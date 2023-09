Prasówka 29.09.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Willa milionerów nad Zalewem Zegrzyńskim - zdjęcia. Tak mieszkają Józef Wojciechowski i Patrycja Tuchlińska”?

Prasówka 29.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Willa milionerów nad Zalewem Zegrzyńskim - zdjęcia. Tak mieszkają Józef Wojciechowski i Patrycja Tuchlińska Egzotyczne palmy, ptaszarnia, kort tenisowy i basen - tak mieszka bogaty deweloper Józef Wojciechowski z pół wieku młodszą narzeczoną Patrycją Tuchlińską i ich synkiem Augustynem. Ich willa nad Zalewem Zegrzyńskim na każdym kroku ocieka luksusem. Zobaczcie na zdjęciach, jak mieszka bogaty biznesmen z modelką.

📢 Najlepsze memy o grzybach. Tych memów jeszcze nie widziałeś. Śmieszne obrazki GRZYBOBRANIE 2023 (NOWE MEMY) 28.09.23 Grzybobranie 2023 czas zacząć. Połowa września, jest ciepło a w nocy czasem popaduje deszcz. To idealne warunki do rozwoju grzybni a co za tym idzie nasze lasy pełne są podgrzybków, prawdziwków, koźlaków ale i muchomorów. Grzybiarze to wdzięczny temat do śmiechu. Dlatego też co roku powstają, można powiedzieć jak grzyby po deszczu, kolejne porcje prześmiewczych obrazków o grzybach i grzybobraniu. Z czego śmiejemy się w tym roku? Zobaczcie sami - oto najlepsze memy o grzybiarzach w 2023 roku.

📢 Prezes PSL w Szczecinie: kłócimy się o film, a ludzie nie mają toalet, umierają w kolejkach do lekarza Lider PSL, Władysław Kosiniak -Kamysz odwiedził dziś nasze województwo ramach kampanii wyborczej. Prezentacje kandydatów odbyły się m.in. w Koszalinie i Szczecinie.

Prasówka 29.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Obraz "Chrzest Chrystusa" pojedzie z Żabowa na wystawę do Pragi Od 20 października dzieło będzie ozdobą wystawy pod nazwą "Petr Brandl. Historia Czechów" w Galerii Narodowej w Pradze.

📢 Lidl wycofał ten produkt ze sprzedaży. Zobacz najnowsze ostrzeżenia GIS i sprawdź pozostałe szkodliwe produkty w innych sklepach Mięso z Lidla, kosmetyki z Pepco, tatar z Auchan, herbata z Biedronki, chipsy z Rossmanna, czy jajka z Kauflandu to tylko niektóre produkty wycofane ze sprzedaży. Co jeszcze znika ze sklepowych półek? Oto najnowsze ostrzeżenia GIS z 28.09.2023. W tym artykule znajdziesz informacje o szkodliwych produktach. Całkiem możliwe, że niektóre z nich masz w swojej kuchni. Nie używaj ich! Zawsze możesz oddać je do sklepu lub zwyczajnie wyrzucić. Sprawdź terminy ważności wycofywanych produktów oraz numery ich partii. Ten artykuł aktualizujemy na bieżąco, więc znajdziesz w nim najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 28.09.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce! 📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! 28.09.2023 Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie!

📢 Tak mieszka na wsi Leszek Lichota i Ilona Wrońska. Tu aktorzy znaleźli swój raj. Aktorstwo to nie jest jedyna profesja „Znachora” Leszek Lichota to nowy profesor Wilczur, który wciela się w tę postać w najnowszej wersji „Znachora”. Wiele osób zastanawia się, jak wypadnie w tej roli lubiany aktor. Nie uniknie przecież porównywania do Jerzego Bińczyckiego, który po mistrzowsku zagrał profesora Wilczura w głośnej ekranizacji powieści z 1982 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana. Zobacz, jak żyje na co dzień aktorska para i gdzie znaleźli swoje miejsce na ziemi. Malownicza okolica zachwyca. Zdziwisz się czy zajmuje się Leszek Lichota, gdy nie jest na planie filmowym.

