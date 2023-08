Prasówka 4.08.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najbardziej poszukiwane antyki. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 04.08.2023”?

Prasówka 4.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najbardziej poszukiwane antyki. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 04.08.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Oto najniższa krajowa w 2024 roku w Polsce. Oto prognozowane wyliczenia płacy minimalnej. Będzie podwyżka? Sprawdź! 04.08.2023 Najniższa krajowa w Polsce. Wynagrodzenie minimalne w 2024 roku ma wzrosnąć nawet o kilkaset złotych! Eksperci twierdzą, że podwyżka może wynieść nawet 20 procent. Od lipca 2023 roku, płaca minimalna wzrosła i wynosi obecnie 3600 zł złotych brutto. Zastanawiasz się jak to będzie wyglądało w przyszłym roku? Czy najniższa krajowa pójdzie w górę? Jakie zmiany będą w 2024?Sprawdź szczegóły!

📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! 04.08.2023 Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie!

Prasówka 4.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak żyją i pracują Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. Zobacz prywatne zdjęcia pary Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski to obecnie jedna z najgorętszych par polskiego show biznesu. Od kiedy oficjalnie potwierdzili, że są ze sobą chętnie dzielą się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jak spędzają wolny czas, gdzie podróżują, no i jak wspólnie pracują? To wszystko można zobaczyć na tych zdjęciach. Sprawdź!

📢 Pili alkohol i jechali autem. Poszukuje ich zachodniopomorska policja. Sprawdź nową listę Oto listy gończe za osobami, które prowadziły samochód pod wpływem alkoholu, bądź innych środkach odurzających. Zachodniopomorska policja - na wniosek sądu, bądź prokuratury - poszukuje obecnie co najmniej kilkudziesięciu takich kierowców. Sprawdź listę osób poszukiwanych z art. 178a § 1 - prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym przez osobę będącą w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. 📢 Rajd rowerowy w hołdzie żołnierzowi 12 Brygady Zmechanizowanej [ZDJĘCIA] W czwartek, 3 sierpnia, żołnierze na czele z dowódcą 12. Brygady Zmechanizowanej, ruszyli w rajd rowerowy poświęcony pamięci swojego kolegi śp. st. chor. Łukasza Sroczyńskiego, który zginął 10 lat temu po ostrzale w PKW Afganistanie. 📢 Liga Konferencji Europy: Pogoń Szczecin – Linfield FC 3:2. Widowisko po zmianie stron [ZDJĘCIA] Pogoń Szczecin awansowała do III rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, ale w rewanżowym spotkaniu z Linfield FC z Irlandii Północnej dobrze zagrała jedynie w drugiej połowie.

📢 Tak wyglądał Szczecin ponad 20 lat temu. Poznajecie wszystkie te miejsca? Tak zmieniła się stolica Pomorza Zachodniego [ZDJĘCIA] Jak wyglądał Szczecin w 2000 roku? Zobaczcie archiwalne zdjęcia w naszej galerii i oceńcie sami, co się zmieniło przez ostatnie 23 lata!

📢 Posowiecki pomnik w Dąbiu zniknął ze skweru przy ul. Emilii Gierczak [ZDJĘCIA, WIDEO] Nie ma już w Szczecinie pomnika "Poległym w walce o wyzwolenie Dąbia". W czwartek, kilka minut po godz. 14, młot pneumatyczny doszczętnie rozwalił betonowych żołnierzy (polskiego i radzieckiego). Na jego miejscu, w parku przy ul. Emilii Gierczak wkrótce stanie pamiątka po prawdziwym bohaterze. 📢 Wstrząsające kulisy zabójstwa na ulicy Gombrowicza w Szczecinie. Zabił zadając 27 ciosów nożem. Ruszył proces [ZDJĘCIA] Zabił zadając 27 ciosów nożem. Twierdzi, że nic nie pamięta, bo cierpi na stres pourazowy z wojny na Ukrainie. W tle zbrodni zazdrość o byłą dziewczynę, atrakcyjną Stanisławę. 📢 Mieszkańcy walczą o bezpieczeństwo pieszych pod wiaduktem na ul. Różanej w Stargardzie [WIDEO] Stowarzyszenie Kuźnia Możliwości,odpowiadając na apel mieszkańców Stargardu zaproponowało, by pod wiaduktem przy ulicy Różanej w Stargardzie wyznaczyć linią szeroki na pół metra pas dla pieszych. Zdaniem mieszkańców jest to bardzo niebezpieczne miejsce, gdzie piesi chcąc przejść pod torami kolejowymi muszę przemieszczać się między samochodami.

