Prasówka 3.08.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „To najgorsze imiona dla żon. Jakie imiona znalazły się na liście? Astrolodzy wskazują konkretne przykłady. Kto jest liście? 02.08.2023”?

Prasówka 3.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 To najgorsze imiona dla żon. Jakie imiona znalazły się na liście? Astrolodzy wskazują konkretne przykłady. Kto jest liście? 02.08.2023 Czy po imieniu można stwierdzić, że dana osoba będzie dobrą lub złą żoną? Ezoterycy uważają, że każde z imion niesie za sobą pewne cechy, które predysponują do bycia dobrym współmałżonkiem. Z tą opinią zgadzają się astrolodzy, także potwierdzając znaczenie imienia potencjalnej kandydatki do zawarcia związku małżeńskiego. Sprawdź listę imion, na które powinno się lub trzeba uważać.

📢 Poszukiwani za kradzieże z włamaniem. Uważaj, mogą okraść twój dom. Szuka ich zachodniopomorska policja LISTA, ZDJĘCIA Oto osoby poszukiwane za kradzieże z włamaniem - lepiej na nich uważaj! Uważaj, bo te osoby mogą okraść Twoje mieszkanie. Sprawdź najnowszą lista poszukiwanych przez policję zachodniopomorską z art. 279 § 1 - kradzież z włamaniem. Sądy bądź prokuratury wydały listy gończe za kilkudziesięcioma osobami z woj. zachodniopomorskiego. Sprawdź listę!

📢 Kobiety poszukiwane przez policję z woj. zachodniopomorskiego. Mogą być niebezpieczne! Sprawdź nową listę Policja zachodniopomorska poszukuje obecnie ponad 1.500 osób. Wydano za nimi listy gończe za przeróżne przestępstwa. Wśród poszukiwanych jest też ponad 100 kobiet. Mogą być niebezpieczne. Sprawdź najnowszą listę poszukiwanych kobiet w woj. zachodniopomorskim.

Prasówka 3.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak żyją i pracują Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. Zobacz prywatne zdjęcia pary Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski to obecnie jedna z najgorętszych par polskiego show biznesu. Od kiedy oficjalnie potwierdzili, że są ze sobą chętnie dzielą się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jak spędzają wolny czas, gdzie podróżują, no i jak wspólnie pracują? To wszystko można zobaczyć na tych zdjęciach. Sprawdź!

📢 Pili alkohol i jechali autem. Poszukuje ich zachodniopomorska policja. Sprawdź nową listę Oto listy gończe za osobami, które prowadziły samochód pod wpływem alkoholu, bądź innych środkach odurzających. Zachodniopomorska policja - na wniosek sądu, bądź prokuratury - poszukuje obecnie co najmniej kilkudziesięciu takich kierowców. Sprawdź listę osób poszukiwanych z art. 178a § 1 - prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym przez osobę będącą w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. 📢 Oto najniższa krajowa w 2024 roku w Polsce. Oto prognozowane wyliczenia płacy minimalnej. Będzie podwyżka? Sprawdź! Najniższa krajowa w Polsce. Wynagrodzenie minimalne w 2024 roku ma wzrosnąć nawet o kilkaset złotych! Eksperci twierdzą, że podwyżka może wynieść nawet 20 procent. Od lipca 2023 roku, płaca minimalna wzrosła i wynosi obecnie 3600 zł złotych brutto. Zastanawiasz się jak to będzie wyglądało w przyszłym roku? Czy najniższa krajowa pójdzie w górę? Jakie zmiany będą w 2024?Sprawdź szczegóły!

📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie! 📢 Zamknięta okulistyka w szpitalu na Arkońskiej w Szczecinie. Powodem brak specjalistów Na dwa miesiące, czyli do października, został zawieszony oddział okulistyczny szpitala wojewódzkiego w Szczecinie. Powód? Brakuje specjalistów.

📢 David Healy, trener Linfield FC: Postaramy się zagrać najlepiej jak potrafimy [ZDJĘCIA] Przed nami duże wyzwanie. Pogoń ma wielu klasowych piłkarzy i mniej więcej wiemy, czego się możemy jutro spodziewać - mówił szkoleniowiec Linfield FC przed rewanżowym spotkaniem z Pogonią Szczecin w II rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy.

