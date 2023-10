Prasówka 3.10.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wybuch zbiornika ciśnieniowego w budynku w Goleniowie”?

Prasówka 3.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wybuch zbiornika ciśnieniowego w budynku w Goleniowie Około godziny 17:00 na ul. Krasińskiego w Goleniowie w jednym z budynków doszło do wybuchu zbiornika ciśnieniowego. W wyniku tego zdarzenia ucierpiała jedna osoba.

📢 Oto Martyna Kupczyk z Nasz nowy dom! Tak mieszka Martyna Kupczyk na co dzień. Szewc bez butów! Zobacz zdjęcia! 2.10.2023 Tak mieszka i żyje Martyna Kupczyk z Nasz nowy dom. Sprawdza się, że "Szewc bez butów"? Widzowie uwielbiają zdolną panią architekt, jednak niewielu z nich wie, że Martyna Kupczyk jest też mamą! Gwiazda Polsatu jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych! 📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 03.10.2023 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów!

Prasówka 3.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 03.10.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie czy masz je w domu!

📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! 03.10.2023 Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie! 📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! 03.10.2023 Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź koniecznie naszą listę!

📢 Poszukiwani przez policję ze Szczecina za udział w bójkach i ciężkich pobiciach. Rozpoznajesz ich? [ZDJĘCIA] 02.10.2023 Brali udział w bójkach i pobiciach, narażając innych na utratę życia lub zdrowia, a nieraz doprowadzając do ludzkich dramatów. Oto lista poszukiwanych przez szczecińską policję. Wizerunki oraz nazwiska tych osób znajdziecie w galerii zdjęć. 📢 Co szósty zatrudniony w goleniowskiej fabryce IKEA straci pracę. Cięcie kosztów IKEA rozstaje się ze 130 pracownikami, co stanowi 17 procent załogi zakładu produkcyjnego w Goleniowie. Powód zwolnień to niższy poziom zamówień u światowego producenta mebli.

📢 Do woja marsz, do woja. Wcielanie ochotników w "Błękitnej" 148 ochotników po raz pierwszy przekroczyło bramę koszar 12 Brygady Zmechanizowanej. To osoby, które chcą związać zawodową karierę z armią albo sprawdzić granice swoich możliwości. W trzech jednostkach 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej wcielono 580 osób.

📢 Tak mieszka na wsi Leszek Lichota i Ilona Wrońska. Tu aktorzy znaleźli swój raj. Aktorstwo to nie jest jedyna profesja „Znachora” Leszek Lichota to nowy profesor Wilczur, który wciela się w tę postać w najnowszej wersji „Znachora”. Wiele osób zastanawia się, jak wypadnie w tej roli lubiany aktor. Nie uniknie przecież porównywania do Jerzego Bińczyckiego, który po mistrzowsku zagrał profesora Wilczura w głośnej ekranizacji powieści z 1982 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana. Zobacz, jak żyje na co dzień aktorska para i gdzie znaleźli swoje miejsce na ziemi. Malownicza okolica zachwyca. Zdziwisz się czy zajmuje się Leszek Lichota, gdy nie jest na planie filmowym.

📢 Odpowie za potrącenie kobiety na przejściu dla pieszych. Jest akt oskarżenia Szczeciński sąd zajmie się sprawą wypadku drogowego na przejściu dla pieszych. W wyniku potrącenia pokrzywdzona doznała poważnego urazu głowy.

📢 Zbigniew Ziobro w Stargardzie: kompletnie zmieniliśmy filozofię myślenia o służbie więziennej Kompletnie zmieniliśmy filozofię myślenia o zakładzie karnym, o służbie więziennej – powiedział w poniedziałek w Stargardzie minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Mówił też, że bez funkcjonariuszy służby więziennej praca organów ścigania nie miałaby sensu. 📢 Od żony króla disco polo do modelki. Danuta Martyniuk coraz śmielej wkracza na salony. Żona Zenka poddała się kolejnej metamorfozie Danuta Martyniuk postanowiła wyjść z cienia swojego męża - króla disco polo, czyli Zenka Martyniuka. Co jakiś czas pojawia się publicznie i za każdym razem daje powód mediom, aby się o niej rozpisywali. Nie inaczej jest tym razem, bo Danuta Martyniuk po raz kolejny postawiła na zmiany w swoim wizerunku. 📢 Inauguracja nowego roku akademickiego na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym [ZDJĘCIA] Pomorski Uniwersytet Medyczny rozpoczął nowy rok akademicki - jubileuszowy. Studenci I roku złożyli ślubowanie.

