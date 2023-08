Prasówka 29.08.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Aleja Wojska Polskiego w Szczecinie otwarta. Była arteria, jest uspokojony ruch [ZDJĘCIA]”?

Prasówka 29.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Aleja Wojska Polskiego w Szczecinie otwarta. Była arteria, jest uspokojony ruch [ZDJĘCIA] 28 sierpnia kierowcy wjechali po raz pierwszy na śródmiejski odcinek alei Wojska Polskiego w Szczecinie.

📢 Znamy wysokość i termin wypłaty 14. emerytury w 2023 roku. Jakie przelewy 14. emerytury dostaną seniorzy? Kto ją otrzyma? emerytura to w ostatnim czasie temat numer jeden. Nie tylko wśród seniorów. Wszyscy czekali na informację, kiedy 14. emerytura będzie wypłacana, oraz jaka będzie wysokość świadczenia. W niedzielę, 20 sierpnia 2023 roku, wszystko stało się jasne. Prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier Jarosław Kaczyński ogłosił wysokość 14. emerytury w 2023 roku, a krótko po nim Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej zdradziła, w jakim miesiącu będzie wypłacane świadczenie.

📢 Emerytura pomostowa w 2024 roku. Jakie będą zasady przejścia na "pomostówkę"? Kto z tego skorzysta? Sprawdź! Emerytura pomostowa nie będzie miała charakteru wygasającego. W połowie sierpnia 2023 roku prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych. Jej zapisy wypełniają jeden z punktów porozumienia rządu z NSZZ "Solidarność". Jak podaje ZUS, nowe przepisy o "pomostówkach" będą obowiązywały od 1 stycznia 2024 roku. Na czym będą polegać? Sprawdź!

Prasówka 29.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Naprawa pociągu uszkodzonego w wypadku potrwa kilka miesięcy To “hybryda”, czyli pociąg dwunapędowy impuls, który będzie musiał być naprawiony u producenta, czyli w nowosądeckim Newagu.

📢 Na debiut Fredrika Ulvestada kibice Pogoni Szczecin mogą poczekać Piłka nożna. W środę Pogoń Szczecin zagra ze Śląskiem Wrocław o punkty w PKO Ekstraklasie. Niewiele wskazuje na to, że sytuacja kadrowa Portowców będzie lepsza niż tydzień temu. 📢 Stoczniowa świetlica ma być nie tylko nowoczesnym muzeum. Jest decyzja i dyrektor Jest nowa instytucja kultury w Szczecinie. Centrum Solidarności Stocznia powstanie w świetlicy stoczniowej, gdzie podpisano Porozumienia Sierpniowe. Jej dyrektorem został prof. Sebastian Ligarski. 📢 Tak mieszka Magda Gessler. Zobacz, jak żyje po królewsku znana restauratorka. Tu spędza czas gwiazda „Kuchennych rewolucji” Magda Gessler to topowa restauratorka, która ma rzesze fanów. Jej profil na Instagramie śledzi ponad milion followersów. Gwiazda rodzimej gastronomi ma dwa domu i dzieli życie między Polską i Kanadą. Zobacz, jaki styl kocha Magda Gessler. Tak się urządziła w domu z ogrodem za miastem.

📢 W gminie Sławno wysyp grzybów. Zobacz króla grzybobrania 2023. Gdzie najwięcej grzybów jest na Pomorzu? Rekordzista - król grzybobrania z gminy Sławno nazbierał prawie 33 kilogramy kurek i zbierać przestał, bo nie miał jak ich zabrać. Kurki zostały zebrane w Leśnictwie Janiewice. Zobaczcie także inne grzyby internautów z powiatu sławieńskiego. 📢 Mgła nad morzem oczami naszych Internautów. Zobaczcie niesamowite ujęcia! Niektórzy mówią, że wygląda jak z horroru, inni nie mogą przestać się zachwycać, a jeszcze inni byli przerażeni tym co się dzieje. Jedno przyznać trzeba, mgła na zdjęciach, robi niesamowite wrażenie. Sami zobaczcie! 📢 Magda Umer, Andrus i Mozil zachwycili publiczność w Moczyłach [ZDJĘCIA] Magda Umer, Czesław Mozil, Artur Andrus wystąpili w sobotę podczas imprezy „Dolina Dolnej Odry Poezją Śpiewana”. Oklaskiwały ich setki miłośników talentu artystów.

