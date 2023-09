Prasówka 3.09.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 03.09.2023”?

Prasówka 3.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 03.09.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie czy masz je w domu!

📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie!

📢 Wojskowe zakończenie wakacji. Terytorialsi świętowali nad morzem [ZDJĘCIA] Defilada i pokaz sprzętu wojskowego, przysięga nowych Terytorialsów, grochówka dla każdego, kto ostatni weekend wakacji chciał spędzić z żołnierzami. Tak świętowała w sobotę przy latarni morskiej w Niechorzu 14 Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej, a z nią goście i turyści.

Prasówka 3.09: pozostałe wydarzenia

📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter.

📢 Loty "Antkiem", dobra zabawa, mnóstwo gości. To Fly Day na lotnisku w Dąbiu [ZDJĘCIA] Wielbiciele lotnictwa i nie tylko tłumnie przybyli na lotnisko w Dąbiu, gdzie odbył się dzień otwarty w Aeroklubie z Radą Osiedla Dąbie. 📢 Znamy wysokość i termin wypłaty 14. emerytury w 2023 roku. Jakie przelewy 14. emerytury dostaną seniorzy? Kto ją otrzyma? emerytura to w ostatnim czasie temat numer jeden. Nie tylko wśród seniorów. Wszyscy czekali na informację, kiedy 14. emerytura będzie wypłacana, oraz jaka będzie wysokość świadczenia. W niedzielę, 20 sierpnia 2023 roku, wszystko stało się jasne. Prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier Jarosław Kaczyński ogłosił wysokość 14. emerytury w 2023 roku, a krótko po nim Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej zdradziła, w jakim miesiącu będzie wypłacane świadczenie.

📢 Najdroższy dom na sprzedaż w Polsce znajduje się pod Warszawą. Trzeba mieć majątek, żeby tam zamieszkać Dom marzeń zlokalizowany jest w podwarszawskich Łomiankach. Kto zostanie właścicielem, tego nie wiadomo. Pewne jest, że musi mieć gruby portfel, a w nim 30 mln złotych. Dom z basenem i własnym SPA ma najwyższą cenę spośród domów w serwisie Otodom.pl, jakie obecnie można znaleźć w Polsce (2.09.2023 r.). Zobacz, jak dom prezentuje się na zdjęciach.

📢 Warszewski słoń raczej nie będzie już fontanną jak kiedyś. Konstrukcja rzeźby jest za słaba Zastępca prezydenta Szczecina rozwiewa nadzieje na przywrócenie historycznej funkcji słonia, symbolu Warszewa. Przedwojenna rzeźba ma za słabą konstrukcję, aby znów była fontanną. 📢 Tak wyglądał Szczecin ponad 20 lat temu. Tak zmieniła się stolica Pomorza Zachodniego [GALERIA] Jak wyglądał Szczecin w 2000 roku? Zobaczcie archiwalne zdjęcia w naszej galerii i oceńcie sami, co się zmieniło przez ostatnie 23 lata!

📢 Przerażające mieszkania w bloku. Zupełnie jak z horroru! Odważyłbyś się tam mieszkać? Ten, kto poszukuje mieszkania do wynajęcia dobrze wie, że przerażać w dzisiejszych czasach może nie tylko jego cena. Skrajnie nietypowe rozwiązania mogą szokować. Wiadomo, to "pod wynajem", ja tu mieszkał nie będę. Ubikacja w kuchni? Czemu nie? Zobaczcie mieszkania jak z horroru.

📢 Nawet 500 zł dodatku do Twojej emerytury! Takie pieniądze możesz zdobyć. Sprawdź szczegóły 02.09.2023 Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymać znacznie wyższą emeryturę! Wystarczy spełnić kilka formalnych warunków, aby otrzymać nawet 500 zł dodatku miesięcznie. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej. Sprawdź szczegóły. 📢 Dodatek 1100 zł na dziecko co miesiąc. Otrzymają je również studenci! Sprawdź jakie warunki trzeba spełnić 02.09.2023 Od tego roku jest wypłacany nowy dodatek na dziecko. Wielu Polaków może uzyskać go, nawet wtedy gdy osiągnie pełnoletność. To rzadki przypadek, kiedy rodzice po ukończeniu przez dziecko 18. roku życia mogą uzyskać jeszcze pieniądze. Aby otrzymać dodatek, wystarczy jedynie złożyć wniosek i spełnić kryteria. Sprawdź szczegóły.

