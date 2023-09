Prasówka 28.09.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „PKO Ekstraklasa: Pogoń Szczecin – Legia Warszawa 3:4. Zmarnowana szansa Portowców [ZDJĘCIA]”?

Prasówka 28.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 PKO Ekstraklasa: Pogoń Szczecin – Legia Warszawa 3:4. Zmarnowana szansa Portowców [ZDJĘCIA] Pogoń Szczecin nie wykorzystała świetnej okazji, by pokonać Legię Warszawa i odnieść trzecie zwycięstwo z rzędu w lidze. Portowcy trzykrotnie wychodzili na prowadzenie, całą drugą połowę grali w przewadze, ale znów zabrakło jakości w grze obronnej.

📢 Ślubowanie nowych policjantów w szczecińskiej komendzie [WIDEO, ZDJĘCIA] 37 funkcjonariuszy zasiliło szeregi zachodniopomorskiej policji. Na dziedzińcu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 47, w Szczecinie odbyła się uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów. 📢 Starszy mężczyzna utonął w Bałtyku w Mrzeżynie Na plaży w Mrzeżynie wyciągnięty został z morza starszy mężczyzna. Mimo prób reanimacji mężczyzna zmarł.

Prasówka 28.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak wygląda willa milionerów nad Zalewem Zegrzyńskim - zdjęcia. Tak mieszkają Józef Wojciechowski i Patrycja Tuchlińska Egzotyczne palmy, ptaszarnia, kort tenisowy i basen - tak mieszka bogaty deweloper Józef Wojciechowski z pół wieku młodszą narzeczoną Patrycją Tuchlińską i ich synkiem Augustynem. Ich willa nad Zalewem Zegrzyńskim na każdym kroku ocieka luksusem. Zobaczcie na zdjęciach, jak mieszka bogaty biznesmen z modelką.

📢 Atak wilka w Międzyzdrojach obnażył problem braku opieki medycznej w kurorcie W sobotę wilk poważnie zranił dwie turystki w Międzyzdrojach. Kobiety nie mogły w mieście liczyć na pomoc medyczną, bo w weekendy przychodnie są nieczynne. - To jakiś koszmar. Przecież to miasto turystyczne - mówią poszkodowane kobiety.

📢 Szczecińskie obchody 84. rocznicy powstania Państwa Podziemnego na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie W obecności weteranów II wojny światowej i uczniów klas wojskowych odbyły się uroczystości 84 rocznicy Powstania Państwa Podziemnego. - Mimo okupacji przez Niemcy i Związek Sowiecki Polacy zbudowali imponujące państwo podziemne, będące fenomenem na skalę światową - mówiła Kinga Macierzyńska, zastępca dyrektora IPN w Szczecinie. 📢 11 najlepszych plaż w Europie na jesienny wypoczynek. Tam woda ma 24 stopnie nawet w październiku Wakacje się skończyły, a wy nadal marzycie o relaksującym wypoczynku na plaży i kąpielach w ciepłym morzu? Nie ma problemu – wyszukaliśmy dla Was 11 niesamowitych plaż Europy w sam raz na jesienny urlop. To idealne miejsca na wypoczynek solo, we dwoje lub z całą rodziną. Sprawdźcie, gdzie nawet w październiku woda ma aż 24 stopnie Celsjusza.

📢 Emilia Krakowska, czyli Jagna z „Chłopach”. Od krągłej blondynki do eleganckiej seniorki. Zobacz, jak się zmieniała Emilia Krakowska to dla starszych pokoleń Jagna z „Chłopów”, a dla młodszych odtwórczyni wielu ról przesympatycznej seniorki w popularnych telewizyjnych serialach. Aktorka kojarzy się głównie z eleganckim stylem, nakryciami głowy i emanującą od niej pozytywną energią. Zobacz, jak wyglądała kiedyś i jaką przeszła metamorfozę. 📢 Umowa projektowa na elektrownię jądrową podpisana. Premier Mateusz Morawiecki: Dzisiaj Polska otwiera nowy rozdział w energetyce jądrowej 27 września to dzień, w którym Polska otwiera nowy rozdział w energetyce jądrowej - powiedział premier Mateusz Morawiecki w trakcie uroczystości zawarcia umowy projektowej pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Umowa została podpisana pomiędzy Polskimi Elktrowniami Jądrowymi a konsorcjum spółek Westinghouse i Bechte.

