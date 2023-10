Prasówka 4.10.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pożar w szczecińskim akademiku. Ewakuowano około stu osób ”?

Prasówka 4.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. 📢 Pożar w szczecińskim akademiku. Ewakuowano około stu osób Około setki osób ewakuowano z domu studenckiego przy ulicy Szwoleżerów w Szczecinie.

📢 Znów chorujemy na COVID-19, ale nie częściej niż na grypę czy przeziębienie Rośnie liczba zachorowań na COVID-19. Wydaje się jednak, że nie jest to powrót pandemii. To kolejna jesienna infekcja, jak grypa czy przeziębienie. 📢 Trzymiesięczny areszt dla 27-latka, który w Szczecinie ukradł policyjny radiowóz Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum zastosował trzymiesięczny areszt wobec 27-latka, który w miniony piątek ukradł policyjny radiowóz. Mężczyźnie grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności.

📢 Najpiękniejsze dziewczyny na imprezach w Prywatce! Tak bawią się koszalinianki [ZDJĘCIA] Prywatka to jeden z najpopularniejszych klubów w Koszalinie. Nic więc dziwnego, że w każdy imprezowy weekend na parkiecie klubu bawią się tłumy. 📢 W stoczni wbijają dalbę w dno Kanału Parnickiego To jeden z elementów budowy głębi dokowej w Stoczni Pomerania.

📢 Utrudnienia w ruchu. Zakorkowany wjazd do centrum Szczecina Nasi czytelnicy informują o kłopotach z wjazdem do centrum Szczecina. 📢 Trwa przebudowa torów kolejowych przy przystanku Szczecin Pogodno [ZDJĘCIA] Trwają prace przy wymianie torów kolejowych w okolicach przystanku Szczecin-Pogodno - choć, trzeba przyznać, w nietypowych okolicznościach. Tempo prac i postęp robót są codziennie oceniane i komentowane przez gapiów. 📢 Są czy nie? Podwyżki płac w Polregio. Chaos z komunikatami To przypomina dobry thriller. Najpierw z urzędu marszałkowskiego do redakcji „Głosu” przyszła informacja o pomyślnym zakończeniu negocjacji w sprawie podwyżek, a chwilę później została ona zdementowana przez Polregio.

📢 Chochlik zjadł literę w tablicy ku czci Aleksandra Doby w Trzebieży W słowie "Atlantycki" zabrakło litery "t". Mowa o tablicy w ławeczce Olka Doby w Trzebieży. 📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 Pomóżmy pogorzelcom z Siadła Dolnego. Stracili dom i dorobek całego życia Dom rodziny z Siadła Dolnego spłonął w pożarze w nocy 24 września 2023 roku. Sąsiedzi utworzyli zbiórkę pieniędzy na odbudowę. Celem jest uzbieranie 250 tysięcy złotych.

📢 Jest drugi wniosek o uchylenie immunitetu Tomaszowi Grodzkiemu marszałkowi Senatu Prokuratura Regionalna w Szczecinie skierowała nowy wniosek o uchylenie immunitetu marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu - powiedział w Rozmowie pod Krawatem Radia Szczecin minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro

📢 Gorący imprezowy wrzesień w klubie studenckim Pinokio! Tak bawi się Szczecin [ZDJĘCIA] Przyszedł październik, więc to czas kiedy studenci wracają do uczelnianych ławek. Sprawdzamy jak bawiliście się w ostatni miesiąc studenckich wakacji. Zobaczcie jak bawił się Szczecin we wrześniu w klubie studenckim Pinokio! 📢 Polowanie na wilka zakończone. Kamyk schwytany w Międzyzdrojach Poszukiwany od kilku miesięcy wilk, który latem uciekł z Wolińskiego Parku Narodowego został schwytany w poniedziałek późnym wieczorem w Międzyzdrojach. 📢 Słyszysz sygnały alarmowe? Spokojnie, to ćwiczenia Gniewosz-23 Od wtorku do piątku (3-6 października) w regionie koszalińskim trwać będą ćwiczenia pod kryptonimem Gniewosz-23. W tych dniach można się spodziewać różnych sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych.