📢 Tego nie jedz, nie kupuj w Biedronce, Lidlu i innych sklepach. Oto nowe produkty wycofane ze sprzedaży. UWAGA! Patrz na ostrzeżenia GIS! Żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. 📢 Złoto Bałtyku. Wspaniałe bursztyny budzą podziw poszukiwaczy. Zobacz jakie OLBRZYMY znajdowane są na plażach Bałtyku. Niesamowite ZDJĘCIA Zobaczcie bursztyn ważący ponad 3 kg oraz wspaniałą kolejną bryłę - zwaną Królową Bałtyku. Jarosławiec - polski Dubaj nad Bałtykiem i jego skarby! Takimi eksponatami może poszczycić się Muzeum Bursztynu w Jarosławcu. Zobaczcie też, jak łowcy skarbów z Bałtyku je odnajdują. Robią to w nocy i za dnia.

📢 Urbex na Pomorzu Zachodnim. Opuszczone miejsca, które przyciągają poszukiwaczy przygód [LISTA] 28.08.2023 Na dworze coraz cieplej, a to sprzyja nie tylko spacerom, ale również rozpoczęciom eksplorowania opuszczonych miejsc. Urbex staje się coraz popularniejszy w Polsce. Gdzie można się na niego udać na Pomorzu Zachodnim? 📢 Już za miesiąc miliony Polaków będzie zarabiało więcej. To nowy dodatek do pensji 28.08.2023 Wynagrodzenie minimalne w 2023 roku wzrosło już raz, w styczniu. Tymczasem od lipca resort pracy szykuje kolejną podwyżkę płacy minimalnej. W górę pójdzie minimalna krajowa, co sprawi, że wiele osób będzie otrzymywało wyższe wynagrodzenia. Ile będzie wynosiło? 📢 Kawa z cytryną wspomaga odchudzanie i leczy kaca? Uważaj na to! 28.08.2023 Wielu z nas nie wyobraża sobie dnia bez filiżanki kawy. Niewiele osób jednak wie, że można ją pić nie tylko z cukrem czy mlekiem, ale też z... cytryną. Co więcej, kawa z cytryną wspomaga odchudzanie i poprawia metabolizm. Ale czy jest to do końca zdrowe? Poznaj skutki picia kawy z cytryną.

📢 Nawet 500 zł dodatku do Twojej emerytury! Takie pieniądze możesz zdobyć. Sprawdź szczegóły 28.08.2023 Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymać znacznie wyższą emeryturę! Wystarczy spełnić kilka formalnych warunków, aby otrzymać nawet 500 zł dodatku miesięcznie. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej. Sprawdź szczegóły. 📢 Dodatek 1100 zł na dziecko co miesiąc. Otrzymają je również studenci! Sprawdź jakie warunki trzeba spełnić 28.08.2023 Od tego roku jest wypłacany nowy dodatek na dziecko. Wielu Polaków może uzyskać go, nawet wtedy gdy osiągnie pełnoletność. To rzadki przypadek, kiedy rodzice po ukończeniu przez dziecko 18. roku życia mogą uzyskać jeszcze pieniądze. Aby otrzymać dodatek, wystarczy jedynie złożyć wniosek i spełnić kryteria. Sprawdź szczegóły.

📢 Poszukiwani przez policję ze Szczecina za udział w bójkach i ciężkich pobiciach. Rozpoznajesz ich? [ZDJĘCIA] 28.08.2023 Brali udział w bójkach i pobiciach, narażając innych na utratę życia lub zdrowia, a nieraz doprowadzając do ludzkich dramatów. Oto lista poszukiwanych przez szczecińską policję. Wizerunki oraz nazwiska tych osób znajdziecie w galerii zdjęć.

📢 Polacy dostaną od rządu prawie 8000 złotych! Nie musisz składać żadnego wniosku. Sprawdź szczegóły 28.08.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie nawet 8000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Te domy kupisz od komornika. Oto licytacje komornicze nieruchomości z całej Polski. Zobacz, za ile można kupić dom [ZDJĘCIA] 28.08.2023 Te domy kupisz od komornika. Planujesz kupno nieruchomości? Pomysłem może być licytacja komornicza. Wybraliśmy kilkanaście licytacji komorniczych domów, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach naszego kraju. Sprawdź, w jakiej cenie można nabyć te nieruchomości.