📢 Jesień nad Bałtykiem. Choć mgliście i nieco nostalgicznie, wciąż jest pięknie [ZDJĘCIA] Do Mielna, Trzęsacza i Dziwnowa przyjeżdża coraz mniej turystów. Choć wciąż są (większość już w kurtkach) sprzedawca w cukierni-lodziarni zawyrokował: To koniec lata. 📢 11 najtańszych miast w Europie na weekend jesienią. Tam noclegi i wyżywienie nie kosztują dużo, a pogoda jest najlepsza Zastanawiacie się, gdzie w Europie jesienny urlop czy choćby weekendowa wycieczka kosztują najmniej? Brytyjscy eksperci stworzyli przydatny ranking, który wskazuje najtańsze miasta Europy na wypoczynek jesienią 2023. Pod uwagę wzięto m.in. koszty pobytu i wybór tanich hoteli i restauracji, a także – co ważne jesienią – warunki pogodowe. Przekonajcie się, które europejskie miasta są najtańsze na jesienny weekend. Tam nie wydacie majątku i nacieszycie się dobrą pogodą.

📢 Student żałował, że wynajął. Można dostać zawału! Najdziwniejsze mieszkania do wynajęcia Rozpoczyna się nowy rok akademicki, więc studenci ze zdwojoną siłą poszukują odpowiedniego lokum. W ogłoszeniach można trafić na prawdziwe miny. Zobaczcie sami jakie pokoje można znaleźć na portalach ogłoszeniowych. 📢 Nowy szczeciński most przejdzie próby obciążeniowe. Budowa przeprawy nad Regalicą ma zakończyć się do grudnia To nowa przeprawa kolejowa nad Regalicą, która ma być gotowa do 20 grudnia tego roku. 📢 Nowy Volkswagen Passat Variant B9. Pierwsze wrażenia, silniki, wstępne dane techniczne, wersje wyposażenia Gdy w sieci pojawiły się plotki o końcu Volkswagena Passata i zdecydowanym przejściu na modele z serii ID, wielu zastanawiało się nad sensem takiej decyzji i wieszczyło rychły koniec marki. Publiczną tajemnicą jest fakt, że sprzedaż elektrycznych „ID-ków” nie idzie zgodnie z planem, więc wieść o wprowadzeniu do oferty dziewiątej generacji Passata została przyjęta z dużą radością. Jak prezentuje się Passat B9? Jakie wersje będą dostępne? Czy pod maską wyląduje silnik TDI? Na polskiej statycznej prezentacji dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy.

📢 Czas wrócić na studia! Tak bawiliście się w klubie studenckim Pinokio we wrześniu [ZDJĘCIA] Przyszedł październik, więc to czas kiedy studenci wracają do uczelnianych ławek. Sprawdzamy jak bawiliście się w ostatni miesiąc studenckich wakacji. Zobaczcie jak bawił się Szczecin we wrześniu w klubie studenckim Pinokio! 📢 Pogoń - Lech: blisko nowego rekordu frekwencji. Zachwyty nad atmosferą na trybunach [ZDJĘCIA KIBICÓW] Niedzielne spotkanie Pogoni Szczecin z Lechem Poznań oglądało z trybun 20 157 widzów. - Cały czas graliśmy z 12. zawodnikiem, którym byli nasi kibice - mówił trener Portowców Jens Gustafsson. Mało brakowało, a ustanowiony zostałby nowy rekord frekwencji na Stadionie im. Floriana Krygiera.

