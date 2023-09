Prasówka 30.09.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto willa milionerów nad Zalewem Zegrzyńskim - zdjęcia. Tak mieszkają Józef Wojciechowski i Patrycja Tuchlińska”?

Prasówka 30.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto willa milionerów nad Zalewem Zegrzyńskim - zdjęcia. Tak mieszkają Józef Wojciechowski i Patrycja Tuchlińska Egzotyczne palmy, ptaszarnia, kort tenisowy i basen - tak mieszka bogaty deweloper Józef Wojciechowski z pół wieku młodszą narzeczoną Patrycją Tuchlińską i ich synkiem Augustynem. Ich willa nad Zalewem Zegrzyńskim na każdym kroku ocieka luksusem. Zobaczcie na zdjęciach, jak mieszka bogaty biznesmen z modelką.

📢 Nowoczesne centrum z ośmioma laboratoriami otwarte zostało na ZUT-cie Na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie otwarto Centrum Zaawansowanych Materiałów i Inżynierii Procesów Wytwarzania. 📢 "Weekend w Szczecinie" czyli najciekawsze wydarzenia kulturalne Koncerty, spektakle, urodziny Paprykarza i wiele innych atrakcji czeka nas w ten weekend w Szczecinie.

📢 Tak żyją i pracują Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. Zobacz prywatne zdjęcia pary Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski to obecnie jedna z najgorętszych par polskiego show biznesu. Od kiedy oficjalnie potwierdzili, że są ze sobą chętnie dzielą się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jak spędzają wolny czas, gdzie podróżują, no i jak wspólnie pracują? To wszystko można zobaczyć na tych zdjęciach. Sprawdź! 📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter.

📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 29.09.2023 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów! 📢 Tych pracowników nie będzie można zwolnić z pracy. Te osoby są chronione przez prawo. Oto nowe przepisy od 22 września! 29.09.2023 Tych osób nie można zwolnić z pracy. Od 22 września zmieniają się przepisy prawne, które uniemożliwią zwolnienie z pracy określone grupy pracowników. Zyskają one dodatkową ochronę przed zwolnieniem z zakładu pracy. Wchodzące przepisy mają poskromić proceder piętnowania pracowników szczególnie chronionych. Sprawdź koniecznie listę osób, które mają dodatkowe gwarancje zatrudnienia i są chronione przez prawo.

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 29.09.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce! 📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! 29.09.2023 Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź koniecznie naszą listę!

📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! 29.09.2023 Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie! 📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 29.09.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Druhna Marika z medalem. Pomagała innym, teraz sama potrzebuje pomocy Druhna Marika z OSP Brzózki walczy z podstępną chorobą. Pół roku temu urodziła córeczkę Oliwię. Niestety tuż po porodzie u młodej Mamy wykryto guza mózgu - glejaka. Najgorsze jest to, że druhna wyczerpała już wszystkie możliwości leczenia i rehabilitacji refundowane przez państwo.

📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach. Ile dostaną emeryci w 2025 i 2026 roku? Sprawdź! 29.09.2023 r. Jak będzie wyglądała waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach? Już pojawiają się informacje na ten temat. Z danych tych wynika, że w 2024 roku wskaźnik waloryzacii emerytur osiągnie nieco niższy poziom, ale wciąż będzie ponad dziesięcioprocentowy. W kolejnych dwóch latach ma jednak maleć - tak ma zakładać plan rządu. Jak więc będą wyglądały emerytury po tych waloryzacjach? Sprawdź! 📢 Pogoń w Pucharze Polski ponownie rozpocznie od wyjazdu na południe Kolejne podejście Pogoni Szczecin do Pucharu Polski rozpocznie się za miesiąc. Portowcy w ramach 1/16 finału tych rozgrywek zagrają z pierwszoligowym Podbeskidziem Bielsko-Biała. 📢 Podczas kontroli w centrum Szczecina policjantom skradziono radiowóz Podczas porannej kontroli drogowej w centrum Szczecina, nieznany sprawca odjechał policyjnym radiowozem. Radiowóz został odnaleziony w rejonie ulicy Szosa Polska/Zagórskiego. Funkcjonariusze szukają teraz sprawcy zdarzenia.