📢 Te urządzenia pożerają najwięcej prądu w Twoim domu! Zaskakujące wyliczenia 28.08.2023 Mamy lipiec, a to oznacza, że już niedługo okaże się, ile w przeciągu roku zużyliśmy prądu. Kluczowe jest zużycie, które powinniśmy ograniczyć. Warto w tym celu odłączyć od prądu urządzenia, które zżerają go najwięcej. Jednak jakie sprzęty utrudniają nam oszczędzanie prądu? Ta lista was zaskoczy!

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 28.08.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 Tak wyglądają dilerzy i handlarze narkotyków ze Szczecina i regionu. Pomóż policji ich złapać! [ZDJĘCIA] 28.08.2023 Kilkudziesięciu dilerów i handlarzy narkotyków jest poszukiwanych przez policję w Szczecinie i regionie. Te osoby są ścigane za wprowadzanie do obrotu narkotyków i czerpanie z handlu środkami odurzającymi korzyści majątkowych. W tym gronie są zarówno osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Kojarzysz twarz któregoś z nich?

📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 28.08.2023 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę! 📢 Twoja emerytura od lipca zwiększy się nawet o 500 zł! "Aż grzech nie skorzystać" 28.08.2023 Kluczowe zmiany dla seniorów! Od lipca 2023 roku emerytura może wzrosnąć nawet o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek ZUS, a także kapitału początkowego podlega regularnej waloryzacji. To oznacza, że seniorzy mogę liczyć na większe pieniądze. Sprawdź ile podwyżki emerytury dostaną seniorzy już od lipca!

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 28.08.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 14. emerytura po zmianach! Znamy oficjalne wyliczenia. Tyle otrzymają seniorzy 28.08.2023 Wiemy jakie będą stawki 14. emerytur po zmianach. Prezes PiS, Jarosław Kaczyński zapowiedział wyższą stawkę świadczenia, niż pierwotnie zakładano. Sprawdź, jaka 14. emerytura ci przysługuje i kiedy otrzymasz pieniądze!

📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Zobacz, jak możesz zaplanować swój urlop w Nowym Roku 28.08.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu. 📢 ZUS wydał specjalny komunikat! Pieniądze z 800 plus dopiero po złożeniu dodatkowego wniosku? 28.08.2023 Pieniądze na dzieci będą większe i cieszy to wszystkich rodziców. Już od 1 stycznia 2024 roku 500 plus zastąpi 800 plus. ZUS wydał specjalny komunikat w sprawie zmian w świadczeniu. Chodzi o dodatkowe wnioski dotyczące wypłaty pieniędzy na dzieci. Sprawdźcie szczegóły!

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 28.08.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii! 📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach. Ile dostaną emeryci w 2025 i 2026 roku? Sprawdź! 28.08.2023 Jak będzie wyglądała waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach? Już pojawiają się informacje na ten temat. Z danych tych wynika, że w 2024 roku wskaźnik waloryzacii emerytur osiągnie nieco niższy poziom, ale wciąż będzie ponad dziesięcioprocentowy. W kolejnych dwóch latach ma jednak maleć - tak ma zakładać plan rządu. Jak więc będą wyglądały emerytury po tych waloryzacjach? Sprawdź!