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 02.10.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 02.10.2023 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę! 📢 Twoja emerytura od lipca zwiększy się nawet o 500 zł! "Aż grzech nie skorzystać" 02.10.2023 Kluczowe zmiany dla seniorów! Od lipca 2023 roku emerytura może wzrosnąć nawet o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek ZUS, a także kapitału początkowego podlega regularnej waloryzacji. To oznacza, że seniorzy mogę liczyć na większe pieniądze. Sprawdź ile podwyżki emerytury dostaną seniorzy już od lipca! 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 02.10.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Zobacz, jak możesz zaplanować swój urlop w Nowym Roku 02.10.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu.

📢 ZUS wydał specjalny komunikat! Pieniądze z 800 plus dopiero po złożeniu dodatkowego wniosku? 02.10.2023 Pieniądze na dzieci będą większe i cieszy to wszystkich rodziców. Już od 1 stycznia 2024 roku 500 plus zastąpi 800 plus. ZUS wydał specjalny komunikat w sprawie zmian w świadczeniu. Chodzi o dodatkowe wnioski dotyczące wypłaty pieniędzy na dzieci. Sprawdźcie szczegóły! 📢 2760 zł ekstra dodatku dla emerytów! Zobacz jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla seniorów 02.10.2023 Pieniądze to kwestia ważna nie tylko dla emerytów. Dodatkowe świadczenie w dobie szalejącej inflacji jest niczym spełnienie marzeń osób planujących miesięczny budżet. Seniorzy mogą otrzymać 230 zł miesięcznie do końca życia. Rocznie daje to aż 2760 zł! Sprawdź jak uzyskać dodatkowe świadczenie.

📢 Niewielu Polaków wie o tym dodatku. Można zyskać 550 zł, bez względu na wiek! Decyzja w ciągu miesiąca 02.10.2023 553,30 zł miesięcznie to specjalny dodatek wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jego wysokość jest stała, ale podlega on corocznej waloryzacji. Aby go otrzymać, trzeba spełniać specjalne warunki. Wyjaśniamy szczegóły.

📢 ALIMENCIARZE ze Szczecina i regionu. Policja ściga alimenciarzy, którzy nie płacą na swoje dzieci! [ZDJĘCIA] 02.10.2023 To oni nie płacą alimentów na swoje dzieci! Zobacz, kogo poszukuje zachodniopomorska policja. Brak spełnienia obowiązku alimentacyjnego grozi karą pozbawienia wolności. Tylko na Pomorzu Zachodnim policja poszukuje kilkudziesięciu osób, które uchylają się od obowiązku nałożonego na nich przez sąd. 📢 Ta moneta z PRL może być warta nawet 30 tys. złotych! Koniecznie zobacz swoje szuflady [ZDJĘCIA] 02.10.2023 Bądź szczególnie uważny sprzątając swoje szuflady. Cenne okazy mogą kurzyć się w zapomnieniu, a monety z PRL mogą być czasami warte fortunę. Sprawdź sam, czego szukać!

📢 Zapłać o ponad 120 zł mniej za prąd! Zobacz jak skorzystać ze zniżki 02.10.2023 Nowy sposób rozliczeń z klientami zaowocuje oszczędnością ponad 120 zł na rachunku za prąd, a to wszystko jeszcze w tym roku. Wyjaśniamy, o co chodzi w zniżce i jak ją uzyskać. 📢 Oto najdroższe domy na sprzedaż w Szczecinie! Musisz na nie wydać kilka milionów złotych [ZDJĘCIA] 02.10.2023 Najdroższe domy na sprzedaż w Szczecinie i regionie kosztują nawet kilkadziesiąt milionów. To luksusowe rezydencje, wytworne pałace i eleganckie wille, które spełniają nawet najbardziej wygórowane wymagania. Położone w atrakcyjnych lokalizacjach, świetnie wyposażone, z basenami i prywatnymi strefami SPA ociekają luksusem i wygodą. Czy są warte swojej ceny? Zobaczcie, jak wyglądają i ile kosztują. 📢 Jednorazowe świadczenie 1000 zł już od października. Prosty sposób, żeby je uzyskać 02.10.2023 Październik przyniesie pozytywne informacje dla wielu obywateli naszego kraju. Wówczas bowiem na waszych kontach wyląduje dodatek, który z pewnością przyda się w każdej kieszeni.

