Prasówka 29.01.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kolejki NFZ w woj. zachodniopomorskim do ortopedy. Dane aktualne na 29.01.2024”?

Prasówka 29.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kolejki NFZ w woj. zachodniopomorskim do ortopedy. Dane aktualne na 29.01.2024 Kolejki NFZ do ortopedy w województwie zachodniopomorskim potrafią być długie. Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin wizyty u lekarza? Czasem warto spojrzeć na terminy wizyt w szpitalach i pozostałych placówkach medycznych, gdzie często kolejki do lekarza są znacznie krótsze. Sprawdź zestawienie poszczególnych miejsc, gdzie na 29.01.2024 na NFZ przyjmuje ortopeda. W ten sposób będziesz wiedzieć, gdzie kolejki do ortopedy w województwie zachodniopomorskim będą najkrótsze.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 29.01.24

📢 Wypadek pod Cedynią. Trzy osoby ranne w wypadku Trzy osoby zostały ranne w wypadku do jakiego doszło dziś po południu w miejscowości Stara Rudnica pod Cedynią (powiat gryfiński, droga wojewódzka 126).

📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 28.01.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

Prasówka 29.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 20.Wielka Gala Ślubna. Największe targi ślubne na Pomorzu Kto w planach ma ślub, wesele, przyjęcie weselne, tego nie może zabraknąć na niedzielnych targach Wielkiej Gali Ślubnej. Impreza potrwa do godz. 17 w szczecińskiej hali Netto Arena przy ul. Szafera 3/5/7.

📢 Zakończył się 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Tradycyjnym światełkiem do nieba zakończyła się tegoroczna edycja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Licytacje internetowe nadal trwają, a sztaby będą zliczać pieniądze. Na koncie WOŚ jest już 112 mln zł. W ubiegłym roku w Szczecinie zebrano 715 tys. zł. 📢 Złoto Bałtyku. Wspaniałe bursztyny budzą podziw poszukiwaczy. Zobacz, jakie olbrzymy znajdowane są na plażach Bałtyku. Niesamowite ZDJĘCIA Zobaczcie bursztyn ważący ponad 3 kg oraz wspaniałą kolejną bryłę - zwaną Królową Bałtyku. Jarosławiec - polski Dubaj nad Bałtykiem i jego skarby! Takimi eksponatami może poszczycić się Muzeum Bursztynu w Jarosławcu. Zobaczcie też, jak łowcy skarbów z Bałtyku je odnajdują. Robią to w nocy i za dnia. 📢 O tym dodatku zapominają Polacy! 400 zł dla każdego, ale jest jeden warunek 28.01.2024 400 zł to obok 500 plus kolejne świadczenie przeznaczone dla rodzin z dziećmi. Te mogą otrzymać do 400 zł na opłacenie żłobka dla dziecka lub pobytu pociechy w innej placówce tego typu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przyjmuje wnioski w ramach tego programu wyłącznie drogą elektroniczną.

📢 Uwaga! Z nimi lepiej się nie spotykaj! Mężczyźni o tych imionach zdradzają najczęściej 28.01.2024 Imię może mówić wiele o naszym zachowaniu, charakterze i upodobaniach. Imię, jakie nosimy mówi nawet o tym czy i na ile skłonni jesteśmy do zdrady. Sprawdziliśmy, jakie imiona mężczyzn nie wróżą wierności w związku. 📢 Masz te banknoty? To prawdziwe skarby! Za jeden możesz otrzymać kilka tysięcy złotych! [ZDJĘCIA] 28.01.2024 O tym, że monety potrafią być warte fortunę, wiemy wszyscy. A banknoty? Mało z nas zdaje sobie sprawę, że mogą kosztować krocie. Zobacz galerię i sprawdź, czy w twoim domu nie kryją się banknoty, które znacząco powiększą objętość portfela!

📢 Od nowego roku szykuje się nowy dodatek. Dostaniesz 3500 zł. Wystarczy złożyć wniosek 28.01.2024 W 2023 roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło kolejny program socjalny. O świadczenie będzie można występować już od 2024 roku. Zyskać można nawet 3,5 tys. złotych. Wyjaśniamy szczegóły programu.