📢 Oto seksowna Małgorzata Tomaszewska w bieliźnie GALERIA ZDJĘĆ. Piękna prezenterka niczego w życiu nie żałuje 28.09.2023 Małgorzata Tomaszewska ma 34 lata i jest jedną z najbardziej lubianych prezenterek telewizyjnych. Jest też córką legendarnego bramkarza reprezentacji polski Jana Tomaszewskiego. Dziennikarka bardzo często publikuje gorące zdjęcia w Internecie, na których zachwyca urodą i swoją nienaganną figurą. ZOBACZCIE ZRESZTĄ SAMI...

📢 Kościół w szczecińskim Dąbiu będzie miał nowy dach [ZDJĘCIA] Całkowity remont wieży starej świątyni w Dąbiu ma kosztować 12 mln zł. Wieża nie jest w dobrym stanie - kilka lat temu podczas burzy trafił w nią piorun. Remontu doczeka się więc jedynie górna część hełmu. Na to wystarczy dotacja - prawie 3,5 mln zł - z Rządowego Programu "Odbudowa zabytków".

📢 Kamil Grosicki z Pogoni: Następnym razem zejdę, gdy mi nogę urwą Mam do siebie pretensje, że poprosiłem o zmianę. Ale wydawało mi się, że mamy dobry wynik, 20 minut do końca, a ja czułem problem z mięśniem – mówi skrzydłowy szczecińskiej Pogoni Kamil Grosicki. 📢 Ramoneska damska to jedna z najmodniejszych kurtek na jesień. Ta w stylu Wachowicz i Woźniak-Starak ukryje boczki i oponki Ramoneska damska to kurtka, którą warto mieć w swojej szafie. To jedno z tych ubrań, które nigdy nie wyjdą z mody, pasują do większości stylizacji, a co najważniejsze są bardzo wygodne i z powodzeniem mogą nosić je kobiety o różnych rozmiarach i wadze. Kurtki ramoneski zakładają gwiazdy m.in. Ewa Wachowicz, która ma ich kilka i to w różnych kolorach, Agnieszka Woźniak-Starak i Cichopek.

📢 Oto zamek w Łapalicach. Polski Hogwart i inne niesamowite opuszczone budowle i miejsca zobaczysz na Pomorzu. Masz odwagę tam wejść? Polski Hogwart straszył, niebawem może być perełką Kaszub i polskie architektury. Dziś niestety to jednak opuszczone miejsce i budowla na Pomorzu. Nie jedyna! Gdzie możemy je znaleźć? Jak się okazuje, jest ich północy Polski dużo. Jednym z najsłynniejszych opuszczonych obiektów na Pomorzu jest zamek w Łapalicach, ale to nie jedyne miejsce warte uwagi miłośników dreszczyku i odkrywania. Sprawdźcie, jakie jeszcze opuszczone budynki znajdują się na Pomorzu.

📢 Wandale zniszczyli multimedialną wystawę na al. Wojska Polskiego. Nagrała ich kamera Trzech chuliganów wywróciło wystawę multimedialną zamontowaną kilka tygodni temu na alei Wojska Polskiego. 📢 Nowe produkty wycofane ze sprzedaży. Nie jedz, nie kupuj w Biedronce, Lidlu i innych sklepach. UWAGA! Patrz na ostrzeżenia GIS! Żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent.

