢 Druhna Marika z medalem. Pomagała innym, teraz sama potrzebuje pomocy Druhna Marika z OSP Brzózki walczy z podstępną chorobą. Pół roku temu urodziła córeczkę Oliwię. Niestety tuż po porodzie u młodej Mamy wykryto guza mózgu - glejaka. Najgorsze jest to, że druhna wyczerpała już wszystkie możliwości leczenia i rehabilitacji refundowane przez państwo.

📢 Uniwersytet Szczeciński zainaugurował nowy rok akademicki [ZDJĘCIA] 29 września Uniwersytet Szczeciński zaprosił na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2023/24. 📢 Tak wyglądają dilerzy i handlarze narkotyków ze Szczecina i regionu. Pomóż policji ich złapać! [ZDJĘCIA] 27.09.2023 Kilkudziesięciu dilerów i handlarzy narkotyków jest poszukiwanych przez policję w Szczecinie i regionie. Te osoby są ścigane za wprowadzanie do obrotu narkotyków i czerpanie z handlu środkami odurzającymi korzyści majątkowych. W tym gronie są zarówno osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Kojarzysz twarz któregoś z nich? 📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Zgłoś nauczyciela do nagrody! Wybierz z nami najlepsze przedszkola, szkoły i uczelnie Znasz dobrego nauczyciela, którego cenią i lubią uczniowie i ich rodzice, albo nauczyciela przedszkola, który najlepiej uczy maluchy? A może dyrektora, który świetnie zarządza placówką edukacyjną? Wiesz, które przedszkole warto polecić innym albo która szkoła jest najbardziej przyjazna uczniom i rodzicom? A może chcesz rekomendować innym dobrą szkołę językową? Zgłoś kandydatów do nagrody w wielkim Plebiscycie Edukacyjnym.

📢 Śmiertelny wypadek na Trasie Zamkowej w Szczecinie [wideo, zdjęcia] Około godz. 14 na Trasie Zamkowej ciężarówka uderzyła w tył samochodu osobowego Fiat Uno. Kierowca osobówki zginął na miejscu.