📢 1,5 roczna dziewczynka wypadła z okna. W akcji Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 1,5 roczna dziewczynka wypadła z okna z pierwszego piętra. Ranną dziewczynkę zabrało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Policja potwierdza: dziewczynka w chwili wypadku znajdowała się pod opieką matki, która była pijana. 📢 Celebryci, artyści i politycy ze Szczecina na archiwalnych zdjęciach. Zobacz jak się zmienili! Tak wyglądali ponad dekadę temu artyści, celebryci i politycy, którzy pochodzą Szczecina i regionu albo odwiedzili nasze miasto i okolice. Sprawdź, jak wyglądali i czy bardzo się zmienili.

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 03.08.23 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Oto unikaty rodem z PRL. Tyle kosztują akcesoria i dodatki z czasów PRL. Masz je w domu? Kolekcjonerskie monety, bombki i meble Wystrój domów w PRL był specyficzny. Choć dziś ten styl może wydawać się nieco przestarzały, kolekcjonerzy z całej Polski stale poszukują unikatowych przedmiotów pochodzących z tamtej epoki. Warto przejrzeć stare rzeczy składowane na strychu i sprawdzić, czy nie macie unikatów z lat 70. Niektóre mogą być warte fortunę. Sprawdźcie, jakie rzeczy i za jaką cenę sprzedają internauci na OLX. 📢 Średniowieczne wojenne i pokojowe zwyczaje można zobaczyć od dziś w Wolinie Festiwal Słowian i Wikingów w Wolinie już parę lat temu zapisał się w kalendarzu nie tylko popularnych imprez, ale też historycznych, edukacyjnych czy nawet kulinarnych. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 03.08.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Jest szansa na „drugie życie” dla kamienic przy ul. Bałuki 12 i 13 w Szczecinie [ZDJĘCIA] 68 mln zł ma kosztować renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Bałuki 12 i 13. Nieruchomość w czerwcu tego roku kupiła firma Lorenshill Sp. z o. o. 📢 Oto ile można zarobić na kasie w sklepie. Zarobki w Lidlu, Biedronce, Netto, czy w Auchanie w 2023 roku. Znamy najnowsze stawki! LISTA Ile można zarobić na kasie w Biedronce, Lidlu, Aldi czy Kauflandzie w 2023 r.? Sprawdziliśmy stawki, jakie oferują swoim pracownikom poszczególne markety. Jak się okazuje, pensja zależna jest od wielu czynników, w tym m.in. stażu pracy czy wielkości miasta, w którym się pracuje. Na jakie wynagrodzenie mogą liczyć sprzedawcy, kasjerzy i magazynierzy? Sprawdź, na jakie pensje mogą liczyć pracownicy dyskontów w Polsce w 2023 r.

📢 Natychmiast wyrzuć te rzeczy! Sprawdź jakie przedmioty przynoszą nam pecha 03.08.2023 Wszyscy na co dzień marzymy o życiu w szczęściu, dostatku i zdrowiu, bez problemów. Według przesądów, często na własne życzenie sprowadzamy do swoich "czterech ścian" straszliwego pecha. Sprawdź jakich rzeczy nie trzymać w mieszkaniu, bo grożą nam straszliwym pechem i pasmem niekończących się niepowodzeń. 📢 Rzeczy z PRL-u dziś warte fortunę! Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Sprawdź co można sprzedać 03.08.2023 Trwa prawdziwy szał na meble i przedmioty z czasów PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Macie te rzeczy w swoich domach? Mogą być sporo warte, a fortuna czeka. Sprawdźcie w naszej galerii!