📢 Jak dojechać na Krzekowo? "Piątka" jeździ wahadłowo Od soboty dotarcie na Pogodno, Krzekowo i dalej na Bezrzecze nie jest łatwe - z powodu likwidacji pętli tramwajowej działa tam komunikacja zastępcza. I na to, o dziwo, mieszkańcy nie narzekają. Najwięcej powodów do krytyki mają kierowcy, którzy stoją w gigantycznym korku. By wjechać - od al. Wojska Polskiego - w ul. Mickiewicza. 📢 Chwycił za nóż i zaatakował współwięźnia. Wyrok za próbę zabójstwa w więziennej kuchni Odurzył się prawdopodobnie proszkiem do prania, chwycił za nóż i zaatakował współwięźnia. Liczył, że sąd uzna, że był niepoczytalny i umorzy sprawę. Przeliczył się o całe dwanaście lat. 📢 Ognista Małgorzata Tomaszewska w bieliźnie GALERIA ZDJĘĆ. Piękna prezenterka niczego w życiu nie żałuje 2.08.2023 Małgorzata Tomaszewska ma 34 lata i jest jedną z najbardziej lubianych prezenterek telewizyjnych. Jest też córką legendarnego bramkarza reprezentacji polski Jana Tomaszewskiego. Dziennikarka bardzo często publikuje gorące zdjęcia w Internecie, na których zachwyca urodą i swoją nienaganną figurą. ZOBACZCIE ZRESZTĄ SAMI...

📢 Motorniczowie wstrząśnięci warunkami na pętli Pomorzany Motorniczy opisują warunki, w jakich muszą pracować na budowanej pętli Pomorzany. Boją się, że może dojść do wypadku. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego przyjął uwagi. 📢 Jak Szczecin wyglądał z lotu ptaka w pierwszej połowie XX wieku? Zobacz galerię Szczecin, którego już nie ma. Tak wyglądało Stare Miasto z lotu ptaka w pierwszej połowie XX wieku. To było inne miasto niż współcześnie.

📢 7600 zł podwójnej emerytury dla wdowy lub wdowca. Tak dostaniesz dodatkowe świadczenie po śmierci męża, żony. Projekt ustawy już w Sejmie Podwójna emerytura dla wdowy i podwójna emerytura dla wdowca. Wedle projektów będzie można ubiegać się o dwie emerytury z tytułu śmierci małżonka. Aktualnie możesz dostać rentę rodzinną lub zachować swoją emeryturę, ale nie dostaniesz obu. Jaka może być kwota nowego świadczenia dla wdowy lub wdowca? Chodzi o kwotę nawet 7600 zł.

📢 Oto kryształy z PRL warte fortunę! To szkło jest dziś gratką dla kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu! ZDJĘCIA W okresie PRL kryształowe wyroby były w Polsce bardzo popularne. Z biegiem lat zyskiwały one na wartości. Dziś mają już nie tylko wartość użytkową, ale przede wszystkim kolekcjonerską. Mogą kosztować naprawdę duże pieniądze. Poszukują ich pasjonaci przedmiotów z minionej epoki. Często, za wyroby te są oni w stanie zapłacić bardzo dużo. Sprawdź, czy masz w domu te kryształowe wyroby z okresu PRL! 📢 Młodzi judocy na zgrupowaniu sportowym w Starym Kaleńsku koło Czaplinka [ZDJĘCIA] Zawodniczki i zawodnicy Klubu Judo Samuraj Koszalin, UKS Tori Dąbrowa i Klubu Sportowego Judo Victoria Nowa Wieś Warszawska od ubiegłego tygodnia doskonałą formę na zgrupowaniu sportowym w Starym Kaleńsku koło Czaplinka.

📢 Tak urządziła się Natalia Siwiec. Zobacz luksusowy dom celebrytki w Meksyku. Bajkowe wnętrza są warte krocie Natalia Siwiec uwielbia podróżować i poznawanie odległe zakątki świata. Celebrytka spełnia też co jakiś czas swoje większe i mniejsze marzenia. Podczas wyjazdu do Ameryki Północnej Natalia Siwiec zakochała się w Meksyku i tu postanowiła zainwestować oszczędności. Zobacz, jak luksusowo się urządziła celebrytka w domu w malowniczym Tulum. Koniecznie zajrzyj do wyjątkowego domu Natalii Siwiec za oceanem.