📢 Masz te banknoty? To prawdziwe skarby! Za jeden możesz otrzymać kilka tysięcy złotych! [ZDJĘCIA] 02.10.2023 O tym, że monety potrafią być warte fortunę, wiemy wszyscy. A banknoty? Mało z nas zdaje sobie sprawę, że mogą kosztować krocie. Zobacz galerię i sprawdź, czy w twoim domu nie kryją się banknoty, które znacząco powiększą objętość portfela! 📢 Spacer po Krzywym Lesie. Turyści: Bardzo nam się podoba! [ZDJĘCIA] Krzywy Las pod Gryfinem to jedna z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji regionu, a jego sława sięga daleko poza granice Polski. Nawet jesienią można spotkać tu turystów, którzy przyjeżdżają specjalnie, aby na własne oczy zobaczyć wyjątkowy las. 📢 Potrącenie rowerzysty na Rondzie Uniwersyteckim w Szczecinie Do zdarzenie doszło po godz. 7 w okolicach zjazdu w ulicę Południową. Na razie nie ma informacji o stanie zdrowia rowerzysty. Trwa usuwanie sutków wypadku. Nadal tworzą się korki. Na miejscu jest policja.

📢 Uroczysta przysięga wojskowa? Proszę bardzo, zapraszamy do Szczecinka. Ale dopiero... po wyborach Burmistrz Daniel Rak nie chciał uroczystej przysięgi wojskowej w Szczecinku. Zdaniem szefa Platformy Obywatelskiej w tym mieście ślubowanie młodych wojskowych z jednostki w Budowie to… element trwającej kampanii wyborczej. Uroczystość zamiast na szczecineckim rynku odbyła się na stadionie w Złocieńcu. 📢 Długi weekend w październiku! Pracownicy mają się z czego cieszyć. Będą mieli do odebrania wolne 02.10.2023 Kalendarz na 2023 roku zapewnia pracownikom kilka długich weekendów bez uszczerbku na stracie dni urlopowych. Co ważne, kilkudniowy wypoczynek nadejdzie już bardzo blisko. Szykujcie się na odpoczynek w październiku.

📢 Tak mieszka i żyje Paulina Krupińska-Karpiel wraz z rodziną. Góralska chata z widokiem na Giewont [ZDJĘCIA] 2.10.2023 Paulina Krupińska-Karpiel razem z mężem zamieszkują w pięknym góralskim domku. Sebastian Karpiel-Bułecka kojarzony jest przede wszystkim z muzyką. Razem mogą się chwalić szczęśliwą rodziną i pięknymi widokami z ich domku. Zobacz jak wyglądają wnętrza ich drewnianej chatki. Tak mieszka jedna z najbardziej popularnych par polskiego show-biznesu. Jakie widoki! Zobacz galerię!

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 2.10.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii! 📢 Tak mieszka i żyje Małgorzata Rozenek-Majdan z rodziną. Zobacz zdjęcia 2.10.2023 Małgorzata Rozenek-Majdan to wciąż jedna z najbardziej popularnych osobowości telewizyjnych. Znana wcześniej przede wszystkim z programu "Perfekcyjna Pani Domu", dziś jest jedną ze współprowadzących program śniadaniowy "Dzień Dobry TVN". Jak żyje i mieszka gwiazda telewizyjna? Sprawdź!

📢 Emerytury w 2024 roku będą wyższe. Tyle emeryci dostaną na swoje konta. Sprawdź najnowsze wyliczenia! 2.10.2023 To, że emerytury w 2024 roku będą wyższe, niż są obecnie jest pewne od dawna. To zakładają bowiem przepisy dotyczące waloryzacji emerytur. Ciągle jednak trwają dywagacje, ile wynosić będzie waloryzacja w 2024 roku. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur w 2024 roku. Zawierają one przykładową obecną emeryturę brutto, obecną emeryturę netto i wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji. Sprawdźcie!