📢 Jarosław Rzepa: niektórych umów dzierżawy ziemi nie przedłużymy W otoczeniu skrzynek pełnych polskich jabłek, poseł Jarosław Rzepa zorganizował dziś konferencję prasową. Ujawnił, co PSL i Trzecia Droga będzie chciało zmienić w rolnictwie, gdyby przejęło władzę. 📢 MEMY o studentach na nowy rok akademicki. Studenckie życie w kilku śmiesznych obrazkach. Pamiętacie jak sami studiowaliście? W całej Polsce rozpoczyna się właśnie nowy rok akademicki. Studenci wracają na uczelnie i to jest jak zwykle okazja, by trochę podrwić ze studenckiej braci. Zobaczcie najlepsze i najśmieszniejsze MEMY o studiach i studentach. Studiowanie z przymrużeniem oka? Te śmieszne obrazki pokażą wam, na czym polega życie akademickie.

📢 Android 14 już jest dostępny. Czy twój telefon dostanie aktualizację? Lista urządzeń, funkcji i ważne informacje o systemie Android znajduje się na zdecydowanej większości smartfonów na rynku. Android 14 zbliża się wielkimi krokami do swojej ogólnodostępnej premiery. Wraz z nim pojawi się kilka rewolucyjnych funkcjonalności i poprawek, w tym takie oparte na sztucznej inteligencji. Zobacz, co już wiemy o systemie Android 14 i jakie smartfony otrzymają aktualizację.

📢 Tak mieszka na wsi Leszek Lichota i Ilona Wrońska. Tu aktorzy znaleźli swój raj. Aktorstwo to nie jest jedyna profesja „Znachora” Leszek Lichota to nowy profesor Wilczur, który wciela się w tę postać w najnowszej wersji „Znachora”. Wiele osób zastanawia się, jak wypadnie w tej roli lubiany aktor. Nie uniknie przecież porównywania do Jerzego Bińczyckiego, który po mistrzowsku zagrał profesora Wilczura w głośnej ekranizacji powieści z 1982 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana. Zobacz, jak żyje na co dzień aktorska para i gdzie znaleźli swoje miejsce na ziemi. Malownicza okolica zachwyca. Zdziwisz się czy zajmuje się Leszek Lichota, gdy nie jest na planie filmowym. 📢 Inauguracja nowego roku akademickiego na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym [ZDJĘCIA] Pomorski Uniwersytet Medyczny rozpoczął nowy rok akademicki - jubileuszowy. Studenci I roku złożyli ślubowanie.

📢 Nowy szczeciński most przejdzie próby obciążeniowe. Budowa przeprawy nad Regalicą ma zakończyć się do grudnia To nowa przeprawa kolejowa nad Regalicą, która ma być gotowa do 20 grudnia tego roku. 📢 Pogoń - Lech: blisko nowego rekordu frekwencji. Zachwyty nad atmosferą na trybunach [ZDJĘCIA KIBICÓW] Niedzielne spotkanie Pogoni Szczecin z Lechem Poznań oglądało z trybun 20 157 widzów. - Cały czas graliśmy z 12. zawodnikiem, którym byli nasi kibice - mówił trener Portowców Jens Gustafsson. Mało brakowało, a ustanowiony zostałby nowy rekord frekwencji na Stadionie im. Floriana Krygiera.

📢 Spacerek na Uniwerek, czyli wyjątkowe rozpoczęcie roku akademickiego w Szczecinie [ZDJĘCIA] Oklaskiwani przez mieszkańców Szczecina, rektorzy, pracownicy uczelni, studenci, przeszli dziś ulicami miasta inicjując rozpoczęcie nowego roku akademickiego 2023/2024. - Jesteśmy tu dla was - mówił na Jasnych Błoniach, prof. Waldemar Tarczyński, rektor Uniwersytetu Szczecińskiego. 📢 Śmiertelny wypadek pod Reblinem koło Słupska. Nie żyje kobieta kierująca seatem (zdjęcia) Do śmiertelnego wypadku doszło na Drodze Krajowej nr 6 w rejonie miejscowości Reblino. Nie żyje 37-letnia kobieta kierująca seatem. W szpitalu jest m.in. kobieta w siódmym miesiącu ciąży i 9-letnia dziewczynka.

📢 Napadli na dilerów narkotyków. Grozili spaleniem. Jest akt oskarżenia. Szokujące sceny w Choszcznie Umówili się z dilerami, że kupią od nich narkotyki. Postanowili jednak brutalnie przejąć towar grożąc nożem i spaleniem.