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 28.01.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek. 📢 Duże podwyżki wynagrodzeń na początku 2024 roku! Ile pieniędzy już niedługo trafi do Polaków? 28.01.2024 Gwarancja minimalnej wysokości wynagrodzenia przy umowach cywilnoprawnych, podobnie jak wynagrodzenie za pracę, podlega szczególnej ochronie. Wielu Polaków może mieć powody do zadowolenia – rok 2024 także będzie obfitował w znaczne podwyżki płacy minimalnej. Co ważne nastąpi to aż dwa razy w roku! 📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 28.01.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku.

📢 Najśmieszniejsze MEMY O PIZZY! Jak z pizzy śmieją się internauci? Rozbawią was do łez! 28.01.2024 Jedno z najpopularniejszych dań na świecie doczekało się wielu memów. Przedstawiamy jak internauci śmieją się z pizzy i miłośników tego włoskiego przysmaku! 📢 Memy o zimie robią prawdziwą furorę. Internautów nie zaskoczył śnieg [MEMY] 28.01.2024 Memy o zimie co roku robią furorę w internecie! Internauci lubią żartować z niskich temperatur, odśnieżania oraz sytuacji na drogach. Co roku Internauci tworzą tysiące nowych memów o zimie. Ich pomysły nie mają końca. Przedstawiamy, według naszej opinii, te najśmieszniejsze.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 28.01.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90!

📢 Najśmieszniejsze MEMY o kotach. Leniwe, słodkie i prześmieszne. Te memy rozbawią was do łez! 28.01.2024 Memy o kotach niejednego potrafią rozśmieszyć do łez. Właściciele kotów doskonale zdają sobie sprawę, że koty to nieprzewidywalne stworzenia. Potrafią przewrócić dom do góry nogami. Memy o kotach idealnie ukazują ich prawdziwą naturę.

📢 To świadczenie wzrośnie o 2700 złotych! Skorzystają miliony Polaków. Projektem zajmuje się Sejm 28.01.2024 Do Sejmu trafił obywatelski projekt, który o ponad 2700 zł zwiększa jeden z dodatków, z którego korzystają miliony Polaków. Projekt zakłada podwyższenie świadczenia do poziomu nawet 4300 zł – ma to związek z powiązaniem go z minimalnym wynagrodzeniem. 📢 Takie są zasady wypłacania 500 plus dla seniora. Warunki, które musi spełnić 75 latek, żeby dostać 500 + [PROGI DOCHODOWE] 28.01.2024 Oto jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać dodatkowe 500 plus dla seniora Okazuje się, że jest szereg warunków do tego, żeby zostało wypłacone 500 plus dla emeryta. W dalszej części artykułu omówimy wszystkie warunki koniecznie do wypłacenia 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Liczba uprawnionych do odbierania 500 + dla seniora od marca zwiększyła się w ziązku z podniesieniem progu dochodowego.

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 28.01.2024 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii! 📢 Salma Hayek w skąpym bikini! Ma 57 lat i idealne ciało. Nikt nie nosi kusych kostiumów tak jak ona. Wygląda bardzo seksownie Salma Hayek ZDJĘCIA w bikini. Salma Hayek to jedna z najpiękniejszych aktorek na świecie! Jej prywatne fotografie udostępniane w sieci wręcz powalają!

📢 Tak mieszka i żyje Dorota Gardias. Prywatne zdjęcia pięknej prezenterki. Praca, sport, podróże. Dorota Gardias na co dzień 28.01.2024 Dorota Gardias należy do najpiękniejszych i najpopularniejszych polskich prezenterek pogody. Na co dzień możemy ją oglądać w telewizji TVN. Jak lubi spędzać wolny czas? Jakie sporty uprawia? To pytanie z pewnością zdaje sobie wielu fanów pięknej prezenterki. Jaka na co dzień jest Dorota Gardias? Jak mieszka i żyje? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje w mediach społecznościowych. 📢 Ta porcelana z czasów PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów szukają kolekcjonerzy. Sprawdź, ile kosztują filiżanki i serwisy z PRL 28.01. Przedmioty z PRL wracają do łask i cieszą się rosnącą popularnością. Należy do nich chociażby porcelana i ceramika, a niektóre z nich osiągają na portalach aukcyjnych naprawdę zawrotne ceny. Wiele osób traktuje porcelanę i ceramikę z czasów PRL jako dzieło sztuki. Ile kosztują obecnie? Sprawdźcie, jakie ceny w 2023 roku osiąga porcelana i ceramika z PRL na portalach aukcyjnych.