📢 Tak żyją i pracują Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. Zobacz prywatne zdjęcia pary 2.10.2023 Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski to obecnie jedna z najgorętszych par polskiego show biznesu. Od kiedy oficjalnie potwierdzili, że są ze sobą chętnie dzielą się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jak spędzają wolny czas, gdzie podróżują, no i jak wspólnie pracują? To wszystko można zobaczyć na tych zdjęciach. Sprawdź!

📢 Zmiany w badaniach profilaktycznych dla kobiet. Więcej pań ma szansę ujść rakowi z życiem Pani Monika diagnozę - nowotwór piersi - usłyszała w wieku 47 lat. Jak sama mówi, żyje tylko dlatego, że w jej rodzinie były już przypadki zachorowania na raka sutka, więc od lat robiła sobie na urodziny prezent - USG piersi. Płaciła, bo nie ma w Polsce profilaktycznych darmowych badań na nowotwór piersi dla kobiet przed pięćdziesiątką. Ale będą - od listopada tego roku. - Dobra zmiana - oceniają zgodnie lekarze i Amazonki. 📢 Mecz przejdzie do historii Pogoni, więc i noty rekordowe [OCENY POGONI] Oceny zawodników Pogoni Szczecin za mecz z Lechem Poznań (5:0). Skala not 1-10. 📢 Hydrauliczna wpadka? Mało powiedziane. Bubel i fuszerka. Sprawdź popis niekompetencji fachowców z internetu Hydrauliczna wpadka w tym przypadku to mało powiedziane. Zobacz zbiór najśmieszniejszych pomyłek fachowców z polskiego internetu. Pierwsza liga bubli i fuszerek pseudofachowców. Jak ktoś mógł dokonać takiej naprawy? Kto za to zapłacił? Pytań jest mnóstwo, jednak odpowiedzi brak. Sprawdź śmieszne pomyłki hydraulików z internetu.

📢 PKO Ekstraklasa: Pogoń Szczecin – Lech Poznań 5:0. Mocny Kolejorz rozbity i bezradny w Szczecinie [ZDJĘCIA] Jak w Krakowie – piłkarzom Pogoni Szczecin udawało się na boisku prawie wszystko. W pierwszej połowie wbili Lechowi trzy bramki i mogli się skupić na zachowaniu czystego konta po stronie strat. To też się udało.

📢 Te domy kupisz od komornika w okazyjnej cenie. Nowe licytacje komornicze nieruchomości z kraju. Sprawdź domy na licytacjach 01.10.23. Te domy możesz kupisz od komornika w okazyjnej cenie. Planujesz kupno nieruchomości? Jednym z pomysłów może być licytacja komornicza. Ceny wywoławcze zdecydowanie odbiegają od cen rynkowych. Sprawdź licytacje domów, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach naszego kraju. W jakiej cenie można nabyć nieruchomości od komornika? 📢 Tak mieszkają Sławomir Zapała i Kajra. Ich urocze gniazdko jest nowoczesne i przytulne. Pokazują swój dom, a także prywatne życie [01.10] Magdalena "Kajra" Kajrowicz i Sławomir Zapała od 12 lat są szczęśliwym małżeństwem i wychowują syna, który nie tak dawno skończył 7 lat. Swoim codziennym życiem chętnie dzielą się z fanami w mediach społecznościowych. Pokazują jak się urządzili. Kilka lat temu Sławomir wspominał o budowie domu na Limanowszczyźnie, skąd pochodzi jego tata. Zobacz jak mieszkają Kajra i Sławomir.