📢 Tak mieszkają Sławomir Zapała i Kajra. Ich urocze gniazdko jest nowoczesne i przytulne. Pokazują swój dom, a także prywatne życie [28.09] Magdalena "Kajra" Kajrowicz i Sławomir Zapała od 12 lat są szczęśliwym małżeństwem i wychowują syna, który nie tak dawno skończył 7 lat. Swoim codziennym życiem chętnie dzielą się z fanami w mediach społecznościowych. Pokazują jak się urządzili. Kilka lat temu Sławomir wspominał o budowie domu na Limanowszczyźnie, skąd pochodzi jego tata. Zobacz jak mieszkają Kajra i Sławomir. 📢 Zapłać o ponad 120 zł mniej za prąd! Zobacz jak skorzystać ze zniżki 28.09.2023 Nowy sposób rozliczeń z klientami zaowocuje oszczędnością ponad 120 zł na rachunku za prąd, a to wszystko jeszcze w tym roku. Wyjaśniamy, o co chodzi w zniżce i jak ją uzyskać.

📢 Masz te banknoty? To prawdziwe skarby! Za jeden możesz otrzymać kilka tysięcy złotych! [ZDJĘCIA] O tym, że monety potrafią być warte fortunę, wiemy wszyscy. A banknoty? Mało z nas zdaje sobie sprawę, że mogą kosztować krocie. Zobacz galerię i sprawdź, czy w twoim domu nie kryją się banknoty, które znacząco powiększą objętość portfela!

📢 Urbex na Pomorzu Zachodnim. Opuszczone miejsca, które przyciągają poszukiwaczy przygód [LISTA] 28.09.2023 Na dworze coraz cieplej, a to sprzyja nie tylko spacerom, ale również rozpoczęciom eksplorowania opuszczonych miejsc. Urbex staje się coraz popularniejszy w Polsce. Gdzie można się na niego udać na Pomorzu Zachodnim? 📢 Nawet 500 zł dodatku do Twojej emerytury! Takie pieniądze możesz zdobyć. Sprawdź szczegóły 28.09.2023 Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymać znacznie wyższą emeryturę! Wystarczy spełnić kilka formalnych warunków, aby otrzymać nawet 500 zł dodatku miesięcznie. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej. Sprawdź szczegóły.

📢 Te długi przedawniają się od września 2023 roku! Ale TYLKO do września. Zobacz szczegóły! 28.09.2023 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już we wrześniu 2023 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie. 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 28.09.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 Twoja emerytura od lipca zwiększy się nawet o 500 zł! "Aż grzech nie skorzystać" 28.09.2023 Kluczowe zmiany dla seniorów! Od lipca 2023 roku emerytura może wzrosnąć nawet o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek ZUS, a także kapitału początkowego podlega regularnej waloryzacji. To oznacza, że seniorzy mogę liczyć na większe pieniądze. Sprawdź ile podwyżki emerytury dostaną seniorzy już od lipca!

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 28.09.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Zobacz, jak możesz zaplanować swój urlop w Nowym Roku 28.09.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu.

📢 ZUS wydał specjalny komunikat! Pieniądze z 800 plus dopiero po złożeniu dodatkowego wniosku? 28.09.2023 Pieniądze na dzieci będą większe i cieszy to wszystkich rodziców. Już od 1 stycznia 2024 roku 500 plus zastąpi 800 plus. ZUS wydał specjalny komunikat w sprawie zmian w świadczeniu. Chodzi o dodatkowe wnioski dotyczące wypłaty pieniędzy na dzieci. Sprawdźcie szczegóły!

📢 2760 zł ekstra dodatku dla emerytów! Zobacz jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla seniorów 28.09.2023 Pieniądze to kwestia ważna nie tylko dla emerytów. Dodatkowe świadczenie w dobie szalejącej inflacji jest niczym spełnienie marzeń osób planujących miesięczny budżet. Seniorzy mogą otrzymać 230 zł miesięcznie do końca życia. Rocznie daje to aż 2760 zł! Sprawdź jak uzyskać dodatkowe świadczenie. 📢 Komunikat ZUS w sprawie 14. emerytury. Ważne informację dla seniorów 28.09.2023 emerytura jest rozwiązaniem, którego celem jest finansowe zabezpieczenie seniorów. W ostatnim czasie w programie zostało wprowadzonych kilka istotnych zmian. Sprawdź szczegóły. 📢 Ostatni dzwonek na złożenie wniosku. Prawie 2500 zł dostaną rodzice na ucznia 28.09.2023 Nowy rok szkolny, to również nowe wydatki dla rodziców i opiekunów. Część z nich może zostać pokryta z programów takich jak 500 i 300 plus, ale to niejedyne pieniądze, jakie mogą otrzymać rodzice. Warto się spieszyć ze złożeniem wniosku, bo czasu jest coraz mniej.