📢 Joanna Krupa z córeczką. Zobacz, jak żyje, mieszka i pracuje supermodelka Joanna Krupa [ZDJĘCIA] 28.08.2023 Joanna Krupa, supermodelka rozdarta między Polskę i Stany Zjednoczone, jest bardzo dumną mamą. Bardzo chętnie dzieli się zdjęciami ze swoją córeczką w mediach społecznościowych. Zobacz Joannę Krupę, jurorkę telewizyjnego show Top Model - w roli kochającej mamy. 📢 Tak mieszka i żyje Małgorzata Rozenek-Majdan z rodziną. Zobacz zdjęcia 28.08.2023 Małgorzata Rozenek-Majdan to wciąż jedna z najbardziej popularnych osobowości telewizyjnych. Znana wcześniej przede wszystkim z programu "Perfekcyjna Pani Domu", dziś jest jedną ze współprowadzących program śniadaniowy "Dzień Dobry TVN". Jak żyje i mieszka gwiazda telewizyjna? Sprawdź! 📢 Emerytury w 2024 roku będą wyższe. Tyle emeryci dostaną na swoje konta. Sprawdź najnowsze wyliczenia! 28.08.2023 To, że emerytury w 2024 roku będą wyższe, niż są obecnie jest pewne od dawna. To zakładają bowiem przepisy dotyczące waloryzacji emerytur. Ciągle jednak trwają dywagacje, ile wynosić będzie waloryzacja w 2024 roku. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur w 2024 roku. Zawierają one przykładową obecną emeryturę brutto, obecną emeryturę netto i wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji. Sprawdźcie!

📢 Poszukiwani za kradzieże z włamaniem. Uważaj, mogą okraść twój dom. Szuka ich zachodniopomorska policja LISTA, ZDJĘCIA 28.08.2023 Oto osoby poszukiwane za kradzieże z włamaniem - lepiej na nich uważaj! Uważaj, bo te osoby mogą okraść Twoje mieszkanie. Sprawdź najnowszą lista poszukiwanych przez policję zachodniopomorską z art. 279 § 1 - kradzież z włamaniem. Sądy bądź prokuratury wydały listy gończe za kilkudziesięcioma osobami z woj. zachodniopomorskiego. Sprawdź listę!

📢 10 powodów, dla których warto jeść pomidory. Sprawdź zdrowotne właściwości pomidorów 28.08.2023 Lato to czas, kiedy pomidory są najsmaczniejsze. Jednak smak to nie jedyny atut tego popularnego warzywa. Pomidory mają wiele właściwości prozdrowotnych, pozytywnie wpływają na działanie naszego organizmu, nasz wygląd, a nawet na nasze samopoczucie. Jakie dokładnie są zalety codziennego jedzenia pomidorów? Sprawdź w naszym artykule.

📢 Pili alkohol i jechali autem. Poszukuje ich zachodniopomorska policja. Sprawdź nową listę 28.08.2023 Oto listy gończe za osobami, które prowadziły samochód pod wpływem alkoholu, bądź innych środkach odurzających. Zachodniopomorska policja - na wniosek sądu, bądź prokuratury - poszukuje obecnie co najmniej kilkudziesięciu takich kierowców. Sprawdź listę osób poszukiwanych z art. 178a § 1 - prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym przez osobę będącą w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. 📢 Kobiety poszukiwane przez policję z woj. zachodniopomorskiego. Mogą być niebezpieczne! Sprawdź nową listę 28.08.2023 Policja zachodniopomorska poszukuje obecnie ponad 1.500 osób. Wydano za nimi listy gończe za przeróżne przestępstwa. Wśród poszukiwanych jest też ponad 100 kobiet. Mogą być niebezpieczne. Sprawdź najnowszą listę poszukiwanych kobiet w woj. zachodniopomorskim.

📢 Tak żyją i pracują Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. Zobacz prywatne zdjęcia pary 28.08.2023 Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski to obecnie jedna z najgorętszych par polskiego show biznesu. Od kiedy oficjalnie potwierdzili, że są ze sobą chętnie dzielą się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jak spędzają wolny czas, gdzie podróżują, no i jak wspólnie pracują? To wszystko można zobaczyć na tych zdjęciach. Sprawdź! 📢 Szokujące wpisy urzędniczki słupskiego ratusza. Pluje jadem na PiS „Do roboty nieroby PiSowskie, a nie tańczyć z zakonnikami”, „ku*y pisowskie”, „minister pajac, premier tuman” - tak w mediach społecznościowych rzecznik prasowa prezydent Słupska daje upust swoim emocjom, które w jej wypadku są synonimem poglądów politycznych. Monika Rapacewicz używa wprawdzie pseudonimu, ale firmuje wpisy swoim zdjęciem. Radna PiS jest zbulwersowana i oczekuje konkretnych decyzji od prezydent Słupska. Rzeczniczka komentarzy się nie wypiera, podkreśla, że ma prawo do „wyrażania własnych poglądów.”

