Prasówka 3.03.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tanie auta osobowe w całej Polsce. Nawet za połowę ceny. Sprawdź auta na licytacjach komorniczych”?

Prasówka 3.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tanie auta osobowe w całej Polsce. Nawet za połowę ceny. Sprawdź auta na licytacjach komorniczych Szukasz samochodu używanego i nie chcesz wydać dużej kwoty? Sprawdź w takim razie licytacje komornicze auta na portalu licytacje.komornik.pl. Znajdziesz tam wiele aut osobowych w bardzo dobrym stanie i atrakcyjnej cenie. Sprawdź oferty komorników z całej Polski, którzy spieniężają takie pojazdy.

📢 PKO Ekstraklasa: Legia Warszawa – Pogoń Szczecin 1:1. Respekt przed przeciwnikiem zdominował mecz [ZDJĘCIA] Pogoń pojechała do stolicy po morderczym meczu w Poznaniu i zgodnie z oczekiwaniami zaprezentowała zachowawczą taktykę, ale taką spokojną grą, poświęceniem w destrukcji i skutecznością w kontrach Portowcy mogła boleśniej zaskoczyć Legię Warszawa.

📢 Jaka będzie trzynasta emerytura w 2024 roku? Będzie zaskoczenie? Wyliczenia brutto i netto! Tyle pieniędzy dostaną emeryci 2.03.2024 Emeryci w 2024 roku mogą liczyć na podwyżki. Ile dodatkowych pieniędzy dostaną emeryci? Sprawdź, ile pieniędzy wpłynie na konta uprawnionych do świadczenia seniorów. Ile obecnie wynosi trzynasta emerytura w Polsce? Dodatkowe pieniądze seniorzy otrzymają w kwietniu lub maju. Sprawdź szczegóły!

Prasówka 3.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 2.03.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Oto ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 02.03.2024 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź ! 📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 02.03.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 2.03.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 2.03.2024 Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie.

📢 Oto urządzenia, które pobierają najwięcej prądu. Tyle prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! 02.03.2024 Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Te urządzenia zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę!

📢 Kot kontra pies. Najśmieszniejsze MEMY o psach i kotach. Który z czworonogów rozbawi nas do łez? Sprawdźcie! Kot kontra pies. Najśmieszniejsze memy o czworonogach. Który z nich rozbawi nas do łez? Przypominamy o najśmieszniejsze MEMY O PSACH I... KOTACH. Wszyscy kochamy nasze czworonogi, które codziennie zapewniają nam wiele powodów do śmiechu. Które z nich jest zabawniejsze? Zobaczcie nasze memy w galerii. My uważamy ten konkurs za nierozstrzygnięty, a Wy co o tym myślicie? 📢 Tymczasowy areszt dla sprawcy wypadku na Placu Rodła w Szczecinie 33-latek usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa wielu osób, spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, ucieczki z miejsca wypadku oraz spowodowania obrażeń kwalifikowanych z art. 156 oraz art. 157 kk - poinformował PAP Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie prok. Piotr Wieczorkiewicz.

📢 W WOMP-ach w Szczecinie i Stargardzie rusza akcja szczepień dziewczynek i chłopców W Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Szczecinie i w Stargardzie rozpoczęły się zapisy na szczepienie drugą dawką przypominającą przeciwko HPV. Szczepione są dziewczynki i chłopcy z roczników 2010 oraz 2011. 📢 Dwudziestu pokrzywdzonych, w tym sześcioro w stanie ciężkim lub wręcz krytycznym. Sytuacja po wypadku drogowym na pl. Rodła w Szczecinie W wypadku, do którego doszło w piątek na pl. Rodła w Szczecinie zostało pokrzywdzonych dwadzieścia osób. Czworo z nich jest w stanie ciężkim, a dwoje w stanie krytycznym - to oficjalne, potwierdzone dane dotyczące piątkowej tragedii.

📢 Życie mieszkańców Koszalina 40 lat temu. Tak wtedy wyglądało miasto [ZDJĘCIA] Jak wyglądał Koszalin w latach 80-tych? Możecie to sprawdzić na archiwalnych zdjęciach koszalińskiego fotografa Krzysztofa Sokołowa. Znajdziecie tu nie tylko fotografie przedstawiające ulice miasta, ale także relacje z imprez i uroczystości, a także ze szkół i zakładów pracy. Zapraszamy do oglądania!

