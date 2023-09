Prasówka 5.09.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Znamy wysokość i termin wypłaty 14. emerytury w 2023 roku. Jakie przelewy 14. emerytury dostaną seniorzy? Kto ją otrzyma?”?

Prasówka 5.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Znamy wysokość i termin wypłaty 14. emerytury w 2023 roku. Jakie przelewy 14. emerytury dostaną seniorzy? Kto ją otrzyma? emerytura to w ostatnim czasie temat numer jeden. Nie tylko wśród seniorów. Wszyscy czekali na informację, kiedy 14. emerytura będzie wypłacana, oraz jaka będzie wysokość świadczenia. W niedzielę, 20 sierpnia 2023 roku, wszystko stało się jasne. Prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier Jarosław Kaczyński ogłosił wysokość 14. emerytury w 2023 roku, a krótko po nim Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej zdradziła, w jakim miesiącu będzie wypłacane świadczenie.

📢 W zachodniopomorskim czekają nas upały. Pogoda będzie wręcz plażowa O wysokich temperaturach jakie czekają nas wkrótce w Szczecinie i nad morzem rozmawiamy z Krzysztofem Ściborem z Biura Prognoz Pogody Calvus.

📢 Urbex na Pomorzu Zachodnim. Opuszczone miejsca, które przyciągają poszukiwaczy przygód [LISTA] 04.09.2023 Na dworze coraz cieplej, a to sprzyja nie tylko spacerom, ale również rozpoczęciom eksplorowania opuszczonych miejsc. Urbex staje się coraz popularniejszy w Polsce. Gdzie można się na niego udać na Pomorzu Zachodnim?

Prasówka 5.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nawet 500 zł dodatku do Twojej emerytury! Takie pieniądze możesz zdobyć. Sprawdź szczegóły 04.09.2023 Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymać znacznie wyższą emeryturę! Wystarczy spełnić kilka formalnych warunków, aby otrzymać nawet 500 zł dodatku miesięcznie. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej. Sprawdź szczegóły.

📢 Chcesz otrzymywać 800 plus? Masz czas do końca września żeby złożyć ten wniosek! Zobacz więcej szczegółów 04.09.2023 800 plus umożliwia rodzinom skorzystanie z dodatkowego wsparcia finansowego na każde dziecko. Wnioski o ten dodatek muszą być złożone do końca września, aby uzyskać pełną kwotę wsparcia. W naszej galerii wyjaśniamy wszystkie szczegóły dotyczące programu "Rodzina 800 plus". 📢 Polacy dostaną od rządu prawie 8000 złotych! Nie musisz składać żadnego wniosku. Sprawdź szczegóły 04.09.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie nawet 8000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 04.09.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 Tak wyglądają dilerzy i handlarze narkotyków ze Szczecina i regionu. Pomóż policji ich złapać! [ZDJĘCIA] 04.09.2023 Kilkudziesięciu dilerów i handlarzy narkotyków jest poszukiwanych przez policję w Szczecinie i regionie. Te osoby są ścigane za wprowadzanie do obrotu narkotyków i czerpanie z handlu środkami odurzającymi korzyści majątkowych. W tym gronie są zarówno osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Kojarzysz twarz któregoś z nich?

📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 04.09.2023 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę! 📢 Twoja emerytura od lipca zwiększy się nawet o 500 zł! "Aż grzech nie skorzystać" 04.09.2023 Kluczowe zmiany dla seniorów! Od lipca 2023 roku emerytura może wzrosnąć nawet o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek ZUS, a także kapitału początkowego podlega regularnej waloryzacji. To oznacza, że seniorzy mogę liczyć na większe pieniądze. Sprawdź ile podwyżki emerytury dostaną seniorzy już od lipca! 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 04.09.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Te domy kupisz od komornika w okazyjnej cenie. Nowe licytacje komornicze nieruchomości z kraju. Sprawdź domy na licytacjach 04.09.2023 Te domy możesz kupisz od komornika w okazyjnej cenie. Planujesz kupno nieruchomości? Jednym z pomysłów może być licytacja komornicza. Ceny wywoławcze zdecydowanie odbiegają od cen rynkowych. Sprawdź licytacje domów, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach naszego kraju. W jakiej cenie można nabyć nieruchomości od komornika? 📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Jubileuszowe targi rolne w Barzkowicach i trzy dni pełne atrakcji Barzkowice już od 35 lat są prawdziwą rolniczą stolicą Pomorza Zachodniego. A to za sprawą Targów Pomerania, czyli imprezy rolniczej, która zwykle w Barzkowicach odbywa się we wrześniu. W tym roku targi rolne odbędą się w najbliższy weekend - od 8 do 10 września. 📢 Mały szczegół, a wielka strata! Ci seniorzy nie dostaną 14. emerytury 04.09.2023 Złe informacje dla pewnej grupy seniorów czekającej na wypłatę 14. emerytury. Część emerytów nie dostanie tego świadczenia. Kto powinien się martwić i dlaczego? Co warto wiedzieć o wypłacie "czternastki"? Na wszystkie te pytania odpowiadamy w naszym artykule!