📢 Uniwersytet Szczeciński zainaugurował nowy rok akademicki [ZDJĘCIA] 29 września Uniwersytet Szczeciński zaprosił na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2023/24. 📢 Te kobiety i mężczyźni zaginęli w Polsce. Do dziś nie wiadomo kim są i skąd są. Rozpoznajesz kogoś? Rysopisy osób NN i ZDJĘCIA Baza zawiera zdjęcia i rysopisy osób o nieustalonej tożsamości, które zostały zgłoszone do ITAKI. Baza jest także sprawdzana przez Zespół Poszukiwań i Identyfikacji ITAKI przy każdym przyjęciu zgłoszenia osoby zaginionej. Zdarza się, że np. do szpitala trafiają osoby, które uległy wypadkowi i nie odzyskały przytomności lub są świadome, ale doznały obrażeń, które spowodowały utratę pamięci. Można mu pomóc odzyskać tożsamość!

📢 Długi weekend w październiku! Pracownicy mają się z czego cieszyć. Będą mieli do odebrania wolne Kalendarz na 2023 roku zapewnia pracownikom kilka długich weekendów bez uszczerbku na stracie dni urlopowych. Co ważne, kilkudniowy wypoczynek nadejdzie już bardzo blisko. Szykujcie się na odpoczynek w październiku.

📢 Raport o rynku pierwotnym mieszkań w Szczecinie. Szukamy małych mieszkań, maksymalnie do 50 metrów kwadratowych Mieszkania o jakiej powierzchni są obecnie najbardziej poszukiwane w Szczecinie? Które dzielnice są najpopularniejsze? Ile wynoszą średnie ceny mieszkań w Szczecinie? Ile wynoszą średnie ceny mieszkań w Szczecinie? Jak kredyt 2 procent przełożył się na ceny mieszkań w Szczecinie? O to spytaliśmy naszego eksperta. 📢 Pomysł na obiad. Przepisy na proste obiady z tego, co jest w domu. TOP 12 przepisów naszych Czytelników Proste i łatwe obiady z tego, co jest w domu! W każdym domu znajdzie się mąka, kasza, ryż i mięso w zamrażalniku, a w lodówce jajka, kawałek kiełbasy lub boczku i ser żółty! A w spiżarni przecier pomidorowy, cebula i ziemniaki. Z tych kilku składników można wyczarować pyszne obiady dla całej rodziny. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje!

📢 FAME Friday Arena 2 w Szczecinie już dzisiaj. W Netto Arenie odbyło się oficjalne ważenie zawodników przed galą [ZDJĘCIA] Już dzisiaj w szczecińskiej Netto Arenie odbędzie się gala FAME Friday Arena 2. W walce wieczoru dojdzie do rewanżu pomiędzy Michałem "Boxdelem" Baronem a Pawełem Jóźwiakiem. W piątek w klatce MMA zadebiutuje tyczkarz Piotr Lisek. 📢 Chcesz otrzymywać 800 plus? Masz czas do końca września żeby złożyć ten wniosek! Zobacz więcej szczegółów 29.09.2023 800 plus umożliwia rodzinom skorzystanie z dodatkowego wsparcia finansowego na każde dziecko. Wnioski o ten dodatek muszą być złożone do końca września, aby uzyskać pełną kwotę wsparcia. W naszej galerii wyjaśniamy wszystkie szczegóły dotyczące programu "Rodzina 800 plus".

📢 Polacy dostaną od rządu prawie 8000 złotych! Nie musisz składać żadnego wniosku. Sprawdź szczegóły 29.09.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie nawet 8000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Te długi przedawniają się od września 2023 roku! Ale TYLKO do września. Zobacz szczegóły! 29.09.2023 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już we wrześniu 2023 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie. 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 29.09.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 29.09.2023 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę!

📢 Twoja emerytura od lipca zwiększy się nawet o 500 zł! "Aż grzech nie skorzystać" 29.09.2023 Kluczowe zmiany dla seniorów! Od lipca 2023 roku emerytura może wzrosnąć nawet o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek ZUS, a także kapitału początkowego podlega regularnej waloryzacji. To oznacza, że seniorzy mogę liczyć na większe pieniądze. Sprawdź ile podwyżki emerytury dostaną seniorzy już od lipca!

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 29.09.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Zobacz, jak możesz zaplanować swój urlop w Nowym Roku 29.09.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu.