📢 Piotr Gliński po renowacji kolegiaty w Stargardzie: Piękno i pamięć tworzą, i wzmacniają wspólnotę lokalną, narodową i religijną "Po to m.in. realizujemy takie projekty, żeby być silniejsi, żeby być bardziej przygotowani na rozwiązywanie różnych problemów, zaspokajanie potrzeb. Stargard jest w tej chwili silniejszy, piękniejszy, bardziej zadbany i jest gotowy by sprostać wyzwaniom współczesności" – dodał minister kultury. 📢 W ten weekend Międzyzdroje zostały opanowane przez komary, ale i one nie przeszkadzały turystom W Międzyzdrojach już widać, ze wakacje dobiegają końca. Na promenadzie ale tez na plazy coraz mniej turystów. Miejscowi winią za to także wolna od handlu niedziele.

📢 Świnoujście pełne turystów i to tych jednodniowych To przez otwarty pod koniec czerwca tunel. To on spowodował, ze do Świnoujścia zajeżdża teraz sporo turystów, aby na własnej skórze przekonać się ile trwa przejazd do centrum miasta. Przez lata turyści, aby dostać się na wyspę Uznam albo musieli czekać w długich kolejkach do promu, albo tez zostawiali swoje auta przed promem pasażerskim i na piechotę przeprawiali się na druga stronę. Konsekwencja tego szybkiego przejazdu do miasta są teraz zapchane parkingi, a nad samym morzem ulice zastawione są samochodami. To nie wszystkim mieszkańcom się podoba, bo przez lata przyzwyczaili się do spokoju i zdecydowanie mniejszego ruchu w swojej miejscowości.

📢 Chociaż rodziły się tu robotnicze bunty, przez lata rządziły nią gołębie Jedno z miejsc ważnych dla historii Polski może po latach odzyskać blask. Świetlica dawnej Stoczni im. Warskiego w Szczecinie od lat popadała w ruinę. Teraz ma szansę na swój renesans 📢 Znowu biegali po centrum. PKO Półmaraton Szczecin rozstrzygnięty. Dobra forma biegaczy [ZDJĘCIA] PKO Półmaraton Szczecin za nami. Pogoda okazała się łaskawa dla biegaczy, a ci w sportowej rywalizacji biegali ulicami Szczecina. 📢 Ta porcelana z okresu PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, czy masz je w domu! 27.08.2023 Porcelana z okresu PRL-u jest często warta krocie. Z pozoru zwykłe wyroby mogą okazać się prawdziwym skarbem w naszym domu. Niektóre porcelanowe przedmioty były produkowane w czasach PRL w bardzo niewielkich ilościach. To tylko jeden z argumentów, dla których obecnie porcelana może być warta fortunę. Sprawdź, czy posiadasz te przedmioty w domu. Mogą być warte naprawdę dużo!

📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 27.08.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy? 📢 Miejsca na weekend blisko Szczecina. Oto ciekawe miejsca dwie godziny drogi od Szczecina [ZDJĘCIA] 27.08.2023 Szczecin i jego okolica obfitują w miejsca idealne na szybki wypad w weekend. Lokalizacje oferują nie tylko przyrodnicze, ale także architektoniczne atrakcje i perełki. Na miłośników spacerów i krótkich podróży czekają zarówno małe wsie, jak i większe miasteczka, do tego mnóstwo jezior, plaż i lasów. Postanowiliśmy je zebrać i zaprezentować.

📢 Te meble z PRL wracają do łask. Można je sprzedać i zarobić fortunę. Zobacz czego szukają kolekcjonerzy (ZDJĘCIA) 27.08.2023 Meble rodem z PRL choć wydają się dziś toporne i mało funkcjonalne to jednak wracają do łask. Okazuje się, że dla kolekcjonerów i miłośników antyków stanowią nie lada gratkę. Oni za stare fotele, sekretarzyki czy meblościanki są w stanie zapłacić nawet po kilka tysięcy złotych. Które z przedmiotów sprzed ponad trzydziestu lat cieszą się największym wzięciem wśród zbieraczy staroci i które są najwięcej warte? Sprawdziliśmy. 📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 27.08.2023 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość.