📢 Kolejna inwestycja w wiedzę Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Powstanie Regionalne Centrum Medycyny Cyfrowej Najpóźniej za rok w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym powstanie Regionalne Centrum Medycyny Cyfrowej (RCMC) - Agencja Badań Medycznych przekazała w środę na ten cel 30 mln zł. PUM stał się jednym z osiemnastu ośrodków w kraju, które wspólnie utworzą sieć umożliwiającą swobodny przepływ danych naukowych.

📢 Oto niesamowite zdjęcia, które nie przedstawiają tego, co Wam się może wydawać. A wyszło tak przez zupełny przypadek ZDJĘCIA Są zdjęcia, które przez zupełny przypadek zwracają uwagę odbiorcy na takie elementy obrazu, przez które cała fotografia nabiera całkowicie innego znaczenia. Przykłady takich zdjęć prezentujemy w naszej GALERII. Koniecznie zobaczcie! 📢 Najpiękniejsze dziewczyny na imprezach w Prywatce! Tak bawią się koszalinianki [ZDJĘCIA] Prywatka to jeden z najpopularniejszych klubów w Koszalinie. Nic więc dziwnego, że w każdy imprezowy weekend na parkiecie klubu bawią się tłumy.

📢 Mistrzowie parkowania w Koszalinie. Wyobraźnia kierowców nie zna granic! Zobacz, jak nie parkować [ZDJĘCIA] Na trawnikach, przejściach dla pieszych, na chodniku, tam, gdzie obowiązuje zakaz zatrzymywania i postoju, na dwóch miejscach parkingowych - wyobraźnia części kierowców nie zna naprawdę granic. Brak wolnego miejsca w wybranej przez nas lokalizacji nie może usprawiedliwiać parkowania w miejscach do tego niedozwolonych. Jak parkuje część koszalińskich kierowców? Zobaczcie, jak tego nie robić!

📢 To najgorsze imiona dla mężów. Jakie imiona znalazły się na liście? Ezoterycy wskazują dokładne cechy charakteru! Decyzja o ślubie podejmowana jest najczęściej raz w życiu. Warto więc, aby dobrze dobrać się w parze. Czy po imieniu można stwierdzić, że ktoś jest złym lub dobrym kandydatem na męża? Są cechy charakteru, jak wskazują eksperci, które bardziej lub mniej predysponują nas do bycia dobrym współmałżonkiem. Sprawdź listę imion. Zobacz, kto znalazł się w zestawieniu!

📢 Tyle zarabia się w straży granicznej. Oto stawki na poszczególnych stopniach. Ile można zarobić w SG? Znamy dokładne kwoty! Sprawdź LISTĘ Zarobki w straży granicznej, podobnie jak w innych służbach mundurowych zależą od stopnia, stażu pracy, a także wielu innych czynników. Pracując w SG, możesz liczyć też na niektóre dodatki i premie. Ile można zarobić w straży granicznej w 2023 r.? Znamy dokładne stawki na poszczególnych stopniach!