📢 Polacy dostaną od rządu prawie 8000 złotych! Nie musisz składać żadnego wniosku. Sprawdź szczegóły 02.09.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie nawet 8000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy? 📢 Kraksa i utrudnienia na Niebuszewie. Motocyklista pod kołami auta Motocyklista ucierpiał w zdarzeniu, do którego doszło u zbiegu ulicy Wilczej i Jarogniewa w Szczecinie. 📢 Najpopularniejsi rolnicy w kraju pokazują swoje gospodarstwa. Tak mieszkają Gienek i Emilka i gwiazdy programu Rolnicy.Podlasie Program Rolnicy. Podlasie, choć emitowany od lat, wciąż cieszy się popularnością wśród telewidzów. Od początku gwiazdami programu są rolnicy z Plutycz i piękna rolniczka z Laszek. Nie raz odwiedzaliśmy ich gospodarstwa w Plutyczach i Laszkach. Zarówno Emilka, jak i Gienek są bardzo naturalni, cechuje ich pogoda ducha i szczerość. Te cechy doceniają widzowie show, emitowanego na kanale Focus TV. Zobaczcie ich domy!

📢 Bezczelni uczniowie trafili na kontrę. Nauczyciel też potrafi! Najlepsze hity sprawdzianów na początek roku szkolnego Niestety, to już koniec wakacji i przed nami kolejny rok szkolny, a więc i klasówki. Niektórzy uczniowie podczas sprawdzianów zamiast wykazać się wiedzą wolą napisać lub narysować coś głupiego. Nauczyciele się tym irytują, ale wielu odpowiada uczniom kąśliwą ripostą! Zobaczcie kolejną odsłonę hitów sprawdzianów, w której tym razem koncentrujemy się na ripostach nauczycieli.

📢 Tyle kosztują akcesoria i dodatki z czasów PRL. Oto unikaty rodem z PRL. Masz je w domu? Kolekcjonerskie monety, bombki i meble Wystrój domów w PRL był specyficzny. Choć dziś ten styl może wydawać się nieco przestarzały, kolekcjonerzy z całej Polski stale poszukują unikatowych przedmiotów pochodzących z tamtej epoki. Warto przejrzeć stare rzeczy składowane na strychu i sprawdzić, czy nie macie unikatów z lat 70. Niektóre mogą być warte fortunę. Sprawdźcie, jakie rzeczy i za jaką cenę sprzedają internauci na OLX.

📢 Tak wyglądają dilerzy i handlarze narkotyków ze Szczecina i regionu. Pomóż policji ich złapać! [ZDJĘCIA] 02.09.2023 Kilkudziesięciu dilerów i handlarzy narkotyków jest poszukiwanych przez policję w Szczecinie i regionie. Te osoby są ścigane za wprowadzanie do obrotu narkotyków i czerpanie z handlu środkami odurzającymi korzyści majątkowych. W tym gronie są zarówno osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Kojarzysz twarz któregoś z nich? 📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 02.09.2023 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę!

📢 Mały szczegół, a wielka strata! Ci seniorzy nie dostaną 14. emerytury 02.09.2023 Złe informacje dla pewnej grupy seniorów czekającej na wypłatę 14. emerytury. Część emerytów nie dostanie tego świadczenia. Kto powinien się martwić i dlaczego? Co warto wiedzieć o wypłacie "czternastki"? Na wszystkie te pytania odpowiadamy w naszym artykule! 📢 14. emerytura po zmianach! Znamy oficjalne wyliczenia. Tyle otrzymają seniorzy 02.09.2023 Wiemy jakie będą stawki 14. emerytur po zmianach. Prezes PiS, Jarosław Kaczyński zapowiedział wyższą stawkę świadczenia, niż pierwotnie zakładano. Sprawdź, jaka 14. emerytura ci przysługuje i kiedy otrzymasz pieniądze! 📢 ZUS wydał specjalny komunikat! Pieniądze z 800 plus dopiero po złożeniu dodatkowego wniosku? 02.09.2023 Pieniądze na dzieci będą większe i cieszy to wszystkich rodziców. Już od 1 stycznia 2024 roku 500 plus zastąpi 800 plus. ZUS wydał specjalny komunikat w sprawie zmian w świadczeniu. Chodzi o dodatkowe wnioski dotyczące wypłaty pieniędzy na dzieci. Sprawdźcie szczegóły!