📢 Mały szczegół, a wielka strata! Ci seniorzy nie dostaną 14. emerytury 29.09.2023 Złe informacje dla pewnej grupy seniorów czekającej na wypłatę 14. emerytury. Część emerytów nie dostanie tego świadczenia. Kto powinien się martwić i dlaczego? Co warto wiedzieć o wypłacie "czternastki"? Na wszystkie te pytania odpowiadamy w naszym artykule! 📢 ZUS wydał specjalny komunikat! Pieniądze z 800 plus dopiero po złożeniu dodatkowego wniosku? 29.09.2023 Pieniądze na dzieci będą większe i cieszy to wszystkich rodziców. Już od 1 stycznia 2024 roku 500 plus zastąpi 800 plus. ZUS wydał specjalny komunikat w sprawie zmian w świadczeniu. Chodzi o dodatkowe wnioski dotyczące wypłaty pieniędzy na dzieci. Sprawdźcie szczegóły! 📢 2760 zł ekstra dodatku dla emerytów! Zobacz jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla seniorów 29.09.2023 Pieniądze to kwestia ważna nie tylko dla emerytów. Dodatkowe świadczenie w dobie szalejącej inflacji jest niczym spełnienie marzeń osób planujących miesięczny budżet. Seniorzy mogą otrzymać 230 zł miesięcznie do końca życia. Rocznie daje to aż 2760 zł! Sprawdź jak uzyskać dodatkowe świadczenie.

📢 Zapłać o ponad 120 zł mniej za prąd! Zobacz jak skorzystać ze zniżki 29.09.2023 Nowy sposób rozliczeń z klientami zaowocuje oszczędnością ponad 120 zł na rachunku za prąd, a to wszystko jeszcze w tym roku. Wyjaśniamy, o co chodzi w zniżce i jak ją uzyskać. 📢 Oto najdroższe domy na sprzedaż w Szczecinie! Musisz na nie wydać kilka milionów złotych [ZDJĘCIA] 29.09.2023 Najdroższe domy na sprzedaż w Szczecinie i regionie kosztują nawet kilkadziesiąt milionów. To luksusowe rezydencje, wytworne pałace i eleganckie wille, które spełniają nawet najbardziej wygórowane wymagania. Położone w atrakcyjnych lokalizacjach, świetnie wyposażone, z basenami i prywatnymi strefami SPA ociekają luksusem i wygodą. Czy są warte swojej ceny? Zobaczcie, jak wyglądają i ile kosztują. 📢 Masz te banknoty? To prawdziwe skarby! Za jeden możesz otrzymać kilka tysięcy złotych! [ZDJĘCIA] 29.09.2023 O tym, że monety potrafią być warte fortunę, wiemy wszyscy. A banknoty? Mało z nas zdaje sobie sprawę, że mogą kosztować krocie. Zobacz galerię i sprawdź, czy w twoim domu nie kryją się banknoty, które znacząco powiększą objętość portfela!

📢 Jednorazowe świadczenie 1000 zł już od października. Prosty sposób, żeby je uzyskać 29.09.2023 Październik przyniesie pozytywne informacje dla wielu obywateli naszego kraju. Wówczas bowiem na waszych kontach wyląduje dodatek, który z pewnością przyda się w każdej kieszeni. 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Nie będzie Tunelu Unii Europejskiej w Świnoujściu? Zapadła decyzja Świnoujscy radni odrzucili wniosek o nadanie tunelowi pod Świną patronatu Unii Europejskiej. Nie oznacza to jednak, że tunel nie będzie miał żadnej nazwy.