📢 15 ton nielegalnych śmieci zatrzymali celnicy ze Szczecina [WIDEO] 15 ton nielegalnych odpadów zatrzymali celnicy ze Szczecina. Funkcjonariusze Izby Administracji Skarbowej skontrolowali w Czaplinku ciężarówkę, która miała transportować ubrania z Niemiec. Podczas kontroli okazało się, że w ładunku nie brakuje ubrań. Nie nadawały się one jednak do użytkowania. Były to śmieci, które najprawdopodobniej miały być składowane na terenie naszego kraju. 📢 Tak żyje Leszek Lichota i Ilona Wrońska. Tu aktorzy znaleźli swoje miejsce na ziemi. Aktorstwo to nie jest jedyna pasja „Znachora” Leszek Lichota to nowy profesor Wilczur, który wciela się w tę postać w najnowszej wersji „Znachora”. Wiele osób zastanawia się, jak wypadnie w tej roli lubiany aktor. Nie uniknie przecież porównywania do Jerzego Bińczyckiego, który po mistrzowsku zagrał profesora Wilczura w głośnej ekranizacji powieści z 1982 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana. Zobacz, jak żyje na co dzień aktorska para i gdzie znaleźli swoje miejsce na ziemi. Malownicza okolica zachwyca. Zdziwisz się czy zajmuje się Leszek Lichota, gdy nie jest na planie filmowym.

📢 Politycy PiS krytykują zarząd województwa. "Chcą nam zafundować horror komunikacyjny" W siedzibie PiS w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące groźby strajku w spółce Polregio, co oznaczałoby kłopoty dla mieszkańców regionu w dotarciu do pracy czy do szkoły.

📢 Tak mieszkają Sławomir Zapała i Kajra. Ich urocze gniazdko jest nowoczesne i przytulne. Pokazują swój dom, a także prywatne życie [27.09] Magdalena "Kajra" Kajrowicz i Sławomir Zapała od 12 lat są szczęśliwym małżeństwem i wychowują syna, który nie tak dawno skończył 7 lat. Swoim codziennym życiem chętnie dzielą się z fanami w mediach społecznościowych. Pokazują jak się urządzili. Kilka lat temu Sławomir wspominał o budowie domu na Limanowszczyźnie, skąd pochodzi jego tata. Zobacz jak mieszkają Kajra i Sławomir. 📢 11 najtańszych miast w Europie na weekend jesienią. Tam noclegi i wyżywienie nie kosztują dużo, a pogoda jest najlepsza Zastanawiacie się, gdzie w Europie jesienny urlop czy choćby weekendowa wycieczka kosztują najmniej? Brytyjscy eksperci stworzyli przydatny ranking, który wskazuje najtańsze miasta Europy na wypoczynek jesienią 2023. Pod uwagę wzięto m.in. koszty pobytu i wybór tanich hoteli i restauracji, a także – co ważne jesienią – warunki pogodowe. Przekonajcie się, które europejskie miasta są najtańsze na jesienny weekend. Tam nie wydacie majątku i nacieszycie się dobrą pogodą.

📢 Oto najdroższe domy na sprzedaż w Szczecinie! Musisz na nie wydać kilka milionów złotych [ZDJĘCIA] Najdroższe domy na sprzedaż w Szczecinie i regionie kosztują nawet kilkadziesiąt milionów. To luksusowe rezydencje, wytworne pałace i eleganckie wille, które spełniają nawet najbardziej wygórowane wymagania. Położone w atrakcyjnych lokalizacjach, świetnie wyposażone, z basenami i prywatnymi strefami SPA ociekają luksusem i wygodą. Czy są warte swojej ceny? Zobaczcie, jak wyglądają i ile kosztują. 📢 Tak wyglądają dilerzy i handlarze narkotyków ze Szczecina i regionu. Pomóż policji ich złapać! [ZDJĘCIA] 27.09.2023 Kilkudziesięciu dilerów i handlarzy narkotyków jest poszukiwanych przez policję w Szczecinie i regionie. Te osoby są ścigane za wprowadzanie do obrotu narkotyków i czerpanie z handlu środkami odurzającymi korzyści majątkowych. W tym gronie są zarówno osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Kojarzysz twarz któregoś z nich?