📢 15 tysięcy, pompowanie i lansowanie. Kto odpowiada za podtopienia we wsi Piasek? Inwestycja potrzebna, ale narozrabiała nieźle - powiedział o nowym zabezpieczeniu przeciwpowodziowym w Piasku burmistrz Cedyni Adam Zarzycki. W piątek w wiejskiej świetlicy odbyło się spotkanie przedstawicieli Wód Polskich z mieszkańcami. Nie brakowało emocji. 📢 Miastowi są bezczelni. Nowe najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Znowu się śmieją! Zobacz najlepsze śmieszne obrazki W dzisiejszych czasach trudno uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Sprawca wypadku na al. Wyzwolenia w Szczecinie doprowadzony do Prokuratury 33-latek, który spowodował w piątek (1 marca) wypadek na al. Wyzwolenia w Szczecinie został doprowadzony do prokuratury. Jak się dowiedzieliśmy, składa wyjaśnienia. Przedstawiono mu już dwa zarzuty. 📢 Pierwsi poszkodowani w piątkowym wypadku na Placu Rodła opuszczają szpitale Sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja z poszkodowanymi we wczorajszym tragicznym wypadku na al. Wyzwolenia w Szczecinie. Na bieżąco zbieramy informacje.

📢 Szukasz mieszkania? Musisz mieć mocne nerwy! Przerażające lokale do wynajęcia Miało chyba być pięknie, a wyszło... przerażająco. Łazienka to ważna część każdego domu. Często mają ograniczony metraż, ale to nie zraża właścicieli przed urządzeniem jej w wyjątkowy sposób. Jak możecie zobaczyć na zdjęciach niektóre pomysły "dekoratorów" mogą przyprawić o gęsią skórkę...

📢 Znany ratownik ostro o wypadku w Szczecinie: "Nie pie*dol, że Ciebie to nie dotyczy" Ratownik Medyczny Jan Świtała odniósł się do tragicznego wypadku na Placu Rodła w Szczecinie. Nie przebierając w słowach, wystosował ważny apel. 📢 Najśmieszniejsze memy o teściowej. Dzień Teściowej już 5 marca. Te żarty o "mamusi" podbijają internet. A jaka jest Wasza teściowa? Zostało już tylko kilka dni. 5 marca 2024 roku będziemy znów świętować Dzień Teściowej. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o teściowej. Te żarty są hitem internetu. Zebraliśmy dla Was kilkadziesiąt żartów o matkach naszych żon i mężów. Teściowe to od lat ulubiony temat do żartów. Wcześniej Polacy opowiadali o nich dowcipy, które dzisiaj zastąpiły memy. Czy naprawdę mamy takie niedobre i złośliwe teściowe? To mit, ale nie zaszkodzi, aby trochę z nich się pośmiać.

📢 ZUT opatentował 50 wynalazków. Jest w czołówce uczelni w kraju 50 patentów udzielono Zachodniopomorskiemu Uniwersytetowi Technologicznemu w Szczecinie w ubiegłym roku. Szczecińska uczelnia zajmuje 7 miejsce w kraju pod względem liczby udzielonych praw do wynalazków. 📢 Rolnicy. Podlasie. Tak mieszkają Gienek i Emilka, najsłynniejsi rolnicy w kraju i gwiazdy programu FOKUS TV z Plutycz i Ranczo Laszki W kolejnych sezonach programu Rolnicy.Podlasie mogliśmy obserwować jak zmienia się życie jego bohaterów. Również gospodarstwa w Plutyczach i w Laszkach przeszły olbrzymie metamorfozy. U Emilki powstała m. in. serownia, a dom rolników z Plutycz przechodzi właśnie gruntowny remont. Najbardziej lubianych rolników i rolniczkę z programu Rolnicy.Podlasie odwiedzaliśmy wielokrotnie. Zobacz najciekawsze zdjęcia z naszych wizyt i nie tylko.