📢 Najbardziej wredne osoby! Osoby o tych imionach potrafią być złośliwe. Sprawdź kto znalazł się na liście 27.08.2023 Od dawna ezoterycy interesują się związkiem między imionami a naszymi predyspozycjami. Imię wpływa na naszą osobowość. Według niektórych teorii istnieją imiona, które są kojarzone z nerwowością. Sprawdziliśmy to i przygotowaliśmy listę imion, które są najbardziej nerwowe. 📢 Oni mają trudny charakter. Osoby o tych imionach są uparte i wredne. Z nimi ciężko się dogadać 27.08.2023 Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. Te osoby bywają uparte i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Badacze zajmują się rozszyfrowaniem psychologicznych aspektów ludzkich imion i ich zależnościami. Zobacz, jakie jest znaczenie tych imion.

📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 27.08.2023 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha! 📢 Najłagodniejsze rasy psów dla dziecka. Psy tych ras nadają się idealnie [LISTA] 27.08.2023 Psychologowie nie mają wątpliwości, towarzystwo psa w dzieciństwie ma wiele bardzo dobroczynnych wpływów na rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny dzieci. Aby jednak maluch mógł w pełni czerpać z korzyści, jakie daje obecność psa w domu, musimy wiedzieć, jaka rasa będzie najlepsza. Jakiego psa wybrać dla dziecka? Przedstawiamy najlepsze rasy psów dla najmłodszych

📢 Ogródki działkowe na sprzedaż w Szczecinie. Wiemy ile trzeba zapłacić [LOKALIZACJA, CENY] Zobacz zdjęcia! 27.08.2023 Działki ogrodnicze na wiosnę cieszą się bardzo dużym wzięciem. W Internecie nie brakuje ogłoszeń o sprzedaży takich działek. Co wpływa na cenę? Najczęściej jest to lokalizacja i stan ogólny ogródka działowego. Ważne jest także czy do działki podciągnięte są media - woda do podlewania rośli oraz prąd. Cenę podniesie także murowana altanka, w której można nocować. Ile kosztują działki ogrodnicze w Szczecinie? Sprawdziliśmy. 📢 Od tych kobiet uciekaj sprzed ołtarza! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Sprawdź listę 27.08.2023 Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie imię może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Sprawdzicie to w naszej galerii.

📢 Emerytury stażowe w Polsce coraz bliżej! Wyjaśniamy zasady projektu. Sprawdź, kiedy "stażówki" wejdą w życie 27.08.2023 Po rozmowach z NSZZ "Solidarność" droga do emerytur stażowych jest otwarta — powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Przewodniczący Piotr Duda ocenił, że podpisane w środę porozumienie z rządem jest historyczne. Wyjaśniamy, zasady emerytur stażowych i kiedy projekt wejdzie w życie. 📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 27.08.2023 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw. 📢 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim. Oto aktualne miejsca ustawienia kontroli prędkości [LISTA] 27.08.2023 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku. Stawki mandatów za przekroczenie prędkości stają się coraz wyższe. Kiedy przyjdzie nam dostać zdjęcie z udokumentowanym wykroczeniem od razu mamy nietęgą minę. Zawsze trzeba się mieć na baczności i stosować się do ograniczeń prędkości oraz obowiązujących przepisów drogowych. Oto aktualna lista miejsc gdzie znajdują się fotoradary. Informacje pochodzą z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Sprawdź listę i dowiedz się na których drogach i miejscowościach się znajdują kontrole prędkości.

📢 Waloryzacja emerytur w 2023 roku. Wyższe emerytury już od tego miesiąca. Sprawdź o ile zwiększy się Twoja emerytura 27.08.2023 Waloryzacja emerytur w 2023 roku jest już pewna. Rząd zatwierdził bowiem ustawę budżetową na 2023 rok, w której waloryzacja emerytur została ujęta. Jak wynika z zapisów, waloryzacja ma wynieść 13,8 procenta oraz gwarantuje środki na wzrost świadczeń i 13. emerytury. Sprawdź, o ile wzrośnie Twoja emerytura.

📢 Kultowe gadżety z PRL-u warte są dzisiaj fortunę! Niektórym zakręci się łezka w oku. Sprawdź czy masz je w domu 27.08.2023 Wiele osób wspomina lata 70., 80., i 90. z wielkim sentymentem i znowu sięga po przedmioty, które królowały w Polskich domach. Niektóre z nich możemy zdobyć jeszcze na aukcjach internetowych, a część kultowych przedmiotów z PRL-u osiąga zawrotne ceny. Przypomnij sobie lub poznaj te niepowtarzalne gadżety z czasów słusznie minionych.