📢 Tak żyje Marta Manowska. Taka jest na co dzień śliczna prowadząca program Rolnik szuka żony. Sport, podróże, piękne widoki 28.01.2024 Jaka na co dzień jest Marta Manowska? Z pewnością to pytanie zadaje sobie wielu fanów popularnej prezenterki TVP. Szczególną rozpoznawalność i sympatię widzów przyniosło jej prowadzenie popularnego wśród widzów programu "Rolnik szuka żony". Jak żyje Marta Manowska? Jak spędza wolny czas, jakie sporty uprawia? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje Marta Manowska na instagramie. 📢 Tak mieszka i żyje Joanna Opozda. Dom i ogród pięknej aktorki robią wrażenie! Taka jest na co dzień Joanna Opozda 28.01.2024 Joanna Opozda z pewnością należy do najpiękniejszych polskich aktorek. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Jowity w serialu "Pierwsza miłość" emitowanym na antenie Polsatu. Poza rolami w filmach oraz serialach, Joannę Opozdę mogliśmy również oglądać w kampaniach reklamowych znanych marek. Aktorka ma liczną grupę fanów, z którymi pozostaje w stałym kontakcie w mediach społecznościowych. Jak mieszka i żyje Joanna Opozda? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje na instagramie.

📢 Najśmieszniejsze memy o zimie. Oto jak internauci żartują z zimy. Sprawdź najlepsze memy o tej porze roku 28.01.2024 Zima to bardzo ciekawy temat dla twórców internetowych memów. Postanowiliśmy więc przekopać internet i wyłowić najciekawsze memy na temat tej pory roku. Co na nich jest? Na pewno bardzo dużo śniegu, lodu i... humoru. Sprawdź z czego najczęściej śmieją się internauci. Oto kolekcja najśmieszniejszych memów, w których rolę główną odgrywa zima! 📢 Jaka będzie trzynasta emerytura w 2024 roku? Będzie zaskoczenie? Wyliczenia brutto i netto! Tyle pieniędzy dostaną emeryci 28.01.2024 Emeryci w 2024 roku mogą liczyć na podwyżki. Ile dodatkowych pieniędzy dostaną emeryci? Sprawdź, ile pieniędzy wpłynie na konta uprawnionych do świadczenia seniorów. Ile obecnie wynosi trzynasta emerytura w Polsce? Dodatkowe pieniądze seniorzy otrzymają w kwietniu lub maju. Sprawdź szczegóły!

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 28.01.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach. 📢 Jak żyjesz, tak się starzejesz. Geny mają mniejsze znaczenie niż myślisz Co wpływa na tempo naszego starzenia? To, jak żyjemy. To już pewnik. Naukowcy właśnie wykazali, że możemy wpływać na to, jak długo pozostaniemy piękni i młodzi. W dużej mierze to zależy od nas! Od naszego stylu życia. Dr hab. Ewelina Pośpiech z Zakładu Genetyki Sądowej PUM w Szczecinie uważa, że aż w 70 proc. starzenie determinuje to, co i jak robimy. Jedynie w 30 proc. na nasz zegar biologiczny wpływają geny.