📢 Złodzieje ze Szczecina poszukiwani przez policję. Publikujemy ich wizerunek [ZDJĘCIA] 03.08.2023 Zachodniopomorska policja poszukuje mężczyzn, na których ciąży zarzut dokonania kradzieży. Niektórzy mają dodatkowo też inne zarzuty, między innymi dokonanie włamania czy oszustwo. Może rozpoznajecie którąś z tych osób? Prezentujemy twarze, miejscowości, imiona i nazwiska. 📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 03.08.2023 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha! 📢 Najłagodniejsze rasy psów dla dziecka. Psy tych ras nadają się idealnie [LISTA] 03.08.2023 Psychologowie nie mają wątpliwości, towarzystwo psa w dzieciństwie ma wiele bardzo dobroczynnych wpływów na rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny dzieci. Aby jednak maluch mógł w pełni czerpać z korzyści, jakie daje obecność psa w domu, musimy wiedzieć, jaka rasa będzie najlepsza. Jakiego psa wybrać dla dziecka? Przedstawiamy najlepsze rasy psów dla najmłodszych

📢 Ogródki działkowe na sprzedaż w Szczecinie. Wiemy ile trzeba zapłacić [LOKALIZACJA, CENY] Zobacz zdjęcia! 03.08.2023 Działki ogrodnicze na wiosnę cieszą się bardzo dużym wzięciem. W Internecie nie brakuje ogłoszeń o sprzedaży takich działek. Co wpływa na cenę? Najczęściej jest to lokalizacja i stan ogólny ogródka działowego. Ważne jest także czy do działki podciągnięte są media - woda do podlewania rośli oraz prąd. Cenę podniesie także murowana altanka, w której można nocować. Ile kosztują działki ogrodnicze w Szczecinie? Sprawdziliśmy.

📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 03.08.2023 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Te meble z PRL wracają do łask. Można je sprzedać i zarobić fortunę. Zobacz czego szukają kolekcjonerzy (ZDJĘCIA) 03.08.2023 Meble rodem z PRL choć wydają się dziś toporne i mało funkcjonalne to jednak wracają do łask. Okazuje się, że dla kolekcjonerów i miłośników antyków stanowią nie lada gratkę. Oni za stare fotele, sekretarzyki czy meblościanki są w stanie zapłacić nawet po kilka tysięcy złotych. Które z przedmiotów sprzed ponad trzydziestu lat cieszą się największym wzięciem wśród zbieraczy staroci i które są najwięcej warte? Sprawdziliśmy. 📢 Zaginieni na Pomorzu Zachodnim. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Osoby zaginione w województwie zachodniopomorskim 03.08.2023 Większość historii zaginięć ma szczęśliwy finał, ale niestety nie wszystkie. Z kilkoma zaginionymi nadal nie ma kontaktu i do dziś ich nie odnaleziono. Przypominamy osoby, które związane są z Pomorzem Zachodnim i są uznane za zaginione.

📢 Oto mamy które dostaną specjalny dodatek 1500 zł! Warunek na dostanie pieniędzy jest banalnie prosty 03.08.2023 Te mamy w Polsce mogą otrzymać specjalny dodatek w wysokości lekko ponad 1500 złotych! Program „Mama 4+” to świadczenie uzupełniające, które ma zagwarantować niezbędne środki do życia osobom spełniającym określone warunki. Wyjaśniamy jak otrzymać świadczenie.