📢 Waloryzacja emerytur jest rekordowa! Wiemy jakie będą podwyżki dla seniorów od marca 27.08.2023 Od 1 marca 2023 r. wielu seniorów może się ucieszyć. Rosnąca inflacja sprawiła, że od dłuższego czasu mówi się, że waloryzacja emerytur i rent w będzie rekordowa. Ile procent wyniesie w tym roku? Sprawdź, ile wyniesie Twoja emerytura od marca. 📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 27.08.2023 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 27.08.2023 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Co łączy hiszpańską inkwizycję i mgłę? Nikt się ich nie spodziewał... W sobotę postanowiłam uciec przed szczecińskim skwarem nad morze. I to był strzał w dziesiątkę. Kiedy w Świnoujściu kierowca autobusu linii numer 1 na plażę w Warszowie powiedział: „Pani nie jedzie na plażę, zimno jest” - to ja nie miałam wątpliwości, że jadę we właściwym kierunku. 📢 Columna Medica Baja Poland: Hołowczyc najszybszy w prologu. ZDJĘCIA Niespodzianki nie było. Podczas pierwszego odcinka specjalnego rajdu Columna Medica Baja Poland, rozegranego w Szczecinie, najszybsza była załoga Krzysztof Hołowczyc - Łukasz Kurzeja, jadąca w MINI John Cooper Works Rally.

📢 Chłopiec do bicia za 20 milionów. Bilans pięciu lat Dariusza Adamczuka dyrektora sportowego Pogoni Szczecin Według wielu jest odpowiedzialny za całe zło, jakie sportowo spotyka Pogoń Szczecin. Bo to on nie potrafi ściągnąć do Szczecina zawodników, którzy mogliby dać Dumie Pomorza upragnione trofeum. Ulubiony obiekt hejtu w mediach społecznościowych. Nazywa się Dariusz Adamczuk.

📢 Turystyczny hit lata na Pomorzu. Przekop Mierzei Wiślanej cieszy się ogromną popularnością. Tysiące turystów na mostach i jednostek w śluzie Do końca zbliża się pierwszy sezon wakacyjny na przekopie Mierzei Wiślanej. Kanał żeglugowy ma mieć, w założeniu, głównie znaczenie gospodarcze, jednak dopóki cała inwestycja nie zostanie sfinalizowana, z hydrotechnicznej budowli przecinającej mierzeję korzystają głównie żeglarze, jednostki Urzędu Morskiego i techniczne, pracujące przy budowie drogi wodnej.

📢 Tak bawiliście się w szczecińskim klubie Pinokio w weekend. Zobaczcie zdjęcia z parkietu! Tańce, śmiechy, wygibasy. Mowa oczywiście o dobrej zabawie, która ma miejsce w każdy weekend. Zobaczcie na zdjęciach jak bawią się szczecinianie. 📢 Ekskluzywny pokaz samochodów marki Bentley w Międzyzdrojach. Zobacz zdjęcia z wydarzenia Ustawione w piątek w Parku Chopina w Międzyzdrojach Bentleye wzbudzały zainteresowanie nie tylko uczestników oficjalnego pokazu aut, ale także przechodniów. Wydarzenie przyciągnęło prawdziwe tłumy.

📢 Tak wyglądał Szczecin ponad 20 lat temu. Poznajecie wszystkie te miejsca? Tak zmieniła się stolica Pomorza Zachodniego [ZDJĘCIA] Jak wyglądał Szczecin w 2000 roku? Zobaczcie archiwalne zdjęcia w naszej galerii i oceńcie sami, co się zmieniło przez ostatnie 23 lata! 📢 Tak wygląda największy hotel w Polsce. Byliśmy na budowie hotelu Gołębiewski w Pobierowie, praca wre [ZDJĘCIA] A tam praca wre. Hydraulicy dokręcają krany, elektrycy instalują lampy i żyrandole. Kafelkarze układają płytki, ale w drugim końcu hotelu sprzątaczki już szykują pokoje na powitanie pierwszych gości.