📢 Na razie na rynku najmu mieszkań panuje zastój. W Szczecinie przeciętna cena wynajmowanego mieszkania to teraz 53 zł za m kw. Z raportu Expandera i Rentier.io wynika, że stawki najmu w II kwartale spadły we wszystkich segmentach rynku. Najmocniej staniał najem średniej wielkości i dużych mieszkań. Przyczyną jest znacząca podaż przy kurczącym się popycie.

📢 Najbardziej wredne osoby! Osoby o tych imionach potrafią być złośliwe. Sprawdź kto znalazł się na liście 02.08.2023 Od dawna ezoterycy interesują się związkiem między imionami a naszymi predyspozycjami. Imię wpływa na naszą osobowość. Według niektórych teorii istnieją imiona, które są kojarzone z nerwowością. Sprawdziliśmy to i przygotowaliśmy listę imion, które są najbardziej nerwowe.

📢 Złodzieje ze Szczecina poszukiwani przez policję. Publikujemy ich wizerunek [ZDJĘCIA] 02.08.2023 Zachodniopomorska policja poszukuje mężczyzn, na których ciąży zarzut dokonania kradzieży. Niektórzy mają dodatkowo też inne zarzuty, między innymi dokonanie włamania czy oszustwo. Może rozpoznajecie którąś z tych osób? Prezentujemy twarze, miejscowości, imiona i nazwiska. 📢 Oni mają trudny charakter. Osoby o tych imionach są uparte i wredne. Z nimi ciężko się dogadać 02.08.2023 Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. Te osoby bywają uparte i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Badacze zajmują się rozszyfrowaniem psychologicznych aspektów ludzkich imion i ich zależnościami. Zobacz, jakie jest znaczenie tych imion.

📢 Dzisiaj kończy 51 lat, a figury i nóg zazdroszczą jej nastolatki. Zobacz, jak dba o siebie Justyna Steczkowska 2 sierpnia 1972 roku na świat przyszła Justyna Steczkowska. Dzisiaj jest dojrzałą, piękną, utalentowaną kobietą, która zna swoją wartość. Fani podziwiają ją za wiele rzeczy. Piosenkarka od wielu lat zachwyca nie tylko głosem, ale także idealnie szczupłą sylwetką! Jak ona to robi? Gwiazda podzieliła się tą tajemną wiedzą. 📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 02.08.2023 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha!

📢 Najłagodniejsze rasy psów dla dziecka. Psy tych ras nadają się idealnie [LISTA] 02.08.2023 Psychologowie nie mają wątpliwości, towarzystwo psa w dzieciństwie ma wiele bardzo dobroczynnych wpływów na rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny dzieci. Aby jednak maluch mógł w pełni czerpać z korzyści, jakie daje obecność psa w domu, musimy wiedzieć, jaka rasa będzie najlepsza. Jakiego psa wybrać dla dziecka? Przedstawiamy najlepsze rasy psów dla najmłodszych 📢 Ogródki działkowe na sprzedaż w Szczecinie. Wiemy ile trzeba zapłacić [LOKALIZACJA, CENY] Zobacz zdjęcia! 02.08.2023 Działki ogrodnicze na wiosnę cieszą się bardzo dużym wzięciem. W Internecie nie brakuje ogłoszeń o sprzedaży takich działek. Co wpływa na cenę? Najczęściej jest to lokalizacja i stan ogólny ogródka działowego. Ważne jest także czy do działki podciągnięte są media - woda do podlewania rośli oraz prąd. Cenę podniesie także murowana altanka, w której można nocować. Ile kosztują działki ogrodnicze w Szczecinie? Sprawdziliśmy.

📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 02.08.2023 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Te meble z PRL wracają do łask. Można je sprzedać i zarobić fortunę. Zobacz czego szukają kolekcjonerzy (ZDJĘCIA) 02.08.2023 Meble rodem z PRL choć wydają się dziś toporne i mało funkcjonalne to jednak wracają do łask. Okazuje się, że dla kolekcjonerów i miłośników antyków stanowią nie lada gratkę. Oni za stare fotele, sekretarzyki czy meblościanki są w stanie zapłacić nawet po kilka tysięcy złotych. Które z przedmiotów sprzed ponad trzydziestu lat cieszą się największym wzięciem wśród zbieraczy staroci i które są najwięcej warte? Sprawdziliśmy.