📢 Helena Bieszczad - pierwsza dama fotografii w powojennej Ustce W witrynach portrety pięknych dziewcząt. Marynarze. Nowożeńcy. Pochody pierwszomajowe. Boże Ciało. Przed słońcem chroniły je zewnętrzne żaluzje. Brzdęk dzwoneczka ogłaszał wejście klienta. Z ciemni wychylała się Helena Bieszczad. Sadzała klienta przy stoliczku z koronkową serwetą, kazała się nie ruszać i chowała się w czarnym suknie na głowie za magicznym pudełkiem ze szklaną kliszą. 📢 Doktorantka ZUT w Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego Mgr inż. Paulina Góra, doktorantka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego dołączyła do Komisji ds. Międzynarodowych oraz Komisji Kształcenia Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Weszła również w skład Prezydium Rady jako przedstawicielka Krajowej Reprezentacji Doktorantów. 📢 Plebiscyt "Uśmiech Dziecka" GS24.pl i Głosu Szczecińskiego w Centrum Handlowym Galaxy. Zwycięzcy odebrali nagrody [ZDJĘCIA] Ola niedawno skończyła osiem miesięcy. Na głowie ma kolorową kokardę i wielkimi oczkami patrzy bez cienia tremy w obiektyw naszego fotoreportera. Nic dziwnego, że musiała zostać jedną z finalistek naszego konkursu "Uśmiech Dziecka".

📢 To imiona, które noszą DOBRE TEŚCIOWE. To imię teściowej przynosi szczęście. Kobiety o tych imionach to prawdziwe skarby. Uśmiech losu! Teściowa to skarb - mówi słynne porzekadło. Druga mama potrafi być opoką i nieocenioną pomocą, bo chętnie pomoże przy chorym dziecku, załatwi papierkowe sprawy w urzędzie, podleje kwiatki, gdy wyjedziecie na urlop. A w niedzielę zawsze zaprosi swój na pyszny obiad. Jaki imiona noszą kobiety, które są dobrymi teściowymi? Sprawdźmy! 📢 To prawdziwe HITY ze szkolnych kartkówek. Nauczyciel płakał, gdy sprawdzał. Takie rzeczy piszą dzieci na sprawdzianach i w pracach domowych Uczniowie sięgają do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz!

📢 Te aplikacje wycofano z Google Play i App Store, bo są niebezpieczne. Usuń je z telefonu! UWAGA! Musisz sam je usunąć z telefonu. SPRAWDŹ! Aplikacje z Google Play lub App Store mogą namieszać w twoim telefonie. Usuń je jak najszybciej. Sprawdź listę aplikacji na telefon, które musisz usunąć. Google Play wycofał kolejne niebezpieczne aplikacje. Aplikacje na androida oraz iOS znalazły się pod lupą specjalistów od bezpieczeństwa. Wśród nich są m.in. takie, które wyświetlają niechciane reklamy (adware). Takie niebezpieczne aplikacje w twoim telefonie mogą kraść dane lub wrażliwe informacje. 📢 Jaki los czeka inwestycję w świnoujskim porcie? Czarny scenariusz posła PiS. "Tusk zrobi wszystko by to opóźnić" - mówi Marek Gróbarczyk Czy port kontenerowy w Świnoujściu podzieli los polskich stoczni? Zdaniem posła Prawa i Sprawiedliwości, byłego ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej i byłego wiceministra infrastruktury to bardzo prawdopodobne. Marek Gróbarczyk dla portalu wPolityce.pl ocenia działania obecnego rządu. W jednym dniu minister infrastruktury mówi, że będzie kontynuowana inwestycja portu w Świnoujściu, a innego dnia okazuje się, że Polska wydłuża termin uzgodnień, który jest skrajnie niekorzystny w ramach intencji strony niemieckiej” – mówi.

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 27.01.2024 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 500 plus na dziecko to nie wszystko. Dodatkowe świadczenie dla osób pracujących. Sprawdź szczegóły jak je otrzymać 27.01.2024 Oprócz plotek dotyczących waloryzacji świadczenia 500 plus na każde dziecko, pojawiły się postulaty utworzenia dodatkowego świadczenia dla osób pracujących. Mowa tu konkretnie o dodatku 500 złotych dla osób będących na etacie. Sprawdź szczegóły projektu. 📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 27.01.2024 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw.