📢 Marek Gróbarczyk: Odrzańska Droga Wodna ma już parametry drogi międzynarodowej "Odrzańska Droga Wodna ma już parametry drogi międzynarodowej i przede wszystkim może odbywać się na niej swobodna żegluga" – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk. W środę podpisano porozumienie dot. współpracy w zakresie transportu wodnego oraz uruchomienia nowego portu w Elektrowni Dolna Odra.

📢 Oto najdroższe domy na sprzedaż w Szczecinie! Musisz na nie wydać kilka milionów złotych [ZDJĘCIA] 28.09.2023 Najdroższe domy na sprzedaż w Szczecinie i regionie kosztują nawet kilkadziesiąt milionów. To luksusowe rezydencje, wytworne pałace i eleganckie wille, które spełniają nawet najbardziej wygórowane wymagania. Położone w atrakcyjnych lokalizacjach, świetnie wyposażone, z basenami i prywatnymi strefami SPA ociekają luksusem i wygodą. Czy są warte swojej ceny? Zobaczcie, jak wyglądają i ile kosztują.

📢 Jednorazowe świadczenie 1000 zł już od października. Prosty sposób, żeby je uzyskać 28.09.2023 Październik przyniesie pozytywne informacje dla wielu obywateli naszego kraju. Wówczas bowiem na waszych kontach wyląduje dodatek, który z pewnością przyda się w każdej kieszeni.

📢 Tak mieszka i żyje Paulina Krupińska-Karpiel wraz z rodziną. Góralska chata z widokiem na Giewont [ZDJĘCIA] 28.09.2023 r. Paulina Krupińska-Karpiel razem z mężem zamieszkują w pięknym góralskim domku. Sebastian Karpiel-Bułecka kojarzony jest przede wszystkim z muzyką. Razem mogą się chwalić szczęśliwą rodziną i pięknymi widokami z ich domku. Zobacz jak wyglądają wnętrza ich drewnianej chatki. Tak mieszka jedna z najbardziej popularnych par polskiego show-biznesu. Jakie widoki! Zobacz galerię! 📢 Tak mieszka i żyje Małgorzata Rozenek-Majdan z rodziną. Zobacz zdjęcia 28.09.2023 r. Małgorzata Rozenek-Majdan to wciąż jedna z najbardziej popularnych osobowości telewizyjnych. Znana wcześniej przede wszystkim z programu "Perfekcyjna Pani Domu", dziś jest jedną ze współprowadzących program śniadaniowy "Dzień Dobry TVN". Jak żyje i mieszka gwiazda telewizyjna? Sprawdź!

📢 Tak żyją i pracują Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. Zobacz prywatne zdjęcia pary 28.09.2023 r. Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski to obecnie jedna z najgorętszych par polskiego show biznesu. Od kiedy oficjalnie potwierdzili, że są ze sobą chętnie dzielą się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jak spędzają wolny czas, gdzie podróżują, no i jak wspólnie pracują? To wszystko można zobaczyć na tych zdjęciach. Sprawdź!