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Pogoń Szczecin zna siłę Legii Warszawa, ale wyjdzie na boisko po zwycięstwo W środę o godz. 20 zaległe spotkanie Pogoń Szczecin - Legia Warszawa. Jeśli wygrają Portowcy, wskoczą na 6. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy, jeśli goście, wrócą na pozycję lidera. 📢 Jacek Cyzio: Pogoń odbiła się i pójdzie w górę tabeli Chciałbym, by Pogoń wygrała, bo to pozwoliłoby jej dołączyć do najlepszej czwórki i granie o coś więcej niż 2-3 miejsce – mówi były piłkarz Pogoni i Legii.

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce! 📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie!

📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Zobacz, jak możesz zaplanować swój urlop w Nowym Roku 27.09.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu.

📢 Mały szczegół, a wielka strata! Ci seniorzy nie dostaną 14. emerytury 27.09.2023 Złe informacje dla pewnej grupy seniorów czekającej na wypłatę 14. emerytury. Część emerytów nie dostanie tego świadczenia. Kto powinien się martwić i dlaczego? Co warto wiedzieć o wypłacie "czternastki"? Na wszystkie te pytania odpowiadamy w naszym artykule! 📢 14. emerytura po zmianach! Znamy oficjalne wyliczenia. Tyle otrzymają seniorzy 27.09.2023 Wiemy jakie będą stawki 14. emerytur po zmianach. Prezes PiS, Jarosław Kaczyński zapowiedział wyższą stawkę świadczenia, niż pierwotnie zakładano. Sprawdź, jaka 14. emerytura ci przysługuje i kiedy otrzymasz pieniądze! 📢 ZUS wydał specjalny komunikat! Pieniądze z 800 plus dopiero po złożeniu dodatkowego wniosku? 27.09.2023 Pieniądze na dzieci będą większe i cieszy to wszystkich rodziców. Już od 1 stycznia 2024 roku 500 plus zastąpi 800 plus. ZUS wydał specjalny komunikat w sprawie zmian w świadczeniu. Chodzi o dodatkowe wnioski dotyczące wypłaty pieniędzy na dzieci. Sprawdźcie szczegóły!

📢 2760 zł ekstra dodatku dla emerytów! Zobacz jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla seniorów 27.09.2023 Pieniądze to kwestia ważna nie tylko dla emerytów. Dodatkowe świadczenie w dobie szalejącej inflacji jest niczym spełnienie marzeń osób planujących miesięczny budżet. Seniorzy mogą otrzymać 230 zł miesięcznie do końca życia. Rocznie daje to aż 2760 zł! Sprawdź jak uzyskać dodatkowe świadczenie.

📢 Komunikat ZUS w sprawie 14. emerytury. Ważne informację dla seniorów 27.09.2023 emerytura jest rozwiązaniem, którego celem jest finansowe zabezpieczenie seniorów. W ostatnim czasie w programie zostało wprowadzonych kilka istotnych zmian. Sprawdź szczegóły. 📢 Ostatni dzwonek na złożenie wniosku. Prawie 2500 zł dostaną rodzice na ucznia 27.09.2023 Nowy rok szkolny, to również nowe wydatki dla rodziców i opiekunów. Część z nich może zostać pokryta z programów takich jak 500 i 300 plus, ale to niejedyne pieniądze, jakie mogą otrzymać rodzice. Warto się spieszyć ze złożeniem wniosku, bo czasu jest coraz mniej.

📢 Ta moneta z PRL może być warta nawet 30 tys. złotych! Koniecznie zobacz swoje szuflady [ZDJĘCIA] 27.09.2023 Bądź szczególnie uważny sprzątając swoje szuflady. Cenne okazy mogą kurzyć się w zapomnieniu, a monety z PRL mogą być czasami warte fortunę. Sprawdź sam, czego szukać!