📢 Nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Prokuratura nie miała litości 34-letni mężczyzna, który pędził po ulicach Szczecina pod wpływem narkotyków i nie zatrzymał się do kontroli, odpowie za sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy drogowej. To nie pierwsze takie jego zachowanie. 📢 Tak mieszka i żyje Paulina Krupińska-Karpiel wraz z rodziną. Góralska chata z widokiem na Giewont [ZDJĘCIA] 2.09.2023 Paulina Krupińska-Karpiel razem z mężem zamieszkują w pięknym góralskim domku. Sebastian Karpiel-Bułecka kojarzony jest przede wszystkim z muzyką. Razem mogą się chwalić szczęśliwą rodziną i pięknymi widokami z ich domku. Zobacz jak wyglądają wnętrza ich drewnianej chatki. Tak mieszka jedna z najbardziej popularnych par polskiego show-biznesu. Jakie widoki! Zobacz galerię!

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 2.09.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Tak Marcin Prokop wyglądał w młodości. Miał długie włosy!Tak 30 lat temu wyglądał prowadzący Dzień Dobry TVN 2.09.2023 Marcin Prokop to znana osobowość telewizyjna. Dziennikarz, prezenter, felietonista i pisarz w jednej osobie, znany przede wszystkim z programu śniadaniowego Dzień Dobry TVN chętnie dzieli się swoimi zdjęciami. Nie tylko tymi bieżącymi, ale również archiwalnymi. Stąd możemy się dowiedzieć, jak Marcin Prokop wyglądał 20, a nawet 30 lat temu, kiedy był jeszcze nastolatkiem, bądź studentem. Zobacz te zdjęcia! 📢 Joanna Krupa z córeczką. Zobacz, jak żyje, mieszka i pracuje supermodelka Joanna Krupa [ZDJĘCIA] 2.09.2023 Joanna Krupa, supermodelka rozdarta między Polskę i Stany Zjednoczone, jest bardzo dumną mamą. Bardzo chętnie dzieli się zdjęciami ze swoją córeczką w mediach społecznościowych. Zobacz Joannę Krupę, jurorkę telewizyjnego show Top Model - w roli kochającej mamy.

📢 Poszukiwani za kradzieże z włamaniem. Uważaj, mogą okraść twój dom. Szuka ich zachodniopomorska policja LISTA, ZDJĘCIA 2.09.2023 Oto osoby poszukiwane za kradzieże z włamaniem - lepiej na nich uważaj! Uważaj, bo te osoby mogą okraść Twoje mieszkanie. Sprawdź najnowszą lista poszukiwanych przez policję zachodniopomorską z art. 279 § 1 - kradzież z włamaniem. Sądy bądź prokuratury wydały listy gończe za kilkudziesięcioma osobami z woj. zachodniopomorskiego. Sprawdź listę!

📢 Pili alkohol i jechali autem. Poszukuje ich zachodniopomorska policja. Sprawdź nową listę 2.09.2023 Oto listy gończe za osobami, które prowadziły samochód pod wpływem alkoholu, bądź innych środkach odurzających. Zachodniopomorska policja - na wniosek sądu, bądź prokuratury - poszukuje obecnie co najmniej kilkudziesięciu takich kierowców. Sprawdź listę osób poszukiwanych z art. 178a § 1 - prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym przez osobę będącą w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