📢 PKO Ekstraklasa: Pogoń Szczecin – Legia Warszawa 3:4. Zmarnowana szansa Portowców [ZDJĘCIA] Pogoń Szczecin nie wykorzystała świetnej okazji, by pokonać Legię Warszawa i odnieść trzecie zwycięstwo z rzędu w lidze. Portowcy trzykrotnie wychodzili na prowadzenie, całą drugą połowę grali w przewadze, ale znów zabrakło jakości w grze obronnej. 📢 Szczecińska katedra i kościół w Dąbiu przejdą remont. Wszystko dzięki Rządowemu Programowi Odbudowy Zabytków Dwa szczecińskie zabytki otrzymały dofinansowanie z Rządowego Programu "Odbudowa Zabytków". Za prawie 7 mln zł rozpocznie się wkrótce remont (m.in.) dachu katedry i hełmu wieży kościoła w Dąbiu.

📢 Ślubowanie nowych policjantów w szczecińskiej komendzie [WIDEO, ZDJĘCIA] 37 funkcjonariuszy zasiliło szeregi zachodniopomorskiej policji. Na dziedzińcu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 47, w Szczecinie odbyła się uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów.

📢 Starszy mężczyzna utonął w Bałtyku w Mrzeżynie Na plaży w Mrzeżynie wyciągnięty został z morza starszy mężczyzna. Mimo prób reanimacji mężczyzna zmarł. 📢 Atak wilka w Międzyzdrojach obnażył problem braku opieki medycznej w kurorcie W sobotę wilk poważnie zranił dwie turystki w Międzyzdrojach. Kobiety nie mogły w mieście liczyć na pomoc medyczną, bo w weekendy przychodnie są nieczynne. - To jakiś koszmar. Przecież to miasto turystyczne - mówią poszkodowane kobiety. 📢 Szczecińskie obchody 84. rocznicy powstania Państwa Podziemnego na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie W obecności weteranów II wojny światowej i uczniów klas wojskowych odbyły się uroczystości 84 rocznicy Powstania Państwa Podziemnego. - Mimo okupacji przez Niemcy i Związek Sowiecki Polacy zbudowali imponujące państwo podziemne, będące fenomenem na skalę światową - mówiła Kinga Macierzyńska, zastępca dyrektora IPN w Szczecinie.

📢 Kolejna inwestycja w wiedzę Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Powstanie Regionalne Centrum Medycyny Cyfrowej Najpóźniej za rok w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym powstanie Regionalne Centrum Medycyny Cyfrowej (RCMC) - Agencja Badań Medycznych przekazała w środę na ten cel 30 mln zł. PUM stał się jednym z osiemnastu ośrodków w kraju, które wspólnie utworzą sieć umożliwiającą swobodny przepływ danych naukowych. 📢 Szczecińscy motorniczowie wywalczyli podwyżki. To w ramach przeprosin za "prostych ludzi"? To dobra wiadomość. Od 1 października pójdą w górę pensje motorniczych.

📢 Mistrzowie parkowania w Koszalinie. Wyobraźnia kierowców nie zna granic! Zobacz, jak nie parkować [ZDJĘCIA] Na trawnikach, przejściach dla pieszych, na chodniku, tam, gdzie obowiązuje zakaz zatrzymywania i postoju, na dwóch miejscach parkingowych - wyobraźnia części kierowców nie zna naprawdę granic. Brak wolnego miejsca w wybranej przez nas lokalizacji nie może usprawiedliwiać parkowania w miejscach do tego niedozwolonych. Jak parkuje część koszalińskich kierowców? Zobaczcie, jak tego nie robić!