📢 W 7 na 10 polskich firm brakuje rąk do pracy, bo pracownicy mają za małe kompetencje W zachodniopomorskim trudność z zatrudnieniem pracowników o pożądanych kompetencjach deklaruje aż 67 proc. pracodawców. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 27.01.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Rolnicy.Podlasie. Oto najsłynniejsze gospodarstwa w Polsce. Tak mieszkają znani rolnicy Serial Rolnicy.Podlasie oglądamy od lat. Podczas trwania programu gospodarstwa w Plutyczach i w Laszkach sporo się zmieniły. U Emilki powstała m. in. serownia, a dom rolników z Plutycz przechodzi właśnie gruntowny remont. Najbardziej lubianych rolników i rolniczkę z programu Rolnicy.Podlasie odwiedzaliśmy wielokrotnie. Zobacz najciekawsze zdjęcia z naszych wizyt i nie tylko.

📢 Ulica Sczanieckiej z kłopotami. Uwaga kierowcy! Uwaga kierowcy. Na ulicy Sczanieckiej w Szczecinie auto dostawcze wjechało na barierki rozdzielające pasy ruchu i zawisło na nich. Do zdarzenia doszło nad ranem na pasie w kierunku Polic tuż przed stacją Shell. Możliwe są utrudnia w ruchu, bo auto blokuje fragment jezdni. 📢 Roman Makowski ze Szczecinka w telewizyjnym show The Voice Senior Roman Makowski, szczecinecki multiinstrumentalista, znalazł się w gronie uczestników telewizyjnego programu The Voice Senior. Trzymamy za niego kciuki! 📢 Stanisław Gawłowski został wrobiony w aferę z łapówkami? Jest ważna decyzja sądu Trzy osoby, które zarzucały Stanisławowi Gawłowskiemu korupcję, będą mogły jeszcze raz złożyć wyjaśnienia, bo zaczęły wycofywać się ze swoich oskarżeń. 📢 Nieoczywiste skarby Dolnego Śląska: odkryj mniej znane atrakcje regionu Dolny Śląsk to nie tylko Wrocław, Zamek Książ czy Karkonoski Park Narodowy. Wśród popularnych atrakcji skrywają się unikalne i mniej znane miejsca, które przyciągną podróżników pragnących odkrywać Polskę w nietypowy sposób. Odkryj te nieoczywiste zakątki, które czekają na gotowych na wyjątkowe doświadczenia.

📢 Orlen Basket Liga: King Szczecin szedł na rekord, ale w porę oprzytomniał [ZDJĘCIA] King Szczecin przerwał serię porażek na swoim parkiecie i w piątkowy wieczór ograł Śląsk Wrocław 89:84. Mistrz Polski ponownie lepszy od wicemistrza, ale szczeciński zespół wciąż ma sporo do poprawy.

📢 Ktoś zgubił ponad 10 tysięcy złotych! Gotówkę znaleziono w szpitalu na Pomorzanach Ponad 10 tys. zł znaleziono wczoraj na terenie szpitala na szczecińskich Pomorzanach. Pieniądze były w saszetce typu "piórnik". Policja szuka właściciela. 📢 Drugi robot chirurgiczny Da Vinci dla szczecińskiego szpitala. Precyzja na miarę XXI wieku [ZDJĘCIA] Szpital wojewódzki przy ul. Arkońskiej w Szczecinie kupił robota da Vinci. Jako pierwsi, już od marca, wykorzystywać go będą urolodzy. Potem dołączą do nich chirurdzy i, jesienią, otolaryngolodzy.

📢 Przyciąga uwagę wszędzie, gdzie się pojawia! Omenaa Mensah ma styl kobiety sukcesu. Tak ubiera się żona miliardera Omenaa Mensah czaruje stylizacjami i doskonałym gustem. Choć nie naśladuje modowych trendów, to wie kiedy prezentować się profesjonalnie, kiedy nieco bardziej na luzie i jaką kreację wybrać, by przeistoczyć się w szykowną gwiazdę czerwonego dywanu. Pogodynka, dziennikarka, przedsiębiorczyni oraz filantropka wyróżnia się prężną działalnością, a pod względem ubioru pozostawia daleko w tyle swoje koleżanki ze świata show-biznesu. Spójrz na jej stylizacje! 📢 Gdzie mieszka Robert Janowski z trzecią żoną? Zobacz, jak się urządził prowadzący „Jaka to melodia". Zajrzyj do domu Roberta Janowskiego Robert Janowski mieszka w przestronnej willi z ogrodem w sercu miasta. Kultowy prowadzący muzyczne show „Jaka to melodia” uwielbia tu ładować akumulatory z żoną i dzieciakami. Juror „Twoja twarz brzmi znajomo” bardzo docenia rodzinny czas i spotkania z przyjaciółmi w swoim domowy azylu w popularnej dzielnicy stolicy. Zobacz w galerii, jak wygląda dom Roberta Janowskiego i Moniki Janowskiej.