📢 Zaginieni na Pomorzu Zachodnim. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Osoby zaginione w województwie zachodniopomorskim 02.08.2023 Większość historii zaginięć ma szczęśliwy finał, ale niestety nie wszystkie. Z kilkoma zaginionymi nadal nie ma kontaktu i do dziś ich nie odnaleziono. Przypominamy osoby, które związane są z Pomorzem Zachodnim i są uznane za zaginione. 📢 Ford wpadł w poślizg i spadł z wysokiej skarpy [ZDJĘCIA] Do tego zdarzenia doszło we wtorek z rana w okolicach miejscowości Przydargiń koło Bobolic w powiecie koszalińskim. Samochód wypadł z drogi i stoczył się z wysokiej skarpy. Jedna osoba jest poszkodowana. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 02.08.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 02.08.2023 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość. 📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 02.08.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Urbex na Pomorzu Zachodnim. Opuszczone miejsca, które przyciągają poszukiwaczy przygód [LISTA] 02.08.2023 Na dworze coraz cieplej, a to sprzyja nie tylko spacerom, ale również rozpoczęciom eksplorowania opuszczonych miejsc. Urbex staje się coraz popularniejszy w Polsce. Gdzie można się na niego udać na Pomorzu Zachodnim? 📢 Już za miesiąc miliony Polaków będzie zarabiało więcej. To nowy dodatek do pensji 02.08.2023 Wynagrodzenie minimalne w 2023 roku wzrosło już raz, w styczniu. Tymczasem od lipca resort pracy szykuje kolejną podwyżkę płacy minimalnej. W górę pójdzie minimalna krajowa, co sprawi, że wiele osób będzie otrzymywało wyższe wynagrodzenia. Ile będzie wynosiło?

📢 Nawet 500 zł dodatku do Twojej emerytury! Takie pieniądze możesz zdobyć. Sprawdź szczegóły 02.08.2023 Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymać znacznie wyższą emeryturę! Wystarczy spełnić kilka formalnych warunków, aby otrzymać nawet 500 zł dodatku miesięcznie. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej. Sprawdź szczegóły.

📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 02.08.2023 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS.

📢 Oni nie płacą na własne dzieci! Alimenciarze ze Szczecina i regionu poszukiwani przez policję. Publikujemy ich wizerunek [ZDJĘCIA] 02.08 To oni nie płacą alimentów na swoje dzieci! Zobacz, kogo poszukuje zachodniopomorska policja. Brak spełnienia obowiązku alimentacyjnego grozi karą pozbawienia wolności. Tylko na Pomorzu Zachodnim policja poszukuje kilkudziesięciu osób, które uchylają się od obowiązku nałożonego na nich przez sąd. 📢 Mateusz Łęgowski, pomocnik Pogoni Szczecin: Musimy drugi raz wygrać z Linfield Sytuacja jest otwarta. Ja na razie skupiam się na tym, by grać w Pogoni i jak najdłużej cieszyć naszych kibiców – mówi Mateusz Łęgowski, pomocnik Pogoni.

📢 Polacy dostaną od rządu prawie 8000 złotych! Nie musisz składać żadnego wniosku. Sprawdź szczegóły 02.08.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie nawet 8000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy? 📢 Te domy kupisz od komornika. Oto licytacje komornicze nieruchomości z całej Polski. Zobacz, za ile można kupić dom [ZDJĘCIA] 02.08.2023 Te domy kupisz od komornika. Planujesz kupno nieruchomości? Pomysłem może być licytacja komornicza. Wybraliśmy kilkanaście licytacji komorniczych domów, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach naszego kraju. Sprawdź, w jakiej cenie można nabyć te nieruchomości.

📢 Niebezpieczne kobiety ze Szczecina. Poszukuje ich policja. Prezentujemy ich wizerunek. Rozpoznajesz je? [ZDJĘCIA] 02.08.2023 Policja poszukuje tych kobiet ze Szczecina. W bazie policji są poszukiwane za kradzieże, podrabianie dokumentów, niepłacenie alimentów i nie tylko. Może rozpoznajecie którąś z tych kobiet? Prezentujemy opublikowane przez policję dane - twarze i nazwiska.

📢 Te długi przedawniają się od lipca 2023 roku! Zobacz jakich długów nie musisz już spłacać 02.08.2023 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już w lipcu 2023 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie. 📢 Te banknoty tracą ważność do końca lipca! Masz je? Koniecznie je wymień 02.08 Jakie banknoty trzeba wymienić w lipcu 2023 roku? Banknoty, które posiadamy w swoich portfelach nie zawsze zachowują swoją ważność, a także wartość. To na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek jego wymiany. Podpowiadamy jak to zrobić!