📢 Koszmarny wypadek na hulajnodze. Kierowca stanie przed sądem Kierowca, który potrącił jadącą hulajnogą kobietę stanie przed sądem. Obrażenia były tak poważne, że zagrażały życiu kobiety. 📢 Ta porcelana z okresu PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, czy masz je w domu! 27.09.2023 Porcelana z okresu PRL-u jest często warta krocie. Z pozoru zwykłe wyroby mogą okazać się prawdziwym skarbem w naszym domu. Niektóre porcelanowe przedmioty były produkowane w czasach PRL w bardzo niewielkich ilościach. To tylko jeden z argumentów, dla których obecnie porcelana może być warta fortunę. Sprawdź, czy posiadasz te przedmioty w domu. Mogą być warte naprawdę dużo! 📢 15 ton nielegalnych śmieci zatrzymali celnicy ze Szczecina [WIDEO] 15 ton nielegalnych odpadów zatrzymali celnicy ze Szczecina. Funkcjonariusze Izby Administracji Skarbowej skontrolowali w Czaplinku ciężarówkę, która miała transportować ubrania z Niemiec. Podczas kontroli okazało się, że w ładunku nie brakuje ubrań. Nie nadawały się one jednak do użytkowania. Były to śmieci, które najprawdopodobniej miały być składowane na terenie naszego kraju.

📢 Damian Stawikowski, prezes Kolei Dolnośląskich: Zachodniopomorskie powinno powołać własną spółkę kolejową Damian Stawikowski prezes Kolei Dolnośląskich a jednocześnie kandydat na posła z Bezpartyjnych Samorządowców: Województwo Zachodniopomorskie powinno powołać własną spółkę kolejową!

📢 Politycy PiS krytykują zarząd województwa. "Chcą nam zafundować horror komunikacyjny" W siedzibie PiS w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące groźby strajku w spółce Polregio, co oznaczałoby kłopoty dla mieszkańców regionu w dotarciu do pracy czy do szkoły. 📢 Tak wyglądają dilerzy i handlarze narkotyków ze Szczecina i regionu. Pomóż policji ich złapać! [ZDJĘCIA] 27.09.2023 Kilkudziesięciu dilerów i handlarzy narkotyków jest poszukiwanych przez policję w Szczecinie i regionie. Te osoby są ścigane za wprowadzanie do obrotu narkotyków i czerpanie z handlu środkami odurzającymi korzyści majątkowych. W tym gronie są zarówno osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Kojarzysz twarz któregoś z nich?

📢 Wyjątkowe jesienne dekoracje z wrzosów. Zdjęcia pięknych ozdób na taras i balkon. Zobacz, jak modnie ozdobić wrzosami salon i sypialnię Dekoracyjne wrzosy w pięknych kolorach, które pojawiają się w ogrodach, sklepach i kwiaciarniach jesienią, mogą stanowić niezwykłą ozdobę tarasu, balkonu i domowego wnętrza. Zobacz, jak modnie udekorować dom wrzosami za grosze i zrobić błyskawiczną jesienną metamorfozę na czasie. Sprawdź, w jaki sposób można wyeksponować te rośliny, żeby tworzyły niepowtarzalny klimat. Polecamy piękne jesienne dekoracje. 📢 Edukacyjna część szczecińskiego aquaparku gotowa, ale na otwarcie poczekamy Fabryka Wody pochwaliła się dzisiaj, że Centrum Edukacyjne Fabryki Wody jest gotowe. Ale co najmniej potrzeba jeszcze tygodni, aby zostało otwarte dla zwiedzających. Podobnie jak cześć wodna.

📢 Śmiertelny wypadek na drodze. Zderzyły się dwa samochody Dwa samochody osobowe zderzyły się na drodze wojewódzkiej 142 za zjazdem w kierunku Chociwla. Jedna osoba zginęła.