📢 To najgorsze imiona dla żon. Jakie imiona znalazły się na liście? Astrolodzy wskazują konkretne przykłady. Kto jest liście? Czy po imieniu można stwierdzić, że dana osoba będzie dobrą lub złą żoną? Ezoterycy uważają, że każde z imion niesie za sobą pewne cechy, które predysponują do bycia dobrym współmałżonkiem. Z tą opinią zgadzają się astrolodzy, także potwierdzając znaczenie imienia potencjalnej kandydatki do zawarcia związku małżeńskiego. Sprawdź listę imion, na które powinno się lub trzeba uważać. 📢 Pożar samochodu na ulicy Mieszka I w Szczecinie Na szczęście nikomu nic się nie stało. 📢 Wyjątkowe osiągnięcie Daru Młodzieży! Żaglowiec przekroczył równik! "Dar Młodzieży" właśnie przekroczył równik! Stało się to o godzinie 22:10 czasu polskiego na Oceanie Atlantyckim, tuż u wybrzeży Brazylii. Żaglowiec dokonał tego jako druga polska jednostka w historii. 100 lat temu równik jako pierwszy pod polską banderą przekroczył żaglowiec Lwów.

📢 Druhna Marika z medalem. Pomagała innym, teraz sama potrzebuje pomocy Druhna Marika z OSP Brzózki walczy z podstępną chorobą. Pół roku temu urodziła córeczkę Oliwię. Niestety tuż po porodzie u młodej Mamy wykryto guza mózgu - glejaka. Najgorsze jest to, że druhna wyczerpała już wszystkie możliwości leczenia i rehabilitacji refundowane przez państwo.

📢 Tak kibicowaliście piłkarzom Pogoni w meczu z Legią! [ZDJĘCIA KIBICÓW] Jeden wielki wstyd – podsumował środowe spotkanie Pogoni Szczecin z Legią Warszawa kapitan Portowców Kamil Grosicki. Szkoda kibiców, których było na stadionie 19 551. 300-osobowa grupa przyjechała ze stolicy. 📢 Tak wyglądają dilerzy i handlarze narkotyków ze Szczecina i regionu. Pomóż policji ich złapać! [ZDJĘCIA] 27.09.2023 Kilkudziesięciu dilerów i handlarzy narkotyków jest poszukiwanych przez policję w Szczecinie i regionie. Te osoby są ścigane za wprowadzanie do obrotu narkotyków i czerpanie z handlu środkami odurzającymi korzyści majątkowych. W tym gronie są zarówno osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Kojarzysz twarz któregoś z nich?

📢 Wilk pogryzł plażowiczów w Międzyzdrojach! Wciąż jest nieuchwytny Zbiegły w kwietniu z Wolińskiego Parku Narodowego wilk, zaatakował w weekend kilka osób na plaży w Międzyzdrojach. Co najmniej dwie zostały pogryzione, w tym jedna bardzo poważnie. Mimo obławy, zwierzę nadal jest na wolności. 📢 Magdalena Wójcik uchodziła za jedną z najpiękniejszych Polek. Choć mężczyźni za nią szaleli, nie miała szczęścia w małżeństwie Uchodziła za jedną z najpiękniejszych Polek. Długowłosa blondynka o pełnych ustach, zgrabna i delikatna, wielokrotnie porównywana była do Brigitte Bardot czy Claudii Schiffer. Uroda Magdaleny Wójcik szła w parze z talentem, pracowitością i skromnością. Aktorka cieszyła się nie tylko wzrastającą popularnością, ale też ogromnym zainteresowaniem ze strony mężczyzn. Mimo tego nie miała szczęścia w małżeństwie. Z okazji 54. urodzin gwiazdy przypominamy jej historię.

📢 Pan Olek znowu patrzy w dal. Nad zalewem w Trzebieży stanął pomnik Aleksandra Doby 9 września na promenadzie stanęła ławeczka z rzeźbą Aleksandra Doby, trzykrotnego pogromcy Atlantyku. Pan Olek siedzi zamyślony z wiosłem na kajaku "Olo", każdy może usiąść obok podróżnika. 📢 Zachodniopomorskie. Prezentacja kandydatów PiS w nadchodzących wyborach parlamentarnych [ZDJĘCIA] "Wiarygodność" pod takim hasłem do wyborów idzie drużyna PiS. - Można łatwo zweryfikować, co obiecywaliśmy cztery lata temu, osiem lat temu i co zostało zrealizowane - mówił Joachim Brudziński w Szczecinie.