📢 Tak żyją i pracują Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. Zobacz prywatne zdjęcia pary 2.09.2023 Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski to obecnie jedna z najgorętszych par polskiego show biznesu. Od kiedy oficjalnie potwierdzili, że są ze sobą chętnie dzielą się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jak spędzają wolny czas, gdzie podróżują, no i jak wspólnie pracują? To wszystko można zobaczyć na tych zdjęciach. Sprawdź! 📢 Polityka to gra zespołowa - wygrywają zespoły, a nie indywidualne ambicje Rozmowa ze Zbigniewem Boguckim, wojewodą zachodniopomorskim. 📢 Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło listę kandydatów do Sejmu w okręgu szczecińskim Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk i posłowie Leszek Dobrzyński i Artur Szałabawka znaleźli się na pierwszych trzech miejscach listy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu w okręgu 41. "szczecińskim". PiS wystawiło 24 kandydatów na 12 miejsc.

📢 Jest wstępna zgoda na sprzedaż atrakcyjnych gruntów w Szczecinie Radni z komisji budownictwa pozytywnie zaopiniowali pakiet projetów uchwał umożliwiających sprzedaż atrakcyjnych gruntów w Szczecinie. 📢 Niesamowita akcja TOZ. Starsza pani przed śmiercią zadbała o kota Działacze Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami uratowali kota, który po śmierci właścicielki w szpitalu, od dwóch tygodni przebywał zamknięty w domu. Starsza pani zadbała o pupila zostawiając mu miski z wodą i jedzeniem.

📢 Stargardzkie obchody 84. rocznicy napaści Niemiec na Polskę [ZDJĘCIA] Cmentarz Wojenny w Stargardzie po raz czwarty był miejscem wojewódzkich obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej. O 4:45 ciszę na Międzynarodowym Cmentarzu Wojennym przy ul. Reymonta wypełniły dźwięki uroczystości związanych z 84. rocznicą napaści Niemiec na Polskę. Mimo wczesnej pory hołd bohaterom oddali mieszkańcy w towarzystwie gości z całego regionu, organizacji społecznych, przedstawicieli władz, służb mundurowych i duchowieństwa.

📢 Studenci będą wracali do Szczecina na uczelnie. Za ile mogą wynąjąć mieszkanie? Dla studentów szukających mieszkania na kolejny rok akademicki wiadomości z rynku najmu mieszkań z jednej strony są dobre, z drugiej niekoniecznie. Z raportu Expandera i Rentier.io wynika, że liczba ogłoszeń o wynajmie mieszkań zwiększyła się o około 15 proc., ale jednocześnie stawki za wynajem poszły w górę. 📢 Milion kierowców przejechało przez tunel pod Świną W ciągu dwóch miesięcy funkcjonowania tunelem pod Świną przejechało milion kierowców poinformował w piątek świnoujski magistrat. Kierowcą z numerem 1 000 000 okazała się mieszkanka miasta. 📢 Pani Prezydent pewnie jeździ tylko samochodem i nie wie co dzieje się na placu Zwycięstwa w Szczecinie Oburzyły mnie słowa pani Prezydent Anny Szotkowskiej w sprawie przystanku autobusu linii 75 przy Bramie Portowej. Ona po Szczecinie pewnie jeździ tylko samochodem, więc nie wie co się dzieje z komunikacją miejską w mieście - pisze nasz czytelnik i podaje kolejne argumenty za natychmiastowym utworzeniem tam przystanku.

📢 Trener Gustafsson o sytuacji Stipicy: Pogoń tworzymy „my”, nie „ja” Nie milkną echa przesunięcia do zespołu rezerw Dante Stipicy, czyli jednego z najlepszych piłkarzy Pogoni Szczecin w ostatnich sezonach. O decyzji mówi także trener Portowców, Jens Gustafsson. - Decyzja dotycząca Dantego Stipicy była trudna, ale w mojej ocenie niezbędna, żebyśmy mogli jako zespół iść dalej razem - mówi szkoleniowiec.