📢 Alimenciarze ze Szczecina i regionu. Zdjęcia i wizerunki poszukiwanych przez policję [ZDJĘCIA] 03.08.2023 Ci alimenciarze nie płacą na własne dzieci! Zachodniopomorska policja poszukuje osób, które uchylają się od płacenia alimentów na dzieci. To głównie mężczyźni, ale trafiają się również kobiety. Może rozpoznajecie którąś z tych osób? Prezentujemy twarze, miejscowości, imiona oraz nazwiska. 📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 03.08.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Miejsca na weekend blisko Szczecina. Oto ciekawe miejsca dwie godziny drogi od Szczecina [ZDJĘCIA] 03.08.2023 Szczecin i jego okolica obfitują w miejsca idealne na szybki wypad w weekend. Lokalizacje oferują nie tylko przyrodnicze, ale także architektoniczne atrakcje i perełki. Na miłośników spacerów i krótkich podróży czekają zarówno małe wsie, jak i większe miasteczka, do tego mnóstwo jezior, plaż i lasów. Postanowiliśmy je zebrać i zaprezentować. 📢 Urbex na Pomorzu Zachodnim. Opuszczone miejsca, które przyciągają poszukiwaczy przygód [LISTA] 03.08.2023 Na dworze coraz cieplej, a to sprzyja nie tylko spacerom, ale również rozpoczęciom eksplorowania opuszczonych miejsc. Urbex staje się coraz popularniejszy w Polsce. Gdzie można się na niego udać na Pomorzu Zachodnim? 📢 Już za miesiąc miliony Polaków będzie zarabiało więcej. To nowy dodatek do pensji 03.08.2023 Wynagrodzenie minimalne w 2023 roku wzrosło już raz, w styczniu. Tymczasem od lipca resort pracy szykuje kolejną podwyżkę płacy minimalnej. W górę pójdzie minimalna krajowa, co sprawi, że wiele osób będzie otrzymywało wyższe wynagrodzenia. Ile będzie wynosiło?

📢 Polacy nie wiedzą o tym dodatku! 600 zł bez żadnych kryteriów. Sprawdź szczegóły 03.08.2023 O tym dodatku finansowych mało kto wie! Tymczasem nie jest go trudno dostać, bo wystarczy odrobina chęci, aby zyskać dodatkowe pieniądze. Wyjaśniamy jak zdobyć 600 zł co miesiąc. 📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 03.08.2023 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS.

📢 Oni nie płacą na własne dzieci! Alimenciarze ze Szczecina i regionu poszukiwani przez policję. Publikujemy ich wizerunek [ZDJĘCIA] 03.08 To oni nie płacą alimentów na swoje dzieci! Zobacz, kogo poszukuje zachodniopomorska policja. Brak spełnienia obowiązku alimentacyjnego grozi karą pozbawienia wolności. Tylko na Pomorzu Zachodnim policja poszukuje kilkudziesięciu osób, które uchylają się od obowiązku nałożonego na nich przez sąd.

📢 Polacy dostaną od rządu prawie 8000 złotych! Nie musisz składać żadnego wniosku. Sprawdź szczegóły 03.08.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie nawet 8000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Niebezpieczne kobiety ze Szczecina. Poszukuje ich policja. Prezentujemy ich wizerunek. Rozpoznajesz je? [ZDJĘCIA] 03.08.2023 Policja poszukuje tych kobiet ze Szczecina. W bazie policji są poszukiwane za kradzieże, podrabianie dokumentów, niepłacenie alimentów i nie tylko. Może rozpoznajecie którąś z tych kobiet? Prezentujemy opublikowane przez policję dane - twarze i nazwiska.

📢 Te długi przedawniają się od lipca 2023 roku! Zobacz jakich długów nie musisz już spłacać 03.08.2023 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już w lipcu 2023 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie. 📢 Te banknoty tracą ważność do końca lipca! Masz je? Koniecznie je wymień 03.08 Jakie banknoty trzeba wymienić w lipcu 2023 roku? Banknoty, które posiadamy w swoich portfelach nie zawsze zachowują swoją ważność, a także wartość. To na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek jego wymiany. Podpowiadamy jak to zrobić! 📢 Te urządzenia pożerają najwięcej prądu w Twoim domu! Zaskakujące wyliczenia 03.08.2023 Mamy lipiec, a to oznacza, że już niedługo okaże się, ile w przeciągu roku zużyliśmy prądu. Kluczowe jest zużycie, które powinniśmy ograniczyć. Warto w tym celu odłączyć od prądu urządzenia, które zżerają go najwięcej. Jednak jakie sprzęty utrudniają nam oszczędzanie prądu? Ta lista was zaskoczy!