📢 Poważny wypadek koło Rąbina w powiecie świdwińskim. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu. Jedna osoba w szpitalu [ZDJĘCIA] Do groźnego wypadku doszło w sobotni poranek na drodze powiatowej między Rąbinem a Rąbinkiem. Zderzyły się tu dwa samochody osobowe.

📢 Rozpędzona Pogoń Szczecin przyjeżdża do stolicy na mecz z Legią Piłka nożna. Jeden z hitów rundy odbędzie się w sobotę. Po czterech zwycięstwach z rzędu Pogoń Szczecin zagra na boisku Legii Warszawa. Start o godz. 20. 📢 Mistrzowie parkowania w Koszalinie. Wyobraźnia kierowców nie zna granic! Zobacz, jak nie parkować [ZDJĘCIA] Na trawnikach, przejściach dla pieszych, na chodniku, tam, gdzie obowiązuje zakaz zatrzymywania i postoju, na dwóch miejscach parkingowych - wyobraźnia części kierowców nie zna naprawdę granic. Brak wolnego miejsca w wybranej przez nas lokalizacji nie może usprawiedliwiać parkowania w miejscach do tego niedozwolonych. Jak parkuje część koszalińskich kierowców? Zobaczcie, jak tego nie robić! 📢 Potężne podwyżki dla seniorów! Niedługo niektórych przestanie na to stać 02.03.2024 Inflacja uderzyła w nasze portfele, ale szczególnie dotkniętą przez podwyżki grupą są seniorzy. Rosnące koszty życia mocno dały im się we znaki. To jednak nie koniec! Teraz okazało się, że ceny kolejnych usług mogą pójść w górę.

📢 Waloryzacja rent i emerytur już od 1 marca! Emerycie, tyle zyskasz [WYLICZENIA] 02.03.2024 Już w najbliższy piątek 1 marca ZUS zacznie wypłacać pierwsze zwaloryzowane emerytury i renty. Im wyższe świadczenie miał emeryt lub rencista, tym więcej dostawać będzie od marca, gdyż waloryzacja jest procentowa. Zobacz na jakie emerytury mogą liczyć seniorzy.

📢 Horoskop na marzec 2024 specjalnie dla Ciebie! Trudny miesiąc dla kilku znaków zodiaków 02.03.2024 Marzec może przynieść intensywne doświadczenia uczuciowe dla osób przeżywających samotność. Horoskop na marzec 2024 wskazuje, że dla niektórych singli ten miesiąc może być czasem wyjątkowych wyzwań i trudności w sferze miłosnej. Z kolei osoby w związkach doświadczą odrzucenia ze strony swojego ukochanego. Sprawdź, jakie zmiany czekają cię w nowym miesiącu. 📢 Messenger usuwa Twoje starsze wiadomości! Stracisz wszystkie wiadomości i zdjęcia. Jest na to sposób 02.03.2024 Messenger, jeden z najpopularniejszych komunikatorów internetowych, niedawno wprowadził nową funkcję - pełne szyfrowanie wiadomości. Aktualizacja powoduje jednak problem, z którym będą musieli się zmierzyć użytkownicy aplikacji.

📢 500 plus dla emerytów. Seniorzy będą zadowoleni! Po zmianach ZUS więcej osób może dostać świadczenie 02.03.2024 500 plus dla seniora może stanowić znaczącą pomoc finansową wypłacaną co miesiąc. Od stycznia 2024 roku zmieniły się kryteria decydujące o jego przyznaniu. Komu przysługuje i jak otrzymać dodatek? Wyjaśniamy w tekście. 📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 2.03.2024 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Ta porcelana z czasów PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów szukają kolekcjonerzy. Sprawdź, ile kosztują filiżanki i serwisy z PRL 2.03 Przedmioty z PRL wracają do łask i cieszą się rosnącą popularnością. Należy do nich chociażby porcelana i ceramika, a niektóre z nich osiągają na portalach aukcyjnych naprawdę zawrotne ceny. Wiele osób traktuje porcelanę i ceramikę z czasów PRL jako dzieło sztuki. Ile kosztują obecnie? Sprawdźcie, jakie ceny w 2023 roku osiąga porcelana i ceramika z PRL na portalach aukcyjnych.