📢 Zapłać o ponad 120 zł mniej za prąd! Zobacz jak skorzystać ze zniżki 27.09.2023 Nowy sposób rozliczeń z klientami zaowocuje oszczędnością ponad 120 zł na rachunku za prąd, a to wszystko jeszcze w tym roku. Wyjaśniamy, o co chodzi w zniżce i jak ją uzyskać. 📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 27.09.2023 r. Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Tak mieszka i żyje Paulina Krupińska-Karpiel wraz z rodziną. Góralska chata z widokiem na Giewont [ZDJĘCIA] 27.09.2023 r. Paulina Krupińska-Karpiel razem z mężem zamieszkują w pięknym góralskim domku. Sebastian Karpiel-Bułecka kojarzony jest przede wszystkim z muzyką. Razem mogą się chwalić szczęśliwą rodziną i pięknymi widokami z ich domku. Zobacz jak wyglądają wnętrza ich drewnianej chatki. Tak mieszka jedna z najbardziej popularnych par polskiego show-biznesu. Jakie widoki! Zobacz galerię! 📢 Tak mieszka i żyje Małgorzata Rozenek-Majdan z rodziną. Zobacz zdjęcia 27.09.2023 r. Małgorzata Rozenek-Majdan to wciąż jedna z najbardziej popularnych osobowości telewizyjnych. Znana wcześniej przede wszystkim z programu "Perfekcyjna Pani Domu", dziś jest jedną ze współprowadzących program śniadaniowy "Dzień Dobry TVN". Jak żyje i mieszka gwiazda telewizyjna? Sprawdź!

📢 Tak żyją i pracują Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. Zobacz prywatne zdjęcia pary 27.09.2023 r. Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski to obecnie jedna z najgorętszych par polskiego show biznesu. Od kiedy oficjalnie potwierdzili, że są ze sobą chętnie dzielą się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jak spędzają wolny czas, gdzie podróżują, no i jak wspólnie pracują? To wszystko można zobaczyć na tych zdjęciach. Sprawdź!

📢 Oliwkowe berety na Wybrzeżu. W kulcie tradycji Komendy Głównej Armii Krajowej. Święto Wojsk Obrony Terytorialnej Dwie brygady Wojsk Obrony Terytorialnej operują na polskim wybrzeżu Bałtyku. Docelowo mają obie liczyć nieco ponad 5 tys. żołnierzy i oficerów. 27 września „terytorialsi” w kulcie tradycji i dziedzictwa Komendy Głównej Armii Krajowej decyzją szefa Ministerstwa Obrony Narodowej obchodzą swoje święto. 📢 W szczecińskim porcie ma powstać terminal agro. Kiedy planowane jest podpisanie umowy? Prezes Zarządów Portów Morskich Szczecin- Świnoujście zapowiedział powstanie nowego terminala przeładunkowego. Będzie służył dla towarów żywnościowych i nawozów. 📢 Niemcy wprowadzą tymczasowe kontrole na granicach z Polską i Czechami Niemiecka minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser ogłosi tymczasowe kontrole na granicach Niemiec z Polską i Czechami, próbując ograniczyć napływ osób ubiegających się o azyl - informuje portal Politico. W odpowiedzi rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że rząd rozważa kontrole na granicy polsko-niemieckiej, gdyż obawia się ruchu migracyjnego z Włoch.

📢 Kaskaderka Jamesa Bonda została pierwszą kobietą, która po raz pierwszy od pięciu lat testowała samochód Formuły 1 [ZDJĘCIA] Brytyjska mistrzyni kartingowa i kaskaderka z filmu o Jamesie Bondzie „Nie czas umierać„”, Jessica Hawkins, została pierwszą kobietą od prawie pięciu lat, która testowała samochód Formuły 1 – przekazał serwis prasowy zespołu Aston Martin.