📢 Tak wyglądają dilerzy i handlarze narkotyków ze Szczecina i regionu. Pomóż policji ich złapać! [ZDJĘCIA] 03.08 Kilkudziesięciu dilerów i handlarzy narkotyków jest poszukiwanych przez policję w Szczecinie i regionie. Te osoby są ścigane za wprowadzanie do obrotu narkotyków i czerpanie z handlu środkami odurzającymi korzyści majątkowych. W tym gronie są zarówno osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Kojarzysz twarz któregoś z nich?

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 03.08.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 Wszyscy mogą się obawiać! Rozpoczynają się masowe kontrole pracowników. Sprawdź jak wyglądają 03.08.2023 Zakład Ubezpieczeń Społecznych coraz częściej kontroluje osoby korzystające ze zwolnień lekarskich w celu wykrycia nieprawidłowości. Sprawdzani będą również lekarze, którzy wystawiają nawet po kilkadziesiąt zwolnień dziennie. Kto i kiedy może sprawdzić, co robimy w czasie choroby? 📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 03.08 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę! 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 03.08.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Te domy kupisz od komornika w okazyjnej cenie. Nowe licytacje komornicze nieruchomości z kraju. Sprawdź domy na licytacjach 03.08.2023 Te domy możesz kupisz od komornika w okazyjnej cenie. Planujesz kupno nieruchomości? Jednym z pomysłów może być licytacja komornicza. Ceny wywoławcze zdecydowanie odbiegają od cen rynkowych. Sprawdź licytacje domów, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach naszego kraju. W jakiej cenie można nabyć nieruchomości od komornika?

📢 Twoja emerytura od lipca zwiększy się nawet o 500 zł! "Aż grzech nie skorzystać" 03.08 Kluczowe zmiany dla seniorów! Od lipca 2023 roku emerytura może wzrosnąć nawet o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek ZUS, a także kapitału początkowego podlega regularnej waloryzacji. To oznacza, że seniorzy mogę liczyć na większe pieniądze. Sprawdź ile podwyżki emerytury dostaną seniorzy już od lipca!

📢 Tak mieszka i żyje Paulina Krupińska-Karpiel wraz z rodziną. Góralska chata z widokiem na Giewont [ZDJĘCIA] 3.08.2023 Paulina Krupińska-Karpiel razem z mężem zamieszkują w pięknym góralskim domku. Sebastian Karpiel-Bułecka kojarzony jest przede wszystkim z muzyką. Razem mogą się chwalić szczęśliwą rodziną i pięknymi widokami z ich domku. Zobacz jak wyglądają wnętrza ich drewnianej chatki. Tak mieszka jedna z najbardziej popularnych par polskiego show-biznesu. Jakie widoki! Zobacz galerię! 📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 3.08.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Joanna Krupa z córeczką. Zobacz, jak żyje, mieszka i pracuje supermodelka Joanna Krupa [ZDJĘCIA] 3.08.2023 Joanna Krupa, supermodelka rozdarta między Polskę i Stany Zjednoczone, jest bardzo dumną mamą. Bardzo chętnie dzieli się zdjęciami ze swoją córeczką w mediach społecznościowych. Zobacz Joannę Krupę, jurorkę telewizyjnego show Top Model - w roli kochającej mamy.