📢 Piotr Lisek w piątek zadebiutuje w sportach walki na gali FAME MMA Piotr Lisek wystąpi na gali mieszanych sztuk walki – FAME MMA, która rozpocznie się w piątek o 19.30 w Netto Arenie. W karcie walk – 11 pojedynków. 📢 Ładne, eleganckie i wiarygodne czyli najlepsze prezenterki pogody. Wśród najpopularniejszych pogodynek w Polsce są Podlasianki. Sprawdź! Prezenterki prognozy pogody są z reguły pięknymi, eleganckimi kobietami, są godne zaufania i wzbudzają sympatię. Na pierwszy rzut oka zapowiadanie pogody to bardzo proste zadania. Prawda jest jednak inna, to trudna i wymagająca praca. Wbrew pozorom uroda nie jest czynnikiem decydującym chociaż wygląd najpopularniejszych pogodynek w Polsce może temu przeczyć. 📢 Tak mieszka i żyje Paulina Krupińska-Karpiel wraz z rodziną. Góralska chata z widokiem na Giewont [ZDJĘCIA] 29.09.2023 r. Paulina Krupińska-Karpiel razem z mężem zamieszkują w pięknym góralskim domku. Sebastian Karpiel-Bułecka kojarzony jest przede wszystkim z muzyką. Razem mogą się chwalić szczęśliwą rodziną i pięknymi widokami z ich domku. Zobacz jak wyglądają wnętrza ich drewnianej chatki. Tak mieszka jedna z najbardziej popularnych par polskiego show-biznesu. Jakie widoki! Zobacz galerię!

📢 Tak mieszka i żyje Małgorzata Rozenek-Majdan z rodziną. Zobacz zdjęcia 29.09.2023 r. Małgorzata Rozenek-Majdan to wciąż jedna z najbardziej popularnych osobowości telewizyjnych. Znana wcześniej przede wszystkim z programu "Perfekcyjna Pani Domu", dziś jest jedną ze współprowadzących program śniadaniowy "Dzień Dobry TVN". Jak żyje i mieszka gwiazda telewizyjna? Sprawdź!

📢 Szczecińskie pogotowie już na swoim miejscu. Pusta willa przy al. Wojska Polskiego Definitywnie zakończyła się przeprowadzka szczecińskiej stacji pogotowia ratunkowego ze starej siedziby przy al. Wojska Polskiego do nowej przy ul. Twardowskiego. Od tego tygodnia główna siedziba WSPR w Szczecinie działa pełną parą. 📢 Prezes PSL w Szczecinie: kłócimy się o film, a ludzie nie mają toalet, umierają w kolejkach do lekarza Lider PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz odwiedził dziś nasze województwo ramach kampanii wyborczej. Prezentacje kandydatów odbyły się m.in. w Koszalinie i Szczecinie.

📢 PUM zaprasza kandydatów na studia. Są jeszcze wolne miejsca Ruszył drugi nabór na studia na Wydziale Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i trzeci na Wydziale Nauk o Zdrowiu.

📢 Tak mieszka na wsi Leszek Lichota i Ilona Wrońska. Tu aktorzy znaleźli swój raj. Aktorstwo to nie jest jedyna profesja „Znachora” Leszek Lichota to nowy profesor Wilczur, który wciela się w tę postać w najnowszej wersji „Znachora”. Wiele osób zastanawia się, jak wypadnie w tej roli lubiany aktor. Nie uniknie przecież porównywania do Jerzego Bińczyckiego, który po mistrzowsku zagrał profesora Wilczura w głośnej ekranizacji powieści z 1982 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana. Zobacz, jak żyje na co dzień aktorska para i gdzie znaleźli swoje miejsce na ziemi. Malownicza okolica zachwyca. Zdziwisz się czy zajmuje się Leszek Lichota, gdy nie jest na planie filmowym.

📢 Oto seksowna Małgorzata Tomaszewska w bieliźnie GALERIA ZDJĘĆ. Piękna prezenterka niczego w życiu nie żałuje 28.09.2023 Małgorzata Tomaszewska ma 34 lata i jest jedną z najbardziej lubianych prezenterek telewizyjnych. Jest też córką legendarnego bramkarza reprezentacji polski Jana Tomaszewskiego. Dziennikarka bardzo często publikuje gorące zdjęcia w Internecie, na których zachwyca urodą i swoją nienaganną figurą. ZOBACZCIE ZRESZTĄ SAMI... 📢 Tak kibicowaliście piłkarzom Pogoni w meczu z Legią! [ZDJĘCIA KIBICÓW] Jeden wielki wstyd – podsumował środowe spotkanie Pogoni Szczecin z Legią Warszawa kapitan Portowców Kamil Grosicki. Szkoda kibiców, których było na stadionie 19 551. 300-osobowa grupa przyjechała ze stolicy. 📢 Przetargi na pierwsze trzy odcinki S10. Droga połączy Pomorze Zachodnie z centrum kraju [ZDJĘCIA] Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęła postępowanie przetargowe na wybór wykonawców trzech odcinków drogi ekspresowej S10. Łączna długość odcinków Szczecin Kijewo – Szczecin Zdunowo, Recz – Cybowo oraz Cybowo – Łowicz Wałecki to 36,1 km. W najbliższym czasie ogłoszone zostaną jeszcze przetargi dla kolejnych pięciu fragmentów tej trasy.