📢 Najpiękniejsze kreacje szczecinianek na czerwonym dywanie. Zobacz TOP 12 stylizacji Szczecin to miejsce, z którego wywodzi się wiele utalentowanych osób. Wśród nich są aktorzy, muzycy, artyści czy sportowcy. Regularnie bywają na największych galach i przechadzają się czerwonymi dywanami czy też uczestniczą w profesjonalnych sesjach. Każde ich oficjalne wyjście to moc modowych inspiracji. Zobaczcie zestawienie najpiękniejszych sukni szczecinianek prosto z czerwonego dywanu. 📢 Warsztaty w Liceum Plastycznym w Szczecinie w ramach Otwartych Pracowni W ramach akcji Otwarte Pracownie w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. C. Brancusiego w Szczecinie zorganizowano otwarte warsztaty dla wszystkich chętnych, którzy chcieli poznać tajniki takich sztuk jak wycinanki, makramy i inne cuda ze sznurka czy kaligrafia i zabawy z tuszem.

📢 Były wyróżnienia i awanse. Święto Krajowej Administracji Skarbowej w Szczecinie [wideo] Pracują zarówno w biurach, jak i w terenie. Krajowa Administracja Skarbowa w Szczecinie świętuje. 📢 Spektakl na nocnym niebie. Zorza polarna w rejonie Kościerzyny na pięknych zdjęciach Anny Nideckiej Noc (24/25 września 2023 r.) była areną jednej z najbardziej spektakularnych zórz polarnych w regionie Kościerzyny. Zobaczcie kolorowe niebo, które sfotografowała Anna Nidecka, mieszkanka powiatu kościerskiego. Udało jej się uwiecznić na zdjęciach niesamowity widok. 📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Zgłoś nauczyciela do nagrody! Wybierz z nami najlepsze przedszkola, szkoły i uczelnie Znasz dobrego nauczyciela, którego cenią i lubią uczniowie i ich rodzice, albo nauczyciela przedszkola, który najlepiej uczy maluchy? A może dyrektora, który świetnie zarządza placówką edukacyjną? Wiesz, które przedszkole warto polecić innym albo która szkoła jest najbardziej przyjazna uczniom i rodzicom? A może chcesz rekomendować innym dobrą szkołę językową? Zgłoś kandydatów do nagrody w wielkim Plebiscycie Edukacyjnym.

📢 Spłonęli w aucie na A1. BMW zderzyło się z KIA? Po wypadku rodzina spłonęła w aucie na autostradzie. Informacje policji 26.09.2023 Koszmarny wypadek na autostradzie A1 miał miejsce tydzień temu. Po zderzeniu z BMW samochód osobowy KIA stanął w płomieniach. W środku były trzy osoby. Dwoje dorosłych i dziecko. Po tygodniu policja wydała komunikat. 📢 Wyjątkowe jesienne dekoracje z wrzosów. Zdjęcia pięknych ozdób na taras i balkon. Zobacz, jak modnie ozdobić wrzosami salon i sypialnię Dekoracyjne wrzosy w pięknych kolorach, które pojawiają się w ogrodach, sklepach i kwiaciarniach jesienią, mogą stanowić niezwykłą ozdobę tarasu, balkonu i domowego wnętrza. Zobacz, jak modnie udekorować dom wrzosami za grosze i zrobić błyskawiczną jesienną metamorfozę na czasie. Sprawdź, w jaki sposób można wyeksponować te rośliny, żeby tworzyły niepowtarzalny klimat. Polecamy piękne jesienne dekoracje.

📢 Te długi przedawniają się od września 2023 roku! Ale TYLKO do września. Zobacz szczegóły! 26.09.2023 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już we wrześniu 2023 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie. 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 26.09.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 Twoja emerytura od lipca zwiększy się nawet o 500 zł! "Aż grzech nie skorzystać" 26.09.2023 Kluczowe zmiany dla seniorów! Od lipca 2023 roku emerytura może wzrosnąć nawet o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek ZUS, a także kapitału początkowego podlega regularnej waloryzacji. To oznacza, że seniorzy mogę liczyć na większe pieniądze. Sprawdź ile podwyżki emerytury dostaną seniorzy już od lipca!