📢 Tak mieszka i żyje Małgorzata Rozenek-Majdan z rodziną. Zobacz zdjęcia 3.08.2023 Małgorzata Rozenek-Majdan to wciąż jedna z najbardziej popularnych osobowości telewizyjnych. Znana wcześniej przede wszystkim z programu "Perfekcyjna Pani Domu", dziś jest jedną ze współprowadzących program śniadaniowy "Dzień Dobry TVN". Jak żyje i mieszka gwiazda telewizyjna? Sprawdź! 📢 Deficyty kadrowe problemem w regionie. Pracodawcy kuszą, chętnych brakuje Na pomorskim rynku pracy wciąż brakuje kierowców autobusów, lekarzy, pielęgniarek, kucharzy, a nawet magazynierów. Te profesje znalazły się na liście deficytowych zawodów w roku 2023, opracowanej przez specjalistów tworzących tzw. barometr zawodów.

📢 David Healy, trener Linfield FC: Postaramy się zagrać najlepiej jak potrafimy [ZDJĘCIA] Przed nami duże wyzwanie. Pogoń ma wielu klasowych piłkarzy i mniej więcej wiemy, czego się możemy jutro spodziewać - mówił szkoleniowiec Linfield FC przed rewanżowym spotkaniem z Pogonią Szczecin w II rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy.

📢 Jak dojechać na Krzekowo? "Piątka" jeździ wahadłowo Od soboty dotarcie na Pogodno, Krzekowo i dalej na Bezrzecze nie jest łatwe - z powodu likwidacji pętli tramwajowej działa tam komunikacja zastępcza. I na to, o dziwo, mieszkańcy nie narzekają. Najwięcej powodów do krytyki mają kierowcy, którzy stoją w gigantycznym korku. By wjechać - od al. Wojska Polskiego - w ul. Mickiewicza. 📢 Pijany posterunkowy z Myśliborza nieźle narozrabiał w Słupsku. Krzyczał, bił nastolatków, biegał nago. Polała się krew Pijany 23-letni słuchacz Szkoły Policji w Słupsku we wtorek wieczorem awanturował się na ulicy, zaczepiał przechodniów, rozebrał się prawie do naga. Posterunkowy z Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu jeszcze w środę po południu trzeźwiał na policyjnym „dołku” w Słupsku.

📢 Szczecinianie uczcili 79-rocznicę Powstania Warszawskiego [ZDJĘCIA, WIDEO] Punktualnie o godzinie 17 w Szczecinie zawyły dziś syreny. W ten sposób rozpoczęły się uroczystości związane z 79 rocznicą Powstania Warszawskiego. 📢 "Solidarność" popiera strajk w HK Scan w Świnoujściu. Będzie pikieta związkowców Dwugodzinny strajk ostrzegawczy odbędzie się w przyszły wtorek w HK Scan w Świnoujściu - pracownicy domagają się podwyżek. Aby wesprzeć strajkujących, "Solidarność" zorganizuje przed siedzibą firmy pikietę. 📢 Chcesz otrzymywać 800 plus? Masz czas do końca lipca żeby złożyć ten wniosek! Zobacz więcej szczegółów 01.08.2023 800 plus umożliwia rodzinom skorzystanie z dodatkowego wsparcia finansowego na każde dziecko. Wnioski o ten dodatek muszą być złożone do końca czerwca, aby uzyskać pełną kwotę wsparcia. W naszej galerii wyjaśniamy wszystkie szczegóły dotyczące programu "Rodzina 800 plus".

📢 Wiadukt kolejowy nad ul. Składową w Stargardzie zapewni większe bezpieczeństwo pociągów i samochodów PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla zwiększenia bezpieczeństwa i sprawniejszych przejazdów przebudowują cztery wiadukty i stację w Stargardzie. Na wiadukcie przy ul. Składowej postępują prace przy budowie przyczółków obiektu. Na pozostałych przebudowywanych wiaduktach gotowe są konstrukcje obiektów, a także tory i sieć trakcyjna. Prace realizowane są w ramach modernizacji linii Poznań – Szczecin, wartej ponad 4 mld zł i współfinansowanej z Unii Europejskiej z instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). 📢 Wakacyjne szaleństwo na parkiecie w Pinokio! Zobacz jak bawią się Szczecinianie [ZDJĘCIA] Przed nami ostatni miesiąc wakacji, ale nie ostatni aby pójść na imprezę do najlepszego klubu w Szczecinie. Zobaczcie na zdjęciach jak bawią się Szczecinianie.