📢 Te urządzenia pożerają najwięcej prądu w Twoim domu! Zaskakujące wyliczenia 02.08.2023 Mamy lipiec, a to oznacza, że już niedługo okaże się, ile w przeciągu roku zużyliśmy prądu. Kluczowe jest zużycie, które powinniśmy ograniczyć. Warto w tym celu odłączyć od prądu urządzenia, które zżerają go najwięcej. Jednak jakie sprzęty utrudniają nam oszczędzanie prądu? Ta lista was zaskoczy! 📢 Tak wyglądają dilerzy i handlarze narkotyków ze Szczecina i regionu. Pomóż policji ich złapać! [ZDJĘCIA] 02.08 Kilkudziesięciu dilerów i handlarzy narkotyków jest poszukiwanych przez policję w Szczecinie i regionie. Te osoby są ścigane za wprowadzanie do obrotu narkotyków i czerpanie z handlu środkami odurzającymi korzyści majątkowych. W tym gronie są zarówno osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Kojarzysz twarz któregoś z nich?

📢 Wszyscy mogą się obawiać! Rozpoczynają się masowe kontrole pracowników. Sprawdź jak wyglądają 02.08.2023 Zakład Ubezpieczeń Społecznych coraz częściej kontroluje osoby korzystające ze zwolnień lekarskich w celu wykrycia nieprawidłowości. Sprawdzani będą również lekarze, którzy wystawiają nawet po kilkadziesiąt zwolnień dziennie. Kto i kiedy może sprawdzić, co robimy w czasie choroby?

📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 02.08 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę! 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 02.08.2023 Płatność bezgotówkowa a tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 Twoja emerytura od lipca zwiększy się nawet o 500 zł! "Aż grzech nie skorzystać" 02.08 Kluczowe zmiany dla seniorów! Od lipca 2023 roku emerytura może wzrosnąć nawet o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek ZUS, a także kapitału początkowego podlega regularnej waloryzacji. To oznacza, że seniorzy mogę liczyć na większe pieniądze. Sprawdź ile podwyżki emerytury dostaną seniorzy już od lipca! 📢 Te domy kupisz od komornika w okazyjnej cenie. Nowe licytacje komornicze nieruchomości z kraju. Sprawdź domy na licytacjach 02.08.2023 Te domy możesz kupisz od komornika w okazyjnej cenie. Planujesz kupno nieruchomości? Jednym z pomysłów może być licytacja komornicza. Ceny wywoławcze zdecydowanie odbiegają od cen rynkowych. Sprawdź licytacje domów, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach naszego kraju. W jakiej cenie można nabyć nieruchomości od komornika?

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 02.08.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 Cienkie brwi, opalenizna i dzwony. Agnieszka Włodarczyk, Magda Gessler, Anna Dereszowska... Tak wyglądały gwiazdy na początku XXI wieku! Wszyscy o wiele młodsi, często wręcz o nastoletnich twarzach, ubrani zgodnie z obowiązującą wówczas modą, roześmiani i pełni energii. Przypominamy, jak polskie gwiazdy wyglądały na początku XXI wieku. Te zdjęcia zostały wykonane zaledwie około 20 lat temu, jednak od tamtego czasu niektórych wręcz trudno rozpoznać! 📢 Oto najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Są brutalni i niebezpieczni. Tak wyglądają poszukiwani za zabójstwa! Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 13 czerwca 2023 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni!

📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach. Ile dostaną emeryci w 2025 i 2026 roku? Sprawdź! 2.08.2023 Jak będzie wyglądała waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach? Już pojawiają się informacje na ten temat. Z danych tych wynika, że w 2024 roku wskaźnik waloryzacii emerytur osiągnie nieco niższy poziom, ale wciąż będzie ponad dziesięcioprocentowy. W kolejnych dwóch latach ma jednak maleć - tak ma zakładać plan rządu. Jak więc będą wyglądały emerytury po tych waloryzacjach? Sprawdź!