📢 Tak mieszka i żyje Joanna Opozda. Dom i ogród pięknej aktorki robią wrażenie! Taka jest na co dzień Joanna Opozda 2.03.2024 Joanna Opozda z pewnością należy do najpiękniejszych polskich aktorek. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Jowity w serialu "Pierwsza miłość" emitowanym na antenie Polsatu. Poza rolami w filmach oraz serialach, Joannę Opozdę mogliśmy również oglądać w kampaniach reklamowych znanych marek. Aktorka ma liczną grupę fanów, z którymi pozostaje w stałym kontakcie w mediach społecznościowych. Jak mieszka i żyje Joanna Opozda? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje na instagramie.

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 2.03.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach. 📢 Stare monety warte majątek! Będziesz w szoku! Zobacz, ile mogą kosztować stare monety z czasów PRL-u! 2.03.2024 Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za te stare monety nawet kilka tysięcy złotych. Sprawdź, czy masz je u siebie w domu. Może się okazać, że trzymasz prawdziwy skarb. Jedna moneta może być warta nawet 5 tysięcy złotych. Więcej szczegółów znajdziesz w galerii! Sprawdź, jakie stare monety są poszukiwane przez kolekcjonerów.

📢 Najlepsze MEMY o kobietach. Kobieta ma zawsze rację? Domyśl się! Takie są kobiety. Te śmieszne obrazki rozbawią Cię do łez! 2.03.2024 Żarty oraz MEMY o kontaktach między kobietami i mężczyznami z pewnością należą do tych najpopularniejszych. Dlaczego tak się dzieje? Kobiety i mężczyźni na wiele tematów mają zupełnie inne zdanie, mają inne podejście do życia. Kobiety często są uważane za te dojrzalsze i do których należy ostateczne zdanie. Wszak... kobieta ma zawsze rację! Doskonale wiedzę o tym internauci, którzy z przymrużeniem oka patrzą na relacje damsko-męskie. Jakie są kobiety okiem internautów? Zobaczcie najlepsze MEMY o kobietach!

📢 Uwaga, podróżni! Już wkrótce korekta kolejowego rozkładu jazdy. Co się zmienia? W niedzielę 10 marca wchodzą w życie zapowiadane zmiany w rozkładzie jazdy pociągów. W Kołobrzegu wsiądziemy do pociągów z nowego przystanku. Będzie krótszy czas przejazdu z Warszawy do Zakopanego. Pociągi pojadą po tzw. bajpasie kartuskim – na trasie Kartuzy – Gdańsk.

📢 Postępują prace przy budowie słupskiego ringu. Zobacz, jak wygląda przyszła trasa z lotu ptaka [ZDJĘCIA] Od ulicy Poznańskiej po ulicę Bohaterów Westerplatte. Z powietrza widać już dokładny przebieg budowanego fragmentu słupskiego ringu. Prace postępują na całej długości przyszłej trasy. 📢 Tajemniczy głaz spod Kamienia Pomorskiego będzie dokładnie zbadany [ZDJĘCIA] W okolicy Grabowa (Gmina Kamień Pomorski) odkryto gigantyczny głaz narzutowy. Jedno jest pewne, to nie tylko natura uformowała kształt kamienia, który zalegał na głębokości 50 centymetrów. Jego powierzchnia wynosi ponad 12 metrów kwadratowych. Teraz głaz będzie poddany badaniom. Są plany, żeby kamień ogłosić Pomnikiem Przyrody. 📢 Obwodnica Gryfina. Niedługo będzie wielkie asfaltowanie W ramach prac na obwodnicy Gryfina wykonywane są między innymi elementy odwodnienia. Arteria ma być gotowa w tym roku.

📢 Rublow zdyskwalifikowany w półfinale turnieju w Dubaju. Za „Ty kretynie!” do sędziego Rosyjski tenisista Andriej Rublow, piąta rakieta świata, został zdyskwalifikowany w meczu półfinałowym turnieju ATP 500 w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie). Powodem dyskwalifikacji było zwyzywanie sędziego liniowego pod koniec trzeciego seta spotkania z 23 rakietą świata z Kazachstanu Aleksandrem Bublikiem. 📢 Sesja nadzwyczajna bez kworum - radni PiS wyszli z sali obrad. Nie przegłosowano żadnej uchwały Radni Prawa i Sprawiedliwości po półtoragodzinnej dyskusji, wyszli w piątek z sali obrad Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Z powodu braku kworum nie można było głosować. Przewodnicząca, Teresa Kalina, musiała zakończyć sesję.