📢 Super samochody przyjechały w weekend do Międzyzdrojów! Zobacz jakie marki można było tam zobaczyć [ZDJĘCIA] Porsche, Mercedes, Aston Martin, BMW, Lamborghini i Mustang ustawiły się jako gwiazdy na Promenadzie Gwiazd w Międzyzdrojach w minioną sobotę. A to w ramach imprezy Baltic Race 2023, która rozpoczęła się 27 lipca (w czwartek) w Trójmieście.

📢 Rekordowa waloryzacja emerytur 2023. Takie pieniądze otrzymają emeryci od marca. Sprawdź tabelę wypłat! 31.07.2023 Waloryzacja emerytur. Oto wyliczenia emerytur brutto i netto 2023. Tyle pieniędzy mają dostać seniorzy od pierwszego marca. Stawki emerytur będą rosły w tym roku na innych zasadach niż zazwyczaj. Niektórzy emeryci będą mogli liczyć na waloryzację procentową a inni na kwotową. Waloryzacja od 1 marca będzie rekordowa i wyniesie 14,8 procent. O ile wzrośnie emerytura? Zobacz obowiązkowo! 📢 Hiszpanie, Grecy czy Chorwaci pewnie by nam zazdrościli standardu wypoczynku Polacy wybierający się na swój wakacyjny wyjazd w Polsce deklarują, że najważniejsza jest dla nich atmosfera miejsca, do którego się udają. Tak twierdzi aż 43 proc. respondentów. 📢 Znamy datę otwarcia hotelu Gołębiewski w Pobierowie! Pięciogwiazdkowy Hotel Gołębiewski powstaje w Pobierowie (gmina Rewal) właściwie od początku 2018 roku. Zakończenie inwestycji planowano wtedy na sezon 2020, ale pandemia i kłopoty z pracownikami spowodowały, że inwestycja jest opóźniona.

📢 Sensacja na bałtyckiej plaży. Sztorm odsłonił tory kolejowe z czasów II wojny światowej. To tu Hitler oglądał swoje super działo Dora | FOTO Tajemnicze tory na bałtyckiej plaży, które wychodzą prosto z wydmy i prowadzą w kierunku morza, pojawiły się po sztormie. Jak ustalono, instalacja pamięta czasy Adolfa Hitlera i tajny hitlerowski poligon. Część osób snuje przypuszczenia, że jeździł po nich także bałtycki złoty pociąg. Zobaczcie sensacyjne odkrycie na zdjęciach.

📢 Złoto Bałtyku. Wspaniałe bursztyny budzą podziw poszukiwaczy. Zobacz jakie OLBRZYMY znajdowane są na plażach Bałtyku. Niesamowite ZDJĘCIA Zobaczcie bursztyn ważący ponad 3 kg oraz wspaniałą kolejną bryłę - zwaną Królową Bałtyku. Jarosławiec - polski Dubaj nad Bałtykiem i jego skarby! Takimi eksponatami może poszczycić się Muzeum Bursztynu w Jarosławcu. Zobaczcie też, jak łowcy skarbów z Bałtyku je odnajdują. Robią to w nocy i za dnia.

📢 Tak wygląda największy hotel w Polsce. Byliśmy na budowie hotelu Gołębiewski w Pobierowie, praca wre [ZDJĘCIA] A tam praca wre. Hydraulicy dokręcają krany, elektrycy instalują lampy i żyrandole. Kafelkarze układają płytki, ale w drugim końcu hotelu sprzątaczki już szykują pokoje na powitanie pierwszych gości. 📢 Nowa siedziba Teatru Polskiego w Szczecinie zachwyca. Zobaczcie jak wyglądają wnętrza 6 sierpnia odbędzie się uroczyste otwarcie Teatru Polskiego po modernizacji. Teraz będzie miał 5 scen, na których w najbliższym czasie zaprezentuje 12 premier.

Robert Karaś: wiedziałem, że biorę...