📢 24-letnia Natalia zmarła po cesarce. Tragiczna śmierć młodej mamy w słupskim szpitalu 24-letnia pani Natalia z Tuchomia koło Bytowa zmarła w słupskim szpitalu dwa tygodnie po urodzeniu dwójki chłopców. Prokuratura Okręgowa w Słupsku prowadzi postępowanie dotyczące narażenia młodej matki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. 📢 Kierujący wojskową ciężarówką zderzył się z busem na DK 6. Jedna osoba poszkodowana [ZDJĘCIA] Do groźnego zdarzenia drogowego doszło na drodze krajowej numer 6. Jedna osoba poszkodowana, obowiązuje ruch wahadłowy.

📢 Beata Ścibakówna poszła w tej sukience na wesele i... wyglądała niczym Barbie! Kreacja idealna dla pań z małym biustem Beata Ścibakówna zachwyciła kolejnym wyborem modowym! Aktorka wybrała się na ślub i wesele, a swoje zdjęcia z imprezy wrzuciła na social media. Przy poście posypały się komentarze, w których gwiazdę porównywano do Barbie i komplementowano jej urodę. Tym razem Ścibakówna zdecydowała się na różową sukienkę midi. 📢 Poród w karetce. Na świat przyszła zdrowa dziewczynka Nie zdążyła do szpitala. Urodziła się w drodze do niego. Mowa o Oliwii, która przyszła na świat dzisiejszej nocy, w karetce. 📢 Już za miesiąc miliony Polaków będzie zarabiało więcej. To nowy dodatek do pensji 01.09.2023 Wynagrodzenie minimalne w 2023 roku wzrosło już raz, w styczniu. Tymczasem od lipca resort pracy szykuje kolejną podwyżkę płacy minimalnej. W górę pójdzie minimalna krajowa, co sprawi, że wiele osób będzie otrzymywało wyższe wynagrodzenia. Ile będzie wynosiło?

📢 Oni nie płacą na własne dzieci! Alimenciarze ze Szczecina i regionu poszukiwani przez policję. Publikujemy ich wizerunek [ZDJĘCIA] 01.09. To oni nie płacą alimentów na swoje dzieci! Zobacz, kogo poszukuje zachodniopomorska policja. Brak spełnienia obowiązku alimentacyjnego grozi karą pozbawienia wolności. Tylko na Pomorzu Zachodnim policja poszukuje kilkudziesięciu osób, które uchylają się od obowiązku nałożonego na nich przez sąd.

📢 Niebezpieczne kobiety ze Szczecina. Poszukuje ich policja. Prezentujemy ich wizerunek. Rozpoznajesz je? [ZDJĘCIA] 01.09.2023 Policja poszukuje tych kobiet ze Szczecina. W bazie policji są poszukiwane za kradzieże, podrabianie dokumentów, niepłacenie alimentów i nie tylko. Może rozpoznajecie którąś z tych kobiet? Prezentujemy opublikowane przez policję dane - twarze i nazwiska. 📢 Te urządzenia pożerają najwięcej prądu w Twoim domu! Zaskakujące wyliczenia 01.09.2023 Mamy lipiec, a to oznacza, że już niedługo okaże się, ile w przeciągu roku zużyliśmy prądu. Kluczowe jest zużycie, które powinniśmy ograniczyć. Warto w tym celu odłączyć od prądu urządzenia, które zżerają go najwięcej. Jednak jakie sprzęty utrudniają nam oszczędzanie prądu? Ta lista was zaskoczy!

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 01.09.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 Te domy kupisz od komornika w okazyjnej cenie. Nowe licytacje komornicze nieruchomości z kraju. Sprawdź domy na licytacjach 01.09.2023 Te domy możesz kupisz od komornika w okazyjnej cenie. Planujesz kupno nieruchomości? Jednym z pomysłów może być licytacja komornicza. Ceny wywoławcze zdecydowanie odbiegają od cen rynkowych. Sprawdź licytacje domów, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach naszego kraju. W jakiej cenie można nabyć nieruchomości od komornika?

📢 Obwodnica Przecławia i Warzymic jest już gotowa. Droga do przyszłości [ZDJĘCIA] Czwartek. Godz. 12.33. Najpierw z ronda Hakena wjechał w nową obwodnicę Przecławia i Warzymic pojazd autoholowania. Potem volkswagen, peugeot, toyota... Mogły wjechać, bo jest już gotowy pierwszy etap budowy zmienionego przebiegu DK13 od Szczecina do granicy polsko-niemieckiej w Rosówku. 4,2 km bezkolizyjnej dwupasmówki.