📢 Kościół w szczecińskim Dąbiu będzie miał nowy dach [ZDJĘCIA] Całkowity remont wieży starej świątyni w Dąbiu ma kosztować 12 mln zł. Wieża nie jest w dobrym stanie - kilka lat temu podczas burzy trafił w nią piorun. Remontu doczeka się więc jedynie górna część hełmu. Na to wystarczy dotacja - prawie 3,5 mln zł - z Rządowego Programu "Odbudowa zabytków". 📢 Oto odmieniona Danuta Martyniuk po operacji plastycznej ZDJĘCIA. Żona Martyniuka wygląda dziś inaczej! ZDJĘCIA 28.09.2023 Danuta Martyniuk przeszła niesamowitą metamorfozę. 📢 Kamil Grosicki z Pogoni: Następnym razem zejdę, gdy mi nogę urwą Mam do siebie pretensje, że poprosiłem o zmianę. Ale wydawało mi się, że mamy dobry wynik, 20 minut do końca, a ja czułem problem z mięśniem – mówi skrzydłowy szczecińskiej Pogoni Kamil Grosicki.

📢 Ślubowanie nowych policjantów w szczecińskiej komendzie [WIDEO, ZDJĘCIA] 37 funkcjonariuszy zasiliło szeregi zachodniopomorskiej policji. Na dziedzińcu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 47, w Szczecinie odbyła się uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów. 📢 Szczecińskie obchody 84. rocznicy powstania Państwa Podziemnego na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie W obecności weteranów II wojny światowej i uczniów klas wojskowych odbyły się uroczystości 84 rocznicy Powstania Państwa Podziemnego. - Mimo okupacji przez Niemcy i Związek Sowiecki Polacy zbudowali imponujące państwo podziemne, będące fenomenem na skalę światową - mówiła Kinga Macierzyńska, zastępca dyrektora IPN w Szczecinie. 📢 Kolejna inwestycja w wiedzę Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Powstanie Regionalne Centrum Medycyny Cyfrowej Najpóźniej za rok w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym powstanie Regionalne Centrum Medycyny Cyfrowej (RCMC) - Agencja Badań Medycznych przekazała w środę na ten cel 30 mln zł. PUM stał się jednym z osiemnastu ośrodków w kraju, które wspólnie utworzą sieć umożliwiającą swobodny przepływ danych naukowych.

📢 Politycy PiS krytykują zarząd województwa. "Chcą nam zafundować horror komunikacyjny" W siedzibie PiS w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące groźby strajku w spółce Polregio, co oznaczałoby kłopoty dla mieszkańców regionu w dotarciu do pracy czy do szkoły. 📢 Tak wyglądają dilerzy i handlarze narkotyków ze Szczecina i regionu. Pomóż policji ich złapać! [ZDJĘCIA] 27.09.2023 Kilkudziesięciu dilerów i handlarzy narkotyków jest poszukiwanych przez policję w Szczecinie i regionie. Te osoby są ścigane za wprowadzanie do obrotu narkotyków i czerpanie z handlu środkami odurzającymi korzyści majątkowych. W tym gronie są zarówno osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Kojarzysz twarz któregoś z nich? 📢 Tak będzie wyglądał nowy kompleks mieszkaniowy Szczecinie! Tu kiedyś stał słynny "Maciuś" [ZDJĘCIA] Za ponad dwa lata mają zakończyć się prace na budowie inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Bałuki w Szczecinie.

📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Zgłoś nauczyciela do nagrody! Wybierz z nami najlepsze przedszkola, szkoły i uczelnie Znasz dobrego nauczyciela, którego cenią i lubią uczniowie i ich rodzice, albo nauczyciela przedszkola, który najlepiej uczy maluchy? A może dyrektora, który świetnie zarządza placówką edukacyjną? Wiesz, które przedszkole warto polecić innym albo która szkoła jest najbardziej przyjazna uczniom i rodzicom? A może chcesz rekomendować innym dobrą szkołę językową? Zgłoś kandydatów do nagrody w wielkim Plebiscycie Edukacyjnym. 📢 Strategiczna inwestycja przed terminem. Przyłączenie do sieci przesyłowej Elektrowni Dolna Odra Przebiega przez siedem gmin i ma ponad 60 km długości. Gazociąg przyłączeniowy Przywodzie-Dolna Odra został przekazany do eksploatacji. To oznacza, że dwa nowe bloki gazowo-parowe elektrowni będą zasilane gazem ziemnym. 26 września, trzy miesiące przed zakładanym terminem, uroczyście otwarto zawór.

📢 Spłonęli w aucie na A1. BMW zderzyło się z KIA? Po wypadku rodzina spłonęła w aucie na autostradzie. Informacje policji 26.09.2023 Koszmarny wypadek na autostradzie A1 miał miejsce tydzień temu. Po zderzeniu z BMW samochód osobowy KIA stanął w płomieniach. W środku były trzy osoby. Dwoje dorosłych i dziecko. Po tygodniu policja wydała komunikat. 📢 Wyjątkowe jesienne dekoracje z wrzosów. Zdjęcia pięknych ozdób na taras i balkon. Zobacz, jak modnie ozdobić wrzosami salon i sypialnię Dekoracyjne wrzosy w pięknych kolorach, które pojawiają się w ogrodach, sklepach i kwiaciarniach jesienią, mogą stanowić niezwykłą ozdobę tarasu, balkonu i domowego wnętrza. Zobacz, jak modnie udekorować dom wrzosami za grosze i zrobić błyskawiczną jesienną metamorfozę na czasie. Sprawdź, w jaki sposób można wyeksponować te rośliny, żeby tworzyły niepowtarzalny klimat. Polecamy piękne jesienne dekoracje.

📢 Śmiertelny wypadek na drodze. Zderzyły się dwa samochody Dwa samochody osobowe zderzyły się na drodze wojewódzkiej 142 za zjazdem w kierunku Chociwla. Jedna osoba zginęła. 📢 Te domy kupisz od komornika w okazyjnej cenie. Nowe licytacje komornicze nieruchomości z kraju. Sprawdź domy na licytacjach 26.09.23. Te domy możesz kupisz od komornika w okazyjnej cenie. Planujesz kupno nieruchomości? Jednym z pomysłów może być licytacja komornicza. Ceny wywoławcze zdecydowanie odbiegają od cen rynkowych. Sprawdź licytacje domów, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach naszego kraju. W jakiej cenie można nabyć nieruchomości od komornika? 📢 Wilk pogryzł plażowiczów w Międzyzdrojach! Wciąż jest nieuchwytny Zbiegły w kwietniu z Wolińskiego Parku Narodowego wilk, zaatakował w weekend kilka osób na plaży w Międzyzdrojach. Co najmniej dwie zostały pogryzione, w tym jedna bardzo poważnie. Mimo obławy, zwierzę nadal jest na wolności.

📢 Otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie nad morzem coraz bliżej. Kiedy przyjadą pierwsi goście? [GALERIA ZDJĘĆ] Pięciogwiazdkowy Hotel Gołębiewski powstaje w Pobierowie (gmina Rewal) właściwie od początku 2018 roku. Zakończenie inwestycji planowano wtedy na sezon 2020, ale pandemia i kłopoty z pracownikami spowodowały, że inwestycja jest opóźniona. 📢 Przyłapani na Google Street View w Szczecinie! Zobacz czy się znajdziesz! [ZDJĘCIA] Raz na jakiś czas samochody z logo Google i charakterystyczną "kopułką" na górze można spotkać na ulicach polskich miast. To wtedy powstają zdjęcia do funkcji Google Street View. Kamery mogą nas przyłapać podczas spaceru, zakupów czy spotkań z przyjaciółmi. Zobaczcie zdjęcia szczecinian wykonane przez kamery Google na terenie całego miasta.

📢 Te znane osoby urodziły się w Szczecinie. Nie tylko Bartosz Zmarlik, ale też Young Leosia czy Kamil Grosicki. Znasz ich wszystkich? Są sławni i utalentowani. Piłkarze, wokaliści, dyrygenci, a nawet modelki. Łączy ich miejsce urodzenia, Szczecin!