📢 Pożar domu na Skolwinie w Szczecinie. Nikomu nic się nie stało Ogień wybuchł w nocy w budynku wielorodzinnym przy ul. Olchowej. 📢 Tyle zarabiają żołnierze w 2023 roku. Zobacz, jakie są zarobki w wojsku. Sprawdź listę płac na wszystkich stopniach Ile zarabia żołnierz? To pytanie zadaje sobie wiele młodych osób. Ruszyły już tegoroczne kwalifikacje wojskowe. Zarobki żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie. To także wiele ulg i premii finansowych. Jak kształtują się pensje na poszczególnych wojskowych stopniach w 2023 r.? Okazuje się, że różnica w wynagrodzeniach pomiędzy szeregowymi a generałami jest ogromna. Ten rok w Polsce ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. W sumie, wydatki te tylko w 2023 r. mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile z tej kwoty jest przeznaczane na pensje dla wojskowych? Sprawdziliśmy, ile zarabia się w wojsku na poszczególnych stopniach.

📢 Spacerek na Uniwerek, czyli wyjątkowe rozpoczęcie roku akademickiego w Szczecinie [ZDJĘCIA] Oklaskiwani przez mieszkańców Szczecina, rektorzy, pracownicy uczelni, studenci, przeszli dziś ulicami miasta inicjując rozpoczęcie nowego roku akademickiego 2023/2024. - Jesteśmy tu dla was - mówił na Jasnych Błoniach, prof. Waldemar Tarczyński, rektor Uniwersytetu Szczecińskiego. 📢 Marynarskie święto i piknik! Uroczysty apel przed ORP "Błyskawica" W sobotę świętowały 43. Baza Lotnictwa Morskiego i Dywizjon Okrętów Podwodnych! Przed ORP "Błyskawicą" odbył się uroczysty apel, pojawili się marynarze, a mieszkańcy mogli przyjrzeć się pokazowi wojskowej musztry oraz wziąć udział w specjalnym, marynarskim pikniku! 📢 Morsy ze Szczecinka i Białego Boru zaczęły sezon. W letniej temperaturze [zdjęcia] Z gościnnym udziałem morsów z Białego Boru szczecineccy miłośnicy morsowania zaczęli w niedzielę (1 października) sezon zimowych kąpieli. Choć na razie tylko z nazwy.

📢 To najgorsze imiona dla żon. Jakie imiona znalazły się na liście? Astrolodzy wskazują konkretne przykłady. Kto jest liście? Czy po imieniu można stwierdzić, że dana osoba będzie dobrą lub złą żoną? Ezoterycy uważają, że każde z imion niesie za sobą pewne cechy, które predysponują do bycia dobrym współmałżonkiem. Z tą opinią zgadzają się astrolodzy, także potwierdzając znaczenie imienia potencjalnej kandydatki do zawarcia związku małżeńskiego. Sprawdź listę imion, na które powinno się lub trzeba uważać.

📢 Oto imiona kobiet, które według ezoteryków będą najlepszymi żonami! Sprawdź, czy czeka was świetlana przyszłość! Czym charakteryzuje się dobra żona? Według ezoteryków już po imieniu można stwierdzić, czy dana osoba będzie właściwym małżonkiem. Jakie cechy imienia wpływają na to, że dana kobieta będzie idealną żoną? Astrologowie odsyłają do znaczenia imion, a te nadawane już dzieciom zazwyczaj nie są przypadkowo. Sprawdź listę imion kobiet, które mogą okazać się dobrym materiałem na kobietę na całe życie. 📢 Pożar samochodu na ulicy Mieszka I w Szczecinie Na szczęście nikomu nic się nie stało. 📢 Ławeczka Olka Doby w Trzebieży. Ktoś próbował zabrać tablicę pogromcy Atlantyku Nie minął jeszcze miesiąc od odsłonięcia miejsca pamięci ku czci Aleksandra Doby, a już wandale dali o sobie znać.