📢 Symfoniczne, kameralne i jazzowe koncerty w filharmonii w lutym I Virtuosi Italiani, Martín García García, Aga Zaryan, Marcin Masecki, Atom String Quartet, to tylko niektórzy artyści, których usłyszymy podczas filharmonicznych wydarzeń. Koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe, wydarzenia edukacyjne – to i wiele więcej ma w swoich lutowych propozycjach Filharmonia w Szczecinie.

📢 Torowa rewolucja ma mieć ciąg dalszy. W planach linia do Kijewa i remont tej na Gocław Projekt tramwajowy w Szczecinie nie kończy się na modernizacji torowisk w centrum miasta - mówi prezydent Piotr Krzystek. I ujawnia kolejne plany dotyczące układu drogowego. 📢 Kultowe gadżety z PRL-u warte są dzisiaj fortunę! Niektórym zakręci się łezka w oku. Sprawdź czy masz je w domu 26.01.2024 Wiele osób wspomina lata 70., 80., i 90. z wielkim sentymentem i znowu sięga po przedmioty, które królowały w Polskich domach. Niektóre z nich możemy zdobyć jeszcze na aukcjach internetowych, a część kultowych przedmiotów z PRL-u osiąga zawrotne ceny. Przypomnij sobie lub poznaj te niepowtarzalne gadżety z czasów słusznie minionych.

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 26.01.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 26.01.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Kultowe słodycze z lat 90. Niezapomniane słodkości z dzieciństwa. Każdy się nimi zajadał! 26.01.2024 Czy pamiętacie czasy, kiedy prosiliście swoją mamę o dwa złote i biegliście do osiedlowego sklepu po słodycze? Za tak niewielką sumę można było kupić całkiem sporo słodyczy! Na pewno niektórym zaszklą się za chwilę oczy. Zapraszamy na podróż w czasie.

📢 Kryształy rodem z PRL są warte fortunę. Tych wazonów i szkieł szukają kolekcjonerzy! Masz je w domu? Możesz się bardzo wzbogacić 26.01.2024 Powróciła moda na kryształy i szkła rodem z PRL-u. Kolekcjonerzy poszukują również innych przedmiotów z tego okresu. Są oni w stanie zapłacić za niektóre naprawdę duże pieniądze. Na aukcjach niektóre z nich osiągają zawrotne ceny. Zastanawiasz się które przedmioty z czasów PRL są najbardziej unikatowe? Sprawdź koniecznie czy masz je w domu. Zebraliśmy w naszej galerii niektóre z najcenniejszych przedmiotów.

📢 Oni mają trudny charakter. Osoby o tych imionach są uparte i wredne. Z nimi ciężko się dogadać 26.01.2024 Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. Te osoby bywają uparte i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Badacze zajmują się rozszyfrowaniem psychologicznych aspektów ludzkich imion i ich zależnościami. Zobacz, jakie jest znaczenie tych imion. 📢 Najłagodniejsze rasy psów dla dziecka. Psy tych ras nadają się idealnie [LISTA] 26.01.2024 Psychologowie nie mają wątpliwości, towarzystwo psa w dzieciństwie ma wiele bardzo dobroczynnych wpływów na rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny dzieci. Aby jednak maluch mógł w pełni czerpać z korzyści, jakie daje obecność psa w domu, musimy wiedzieć, jaka rasa będzie najlepsza. Jakiego psa wybrać dla dziecka? Przedstawiamy najlepsze rasy psów dla najmłodszych

📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 26.01.2024 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość. 📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 26.01.2024 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Urbex na Pomorzu Zachodnim. Opuszczone miejsca, które przyciągają poszukiwaczy przygód [LISTA] 26.01.2024 Na dworze coraz cieplej, a to sprzyja nie tylko spacerom, ale również rozpoczęciom eksplorowania opuszczonych miejsc. Urbex staje się coraz popularniejszy w Polsce. Gdzie można się na niego udać na Pomorzu Zachodnim? 📢 Dodatek 1100 zł na dziecko co miesiąc. Otrzymają je również studenci! Sprawdź jakie warunki trzeba spełnić 26.01.2024 Od tego roku jest wypłacany nowy dodatek na dziecko. Wielu Polaków może uzyskać go, nawet wtedy gdy osiągnie pełnoletność. To rzadki przypadek, kiedy rodzice po ukończeniu przez dziecko 18. roku życia mogą uzyskać jeszcze pieniądze. Aby otrzymać dodatek, wystarczy jedynie złożyć wniosek i spełnić kryteria. Sprawdź szczegóły.

📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 26.01.2024 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS.

📢 Horoskop na ostatni tydzień stycznia. Najbliższe dni zamieszają w waszym życiu 26.01.2024 W tym tygodniu wydarzy się pierwsza pełnia księżyca 2024. Już 25 stycznia Luna zabłyśnie na niebie w znaku Lwa, zmuszając nas do podjęcia akcji. Sprawdź, jakie zmiany czekają cię w ostatni tydzień stycznia.

📢 Wydarzenia 32. Finału WOŚP w Szczecinie i regionie 28 stycznia odbędzie się 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z tej okazji w kilku miejscach odbędą się koncerty, licytacje oraz wydarzenia związane z akcją. 📢 Najśmieszniejsze memy o mężu. Zobacz, jak Internauci żartują z mężów. MEMY Mąż to częsty temat do żartów. Żartują więc także Internauci, którzy tworzą memy. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z dowcipami o mężach. 📢 Które rasy psów żyją najdłużej, a które najkrócej? Są najnowsze wyniki badań naukowców LISTA RAS 25.01.2024 Każdy właściciel chce, aby jego zwierzę, przyjaciel, było z nim jak najdłużej. Niektóre rasy psów dożywają nawet 20 lat. Niestety są to nieliczne przypadki. Przeciętna długość życia czworonogów wynosi kilkanaście lat. Niektóre nie dożywają dziesięciu... Z naszego materiału dowiecie się, które rasy psów żyją najkrócej, a której najdłużej. Dane pochodzą z raportu opublikowanego przez naukowców na łamach czasopisma Nature.

📢 Budowa multimodalnego węzła przeładunkowego w porcie Szczecin z unijnym dofinansowaniem Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście otrzymał ponad 4,3 mln euro dofinansowania z unijnego programu Łącząc Europę (CEF2027) na budowę multimodalnego, kolejowego węzła przeładunkowego na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie. 📢 Rolnicy mają już dość Zielonego Ładu. Wyszli na ulicę [ZDJĘCIA] Prawie 200 ciągników i kilkadziesiąt samochodów dostawczych wyjechało na drogi w Zachodniopomorskiem w ramach ogólnopolskiego protestu rolników. W pomorskim ciągniki przyblokowały ulice Kartuz. 📢 W tunelu pod Świną pojawił się naciek. Naprawa potrwa dwie noce Przez dwie noce tunel pod Świną będzie zamknięty. Powód? Nie tylko zwykła konserwacja i prace porządkowe, ale też konieczność usunięcia nacieku, który pojawił się przy wjeździe od strony wyspy Wolin.

📢 Tak mieszka Alicja Węgorzewska z The Voice Senior! ZDJĘCIA. Piękny apartament. Zobaczcie, co gwiazda kolekcjonuje Alicja Węgorzewska to znana na całym świecie operowa śpiewaczka. Jest też jedną z trenerów w programie "The Voice Senior". Ostatnimi czasy pani Alicja pochwaliła się swoim pięknym mieszkaniem na Warszawskim Ursynowie.