📢 Pogoń Szczecin ukarała Dante Stipicę. Złamał podstawową zasadę drużyny Dante Stipica szybko do ekstraklasowej Pogoni Szczecin nie wróci. Jego oświadczenie ma mocne konsekwencje, a nie jest wykluczone, że sprawa nie będzie miała kolejnych następstw. 📢 Oto mamy które dostaną specjalny dodatek 1500 zł! Warunek na dostanie pieniędzy jest banalnie prosty 31.08.2023 Te mamy w Polsce mogą otrzymać specjalny dodatek w wysokości lekko ponad 1500 złotych! Program „Mama 4+” to świadczenie uzupełniające, które ma zagwarantować niezbędne środki do życia osobom spełniającym określone warunki. Wyjaśniamy jak otrzymać świadczenie.

📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 31.08.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy? 📢 Zmiany w wojsku. Nowy dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej Od 11 września pułkownik Dariusz Czekaj będzie nowym dowódcą 12 Brygady Zmechanizowanej. 📢 Kinga Preis na przestrzeni czasu przeszła sporą metamorfozę. Zmieniła kolor włosów i sporo schudła. Jak wyglądała kiedyś? Kinga Preis to aktorka bardzo lubiana i ceniona zarówno przez widzów, jak i branżę show-biznesu. Gwiazda znana jest szerszej publiczności z serialu „Ojciec Mateusz”, gdzie gra gospodynię księdza Natalię. 31 sierpnia obchodzi 52. urodziny. Z tej okazji prezentujemy, jak zmieniała się przez lata.

📢 Czasowe wyłączenie tunelu pod Świną. Będą usuwane przecieki Planowane jest kolejne nocne wyłączenie z eksploatacji tunelu pod Świną. Powodem jest między innymi usuwanie przecieków w pasie drogowym. 📢 Wielkie pożegnanie wakacji w Międzyzdrojach już w najbliższą niedzielę Międzyzdrojscy przedsiębiorcy postanowili, że to oni zorganizują w swojej miejscowości imprezę na pożegnanie wakacji. Skrzyknęli się i w niedzielę 3 września w południe zapraszają na imprezę "Spędź z nami ostatni dzień wakacji". 📢 Lotnicze połączenia z Goleniowa. Wiemy jak będą latały samoloty w sezonie jesiennym Mamy pewne nowości w połączeniach lotniczych - mówi Krzysztof Domagalski, rzecznik lotniska Szczecin-Goleniów. - Ale póki co, to nic się z lotami nie zmienia. Nowa siatka lotów będzie obowiązywać jesienią. Co się zmieni?

📢 Prezydent Andrzej Duda w Szczecinie. Odsłonił pomnik Bohaterów Stycznia '71 Od odsłonięcie pomnika Bohaterów Stycznia '71 przed Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim na Wałach Chrobrego rozpoczęły się szczecińskie obchody Sierpnia '80. W uroczystościach udział bierze prezydent RP Andrzej Duda.

📢 Wygrał w lotto aż 14 razy i zarobił fortunę. Oto jego sposób. Zobacz jak wygrać w lotto 30.08.2023 O wygraniu głównej nagrody w lotto marzy wiele osób, a temu mężczyźnie udało się to aż 14 razy! Matematyk wykorzystał swoje wykształcenie i wymyślił system, dzięki któremu zgarnął grube miliony. Jak tego dokonał?

📢 Rusza największa inwestycja w historii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Czas na realizację marzeń W przyszły poniedziałek ruszy największa inwestycja w historii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Za ponad pół miliarda złotych przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie powstanie - w ciągu dokładnie 33 miesięcy - najnowocześniejszy ośrodek kliniczno-dydaktyczno-badawczy w tej części Europy. - To jest naprawdę epokowa chwila. Moment, który zmieni nie tylko naszą uczelnię, ale również Szczecin i całe Pomorze Zachodnie - zapewnił przed podpisaniem umowy z wykonawcami prof. Bogusław Machaliński, rektor PUM.