📢 Ruszyła policyjna akcja "Bezpieczna droga do szkoły" W okresie od 4 do 30 września 2023 r. policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie w ramach ogólnopolskich działań „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzili pierwszą lekcję bezpieczeństwa w ruchu drogowym z dziećmi.

📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Zobacz, jak możesz zaplanować swój urlop w Nowym Roku 04.09.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu. 📢 Pogoń Szczecin ma nowego bramkarza. Valentin Cojocaru wypożyczony z Belgii 27-letni Valentin Cojocaru został na rok wypożyczony z Oud-Heverlee Leuven przez Pogoń Szczecin. Ma trudne zadania, bo trafia do drużyny w kryzysowej sytuacji i w której jest kłopot z bramkarzami. 📢 Nowa Inwestycja Deweloperska na Gumieńcach: Ekologiczne bliźniaki z garażami Szczeciński rynek nieruchomości wzbogaca się o nową, atrakcyjną inwestycję od dewelopera Trzaskoma Development. Zielone Gumieńce, ulokowane przy ul. Harnasiów to osiedle dla osób, które cenią sobie ciszę i spokój, a jednocześnie chcą być w zasięgu pełnej infrastruktury miejskiej i centrum miasta. Projekt rozwija się etapami, a pierwszy z nich oferuje 8 segmentów.

📢 Koniec wakacji. Uczniowie wrócili do szkolnych zajęć i do kolegów ze szkoły (zdjęcia) Po dłuższych niż zazwyczaj wakacjach uczniowie wrócili do szkół. Z jednej strony cieszą się, że znowu spotkają kolegów, ale też obawiają się nowych przedmiotów czy nowych nauczycieli. 📢 Drewniany dom z widokiem na Babią Górę. Tak mieszka Ewa Wachowicz. To tutaj powstają zdjęcia do programu „Ewa gotuje” Ewa Wachowicz to uwielbiana przez widzów gospodyni programu kulinarnego „Ewa gotuje”, w którym prezentuje swoje autorskie pomysły na słodkie i wytrawne pyszności. Widzowie kochają ją za pozytywną energię i uśmiech, który jest nieodłącznym atrybutem prezenterki. Prywatnie Ewa Wachowicz jest świeżo poślubioną żoną Sławomira Kowalewskiego, prezentera radiowego i telewizyjnego. Zobacz, jak prezentuje się dom prezenterki, położony u stóp Babiej Góry.

📢 Wszyscy popierają inwestycję szpitala na Pomorzanach przy ulicy Szpitalnej We wtorek radni zdecydują o sprzedaży szpitalowi na Pomorzanach sąsiedniej nieruchomości. Lecznica chce tu stworzyć nowoczesny ośrodek medyczny na co najmniej 120 łóżek.