📢 Kobiecy golf wciąż zadziwia: najpiękniejsza sportsmenka świata ma konkurentkę Bri Teresi, zwolenniczkę Trumpa, która sprzeciwia się LGBT Bri Teresi, zdeklarowana zwolenniczka byłego prezydenta USA Donalda Trumpa, ogłosiła niedawno, że rezygnuje z pracy modelki w firmie produkującej bieliznę „Honey Birdette” w związku z wykorzystywaniem przez tę markę osoby transpłciowej do promowania damskiej bielizny.

📢 Te domy kupisz od komornika. Oto licytacje komornicze nieruchomości z całej Polski. Zobacz, za ile można kupić dom [ZDJĘCIA] 26.09.23. Te domy kupisz od komornika. Planujesz kupno nieruchomości? Pomysłem może być licytacja komornicza. Wybraliśmy kilkanaście licytacji komorniczych domów, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach naszego kraju. Sprawdź, w jakiej cenie można nabyć te nieruchomości. 📢 Wilk pogryzł plażowiczów w Międzyzdrojach! Wciąż jest nieuchwytny Zbiegły w kwietniu z Wolińskiego Parku Narodowego wilk, zaatakował w weekend kilka osób na plaży w Międzyzdrojach. Co najmniej dwie zostały pogryzione, w tym jedna bardzo poważnie. Mimo obławy, zwierzę nadal jest na wolności.

📢 Magdalena Wójcik uchodziła za jedną z najpiękniejszych Polek. Choć mężczyźni za nią szaleli, nie miała szczęścia w małżeństwie Uchodziła za jedną z najpiękniejszych Polek. Długowłosa blondynka o pełnych ustach, zgrabna i delikatna, wielokrotnie porównywana była do Brigitte Bardot czy Claudii Schiffer. Uroda Magdaleny Wójcik szła w parze z talentem, pracowitością i skromnością. Aktorka cieszyła się nie tylko wzrastającą popularnością, ale też ogromnym zainteresowaniem ze strony mężczyzn. Mimo tego nie miała szczęścia w małżeństwie. Z okazji 54. urodzin gwiazdy przypominamy jej historię.

📢 Przyłapani na Google Street View w Szczecinie! Zobacz czy się znajdziesz! [ZDJĘCIA] Raz na jakiś czas samochody z logo Google i charakterystyczną "kopułką" na górze można spotkać na ulicach polskich miast. To wtedy powstają zdjęcia do funkcji Google Street View. Kamery mogą nas przyłapać podczas spaceru, zakupów czy spotkań z przyjaciółmi. Zobaczcie zdjęcia szczecinian wykonane przez kamery Google na terenie całego miasta. 📢 HIPOKRATES 2023 Wybierz pracowników roku ochrony zdrowia - głosowanie rozpoczęte. Możesz jeszcze zgłosić swoich kandydatów do nagród. We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia.

📢 Tak wygląda największy hotel w Polsce. Byliśmy na budowie hotelu Gołębiewski w Pobierowie, praca wre [ZDJĘCIA] A tam praca wre. Hydraulicy dokręcają krany, elektrycy instalują lampy i żyrandole. Kafelkarze układają płytki, ale w drugim końcu hotelu sprzątaczki już szykują pokoje na powitanie pierwszych gości.

📢 Wielka gala Plebiscytu Medycznego HIPOKRATES 2022. Na Zamku Królewskim główne nagrody wręczył Minister Zdrowia Adam Niedzielski Nagrodziliśmy zwycięzców tegorocznej edycji Plebiscytu Medycznego Hipokrates 2022 w całej Polsce. Nasi Czytelnicy wybrali najbardziej cenionych i lubianych pracowników służby zdrowia z całego kraju. Laureaci plebiscytu odebrali nagrody podczas gali, która odbyła się w przepięknych i gościnnych wnętrzach Zamku Królewskiego w Warszawie. Zwycięzcy zgodnie mówili, że to ważne wyróżnienie i gest wdzięczności za ich pracę. 📢 Przestępcy poszukiwani w Zachodniopomorskiem Znasz ich? Skontaktuj się z policją! Co jakiś czas zachodniopomorska policja aktualizuje zbiór osób poszukiwanych w województwie. Prezentujemy nazwiska i listy gończe