📢 Rusza budowa węzła SKM Szczecin Turzyn. Będzie nowy parking Wykonawca wszedł na plac budowy węzła przesiadkowego przy stacji Szczecin Turzyn. To element miejskiej inwestycji towarzyszącej budowie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. 📢 Magda Umer, Andrus i Mozil zachwycili publiczność w Moczyłach [ZDJĘCIA] Magda Umer, Czesław Mozil, Artur Andrus wystąpili w sobotę podczas imprezy „Dolina Dolnej Odry Poezją Śpiewana”. Oklaskiwały ich setki miłośników talentu artystów. 📢 Świnoujście pełne turystów i to tych jednodniowych To przez otwarty pod koniec czerwca tunel. To on spowodował, ze do Świnoujścia zajeżdża teraz sporo turystów, aby na własnej skórze przekonać się ile trwa przejazd do centrum miasta. Przez lata turyści, aby dostać się na wyspę Uznam albo musieli czekać w długich kolejkach do promu, albo tez zostawiali swoje auta przed promem pasażerskim i na piechotę przeprawiali się na druga stronę. Konsekwencja tego szybkiego przejazdu do miasta są teraz zapchane parkingi, a nad samym morzem ulice zastawione są samochodami. To nie wszystkim mieszkańcom się podoba, bo przez lata przyzwyczaili się do spokoju i zdecydowanie mniejszego ruchu w swojej miejscowości.

📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 27.08.2023 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość. 📢 Dzieci o tych imionach są najmądrzejsze. Oni wyrosną na przyszłych geniuszy. Sprawdź listę 27.08.2023 Wybierając imię dla dziecka, rodzice myślą o tym, aby było ładne, brzmiało i pasowało do nazwiska. Czy mają świadomość, że przy takim wyborze decydują również o mądrości malucha? Sprawdź, które dzieci wyrosną na prawdziwych geniuszy.

📢 Oni mają trudny charakter. Osoby o tych imionach są uparte i wredne. Z nimi ciężko się dogadać 27.08.2023 Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. Te osoby bywają uparte i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Badacze zajmują się rozszyfrowaniem psychologicznych aspektów ludzkich imion i ich zależnościami. Zobacz, jakie jest znaczenie tych imion. 📢 Najłagodniejsze rasy psów dla dziecka. Psy tych ras nadają się idealnie [LISTA] 27.08.2023 Psychologowie nie mają wątpliwości, towarzystwo psa w dzieciństwie ma wiele bardzo dobroczynnych wpływów na rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny dzieci. Aby jednak maluch mógł w pełni czerpać z korzyści, jakie daje obecność psa w domu, musimy wiedzieć, jaka rasa będzie najlepsza. Jakiego psa wybrać dla dziecka? Przedstawiamy najlepsze rasy psów dla najmłodszych

📢 Wnętrza schronu przy ul. Starzyńskiego w Szczecinie. Zobacz, jak się prezentują [ZDJĘCIA] To jeden z najlepiej utrzymanych schronów w Polsce - twierdzą historycy i miłośnicy tego typu budowli, którzy już kilka razy weszli do środka i zwiedzili cały obiekt. 📢 Hotel Bałtyk w Międzyzdrojach odzyska dawny blask. Co tam będzie? Odwiedzamy plac budowy [WIZUALIZACJE, ZDJĘCIA] Przez lata budynek był wizytówką Międzyzdrojów, ale tą niechlubną. Niszczał na oczach mieszkańców, a turyści dziwili się, że tak wspaniała bryła nie odzyskuje dawnego blasku. Dawny hotel "Bałtyk" wielokrotnie zmieniał właściciela. Dopiero kiedy obiekt kupiła od syndyka spółka Meritum, zaczęło się tam coś dziać.

📢 Przestępcy poszukiwani w Zachodniopomorskiem Znasz ich? Skontaktuj się z policją! Co jakiś czas zachodniopomorska policja aktualizuje zbiór osób poszukiwanych w województwie. Prezentujemy nazwiska i listy gończe