📢 Wstęp na szczecińskie kąpieliska jest we wrześniu bezpłatny, zmieniają się też godziny otwarcia Od dzisiaj, 4 września zmieniają się godziny i zasady funkcjonowania szczecińskich kąpielisk. Na obiektach nie będzie już ratowników, więc kąpiele mogą się odbywać, ale tylko na własną odpowiedzialność. Nie będzie można się kąpać w basenach na Arkonce. Te mają być wyłączone z użytku. 📢 Zderzenie dwóch aut w centrum Szczecina. Uwaga na korki Wypadek w centrum Szczecina. Na alei Wojska Polskiego na skrzyżowaniu z ulicami Wawrzyniaka i P. Skargi w kierunku centrum zderzyły się dwa auta. 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Jedna osoba zginęła w pożarze fermy pod Choszcznem Pożar wybuchł w niedzielę wieczorem na fermie w Kołkach w powiecie Choszczeńskim. Strażacy walczyli z ogniem kilka godzin. 📢 W Lubinie Pogoni Szczecin zabrakło lidera w ofensywie [OCENY POGONI] Oceny piłkarzy Pogoni Szczecin za mecz z Zagłębiem (0:1). Skala not 1-10. 📢 Oto najdroższe koty na sprzedaż w Polsce. Trzeba za nie zapłacić powyżej 10 tysięcy złotych Koty dodają kolorytu naszemu życiu. Są charakterne, indywidualistyczne, piękne. Potrafią rozbawić do łez, ale także przyprawić o zawrót głowy. Można śmiało zaryzykować stwierdzenie, że to najulubieńsze zwierzaki większej części osób. Jednak nie każdy zadowoli się uroczym dachowcem. Na wybrednych czekają przedstawiciele nietypowych ras, za które trzeba słono zapłacić... Sprawdziliśmy, ile kosztują najdroższe koty dostępne obecnie na sprzedaż w Polsce w serwisie OLX.

📢 Najdroższy dom na sprzedaż w Polsce znajduje się pod Warszawą. Trzeba mieć majątek, żeby tam zamieszkać Dom marzeń zlokalizowany jest w podwarszawskich Łomiankach. Kto zostanie właścicielem, tego nie wiadomo. Pewne jest, że musi mieć gruby portfel, a w nim 30 mln złotych. Dom z basenem i własnym SPA ma najwyższą cenę spośród domów w serwisie Otodom.pl, jakie obecnie można znaleźć w Polsce (2.09.2023 r.). Zobacz, jak dom prezentuje się na zdjęciach. 📢 Tak mieszka i żyje Paulina Krupińska-Karpiel wraz z rodziną. Góralska chata z widokiem na Giewont [ZDJĘCIA] 4.09.2023 Paulina Krupińska-Karpiel razem z mężem zamieszkują w pięknym góralskim domku. Sebastian Karpiel-Bułecka kojarzony jest przede wszystkim z muzyką. Razem mogą się chwalić szczęśliwą rodziną i pięknymi widokami z ich domku. Zobacz jak wyglądają wnętrza ich drewnianej chatki. Tak mieszka jedna z najbardziej popularnych par polskiego show-biznesu. Jakie widoki! Zobacz galerię!

📢 Tak Marcin Prokop wyglądał w młodości. Miał długie włosy!Tak 30 lat temu wyglądał prowadzący Dzień Dobry TVN 4.09.2023 Marcin Prokop to znana osobowość telewizyjna. Dziennikarz, prezenter, felietonista i pisarz w jednej osobie, znany przede wszystkim z programu śniadaniowego Dzień Dobry TVN chętnie dzieli się swoimi zdjęciami. Nie tylko tymi bieżącymi, ale również archiwalnymi. Stąd możemy się dowiedzieć, jak Marcin Prokop wyglądał 20, a nawet 30 lat temu, kiedy był jeszcze nastolatkiem, bądź studentem. Zobacz te zdjęcia! 📢 Joanna Krupa z córeczką. Zobacz, jak żyje, mieszka i pracuje supermodelka Joanna Krupa [ZDJĘCIA] 4.09.2023 Joanna Krupa, supermodelka rozdarta między Polskę i Stany Zjednoczone, jest bardzo dumną mamą. Bardzo chętnie dzieli się zdjęciami ze swoją córeczką w mediach społecznościowych. Zobacz Joannę Krupę, jurorkę telewizyjnego show Top Model - w roli kochającej mamy.

📢 Oto kawa przez którą przytyjesz! Unikaj jej, jeśli nie chcesz zbędnych kilogramów. Taka kawa tuczy i przyspiesza proces starzenia 4.09.2023 Rozpocznij swój dzień od filiżanki kawy i ciesz się korzyściami zdrowotnymi, ale pamiętaj o wyborze odpowiedniego rodzaju kawy. Badania przeprowadzone przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat wykazały, że aż 80% Polaków regularnie pije kawę. Jednakże, istnieje pewien rodzaj kawy, który może prowadzić do niechcianego przyrostu wagi i przyspieszyć procesy starzenia. Unikaj go, jeśli chcesz utrzymać odpowiednią wagę i zachować młody wygląd. Zdobądź szczegółowe informacje na temat kawy poniżej. 📢 Tak mieszka i żyje Małgorzata Rozenek-Majdan z rodziną. Zobacz zdjęcia 4.09.2023 Małgorzata Rozenek-Majdan to wciąż jedna z najbardziej popularnych osobowości telewizyjnych. Znana wcześniej przede wszystkim z programu "Perfekcyjna Pani Domu", dziś jest jedną ze współprowadzących program śniadaniowy "Dzień Dobry TVN". Jak żyje i mieszka gwiazda telewizyjna? Sprawdź!