📢 Koalicja Obywatelska ma 100 konkretów dla Szczecina W poniedziałek o godzinie 16 mija termin zgłaszania do komisji wyborczej kandydatów na radnych. W Szczecinie listy na radnych pierwsza zarejestrowała Koalicja Obywatelska. Dziś oficjalnie rozpoczęła kampanię.

📢 Weekend w Szczecinie. Sprawdź najciekawsze wydarzenia kulturalne Premiera "hrabiny przodem" w Teatrze Polskim, spektakle, koncerty i wystawy. W ten weekend będzie się sporo działo. 📢 To był obraz nędzy i rozpaczy. Tak wyglądał stary stadion Pogoni Szczecin [ZDJĘCIA] Zdewastowane stare kasy biletowe, druty kolczaste, pręty w płotach, trybuny zarastające krzakami. Tak wyglądał teren dookoła i sam stadion Pogoni Szczecin jeszcze w 2018 roku.

📢 Piotr Lisek powalczy o medal w Halowych Mistrzostwach Świata w Glasgow Tyczkarz OSOT Szczecin Piotr Lisek faworytem do podium nie jest, ale 31-letni skoczek ma tak ogromne doświadczenie i wolę walki, że może sprawić niespodziankę. Pod dachem generalnie lubi skakać. 📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 01.03.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 01.03.2024 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu. 📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 01.03.2024 Na biurko Marszałka Sejmu trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw. 📢 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim. Oto aktualne miejsca ustawienia kontroli prędkości [LISTA] 01.03.2024 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku. Stawki mandatów za przekroczenie prędkości stają się coraz wyższe. Kiedy przyjdzie nam dostać zdjęcie z udokumentowanym wykroczeniem od razu mamy nietęgą minę. Zawsze trzeba się mieć na baczności i stosować się do ograniczeń prędkości oraz obowiązujących przepisów drogowych. Oto aktualna lista miejsc gdzie znajdują się fotoradary. Informacje pochodzą z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Sprawdź listę i dowiedz się na których drogach i miejscowościach się znajdują kontrole prędkości.

📢 Dzieci o tych imionach są najmądrzejsze. Oni wyrosną na przyszłych geniuszy. Sprawdź listę 01.03.2024 Wybierając imię dla dziecka, rodzice myślą o tym, aby było ładne, brzmiało i pasowało do nazwiska. Czy mają świadomość, że przy takim wyborze decydują również o mądrości malucha? Sprawdź, które dzieci wyrosną na prawdziwych geniuszy. 📢 Oni mają ciężki charakter. Osoby o tych imionach są uparte i wredne. Z nimi ciężko się dogadać 01.03.2024 Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. Te osoby bywają uparte i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Badacze zajmują się rozszyfrowaniem psychologicznych aspektów ludzkich imion i ich zależnościami. Zobacz, jakie jest znaczenie tych imion.

📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 01.03.2024 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha! 📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 01.03.2024 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość.

📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 01.03.2024 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy? 📢 Dodatek 1100 zł na dziecko co miesiąc. Otrzymają je również studenci! Sprawdź jakie warunki trzeba spełnić 01.03.2024 Od tego roku jest wypłacany nowy dodatek na dziecko. Wielu Polaków może uzyskać go, nawet wtedy gdy osiągnie pełnoletność. To rzadki przypadek, kiedy rodzice po ukończeniu przez dziecko 18. roku życia mogą uzyskać jeszcze pieniądze. Aby otrzymać dodatek, wystarczy jedynie złożyć wniosek i spełnić kryteria. Sprawdź szczegóły.