📢 Te domy kupisz od komornika w okazyjnej cenie. Nowe licytacje komornicze nieruchomości z kraju. Sprawdź domy na licytacjach 26.09.23. Te domy możesz kupisz od komornika w okazyjnej cenie. Planujesz kupno nieruchomości? Jednym z pomysłów może być licytacja komornicza. Ceny wywoławcze zdecydowanie odbiegają od cen rynkowych. Sprawdź licytacje domów, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach naszego kraju. W jakiej cenie można nabyć nieruchomości od komornika? 📢 Wilk pogryzł plażowiczów w Międzyzdrojach! Wciąż jest nieuchwytny Zbiegły w kwietniu z Wolińskiego Parku Narodowego wilk, zaatakował w weekend kilka osób na plaży w Międzyzdrojach. Co najmniej dwie zostały pogryzione, w tym jedna bardzo poważnie. Mimo obławy, zwierzę nadal jest na wolności. 📢 Szczeciński Bazar Smakoszy na Pomorzanach. Czym skusił tym razem? [ZDJECIA] To już kolejny weekend z Bazarem Smakoszy na szczecińskich Pomorzanach. Czym tym razem najbardziej zachwycił tłumnie odwiedzających?

📢 Niedzielna giełda w Koszalinie. Zobacz, co na stoiskach [zdjęcia] Owoce, warzywa, odzież, proszki do prania, a nawet meble - to wszystko można kupić na koszalińskiej giełdzie na terenach podożynkowych. Sprawdź, co dziś znajdziesz na stoiskach. 📢 Sum gigant wyłowiony z Odry! Walczył z wędkarzami 3 godziny, ale... udało się! [ZDJĘCIA] Suma długości 232 cm i wadze ponad 80 kg (ocenia się, że miał około 35 lat) wyciągnęli z Odry dwaj wędkarze: Tomasz Kościelny z Zielina i Marcin Siwak z Mieszkowic. Gigant, po zmierzeniu i krótkiej sesji zdjęciowej, wrócił do rzeki.

📢 Policjantka na urlopie zatrzymała pijaną 40-latkę, która jechała zygzakiem Szybka reakcja sierż. Natalii Borawskiej z mieleńskiego komisariatu zakończyła niebezpieczną jazdę nietrzeźwej kierującej. 40-latka, która jechała „zygzakiem”. Kobieta została zatrzymana.

📢 W Policach testują wyjątkowy autobus. "To nowość dla kierowców" [ZDJĘCIA] Do końca tygodnia na polickich liniach będzie testowany hybrydowy pojazd mercedes. 📢 Przyłapani na Google Street View w Szczecinie! Zobacz czy się znajdziesz! [ZDJĘCIA] Raz na jakiś czas samochody z logo Google i charakterystyczną "kopułką" na górze można spotkać na ulicach polskich miast. To wtedy powstają zdjęcia do funkcji Google Street View. Kamery mogą nas przyłapać podczas spaceru, zakupów czy spotkań z przyjaciółmi. Zobaczcie zdjęcia szczecinian wykonane przez kamery Google na terenie całego miasta.

📢 Przestępcy poszukiwani w Zachodniopomorskiem Znasz ich? Skontaktuj się z policją! Co jakiś czas zachodniopomorska policja aktualizuje zbiór osób poszukiwanych w województwie. Prezentujemy nazwiska i listy gończe 📢 Młodzieżowy Dom Kultury w Stargardzie ma już 70 lat! Występowała tam mała Margaret i nie tylko. Mamy historyczne zdjęcia Trwa rok obchodów jubileuszu 70-lecia działalności Młodzieżowego Domu Kultury w Stargardzie, niezwykłego miejsca przy ulicy Portowej 3, które wychowało tysiące pasjonatów tańca, śpiewu, teatru, modelarstwa, żeglarstwa i nie tylko. Nasz fotoreporter Tadeusz Surma zaprasza podopiecznych i nauczycieli MDK do wspomnień. Ze swojego przepastnego zdjęciowego archiwum wydobył zdjęcia sprzed 20 i więcej lat, które dotąd nie były publikowane w internecie.

📢 W Stargardzie została otwarta nowa fabryka firmy Specma [ZDJĘCIA, WIDEO] Dziś było otwarcie nowej, większej fabryki skandynawskiej firmy Specma. Związana ze Stargardem od 2013 roku spółka przeniosła się z ulicy Stralsundzkiej na prostopadłą do niej ulicę Przemysłową.