📢 Emerytury w 2024 roku będą wyższe. Tyle emeryci dostaną na swoje konta. Sprawdź najnowsze wyliczenia! 4.09.2023 To, że emerytury w 2024 roku będą wyższe, niż są obecnie jest pewne od dawna. To zakładają bowiem przepisy dotyczące waloryzacji emerytur. Ciągle jednak trwają dywagacje, ile wynosić będzie waloryzacja w 2024 roku. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur w 2024 roku. Zawierają one przykładową obecną emeryturę brutto, obecną emeryturę netto i wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji. Sprawdźcie! 📢 Poszukiwani za kradzieże z włamaniem. Uważaj, mogą okraść twój dom. Szuka ich zachodniopomorska policja LISTA, ZDJĘCIA 4.09.2023 Oto osoby poszukiwane za kradzieże z włamaniem - lepiej na nich uważaj! Uważaj, bo te osoby mogą okraść Twoje mieszkanie. Sprawdź najnowszą lista poszukiwanych przez policję zachodniopomorską z art. 279 § 1 - kradzież z włamaniem. Sądy bądź prokuratury wydały listy gończe za kilkudziesięcioma osobami z woj. zachodniopomorskiego. Sprawdź listę!

📢 Pili alkohol i jechali autem. Poszukuje ich zachodniopomorska policja. Sprawdź nową listę 4.09.2023 Oto listy gończe za osobami, które prowadziły samochód pod wpływem alkoholu, bądź innych środkach odurzających. Zachodniopomorska policja - na wniosek sądu, bądź prokuratury - poszukuje obecnie co najmniej kilkudziesięciu takich kierowców. Sprawdź listę osób poszukiwanych z art. 178a § 1 - prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym przez osobę będącą w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. 📢 Tak żyją i pracują Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. Zobacz prywatne zdjęcia pary 4.09.2023 Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski to obecnie jedna z najgorętszych par polskiego show biznesu. Od kiedy oficjalnie potwierdzili, że są ze sobą chętnie dzielą się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jak spędzają wolny czas, gdzie podróżują, no i jak wspólnie pracują? To wszystko można zobaczyć na tych zdjęciach. Sprawdź!

📢 Znamy nazwiska kandydatów do Sejmu i Senatu. PiS odsłoniło wyborcze karty Prawo i Sprawiedliwość wierzy w trzecią kadencję. Strategia, którą dostrzega wielu ekspertów, sprowadza się do optymalizacji liczby mandatów na podstawie przewidywanej liczby głosów. Listy nie są przypadkowe, a szef kampanii wyborczej europoseł Joachim Brudziński mówi wprost: - Gwarantem skutecznej polityki są kandydaci. Nie gwiazdy pudelka, nie zaciąg od sasa do lasa, których łączy tylko nienawiść do PiS. Jesteśmy partią zakorzenioną w programie. 📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie!

📢 Jens Gustafsson, trener Pogoni: Jesteśmy w bardzo trudnym momencie Opinie trenerów po meczu Zagłębie Lubin – Pogoń Szczecin (1:0). - Kocham pracować w Pogoni - mówił szkoleniowiec Pogoni odnośnie swojej przyszłości. A pozycji w klubie na pewno teraz nie ma mocnej. 📢 PKO Ekstraklasa: Zagłębie Lubin – Pogoń Szczecin 1:0. Kryzys Portowców coraz głębszy Pogoń Szczecin przegrała wyjazdowe spotkanie z Zagłębiem Lubin 0:1. Bramkę straciła w końcówce, po stałym fragmencie gry. Na odbudowę Portowców trzeba poczekać przynajmniej dwa tygodnie, a może do kolejnych zmian w zespole.