📢 Polacy dostaną od rządu prawie 8000 złotych! Nie musisz składać żadnego wniosku. Sprawdź szczegóły 01.03.2024 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie nawet 8000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy? 📢 Te urządzenia pożerają najwięcej prądu w Twoim domu! Zaskakujące wyliczenia 01.03.2024 Mamy lipiec, a to oznacza, że już niedługo okaże się, ile w przeciągu roku zużyliśmy prądu. Kluczowe jest zużycie, które powinniśmy ograniczyć. Warto w tym celu odłączyć od prądu urządzenia, które zżerają go najwięcej. Jednak jakie sprzęty utrudniają nam oszczędzanie prądu? Ta lista was zaskoczy!

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 01.03.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek. 📢 Uwaga! Z nimi lepiej się nie spotykaj! Mężczyźni o tych imionach zdradzają najczęściej 01.03.2024 Imię może mówić wiele o naszym zachowaniu, charakterze i upodobaniach. Imię, jakie nosimy mówi nawet o tym czy i na ile skłonni jesteśmy do zdrady. Sprawdziliśmy, jakie imiona mężczyzn nie wróżą wierności w związku. 📢 To świadczenie wzrośnie o 2700 złotych! Skorzystają miliony Polaków. Projektem zajmuje się Sejm 01.03.2024 Do Sejmu trafił obywatelski projekt, który o ponad 2700 zł zwiększa jeden z dodatków, z którego korzystają miliony Polaków. Projekt zakłada podwyższenie świadczenia do poziomu nawet 4300 zł – ma to związek z powiązaniem go z minimalnym wynagrodzeniem.

📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 01.03.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku. 📢 Emeryci dostaną nawet 400 zł zwrotu podatku z 13. i 14. emerytury! Kiedy wypłaty na konta seniorów? 01.03.2024 Kiedy ruszy okres rozliczeń PIT za 2023 rok, ZUS automatycznie wypłaci emerytom zwrot zaliczki pobranej na poczet podatku dochodowego od 13. i 14. emerytury! Kto może się spodziewać zwrotu nawet do 400 złotych? Szczegóły w naszym artykule.

📢 Komornik zajmie więcej Twojego wynagrodzenia! Ważne zmiany dla dłużników już obowiązują 01.03.2024 Od stycznia 2024 roku nastąpiła ważna zmiana dotycząca zajęć komorniczych z konta bankowego. Ile komornik będzie mógł zająć pieniędzy z naszego konta? Co z dłużnikami alimentacyjnymi?

📢 Tak bawiliście się w lutym! Szalone imprezy w szczecińskim klubie Pinokio [ZDJĘCIA] Kolejne imprezy w szczecińskim klubie Pinokio za nami. Zobacz, jak bawili się mieszkańcy Szczecina na imprezach w lutym.

📢 Byliśmy w Fabryce Wody. Szczeciński aquapark wygląda imponująco. Otwarcie już wkrótce [ZDJĘCIA] Na 3 tysiące osób dziennie liczą władze szczecińskiego aquaparku. Dzisiaj zobaczyliśmy Fabrykę Wody od środka. Otwarcie możliwe jeszcze w marcu. 📢 Statek ze Szczecina w rejsie przez Atlantyk. Przewozi części rakiety Ariane 6 [ZDJĘCIA] Kadłub wyjątkowej jednostki powstał w Szczecinie. Statek transportuje elementy rakiety do portu Pariacabo w Gujanie Francuskiej. Pod koniec lutego ma być na miejscu. Z Gujany, z europejskiego portu kosmicznego w Kourou, ma nastąpić inauguracyjny start Ariane 6. 📢 Hotelowy kolos z Pobierowa coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy hotel Gołębiewski [ZDJĘCIA] Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter.

📢 Pogański ołtarz? Orał pole i znalazł giganta. Niezwykłe odkrycie na polu pod Kamieniem Pomorskim [ZDJĘCIA] Aztekowie mieli swoje ołtarze ofiarne, a nasz region ma gigantyczny kamień ofiarny? Jedno jest pewne, to nie tylko natura uformowała kształt kamienia, który zalegał na głębokości 50 centymetrów w okolicach Grabowa (Gmina Kamień Pomorski). Jego powierzchnia wynosi ponad 12 metrów kwadratowych. 📢 Tak mieszka Krzysztof Hołowczyc. Zobacz, jak się urządził bohater rajdu Dakar 2024. Zaglądamy do domu Krzysztofa Hołowczyca – galeria zdjęć Krzysztof Hołowczyc mieszka w malowniczej okolicy. Luksusowa posiadłość utytułowanego polskiego rajdowca jest naprawdę imponującą. Zajrzyj do domu Krzysztofa Hołowczyca. Zobacz w galerii zdjęć, jak się urządził bohater rajdu Dakar 2024.