📢 Tak mieszka i żyje Paulina Krupińska-Karpiel wraz z rodziną. Góralska chata z widokiem na Giewont [ZDJĘCIA] 2.08.2023 Paulina Krupińska-Karpiel razem z mężem zamieszkują w pięknym góralskim domku. Sebastian Karpiel-Bułecka kojarzony jest przede wszystkim z muzyką. Razem mogą się chwalić szczęśliwą rodziną i pięknymi widokami z ich domku. Zobacz jak wyglądają wnętrza ich drewnianej chatki. Tak mieszka jedna z najbardziej popularnych par polskiego show-biznesu. Jakie widoki! Zobacz galerię!

📢 Tak Marcin Prokop wyglądał w młodości. Miał długie włosy!Tak 30 lat temu wyglądał prowadzący Dzień Dobry TVN 2.08.2023 Marcin Prokop to znana osobowość telewizyjna. Dziennikarz, prezenter, felietonista i pisarz w jednej osobie, znany przede wszystkim z programu śniadaniowego Dzień Dobry TVN chętnie dzieli się swoimi zdjęciami. Nie tylko tymi bieżącymi, ale również archiwalnymi. Stąd możemy się dowiedzieć, jak Marcin Prokop wyglądał 20, a nawet 30 lat temu, kiedy był jeszcze nastolatkiem, bądź studentem. Zobacz te zdjęcia! 📢 Joanna Krupa z córeczką. Zobacz, jak żyje, mieszka i pracuje supermodelka Joanna Krupa [ZDJĘCIA] 2.08.2023 Joanna Krupa, supermodelka rozdarta między Polskę i Stany Zjednoczone, jest bardzo dumną mamą. Bardzo chętnie dzieli się zdjęciami ze swoją córeczką w mediach społecznościowych. Zobacz Joannę Krupę, jurorkę telewizyjnego show Top Model - w roli kochającej mamy.

📢 Tak mieszka i żyje Małgorzata Rozenek-Majdan z rodziną. Zobacz zdjęcia 2.08.2023 Małgorzata Rozenek-Majdan to wciąż jedna z najbardziej popularnych osobowości telewizyjnych. Znana wcześniej przede wszystkim z programu "Perfekcyjna Pani Domu", dziś jest jedną ze współprowadzących program śniadaniowy "Dzień Dobry TVN". Jak żyje i mieszka gwiazda telewizyjna? Sprawdź!

📢 Nowy rok szkolny rozpocznie się za niespełna miesiąc. Wielu uczniów nie będzie mogło liczyć na pomoc psychologów Zarówno w województwie pomorskim, jak i zachodniopomorskim jest po 127 wakatów w szkołach i przedszkolach dla psychologów. Chętnych brak. W obliczu kryzysu psychicznego dzieci i młodzieży oraz rosnącej liczby prób samobójczych dane te są alarmujące. 📢 Mały ZUS jeszcze na 12 miesięcy, ale dla kogo? Od 1 sierpnia przedsiębiorcy, którzy korzystają z małego ZUS plus, mogą opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne przez dodatkowe 12 miesięcy. Rozszerzenie jest jednorazowe i dotyczy przedsiębiorców, którzy korzystali lub skorzystają z tej ulgi choć raz w 2023 roku.

Zarząd Klubu podjął decyzję, że na obie najbliższe rundy, niezależnie od przeciwników, z którymi przyszłoby zmierzyć się Pogoni utrzymane zostaną ceny obowiązujące w II rundzie eliminacji Ligi Konferencji oraz na meczach „Ekstraklasa premium” – informuje Krzysztof Ufland, rzecznik prasowy szczecińskiego klubu. 📢 Synoptyk nie ma dla plażowiczów w zachodniopomorskim dobrych wieści, czyli prognoza na sierpień O pogodzie, jaka nas czeka w sierpniu w naszym regionie rozmawiamy z Krzysztofem Ściborem z Biura Prognoz Pogody Calvus. 📢 Takiej kradzieży jeszcze nie było. Zniknął wielki kontener Szczeciński przedsiębiorca poszukuje wielkiego kontenera na gruz, którego nieznani sprawcy ukradli z ulicy Dunikowskiego. Do transportu musieli użyć tzw. hakowca, czyli sporej ciężarówki.