📢 W kluczowym momencie kibice Kinga Szczecin wstali i pomogli Wilkom [ZDJĘCIA FANÓW] 2211 kibiców oglądało pierwsze spotkanie Kinga Szczecin w sezonie 2023/24 Orlen Basket Ligi. Jak na porę rozgrywania meczu - frekwencja była dobra, ale są jeszcze możliwości, by ekipę mistrza Polski oglądało więcej kibiców. 📢 Pożar domu w Siadle Dolnym. Wielka akcja gaśnicza Na miejscu akcji były jednostki nie tylko z powiatu polickiego, ale również ze Szczecina. Dach budynku spłonął doszczętnie. 📢 Niedzielny pchli targ na szczecińskim Pogodnie. Co można było kupić? [ZDJĘCIA] Kolejny pchli targ odbył się w niedzielę na szczecińskim Pogodnie. - Tu wszystko możesz kupić i wszystko sprzedać - twierdzi Paweł Wierzchowiec, członek Rady Osiedla Pogodno.

📢 Nowe najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Znowu się śmieją! Zobacz najlepsze śmieszne obrazki Żniwa, żniwa i po żniwach. Naturalnie rolnicy wciąż jeszcze mają ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Pierwszy dzień jesieni! Niesamowite jesienne zdjęcia Szczecina od naszych Czytelników [GALERIA] Koniec lata, czas na jesień! Niektórzy z przerażeniem czekają już na wiosnę, a inni kochają tę porę roku. Przecież Polska Złota Jesień jest najpiękniejsza, a przede wszystkim w Szczecinie. Zobaczcie archiwalne zdjęcia naszych Czytelników i sprawdźcie, jak piękne jest nasze miasto, nawet w pochmurną pogodę. 📢 Sum gigant wyłowiony z Odry! Walczył z wędkarzami 3 godziny, ale... udało się! [ZDJĘCIA] Suma długości 232 cm i wadze ponad 80 kg (ocenia się, że miał około 35 lat) wyciągnęli z Odry dwaj wędkarze: Tomasz Kościelny z Zielina i Marcin Siwak z Mieszkowic. Gigant, po zmierzeniu i krótkiej sesji zdjęciowej, wrócił do rzeki. 📢 Od lat nie było takiej uroczystości w Szczecinie. Chrzest doku w stoczni [ZDJĘCIA] Już dawno w Szczecinie nie było takiej uroczystości. W Stoczni Pomerania odbył się chrzest doku NMG1. Pierwsze remonty w doku firmy Astillero rozpoczną się jeszcze w tym roku.

📢 Chcesz otrzymywać 800 plus? Masz czas do końca września żeby złożyć ten wniosek! Zobacz więcej szczegółów 21.09.2023 800 plus umożliwia rodzinom skorzystanie z dodatkowego wsparcia finansowego na każde dziecko. Wnioski o ten dodatek muszą być złożone do końca września, aby uzyskać pełną kwotę wsparcia. W naszej galerii wyjaśniamy wszystkie szczegóły dotyczące programu "Rodzina 800 plus".

📢 Złoto Bałtyku. Wspaniałe bursztyny budzą podziw poszukiwaczy. Zobacz jakie OLBRZYMY znajdowane są na plażach Bałtyku. Niesamowite ZDJĘCIA Zobaczcie bursztyn ważący ponad 3 kg oraz wspaniałą kolejną bryłę - zwaną Królową Bałtyku. Jarosławiec - polski Dubaj nad Bałtykiem i jego skarby! Takimi eksponatami może poszczycić się Muzeum Bursztynu w Jarosławcu. Zobaczcie też, jak łowcy skarbów z Bałtyku je odnajdują. Robią to w nocy i za dnia. 📢 Znane osoby ze Szczecina. Ich talent sprawia, że zna ich cała Polska, a nawet świat Szczecin to miejsce, z którego wywodzi się wiele utalentowanych osób. Wśród nich są aktorzy, muzycy, artyści czy sportowcy. Te osoby naprawdę ciężko pracowały na swoją rozpoznawalność. Jedni się tu jedynie urodzili, inni regularnie wracają, a nawet mieszkają na stałe. Warto znać ich nazwiska mieszkając w Szczecinie.

📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 16.09.23. Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy? 📢 Najbardziej wredne osoby! Osoby o tych imionach potrafią być złośliwe. Sprawdź kto znalazł się na liście 16.09.23. Od dawna ezoterycy interesują się związkiem między imionami a naszymi predyspozycjami. Imię wpływa na naszą osobowość. Według niektórych teorii istnieją imiona, które są kojarzone z nerwowością. Sprawdziliśmy to i przygotowaliśmy listę imion, które są najbardziej nerwowe.

📢 Kultowe gadżety z PRL-u warte są dzisiaj fortunę! Niektórym zakręci się łezka w oku. Sprawdź czy masz je w domu 16.09.23. Wiele osób wspomina lata 70., 80., i 90. z wielkim sentymentem i znowu sięga po przedmioty, które królowały w Polskich domach. Niektóre z nich możemy zdobyć jeszcze na aukcjach internetowych, a część kultowych przedmiotów z PRL-u osiąga zawrotne ceny. Przypomnij sobie lub poznaj te niepowtarzalne gadżety z czasów słusznie minionych. 📢 PUPIL ROKU Głosowanie rozpoczęte! Możesz jeszcze przesłać zdjęcie swojego pupila lub zgłosić do nagrody weterynarza lub groomera Masz psa, kota albo inne zwierzątko domowe? Twój pupil może trafić na strony pięknego albumu prezentującego najpiękniejsze zwierzaki z całej Polski! Ty możesz zdobyć atrakcyjne nagrody i zaproszenie na sesję zdjęciową - oczywiście z ukochanym pupilem. W ramach naszej akcji posiadacze zwierząt domowych wybiorą także najlepszych weterynarzy i groomerów oraz sklepy zoologiczne.

📢 HIPOKRATES 2023 Wybierz pracowników roku ochrony zdrowia - głosowanie rozpoczęte. Możesz jeszcze zgłosić swoich kandydatów do nagród. We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia. 📢 Szczecin z lotu ptaka w latach trzydziestych XX wieku. Zobacz jak zmieniło się nasze miasto Szczecin, którego już nie ma. Tak wyglądało portowe miasto widziane z góry na początku XX wieku. 📢 Rodzinny dom Zenka Martyniuka. Tu się urodził i uwielbia wracać. Zobacz zdjęcia Zenek Martyniuk nigdy nie ukrywał skąd pochodzi, wręcz przeciwnie - szczycił się tym. Król disco polo postanowił przyjść na świat w chwili, gdy jego mama właśnie kopała kartofle. Nie było czasu na szpital. Zobaczcie, gdzie urodził się Zenek Martyniuk, jak wygląda jego rodzinny dom, a w jakim mieszka dziś.

📢 Pod Kamieniem Pomorskim znaleziono wyjątkową monetę [ZDJĘCIA] Moneta o nominale 1 Öre została wybita w Sztokholmie w 1522 roku za czasów Gustawa I Wazy, króla Szwecji. Po kilkuset latach moneta została odkryta w polu pod Kamieniem Pomorskim. Wszystko wskazuje na to, że była to ozdoba. 📢 Przestępcy poszukiwani w Zachodniopomorskiem Znasz ich? Skontaktuj się z policją! Co jakiś czas zachodniopomorska policja aktualizuje zbiór osób poszukiwanych w województwie. Prezentujemy nazwiska i listy gończe

ZOBACZ KONIECZNIE Największe katastrofy naturalne w Polsce. Zobacz archiwalne zdjęcia

Gazeta Lubuska. Ewakuacja w Zielonej Górze. W garażu były bomby