📢 Wczasy nad Bałtykiem, ale 100 lat temu w Darłowie. Jak wówczas plażowano? ZDJĘCIA Bałtyk, turystyka, wczasy, ale 100 lat temu lub jeszcze wcześniej. Panie w eleganckich sukniach z kapelusikami i parasolkami chroniącymi od słońca i eleganccy panowie z melonikami na głowach spacerujący w porcie Darłowo... Plaża? Tu też było inaczej. Zobaczcie, jak wówczas wyglądał port Darłowo, plaża, wczasy.

📢 Niech ta wiosna rozpocznie się odjazdowo! W najnowszej rundzie „Naszej Loterii” możesz wygrać elektronikę od Samsunga, Fiata 500 lub gotówkę Zaczynamy nowy miesiąc, a wraz z nim zupełnie nową, odjazdową rundę „Naszej Loterii”, która potrwa aż do 5 kwietnia. Losowania będą się odbywać częściej, a co będzie do wygrania? Najwyższej jakości sprzęt elektroniczny marki Samsung, Fiat 500 lub gotówka! Ruszamy! 📢 Fabryka Wody w Szczecinie ma ruszyć w marcu, a nadal szuka pracowników Miejski aquapark ma przyjąć pierwszych gości jeszcze w tym kwartale. Są jednak kłopoty ze skompletowaniem załogi. Brakuje m.in. ratowników wodnych. Trwają odbiory i ostatnie testy urządzeń w aquaparku, a pozwolenie na jego użytkowanie ma być wydane w tym miesiącu. 📢 One rządziły na parkiecie w 2023 roku! Piękne szczecinianki w klubie Pinokio [ZDJĘCIA] Uroda, blask i wdzięk. Te panie z pewnością podbiły 2023 rok. Nie można od nich oderwać wzroku. W klubie Pinokio wymiatały na parkiecie. W naszej galerii znajdziesz prawdziwe królowe minionego już roku. Weekendy należały do nich!

📢 Byliśmy na nowej wieży w Wolinie. Kiedy atrakcja będzie dostępna dla turystów? [ZDJĘCIA] Spektakularny widok na Zalew Szczeciński i panoramę Wolina. Ponad 30-metrowa wieża widokowa w Wolinie jest już prawie gotowa.

📢 Tak wyglądają pokoje hotelowe w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. To będzie największy hotel w Polsce [ZDJĘCIA] Hotel w Pobierowie ma być największym hotelem w Polsce. To ma być hotel pięciogwiazdkowy, z m.in. czterema parkingami, aquaparkiem, basenami wewnętrznymi i zewnętrznymi, SPA, restauracjami oraz salami konferencyjnymi, strefami rozrywki, boiskami, kortami tenisowymi i ścianką wspinaczkową. W obiekcie będzie też m.in. kręgielnia, dyskoteka, sala bilardowa oraz sale teatralne. Ma mieć 1200 pokoi, w których jednorazowo będzie mogło przebywać ponad 3 tys. gości. 📢 Aramia w Szczecinie zamyka lokal po "Kuchennych Rewolucjach"! Ale to nie jest zła wiadomość dla gości Słynna syryjska restauracja Aramia w Szczecinie kończy swoją działalność. Kilka temu lokal przed upadkiem ratowała Magda Gessler w programie “Kuchenne Rewolucje”. O decyzji restauratorzy poinformowali gości za pośrednictwem mediów społecznościowych.

📢 Aramia na Podzamczu. Tak wygląda nowy lokal [ZDJĘCIA] Już od niedzieli będzie można przyjść do nowego lokalu na Podzamczu. Popularność lokalu po odwiedzinach Magdy Gessler wzrosła do tego stopnia, że właściciele postanowili otworzyć nowy punkt przy ulicy Opotki na Podzamczu.