📢 Rzeczy z PRL-u dziś warte fortunę! Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Sprawdź co można sprzedać 01.08.2023 Trwa prawdziwy szał na meble i przedmioty z czasów PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Macie te rzeczy w swoich domach? Mogą być sporo warte, a fortuna czeka. Sprawdźcie w naszej galerii! 📢 Chcesz otrzymywać 800 plus? Masz czas do końca lipca żeby złożyć ten wniosek! Zobacz więcej szczegółów 01.08.2023 800 plus umożliwia rodzinom skorzystanie z dodatkowego wsparcia finansowego na każde dziecko. Wnioski o ten dodatek muszą być złożone do końca czerwca, aby uzyskać pełną kwotę wsparcia. W naszej galerii wyjaśniamy wszystkie szczegóły dotyczące programu "Rodzina 800 plus". 📢 Na nowej pętli "Pomorzany" nie będzie kasy biletowej To może być spore zaskoczenie dla pasażerów. Okienko kasowe nie wróci na pętle po zakończeniu prac. Będzie za to toaleta. Prezydent Szczecina zachęca do kupowania sieciówek przez internet.

📢 Co się będzie działo w Międzyzdrojach w tym tygodniu? Imprezy dla dzieci i dorosłych Co się będzie działo w Międzyzdrojach w nadchodzącym tygodniu, czyli wszystkie imprezy, koncerty i spotkania nie tylko na świeżym powietrzu. 📢 Rekordowa waloryzacja emerytur 2023. Takie pieniądze otrzymają emeryci od marca. Sprawdź tabelę wypłat! 31.07.2023 Waloryzacja emerytur. Oto wyliczenia emerytur brutto i netto 2023. Tyle pieniędzy mają dostać seniorzy od pierwszego marca. Stawki emerytur będą rosły w tym roku na innych zasadach niż zazwyczaj. Niektórzy emeryci będą mogli liczyć na waloryzację procentową a inni na kwotową. Waloryzacja od 1 marca będzie rekordowa i wyniesie 14,8 procent. O ile wzrośnie emerytura? Zobacz obowiązkowo! 📢 Auto kontra tramwaj. Zderzenie na placu Kościuszki Kierujący samochodem osobowym wjechał pod tramwaj linii 7. Po kolizji wstrzymany został ruch tramwajowy w kierunku Pomorzan.

📢 Hiszpanie, Grecy czy Chorwaci pewnie by nam zazdrościli standardu wypoczynku Polacy wybierający się na swój wakacyjny wyjazd w Polsce deklarują, że najważniejsza jest dla nich atmosfera miejsca, do którego się udają. Tak twierdzi aż 43 proc. respondentów. 📢 Szczeciński port to nie tylko nabrzeża, kanały, suwnice i magazyny. Zobacz co zachwyca zaraz za bramą portową [ZDJĘCIA] Przyzwyczailiśmy się, że jak mówimy o porcie w Szczecinie, to najczęściej w kontekście przeładunków, głębokości torów podejściowych, czy magazynów. Tymczasem budynki znajdujące się zaraz za bramą portową, te z czerwonej cegły — zachwycają. 📢 Znamy datę otwarcia hotelu Gołębiewski w Pobierowie! Pięciogwiazdkowy Hotel Gołębiewski powstaje w Pobierowie (gmina Rewal) właściwie od początku 2018 roku. Zakończenie inwestycji planowano wtedy na sezon 2020, ale pandemia i kłopoty z pracownikami spowodowały, że inwestycja jest opóźniona.

📢 Wczasy nad Bałtykiem, ale 100 lat temu w Darłowie. Jak wówczas plażowano? ZDJĘCIA Bałtyk, turystyka, wczasy, ale 100 lat temu lub jeszcze wcześniej. Panie w eleganckich sukniach z kapelusikami i parasolkami chroniącymi od słońca i eleganccy panowie z melonikami na głowach spacerujący w porcie Darłowo... Plaża? Tu też było inaczej. Zobaczcie, jak wówczas wyglądał port Darłowo, plaża, wczasy. 📢 Złoto Bałtyku. Wspaniałe bursztyny budzą podziw poszukiwaczy. Zobacz jakie OLBRZYMY znajdowane są na plażach Bałtyku. Niesamowite ZDJĘCIA Zobaczcie bursztyn ważący ponad 3 kg oraz wspaniałą kolejną bryłę - zwaną Królową Bałtyku. Jarosławiec - polski Dubaj nad Bałtykiem i jego skarby! Takimi eksponatami może poszczycić się Muzeum Bursztynu w Jarosławcu. Zobaczcie też, jak łowcy skarbów z Bałtyku je odnajdują. Robią to w nocy i za dnia.