📢 Dni Warszewa 2023. Moc atrakcji dla całych rodzin [ZDJĘCIA] Atrakcje dla dzieci, dmuchańce, konkursy, animacje, pokazy, biegi, spektakle dla dzieci, tort, stoiska gastronomiczne – to wszystko czekało na odwiedzających Dni Warszewa 2023. Impreza na boisku i placu zabaw przy ul. Szczecińskiej była połączona z 20-leciem Stowarzyszenia „Nasze Warszewo”. Sprawdźcie naszą fotorelację.

📢 Oto jakie sanatoria są w Polsce. To tutaj wyśle cię ZUS. Masz skierowanie ZUS na rehabilitacje leczniczą? Sprawdź listę uzdrowisk ZUS Jeśli stan zdrowia grozi utratą zdolności do pracy, możesz zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o skierowanie na rehabilitację leczniczą. Z bezpłatnej opieki skorzystać mogą osoby aktywne zawodowo, by przeciwdziałać pogarszającemu się stanowi zdrowia. Jak dostaniesz się do sanatorium i gdzie na Pomorzu i w Polsce znajdują się placówki, do których warto wyjechać? Zobacz, jak załatwić pobyt sanatorium. 📢 Oto nowe produkty wycofane ze sprzedaży. Tego nie jedz, nie kupuj w Biedronce, Lidlu i innych sklepach. UWAGA! Patrz na ostrzeżenia GIS! Żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent.

📢 Oto imiona kobiet, które według ezoteryków będą najlepszymi żonami! Sprawdź, czy czeka was świetlana przyszłość! Czym charakteryzuje się dobra żona? Według ezoteryków już po imieniu można stwierdzić, czy dana osoba będzie właściwym małżonkiem. Jakie cechy imienia wpływają na to, że dana kobieta będzie idealną żoną? Astrologowie odsyłają do znaczenia imion, a te nadawane już dzieciom zazwyczaj nie są przypadkowo. Sprawdź listę imion kobiet, które mogą okazać się dobrym materiałem na kobietę na całe życie.

📢 Kobiety o tych imionach są złymi teściowymi. Jakie teściowe znalazły się na liście? Te panie uwielbiają wtrącać się w życie Dobra teściowa, tylko imię ma złe. Prawda? Kochane mamy mężów lub żon nie cieszą się dobrą sławą, bo znacznie łatwiej znaleźć historie i dowcipy o złych teściowych niż opowieści, w których drugie mamy są chwalone. Są złe imiona dla teściowych z piekła rodem? Sprawdź listę imion, na które powinno się lub trzeba uważać.

📢 To najgorsze imiona dla mężów. Jakie imiona znalazły się na liście? Ezoterycy wskazują dokładne cechy charakteru! Decyzja o ślubie podejmowana jest najczęściej raz w życiu. Warto więc, aby dobrze dobrać się w parze. Czy po imieniu można stwierdzić, że ktoś jest złym lub dobrym kandydatem na męża? Są cechy charakteru, jak wskazują eksperci, które bardziej lub mniej predysponują nas do bycia dobrym współmałżonkiem. Sprawdź listę imion. Zobacz, kto znalazł się w zestawieniu! 📢 To najgorsze imiona dla żon. Jakie imiona znalazły się na liście? Astrolodzy wskazują konkretne przykłady. Kto jest liście? Czy po imieniu można stwierdzić, że dana osoba będzie dobrą lub złą żoną? Ezoterycy uważają, że każde z imion niesie za sobą pewne cechy, które predysponują do bycia dobrym współmałżonkiem. Z tą opinią zgadzają się astrolodzy, także potwierdzając znaczenie imienia potencjalnej kandydatki do zawarcia związku małżeńskiego. Sprawdź listę imion, na które powinno się lub trzeba uważać.

📢 Gdzie jeździliśmy w tym roku najchętniej na wakacje, czyli podsumowanie wakacji Nie wszyscy w tym roku zadowoleni są z sezonu wakacyjnego. Turyści zamiast nad Morze Bałtyckie wybierali podróże zagraniczne. W tym roku średnia cena biletu lotniczego była porównywalna do cen z 2022 roku - najniższych na przestrzeni ostatnich 4 lat. Za bilet samolotowy musieliśmy w tym roku średnio zapłacić 135 euro. To o 9 euro więcej niż w 2022 roku. A na krótkich europejskich trasach mogliśmy podróżować średnio za 99 euro.