📢 Znamy już stanowisko inwestora w sprawie problemów przy budowie hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA] Na początku grudnia w mediach gruchnęła wieść, że wstrzymana została budowa hotelu Gołębiewski w Pobierowie. To największy tego typu obiekt w Polsce, którego budowa ruszyła w styczniu 2018 roku. Hotel miał być gotowy po trzech latach budowy, ale pandemia, wojna w Ukrainie i nagła śmierć właściciela pokrzyżowały te plany. Spytaliśmy właściciela, czy to ostatnie wstrzymanie budowy może mieć wpływ na coraz częściej pojawiający się nowy termin otwarcia hotelu.

📢 Tak wyglądają pokoje hotelowe w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. To będzie największy hotel w Polsce [ZDJĘCIA] Hotel w Pobierowie ma być największym hotelem w Polsce. To ma być hotel pięciogwiazdkowy, z m.in. czterema parkingami, aquaparkiem, basenami wewnętrznymi i zewnętrznymi, SPA, restauracjami oraz salami konferencyjnymi, strefami rozrywki, boiskami, kortami tenisowymi i ścianką wspinaczkową. W obiekcie będzie też m.in. kręgielnia, dyskoteka, sala bilardowa oraz sale teatralne. Ma mieć 1200 pokoi, w których jednorazowo będzie mogło przebywać ponad 3 tys. gości.

📢 Otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie nad morzem coraz bliżej. Kiedy przyjadą pierwsi goście? [GALERIA ZDJĘĆ] Pięciogwiazdkowy Hotel Gołębiewski powstaje w Pobierowie (gmina Rewal) właściwie od początku 2018 roku. Zakończenie inwestycji planowano wtedy na sezon 2020, ale pandemia i kłopoty z pracownikami spowodowały, że inwestycja jest opóźniona. 📢 Studniówka I LO w Szczecinie [ZOBACZ ZDJĘCIA] Żaden taniec im nie straszny. Maturzyści z I Liceum Ogólnokształcącego na swojej studniówce bawili się szampańsko. 📢 Zakład Pojazdów Szynowych w Stargardzie od środka. Tutaj robią pociągi, drezyny, platformy Przy ulicy Pierwszej Brygady w Stargardzie działa Zakład Pojazdów Szynowych, który kontynuuje tradycje ZNTK. Odwiedziliśmy go z aparatem fotograficznym. Obejrzyjcie zdjęcia z hali produkcyjnej. Interesujące jest także to, co jest na zdjęciach w tle. Jak choćby sięgające kilkadziesiąt lat wstecz tablice na ścianach hali produkcyjnej.

📢 WOŚP w Stargardzie na archiwalnych ZDJĘCIACH. Tak grała Orkiestra w latach 90. XX wieku Obejrzyjcie wyjątkową galerię archiwlanych zdjęć ze Stargardu. To fotografie z kilku finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizowanych w Stargardzie w latach 90. XX wieku i na początku XX wieku.

📢 Więzienie w Stargardzie rozbudowane. Teraz jest najbardziej nowoczesne w całej Polsce! ZDJĘCIA, WIDEO W piątek, 2 października 2020 roku w Zakładzie Karnym w Stargardzie była uroczystość otwarcia nowej inwestycji, która pochłonęła już 50 milionów złotych. Stargardzkie więzienie zostało bardzo rozbudowane. Dwa nowe pawilony pomieszczą w sumie 516 osadzonych. Docelowo ta jednostka ma mieścić 1032 więźniów. W Stargardzie siedzą wyłącznie mężczyźni. Od niedawna jest to placówka o zaostrzonym rygorze, w której osadzani są także zbrodniarze z wyrokami dożywocia.

📢 16. Wielka Gala Ślubna 2020 w Szczecinie. Przyszły tłumy [ZDJĘCIA, WIDEO] W Event Arenie przy ulicy Staszica w Szczecinie odbyła się 16. edycja Wielkiej Gali Ślubnej, czyli największych targów tej branży na Pomorzu Zachodnim.