📢 Miastowi są bezczelni nawet po żniwach! Znowu się śmieją. Zobacz najgłupsze memy o rolnikach 2023 Żniwa, żniwa i po żniwach. Naturalnie rolnicy wciąż jeszcze mają ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Wojskowe zakończenie wakacji. Terytorialsi świętowali nad morzem [ZDJĘCIA] Defilada i pokaz sprzętu wojskowego, przysięga nowych Terytorialsów, grochówka dla każdego, kto ostatni weekend wakacji chciał spędzić z żołnierzami. Tak świętowała w sobotę przy latarni morskiej w Niechorzu 14 Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej, a z nią goście i turyści.

📢 Jest wstępna zgoda na sprzedaż atrakcyjnych gruntów w Szczecinie Radni z komisji budownictwa pozytywnie zaopiniowali pakiet projetów uchwał umożliwiających sprzedaż atrakcyjnych gruntów w Szczecinie. 📢 Stargardzkie obchody 84. rocznicy napaści Niemiec na Polskę [ZDJĘCIA] Cmentarz Wojenny w Stargardzie po raz czwarty był miejscem wojewódzkich obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej. O 4:45 ciszę na Międzynarodowym Cmentarzu Wojennym przy ul. Reymonta wypełniły dźwięki uroczystości związanych z 84. rocznicą napaści Niemiec na Polskę. Mimo wczesnej pory hołd bohaterom oddali mieszkańcy w towarzystwie gości z całego regionu, organizacji społecznych, przedstawicieli władz, służb mundurowych i duchowieństwa. 📢 24-letnia Natalia zmarła po cesarce. Tragiczna śmierć młodej mamy w słupskim szpitalu 24-letnia pani Natalia z Tuchomia koło Bytowa zmarła w słupskim szpitalu dwa tygodnie po urodzeniu dwójki chłopców. Prokuratura Okręgowa w Słupsku prowadzi postępowanie dotyczące narażenia młodej matki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.

📢 Pogoń Szczecin ukarała Dante Stipicę. Złamał podstawową zasadę drużyny Dante Stipica szybko do ekstraklasowej Pogoni Szczecin nie wróci. Jego oświadczenie ma mocne konsekwencje, a nie jest wykluczone, że sprawa nie będzie miała kolejnych następstw. 📢 Lotnicze połączenia z Goleniowa. Wiemy jak będą latały samoloty w sezonie jesiennym Mamy pewne nowości w połączeniach lotniczych - mówi Krzysztof Domagalski, rzecznik lotniska Szczecin-Goleniów. - Ale póki co, to nic się z lotami nie zmienia. Nowa siatka lotów będzie obowiązywać jesienią. Co się zmieni? 📢 Złoto Bałtyku. Wspaniałe bursztyny budzą podziw poszukiwaczy. Zobacz jakie OLBRZYMY znajdowane są na plażach Bałtyku. Niesamowite ZDJĘCIA Zobaczcie bursztyn ważący ponad 3 kg oraz wspaniałą kolejną bryłę - zwaną Królową Bałtyku. Jarosławiec - polski Dubaj nad Bałtykiem i jego skarby! Takimi eksponatami może poszczycić się Muzeum Bursztynu w Jarosławcu. Zobaczcie też, jak łowcy skarbów z Bałtyku je odnajdują. Robią to w nocy i za dnia.

📢 Tak bawiliście się w szczecińskim klubie Pinokio w weekend. Zobaczcie zdjęcia z parkietu! Tańce, śmiechy, wygibasy. Mowa oczywiście o dobrej zabawie, która ma miejsce w każdy weekend. Zobaczcie na zdjęciach jak bawią się szczecinianie. 📢 W gminie Sławno wysyp grzybów. Zobacz króla grzybobrania 2023. Gdzie najwięcej grzybów jest na Pomorzu? Rekordzista - król grzybobrania z gminy Sławno nazbierał prawie 33 kilogramy kurek i zbierać przestał, bo nie miał jak ich zabrać. Kurki zostały zebrane w Leśnictwie Janiewice. Zobaczcie także inne grzyby internautów z powiatu sławieńskiego. 📢 Powrócisz tu… Czyli sentymentalny powrót w Tatry dla par 60+ Jesień to idealna pora na odwiedziny Podhala i gór. Łagodniejsza pogoda, barwne krajobrazy i brak tłumów to najmocniejsze zalety jesiennych wyjazdów w Tatry. Dla seniorów taki wypad może być także okazją do powspominania dawnych lat. Wędrując szlakami, które kiedyś przemierzali jako młodzi ludzie, mogą przenieść się z powrotem do chwil wypełnionych emocjami, energią i zapałem do odkrywania. Malownicze widoki, górskie szczyty i krystaliczne jeziora wciąż namawiają do wędrówek i nostalgicznego spojrzenia w przeszłość.

📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 27.08.2023 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość.

📢 Alimenciarze ze Szczecina i regionu. Zdjęcia i wizerunki poszukiwanych przez policję [ZDJĘCIA] 27.08.2023 Ci alimenciarze nie płacą na własne dzieci! Zachodniopomorska policja poszukuje osób, które uchylają się od płacenia alimentów na dzieci. To głównie mężczyźni, ale trafiają się również kobiety. Może rozpoznajecie którąś z tych osób? Prezentujemy twarze, miejscowości, imiona oraz nazwiska.

📢 Dzieci o tych imionach są najmądrzejsze. Oni wyrosną na przyszłych geniuszy. Sprawdź listę 27.08.2023 Wybierając imię dla dziecka, rodzice myślą o tym, aby było ładne, brzmiało i pasowało do nazwiska. Czy mają świadomość, że przy takim wyborze decydują również o mądrości malucha? Sprawdź, które dzieci wyrosną na prawdziwych geniuszy. 📢 Oni mają trudny charakter. Osoby o tych imionach są uparte i wredne. Z nimi ciężko się dogadać 27.08.2023 Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. Te osoby bywają uparte i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Badacze zajmują się rozszyfrowaniem psychologicznych aspektów ludzkich imion i ich zależnościami. Zobacz, jakie jest znaczenie tych imion.

📢 Ekskluzywny pokaz samochodów marki Bentley w Międzyzdrojach. Zobacz zdjęcia z wydarzenia Ustawione w piątek w Parku Chopina w Międzyzdrojach Bentleye wzbudzały zainteresowanie nie tylko uczestników oficjalnego pokazu aut, ale także przechodniów. Wydarzenie przyciągnęło prawdziwe tłumy. 📢 HIPOKRATES 2023 Zgłoś kandydatów do nagród dla pracowników roku ochrony zdrowia w wielkim plebiscycie medycznym Znasz dobrego lekarza rodzinnego, pediatrę albo stomatologa, który ma wyjątkowe podejście do pacjentów? Albo fachową i miłą pielęgniarkę lub położną, której chcesz podziękować za świetną opiekę? Korzystasz z porad ginekologa, chirurga, neurologa albo innego lekarza specjalisty, którego warto polecić innym? A może znasz dobrego fizjoterapeutę albo sympatycznego pracownika apteki? Doceń pracę medyka lub placówki ochrony zdrowia zgłoszeniem do nagrody w Plebiscycie Medycznym HIPOKRATES!

📢 Za nami Gala Odciśnięcia Dłoni na Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach [ZDJĘCIA] Kolejnych pięć nowych odcisków dłoni pojawiło się na Alei Gwiazd w Międzyzdrojach. Swoje ślady na wieki zostawili Tadeusz Huk, Karol Strasburger, Stefan Friedmann, Katarzyna Glinka i Ewa Gawryluk.

📢 Czerwony dywan już leży! Międzyzdroje na chwilę przed rozpoczęciem Festiwalu Gwiazd [ZDJĘCIA, WIDEO] O godzinie 13, jak zawsze konferencją prasową, rozpoczyna się 26. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach. Zaraz po niej, na swój wernisaż zaprasza Andrzej Pągowski do Międzynarodowego Domu Kultury. 📢 Tak wyjątkowo było na dożynkach w Choszcznie [ZDJĘCIA] Tegoroczne Archidiecezjalne dożynki w Choszcznie odbyły się w ramach Jubileuszu 50-lecia diecezji. To doroczne święto rolników, sadowników i ogrodników, którzy po zakończonych zbiorach spotykają się, by za nie dziękować i prosić o błogosławieństwo na kolejny rok. To najważniejsze święto i czas podsumowań dla rolników, po tegorocznych zbiorach. 📢 Przestępcy poszukiwani w Zachodniopomorskiem Znasz ich? Skontaktuj się z policją! Co jakiś czas zachodniopomorska policja aktualizuje zbiór osób poszukiwanych w województwie. Prezentujemy nazwiska i listy gończe

Zmiany w polskich szkołach - to musisz wiedzieć!